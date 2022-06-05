7 kreativa brainstormingtekniker för att hitta dina bästa idéer

Letar du efter några praktiska brainstormingtekniker?

Alla har använt brainstorming för att lösa ett problem åtminstone en gång i sitt liv.

Och om du inte är säker på om du har det, här är något som kan hjälpa dig att minnas:

Så det finns ett nytt projekt. Men du är inte säker på hur du ska gå tillväga.

Du och ditt team sitter i en cirkel och alla uppmuntras att säga alla vilda idéer som kommer till dem.

Ingen idé är för galen.

Och varje ovanlig idé visar sig vara en fantastisk idé.

Det är kraften i brainstorming!

Det är dock inte det enda sättet att brainstorma.

Det finns olika brainstormingmetoder och du måste välja den som passar bäst för dig och ditt virtuella team.

Och vi är här för att hjälpa dig.

Den här artikeln täcker allt du behöver veta om brainstorming och de bästa brainstormingteknikerna du kan använda.

Nu kör vi igång!

De 7 bästa teknikerna för brainstorming

1. Mind mapping

Mind mapping är en av de bästa brainstormingteknikerna eftersom den låter dig brainstorma tankar utan att behöva oroa dig för struktur och ordning.

En mind map består av begrepp som är kopplade till och ordnade kring en central idé.

Dessutom är mind map-verktyg roliga eftersom du kan förvandla tråkig information till färgglada och minnesvärda diagram.

Så den där en fantastiska idén finns där ute; du måste bara hitta den.

Och mindmappen kommer att leda dig till det förlovade landet (potentiellt).

Och med ClickUps Mind Maps finns det inget "potentiellt", det finns bara "definitivt".

Vad är ClickUps funktion för tankekartor?

ClickUps tankekartor hjälper dig att omvandla dina nya idéer till vackra, välorganiserade tankekartor.

Du kan också dela dem med ditt team med ett enda klick. På så sätt kan alla i ditt team visualisera arbetsflödet och samarbeta om eventuella justeringar.

Oavsett om det är en vanlig problemlösningssession eller om du försöker få igång teamets kreativitet kan du använda ClickUps Mind Maps-funktion för att skapa den ultimata visuella översikten.

För att skapa en mind map i ClickUp kan du välja antingen Task mode eller Blank mode.

Med uppgiftsläget kan du visualisera strukturen på dina befintliga ClickUp-uppgifter. Använd uppgiftsläget för att kartlägga ett projekts arbetsflöde och omorganisera uppgifter till logiska steg. Du kan också skapa, redigera och ta bort uppgifter direkt från din vy.

Om du vill bli ännu mer kreativ, prova ClickUps Blank-läge.

I Blank-läget kan du skapa tankekartor från grunden. Noderna behöver inte kopplas till någon uppgiftsstruktur. Skapa så många noder du vill och konvertera dem till uppgifter i valfri uppgiftslista i ditt arbetsområde när du är redo!

Kolla in dessa fantastiska exempel på tankekartor! 😍

Med ClickUps tankekartor kan du göra varje idésession till något som är helt ditt eget!

2. Personlig idépad Quadrant

Det är detta som menas när man talar om att "tänka utanför boxen".

Genom att koppla ihop icke-relaterade begrepp kan du ta itu med problemet på ett annat sätt.

Men hur fungerar en personlig idébok med kvadranter?

Vad utlöser dessa orelaterade koncept?

Det är detta som avgör om brainstorming blir framgångsrikt eller misslyckat.

Min favoritmetod för detta är Personal Idea Pad från Todd Henry på Accidental Creative.

Henry delar upp utmaningen i fyra olika kvadranter och ber dig sedan att kombinera ord och idéer från en kvadrant till en annan.

Lär dig mer om den tekniska skuldkvadranten!

Detta är en mall från webbplatsen Accidental Creative:

Så här fungerar det:

Börja med en utmaning: Detta är Detta är problemformuleringen

Lösning: Vilka omedelbara lösningar har du tänkt på som skulle kunna lösa utmaningen? Det här är typiska idéer som har dykt upp i tankarna eller till och med något du har provat tidigare.

