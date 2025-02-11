10 gratis mallar och exempel för kreativa briefs

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en mall för kreativ brief?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En mall för kreativ brief är ett färdigt dokument som definierar viktig information, parametrar och mål för ett kommande kreativt projekt. Dessa dokument skapas vanligtvis för att intressenter och projektmedlemmar ska kunna hålla sig uppdaterade om projektets mål under hela dess livscykel och sparas av projektledarna för att enkelt kunna refereras till. " } } ] }

Oavsett vilken bransch du är verksam inom är det svårt att hålla balansen i kreativa projekt. Du måste se till att de håller sig på rätt spår, men samtidigt undvika att strukturera dem så mycket att de blir formella. ⚖️

Å ena sidan ger mindre struktur mer utrymme för kreativitet – det roliga! Att lägga tonvikten på idéer leder till vackra designer, engagerande innehåll och genomtänkt samarbete. Å andra sidan leder bristen på process, ansvar och vägledning ofta till missade deadlines och bristande konsekvens i arbetet.

Dessutom är strukturen bakom dina kreativa projekt det som ligger till grund för deras framgång! Utan en stabil och standardiserad arbetsprocess som lägger grunden kan det vara oklart för teamet vad ditt projekt egentligen försöker uppnå.

Därför är en kreativ brief avgörande för alla kreativa projekt, oavsett komplexitet eller storlek! Med lika stort fokus på kreativitet och struktur är din kreativa brief den kompromiss som dina design- och marknadsföringsteam har letat efter!

Dessa dokument hjälper dig att fundera över och fastställa vem, vad, var, när och varför för ditt projekt. De håller ditt team fokuserat på målen och fastställer nästa steg! Dessutom genomgår de ofta en omfattande godkännandeprocess från alla nyckelaktörer, så att du vet att den färdiga produkten kommer att uppfylla (eller överträffa) alla förväntningar.

Men du behöver inte börja från scratch med din kreativa brief för varje nytt projekt. Investera istället din tid mer produktivt – med en mall för kreativa briefs! Dessa resurser är lätta att använda, samarbetsvänliga och, bäst av allt, anpassningsbara!

Och turligt nog för dig har vi redan gjort jobbet och samlat de 10 bästa mallarna för kreativa briefar för alla användningsområden! Följ med för fler vanliga frågor om kreativa briefar, viktiga funktioner, mallöversikter och mycket mer. 🎨

Vad är en mall för kreativ brief?

En mall för kreativ brief är ett färdigt dokument som definierar viktig information, parametrar och mål för ett kommande kreativt projekt. Dessa dokument skapas vanligtvis för att intressenter och projektmedlemmar ska kunna hålla sig uppdaterade om projektets mål under hela dess livscykel och sparas av projektledarna för att enkelt kunna användas som referens.

Kreativa briefs är också, ja, kortfattade. Vi är inte ute efter sidor med research, utan efter en översiktlig beskrivning av vad du kommer att leverera. Om ytterligare resurser behövs för att ge sammanhang, lägg in en hyperlänk till dem. 🙂

Kreativa briefs finns i många former, särskilt beroende på din specifika projekttyp och komplexitet, men varje brief följer konsekvent en standarduppsättning kategorier för att säkerställa att allt är klart innan kickoff-mötet. Tänk på din kreativa brief som en målarbok – den sätter gränserna för ditt kreativa team att arbeta inom för att kunna prestera sitt bästa!

Bonus: Exempel på kreativa briefs!

10 mallar för kreativa briefs

Din kreativa brief är mest användbar när den integreras sömlöst med dina andra arbetsverktyg. Och eftersom ClickUp är den enda kreativa projektledningsprogramvaran som är tillräckligt flexibel för att samla allt ditt arbete från olika appar på en centraliserad plattform, är det där vi börjar. ✅

Kolla in de 10 bästa mallarna för kreativa briefs för praktiskt taget alla användningsområden i ClickUp! Få tillgång till samarbetsverktyg och färdiga dokument, whiteboards, arbetsflöden, listor och mycket mer – helt gratis!

