De 15 bästa onlineverktygen för samarbete 2025 (gratis och betalda)

Alla är "lagspelare" på sina CV:n tills det kommer till att faktiskt arbeta med distribuerade team. Det är då alla dina samarbets- och kommunikationsfärdigheter kommer till sin rätt och genomgår rigorösa tester – din sanningens stund.

Som någon som har sett de mäktigaste teamen falla på grund av dålig kommunikation eller bristande samordning är jag en stark förespråkare för att använda samarbetsappar och andra verktyg för att få teamen att dra åt samma håll.

Effektiva onlineverktyg för samarbete kan avsevärt förbättra hur dina teammedlemmar (särskilt de som arbetar på distans eller i en hybridarbetsmiljö) kommunicerar och samarbetar med varandra. Eftersom så många av oss numera inte arbetar på kontoret fem dagar i veckan, skulle organisationer göra klokt i att investera i högkvalitativa onlineverktyg för samarbete som hjälper distansarbetande team att samarbeta och vara produktiva.

Jag har provat flera av dessa programvaror för teamsamarbete i olika projekt, med olika intressenter och inom olika branscher under mina år av erfarenhet. Vissa har varit absoluta livräddare, som har kopplat samman globala team, hållit dem fokuserade på målet och drivit på kollektiva resultat. Och så finns det andra appar – låt oss bara säga att de inte imponerade på mig med sin mediokra prestanda.

Med utgångspunkt i mina goda, dåliga och fula erfarenheter har jag sammanställt en lista över de 15 bästa onlineverktygen för samarbete och mobilapparna som jag varmt kan rekommendera. Låt oss ta en titt.

Dropbox: Bäst för säker molnlagring och fildelning

ClickUp : Det bästa allt-i-ett-verktyget för online-samarbete

Google Docs: Det bästa kostnadsfria samarbetsverktyget med molnlagringstjänster

Slack: Det självklara chatt- och samarbetsverktyget

Zoom: Det bästa verktyget för videokonferenser

Asana: Det bästa verktyget för uppgiftshantering och online-samarbete

Trello: Det bästa verktyget för projektledning och samarbete

Miro: Bästa onlineverktyget för whiteboard

GitHub: Den bästa plattformen för koddelning och samarbete

Figma: Det bästa verktyget för design och teamsamarbete

Airtable: Det bästa verktyget för databashantering och samarbete

Monday.com: Det bästa operativsystemet för arbete

Microsoft Teams: Det bästa verktyget för videokonferenser

Canva: Det bästa verktyget för designsamarbete

Minns du de energifyllda mötena i konferensrummet där alla deltar och brainstormar om ett ämne för att göra det så produktivt som möjligt? Det är inte lätt att fånga samma energi hos en spridd och distansarbetande personalstyrka. Du måste få alla att dra åt samma håll, undvika distraktioner och se till att alla kan delta aktivt för att förbättra samarbetet på arbetsplatsen.

Onlineverktyg för samarbete är utmärkta för att samla teamet för brainstorming och arbete med ett dokument eller projekt, men de har mycket mer att erbjuda än vad man kan tro.

För att välja det bästa alternativet måste du göra mer än bara lägga till ett verktyg i din verktygslåda. Ditt val måste passa dina unika krav och befintliga processer. Här är några av de faktorer vi har beaktat när vi har sammanställt de bästa onlineverktygen för samarbete:

Krav och användningsfall: Fundera över varför du behöver ett visst verktyg eller en viss plattform. Hur kommer det att användas i din organisation och vilket syfte kommer det att tjäna? Det verktyg du väljer måste uppfylla dina specifika krav och faktiskt tillföra värde till din organisation. Anta till exempel att du letar efter en centraliserad plattform för att hantera ditt innehållsprogram från början till slut – i det här fallet kanske du prioriterar att kunna hantera allt på ett ställe och lagra dina innehållsfiler på ett säkert sätt.

Funktioner för team : När du har identifierat behovet väljer du ett verktyg med alla rätt funktioner. Ett onlineverktyg för samarbete bör ha alla funktioner som är viktiga för effektivt samarbete och teamarbete. Det kan till exempel vara uppgiftshantering och uppföljning, kommunikationskanaler i realtid, fildelningsfunktioner, gemensam redigering av dokument, videokonferenser och mycket mer. Om du till exempel driver en byrå vill du också ha onlineprocesser för granskning och godkännande.

Enkla att använda: Av erfarenhet kan vi säga att det kan ta tid för hela teamet att vänja sig vid och lära sig nya processer eller verktyg. När du väljer programvara för teamsamarbete bör du därför alltid välja något som är enkelt att använda. Det är precis därför vi har valt verktygen i denna lista. Även om alla har exceptionella funktioner är de enkla att använda, implementera och lära sig.

Integrationer: Förutom användning och implementering bör den Förutom användning och implementering bör den samarbetsplattform du väljer fungera smidigt med dina befintliga applikationer och system. Jag ogillar att byta mellan olika program och föredrar därför digitala samarbetsverktyg som gör det möjligt för mig att integrera mina favoritappar.

Budget: Se till att det verktyg du väljer passar din budget och att du kan anpassa priset efter dina unika behov. Du kan även jämföra gratisversionen med betalda alternativ för att välja den bästa online-samarbetsprogramvaran. Kom ihåg att ta hänsyn till alla kostnader som påverkar priset, inklusive engångskostnader, implementeringskostnader, återkommande kostnader, tilläggsfunktioner och annat – något som jag missade att göra i början.

Datasäkerhet: De bästa samarbetsverktygen är inte bra om de äventyrar dina data. Se till att den programvara du väljer har robusta säkerhetsfunktioner, såsom tvåfaktorsautentisering, datakryptering, åtkomstkontroll och andra sätt att skydda dina data.

Med dessa faktorer i åtanke kommer vi att granska de bästa onlineverktygen för samarbete så att ditt team kan prestera på topp.

Innan jag går in på varje plattform, här är en snabb översikt över alla verktyg vi har valt ut och hur de kan användas för att förbättra teamets synergi:

Nu ska jag ge dig en mer ingående beskrivning av de viktigaste funktionerna och begränsningarna samt det unika erbjudandet hos varje samarbetsprogram:

1. ClickUp: Det bästa allt-i-ett-verktyget för online-samarbete

Innan jag började arbeta på ClickUp var min samarbetsteknik en blandning av olika verktyg för teamsamarbete. Jag använde Slack för snabba uppdateringar, e-post för längre utbyten, organiserade anteckningar via Google Docs, Microsoft Teams för videokonferenser och Miro för whiteboards. Visst, det var mycket att hålla reda på samtidigt, men det var så jag trodde att saker och ting fungerade – så var det bara.

Och sedan kom ClickUp, den enda appen som ersätter alla andra, bokstavligt talat.

ClickUp är en intuitiv onlineplattform som samlar team för att enkelt komma på idéer, planera och utföra sitt arbete. Jag vet detta eftersom vårt team arbetar på distans och i en hybridmodell. Oavsett om mina teammedlemmar befann sig i samma rum eller var spridda över olika kontinenter och tidszoner hade vi inga problem att få saker gjorda!

Kom igång med ClickUp Docs Samarbeta smidigt med hela ditt team med hjälp av ClickUp för att skapa dokument, tilldela uppgifter och följa upp dem på en och samma plattform.

Ärligt talat var det en befrielse att gå från en lapptäcke av mjukvarulösningar till en enhetlig plattform. Det enda problemet var att vänja sig vid ClickUps inlärningskurva, eftersom det innehåller en massa funktioner i ett kraftfullt onlineverktyg för samarbete. Men introduktionen gick smidigt och jag lärde mig snabbt hur det fungerade.

📮ClickUp Insight: Över 60 % av ett teams tid går åt till att söka efter sammanhang, information och åtgärdspunkter. Få en gratis rapport Enligt en undersökning av ClickUp förlorar team värdefull tid på att hoppa mellan olika verktyg. Läs ClickUps rapport om kommunikation på arbetsplatsen för att se vad som verkligen händer (och hur du kan åtgärda det).

