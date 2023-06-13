11 effektiva idéskapande tekniker och metoder för ditt team (med mallar!)

Minns du det avsnittet av SpongeBob där han måste skriva 500 ord om vad man inte ska göra vid ett trafikljus och till slut ägnar timmar åt att göra vad som helst annat eftersom han inte kan komma på vad han ska skriva?

Ärligt talat kan idéskapande tekniker och processen i stort ibland kännas så, särskilt när pressen att ständigt komma med nya idéer är så påtaglig. För att hålla sig à jour med branschtrenderna – och ligga steget före konkurrenterna – strävar företag efter att upprätthålla en oändlig ström av nya, innovativa idéer. Men det är inte så enkelt som det låter...😅

Att komma på nästa stora grej är svårt, och det krävs mer än tre timmar i kalendern och ett ledigt konferensrum för att lyckas. Strategi och noggrann planering ligger bakom varje framgångsrik brainstormingsession.

Varför?

Att utveckla unika och marknadsförbara idéer kräver nämligen en välplanerad metod, väl utformade övningar och rätt resurser.

Till din förvåning (och glädje) behöver du inte identifiera dig som en kreativ person för att komma på kreativa idéer. Idéutveckling är mer komplicerat än man kan tro. Mycket lite av det handlar om personlig instinkt eller magkänsla.

Framgångsrika idéskapande sessioner är effektiva och roliga, och varje session har vissa tydliga likheter. Följ med när vi dyker in i allt du behöver veta för att leda dina egna idéskapande sessioner – på plats eller hemifrån – inklusive vad idéskapande är, de 11 bästa teknikerna och våra favoritmallar. 🤓

Vad är idéskapande tekniker?

Idégenerering är processen att skapa idéer eller koncept – det är källan till nya idéer. Det finns massor av fördelar, från snabbare och mer flexibel problemlösning till att främja sammanhållningen i teamet. Dessutom hindrar det dig från att stagnera.

Att göra idéskapande till din mission ökar produktiviteten, stimulerar och uppmuntrar teamet och hjälper dig att bättre förstå vart ditt företag bör gå med sina SMART-mål. 💜

Idégenerering är nyckeln till företagets framgång och högre idégenereringsnivåer är kopplade till ökade intäkter! Det handlar om arbetskultur: skapa en kultur av kontinuerlig förbättring för att i slutändan komma fram till bättre lösningar, och gör det till en högsta prioritet att hantera dem.

Ett av de största hindren för att komma på nya idéer är helt enkelt att skapa en trygg miljö där man kan dela med sig av dem. Rädsla för negativ feedback och ojämlika ledarskapshierarkier är några av de orsaker som gör att deltagarna känner sig obekväma eller tveksamma under dessa sessioner. Och pressen på teamet från högre chefer att lösa utmaningar kommer inte att få de rätta idéerna att dyka upp som genom ett trollslag.

Som ledare vill du dessutom se till att teamet känner sig tillräckligt bekvämt för att dela med sig av idéer när som helst – inte bara när kalendern säger att det är dags. Lösningen är att upprätthålla en positiv professionell miljö där man delar med sig av nya idéer, uppmuntrar feedback, lyssnar och stöttar varandra.

Du är inte ensam om att sträva efter detta mål. Därför har vi 10 beprövade idéskapande tekniker som får din kreativitet att flöda på vägen mot framgångsrik idéskapande!

11 idéskapande tekniker och strategier för ditt team

Tänk dig följande scenario: du sitter i ett lite kyligt styrelserum, antecknar, tittar på en whiteboard och lyssnar på idéer som dina kollegor kastar fram. Tiden går, några idéer väljs ut för att följas upp nästa vecka och mötet avslutas. Men tänk om det fanns ett mer praktiskt tillvägagångssätt för att generera nya, genomförbara idéer?

