11 mallar och tekniker för brainstorming

Brainstorming låter som något som borde vara enkelt, eller hur? Allt du behöver göra är att kasta fram några idéer och se vad som fastnar. Men ibland kan det vara bra att lägga till lite struktur i din brainstormingsession för att underlätta projektplanering och teamsamarbete.

En brainstormingmall hjälper dig och dina teammedlemmar att hålla koll och dokumentera alla bra idéer ni kommer på. ?

Lägg undan dina klisterlappar och kolla in vår samling av 11 gratis mallar för brainstorming i Word, Google Docs och ClickUp.

Vad är en brainstormingmall?

En brainstormingmall är ett dokument som hjälper dig att generera idéer, ta anteckningar och främja lagarbete under din brainstormingsession. Den kan också hjälpa dig att prioritera idéer så att du kan fokusera på de viktigaste sakerna först.

En mall för brainstorming kan ha formen av ett flödesschema, en mind map, en digital whiteboard eller något annat format beroende på användningsområdet. När du har hittat en brainstormingteknik som du gillar kan du anpassa den efter ditt arbetsflöde.

En brainstormingmall bör innehålla gott om tomt utrymme för att skriva ner saker, men den bör inte vara helt tom. Färger, former och symboler kan hjälpa dig att hålla ordning på dina idéer och se hur de passar ihop. ?️

Vad kännetecknar en bra brainstormingmall?

En bra brainstormingmall fokuserar på en specifik brainstormingteknik. Att komma på idéer för en ny produkt kräver trots allt andra kreativa tänkande tekniker än att lösa tekniska problem eller genomföra en designsprint.

Vanliga tekniker för brainstorming och idéskapande är bland annat:

Brainwriting: I stället för att ropa ut idéer och låta en facilitator skriva ner dem, innebär denna kreativa tänkande teknik att man skickar runt ett papper eller ett digitalt dokument och låter varje teammedlem skriva ner sina egna idéer – inklusive idéer som de kanske skulle känna sig generade att dela med sig av högt inför hela teamet.

Round robin: Den kreativa tekniken round robin liknar brainwriting, förutom att varje gång dokumentet skickas vidare lägger nästa teammedlem till sin feedback, vilket resulterar i en rad olika perspektiv. ?

Crazy eights: Mallen Crazy eights använder en brainstormingteknik med åtta rutor som teammedlemmarna fyller i en efter en. Du får bara en minut per ruta för att uppmuntra snabbt tänkande och konceptskapande inom åtta idéplatser.

Omvänd brainstorming: Omvänd brainstorming vänder på steken. Istället för att försöka komma på bra idéer, fundera på saker som skulle kunna förvärra situationen. Detta kan hjälpa till att Omvänd brainstorming vänder på steken. Istället för att försöka komma på bra idéer, fundera på saker som skulle kunna förvärra situationen. Detta kan hjälpa till att identifiera orsaken till ett besvärligt problem.

Brainstormingsessioner handlar om visuellt samarbete, så använd mallar som är lätta att anpassa och som kan integreras med andra projektledningsverktyg och brainstormingprogram. För ett team som arbetar på distans kan det vara bra att använda en virtuell whiteboardmall eller konceptkarta som teammedlemmarna kan redigera i realtid.

När du använder en brainstormingteknik som stämmer överens med dina mål kan du förvänta dig en mer produktiv och framgångsrik brainstormingsession.

11 mallar för brainstorming att använda

Oavsett om du behöver fokusera på problemlösning, idégenerering eller helhetstänkande, kommer dessa 11 mallar för 2024 att hjälpa dig att få ditt team att tänka kreativt så att du kan hålla dig på rätt spår.

1. ClickUp-mall för brainstorming

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för brainstorming

Denna ClickUp-mall för brainstorming handlar om struktur och organisation. Den har sex anpassade fält, inklusive "Problem beskrivning", "Resurser" och "Vinnande lösning", så att du kan hålla reda på vilken huvudidé som faller inom vilken kategori.

Du kan också välja mellan sex olika visningstyper, inklusive tidslinje, avdelning och prioriteringar, vilket gör den lämplig för ett brett spektrum av projekt för att hantera så många idéer som möjligt.

Det här är en nybörjarvänlig mall som stöder automatiseringar när du skapar en ny uppgift, publicerar en kommentar eller ställer in ett anpassat fält – så att alla får en helhetsbild.