När jag väl hade vant mig vid ClickUp märkte jag att jag blev mycket mer produktiv – jag kunde samordna arbetet med kollegor på två kontinenter, hantera stora och små marknadsföringsprojekt, samla in och analysera synpunkter från olika intressenter och leda teamet.

Mitt team och jag använder ClickUps samarbetsfunktioner, som ClickUp Whiteboards för att brainstorma innehåll och kampanjidéer, ClickUp Docs för att skapa allt från SOP:er och kontrakt till interna wikis, ClickUp Clips för att skärmdumpa delbara videor – listan kan göras lång (hoppa till avsnittet om nyckelfunktioner om du vill ha en kort sammanfattning). Och naturligtvis hanterar vi alla uppgifter inom varje kampanj och varje projekt med ClickUp Tasks.

Men om jag måste välja en favoritfunktion skulle det vara ClickUp Chat, eftersom det eliminerar behovet av att byta kontext (och kognitiv överbelastning)! Med alla andra onlineverktyg för samarbete som jag har använt hittills sker diskussioner i realtid på ett annat verktyg/en annan plattform, isolerat och långt ifrån den faktiska uppgiften som behöver utföras.

Använd ClickUp Chat för att kommunicera med dina kollegor i realtid – utan att behöva byta flik.

ClickUp Chat löser det problemet genom att låta mitt team koppla specifika konversationer till uppgifter och dokument. Chattfunktioner som FollowUps och Connect Tasks är livräddare för någon som mig, som ofta tappar bort viktiga uppgifter bland mina chattkonversationer.

Oavsett om det gäller att ställa in påminnelser om uppgifter eller kontrollera uppdateringar om framsteg, tar ClickUp hand om alla administrativa uppgifter åt dig (och ditt team) så att du kan fokusera på det mer värdefulla arbetet.

Något som också sticker ut för mig är dess AI-drivna assistent, ClickUp Brain. Denna kraftfulla funktion har utformats speciellt för att förbättra samarbetet och hjälpa dig att få ut mer av din arbetsplats. Jag använder den varje dag för att skriva bättre, men den kan också söka och analysera information i dina uppgifter, dokument, kommunikation (chatt, kommentarer) och anslutna appar för att identifiera kopplingar och svara på dina frågor.

Denna G2-recension speglar exakt varför ClickUp är nummer ett på min lista:

Jag gillar att jag som chef får en översikt över alla projekt som mitt team arbetar med. Ännu bättre är att jag kan se specifika detaljer om projektet, vem som är ansvarig, aktuell status/uppdatering och när det ska vara klart. Teamet kan enkelt samarbeta med varandra eftersom medlemmarna kan tagga varandra i kommentarsfältet.

Jag gillar att jag som chef får en översikt över alla projekt som mitt team arbetar med. Ännu bättre är att jag kan se specifika detaljer om projektet, vem som är ansvarig, aktuell status/uppdatering och när det ska vara klart. Teamet kan enkelt samarbeta med varandra eftersom medlemmarna kan tagga varandra i kommentarsfältet.

ClickUp-mallbiblioteket är en av de funktioner jag använder mest – vem skulle inte vilja ha färdiga och helt anpassningsbara ramverk för att komma igång med sina handlingsplaner? Räkna inte med mig!

Jag har testat praktiskt taget alla ClickUp-mallar (okej, kanske inte alla, med tanke på att det finns nästan tusentals av dem!), och jag rekommenderar dessa för att hantera teamsamarbete:

Ladda ner den här mallen Hantera enkelt intern samverkan och kundrelationer med hjälp av Clickups mall för kundframgångssamverkan.

för en utmärkt kundupplevelse. ClickUp Client Success Collaboration Template : Vill du börja bygga framgångsrika kundrelationer? Då är den här mallen perfekt för dig. Jag har använt den för att skapa smidiga onboarding-processer för nya kunder, etablera tydliga kommunikationslinjer med intressenter och centralisera projektuppgifter, leveranser och deadlines. Den här mallen skapar en visuell samarbetsplattform där du kan spåra framsteg, säkerställa transparens och underlätta samordningen mellan intressenter

Ladda ner den här mallen Samla internationella team med ClickUps tidslinjemall för internationella samarbetsprojekt

för internationella team samman. Få en överblick över hela arbetsflödet med en tydlig tidslinje, tilldela uppgifter och ange deadlines, och samarbeta med ditt team samtidigt som du upprätthåller transparens och kulturell känslighet. Tidslinjemall från ClickUp för internationella samarbetsprojekt : Sudda ut geografiska gränser och tidszoner med denna fantastiska mall somFå en överblick över hela arbetsflödet med en tydlig tidslinje, tilldela uppgifter och ange deadlines, och samarbeta med ditt team samtidigt som du upprätthåller transparens och kulturell känslighet.

Ladda ner den här mallen Visualisera dina försäljnings- och marknadsföringscykler med interaktiva flödesscheman och samarbeta enkelt med ClickUps CRM-mall.

starka kundrelationer. Vi använder den för att organisera leads, spåra affärer genom försäljningscykeln och arbeta nära försäljningsteamen. Centraliseringen av data, automatiseringen av repetitiva uppgifter och datadrivna insikter är ett extra plus. ClickUp CRM-mall : CRM-mallen har hjälpt våra marknadsföringsteam att bygga upp och vårda. Vi använder den för att organisera leads, spåra affärer genom försäljningscykeln och arbeta nära försäljningsteamen. Centraliseringen av data, automatiseringen av repetitiva uppgifter och datadrivna insikter är ett extra plus.

CRM-mallen är bara en av många projektspecifika mallar på ClickUp. Oavsett om du utvecklar programvara eller planerar ett evenemang har ClickUp en mall för alla dina samarbetsbehov!

ClickUps bästa funktioner

Proffstips: Om du använder Googles produktivitetsverktyg som Sheets, Docs osv. kan du bädda in dina Docs- och Sheets-filer i ClickUp Tasks för smidigare samarbete 🙌

Begränsningar för ClickUp

Dess omfattande uppsättning funktioner kan skapa en inlärningskurva för vissa användare.

Begränsad visning tillgänglig i mobilappen

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

Vi migrerade till ClickUp för ungefär 9 månader sedan och har för närvarande 7 teammedlemmar som använder det som vårt primära verktyg för uppgiftshantering och planering. De viktigaste fördelarna för mig: 1. Skapa så många arbetsytor > mappar > listor som du vill och skapa vyer som spänner över dessa på alla nivåer. 2. I alla vyer (vare sig det är Kanban, lista, arbetsflöde etc.) kan du "gruppera efter" i stort sett alla attribut (användare, status, datum, projekt, anpassat fält etc.). 3. Inom ett kort kan du skapa tilldelade deluppgifter och föra en trådad konversation om ett ärende utan att spamma allas Slack 4. Sidorna Hem och Meddelanden gör det enkelt att hålla koll på ändringar och uppdateringar samt dina egna kommande uppgifter Sammantaget har detta varit ett viktigt verktyg för oss, särskilt med mer distansarbete, och nu diskuteras det att införa det för fler av våra 135 anställda.

Vi migrerade till ClickUp för ungefär 9 månader sedan och har för närvarande 7 teammedlemmar som använder det som vårt primära verktyg för uppgiftshantering och planering.

De viktigaste fördelarna för mig:

1. Skapa så många arbetsytor > mappar > listor som du vill och skapa vyer som spänner över dessa på alla nivåer.

2. I alla vyer (vare sig det är Kanban, lista, arbetsflöde etc.) kan du "gruppera efter" i stort sett alla attribut (användare, status, datum, projekt, anpassat fält etc.).

3. Inom ett kort kan du skapa tilldelade deluppgifter och föra en trådad konversation om ett ärende utan att spamma allas Slack

4. Sidorna Hem och Meddelanden gör det enkelt att hålla koll på ändringar och uppdateringar samt dina egna kommande uppgifter

Sammantaget har detta varit ett viktigt verktyg för oss, särskilt med mer distansarbete, och nu diskuteras det att införa det för fler av våra 135 anställda.

