105 inspirerande citat om lagarbete för att motivera ditt team

Fråga vem som helst vad de älskar med sitt jobb, och de kommer troligen svara att det är människorna.

De människor som gör sena kvällar och vågor av utmattning mindre plågsamma. De människor som får dem att må bättre direkt efter en kort konversation. De människor som inte är rädda för att säga ifrån när de känner att något inte står rätt till.

Vi har sammanställt en lista med våra favoritcitat om lagarbete och några tips för effektivt lagarbete.

Tillsammans med din favoritdryck på morgonen får du den energi du behöver för att leda och motivera ditt team! ☕️⚡️

Citat om teamwork och samarbete

Varför är det viktigt att arbeta som ett team? Till att börja med har samarbetet på arbetsplatsen ökat med minst 50 % under de senaste 20 åren, och det är vanligt förekommande i dagens värld.

Jag gissar att ditt teams framgång inte berodde på några få toppresterande medarbetare, utan på att varje teammedlem tog ansvar för en del av processen och fick saker gjorda! Oavsett om en person föredrar att arbeta bakom kulisserna eller vara beslutsfattare, har alla en unik uppsättning färdigheter och erfarenheter som kommer till nytta i olika situationer.

Dessa motiverande citat sammanfattar vad det innebär för ett team att självuppoffrande bidra till en gemensam vision. 🧑‍💼✨

1. ”Att säga att mitt öde inte är knutet till ditt öde är som att säga: ’Din del av båten sjunker. ’”

–Hugh DownsAmerikansk radio- och tv-programledare

2. ”Individuellt engagemang i en gruppinsats – det är det som får ett teamarbete, ett företag, ett samhälle och en civilisation att fungera.”

–Vince Lombardi Amerikansk fotbollstränare och chef i National Football League (NFL)

3. ”Teamwork är hemligheten som gör att vanliga människor uppnår ovanliga resultat.”

–Ifeanyi Enoch Onuoha nigeriansk författare och pedagog

4. ”Ingen av oss är lika smart som vi alla tillsammans.”

–Ken BlanchardAmerikansk författare, talare och affärskonsult

5. ”Talang vinner matcher, men teamwork och intelligens vinner mästerskap.”

–Michael JordanAmerikansk ordförande för basketlaget Charlotte Hornets och före detta basketspelare

6. ”En grupp blir ett team när varje medlem är tillräckligt säker på sig själv och sin insats för att kunna berömma de andras färdigheter.”

–Norman ShidleAmerikansk författare

7. ”I teamwork är tystnad inte guld. Det är dödligt.”

–Mark Sanborn amerikansk författare, talare och entreprenör

8. ”Jag gillar utmaningen att få spelarna att nå vissa nivåer, men det är den lätta delen. Den största utmaningen är att få dem att tro på det vi gör. De måste förstå att det är okej att ha bra dagar och dåliga dagar.”

Dawn StaleyAmerikansk basketspelare i Hall of Fame, tränare och olympisk guldmedaljör

”Varje gång vi interagerar med en annan person på jobbet står vi inför ett val: ska vi försöka få ut så mycket värde som möjligt, eller bidra med värde utan att oroa oss för vad vi får tillbaka?”

Adam Grant Organisationspsykolog och författare

👉 På ClickUps konferens LevelUp 2021 berättade Adam Grant vad som hände efter att han föreslog ett Remote Friday-experiment för ett antal VD:ar. Spoiler alert: ett globalt experiment som ingen samtyckte till förändrade allt.

10. ”Det krävs två flintor för att göra upp eld.”

–Louisa May Alcottamerikansk författare och poet

11. ”Teamets styrka är varje enskild medlem. Varje medlems styrka är teamet.”

–Phil JacksonAmerikansk basketspelare, tränare och chef

12. ”Enskilt är vi en droppe. Tillsammans är vi ett hav.”

–Ryunosuke Satoro Japansk författare

13. ”Människor som är beroende av varandra kombinerar sina egna ansträngningar med andras för att uppnå största möjliga framgång.”

–Stephen CoveyAmerikansk författare och pedagog

14. ”Oavsett hur briljant din hjärna eller strategi är, om du spelar solo kommer du alltid att förlora mot ett team.”

–Reid Hoffman Amerikansk entreprenör och författare

15. ”Tvivla aldrig på att en liten grupp omtänksamma, engagerade medborgare kan förändra världen; det är faktiskt det enda som någonsin har gjort det.”

–Margaret Mead Amerikansk kulturantropolog

16. ”Teamwork delar upp uppgiften och multiplicerar framgången.”

–Okänd

17. ”Kom ihåg att teamwork börjar med att bygga upp förtroende. Och det enda sättet att göra det är att övervinna vårt behov av osårbarhet.”