1. Mall för kreativ brief från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för kreativ brief från ClickUp

Vi börjar med den kanske mest lättanpassade och omfattande mallen för kreativa briefs som finns. Mallen för kreativa briefs från ClickUp säkerställer att ditt kreativa team är på samma sida och arbetar mot samma mål från start. Denna nybörjarvänliga mall från ClickUp Doc är förformaterad för att stödja tabeller, media och checklistor. Dessutom finns särskilda avsnitt för att tydligt organisera och snabbt hitta projektinformation. Dessa avsnitt inkluderar:

Mål

Målgrupp

Meddelanden

Leveranser

Budget

Tidsplan och milstolpar

Viktiga intressenter och godkännanden

ClickUp Docs är den perfekta dokumentredigeraren för din mall för kreativa briefar tack vare dess många samarbetsfunktioner som live-redigering, tilldelade kommentarer och URL-delning. Dess intuitiva formatering, styling och rich text-redigering hjälper dig också att skapa mycket visuella och engagerande briefar som intressenterna kan läsa utan att behöva en genomgång från projektledaren!

Eftersom ClickUp Docs finns i din arbetsyta kan du konvertera text till praktiska uppgifter, lägga till taggar i dina dokument för enkel referens och hålla ditt arbete automatiskt uppdaterat utan att behöva trycka på "spara".

2. Mall för kreativ brief på whiteboard från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för kreativ brief på whiteboard från ClickUp

Även om mallar för kreativa briefs ofta är färdiga dokument, så måste de inte vara det! En viktig del av att skapa din kreativa brief börjar i brainstormingprocessen. Och finns det något bättre sätt att implementera dina bästa idémetoder än med en dynamisk digital whiteboard-programvara? 🤓

Mallen Creative Brief Whiteboard från ClickUp tar din vanliga brief ett steg längre genom att tillämpa en fördefinierad lista med kreativa projektuppgifter på din arbetsyta och brainstormingdiagram med hjälp av dess samarbetsfunktion Whiteboards.

Whiteboards är perfekta för att fånga upp och agera på dina idéer så fort de dyker upp. Använd detta diagram som ramverk för att utforska målen för ditt kreativa projekt, målgruppens demografi, forskningsplaner och potentiella arbetsflöden. Och när du är redo att gå vidare till nästa fas kan du enkelt konvertera din text, form eller anteckning direkt till en ClickUp-uppgift!

Medan den tidigare mallen var omfattande i Doc-sektioner och formatering, är denna Whiteboards-mall rik på funktioner och funktionalitet för att förmedla samma information visuellt! I denna mall hittar du:

Sju anpassade uppgiftsstatusar för att övervaka alla framsteg

Nio anpassningsbara fält för att ge mer sammanhang i varje vy och inom varje uppgift

Fyra projektvyer , inklusive tidslinje-, lista- och dokumentvy

Automatiseringar av arbetsflöden som håller ditt projekt på rätt spår (utan irriterande sysslor mellan uppgifterna)

Och det slutar inte där. Denna mall säkerställer att ditt kreativa team, intressenter och kunder alltid har tillgång till den information de behöver när ditt projekt tar form.

3. Mall för planering av kreativa briefs från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för planering av kreativa briefs från ClickUp

Den kreativa processen börjar långt innan din brief tar form. Du måste kunna sätta upp tydliga mål som alla kan enas om för projektet, tillsammans med en plan för hur man ska nå dit. Du kommer troligen också att jonglera flera projektidéer samtidigt – hur bestämmer du vilka projekt som ska utvecklas först?

Prioriteringen av projekt kan bero på tillgängliga resurser, arbetsinsatsen och komplexiteten. Men i slutändan handlar det om vilka projekt som bäst tilltalar dina kunder eller din målgrupp. Det måste finnas en efterfrågan på projektet innan du kan motivera att genomföra det. Det är här ClickUps mall för planering av efterfrågan på kreativa briefs kommer in i bilden.

Denna listmall är utformad för kreativa team som hanterar flera kampanjer samtidigt. Med fem anpassade statusar ordnade på en interaktiv Kanban-tavla med hjälp av ClickUps tavelvy kan du visuellt hantera varje litet steg i flera projekt med hjälp av de hela 20 anpassade fälten som ingår i denna mall.

4. Produktbriefmall från ClickUp

Ladda ner denna mall Produktbriefmall från ClickUp

För en smidig produktutvecklingsprocess är det viktigt att alla är på samma sida. Produktbeskrivningsmallen från ClickUp erbjuder en lösning på denna utmaning med ett detaljerat dokument som främjar tvärfunktionellt samarbete, refererar till högkvalitativ forskning och arbetar mot en framgångsrik produktlansering.

