10 gratis interaktiva whiteboardmallar för Zoom och ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en whiteboardmall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En whiteboard är en digital arbetsyta som underlättar samarbete under Zoom-samtal. Den är visuell, vilket gör den perfekt för brainstorming, skapande av projektplaner och samarbete kring diagram eller inlägg på sociala medier. " } } ] }

Oavsett om du arbetar på ett företag som främst arbetar på distans eller försöker brainstorma med kollegor över hela världen, så för Zoom-möten ditt team samman. Det finns bara ett problem: att dokumentera dina fantastiska idéer. 💡

Det är här whiteboards kommer in i bilden. Dagens digitala versioner av dessa gammaldags tavlor hjälper ditt team att samarbeta var som helst och när som helst. Och du behöver inte ställa in en ny whiteboard varje gång. Om du behöver en plug-and-play-lösning för att snabba upp dina Zoom-samtal klockan 8 på morgonen (vem behöver inte det?!), är whiteboardmallar rätt val.

Omarbetningar är ute och produktivitet är inne. Upptäck vad du ska tänka på när du väljer whiteboardmallar, hur du använder dem i ett Zoom-möte och vilka 10 mallar som är perfekta för teammöten.

Vad är en whiteboardmall?

En whiteboard är en digital arbetsyta som underlättar samarbetet under Zoom-samtal. Den är visuell, vilket gör den perfekt för brainstorming, skapande av projektplaner och samarbete kring diagram eller inlägg på sociala medier.

Istället för att be Zoom-presentatören att dela sin skärm kan du använda en whiteboard för att ge alla i Zoom-samtalet möjlighet att komma med idéer i realtid. Tänk på din whiteboard som ett levande brainstormingdokument där dina idéer och arbetsflöden finns på samma whiteboard – med dina uppgifter bredvid dina kreativa idéer för att minimera klick och förvirring. 🙌

Från kalender till projektplanering och arbetsflödeshantering – whiteboards kan användas till nästan vad som helst. ( Mind maps, tutorials, webbseminarier, någon?)

ClickUp tillhandahåller whiteboards i alla prisplaner och alla gäster kan använda whiteboards. Med en befintlig mall behöver du inte skapa en ny whiteboard varje gång. Hitta bara rätt mallformat, fyll i dina uppgifter och du är redo att sätta igång. 🏃

Vad kännetecknar en bra whiteboardmall?

Det finns många whiteboardmallar att välja mellan, så nöj dig inte med den första du hittar. Du måste vara lite kräsen. Alla bra mallar behöver ha följande:

Integrationer: Alla mallar fungerar inte bra med videokonferensverktyg. Men ClickUp integreras med Zoom, vilket gör det enkelt att dela whiteboardmallar på alla dina Zoom-samtal. Du kan till och med koppla Zoom-inspelningar till varje uppgift som är kopplad till en whiteboard, så att all din kommunikation finns på samma plats och i samma möte.

Realtidsåtkomst: Lägg till anteckningar och Lägg till anteckningar och samarbeta på samma whiteboard i realtid. Oavsett om det bara är du och en enda medarbetare eller dussintals teammedlemmar som deltar i samtalet, passar whiteboards för team av alla storlekar.

Relaterade uppgifter: Att isolera dina mallar och uppgifter ökar risken för omarbetningar och fel i teamet. Välj whiteboardmallar som kan integreras med dina verktyg för uppgiftshantering så att du kan komma på idéer och lägga till uppgifter på samma plats.

Innehållslänkar: Bra mallar gör det möjligt att lägga till internt och externt innehåll inom plattformen för att öka produktiviteten. Du behöver inte längre leta efter länkar eller bilder – allt finns på samma ställe.

Vi vill inte skryta, men ClickUps whiteboardmallar kan göra allt detta och mer därtill. Men tro inte bara på vårt ord. Fortsätt läsa och låt fakta tala för sig själva.

10 gratis whiteboardmallar och layouter

Om du är på jakt efter förenklade whiteboards för dina Zoom-samtal behöver du inte leta längre än dessa 10 whiteboardmallar för att komma igång med din sökning.

Ladda ner den här mallen Organisera dina idéer och skapa en handlingsplan med hjälp av ClickUps Eisenhower Matrix-mall.

Du har mycket att göra, och allt känns viktigt. Men du är bara mänsklig, så du måste fokusera på de viktigaste uppgifterna först. Om ditt team har svårt att enas om vilka uppgifter som ska prioriteras (och i vilken ordning), kan ClickUp Eisenhower Matrix Whiteboard Template vara till hjälp.

Detta kallas också en brådskande-viktig matris och är ett utmärkt ramverk för problemlösning för team. Den är enkel att använda och skapa, vilket gör den till en idealisk mall för brainstorming på whiteboard i Zoom-möten. Med denna brainstormingmall kan du skriva ner dina kreativa idéer och kategorisera dem i följande kategorier:

Ta bort: När du börjar prata om uppgifter kommer du att inse att vissa saker inte är så viktiga som du trodde. Ta bort dem och njut av den omedelbara känslan av lättnad.