Roll eller WW( )D? Det är vad (BLANK) skulle göra? Här blir det intressant. Ställ dig själv denna fråga: vem tror du skulle kunna lösa detta specifika problem åt dig? Låt oss säga att du vill marknadsföra en ny plattform för sociala medier, men för hundägare. Vem är svaret på din fråga? Mark Zuckerberg. Men också Cesar Milan. Eller så kan det vara en generisk roll, som ordföranden för den största mötesplatsen för husdjursägare i ditt område. Du förstår vad jag menar. Detta kallas också för figurering eller rollstormning.

Vem är svaret på din fråga? Mark Zuckerberg. Men också Cesar Milan. Eller så kan det vara en generisk roll, som ordförande för den största mötesplatsen för husdjursägare i ditt område. Du förstår vad jag menar. Detta kallas också för figurering eller rollstormning.

Nutshell: Detta är ett ord eller en fras som sammanfattar utmaningen på ett nytt sätt.

Antagande : Lista alla orsaker eller antaganden som människor har om problemet och utmaningen. Vilka är några av de komplikationer eller faktorer som bidrar till denna utmaning?

Kombinera!: Börja med att ta en punkt från ett av kvadranterna och para ihop den med ett ord från en annan kvadrant. Vilka idéer kommer du på? Hur kan dessa två saker tillsammans lösa ditt problem?

Vem är svaret på din fråga? Mark Zuckerberg. Men också Cesar Milan. Eller så kan det vara en generisk roll, som ordförande för den största mötesplatsen för husdjursägare i ditt område. Du förstår vad jag menar. Detta kallas också för figurering eller rollstormning.

Om du gillar denna kvadrantlayout, kolla in dessa SWOT-analysmallar!

3. Brainwriting

Detta är en av de vanligaste brainstormingteknikerna som oftast fungerar bäst i team. Teamwork gör ju drömmen möjlig, eller hur?

Så här fungerar brainwriting :

En teamledare eller facilitator kommer att lägga fram en vild idé Varje deltagare i teamet skriver ner en idé. Efter några minuter skickas papperet vidare till nästa deltagare, som sedan bygger vidare på idén eller lägger till en ny idé.

Gör detta i fyra eller fem omgångar med en grupp människor (6–10), så kommer du att få massor av idéer.

Facilitatorn går sedan igenom idéerna under en paus, väljer ut de som hen gillar bäst och återvänder sedan till gruppen för att utarbeta en plan utifrån dessa idéer.

Tekniken brainwriting fungerar eftersom:

Ingen vet exakt vem som skrev vad och när

Människor känner sig friare att uttrycka sina idéer

Teamledaren har fortfarande kontroll över vad som händer genom att välja ut de bästa idéerna för gruppdiskussion.

4. Brainwalking

Brainwalking-tekniken är besläktad med brainwriting och bygger på ett liknande koncept, förutom att det är människor som rör sig istället för papper.

Papperslappar hängs upp på en vägg; deltagarna skriver ner sina idéer för att lösa problemet och går sedan vidare till nästa lapp. Detta är ett utmärkt sätt att offentliggöra idéer och skapa en ny typ av energi genom att tänka snabbt.

Bonus: Verktyg för design thinking

5. Rutnät

Detta liknar idé nr 2.

Istället för fyra kvadranter och att kombinera idéer därifrån, kombinerar du idéer från ett rutnät.

Följ dessa steg för att komma igång:

Om du är teamledare fyller du i den översta raden och den första kolumnen med samma idé och fortsätter sedan längs raden och kolumnen. Be varje deltagare i ditt team att föreslå en idé och lägga till den i tabellen. Börja sedan kombinera idéer, en från varje rad, hela vägen neråt. Om du börjar med fyra idéer får du 16 nya bara genom att kombinera dem. Det kan kännas konstigt att kombinera samma idé (som idé 2 + idé 2), men det kommer att leda till kreativitet, det lovar jag.