2. Google Docs: Det bästa kostnadsfria samarbetsverktyget med molnlagringstjänster

När jag satt och skrev detta i Google Docs insåg jag att det är en plattform som inte behöver någon presentation. Det är den självklara dokumenthanteringsprogramvaran för alla som använder Google Workspace – och det är i princip alla!

Dess skönhet ligger i dess enkelhet. Det har ett överskådligt gränssnitt som påminner mycket om det välbekanta gränssnittet i den ursprungliga dokumentbehandlaren MS Word, förutom att det är helt molnbaserat. All dokumenthantering, redigering och organisering sker direkt i Google Drive, vilket ytterligare ökar tillgängligheten. Så det är inte bara jag eller mitt team, utan praktiskt taget alla intressenter som kan delta i processen. Samtidigt har jag detaljerad kontroll över vem som kan visa, redigera eller kommentera filen.

Med integrationen mellan ClickUp och Google Drive kan du skapa ett Google Doc-dokument direkt från ClickUp som automatiskt sparas i Google Drive och bifogas din uppgift.

Integrationen av Google Docs med ClickUp har varit en game changer, eftersom mitt team nu kan:

Bifoga Google Drive-filer till ClickUp-uppgifter

Bläddra och sök i personliga och teamdrivna enheter utan att lämna plattformen

Skapa Google-filer i ClickUp och spara dem automatiskt i Google Drive.

Docs är bara en del av Googles omfattande och expansiva app-paket. Mina team har tillsammans konverterat dokument till presentationer och kalkylblad och vice versa.

Vi håller med om att Google Docs är ett bra verktyg för att skriva och redigera projekt tillsammans med andra, men det saknar andra kommunikations- och samordningsfunktioner som team kan använda.

via Google Docs

Google Docs bästa funktioner

Arbeta med och redigera dokument samtidigt med andra teammedlemmar

Hantera alla dina filer och dokument i säker molnlagring med Google Drive, med avancerade funktioner som versionskontroll och åtkomstkontroll för att hålla dina data säkra och skyddade.

Lägg till kommentarer, gör redigeringsförslag och samarbeta i dokument i realtid.

Integrera med andra Google Workspace-appar som Sheets, Slides och mer

Utnyttja Google Gemini, AI-assistenten, i Google Docs för att skriva bättre

Begränsningar i Google Docs

Begränsade formateringsalternativ och svårt att anpassa utseendet jämfört med andra dedikerade ordbehandlingsprogram.

Det finns inte många andra funktioner för samarbetsprojektledning utöver dokumentredigering.

Säkerheten för känsliga dokument kan vara ett problem, eftersom länkar enkelt kan delas med externa tredje parter.

Priser för Google Docs

Google Docs är en del av Google Workspace, som är tillgängligt för:

Gratis : Upp till 15 GB lagringsutrymme på Drive

Business Starter : 7,20 $/månad per användare

Business Standard : 14,40 dollar/månad per användare

Business Plus : 21,60 $/månad per användare

Google Gemini finns som tillägg från 18 dollar per användare och månad, med ett års bindningstid.

Betyg och recensioner av Google Docs

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (28 125)

Vad användarna säger om Google Docs

Jag tycker att det är ganska användarvänligt, liknar Word, kan laddas ner till Word och är gratis, så det är mitt förstahandsval för att skriva, särskilt eftersom jag alltid är på språng och kan öppna dokument från min telefon <3

Jag tycker att det är ganska användarvänligt, liknar Word, kan laddas ner till Word och är gratis, så det är mitt förstahandsval för att skriva, särskilt eftersom jag alltid är på språng och kan öppna dokument från min telefon <3

3. Slack: Det självklara chatt- och samarbetsverktyget

Fråga vilket team som helst vilka onlineverktyg de använder för samarbete och chatt, och Slack kommer troligen att finnas med på listan. Denna populära plattform för realtidsmeddelanden i teamet gör det möjligt att dela uppdateringar, samarbeta i projekt och skapa en sammankopplad onlinearbetsplats genom kanaler, direktmeddelanden, gruppkonversationer och videosamtal. Jag gillar dess användarvänlighet och användarvänliga gränssnitt. Du kan använda det för teamdiskussioner såväl som förchattar, och jag använder det ofta för att dela idéer och kommunicera med interna team såväl som externa intressenter (med hjälp av specialiserade grupper som du kan skapa med Slack Connect).

via Slack

ClickUp integreras direkt med Slack , så att du kan skapa uppgifter direkt från konversationer och få aviseringar i dina Slack-kanaler, vilket gör att allt hålls organiserat. Jag tycker dock att sökfunktionen i Slack är ganska grundläggande, särskilt när jag jämför den med ClickUps universella sökfunktion.

Slacks bästa funktioner

Skapa och använd teamchattkanaler som är dedikerade till specifika projekt eller ämnen

Skaffa en enda plattform för att hantera direktmeddelanden för privata konversationer

Dela filer och skapa anpassade integrationer (med verktyg som Zapier) för förbättrad funktionalitet.

Ring video- och röstsamtal med dina Slack-kontakter

Förenkla informationsdelning och projektuppdateringar genom dedikerade kanaler

Använd Slack AI för att snabbt hitta information i Slack, sammanfatta konversationstrådar och få en sammanfattning av missade meddelanden.

Slacks begränsningar

Kan bli överväldigande med ett stort antal meddelanden och kanaler

Begränsade funktioner för samarbetsprojektledning utöver kommunikation

Det kan vara besvärligt att söka efter äldre meddelanden i stora team.

AI är endast tillgängligt med Enterprise-planen som ett separat tillägg.

Priser för Slack

Gratis (obegränsad meddelandehantering med 90 dagars meddelandehistorik)

Pro : 7,25 $/månad (för små team som vill förbättra samarbetet) Business+: 12,50 $/månad (för företag som vill öka produktiviteten och hålla teamen sammankopplade)

Enterprise Grid: Anpassad prissättning (för större företag som vill få mer gjort och förbättra produktiviteten på alla nivåer)

Slack AI finns som ett separat tillägg, men endast för Enterprise-abonnemang.

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 32 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 200 recensioner)

Vad användarna säger om Slack

Jag tycker att Slack är en plattform som ständigt förbättras och lägger till nya och relevanta funktioner. Den är dessutom så enkel att använda att du lätt kan navigera genom appen och dess funktioner. Den erbjuder också en mängd olika sätt att kommunicera en-mot-en eller i team (video, ljud, meddelanden och allt detta med en eller flera teammedlemmar).

Jag tycker att Slack är en plattform som ständigt förbättras och lägger till nya och relevanta funktioner. Den är dessutom så enkel att använda att du lätt kan navigera genom appen och dess funktioner. Den erbjuder också en mängd olika sätt att kommunicera en-mot-en eller i team (video, ljud, meddelanden och allt detta med en eller flera teammedlemmar).

4. Zoom: Det bästa verktyget för videokonferenser

Zoom är pandemins barn bland onlineverktygen för samarbete. Även om det lanserades 2011 var det väldigt få som kände till det. Snabbspola fram till 2020, och det är ett standardverktyg i nästan alla organisationer.

Zoom är utan tvekan ett av de mest användarvänliga verktygen för videokonferenser. Det har definitivt gjort distansarbete mycket enklare. Med Zoom kan du ringa videosamtal och hålla online-demonstrationer, arrangera webbseminarier och samarbeta med dina team virtuellt.

Men dess enkelhet betyder inte att det saknar avancerade funktioner. Zoom ger dig nästan allt du någonsin kan behöva i ett videokonferensverktyg, som selektiv skärmdelning, åtkomstkontroll för möten, lösenordsskyddad anslutning (vi minns alla Zoombombing, eller hur?), online-whiteboards osv. Detta gör det till den perfekta programvaran för teamsamarbete för brainstorming, samarbete och produktiva diskussioner i en fjärrmiljö.

via Zoom

En stor fördel för mig är att Zoom också integreras med ClickUp, vilket gör det enkelt att delta i möten på distans.