2. ClickUp-mall för brainstormingidéer

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för brainstormingidéer

ClickUp Brainstorm Ideas Template är en enkel och lättanvänd mall för att samla in nya idéer från teammedlemmar och andra intressenter. Du kan använda den för marknadsföring, drift, projektledning och mycket mer för att snabbt generera idéer.

Dela mallen med ditt team och se vilka kreativa idéer de kommer på. Mallen uppmuntrar teammedlemmarna att definiera sina bästa idéer med hjälp av SMART-kriterier och har utrymme för att beskriva stora idéer mer detaljerat.

3. ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template

Ladda ner den här mallen ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template

ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template är en mellanliggande brainstormingmall som är kompatibel med ClickUps virtuella whiteboardfunktion. Den är avsedd att användas efter en designsprint så att du kan identifiera vad som gick bra och vad som inte gick bra.

Denna mall har färgkodade kolumner för att separera åtgärdspunkter, retrospektiva mål och andra kategorier, och den har tydliga instruktioner om hur den ska användas.

De är perfekta för nystartade företag, agila team och andra organisationer som vill förbättra sin projektledning och projektdokumentation.

4. ClickUp 5 Whys Whiteboard-mall

Ladda ner den här mallen ClickUp 5 Whys Whiteboard-mall

ClickUp 5 Whys Whiteboard Template är en mall för brainstorming för nybörjare som syftar till problemlösning. Genom att upprepade gånger svara på frågan "Varför?" om varje problem kan du gå igenom diagrammet tills du kommer fram till den bakomliggande orsaken.

Denna 5 Whys-mall innehåller ClickUps whiteboard-funktion, så den är perfekt för distansarbetande team, webbseminarier och virtuella brainstorming-sessioner för att generera de bästa idéerna.

Använd mallar som denna för att komma till botten med problem som du inte kan lösa med andra vanliga brainstormingtekniker.

5. ClickUp Squad Brainstorm-mall

Ladda ner den här mallen ClickUp Squad Brainstorm-mall

ClickUp Squad Brainstorm Template hjälper dig att hålla reda på idéer från enskilda teammedlemmar, vilket är utmärkt om du leder ett team på distans. Den innehåller kategorier som Team Health, Team Rhythm och Team Consensus så att du kan se hur dessa idéer passar in i teamets övergripande mål.

Använd mallar som denna för teammöten som rör försäljning, kreativa och designtänkande projekt, projektgenomförande och mycket mer.

6. ClickUp Business Brainstorming-mall

Ladda ner den här mallen ClickUp Business Brainstorming-mall

ClickUp Business Brainstorming Template är en rolig och tilltalande mall för visuellt samarbete som fokuserar på fyra huvudområden:

Vad du älskar

Vad du vet

Vad världen behöver

Vad människor är villiga att betala för

Varje medlem i ditt team kan skriva ner sina idéer i varje kategori, vilket hjälper dig att identifiera teamets styrkor, intressanta områden och nya affärsidéer genom denna kreativa brainstormingaktivitet.

7. ClickUp-mall för hantering av innovationsidéer

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för hantering av innovationsidéer

Använd ClickUp Innovation Idea Management Template för att hålla reda på projektidéer i olika utvecklingsstadier genom att sortera dem i sex huvudkolumner:

Godkänd

Bedömning

Ny idé

På vänt

Avvisad

Forskning

Varje idé får åtta anpassningsbara fält där du kan ange detaljer som idéslag, kostnad, implementeringsgrad och påverkan. Detta kan användas för design-thinking-aktiviteter eller för att skapa en process för att förverkliga koncept.

Sortera dina projektidéer efter status, lanseringsdatum och andra visningstyper så att du kan hålla koll på deras framsteg och se dem växa. ?

8. ClickUp-mall för projektkartläggning

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för projektkartläggning

ClickUp Project Mapping Template är en typ av mind mapping som är användbar i de tidiga stadierna av ett projekt när du behöver se hur hela processen hänger ihop.

Du kan dela upp projektets delar i kategorier som Leveranser, Mätvärden och Drift, och använda statusar som Avbruten, Klar eller Pågående för att avgöra vilka uppgifter som ska prioriteras i processen och vilka som redan är klara.

Idéerna är sammanlänkade med färgade linjer så att du kan visa hur allt hänger ihop på ett naturligt sätt. Använd denna brainstormingmall tillsammans med en projektplan för att starta ett nytt projekt och komma överens med andra intressenter och deltagare.

Bonus: Bubbelkartmallar för visualisering och brainstorming

Ladda ner den här mallen ClickUp Affinity Diagram-mall

ClickUps mall för affinitetsdiagram erbjuder en strukturerad metod för att organisera idéer och insikter, vilket underlättar djupgående diskussioner och brainstorming-sessioner.