Idé 1 Idé 2 Idé 3 Idé 4 Idé 1 Idéer 1 +1 1 +2 1 + 3 1 + 4 Idé 2 Idéer 2 + 1 2 + 2 2 + 3 2 + 4 Idé 3 Idéer 3 + 1 3 + 2 3 + 3 3 + 4 Idé 4 Idéer 4 + 1 4 + 3 4 + 3 4 + 4

6. Bubblor

När idéerna verkligen bubblar upp är bubbelbrainstormingkartor rätt väg att gå!

Bubbelkartor är ett enkelt sätt att anteckna och organisera idéer i ett visuellt ramverk under en brainstormingsession.

Använd dessa steg för bubbel-brainstormingtekniken:

Rita 9 cirklar på ett papper, tre i varje rad. Dessa är dina bubblor. I mitten listar du det problem du försöker lösa. Skriv sedan upp åtta andra kreativa idéer kring den huvudsakliga idén. När du har genererat idéer, börja om processen igen. Så du tar idé nummer fem, placerar den i mitten och bygger ut fler idéer kring den.

Denna brainstormingteknik är en utmärkt kombination av att blanda team med individuella bidrag. Det är en utmärkt brainstormingmetod för kreativ problemlösning.

Dina teammedlemmar kan komma med åtta idéer, och sedan kan du tilldela en idé till varje individ så att de kan arbeta enskilt. Alla kan sedan samlas igen för att se resultaten av er brainstorming.

Bonus: Kolla in våra 10 bästa bubbelkartmallar för visualisering och brainstorming

7. Brainstorming på whiteboard

Använd en digital whiteboard för att samla alla dina idéer på ett ställe.

ClickUps Whiteboard är ett utmärkt alternativ till Mural eller Miro som erbjuder en visuell och idébaserad approach till brainstorming.

Den tomma startpunkten för whiteboard-programvara bidrar också till att främja kreativiteten i brainstormingprocessen genom att bryta sig loss från textbaserade informationsmodeller eller dokumenttunga metoder.

Kolla in dessa brainstormingverktyg!

Hur kommer man in i ett kreativt brainstorming-tankesätt?

Det är en sak att sätta sig ner och brainstorma, men en annan att göra det effektivt.

Innan du börjar brainstorma måste du ha ett öppet sinne, bokstavligen.

De bästa brainstorming-sessionerna börjar innan någon kommer in i rummet.

Det är till exempel svårt att gå från ett möte om budgetar till att direkt tänka på de mest storslagna möjligheterna. Ditt sinne kommer att vara begränsat och du kommer inte att kunna tänka fritt; du kommer troligen att vara försiktig och återhållsam.

Så här kan du bli av med några av dina hämningar och låta de bästa idéerna komma fram:

1. Gå på en promenad

Ta en kort paus för att släppa stressen och låt dig själv och ditt undermedvetna andas in lite frisk luft för att rensa tankarna och göra dig redo för din brainstormingsession.

Dessutom skadar det aldrig att göra en liten övning före brainstormingen ! 🕺

2. Ta del av olika typer av information

Fastnat med The Economist? Ta upp Better Homes & Gardens istället.

Tittar du alltid på CNN? Byt till Travel Channel.

Prova något annat.

Om du alltid läser och konsumerar samma information kommer du att vilja skapa nya associationer. Det kan hjälpa dig att bläddra igenom en tidning, en bildwebbplats eller något som är helt orelaterat till det du ska brainstorma om för att hjälpa dig att få ett nytt sinne.

3. Bryt din rutin

Jag vet inte exakt vad detta innebär för dig, men hitta ett sätt att göra det innan du börjar brainstorma.

Det kan handla om att gå ut och äta lunch, göra ett snabbt ärende eller använda pingisbordet på kontoret för första gången. Att bryta rutinen frigör dig från det vanliga mönstret och ger dig rätt sinnesstämning för effektiv och kreativ problemlösning. Om du använder tekniska enheter aktivt, ta en paus från dem. Dessa prylar kan leda till problem som bristande koncentration och till och med sömnsvårigheter.

