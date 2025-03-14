De 11 bästa whiteboardprogrammen för samarbete 2025

Från klassrum till styrelserum – kreativiteten flödar bäst när idéerna får utrymme att utvecklas. Men låt oss vara ärliga – fysiska whiteboardtavlor är lite... begränsade. De raderas för snabbt, blir överfulla av klotter och gör det omöjligt för distansarbetande team att delta.

Upptäck programvara för digitala whiteboardtavlor, superhjälten inom brainstorming, planering och undervisning – utan allt krångel!

Med oändligt utrymme, samarbete i realtid och alla verktyg du behöver för att förverkliga dina idéer är det inte konstigt att fler lärare, team och kreatörer går över till digitala lösningar.

Det kan dock vara svårt att välja rätt online-whiteboardverktyg eftersom det finns så många alternativ. Den här guiden innehåller de bästa online-whiteboardverktygen som hjälper dig att samarbeta utan problem.

🧠 Viktig insikt: Den globala marknaden för interaktiva whiteboard-program kommer att uppgå till 7,6 miljarder dollar år 2032.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är en översikt över de bästa online-whiteboardprogrammen som har stor inverkan: ClickUp : Bäst för AI-driven visuell samverkan och brainstorming

Miro : Bäst för att skapa interaktiva tankekartor

Microsoft Whiteboard: Bäst för team som använder Microsoft-verktyg

Zoom Whiteboard: Bäst för videosamarbete med en inbyggd whiteboard

FigJam : Bäst för designteam och studenter

Stormboard : Bäst för agila team

Conceptboard : Bäst för hybrid- och distanssamarbete i team

Lucidspark : Bäst för att utveckla arbetsflöden

Collaboard : Bäst för säker whiteboardanvändning

Ayoa : Bäst för uppgiftshantering

Bluescape: Bäst för presentationer och videokonferenser

Vad ska du leta efter i en whiteboard-programvara?

Alla online-whiteboards är inte lika! Här är de viktigaste funktionerna att tänka på när du väljer den bästa digitala whiteboarden för samarbete:

Användarvänlighet och tillgänglighet: Leta efter en användarvänlig UX-design, enkel navigering och tillgänglighet på stationära datorer, surfplattor och mobila enheter i din whiteboard-app.

Oändlig arbetsyta och smart organisation: En flexibel, obegränsad virtuell whiteboard-arbetsyta låter dig kartlägga stora idéer utan att ta slut på utrymme. Funktioner som En flexibel, obegränsad virtuell whiteboard-arbetsyta låter dig kartlägga stora idéer utan att ta slut på utrymme. Funktioner som online-klisterlappar , former och tankekartor hjälper dig att strukturera tankar och hålla ordning på saker och ting.

Samarbete i realtid: En bra whiteboard-programvara för samarbete bör göra det möjligt för flera användare att redigera, rita och lägga till anteckningar samtidigt. Den är perfekt för En bra whiteboard-programvara för samarbete bör göra det möjligt för flera användare att redigera, rita och lägga till anteckningar samtidigt. Den är perfekt för samarbete på arbetsplatsen , onlineklassrum och gruppbrainstorming.

Integrationer: Den bästa online-whiteboarden erbjuder sömlös integration med verktyg som Google Drive, Slack, Zoom eller Microsoft Teams för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde. Dessutom är möjligheten att exportera tavlor i flera format (PDF, PNG, etc.) ett måste.

Multimediasupport: Den bästa kostnadsfria online-whiteboard-appen stöder bilder, videor, GIF-filer och ljud. Detta gör lektionerna mer engagerande för eleverna och Den bästa kostnadsfria online-whiteboard-appen stöder bilder, videor, GIF-filer och ljud. Detta gör lektionerna mer engagerande för eleverna och whiteboard-tavlorna mer dynamiska för kreativa byråer

Säkerhet och behörigheter: För användning i företag eller utbildning bör du leta efter säker molnlagring, användarbehörigheter och lösenordsskyddade online-whiteboards för att skydda känslig information.