Zoom bästa funktioner

Njut av högupplösta videokonferenser med skärmdelning

Håll möten, webbseminarier, onlineevenemang och skapa till och med grupprum för mindre gruppdiskussioner inom större möten.

Spela in möten, lägg till anteckningar och omröstningar, brainstorma och arbeta med dokument med skärmdelning.

Använd den integrerade Zoom AI Companion för att generera meddelanden och sammanfatta möten.

Zoom-begränsningar

Den kostnadsfria versionen är ganska begränsad, eftersom du endast kan vara värd för eller delta i möten som inte är längre än 40 minuter .

Verktygets användargränssnitt och användarupplevelse behöver förbättras, eftersom viktiga funktioner är gömda och svåra att hitta.

Priser för Zoom

Grundläggande: 0 dollar (perfekt för kreatörer och egenföretagare som inte har något emot möten som är begränsade till 40 minuter)

Pro: 14,99 dollar per värd per månad (för mindre team med 1–9 användare)

Företag: 21,99 dollar per månad (för medelstora företag med team på upp till 100 personer)

Business Plus: 26,99 dollar per månad (företag och större organisationer med större behov av samarbete)

Enterprise : Anpassad prissättning (för större organisationer med över 100 anställda och specifika krav på möten, samarbete, webbseminarier och mer)

AI Companion är tillgängligt utan extra kostnad med alla betalda Zoom-konton.

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 55 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (13 800+)

Vad användarna säger om Zoom

Det mest fantastiska med Zoom är att det möjliggör ögonkontakt från vilken plats som helst. De dagliga diskussionerna känns i princip lika normala som om vi befann oss i samma rum, eftersom det liknar en virtuell mötesplats där avståndet försvinner. Bekvämligheten och funktionaliteten passar bra för mitt dagliga bruk. Det är inte svårt att integrera och har många funktioner som gör det enkelt att ha trevliga möten. Jag använder det regelbundet. Dessutom är kundservicen extremt bra.

Det mest fantastiska med Zoom är att det möjliggör ögonkontakt från vilken plats som helst. De dagliga diskussionerna känns i princip lika normala som om vi befann oss i samma rum, eftersom det liknar en virtuell mötesplats där avståndet försvinner.

Bekvämligheten och funktionaliteten passar bra för mitt dagliga bruk. Det är inte svårt att integrera och har många funktioner som gör det enkelt att ha trevliga möten.

Jag använder det regelbundet. Dessutom är kundservicen extremt bra.

5. Asana: Det bästa verktyget för uppgiftshantering och online-samarbete

via Asana Forum

Asana är ett verktyg för uppgifts- och projektledning som hjälper team att arbeta effektivt, samarbeta kring dagliga uppgifter och samla allt sitt arbete på ett ställe. Det hjälper dig inte bara att tilldela uppgifter till teammedlemmarna, utan gör det också enklare att informera dem om viktiga projekt och följa upp milstolpar för varje teammedlem.

Det jag gillade med Asana är dess enkla gränssnitt och fokus på att vara det ultimata samarbetsverktyget för att hantera flera projekt. Det hjälper dig att komma igång snabbt med en lättanvänd workflow builder och erbjuder också en rad mallar för att påskynda ditt arbete.

Många användare är överens om att Asana är ett utmärkt val för dem som behöver specifika funktioner för projektledning i företag. En Reddit-användare sa:

Asana hjälper dig att organisera uppgifter, men kan verka lite komplicerat i början. Prova olika sätt att visa uppgifter på.

Asana hjälper dig att organisera uppgifter, men kan verka lite komplicerat i början. Prova olika sätt att visa uppgifter på.

Asanas bästa funktioner

Förenkla skapandet av uppgifter, tilldelningen av uppgifter och deadlines för tydlig projektorganisation .

Visa projekt i olika vyer som Kanban, listor, tidslinjer, kalendrar och Gantt-diagram.

Automatisera tidskrävande uppgifter som aviseringar, påminnelser och godkännandeprocesser.

Konfigurera automatisering av arbetsflöden enkelt med hjälp av formulär, regler, paket och mallar.

Förenkla teamkommunikationen med funktioner som kommentarer, bilagor och @mentions.

Automatisera statusuppdateringar och få snabba svar på frågor om ditt arbete i Asana med AI-assistenten Asana Intelligence .

Anslut Asana till över 200 appar (inklusive ClickUp) för att underlätta teamsamarbete, fillagring, projektledning och mycket mer.

Asanas begränsningar

Inget stöd för flera tilldelade personer och tilldelade kommentarer

Begränsade anpassningsmöjligheter , projektvyer, teamstorlek och projekt för gratispaketet.

Översvämmar dig med meddelanden för alla projekt. Du kan inte välja vilka meddelanden du vill ta emot.

Asana Intelligence har hittills mycket begränsade funktioner och är endast tillgängligt med betalda abonnemang.

Asanas priser

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Företag : Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (9910+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 500 recensioner)

Vad användarna säger om Asana

Asana har ett bra, överskådligt gränssnitt och kan hantera flera projekt och otaliga kategorier och underkategorier. Det är enkelt att arbeta med team, eftersom de kan läggas till, tilldelas uppgifter och övervakas på ett smidigt sätt. Anpassningsmöjligheterna förvandlar dina arbetsytor till logiska system för ditt företag. Jag har använt Asana i flera företag, inte bara i projekt, och det har alltid uppfyllt mina krav.

Asana har ett bra, överskådligt gränssnitt och kan hantera flera projekt och otaliga kategorier och underkategorier. Det är enkelt att arbeta med team, eftersom de kan läggas till, tilldelas uppgifter och övervakas på ett smidigt sätt. Anpassningsmöjligheterna förvandlar dina arbetsytor till logiska system för ditt företag. Jag har använt Asana i flera företag, inte bara i projekt, och det har alltid uppfyllt mina krav.

6. Trello: Det bästa verktyget för projektledning och samarbete

Jag har använt Trello när jag arbetat med mindre projekt för kunder med begränsad budget. Jag gillar hur kortvyn gör det enkelt att visualisera uppgifter. Trellos enkla layout för att visa uppgiftsstatus och uppdateringar engagerar även de intressenter som kanske är tekniskt ovana. Detta underlättar smidigt samarbete. Dessutom är det ganska tillfredsställande att flytta en bricka från "Att göra" till "Gjort".

Inga fler statusuppdateringar och e-postkedjor. Det är ett utmärkt verktyg för agila team som värdesätter tydlig kommunikation och visuell uppföljning av framsteg. Men det är allt som Trello har att erbjuda. Om du arbetar med komplexa projekt och har avancerade krav är Trello inte något för dig.

via Atlassian Trello

Trellos bästa funktioner

Använd Kanban-tavlor med dra-och-släpp-funktion för visuell uppgiftshantering .

Samarbeta med team i projekt med hjälp av listor och kort för att tilldela uppgifter inom projekten.

Kommunicera med teammedlemmar om uppgifter med kommentarer, bilagor och omnämnanden

Hantera dina uppgifter i ett enkelt och intuitivt gränssnitt och håll alla informerade om projektets framsteg.

Skapa och sammanfatta text med integrerad Atlassian Intelligence

Trellos begränsningar

Kommunikation via tavlor och kort blir ohållbar så fort projektet växer.

Atlassian Intelligence har begränsade funktioner och är endast tillgängligt med Premium- och Enterprise-abonnemangen.

Saknar diskussions- eller chattfunktioner som gör det möjligt för teamen att diskutera uppgifter eller specifika projekt inom appen.

Det är svårt att hålla privata objekt som personliga anteckningar åtskilda från delade teamtavlor, vilket kan leda till förvirring när ni samarbetar.