–Patrick Lencioni Amerikansk författare

18. ”Oavsett hur högt upp du kommer i en organisation, oavsett hur bra du uppfattas vara, är ditt jobb aldrig klart.”

–Abigail JohnsonAmerikansk ordförande och VD för Fidelity Investments

19. ”Att lära sig utan möjlighet att dela med sig av det man lärt sig är lite som att laga mat åt sig själv; vi gör det, men vi gör det förmodligen inte lika bra.”

–Mike Schmoker Författare, pedagog och före detta amerikansk fotbollstränare

Citat om ledarskap och teamwork

Den inte så hemliga hemligheten bakom företagets framgång och tillväxt? Starkt ledarskap och produktiva medarbetare.

När ledare förkroppsligar företagskulturen och värderingarna påverkar de sina team positivt, vilket återspeglas i deras arbete och ger resultat. ClickUps VD Zeb Evans säger: ”Det ultimata målet är att skapa en kultur där medarbetarna är eniga om företagets mission, med produktivitet och samarbete i centrum. ”

Här är citat om lagarbete som inspirerar till att öppna upp fler möjligheter för dina team att blomstra! ☀️🌱

20. ”Jag är lika stolt över många av de saker vi inte har gjort som över de saker vi har gjort. Innovation innebär att säga nej till tusen saker.”

–Steve JobsAmerikansk medgrundare av Apple Inc.

21. ”De viktigaste orden som har hjälpt mig i livet, både när saker har gått bra och när saker har gått fel, är ’ta ansvar’.”

–Billie Jean KingFöre detta världsetta i tennis från USA

22. ”När du har en plats vid det bordet har du förtjänat den eftersom du förstår mänskligt beteende. Du förstår vad dina anställda behöver, vilka brister de har, och du representerar dem. Men detta händer inte bara för att du säger att det är så.”

–Celia SwansonAmerikansk före detta EVP på Walmart Inc

23. ”Jag förstår inte varför människor är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla.”

–John CageAmerikansk kompositör och musikteoretiker

”Vanligtvis finns det en viss flexibilitet i hur saker och ting görs på nystartade företag. Människor tar på sig olika ansvarsområden; de har olika roller, vilket är en av anledningarna till att nystartade företag lyckas. Och man tar inte bort all den magin och inför bara strikta regler överallt för att göra saker och ting effektiva.”

Vrushali PatilPlattformsansvarig på Front

👉 Missa inte Vrushali Patils bästa tips för att skala upp ingenjörsteam! Hon går in på rekrytering, planering och hur man balanserar den tekniska skulden.

25. ”Jag insåg att om jag var villig att kliva fram och stå i rampljuset, skulle jag också kunna göra alla andra omkring mig mycket starkare.”

–Alaina PercivalAmerikansk VD för Women Who Code

26. ”Oavsett vad du tror att du vill göra, och oavsett vad du tror står mellan dig och det, sluta hitta på ursäkter. Du kan göra vad som helst.”

–Katia BeauchampAmerikansk medgrundare och VD för Birchbox

27. ”Bra ledare organiserar och samordnar människor kring vad teamet behöver göra. Stora ledare motiverar och inspirerar människor med varför de gör det. Det är syftet. Och det är nyckeln till att uppnå något verkligt transformativt. ”

–Marillyn HewsonAmerikansk före detta ordförande, VD och koncernchef på Lockheed Martin

28. ”I slutändan är en bra ledare bara känd för den inverkan han eller hon har på andra. ”

–Jim Stovall Amerikansk författare

29. ”Du hanterar saker; du leder människor.”

–Grace Murray Hopperamerikansk datavetare och konteramiral i den amerikanska flottan

30. ”Walt Disney sa till sin personal att ’bygga slottet först’ när Disney World byggdes, eftersom han visste att visionen skulle fortsätta att fungera som motivation under hela projektet. Ofta när människor misslyckas med att uppnå det de vill i livet beror det på att deras vision inte är tillräckligt stark.”

–Gail BlankeAmerikansk VD och koncernchef för Lifedesigns

31. ”Det enda som är värre än att börja något och misslyckas... är att inte börja något alls.”

–Seth GodinAmerikansk entreprenör, författare och talare

32. ”Det finns fyra ingredienser i äkta ledarskap: hjärna, själ, hjärta och starka nerver.”

–Klaus SchwabTysk grundare och verkställande ordförande för World Economic Forum

33. ”Oavsett om du arbetar för dig själv eller för andra kommer det att finnas stunder när du känner dig olycklig eller fast. Du kan inte kontrollera allt omkring dig, men i sådana stunder kan du påminna dig själv om att du är stark och att även små, strategiska åtgärder kan leda till stora förändringar till det bättre.”