🧠 Kul fakta: Whiteboarden uppfanns av en slump! I slutet av 1950-talet arbetade fotografen Martin Heit i sitt mörkrum när han av misstag märkte ett filmnegativ med en permanent penna. När han försökte radera märket upptäckte han att pennan lätt gick att torka bort – och så föddes whiteboardtavlan. Snacka om lycklig slump!

De 11 bästa whiteboardprogrammen

Är du redo att kolla in den bästa programvaran för digitala whiteboardtavlor? Då kör vi!

1. ClickUp (Bäst för AI-driven visuell samverkan och brainstorming)

Idéer uppstår inte bara, de utvecklas. Från röriga skisser till strukturerade planer – med rätt verktyg kan du omvandla spridda tankar till genomförbara strategier. Men att hoppa mellan olika appar för att brainstorma, organisera uppgifter och genomföra idéer? Det är en mardröm för produktiviteten.

Det är här ClickUp – appen för allt som har med arbete att göra – kommer till sin rätt. Den samlar alla dina uppgifter, dokument och projekt på ett och samma ställe. Och när det gäller visuellt samarbete är dess kostnadsfria online-whiteboardfunktion en game changer.

Skapa kopplingar mellan idéer med ClickUp Whiteboards

Tänk på ClickUp Whiteboards som en oändlig duk där du kan kartlägga idéer med hjälp av klisterlappar, diagram och flödesscheman i realtid. Det låter dig omvandla dina planer till genomförbara uppgifter och koppla dem till resten av ditt arbete.

Du kan planera projekt och genomföra möten med hjälp av den inbyggda AI-funktionen ClickUp Brain för att ta din kreativitet till nästa nivå.

Behöver du skapa en whiteboardlayout? ClickUp Brain hjälper dig att skapa dynamiska whiteboards och förvandla dina idéer till visuellt tilltalande presentationer.

Dessutom kan du med ClickUp Automations optimera dina processer utan ansträngning. Ställ in automatiserade uppgifter och påminnelser för att säkerställa att ditt team håller sig på rätt spår utan manuellt krångel. Det är som att ha en personlig assistent som aldrig sover!

ClickUps bästa funktioner

Bädda in och länka uppgifter direkt från whiteboards

Använd AI för att skapa arbetsflöden och bilder i whiteboards

Utnyttja hundratals whiteboardmallar för att brainstorma och planera projekt.

Dela dina whiteboards med offentliga eller privata länkar.

Lägg till objekt som former, kopplingar, bilder etc. samt uppgifter och dokument direkt på whiteboardtavlorna för att öka produktiviteten.

Exportera dina whiteboards i PNG-, SVG- och JSON-format.

Befria dig från repetitiva uppgifter genom att skapa automatiserade arbetsflöden för allt.

Begränsningar för ClickUp

Den har en omfattande uppsättning funktioner, vilket kräver en viss inlärningskurva för användare som inte är tekniskt kunniga.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Här är vad Briettny Curtner, programansvarig vid Utah Valley University, har att säga om ClickUp:

ClickUp centraliserade våra dagliga arbetsuppgifter, SOP:er och främjade samarbetet inom avdelningen. Möjligheten att kontrollera sekretessinställningarna för varje arbetsyta gjorde det också enklare för teamet att dela relevant information. Whiteboard-funktionen? Vi är helt besatta av den. Detta verktyg användes ofta under teammöten för att brainstorma idéer eller utveckla vissa initiativ.

ClickUp centraliserade våra dagliga arbetsuppgifter, SOP:er och främjade samarbetet inom avdelningen. Möjligheten att kontrollera sekretessinställningarna för varje arbetsyta gjorde det också enklare för teamet att dela relevant information. Whiteboard-funktionen? Vi är helt besatta av den. Detta verktyg användes ofta under teammöten för att brainstorma idéer eller utveckla vissa initiativ.

2. Miro (bäst för att skapa interaktiva tankekartor)

via Miro

Miro är en interaktiv online-whiteboardprogramvara med fantastiska funktioner för mind mapping och brainstorming. Anpassningsbara mallar, över 160 integrationer och en intelligent arbetsyta ger ditt fysiska klassrum extra stil och dina möten extra energi.