Priser för Trello

Gratis: 0 $ (perfekt för frilansare och privatpersoner som vill organisera ett projekt)

Standard: 6 $/månad per användare (för små team eller de som vill skala upp samarbetet)

Premium: 12,50 $/månad per användare (för team som behöver spåra och visualisera flera projekt på olika sätt, inklusive tavlor, tidslinjer, kalendrar etc. )

Företag: Anpassad prissättning (för organisationer som behöver koppla samman arbetet mellan team med mer säkerhet och kontroll)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 520 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 500 recensioner)

Vad användarna säger om Trello

Jag tycker att Trello är användbart för att få en överblick över projekt, uppgifter etc. som jag arbetar med. Jag tror att Trellos styrka ligger i att det är mycket enkelt (tavlor, listor, kort) och lätt att använda, så det kan tillämpas på nästan allt där du behöver organisera information. Det passar inte perfekt i 100 % av fallen, men det är ofta ”tillräckligt bra” och mycket mindre komplicerat och dyrt än verktyg som är inriktade på mer begränsade lösningsområden.

Jag tycker att Trello är användbart för att få en överblick över projekt, uppgifter etc. som jag arbetar med. Jag tror att Trellos styrka ligger i att det är mycket enkelt (tavlor, listor, kort) och lätt att använda, så det kan tillämpas på nästan allt där du behöver organisera information. Det passar inte perfekt i 100 % av fallen, men det är ofta ”tillräckligt bra” och mycket mindre komplicerat och dyrt än verktyg som är inriktade på mer begränsade lösningsområden.

7. Miro: Bästa verktyget för online-whiteboard

via Miro

Som visuell lärare är jag helt för onlineverktyg för samarbete som omvandlar koncept till flödesscheman, frihandsteckningar och tankekartor. Jag kallar det den stora utjämnaren eftersom du inte behöver hantera terminologi eller jargong för att få fram dina tankar. Och Miro är ett utmärkt alternativ för projektvisualisering.

Miros whiteboard har virtuella klisterlappar, ramar, interaktiva objekt och rich media för att hålla ditt teams kreativitet igång under brainstorming-sessioner. Mitt team har använt det för workshops, designsprints och visuella problemlösningssessioner, och det har fungerat mycket bra varje gång.

Våra erfarenheter är inte isolerade; många små team och individer älskar det också; som en användare på G2 nämner:

Det är enkelt att skapa mallar som eleverna kan använda. Det är lätt för elever som aldrig har använt det att lära sig.

Det är enkelt att skapa mallar som eleverna kan använda. Det är lätt för elever som aldrig har använt det att lära sig.

Miros bästa funktioner

Brainstorma med dina team med hjälp av online-whiteboard och mind maps i realtid.

Var kreativ med klisterlappar, whiteboardpennor och former

Förbättra kommunikationen med en centraliserad plattform för att samla in, organisera och återkomma till idéer.

Skapa enkel text, tankekartor och insikter med hjälp av AI-assistenten Miro Assist .

Samla in synpunkter och idéer från teamet med hjälp av omröstnings- och feedbackfunktioner.

Miro-begränsningar

Begränsade samarbetsfunktioner eftersom verktyget främst är inriktat på brainstorming och whiteboarding.

Inlärningskurva för vissa användare som kanske inte är bekanta med onlineverktyg för whiteboard.

Den kostnadsfria versionen har begränsningar vad gäller storlek på tavlan, antal medarbetare och funktioner.

Miro Assist är för närvarande tillgängligt i betaversion på alla planer, men kommer sannolikt att bli en betald funktion senare.

Miro-priser

Gratis : 0 dollar (för studenter, privatpersoner och små grupper med grundläggande samarbetsbehov)

Starter : 10 USD/månad per användare (för dig som vill ha obegränsat antal privata tavlor och viktiga funktioner)

Business : 20 USD/månad per användare (utökade säkerhetsfunktioner och avancerade funktioner, perfekt för små organisationer)

Enterprise: Anpassad prissättning (perfekt för större team som vill samarbeta inom hela organisationen, med support, säkerhet och kontroll)

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 5500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1520+ recensioner)

Vad användarna säger om Miro

Miro gör det möjligt för oss att snabbt generera idéer, samarbeta kring nya processer och gå vidare med vår planering! Jag älskar flexibiliteten och den visuella karaktären hos en oändlig canvas. Det är fantastiskt när man inte vet var man ska börja med ett projekt. En miro-tavla har ersatt flera olika filer och organiserar vårt team på ett centralt ställe. En livräddare!

Miro gör det möjligt för oss att snabbt generera idéer, samarbeta kring nya processer och gå vidare med vår planering! Jag älskar flexibiliteten och den visuella karaktären hos en oändlig canvas. Det är fantastiskt när man inte vet var man ska börja med ett projekt. En miro-tavla har ersatt flera olika filer och organiserar vårt team på ett centralt ställe. En livräddare!

8. GitHub: Den bästa plattformen för koddelning och samarbete

Fråga vilken utvecklare som helst om deras favoritverktyg för online-samarbete, och GitHub kommer garanterat att hamna högst upp på listan. Till skillnad från andra verktyg för teamsamarbete som hjälper interna team att kommunicera effektivt, kopplar GitHub samman en hel community – främst mjukvaruutvecklare och utvecklare.

via GitHub

Det är en plattform för koddelning och communitybyggande med samarbetsfunktioner, där mjukvaruutvecklare kan hantera versionskontroll av sin kod. Detta inkluderar att hantera kod gemensamt, spåra ändringar och säkerställa smidig projektutveckling genom koddelning och förgreningsfunktioner.

Användarna älskar att samarbeta med andra kodare och programmerare, som denna Reddit-användare nämner.

Du måste lära dig grunderna i git. Alla programmeringsjobb bör kräva att du använder någon form av källkontroll, och om så inte är fallet är det ett stort varningssignal. GitHub är dock bara den mest populära webbplatsen för att hosta dina git-repositorier.

Du måste lära dig grunderna i git. Alla programmeringsjobb bör kräva att du använder någon form av källkontroll, och om så inte är fallet är det ett stort varningssignal. GitHub är dock bara den mest populära webbplatsen för att hosta dina git-repositorier.

GitHubs bästa funktioner

Hantera arbetsflöden för kodutveckling genom versionskontroll och koddelning

Möjliggör smidigt samarbete mellan geografiskt spridda utvecklare

Förbättra kodkvaliteten genom pull-förfrågningar och funktioner för kodgranskning

Skaffa en centraliserad plattform för hantering av kod, problem och projektkommunikation

Koda snabbare och samarbeta bättre med AI-verktyget GitHub Copilot.

GitHubs begränsningar

I huvudsak riktade mot utvecklare och kodare , inte ett bra alternativ för icke-tekniska team.

Dess primära funktion är kodhantering, inte samarbete eller kommunikation.

Har en brant inlärningskurva, särskilt för användare som inte är bekanta med Git-versionshanteringskoncept.

GitHub-priser

Gratis: 0 dollar

Team: 4 $/månad per användare

Företag: 21 $/månad per användare

GitHub Copilot finns som tillägg från 10 dollar/månad per användare.

GitHub-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (2090+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (5990+ recensioner)

Vad användarna säger om GitHub

GitHub är användbart för att snabbt få feedback från dina kollegor och samarbeta med dem. Det är också ett fantastiskt sätt att planera projekt och följa upp problem i dina projekt. Det är dessutom det bästa sättet att organisera dina git-arkiv på internet, oavsett om du vill ha dem offentliga eller privata.

GitHub är användbart för att snabbt få feedback från dina kollegor och samarbeta med dem. Det är också ett fantastiskt sätt att planera projekt och följa upp problem i dina projekt. Det är dessutom det bästa sättet att organisera dina git-arkiv på internet, oavsett om du vill ha dem offentliga eller privata.

9. Figma: Det bästa verktyget för design och teamsamarbete

Mitt arbete inom marknadsföring innebär att jag kommer i kontakt med kreativa personer som är mycket självständiga och föredrar att arbeta på egen hand. Att arbeta med andra kanske inte kommer naturligt för alla, men när de ingår i ett team måste du göra allt du kan för att hjälpa dem att samarbeta. Med Figma blir samarbete enkelt för kreativa team.