–Trae BodgeAmerikansk livsstilsjournalist och TV-kommentator

34. ”Jag brukar alltid säga: ’Gör varje jobb du har som om du skulle göra det resten av livet, och visa att du tar ansvar för det. ’”

–Mary BarraAmerikansk VD för General Motors

35. ”När människor investerar ekonomiskt vill de ha avkastning. När människor investerar emotionellt vill de bidra.”

–Simon Sinekbrittisk-amerikansk författare och inspirerande talare

36. ”Människor var mitt dagjobb – affärer var mitt nattjobb. Vi måste vara den vi är. Vi måste leva enligt våra värderingar. Jag bryr mig inte om var vi är, Dubai, Tokyo, etc. – det spelar ingen roll.”

–Howard BeharAmerikansk före detta VD för Starbucks

”Jag har lärt mig att tänja på gränserna när det gäller att ställa frågor eller framföra önskemål. Och om du får svaret ”Det är inte möjligt”, ska du fråga ”Vad är möjligt?” istället för att bara tacka och gå därifrån. Men också att tänka kreativt när det gäller problemlösning.”

Emily WeissGrundare av Glossier

Foto: Glossier via Forbes

38. ”Att skapa en kultur av utbrändhet är motsatsen till att skapa en kultur av hållbar kreativitet.”

–Arianna Huffingtongrekisk-amerikansk grundare av Huffington Post och grundare och VD för Thrive Global

39. ”Inkludering betyder inte bara att vi får vara där, utan att vi är uppskattade. Jag har alltid sagt: smarta team kan göra fantastiska saker, men verkligt mångfaldiga team kan göra omöjliga saker.

–Claudia Brind-WoodyAmerikansk IBM-chef

40. ”Om dina handlingar skapar ett arv som inspirerar andra att drömma mer, lära sig mer, göra mer och bli mer, då är du en utmärkt ledare.”

–Dolly PartonAmerikansk singer-songwriter, skådespelerska, filantrop och affärskvinna

41. ”Oavsett vad någon säger eller gör, utgå från positiva avsikter. Du kommer att bli förvånad över hur hela din inställning till en person eller ett problem förändras.”

–Indra NooyiIndisk-amerikansk före detta VD för PepsiCo

42. ”Ett företag måste vara engagerande, det måste vara roligt och det måste utmana dina kreativa instinkter.”

–Richard Branson Brittisk grundare av Virgin Group

43. ”Varför finns inte en produkt? Varför utförs inte en uppgift mer effektivt? Varför gör du det du gör? Oavsett om du just har börjat arbeta eller startat ett nytt företag kan det vara överväldigande – fullt av ineffektivitet och människor med en myriad av olika åsikter (du kommer aldrig att sakna råd), så det är viktigt att hitta din väg från början – din sanna ledstjärna – och hålla fast vid den när du utvecklas och navigerar i din karriär. ”

–Sara CullenAmerikansk VD och grundare av Daily Gem

44. ”Strategi är inte en solosport, även om du är VD.”

–Max McKeownEngelsk författare och konsult

45. ”Om vi hade försökt komma på en bra idé hade vi inte lyckats. Man måste bara hitta lösningen på ett problem i sitt eget liv.”

–Brian CheskyAmerikansk medgrundare och verkställande direktör för Airbnb

46. ”Bestäm vilka beteenden och övertygelser du värdesätter som företag och se till att alla lever efter dem. Dessa beteenden och övertygelser bör vara så väsentliga för din kärnverksamhet att du inte ens tänker på dem som en del av kulturen.”

–Brittany ForsythAmerikansk vice vd för personalfrågor på Shopify

47. Om du inte kan beskriva vad du gör som en process, vet du inte vad du gör. ”

–W. Edwards DemingAmerikansk ingenjör, statistiker och professor

48. ”En organisations förmåga att lära sig och snabbt omsätta den kunskapen i handling är den ultimata konkurrensfördelen.”

–Jack WelchAmerikansk före detta VD för General Electric

Citat om lagarbete och uthållighet

Vi har alla dagar när vi vill fly till en grekisk ö och sjunga sommarens hymn, ”Dancing Queen”, med våra bästa vänner. Men om det inte är en realistisk flyktplan, vad kan du då göra för att hålla motivationen uppe?

Det kan verka självklart att stänga ute omvärlden och vara ensam, men det kommer inte att tysta den kritiska rösten i ditt huvud. Prata istället med en teammedlem eller vistas i en offentlig miljö för att få en dos av glädje. När du sedan hanterar din energi och fokuserar på positiva tankar kommer du att upptäcka en obeveklig drivkraft att sträva efter dina mål!