Miros Intelligent Canvas använder AI för att omvandla dina idéer till presentabla resultat, inklusive produktbeskrivningar, protokoll och sammanfattningar. Dessutom kan du göra dina brainstorming-sessioner mer engagerande med funktioner som omröstningar, punktröstning och uppskattningar.

Miros bästa funktioner

Använd de inbyggda funktionerna för video, chatt och @mention för att kommunicera enkelt.

Använd Catch Up (Beta) för att se alla ändringar sedan ditt senaste besök.

Presentera din tavla på möten och spåra privata anteckningar

Ställ in tidsgränser för aktiviteter, fäst visuella anteckningar och aktivera privat läge.

Miro-begränsningar

Navigering är svårt för stora tavlor

Brist på funktioner för hierarkisk hantering

Blir långsammare när man hanterar ett stort antal filer och tavlor

Miro-priser

Gratis

Starter: 8 $/månad per medlem

Företag: 16 $/månad per medlem

Företag: Anpassade priser

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 7 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

via Microsoft Whiteboard

Letar du efter en whiteboard-programvara som smälter in perfekt med dina Microsoft-verktyg? Möt Microsoft Whiteboard – ett utmärkt verktyg för team, lärare och den ultimata samarbetsplattformen från Microsoft.

Det är i grunden en virtuell tavla där du och ditt team kan brainstorma, skissa och planera i realtid. Det användarvänliga gränssnittet gör att du kan ägna mer tid åt att skapa och mindre tid åt att försöka förstå tekniken.

Microsoft Whiteboards bästa funktioner

Använd Copilot för att organisera, förstå och sammanfatta dina whiteboards.

Använd laserpekaren för att rikta uppmärksamheten mot specifika platser på online-whiteboarden.

Förvandla grova idéer till presentabla diagram och former med intelligent igenkänning.

Begränsningar för Microsoft Whiteboard

Begränsade mallar och anpassningsalternativ

Många användare har klagat på tekniska problem när fler än en person redigerar samtidigt.

Priser för Microsoft Whiteboard

För hemmet:

Microsoft 365 Family: 12,99 $/månad

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/månad

För företag:

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Microsoft 365 Apps för företag: 9,90 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Whiteboard

G2: 4,0/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 140 recensioner)

Här är vad en G2-användare har att säga om Microsoft Whiteboard:

Den har de verktyg jag behöver för att skapa diagram för mina marknadsföringsplaner. Den är också molnbaserad och använder MS 365, så det finns ingen anledning att ladda ner applikationen. Jag kan också spara mina filer i molnet.

Den har de verktyg jag behöver för att skapa diagram för mina marknadsföringsplaner. Den är också molnbaserad och använder MS 365, så det finns ingen anledning att ladda ner applikationen. Jag kan också spara mina filer i molnet.

4. Zoom Whiteboard (bäst för videosamarbete med en inbyggd whiteboard)

via Zoom

Zoom är inte bara till för möten, utan har även en inbyggd whiteboard som hjälper team att brainstorma, planera och samarbeta visuellt. Whiteboarden är helt integrerad med Zooms videokonferensfunktion, så att du kan komma på idéer samtidigt som du håller kontakten med ditt team.

Whiteboarden förblir tillgänglig efter möten, vilket innebär att du kan återkomma till och förfina ditt arbete närhelst det behövs.

Zoom Whiteboards funktioner

Använd funktioner som pekskärmsstöd, lägg till bilder och utökbar arbetsyta för ökad bekvämlighet.