När brainstormingmetoden först lanserades 1953 byggde den på fyra grundläggande principer:

Generera ett stort antal idéer Undvik kritik Uppmuntra vilda idéer Utvidga varandras koncept

Men under de senaste decennierna har tekniska framsteg fått specialister inom innovation och kreativitet att förespråka en mer systematisk approach till idégenerering, förfining och genomförande – samtidigt som dessa grundläggande principer bibehålls.

Som ett resultat har vi nu organiserat idéskapande, även känt som specialiserade aktiviteter, metoder och modeller för att utveckla idéer och påskynda företags tillväxt. Och det blir alltmer populärt.

Från att utveckla en marknadsföringsstrategi till att förnya en produkt – denna systematiska metod för idéskapande hjälper team inom alla branscher att ta itu med nästan alla problem. Här är några tekniker för brainstorming i team som gör dina idéskapande sessioner mer inkluderande, engagerande och effektiva:

1. AI för idéskapande

AI kan användas som en idéskapande teknik genom att generera nya idéer baserade på stora mängder data och identifiera mönster och associationer som människor kanske inte känner igen.

ClickUp AI kan hjälpa dig i din idéskapandeprocess genom att använda maskininlärningsalgoritmer för att analysera dina data och ge dig insikter som kan underlätta ditt beslutsfattande. Här är några specifika sätt som ClickUp AI kan hjälpa dig med idéskapande:

Idégenerering: ClickUp AI kan analysera dina data för att generera nya idéer och koncept baserat på mönster och associationer som människor kanske inte känner igen. Genom att utvinna data från ditt teams projekt, uppgifter och aktiviteter kan ClickUp AI föreslå nya tillvägagångssätt eller lösningar som kanske har förbises. Trendanalys: ClickUp AI kan analysera dina data för att identifiera nya trender och möjligheter till innovation. Detta kan hjälpa ditt team att ligga steget före och utveckla nya produkter och tjänster som möter kundernas föränderliga behov. Personalisering: ClickUp AI kan anpassa produkter och tjänster utifrån individuella preferenser och beteenden. Genom att analysera data om kundernas preferenser kan ClickUp AI föreslå skräddarsydda produkter och tjänster som uppfyller specifika behov och preferenser. Optimering: ClickUp AI kan analysera dina processer och system för att identifiera förbättringsområden och föreslå nya tillvägagångssätt. Detta kan hjälpa ditt team att effektivisera verksamheten, minska slöseriet och förbättra effektiviteten. Hjälp med brainstorming: ClickUp AI kan hjälpa till med brainstormingsessioner genom att ge automatiska förslag baserade på input från ditt team. Detta kan stimulera nya idéer och uppmuntra kreativt tänkande.

2. Mind mapping

En mind map är ett diagramverktyg som hjälper dig att registrera och koppla ihop idéer för att snabbare kunna återkalla och generera nya koncept. Tänk på det som ett slags nätverk som hjälper dig att följa dina tankegångar och komma ihåg hur en idé utvecklades eller kopplades till en annan.

Kom igång med ClickUp Mind Maps Kartlägg hela projektets flöde och visa hur varje uppgift övergår till nästa med Mind Maps i ClickUp.

Du kan rita din mind map för hand på en whiteboard eller använda en mall för att göra processen lite enklare. Dessutom finns det massor av verktyg som hjälper dig att få ut det mesta av din mind map genom att koppla den till ditt arbetsflöde i ett gratis projektledningsprogram som ClickUp!

ClickUp Mind Maps är mycket visuella verktyg för att skapa logiska kopplingar mellan uppgifter som kan ordnas, redigeras och raderas med några få klick. Du kan skapa en från grunden i Blank Mode eller använda ClickUps enkla mind map-mall som en resurs för att spara tid när du skapar ditt diagram, och sedan omvandla noder till uppgifter för att omedelbart börja agera på dina idéer.