Figma är ett program för designsamarbete med funktioner för redigering och prototyputveckling i realtid som hjälper team att samarbeta i designprojekt. Jag tycker att den här funktionen i Figma är den mest spännande, eftersom teamen kan arbeta samtidigt med mockups och prototyper, vilket hjälper till att påskynda designiterationerna.

Det används också i stor utsträckning för sin whiteboard, som gör det möjligt för användare att skapa vektorgrafik och prototyper som går utöver enkla bilder.

via Figma

Figma bästa funktioner

Skaffa en plattform för samarbetsdesign i realtid för att skapa och redigera användargränssnitt (UI), webbsidor och andra prototyper tillsammans med ditt team.

Designa för flera projekt med hjälp av högupplösta mockups och designresurser

Samarbeta om design med andra designers och intressenter med hjälp av ett centraliserat designhanteringssystem.

Förbättra kommunikationen och feedbacken med hjälp av kommentarer, presentationsfunktioner och redigeringsalternativ i realtid.

Figma-begränsningar

Den kostnadsfria planen har begränsat antal projekt, prototyper och medarbetare.

Fokuserar främst på UI/UX-design och kanske inte passar andra team.

Ingen AI-assistent eller funktion ännu

Figma-priser

Gratis: 0 dollar

Professional: 15 USD/månad per användare

Organisation: 45 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 75 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1090+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (720+ recensioner)

Vad användarna säger om Figma

Jag är intern designer och använder det varje dag som mitt primära designprogram. Liksom andra har nämnt skulle jag inte använda det för att skapa ikoner eller andra detaljerade illustrationer, men jag förlitar mig på det för att skapa bannerannonser, inlägg på sociala medier, e-postmeddelanden och alla andra leveranser som endast är avsedda för digital användning.

Jag är intern designer och använder det varje dag som mitt primära designprogram. Liksom andra har nämnt skulle jag inte använda det för att skapa ikoner eller andra detaljerade illustrationer, men jag förlitar mig på det för att skapa bannerannonser, inlägg på sociala medier, e-postmeddelanden och alla andra leveranser som endast är avsedda för digital användning.

10. Airtable: Det bästa verktyget för databashantering och samarbete

Airtable är en dokument- och databashanteringslösning med en skillnad. Den använder byggstenar för att göra det möjligt för team att bygga sina kalkylblad eller databaser som de vill. Personligen tyckte jag att detta var mycket hjälpsamt, eftersom det stöder min strategiska vision. Från hantering av projektplanering till kalendrar för sociala medier och till och med ekonomi har vi använt det till nästan allt.

Det bästa med Airtable är att det kan användas för att definiera relationer med andra block, samarbeta i projekt och rapporter och till och med skapa vyer som är skräddarsydda för specifika arbetsuppgifter. Det liknar Google Sheet eller Excel-arbetsböcker, men har utmärkta tilläggsfunktioner som gör det idealiskt för flera användningsområden.

De har också nyligen introducerat en ny AI-funktion som heter Airtable AI, som hjälper dig att generera text och formler, sammanfatta kommentarer etc.

via Airtable

Airtables bästa funktioner

Använd den flexibla relationsdatabasstrukturen för att organisera och hantera olika datatyper (text, siffror, bilagor osv.).

Visualisera data i anpassade vyer som Kanban-tavlor, kalendrar och formulär

Automatisera repetitiva uppgifter med kraftfulla automatiseringsfunktioner

Skapa text, generera formler, bygg AI-driven automatisering och sammanfatta kommentarer med Airtable AI.

Förbättra samarbetet genom delade vyer, kommentarer och uppgiftsfördelning i register.

Airtables begränsningar

Brant inlärningskurva eftersom du måste förstå hur block och relationer fungerar

Kräver planering och förberedande inställningar för att utforma den ideala databasstrukturen.

Den kostnadsfria versionen har begränsningar vad gäller basstorlek, antal medarbetare och funktioner.

Airtables priser

Gratis: 0 $

Team: 24 $/månad per användare

Företag: 54 $/månad per användare

Företagsklass: Anpassad prissättning

Airtable AI ingår i alla betalda abonnemang, från 7 USD/månad per användare.

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2240 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1980 recensioner)

Vad användarna säger om Airtable

Airtable har de mest anpassningsbara alternativen för användning som databas som ett alternativ till Google Sheets eller liknande produkter. Det är mycket användarvänligt. Det har ett ganska robust gratisabonnemang.

Airtable har de mest anpassningsbara alternativen för användning som databas som ett alternativ till Google Sheets eller liknande produkter. Det är mycket användarvänligt. Det har ett ganska robust gratisabonnemang.

11. Monday.com: Det bästa operativsystemet för arbete

Monday.com är ett populärt projektledningsprogram som främjar transparens och samarbete. Det hjälper dig att hantera och visa alla ditt teams uppgifter. Team kan använda detta verktyg för att samarbeta, skapa arbetsflöden, spåra projektets framsteg och analysera projektrelaterad information.

Plattformen ger dig möjlighet att växla mellan olika vyer, såsom Gantt-diagram, Kanban-tavlor och en kalendervy.

Mitt enda klagomål är att integrationen med andra programvaruverktyg är en utmaning, och det kan vara ett avgörande hinder för mig. Dessutom tycker jag att skärminspelning är en viktig funktion för samarbete, och Monday erbjuder inte detta.

monday. com bästa funktioner

Hantera projekt, team och arbetsflöden på ett effektivt sätt

Tilldela uppgifter och följ upp mål för dig själv och ditt team

Visa dina uppgifter i Kanban-tavlor, kalendrar och 10+ vyer för projektorganisation.

Skapa och dela anpassningsbara instrumentpaneler med över 30 widgets

Utnyttja AI och automatisering för att förenkla repetitiva uppgifter och förbättra effektiviteten.

Samarbeta med ditt team med hjälp av funktioner som kommentarer, omnämnanden och fildelning.

monday. com begränsningar

Omfattande anpassningsalternativ kan kräva tid och ansträngning att konfigurera.

Den kostnadsfria planen begränsar dig till endast två platser och tillåter inte gäster eller åskådare.

Kan kännas överväldigande för enkla projektledningsbehov

AI-assistansen kan endast utföra mycket begränsade uppgifter i nuläget.

Priser för monday.com

Gratis: 0 dollar

Grundläggande: 36 $/månad per användare

Standard: 42 $/månad per användare

Pro: 72 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

monday. com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (10 672 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 723 recensioner)

Vad användarna säger om monday.com

Jag tycker att Monday gör det enkelt för mig att organisera mitt arbete, tagga andra teammedlemmar när det är lämpligt och göra revideringar och uppdateringar när deadlines ändras. Det är inte bara mycket tillfredsställande att märka en uppgift som "klar" när den är färdig, utan det är också en utmärkt källa till information om projektets framsteg.

Jag tycker att Monday gör det enkelt för mig att organisera mitt arbete, tagga andra teammedlemmar när det är lämpligt och göra revideringar och uppdateringar när deadlines ändras. Det är inte bara mycket tillfredsställande att märka en uppgift som "klar" när den är färdig, utan det är också en utmärkt källa till information om projektets framsteg.

12. Microsoft Teams: Det bästa verktyget för videokonferenser

Innan Zoom blev populärt använde många av oss Microsoft Teams som vårt primära verktyg för videokonferenser. Jag tycker fortfarande om det, eftersom det har flera funktioner som hjälper interna team att samarbeta, synkronisera och till och med ställa in påminnelser åt varandra.

För företag som använder Microsoft Office-paketet är Microsoft Teams den självklara appen för videosamtal, chattar och andra behov inom teamsamarbete. Den har ett användarvänligt gränssnitt, fungerar smidigt med andra Microsoft-appar och gör det möjligt att samla alla diskussioner på en och samma plattform.

via Microsoft Apps

ClickUp integreras med Microsoft Teams, vilket gör att du kan skapa ClickUp-uppgifter direkt från Teams-konversationer, ta emot aviseringar inom Teams-kanaler och upprätthålla en centraliserad hubb för projektkommunikation och uppgiftshantering.