Ge användare olika åtkomstnivåer under Zoom-möten

Skapa och anpassa mallar för snabb brainstorming

Begränsningar för Zoom Whiteboard

Begränsade funktioner jämfört med andra verktyg

Priser för Zoom Whiteboard

Whiteboard: 2,49 dollar per månad per användare

Whiteboard Plus: 7 dollar per månad per användare

Omdömen och recensioner av Zoom Whiteboard

G2: 4,5/5 (över 56 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 100 recensioner)

5. FigJam (Bäst för designteam och studenter)

via FigJam

FigJam är en interaktiv online-whiteboard med alla funktioner som lärare, företagskunder och team behöver, såsom ritverktyg, klisterlappar och mallar. Den hjälper dig att snabbt organisera idéer och planera projekt.

Det bästa av allt? FigJam integreras smidigt med Figma, vilket gör det möjligt för designteam att brainstorma och förfina idéer på ett smidigt sätt. Dessutom kan du reagera på idéer på duken med stämplar, high fives och emojis eller använda ljud och livechatt för att diskutera saker.

FigJams bästa funktioner

Välj bland över 300 mallar för att hitta de som passar ditt arbetsflöde.

Integrera med verktyg som Asana och Jira för att omvandla idéer till handling.

Bjud in personer utanför ditt företag att bidra till dina tavlor utan att behöva logga in.

FigJams begränsningar

Begränsade funktioner för projektledning på whiteboard

Vissa användare har klagat på höga kostnader.

FigJam-priser

Gratis

Professional: 5 $/månad per licens

Organisation: 5 $/månad per plats

Enterprise: 5 $/månad per plats

FigJam-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 440 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Ta reda på varför denna G2-användare tycker att Figjam är så bra:

Den har några fantastiska funktioner som sektioner för klisterlappar, massor av mallar för vanliga whiteboard-uppgifter, AI-sammanfattningar av klisterlappar och dessutom massor av roliga funktioner, såsom Polaroid-widgeten och andra interaktiva spel och widgets.

Den har några fantastiska funktioner som sektioner för klisterlappar, massor av mallar för vanliga whiteboard-uppgifter, AI-sammanfattningar av klisterlappar och dessutom massor av roliga funktioner, såsom Polaroid-widgeten och andra interaktiva spel och widgets.

6. Stormboard (bäst för agila team)

via Stormboard

Stormboard är ett verktyg för samarbete på whiteboard som utmärker sig genom sin datacentrerade approach.

Det är utmärkt för team som arbetar med agila program och erbjuder live-integrationer i båda riktningarna med verktyg som Jira, Rally och Azure DevOps. Således återspeglas de ändringar som görs i Stormboard direkt i dina visuella projektledningsverktyg.

En av dess mest framstående funktioner är StormAI, en AI-driven samarbetspartner som förbättrar brainstorming, idégenerering och handlingsplanering.

Stormboards bästa funktioner

Exportera detaljerade uppgiftsrapporter, analyser och presentationer i flera format.

Välj bland över 250 mallar, inklusive mallar för brainstorming och arbetsflöden

Använd tre delningsalternativ för att kontrollera åtkomsten och se till att endast behöriga användare kan se dina Storms.

Stormboards begränsningar

Prestandan kan bli långsam när du arbetar med stora datamängder.

Begränsade integrationer och färgpaletter för kort

Priser för Stormboard

Personligt : Gratis

Företag: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Stormboard

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Här är varför en G2-användare älskar att använda Stormboard:

Med så många fördelar är det svårt att välja bara en. Men att kunna gå från ”Hej, vi borde satsa på det här!” till att ha över 100 personer som lägger till idéer, bilder och filer i ett resultatinriktat sidformat på mindre än en minut är helt fantastiskt.

Med så många fördelar är det svårt att välja bara en. Men att kunna gå från ”Hej, vi borde satsa på det här!” till att ha över 100 personer som lägger till idéer, bilder och filer i ett resultatinriktat sidformat på mindre än en minut är helt fantastiskt.

7. Conceptboard (Bäst för hybrid- och distanssamarbete i team)

via Conceptboard

Conceptboard är utvecklat för team som behöver ett säkert och strukturerat sätt att samarbeta, särskilt distansarbetande team. Den lättdelade whiteboarden är en arbetsyta i realtid där team kan brainstorma, planera och genomföra workshops utan att missa något.