Här är vad några verkligt hängivna vinnare har att säga om uthållighet:

49. ”Övning är inte något du gör när du redan är bra. Det är något du gör för att bli bra.”

–Malcolm GladwellKanadensisk journalist, författare och talare

50. ”Ingenting är omöjligt, ordet i sig säger ’jag är möjlig’!”

–Audrey HepburnBrittisk humanitär och skådespelerska

51. ”Jag har alltid gjort saker som jag inte var helt redo för. Jag tror att det är så man växer. När det kommer den där stunden då man tänker ’Oj, jag är inte säker på att jag kan göra det här’, och man kämpar sig igenom den stunden, då är det man gör ett genombrott.”

–Marissa MayerAmerikansk före detta VD för Yahoo

52. ”Du kan och bör sätta dina egna gränser och tydligt uttrycka dem. Det kräver mod, men det är också befriande och stärkande och ger dig ofta ny respekt.”

–Rosalind BrewerAmerikansk VD för Walgreens Boots Alliance

”Tur innebär att jag inte gjorde någonting. Tur innebär att jag fick något. Tur innebär att jag fick något jag inte förtjänade, som jag inte arbetade hårt för. Kära läsare, må du aldrig ha tur. Jag har inte tur. Vet du vad jag har? Jag är smart, jag är begåvad, jag utnyttjar de möjligheter som dyker upp och jag arbetar verkligen, verkligen hårt. Kalla mig inte tur. Kalla mig tuff. ”

Shonda Rhimes Författare till Year of Yes: How to Dance It Out, Stand In the Sun and Be Your Own Person

Foto: James White via Shondaland

54. ”Människan kan inte upptäcka nya hav om hon inte har modet att tappa kusten ur sikte.”

–Andre Gidefransk författare och Nobelpristagare i litteratur

55. ”Svårigheter läggs i vår väg, inte för att stoppa oss, utan för att väcka vårt mod och vår styrka.”

–Okänd

56. ”Om du lägger din misstro åt sidan, kavlar upp ärmarna, tar några risker och satsar helhjärtat, kanske du en dag vaknar upp och inser att du lever det liv du tidigare avundades andra.”

–Jen SinceroAmerikansk författare och framgångscoach

57. ”Den som inte varje dag övervinner någon rädsla har inte lärt sig livets hemlighet.”

–Ralph Waldo Emerson Amerikansk filosof och poet

58. ”Om det du gör inte för dig närmare dina personliga mål, så för det dig bort från dina personliga mål.”

–Brian Tracy Kanadensisk motivationsföreläsare

59. ”Dans inte runt personen du vill vara. Dyk djupt och fullt in i det.”

–Gabrielle BernsteinAmerikansk författare och motivationsföreläsare

60. ”Bedöm din framgång utifrån vad du var tvungen att ge upp för att uppnå den. ”

–Dalai LamaTibets högsta andliga ledare

61. ”Låt dig inte skrämmas av det du inte vet. Det kan vara din största styrka och se till att du gör saker annorlunda än alla andra.”

–Sara BlakelyAmerikansk grundare och VD för Spanx

”Det är sällan som möjligheter presenteras för dig på ett perfekt sätt. I en fin liten låda med en gul rosett på toppen. ’Här, öppna den, den är perfekt. Du kommer att älska den. ’ Möjligheter – de bra – är röriga, förvirrande och svåra att känna igen. De är riskfyllda. De utmanar dig.”

Susan WojcickiVD för Youtube

63. ”Ge bara inte upp att försöka göra det du verkligen vill göra. Där det finns kärlek och inspiration tror jag inte att du kan misslyckas.”

–Ella Fitzgeraldamerikansk jazzsångerska

64. ”Framgång uppnås ofta av dem som inte vet att misslyckanden är oundvikliga. ”

–Coco ChanelFransk modedesigner och affärskvinna

65. ”Om du verkligen vill göra något, hittar du ett sätt. Om du inte vill, hittar du en ursäkt.”

–Jim Rohn Amerikansk entreprenör och författare

66. ”Verklig förändring, bestående förändring, sker ett steg i taget. ”

–Ruth Bader GinsburgAmerikansk före detta domare i USA:s högsta domstol

”Jag har varit livrädd varje ögonblick i mitt liv – och jag har aldrig låtit det hindra mig från att göra något jag velat göra.”

Georgia O’Keeffe Konstnärlig pionjär inom den amerikanska modernismen

68. ”Folk pratar om självförtroende utan att någonsin nämna hårt arbete. Det är ett misstag.”