Gör: Gör uppgiften nu och vänta inte. Med ClickUps mall kan du konvertera anteckningar i den här kolumnen till uppgifter med bara några klick.

Delegera: Du kan inte göra allt själv, så bestäm vilka uppgifter ditt team ska ta på sig för att fördela arbetet jämnare mellan de enskilda användarna.

Besluta: Kräver en uppgift mer eftertanke? Lägg den i den här kolumnen för att fatta ett beslut senare.

2. ClickUp Impact Effort Matrix Whiteboard-mall

Ladda ner den här mallen Denna mall är utformad för att hjälpa dig att snabbt och noggrant utvärdera effekten och kostnaden för uppgifter, så att du vet vilka projekt som bör ha högsta prioritet.

Det är inte lätt att fatta beslut. Ibland kan det vara bra att börja med det som är lättast, och det är precis vad ClickUp Impact Effort Matrix Whiteboard Template hjälper dig med.

Med den här mallen delar du upp dina uppgifter i fyra kategorier för att avgöra vad som behöver din uppmärksamhet just nu. Istället för att överbelasta ditt team och enskilda användare med en överväldigande mängd uppgifter är detta en av de bästa teammallarna för att hjälpa alla att enas om en handlingsplan.

Använd mallar som denna – eller tankekartor – för att planera projekt och prioritera uppgifter utifrån deras betydelse eller svårighetsgrad. Det finns olika kategorier för:

Gör det nu: Detta gäller uppgifter som kräver liten insats men ger stor effekt.

Gör det härnäst: Planera in tid för att ta itu med uppgifter som har stor inverkan och kräver mycket arbete när du har resurserna tillgängliga.

Gör senare: Uppgifter som kräver lite ansträngning och har liten inverkan är viktiga, men de är inte viktiga just nu. Planera in tid för att göra dem när du har möjlighet.

Gör inte: Varför slita ihjäl dig för uppgifter som ger liten utdelning? Eliminera uppgifter som kräver mycket arbete men ger liten effekt.

3. ClickUp-användarberättelsekartläggningsmall för whiteboard

Ladda ner den här mallen Dela upp användarens resa i mindre, mer hanterbara delar. Representera dem sedan på en karta med ClickUps mall för användarberättelsekartläggning.

Till alla utvecklare, UX-proffs och UI-designers. ClickUp User Story Mapping Whiteboard Template kan hjälpa dig att skapa en kundresekarta för din app, webbplats eller programvara och även få andra intressenter, till exempel marknadsföring, att delta i dina brainstormingidéer.

Istället för att gå direkt in i mockup-läget med webbdesignprogramvara kan du placera alla dina idéer i den här befintliga mallen utan att behöva börja från scratch. Samarbeta och få allas synpunkter på den övergripande strategin så att du kan klargöra projektets inriktning. Det tar något så stort och överväldigande som användarresan och bryter ner det till en hanterbar, stegvis process.

4. ClickUp-organisationsschema-whiteboardmall

Ladda ner den här mallen Visualisera enkelt ditt teams struktur och layout med denna enkla organisationsschemamall för whiteboard.

Kanske har du haft en intensiv rekryteringsperiod och behöver tilldela anställda till rätt chef. Eller kanske du ändrar din affärsmodell och behöver mer klarhet om vem som är ansvarig. Oavsett om du är ett nystartat företag, ett småföretag eller ett storföretag behöver du ha en god förståelse för vem som rapporterar till vem i din organisation.

ClickUps whiteboardmall för organisationsschema ger ledande befattningshavare och HR-proffs en bra utgångspunkt. Lägg till en PNG-bild, arbetsuppgift och arbetsbeskrivning för andra enskilda användare i teamet och spara tid på att söka igenom hela organisationen. Du kan sedan använda ett flödesschema för att skapa en ny organisationshierarki med några få klick.

5. ClickUp-processflödeswhiteboardmall

Ladda ner den här mallen Visualisera enkelt ditt teams struktur och layout med denna enkla organisationsschemamall för whiteboard.

Att leda ett projekt kan kännas som att valla katter. Men med denna ClickUp Process Flow Whiteboard Template kan du brainstorma olika projektfaser innan du ens börjar arbeta. Istället för att irra omkring i ett projekt utan riktning kan du öka produktiviteten med hjälp av användbara mallar som dessa och göra projektledningen till en lek.