Vilka är de två typerna av brainstorming?

Det finns två typer av brainstorming:

Individuell brainstorming och gruppbrainstorming.

Den förstnämnda fungerar bättre för enkla problem som kräver enkla lösningar, medan den senare kan användas för att lösa komplexa problem.

Förvirrad?

Låt oss ta en titt:

Individuell brainstorming

Individuell brainstorming är som att gå på en dejt med sina tankar.

Ni pratar med varandra om era slumpmässiga idéer, och plötsligt förvandlas dessa okonventionella idéer till konkreta lösningar.

Vi ber om ursäkt om detta inte var lika romantiskt som The Bachelor. 🌹

Men under individuell brainstorming, om du inte bryter mot reglerna under din brainstormingsession, kommer ingen annan att göra det heller. Du kommer också att falla i fällan att lyssna på andras idéer och undvika att generera egna idéer.

Problemet med individuell brainstorming är att du kanske inte utvecklar idéerna till sin fulla potential på samma sätt som du skulle göra i en gruppbrainstorming.

Gruppbrainstorming

Med gruppbrainstorming kan teammedlemmarna hjälpa varandra när de fastnar på en idé; en annan teammedlem med mer kunskap om den idén kan komma med förslag.

Två huvuden är ju bättre än ett, eller hur?

Andra fördelar är att det förbättrar teambuilding och påminner teammedlemmarna om att alla har unika idéer att bidra med till teamet.

Vilka är de fyra reglerna för brainstorming?

Brainstormingregler är viktiga eftersom de hjälper till att styra diskussionen och säkerställer att alla får en rättvis chans att bli hörda under brainstormingsessionen.

Här är de fyra reglerna:

Fokusera på kvantitet, inte kvalitet

Kritisera inte dåliga idéer förrän det är dags att prioritera.

Uppmuntra stora idéer

Bygg vidare på andras idéer

Dessa regler säkerställer att ditt team får en framgångsrik brainstormingsession.

Okej, okej, vi ska sluta kalla dem regler eftersom ingen gillar regler, särskilt när man ska vara ”kreativ” och låta de kreativa idéerna flöda, eller hur?

Okej, inga regler. Se dem bara som ”riktlinjer”.

Hur du förfinar och prioriterar dina idéer

Hela ditt team hade en fantastisk brainstorming.

Och alla har kommit på minst en kreativ idé.

Hurra!

Att generera vilda, galna idéer är den lätta delen.

Nu blir det lite svårare. Du måste ta reda på vilka idéer som är värda att följa upp och vilka som ska kastas.

Inte bokstavligt talat.

Om du vill skilja de fantastiska idéerna från de bra idéerna måste du förfina dina idéer.

Men hur kan ditt team göra detta?

Prova dessa metoder och kreativa tillvägagångssätt:

Alternativ 1: Prickar

Skriv upp alla dina bästa idéer på en tavla eller ett papper och ge varje teammedlem en klistermärke (eller använd bockar). Teammedlemmarna måste sätta sin klistermärke bredvid den idé de gillar bäst.

Alternativ 2: För- och nackdelar

För varje idé, lista fördelar och nackdelar. Eftersom du (förhoppningsvis) har många idéer att gå igenom, begränsa detta till endast några få fördelar och några få nackdelar.

Gör en lista över skälen till varför idén kommer att fungera eller inte.

Denna metod hjälper dig att avgöra vad som är genomförbart och vad som kan genomföras. Som vi alla vet är den bästa idén ibland den svåraste att genomföra. Det är här ditt team kan börja göra dessa värdeomdömen.

Alternativ 3: Face Off

Nej, det är inte dags att titta på en kitschig Nic Cage-film från mitten av 90-talet.

Istället vill du att dina idéer ska "tävla" mot varandra om första platsen. De tävlar alla om förstaplatsen.

Så här fungerar det.

Anta att du har 10 idéer. Lista dem från ett till tio.

Börja sedan rangordna dem från botten och uppåt i par. Jämför 9 och 10. Är 10 en bättre idé än 9? Flytta upp den. Vad sägs om 7 och 8? 5 och 6?