Microsoft Teams erbjuder också en mobilapp så att du aldrig missar en avisering. Appen har grundläggande samarbetsfunktioner, inklusive skärmdelning och ljud- och videosamtal.

Microsoft Teams bästa funktioner

Använd dedikerade kanaler för projektspecifika diskussioner, fildelning och samarbete i realtid.

Håll online-möten, presentationer eller virtuella samlingar med skärmdelningsfunktioner.

Integrera med OneDrive och SharePoint för att arbeta med ditt team på dokument, kalkylblad och presentationer.

Tilldela uppgifter, följ framstegen och samarbeta i projekt direkt i Teams.

Ring och ta emot röstsamtal och skicka direktmeddelanden, vilket eliminerar behovet av separata telefonsystem.

Sammanfatta möten och återge diskuterade åtgärdspunkter med den integrerade Copilot AI.

Begränsningar i Microsoft Teams

Den kostnadsfria versionen har begränsningar vad gäller lagringsutrymme, funktioner och möteslängd.

Kan kännas överväldigande med ett stort antal kanaler och integrationer

Kanske inte idealiskt om du inte använder övriga Microsoft Office-lösningar.

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Premium : 22 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Copilot AI-assistans finns som ett betalt tillägg för Business- och Enterprise-abonnemang.

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 14 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (9440+ recensioner)

Vad användarna säger om Microsoft Teams

Fördelen med Microsoft Teams är att det har allt du behöver med många funktioner. Det är så enkelt att använda att användarna kan skapa möten och grupper, skicka meddelanden osv. Användarna kan enkelt implementera det med hjälp av mobilapplikationen och dekhtop-applikationen.

Fördelen med Microsoft Teams är att det har allt du behöver med många funktioner. Det är så enkelt att använda att användarna kan skapa möten och grupper, skicka meddelanden osv. Användarna kan enkelt implementera det med hjälp av mobilapplikationen och dekhtop-applikationen.

13. Canva: Det bästa verktyget för designsamarbete

Canva är ett fantastiskt verktyg för designsamarbete. Mina team använder det för att skapa fantastiska bilder utan att behöva omfattande designkunskaper. Dess intuitiva gränssnitt och stora bibliotek med mallar gör det till ett populärt val för att skapa allt från grafik för sociala medier till presentationer och marknadsföringsmaterial.

Även om du är som jag (dvs. inte designer eller bekant med designkoncept) kan du använda Canva för att skapa professionella kreativa lösningar. Tro mig, jag har använt det för att skapa marknadsföringsmaterial (och ibland e-inbjudningar till evenemang) i en snabb situation, och några av mina skapelser har gjort grafikteamet avundsjuka!

Dessutom älskar jag att experimentera och leka med deras nya AI-funktion, Magic Studio! Min favorit är text-till-video-funktionen. För mitt arbete provade jag att använda funktionen Magic Write, som fungerar på samma sätt som ClickUp Brains AI Writer. Den fungerar dock inte som en virtuell assistent eller kunskapshanterare som ClickUp Brain.

via Canva

Canvas bästa funktioner

Designa vad som helst med hjälp av drag-and-drop -gränssnittet med användarvänliga funktioner.

Samarbeta med andra teammedlemmar om design för gemensam redigering eller godkännanden

Skaffa ett marknadsföringskit för varumärket så att alla designer blir enhetliga i alla projekt.

Skapa och schemalägg inlägg på sociala medier med Content Planner

Utnyttja färdiga mallar och designresurser för att spara tid och resurser.

Förenkla designarbetsflöden och kommunikation på en enda plattform

Integrera verktyget med flera CRM-system och projektledningsverktyg

Canvas begränsningar

Begränsade alternativ för designanpassning jämfört med professionell designprogramvara

Gratisversionen har begränsningar, till exempel att du inte kan använda AI-funktioner som Magic Write, Magic Studio, Background Removal eller andra funktioner. Den har också en lagringsgräns på 5 GB, och premiumstockbilderna eller mallarna är endast tillgängliga med Pro-alternativet.

Fokuserar främst på att skapa statiska bilder, med begränsade samarbets- och brainstormingfunktioner.

Canva-priser

Canva Free: 0 dollar

Canva Pro: 14,99 $/månad för en användare

Canva for Teams: 29,99 $/månad för de första fem användarna

Företag: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (4620+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 780 recensioner)

Vad användarna säger om Canva

Jag sköter sociala medier för flera olika företag och jag älskar det. Jag kan använda Illustrator och Design, men jag väljer ofta att använda Canvas eftersom det är så enkelt. Du kan publicera direkt från Canva (på din telefon) till Instagram, vilket är jättebra.

Jag sköter sociala medier för flera olika företag och jag älskar det. Jag kan använda Illustrator och Design, men jag väljer ofta att använda Canvas eftersom det är så enkelt. Du kan publicera direkt från Canva (på din telefon) till Instagram, vilket är jättebra.

14. Notion: Bästa anpassningsbara och samarbetsinriktade arbetsytan

Jag upptäckte Notion tack vare de många online-skapare som använder det och till och med säljer färdiga Notion-mallar för specifika användningsområden. Oavsett om det gäller projektplanering, visualisering eller andra behov kan det vara din favoritapp.

Vi har dock inkluderat Notion i vår lista eftersom det erbjuder en kraftfull allt-i-ett-arbetsyta som kan anpassas efter ditt teams specifika samarbetsbehov. Oavsett om du hanterar projekt, brainstormar idéer eller bygger en kunskapsbas, låter Notion dig skapa en centraliserad hubb för ditt team. Dessutom finns nu Notion AI, som kan svara på dina arbetsfrågor, skriva åt dig och fylla i data automatiskt i tabeller.

Jag måste dock nämna att jag hade ganska svårt att skapa anpassade mallar och projekt i början, eftersom det inte var det enklaste verktyget att använda.

via Notion

Notions bästa funktioner

Använd Blocks för att hantera text, att göra-listor, tabeller, databaser och Kanban-tavlor – och kombinera dem för att skapa anpassade arbetsytor .

Organisera information med olika sidlayouter – kolumner, kort, kalendrar osv.

Redigera, lägg till kommentarer och @-taggar för att säkerställa att alla är på samma sida.

Sätt igång projekt med ett omfattande bibliotek med färdiga mallar för möten, projektplaner, wikis osv.

Spara utdrag från webben direkt i ditt Notion-arbetsområde för enkel referens och organisering.

Integrera med olika verktyg som Slack, Google Drive och Kalender för att effektivisera arbetsflödena.

Spara tid med Notion AI genom att snabbt skriva texter för meddelanden etc. och skapa tabeller med data.

Begränsningar i Notion

Kan kännas överväldigande och tidskrävande , särskilt när man skapar projekt från grunden.

Det finns flera officiella och användarskapade mallar för olika användningsområden, men det kan vara svårt att hitta den perfekta. Vissa mallar är betalda, och du måste betala extra även om du har ett premiumabonnemang.

Det kostnadsfria abonnemanget tillåter endast upp till 10 gäster och en 7-dagars sidhistorik.

Mobilappen är något klumpig att använda.

Priser för Notion

Gratis plan

Plus: 10 dollar/månad per användare

Business : 18 $/månad per användare

Företag : Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Notion AI: Lägg till i din arbetsyta för 10 dollar per månad per användare.

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (5260+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2160 recensioner)

Vad användarna säger om Notion

Jag rekommenderar absolut Notion. Men jag skulle inte rekommendera att du använder det för att omorganisera hela ditt liv på en gång. Jag blev för ivrig när jag skapade min arbetsplats för några år sedan och använde inte hälften av det jag hade installerat, men jag fann ändå användning för det i ett antal viktiga fall.

Jag rekommenderar absolut Notion. Men jag skulle inte rekommendera att du använder det för att omorganisera hela ditt liv på en gång.

Jag blev för ivrig när jag skapade min arbetsplats för några år sedan och använde inte hälften av det jag hade installerat, men jag fann ändå användning för det i ett antal viktiga fall.

15. Dropbox: Bäst för säker molnlagring och fildelning

Den ursprungliga plattformen för fildelning och lagring! Jag återvänder fortfarande till Dropbox för dess enkelhet.