–Mindy KalingAmerikansk manusförfattare, producent och författare

69. ”Att människor övervinner oddsen är faktiskt en väldigt viktig del av mänskligheten, och jag tycker inte att vi firar det så mycket som vi borde.”

–Taika WaititiNya Zeeländsk filmskapare och skådespelare

70. ”Du kan möta många nederlag, men du får inte låta dig besegras. Det kan faktiskt vara nödvändigt att möta nederlag för att du ska kunna lära känna dig själv, vad du kan resa dig från och hur du fortfarande kan ta dig ur det.”

–Maya Angelouamerikansk poet, memoarförfattare och medborgarrättsaktivist

71. ”Framgång är summan av små ansträngningar – upprepade dag efter dag.”

–Robert Collier Amerikansk självhjälpsförfattare

72. ”Man får aldrig ge upp. Man utför en uppgift efter bästa förmåga och mer därtill.”

–Debbie ReynoldsAmerikansk skådespelerska, sångerska och affärskvinna

73. ”Uthållighet är att misslyckas 19 gånger och lyckas på den 20:e.”

Dame Julie Andrews DBEEngelsk skådespelerska, sångerska och författare

74. ”Definiera framgång på dina egna villkor, uppnå den enligt dina egna regler och bygg ett liv som du är stolt över att leva. ”

–Anne SweeneyAmerikansk före detta medordförande för Disney Media Networks

”Låt ingen beröva dig din fantasi, din kreativitet eller din nyfikenhet. Det är din plats i världen, det är ditt liv. Gå vidare och gör allt du kan med det, och skapa det liv du vill leva.”

Mae JemisonAmerikansk ingenjör, läkare och före detta NASA-astronaut

76. ”För att lyckas i livet behöver du tre saker: en önskeben, en ryggrad och ett humorben.”

–Reba McEntireAmerikansk sångerska, skådespelerska och affärskvinna

77. ”Du kanske är den enda personen som tror på dig, men det räcker. Det behövs bara en stjärna för att genomtränga ett universum av mörker. Ge aldrig upp.”

–Richelle E. Goodrich Amerikansk författare

Citat om teamwork för att börja om på nytt

Personlig utveckling är inte bara något för enskilda individer, utan även för team!

I situationer som ger nedslående eller pinsamma resultat måste vi medvetet försöka ändra stämningen och fundera ut vad vi ska göra härnäst. Omvänt, när chefer fokuserar på lösningar med en positiv ton, kan teamet börja göra förändringar för att uppnå bättre resultat framöver.

Så vad kan vi säga för att hjälpa varandra att resa oss efter ett misslyckande och börja om igen?

78. ”Det är bättre att misslyckas med originalitet än att lyckas med imitation. ”

–Herman Melville Amerikansk författare

79. ”Om du lever i det förflutna är det depression, och om du lever i framtiden är det ångest. Så du har inget annat val än att leva i nuet.”

–Sarah SilvermanAmerikansk komiker, skådespelerska och författare

”Jag vill vara med i arenan. Jag vill vara modig i mitt liv. Och när vi väljer att våga stort, accepterar vi att vi kan få stryk. Vi kan välja mod eller vi kan välja bekvämlighet, men vi kan inte ha båda. Inte samtidigt.”

Brené BrownForskare och författare

81. ”En person som inte kan hantera motgångar kommer aldrig att kunna hantera segrar heller.”

–Orrin Woodward amerikansk författare

82. ”Varje misstag lär dig något nytt om dig själv. Kom ihåg att det inte finns något misslyckande, förutom att sluta försöka.

–Chris Bradford Brittisk författare och kampsportare

83. ”Jag har alltid tagit mig an saker med hunger och precis lagom mycket rädsla. Massor av självförtroende, men precis lagom mycket rädsla för att arbeta extra hårt. Förlamande rädsla leder ingenstans, men den sortens rädsla som gör dig tillräckligt nervös för att verkligen vara medveten och fokuserad? Den sortens rädsla gillar jag.”

–Queen LatifahAmerikansk rappare, skådespelerska och sångerska

”Vad älskar du att göra så mycket att orden misslyckande och framgång i princip blir irrelevanta?”

Elizabeth GilbertFörfattare till Big Magic: Creative Living Beyond Fear

Foto: Timothy Greenfield-Sanders via Cosmopolitan

85. ”Våra likheter för oss samman, våra olikheter gör att vi fascineras av varandra.”

–Tom Robbins Amerikansk författare

86. ”I den verkliga världen är de smartaste människorna de som gör misstag och lär sig. I skolan gör de smartaste människorna inga misstag.”

–Robert Kiyosaki Amerikansk affärsman och författare

87. ”Att misslyckas är en viktig del av framgång. Varje gång du misslyckas och reser dig igen tränar du uthållighet, vilket är nyckeln till livet. Din styrka ligger i din förmåga att återhämta dig.”