Skapa din mind map från grunden och optimera din kreativitet med Blank Mode i ClickUp

Detta är utan tvekan den största fördelen med att skapa din mind map i ett särskilt projektledningsprogram – det eliminerar gråzonen mellan att ha en bra idé och att omvandla den till en genomförbar plan.

Dessutom är de extremt mångsidiga. Användningsområdena för tankekartor sträcker sig från utbildningshantering till SEO-testning – till och med personaladministration och planering av renovering av hemmet. Tankekartor ger dig friheten att anpassa hur dina planer flyter från en fas till nästa och är lätta att anpassa, så det finns ingen press att något är hugget i sten medan du arbetar.

3. Metod 6-3-5

Först och främst: du behöver ett team på sex personer för den här metoden.

Detta är ett helt samarbetsprojekt och du kan få ett ganska stort antal idéer med denna metod om du letar efter en ny syn på ett problem eller en lista med möjliga lösningar. Här är en översikt:

👉 Varje deltagare kommer med tre rekommendationer som delas med gruppen.

👉 Teamet arbetar med att utveckla varje rekommendation under fem iterationer.

Det är alltså sex personer, tre idéer vardera, fem iterationer: 6-3-5.

Målet är att generera så många koncept som möjligt för en enskild fråga – det är inte nödvändigtvis viktigt att varje idé är extremt detaljerad eller väl genomtänkt. Denna metod handlar mer om kvantitet än kvalitet, men tanken är att du kommer att få så många idéer att du med säkerhet kommer att hitta minst en bra idé.

Bonus: Programvara för konceptkartläggning

4. Round Robin

Denna metod kanske låter som något du har gjort tidigare, men med en liten twist. Metoden börjar med att problemet formuleras i form av en fråga som börjar med ”hur skulle vi kunna ____ ?”. Detta kallas även HMW-frågan.

Varje teammedlem ritar (eller skriver) en lösning på HMW-frågan och skickar sedan sin idé till personen till vänster. Personen till vänster vidareutvecklar den nya idén och presenterar dess problem och lösningar för framtiden.

När varje HMW-fråga har skickats vidare till personen till vänster ska den personen skriva ner en eller flera anledningar till varför lösningen kan misslyckas. Därefter presenterar de konceptet och dess utmaningar, och som grupp kommer de fram till sätt att förhindra att lösningen misslyckas.

Tanken är att förbättra teamets synergi genom att använda varandras idéer i en snabbrörlig miljö. Det är också en utmärkt metod för att få feedback på något du redan arbetar med och ett nytt perspektiv om det finns luckor i logiken eller resurserna.

Ett möjligt hinder här är dock att round-robin fungerar bättre när man träffas personligen. Ett sätt att lösa detta är dock att använda ett kraftfullt samarbetsverktyg eller en digital whiteboard.

Dela dina idéer direkt när de uppstår och utveckla dem tillsammans med ditt team i ClickUp Whiteboards

Istället för att skicka ett papper mellan gruppmedlemmarna kan du dela idéerna på en oändlig duk med live-markörer och redigering i realtid så att alla kan arbeta tillsammans utan att överlappa varandra. Dessutom har virtuella whiteboardtavlor många funktioner för uppladdning av media, formatering, frihandsteckning och former som gör dina idéer tydligare och ger dem sammanhang.

Och har vi nämnt att ClickUp Whiteboards ansluter direkt till ditt arbetsflöde och ger dig möjlighet att förvandla vilken form som helst på din tavla till en uppgift? Bara något att tänka på. 🧠

Bonus: Mallar för teamstadgar!

5. Storyboarding

Storyboarding är en brainstormingprocess för att skapa en visuell berättelse kring ett problem. Hur skulle du berätta historien om det problem du har?

Genom att väcka berättelsen till liv kan deltagarna fördjupa sig i frågan och komma fram till genomförbara lösningar. Dessutom bearbetar vi alla information på olika sätt.