Dessa färdiga mallar för målsättning innehåller steg för att planera projekt, utveckla koncept, utföra uppgifter och utvärdera den övergripande strategin. Jämfört med vissa andra mallar ger den här dig friheten att lägga till och skapa dina egna steg. Du kan till och med anpassa färgerna och varumärket för att göra mallen unik för din organisation. 🤩

6. ClickUp-mall för whiteboard för projektomfattning

Ladda ner den här mallen Deltagarna kan förbereda en version av sin affärsmodell med hjälp av ClickUps whiteboardmall för projektomfattning.

Oavsett om du är i ett Zoom-samtal med en kund, ditt team eller andra enskilda användare i din organisation behöver du ett tydligt sätt att kommunicera vad du kommer att göra och inte göra under ett projekt. ClickUp Project Scope Whiteboard Template skapar en solid utgångspunkt för samtal om projektets omfattning.

Jämfört med andra mallar på vår lista innehåller den här mallarna avsnitt för:

Information

Motivering

Omfattning

Affärsmål

Resultat

Undantag

Antaganden

Använd mallens digitala klisterlappar för att sortera idéer eller information i kategorier och samarbeta mer effektivt. På så sätt blir alla på samma sida och projektets omfattning blir hanterbar. Genom att inkludera en tydlig lista över leverabler – och undantag för vad du inte ska göra under projektet – kommer mallar som denna att fokusera ditt teams arbete och spara tid. ⏰

7. ClickUp-projektets vägkarta – whiteboardmall

Ladda ner den här mallen Planera din produktutveckling med ClickUps whiteboardmall för roadmap.

Ibland är projekt mer komplicerade än vad du kan visa i en projektomfattningsmall. I så fall behöver du mer robusta mallar som definierar viktiga projektmilstolpar, vem som är ansvarig och när det måste ske.

ClickUps projektplaneringsmall för whiteboard gör just det. Hantera all din SaaS-produktledning, dina projekt och planer på ett och samma ställe. Mallen grupperar anställda i team och visar vem som ansvarar för vilka uppgifter i varje fas av projektet.

8. För- och nackdelar med ClickUp Whiteboard-mall

Ladda ner den här mallen För- och nackdelar med ClickUp Whiteboard-mall

Ibland är beslut inte så svartvita. Att besluta sig för att ta sig an en stor kund eller anställa en ny medarbetare är stora beslut, och därför är det bra att väga för- och nackdelar innan man agerar.

Om du brainstormar om fördelarna och nackdelarna med ett beslut med ditt team via Zoom kan du använda ClickUp Pros & Cons Whiteboard Template för att förenkla och samarbeta i beslutsprocessen. I slutet av samtalet kan du granska kategorierna för fördelar och nackdelar för att avgöra om det är den bästa åtgärden.

9. ClickUp-arbetsplan för whiteboardmall

Ladda ner den här mallen Använd en visuell metod för projektplanering med arbetsplanens whiteboard.

Projektplanering har aldrig varit så välorganiserad. ClickUps arbetsplan-whiteboardmall använder en Kanban-tavla-inspirerad design som hjälper dig att effektivisera projektplaneringen, samarbeta med teammedlemmar genom tilldelade kommentarer för ökad tydlighet och förbättra brainstorming-sessioner med enkla kategorier för att organisera din plan.

Det fungerar utmärkt för interna stand-up-möten via Zoom och andra typer av möten. Använd denna mötesmall för att:

Skapa en uppsättning uppgifter

Tilldela resurser till projektet

Förbättra processer och målsättning

Ställ in mätvärden eller spåra befintliga

Analysera ditt projekt med tester

Kontrollera processer och prestanda

10. ClickUp-handlingsplan för whiteboardmall

Ladda ner den här mallen Hantera dina projekt och håll fokus på dina mål med ClickUp Action Plan Template.

När du har en projektarbetsplan på gång kan du använda ClickUp Action Plan Whiteboard Template för att planera dina uppgifter med samarbetsverktyg för whiteboard. Den enkla layouten visar dig eller andra grupper vilket arbete som behöver göras, ditt aktuella arbete och ditt slutförda arbete.

Det här är ett fantastiskt sätt att visualisera vad som händer dagligen, veckovis, månadsvis och kvartalsvis i ditt projekt. Det ger också en bra översikt över vad du har åstadkommit genom att logga de slutförda uppgifterna. ✨

Se vad som är nytt med Zoom-whiteboardmallar

Vi älskar Zoom-möten lika mycket som alla andra, men utan bra visuella hjälpmedel och planer kan de lätt spåra ur. När det är dags att sätta dina idéer på papper, använd högkvalitativa online-whiteboardmallar som får ditt team att dra åt samma håll.

ClickUps whiteboardmallar kan hjälpa ditt team att brainstorma bättre idéer, prioritera uppgifter, skapa visuella grupper av idéer och hålla sig uppdaterade. Men det är bara toppen av isberget. Se hur du kan zooma in på ditt nästa möte med ClickUps smarta integrationer och arbetsmallar. Eller kolla in fler mallar i ClickUp Template Center.