Varje idé tävlar om en högre placering. Nästa gång kan du prova två par som du inte har använt tidigare (till exempel 8 och 9 istället för 9 och 10 och så vidare). Fortsätt använda denna metod tills din bästa idé hamnar på topp.

Varför du bör överväga nya kreativa brainstormingtekniker

Du har förmodligen provat några, om inte alla, av de tekniker vi diskuterat när du tvingats göra det i en grupp- eller teambuilding-session.

Men har du någonsin provat dem på egen hand?

Regelbunden brainstorming och idéskapande hjälper dig att komma på nya idéer, tänka ut nya sätt att lösa problem och hjälpa ditt team att samarbeta bättre i realtid.

Om du fortfarande inte är övertygad, läs det här inlägget om varför du bör omvärdera din brainstormingstrategi.

Men ta inte det hela för allvarligt...

Kom ihåg att du brainstormar.

Du kommer på idéer. Bara för att du skriver ner dem betyder det inte att de är permanenta. Så experimentera gärna med alla tekniker, så är du förberedd nästa gång någon vill att du ska tänka utanför boxen.

Observera: Detta är inte alla de bästa brainstormingmetoderna som finns. Här är några hedersomnämnanden:

Round Robin-brainstorming : Round Robin är en traditionell brainstormingmetod där teammedlemmarna sitter i en cirkel och ett ämne delas, sedan får alla tur att dela med sig av en originell idé.

Snabb idégenerering: denna brainstormingteknik går ut på att få teammedlemmarna att komma med idéer inom en viss tidsgräns. Snabb idégenerering fungerar eftersom tidsbegränsningar kan leda till snabbare idégenerering (du hinner inte tänka för mycket!).

Associativ brainstorming: denna brainstormingteknik går ut på att associera adjektiv till ditt problemord. Målet är att hjälpa ditt team att få en annan syn på problemet.

Whiteboard : för denna brainstormingmetod fästs idéer på en digital whiteboard eller blädderblock och bearbetas med kort och nålar. Frågor, mål och uppgifter kombineras och alla i teamet använder klisterlappar, till exempel Post-It, för att fästa en idé på den.

Starbursting : detta är en brainstormingmetod som fokuserar på brainstormingfrågor och inte svar.

Sex tänkande hattar: teammedlemmarna bär sex olika hattar, och varje hatt representerar en synvinkel. Detta hjälper teamet att komma på ett antal idéer från olika vinklar.

Stepladder-tekniken: detta är en steg-för-steg-metod som tvingar varje teammedlem att presentera sina egna idéer.

Omvänd brainstorming: till skillnad från vanlig brainstorming fokuserar denna metod först på alla problem.

Brain Netting: detta är en online-brainstormingteknik som ofta används för virtuella gruppbrainstormingsessioner.

Obs: Eftersom de flesta av dessa tekniker innebär att teammedlemmarna lägger till sina idéer i en anteckning eller ett dokument, kan du prova ClickUp Docs för detta. Det är en lättanvänd lösning för dokumentsamarbete som låter ditt team samarbeta i realtid!

Slutsats

Du kan alltid hålla ett brainstormingmöte utan att använda några brainstormingmetoder, men det ger inte ditt team någon riktning eller ett organiserat utrymme för kreativt tänkande.

Men med kreativa brainstormingtekniker är det inget problem.

Med tekniker som hjälper dig att komma på idéer och tekniker som låter dig jämföra olika idéer hjälper brainstormingtekniker team att hitta lösningar på de mest komplexa problemen.

Det finns visserligen webbplatser som erbjuder bra verktyg för brainstorming och idéhantering, men ClickUps Mind Maps-funktion är det ultimata verktyget för brainstorming och idégenerering.

Med kraftfulla funktioner för mind mapping, teamsamarbete och till och med uppgiftshantering är ClickUp det enda verktyg som ett team behöver för effektiv brainstorming.

Skaffa ClickUp gratis idag och se dina mest innovativa idéer bli verklighet!