Dropbox är en pionjär inom molnlagring och erbjuder en pålitlig och säker plattform för att lagra, komma åt och dela dina filer var du än befinner dig. Dropbox är inte ett renodlat samarbetsverktyg, men integreras smidigt med olika samarbetsplattformar så att dina team kan arbeta effektivt med delade dokument och filer.

via Dropbox

Jag gillade att Dropbox integreras med ClickUp, vilket gör att jag kan bifoga Dropbox-filer direkt till ClickUp-uppgifter, samarbeta på dokument i Dropbox och ha en central plats för fillagring och projektledning.

Dropbox bästa funktioner

Njut av säker molnlagring med robust datakryptering och åtkomstkontroll

Hantera dina filer i ett användarvänligt gränssnitt

Kom åt dina filer från vilken dator, telefon eller surfplatta som helst med Dropbox-appen .

Spåra ändringar och identifiera vem som har gjort ändringar i dina filer

Dela filer och mappar med teammedlemmar eller externa medarbetare

Integrera med olika produktivitets- och samarbetsverktyg som Slack, Zoom och Microsoft Office.

Begränsningar för Dropbox

Det kostnadsfria abonnemanget erbjuder begränsat lagringsutrymme (endast upp till 2 GB).

Gräns för filstorlek vid uppladdning för användare av gratispaketet

Fokuserar främst på fillagring och delning, inte på robusta samarbetsfunktioner som redigering eller kommentering inom plattformen.

Dropbox-priser

Basic : Gratis (upp till 2 GB)

Plus : 11,99 $/månad

Essentials : 19,99 $/månad

Business : 19 $/månad per användare

Business Plus : 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Dropbox

G2: 4,4/5 (över 26 840 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 21 560 recensioner)

Vad användarna säger om Dropbox

Jag gillar det verkligen! Jag kan spara mina videor och foton här och sedan radera dem från min telefon som är sparade i min fotoapp, så att jag får mer lagringsutrymme på min telefon för att uppdatera appar och installera appar och sånt! Det har en gräns på 2 GB... vilket är helt okej. Hittills har jag inte haft några problem, tack och lov. Jag kan gå tillbaka och titta på mina uppladdade videor när som helst och var som helst.

Jag gillar det verkligen! Jag kan spara mina videor och foton här och sedan radera dem från min telefon som är sparade i min fotoapp, så att jag får mer lagringsutrymme på min telefon för att uppdatera appar och installera appar och sånt! Det har en gräns på 2 GB... vilket är helt okej. Hittills har jag inte haft några problem, tack och lov. Jag kan gå tillbaka och titta på mina uppladdade videor när som helst och var som helst.

Det bästa onlineverktyget för samarbete (allt-i-ett)

Centraliserad chatt i ClickUp för all kommunikation inom din organisation

Denna djupdykning i världen av onlineverktyg för samarbete var en ögonöppnare. Det finns några fantastiska alternativ, alla med sina egna styrkor och målgrupper.

Vi har undersökt de 15 bästa onlineverktygen för samarbete som finns idag, var och ett med sin egen specifika användningsområde. Alla verktyg är utmärkta inom sina respektive fokusområden, men det finns ett samarbetsverktyg som sticker ut tack vare sin förmåga att förena kommunikation, samarbete och projektledning – ClickUp.

På mindre än två månader har ClickUp varit så banbrytande att personer från andra avdelningar ber om demonstrationer för att se hur det kan förbättra deras verksamhet.

På mindre än två månader har ClickUp varit så banbrytande att personer från andra avdelningar ber om demonstrationer för att se hur det kan förbättra deras verksamhet.

Med ClickUp i din verktygslåda behöver du förmodligen inga andra onlineverktyg för samarbete från vår lista. Du får chatt i realtid, dokumenthantering, whiteboard i appen och andra kraftfulla verktyg för projektsamarbete som en del av ClickUp-paketet. Dessutom får du hjälp av automatisering, anpassning, integration och min absoluta favorit – artificiell intelligens.

ClickUp har lyckats. Det lever upp till sin slogan ”en app som ersätter alla andra” genom att göra det möjligt för team att samarbeta effektivt på en enda plattform. Denna funktion gör att alla kan hålla sig uppdaterade och se varandras bidrag, kommentarer och uppdateringar. I vår organisation har vi funnit det extremt användbart att dela upp uppgifter i olika nivåer, projekt och listor. E-postpåminnelserna hjälper oss att hålla fokus, medan möjligheten att spåra framsteg i återkommande uppgifter är ett stort plus. Dessutom har verktyget ett rimligt pris och kundservicen är exceptionell. Det är enkelt att komma igång med Clickup

ClickUp har lyckats. Det lever upp till sin slogan ”en app som ersätter alla andra” genom att göra det möjligt för team att samarbeta effektivt på en enda plattform. Denna funktion gör att alla kan hålla sig uppdaterade och se varandras bidrag, kommentarer och uppdateringar. I vår organisation har vi funnit det extremt användbart att dela upp uppgifter i olika nivåer, projekt och listor. E-postpåminnelserna hjälper oss att hålla fokus, medan möjligheten att spåra framsteg i återkommande uppgifter är ett stort plus. Dessutom har verktyget ett rimligt pris och kundservicen är exceptionell. Det är enkelt att komma igång med Clickup

ClickUp är inte bara en plattform för samarbete och kommunikation – det är en fullfjädrad plattform för projektledning. Det är faktiskt ett av de bästa verktygen för projektledning som finns. Men tro inte bara på oss – här är vad användarna säger:

Vi har använt Clickup i minst fyra år nu och ärligt talat är det ett av de bästa projektledningsverktygen. Vi provade Asana, Monday.com och Trello innan vi bestämde oss för Clickup. Det bästa valet någonsin! Jag har aldrig haft några större problem och kundtjänsten har varit till stor hjälp. Jag har ett betalt abonnemang och med den nya versionen blir det bara bättre och bättre. Sammantaget har Clickup definitivt överträffat alla mina förväntningar när det gäller pris och mängden verktyg. Jag fick definitivt nya perspektiv på våra arbetsflödesprocesser efter att ha lärt mig att använda Clickup effektivt.

Vi har använt Clickup i minst fyra år nu och ärligt talat är det ett av de bästa projektledningsverktygen. Vi provade Asana, Monday.com och Trello innan vi bestämde oss för Clickup. Det bästa valet någonsin! Jag har aldrig haft några större problem och kundtjänsten har varit till stor hjälp. Jag har ett betalt abonnemang och med den nya versionen blir det bara bättre och bättre. Sammantaget har Clickup definitivt överträffat alla mina förväntningar när det gäller pris och mängden verktyg.

Jag fick definitivt nya perspektiv på våra arbetsflödesprocesser efter att ha lärt mig att använda Clickup effektivt.

Du kan anpassa ClickUp efter dina förändrade behov och skala upp eller ner utan betydande kostnader. Dessutom kan du alltid använda gratisversionen för att få praktisk erfarenhet av ClickUps inverkan på ditt företag. Viktigast av allt är att ClickUp anpassar sig efter ditt företags arbetsflöden och processer, och inte tvärtom.

Oavsett om du är ett litet startup-företag eller ett stort företag, ClickUp passar alla.

Förbättra online-samarbetet med ClickUp

Du kan alltså kombinera de många onlineverktyg för samarbete som är bäst inom sina respektive specialområden, men det enda verktyg som kan samla allt för din organisation är ClickUp. Det kombinerar projektledning, samarbete, uppgiftshantering och kommunikation för att erbjuda dig en enda, heltäckande lösning.

Prova och upptäck hur ClickUp kan bli din enda källa för förbättrat samarbete och maximal produktivitet. När allt kommer omkring bör du inte behöva jonglera med en mängd olika verktyg för att nå dina mål. ClickUp kan hjälpa dig att göra allt och göra det bättre. Registrera dig för ett gratis konto för att uppnå maximal produktivitet och förenkla samarbetet för dina team.