–Michelle Obamaamerikansk advokat, författare och tidigare första dam i USA

88. ”Våra liv är berättelser som vi skriver, regisserar och spelar huvudrollen i. Vissa kapitel är glada, medan andra ger oss lärdomar, men vi har alltid makten att vara hjältar i våra egna äventyr.”

–Joelle Speranzaamerikansk författare

Citat om teamwork och självförtroende

"Är du säker på att du vet vad du pratar om?" Det är den kritiska inre rösten i våra huvuden som försöker skaka vårt självförtroende i de mest olämpliga ögonblicken – ett viktigt projektmöte eller ett enskilt möte med vår chef. Om vi låter vår kritiska inre röst tala om för oss att vi inte är tillräckligt smarta eller kapabla, kommer vi inte att lita på vårt omdöme och fatta bra beslut.

En daglig boost av självförtroende kan komma från att lyssna på en podcast (som When it Clicked podcast ), gå några utbildningskurser eller prata med en positiv teammedlem. Under tiden kan du njuta av dessa inspirerande citat om självförtroende i teamet:

89. ”Var rädd, men gör det ändå. Det viktiga är att agera. Du behöver inte vänta tills du känner dig säker. Gör det bara, så kommer självförtroendet så småningom.”

–Carrie FisherAmerikansk skådespelerska och författare

”Att få möjlighet att lära av andra är ett privilegium som jag är verkligen tacksam för. Jag älskar att ta till mig allt som mina tränare/mentorer säger till mig. Om jag har ett råd att ge dig idag, så är det att vara mottaglig för coaching.”

Bethany HamiltonProfessionell surfare och författare

91. ”Människans hjärta börjar ofta slå när du upptäcker en sysselsättning som uppslukar dig, befriar dig, utmanar dig eller ger dig en känsla av mening, glädje eller passion.”

–Terry Orlick, Ph. D. Amerikansk författare och motivationsföreläsare

92. ”Vänta inte tills allt är perfekt. Det kommer aldrig att bli perfekt. Det kommer alltid att finnas utmaningar, hinder och mindre perfekta förhållanden. Än sen då? Börja nu. För varje steg du tar kommer du att bli starkare och starkare, mer och mer skicklig, mer och mer självförtroende och mer och mer framgångsrik.”

–Mark Victor HansenAmerikansk motivationsföreläsare, tränare och författare

93. ”Det du gör gör skillnad, och du måste bestämma vilken sorts skillnad du vill göra.”

–Dame Jane Goodall DBEEngelsk primatolog och antropolog

94. ”Formell utbildning ger dig en försörjning; självstudier ger dig en förmögenhet.”

–Jim Rohn Amerikansk entreprenör, författare och motivationsföreläsare

”Att vinna är fantastiskt, men om du verkligen vill åstadkomma något i livet är hemligheten att lära sig att förlora. Ingen går obesegrad hela tiden. Om du kan resa dig efter en förkrossande förlust och gå vidare för att vinna igen kommer du att bli en mästare en dag.”

Wilma RudolphVärldsrekordhållare i friidrott och olympisk mästare

96. ”För lite självförtroende och du kan inte agera. För mycket självförtroende och du kan inte lyssna.”

–John MaedaAmerikansk chef, designer och teknolog

Citat om lagarbete för festliga ögonblick

Känner du igen den där känslan av triumf när ditt team har avslutat det sista projektet? Alla har samlats i mötesrummet för att fira, och du är imponerad av den talang, humor och laganda som krävdes för att nå målet. Du tänker stolt för dig själv: ”Vi gjorde det igen.” 🤩

Verkligheten för de flesta team är att det inte finns tillräckligt med tid att pausa, samlas och fira som grupp. Det finns alltid ett nytt projekt att påbörja. Men om vi inte tar oss tid att uppmärksamma vårt teams insatser och bryta den vardagliga rutinen, missar vi möjligheter att höja moralen och låta teamet ladda om batterierna. Här är några motiverande citat från briljanta tänkare om ögonblick som är värda att fira:

97. ”Jag har upptäckt att små vinster, små projekt och små skillnader ofta gör stora skillnader. ”

Rosabeth Moss Kanter, Ph. D. Professor i företagsekonomi vid Harvard Business School

98. ”Fira dina framgångar. Se det roliga i dina misslyckanden.”

–Sam WaltonAmerikansk grundare av Walmart och Sam's Club

99. ”Försök inte skynda på framstegen. Kom ihåg att ett steg framåt, oavsett hur litet det är, är ett steg i rätt riktning. Fortsätt att tro.”