Vad utmärker den? GDPR-kompatibel säkerhet, modereringskontroller för organiserade diskussioner, filimport, rollhantering och viss projektledning.

Oavsett om du brainstormar innehåll eller kör en designsprint håller Conceptboard allt strukturerat och interaktivt.

Conceptboards bästa funktioner

Kommunicera via videosamtal, skärmdelning och live-markörer.

Skapa wireframes för din webbplats eller dina appar i samarbete med andra.

Skapa konstverk tillsammans och dela design med intressenter

Begränsningar för Conceptboard

Begränsade projektledningsfunktioner

Långsam laddningstid

Priser för Conceptboard

Gratis

Premium: 6 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Från 16 dollar

Offentlig sektor : 18 dollar

Data Center Edition: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Conceptboard

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

8. Lucidspark (bäst för att utveckla arbetsflöden)

via Lucidspark

Lucidspark är platsen där röriga idéer förvandlas till strukturerade planer. Dess oändliga arbetsyta är perfekt för att samla idéer och organisera dem på ett överskådligt sätt.

Varje deltagare får en live-markör med sitt namn, så det råder ingen tvekan om vem som gör vad. Behöver du fokusera? Med Breakout Boards kan team dela upp arbetet i sektioner och synkronisera senare.

Håller du en workshop? Ställ in en timer för att hålla tiden och när det är dags att samlas igen kan du använda funktionen Ring andra till mig för att omedelbart samla alla på samma plats.

Lucidsparks bästa funktioner

Dela upp möten i mindre grupper för bättre samarbete med hjälp av Breakout Boards.

Förvandla idéer till projekt med hjälp av omröstningar och visualisera resultaten.

Använd Dynamic Table för att organisera former och Lucid Cards visuellt.

Begränsningar för Lucidspark

Begränsade funktioner i gratisversionen

Brant inlärningskurva

Priser för Lucidspark

Gratis

Individuell: 9 dollar

Team: 10 dollar per användare

Företag: Anpassade priser

Lucidspark-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

Här är varför Lucidspark är ett självklart verktyg för brainstorming och kartläggning av idéer för denna G2-användare:

Jag älskar hur enkelt det är att skapa diagram och kartlägga arbetsflöden – särskilt för kundprojekt där jag behöver se hur alla delar passar ihop. Funktionerna för samarbete i realtid är också fantastiska. Mitt team och mina kunder kan hoppa in, lämna kommentarer och dela idéer direkt på tavlan, vilket har gjort brainstorming-sessionerna så mycket smidigare.

Jag älskar hur enkelt det är att skapa diagram och kartlägga arbetsflöden – särskilt för kundprojekt där jag behöver se hur alla delar passar ihop. Funktionerna för samarbete i realtid är också fantastiska. Mitt team och mina kunder kan hoppa in, lämna kommentarer och dela idéer direkt på tavlan, vilket har gjort brainstorming-sessionerna så mycket smidigare.

9. Collaboard (bäst för säker whiteboardanvändning)

via Collaboard

Collaboard ger online-samarbetet en rolig twist med sitt multimediasupport, interaktiva verktyg och säkerhetsfunktioner. Oavsett om du brainstormar med klisterlappar, skissar idéer eller presenterar i helskärmsläge, så gör det allt smidigt och engagerande.

Vill du hålla teamet på rätt spår? Använd röstningsfunktionen eller ställ in en timer för att hålla dina möten effektiva. Dessutom är den digitala versionen perfekt för team som behöver en säker arbetsplats – välj mellan molnbaserad eller lokal hosting.

Collobards bästa funktioner

Använd timer, presentationsläge och snabblänkar för att underlätta arbetet.

Bjud in gratis gästanvändare med redigeringsrättigheter

Använd tankekartor, arbetsflöden och flödesscheman för bättre organisation.

Begränsningar för Collaboard

Begränsade funktioner jämfört med andra online-whiteboardprogram

Collaboard-priser

Gratis

Avancerad: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Collaboard

G2: 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

10. Ayoa (Bäst för uppgiftshantering)

via Ayoa Support

Ayoa är en mångsidig digital whiteboard som kombinerar mind mapping, uppgiftshantering och samarbetswhiteboard – allt på ett och samma ställe.