Våra hjärnor är byggda för att förstå flera bilder samtidigt, och genom att dela med dig av ditt projekts historia kan teamet bättre förstå och organisera händelseförloppet. Detta i sig hjälper till att avslöja problemets rot och möjliga lösningar.

6. Negativ brainstorming

Denna metod, som även kallas omvänd brainstorming, är en kombination av brainstorming och negativt tänkande. Målet med negativ brainstorming är att upptäcka sätt att förvärra ett problem för att komma på nya sätt att lösa det.

Tanken är att genom att vända fokus till motsatt sida av spektrumet kan du bli mer kreativ i hur du kommer fram till en lösning. Det låter kanske lite förvirrande – men också ganska häftigt! 😎

När det är svårt att komma fram till enkla svar på en fråga bör negativ brainstorming vara ditt förstahandsval. Det är vanligtvis en underhållande process som kan avslöja brister i en metod eller produkt. Om ditt team har kört fast, ändra perspektiv. Vad skulle göra detta problem ännu värre?

Detta tvingar dig att ge din hjärna en paus, och du kommer kanske att bli förvånad över hur långt den korta pausen kan ta dig! Det är nästan som att svara på den gamla frågan: vad skulle du göra om pengar inte var ett problem?

Är du fortfarande osäker på hur det ser ut? Ingen fara, ClickUp Whiteboards kommer med en mall för omvänd brainstorming !

Ge din kreativitet struktur direkt med en av ClickUps nio specialdesignade whiteboardmallar som är utformade för att maximera din idéskapandeprocess

7. Crazy 8’s

En av de idéskapande tekniker vi gillar mest är Crazy 8’s. Börja med att dela upp ett tomt papper i åtta sektioner. Ställ in en stoppur på 8 minuter.

Denna aktivitet syftar till att varje person ska rita ett koncept i varje ruta – eller en idé per minut – tills duken är fylld. När varje minut har gått måste du gå vidare till nästa uppgift, oavsett hur långt du har kommit i din ruta. Du har bara en minut per ruta, så om du inte går vidare till nästa när det är dags kommer du att missa idéflödet och hamna efter.

Denna strategi fungerar bäst under idéskapandefasen när du redan har några grundläggande idéer att utgå ifrån för att snabbare få fram nya, starkare idéer. Målet är att komma på en mängd nya idéer på kort tid, så om du vill återkomma till en idé efter att de åtta minuterna har gått har du fortfarande chansen!

8. Prototyputveckling

Prototyputveckling är i själva verket en idéskapande metod! Innan du går vidare till nästa fas i projektprocessen hjälper prototyper dig att utarbeta alla slutgiltiga detaljer, problem och koncept.

Prototyper gör saker synliga, vilket är en fantastisk fördel med att använda dem i din brainstormingprocess. När ditt team kan se ditt koncept är det mycket lättare att stödja det och ge konstruktiv feedback.

Din prototyp kan vara så enkel eller så detaljerad som du vill. Men att ha åtminstone en grov idé om vad du ska arbeta med kan fungera som en språngbräda och i slutändan hjälpa dig att fastställa specifikationer, design och funktionalitet.

Visa en mockup av dina idéer genom att rita för hand, lägga till media eller bilder för att vägleda din prototypplanering i ClickUp Whiteboards

Du kan skapa en snabb, enkel prototyp med penna och papper om du just har börjat, eller använda en digital whiteboard för att rita, organisera och dela din prototyp med teamet.

9. Brainstorming

Vi använder ofta detta begrepp, men vad betyder det egentligen?

Brainstorming är en av de idéskapande tekniker som kombinerar informell problemlösning med lateralt tänkande. Målet är i grunden att skapa en trygg miljö utan regler där teammedlemmarna kan komma med galna idéer. Vissa av dessa idéer omvandlas till unika och innovativa lösningar, medan andra fungerar som katalysatorer för nya idéer.