–Kara Goucher Amerikansk långdistanslöpare

100. ”Den stora segern, som idag verkar så enkel, var resultatet av en rad små segrar som gick obemärkta förbi.”

–Paulo Coelho Brasiliansk textförfattare och romanförfattare

101. ”Jag behöver fira livet eftersom jag befinner mig i en bra situation, jag arbetar hårt och jag är nöjd med vem jag är och vad jag gör för att försörja mig, och ibland fokuserar jag så mycket och överväldigar mig själv med kampen och att bli bättre, att jag bara behöver ta det lugnt och njuta av livet och träningen.”

–Dustin PoirierAmerikansk professionell MMA-utövare och filantrop

”Små saker som verkar obetydliga när man gör dem, men som med tiden ger mycket stora resultat. Man kan kalla dem ”små dygder” eller ”framgångsvanor”. Jag kallar dem enkla dagliga discipliner. Enkla produktiva handlingar som upprepas konsekvent över tid. Det är, kort sagt, den lilla fördelen.”

Jeff OlsonFörfattare till The Slight Edge

Citat om teamwork och produktivitet

103. ”Ensam kan vi göra så lite, tillsammans kan vi göra så mycket.”

–Helen KellerFörfattare och aktivist

104. ”Teamwork gör drömmen möjlig.”

–Bang GaeMusiker

105. ”Du kommer aldrig att bli den person du kan vara om press, spänning och disciplin tas bort från ditt liv. ”

–James G. Bilkey Författare

Om du letar efter nästa bok till din bokklubb på jobbet, spring till Barnes & Noble nu och köp Jeff Olsons The Slight Edge! Denna bok ligger vår VD varmt om hjärtat och är en favorit att diskutera under de första månaderna för nyanställda på ClickUp.

Jag känner mig oftast obekväm när jag går in i Zoom-mötesrum för tidigt. Så pass att jag gör det till en princip att gå in en minut före den schemalagda mötestiden. Den morgonen var annorlunda eftersom jag hade varit på ClickUp i sju veckor och inte ville att alla ögon skulle riktas mot min lilla skamliga ruta. Fyra av de åtta personerna i min introduktionsgrupp kände samma sak, så vi pratade om The Slight Edge innan chatten. Det som slog mig mest i den konversationen var hur glada alla var när de pratade om ClickUps kärnvärden, mål och medarbetare. Vi delade med oss av hur betydelsefullt det är för vår och ClickUps tillväxt att ta små, konsekventa steg varje dag.

Vår syn på arbetsplatskulturen skiljer sig inte mycket från vad andra jobbsökande och nuvarande anställda söker hos en organisation. Om du letar efter tips som går utöver motiverande citat för att bygga ett team, är detta något för dig! 🤝

Bonus: Filmer om teamwork

De 5 bästa råden för att bygga ett effektivt teamarbete

Erbjud ett system för ömsesidig erkänsla

Det är en lärorik upplevelse för alla inblandade när röster blandas för att kreativt lösa problem. Ni bygger på varandras styrkor och svagheter för att hjälpa varandra att växa och lära sig snabbare. Från att hjälpa till med ett säljsamtal till att vara en tankepartner för ett nytt initiativ – alla situationer där någon anstränger sig extra är ett exempel på teamwork och bör uppskattas!

🌱 Så här kommer du igång

Om du är på jakt efter ett utmärkt system för kollegialt erkännande använder vi en programvara som heter Karma som integreras med våra Slack-konton. När en teammedlem visar prov på ett av våra kärnvärden skickar vi dem Karma-poäng som kan omvandlas till belöningar i form av prylar eller prenumerationer som hjälper oss på arbetsplatsen och ökar vår personliga produktivitet!

Jag gillar Karma eftersom det inte finns någon 10-stegsgranskningsprocess för att ge en snabb och meningsfull uppmuntran till en teammedlem. Istället kan jag skicka Karma-poäng direkt efter att någon har hjälpt mig med en uppgift eller lärt mig något nytt, till exempel cache. (Det är som när webbläsaren sparar nedladdade objekt på hårddisken, vilket gör att det tar längre tid att besöka webbplatser och ökar mängden varm kamomillte jag behöver för att hålla mig lugn. )

Bonus – det ger också en boost av positiva vibbar när jag läser om andra ClickUp-medarbetare som belönats med Karma för sitt hårda arbete. ⭐️

Dela kollektiv kunskap

Har du tidigare tvekat att dela med dig av dina kunskaper till dina teammedlemmar? Att vara ovillig att dela med sig av fakta och åsikter som du har samlat på dig under din karriär kan kännas som att du utsätter dig själv för att bli lurad eller ersatt. Men visste du att att undanhålla information från arbetet faktiskt skadar teamets produktivitet och kostar företaget pengar? Våra teammedlemmar skulle behöva gå via oss för att kunna använda vår expertis, vilket är ineffektivt och slösar tid. För att inte tala om när någon går på semester eller lämnar företaget, då försvinner den kunskapen med dem. 📭

🌱 Så här kommer du igång

Anställda är inte tillgängliga dygnet runt, men ClickUp Docs är det! Genom att samla informationen på ett ställe minskar risken att ditt team förlorar värdefull expertis och kunskap.