Det som utmärker Ayoa är dess integrering av uppgiftshantering. När du har brainstormat idéer på whiteboardtavlan kan du länka dem till dina uppgiftstavlor och omvandla dem till genomförbara steg, vilket gör projektledningen smidig och organiserad.

Ayoas bästa funktioner

Skapa snabbt tankekartor med Ayoas AI

Organisera idéer och tankekartor i en linjär struktur med Outline och Document View.

Använd Kanban och Gantt View för projektledning

Ayoas begränsningar

Vissa användare har klagat på begränsade funktioner för hantering av stora projekt.

Begränsade anpassningsfunktioner

Ayoa-priser

Ayoa Free

Ayoa Ultimate: 17 dollar per användare och månad

Ayoa-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Här är varför en G2-användare älskar Ayoa:

Whiteboards är praktiska när man arbetar med människor som uppskattar den stilen. Det är ovärderligt att kunna växla mellan olika vyer, liksom att kunna exportera eller presentera omedelbart. Ingen väntan.

Whiteboards är praktiska när man arbetar med människor som uppskattar den stilen. Det är ovärderligt att kunna växla mellan olika vyer, liksom att kunna exportera eller presentera omedelbart. Ingen väntan.

11. Bluescape (Bäst för presentationer och videokonferenser)

via Bluescape

Bluescape är en säker digital whiteboard i realtid som förenar team oavsett var de befinner sig. Den är perfekt för brainstorming och organisering med sina interaktiva whiteboards. Du kan skriva, skissa och lägga till alla typer av innehåll – bilder, videor, PDF-filer etc.

Dessutom integrerar den videosamtal, skärmdelning och anteckningar i realtid för att underlätta kommunikation och feedback. Och för team som hanterar känslig information är den FedRAMP- och DoD-godkänd, vilket garanterar högsta säkerhet. 🔐

Bluescape bästa funktioner

Öppna och kommentera innehåll för att snabbt ge feedback och förhindra missförstånd.

Använd högupplösta bilder för att förbättra presentationer

Använd livevideofeeds, inklusive skärmdelning, liveevenemang och kamerafeeds, för en interaktiv upplevelse.

Begränsningar för Bluescape

Vissa användare klagade på det långsamma och klumpiga gränssnittet.

Begränsade funktioner för uppgiftshantering

Bluescape-priser

Go-plan: Gratis

Teamplan: 10 dollar per användare och månad

Affärsplan: 20 dollar per användare och månad

Enterprise-plan: Anpassade priser

Bluescape-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (100 recensioner)

Så här säger en G2-användare om Bluescape:

Jag älskar hur Bluescape fungerar mycket effektivt för oss som arbetsgrupp och också erbjuder oss verktyg, med konferenser, chatt, samtal och möjligheten att skicka dokument eller filer för att arbeta live, det vill säga observera vad varje medlem i teamet gör.

Jag älskar hur Bluescape fungerar mycket effektivt för oss som arbetsgrupp och också erbjuder oss verktyg, med konferenser, chatt, samtal och möjligheten att skicka dokument eller filer för att arbeta live, det vill säga observera vad varje medlem i teamet gör.

Explain Everything: Skapa engagerande presentationer med interaktiv whiteboard och videoinspelning.

Uppnå smidig samverkan med ClickUp Whiteboard

Rätt whiteboard-app gör stor skillnad för hur ditt team samarbetar, brainstormar och förverkligar idéer.

Oavsett om du letar efter smidig samverkan i realtid, enkel integration med andra verktyg eller en säker plats för hantering av känslig information finns det en lösning som passar dina behov.

Om du är redo att ta ditt teamsamarbete till nästa nivå, överväg ClickUp!

Denna app för arbete samlar allt på ett ställe – whiteboards, uppgiftshantering och automatisering av arbetsflöden.

Registrera dig gratis idag!