För att använda brainstormingtekniken börjar du med att beskriva det problem du försöker lösa och fastställa målen för en potentiell lösning. Innan du samlar teamet kommer du sedan på lösningar på egen hand.

Deltagarna ska inte krävas, tillrättavisas eller belönas för sina bidrag. Detta gör att brainstormingmiljön förblir stödjande och uppmuntrar flödet av alla idéer (utan att kväva andra).

Prova ClickUps mall för brainstorming till din nästa idéskapandeövning!

10. Skissning

Visuella element framkallar fler idéer och ger ett bredare perspektiv. Tanken är att ta fram engagerande ritningar som du kan återkomma till och utveckla genom att hänga upp dem i konferensrummet eller spara dem på en gemensam digital whiteboard.

Skisserna ska vara enkla och innehålla precis tillräckligt med information för att förmedla ditt budskap. De måste också vara tillgängliga för andra teammedlemmar så att de kan bidra om de vill! Det är den kollaborativa delen. Det hjälper också deltagarna att undvika att bli känslomässigt fästa vid sina små konstverk.

Det påminner alla om att det verkligen är ett grupparbete att komma på nya idéer. Och du kan tänka mer fritt och kreativt om dina koncept genom att skissa upp dem. Då kan du fokusera på att få ut tanken ur huvudet istället för att oroa dig för ritningens kvalitet.

Det kan vara en streckfigur eller några märkta former, men skisser gör att du kan fånga upp idéer och dela dem med andra snabbare.

Lägg till skisser, text, bilder och mer för att påskynda feedbackprocessen på snabba ritningar eller mockups i ClickUp Whiteboards

11. Brainwriting

Brainwriting är en något annorlunda variant av brainstorming. Istället för att ropa ut idéer skriver teamet ner dem. Varje medlems idéer skickas sedan vidare till en annan person, som läser dem och lägger till sina egna tankar eller idéer (om de har några).

Denna teknik syftar till att lindra stress och ångest i samband med att dela idéer i gruppen. Ärligt talat, inte alla känner sig tillräckligt bekväma med att dela nya idéer direkt, andra kämpar med utmaningar i samband med att tala inför publik.

Många kommer dessutom på sina bästa idéer när de är mindre stressade. En annan stor fördel med brainwriting? Det kan göras asynkront! Det, min vän, är verkligen framtidens sätt att arbeta.

Börja använda idéskapande tekniker i ClickUp!

Kort sagt: för att ha en framgångsrik idésession, håll fokus på ditt mål, undvik att döma och fastställ grundregler för vilken strategi du än väljer. Även med ett oändligt utbud av idéskapande tekniker riskerar du att förlora dem utan ett system för att hålla reda på dem.

Och du behöver inte välja bara en – prova alla! Varje team är unikt, så det kan ta några försök att hitta det som passar bäst, men lita på processen så kommer idéerna att komma. Dessutom, med ett idéhanteringsprogram som ClickUp med mallar, funktioner och automatiseringar som är utformade för just dessa tekniker, slösar du ingen tid på att tillämpa dem i din nästa idésession.

Fokuserade idéskapande tekniker hjälper dig att förbättra effektiviteten i din kreativa process och spara tid och pengar för ditt team.

ClickUps mind mapping-programvara omvandlar dina idéer till en tydlig och anpassningsbar visuell översikt, medan dess samarbetsinriktade digitala whiteboards ger dig den kreativa kraften att skapa praktiskt taget vad som helst – och agera på det omedelbart.

ClickUp är din allt-i-ett-lösning för arbetshantering för allt som har med idéskapande och brainstorming att göra. Få obegränsad tillgång till uppgifter, ClickUp Mind Maps, whiteboards, 100 MB lagringsutrymme och mycket mer – gratis, för alltid. Effektivisera sedan dina teamprocesser på distans och på plats ännu mer med över 1 000 integrationer som är tillgängliga i alla planer. Så vad väntar du på?