Alla i ledande positioner bör bidra till aktiv kunskapsdelning och uppmuntra resten av organisationen att samskapa. Oavsett var någon arbetar (på kontoret eller på distans) behöver de tillgång till information utan begränsningar i form av plats eller behörighet. Vi vill inte behöva fråga Jamie, medan han åker zipline i Costa Rica med en snygg instruktör, var man hittar företagets policyer i PDF-format.

ClickUp gör det superenkelt att lagra och komma åt all företagskunskap. Titta på den här videon för att ta reda på hur.

👉 Kom igång med dina dokument med mallen för personalhandbok och anpassa den efter dina behov!

Lyft stämningen med Zoom-husdjur, spellistor med 90-talsmusik och goda nyheter

Det är vanligt att känna sig frånkopplad från arbetsplatsen, särskilt för teammedlemmar som arbetar på distans eller i hybridteam. Vi behöver socialt stöd i form av Zoom-husdjur, rekommenderade låtar som sätter stämningen i vår arbetsmiljö och positiva nyheter som förbättrar vår mentala hälsa. Effektiva team arbetar inte bara tillsammans, utan är också intresserade av varandras liv utanför kontoret. Tro mig, vi vill alltid dela med oss av dramatiken som utspelade sig i hundparken.

🌱 Så här kommer du igång

Öppna upp för rolig kommunikation med ett verktyg som Slack och skapa intressebaserade kanaler som alla kan delta i på ett avslappnat sätt. Här är några idéer för att komma igång:

#whats-on-netflix

#furry-friends

#föräldralounge

#wfh-life

#comedy-club

👉 Läs denna guide om de bästa Slack-integrationerna!

Investera i kraftfull projektledningsprogramvara och utbildning

Oavsett plats, storlek eller bransch genomför alla företag projekt. Det kan inte nog betonas varför kraftfull projektledningsprogramvara gör det möjligt för team att fokusera mer på sina leveranser och mindre på det administrativa arbetet. Effektivt teamarbete är starkt beroende av kommunikation och samarbete vid rätt tidpunkt och på rätt plats.

📮ClickUp Insight: Endast 8 % av arbetstagarna använder projektledningsverktyg för att spåra åtgärdspunkter. Enligt forskning från ClickUp riskerar cirka 92 % av arbetstagarna att missa viktiga beslut på grund av spridd information på flera olika plattformar som inte är kopplade till varandra. För att undvika onödigt plattformsbyte och kontextväxling, prova ClickUp , appen som innehåller allt du behöver för ditt arbete*.

🌱 Så här kommer du igång

En annan sak att tänka på när du väljer projektledningsprogramvara är utbildning och implementering av det nya systemet. Om du vill ha en framgångsrik introduktion av projektledningsverktyget behöver du följande:

Skapa en checklista för "mjukvaruimplementering" med teamets ärliga åsikter och feedback om vilka stora problem den nya mjukvaran ska lösa.

Hitta teamambassadörer som kan komma med tidigt i sourcingfasen för att testa, utbilda och motivera resten av teamet efter programvarulanseringen.

Kontakta programvaruleverantören för att diskutera eventuella användningsfall som kan bidra till en smidig och enkel övergång.

Till alla officiella och inofficiella onboardingkoordinatorer och chefer som går utöver det vanliga för nyanställda: ni förtjänar en Oscar för ”Bästa HR-godkända humor och stöd”. 🏆

Ha kul, hitta glädje, var dig själv

”Ha kul, hitta glädje, var dig själv” är ett av ClickUps kärnvärden som perfekt sammanfattar grunden för teamwork.

När våra hjärnor är överbelastade med uppgifter och deadlines kan det vara lätt att avfärda glädjen på arbetsplatsen. Men att ha roligt och finna glädje i det vi gör och de vi arbetar med bidrar så mycket till ett effektivt teamarbete! Det är en medveten ansträngning att bygga en kultur av tillit och entusiasm. 🤗

Tack för att du har tagit del av de bästa citaten och råden för effektivt teamwork! För fler tips och trender om arbetsliv och projektledning, registrera dig för ClickUps nyhetsbrev WriteClick! Skål för ditt teams bästa säsong hittills. 🥂