Tillsammans med ClickUps whiteboardfunktion kan team visualisera kopplingar, kategorisera tankar och prioritera åtgärder på ett effektivt sätt, allt i realtid. Denna kraftfulla kombination är särskilt effektiv för team som arbetar på distans och vill samarbeta för att lösa problem och generera idéer, så att alla röster hörs och idéerna utforskas grundligt.

10. Google Docs Mind Map Brainstorm Template av GDOC

Via GDOC

Google Docs Mind Map Brainstorm Template från GDOC har en "minimalistisk" layout som du kan använda för att styra din brainstormingsession. Detta format hjälper alla att sätta igång tankarna för att skapa koncept från en brainstormingsession.

Den innehåller steg som "Hitta idéer" och "Hantera ämnen" – även om du kanske behöver ytterligare utrymme för att beskriva dina idéer mer detaljerat och lösa mer djupgående koncept.

Eftersom den är byggd i Google Docs kan du och andra deltagare anpassa storlek, form, teckensnitt och andra egenskaper, samt exportera den för användning i PowerPoint och Keynote. Detta är en utmärkt lösning för team som arbetar i G Suite för att generera idéer.

11. Microsoft Word Enkel affärsmindmapmall från Template.net

Via Template.net

Denna enkla affärsmindmapmall för Microsoft Word från Template.net är anpassad för företag, med frågor som ekonomi, produkt och försäljning & marknadsföring.

Varje bred kategori innehåller underämnen som du kan använda för att brainstorma finansieringsidéer, affärsplaner, digital marknadsföring och mycket mer.

Denna mall är inte bara för Microsoft Word. Du kan också ladda ner den för PowerPoint, Google Docs, Apple Pages eller som en PDF-fil att använda för din nästa brainstormingsession och väcka kreativiteten.

Tekniker och exempel för brainstormingsessioner

Brainstormingtekniker är ett utmärkt sätt att få fram de bästa idéerna från ditt team och hjälpa dem att tänka utanför boxen. Med ClickUps kraftfulla funktioner kan du använda dessa mallar på ett bra sätt i din nästa brainstormingsession!

Generera idéer med AI

AI revolutionerar sättet som team brainstormar på genom att erbjuda unika fördelar som omedelbar dataanalys, mönsterigenkänning och generering av innovativa idéer baserade på omfattande informationsdatabaser.

Genom att utnyttja AI kan team övervinna vanliga hinder för brainstorming, såsom kreativa blockeringar och grupptänkande, vilket möjliggör en mer mångsidig och omfattande utforskning av idéer. AI-verktyg kan föreslå nya perspektiv och lösningar som mänskliga deltagare kanske inte skulle tänka på, vilket skapar en mer kreativ och produktiv brainstormingsession.

ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, hjälper team att generera idéer, ger insiktsfulla förslag baserade på projektdata och hjälper till att prioritera uppgifter, vilket gör det till ett ovärderligt verktyg för alla brainstormingsessioner.

Brainstorma bättre med ClickUps AI-assistent

Organisera idéer med tankekartor

Mind maps är ett utmärkt sätt att organisera och koppla samman idéer visuellt. Använd ClickUp Mind Maps för att skapa en visuell representation av din brainstormingsession. Du kan dra och släppa noder, lägga till beskrivningar och till och med generera nya uppgifter direkt från kartan.

Skapa tankekartor i ClickUp för att bryta ner viktiga idéer

Använd whiteboardtavlor för brainwriting

ClickUps whiteboard -funktion gör det möjligt för team att brainstorma virtuellt, precis som de skulle göra i ett traditionellt mötesrum. Detta visuella samarbetsverktyg uppmuntrar till fritt flödande idéer och erbjuder ett snabbare sätt att visualisera kopplingar mellan koncept.

Brainstorma, utarbeta strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

Utforska nya idéer med dessa kostnadsfria mallar för brainstorming

Att kreativt komma på nya idéer är bara en del av processen. De bästa mallarna för brainstorming är organisatoriska verktyg som hjälper dig eller dina perspektiv att utveckla nya idéer och skriva ner dem. På så sätt kan du återkomma till dem senare och följa dina framsteg.

Du kan använda dessa mallar för att lösa problem, främja samarbete eller helt enkelt dokumentera alla dina idéer om ett specifikt projekt.

Prova någon av de 11 gratis mallarna ovan, eller besök ClickUp Template Center för ännu fler lösningar.