Med denna enkla mall för kreativa briefs kan produktchefer enkelt samarbeta med medarbetare, intressenter eller kunder för att organisera produktspecifikationer, granska feedback och vidta nästa steg – allt från samma dokument.

I grunden prioriterar denna formaterade mall den viktigaste informationen som dina team behöver för att kunna börja arbeta. Det inkluderar en enkel översikt, funktionella specifikationer, en detaljerad lanseringsplan, en beskrivning av det problem som ska lösas och en lista över viktiga teammedlemmar.

Är du redo att lära dig mer om produktutvecklingsprocessen? Börja med en intuitiv produktledningsmall som guidar dig genom arbetsflödet!

5. Mall för kampanjbrief från ClickUp

Ladda ner denna mall Kampanjbriefmall från ClickUp

Kreativa kampanjbriefar kräver lite mer arbete att sammanställa än ett genomsnittligt projekt. Liksom produktbriefar kräver de input, åtgärder och samarbete från andra avdelningar för att kunna genomföras framgångsrikt. Det beror på att kampanjer vanligtvis består av flera mindre projekt för att uppnå ett större resultat. Kampanjbriefmallen från ClickUp beskriver dessa viktiga parametrar och gör det lättare för projektledare att övervaka en kampanjens många rörliga delar.

Denna fem sidor långa ClickUp Doc-dokumentation bryter ner dina kampanjelement från en övergripande nivå för att säkerställa samstämmighet mellan budskap och mål från toppen och nedåt. Med utgångspunkt i den övergripande reklamkampanjbriefen fastställer denna mall ditt mål, målgrupp, budget, leveranser, resurser och mycket mer. Inom dessa avsnitt uppmanas du att gå in på mer detaljer för att styra de andra elementen i din kampanj.

Därifrån hjälper fördefinierade undersidor dig att skapa briefs för mindre kreativa kampanjelement och tillgångar.

6. Mall för evenemangsbrief från ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för evenemangsbrief

Att arrangera ett evenemang är ingen lätt uppgift! Men ClickUps mall för evenemangsbrief är den perfekta resursen för att säkerställa att du startar din evenemangsprojektledning på bästa möjliga sätt.

Detta dokument fungerar som en detaljerad checklista som du kan använda under planerings- och genomförandefasen för att hantera evenemangets logistik, resurser och, i slutändan, dess framgång.

I sammanfattningsavsnittet listas inte bara evenemangets titel, datum och plats, utan du kan också länka din ClickUp-projektmall och meddelandekanal för evenemanget. Andra avsnitt innehåller en översikt över mål och syften, din målgrupp, projektteamet som arbetar med evenemangets planering och genomförande samt ett specifikt evenemangsschema.

Det här är en utmärkt mall att ha till hands när du presenterar framsteg för intressenter och kunder för att säkerställa att de större evenemangsbehoven tillgodoses innan kontrakt skickas ut och leverantörer fastställs.

7. Mall för SEO-innehållsbrief från ClickUp

Ladda ner denna mall SEO-innehållsbriefmall från ClickUp

Det handlar inte bara om att ha en jämn ström av blogginlägg planerade i ditt innehållskalender – det handlar om att se till att de når rätt målgrupper! Korrekt sökmotoroptimering (SEO) och strategier är nyckeln till att uppnå detta och bör vara en viktig del av ditt arbetsflöde för att skapa innehåll, så att dina texter rankas högt.

Det finns många verktyg som du kan använda under dina SEO-projektledningsprocesser, men med en pålitlig utgångspunkt som SEO Content Brief Template från ClickUp får skribenterna allt de behöver för att skapa innehåll som är både engagerande och sökoptimerat.

Förutom en projektöversikt innehåller denna dokumentmall SEO-titel, metabeskrivning och önskat antal ord. Ett OKR-avsnitt ger utrymme för mål och viktiga resultat, målgrupp och nyckelordsinformation för att fokusera innehållet, och en översikt hjälper författarna att strukturera sitt innehåll.

Bonus: Generering av dispositioner!

8. Mall för designbrief från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för designbrief från ClickUp

Om du vill lägga till bilder i en blogg eller skapa inlägg för sociala medier behöver du troligen först skicka in en designförfrågan. Dessa förfrågningar samlar in grundläggande information om den bild eller grafik du behöver och hjälper dig att utforma designbriefen.

Eftersom dessa förfrågningar ofta är en liten del av ett större projekt kommer ditt designteam sannolikt att hantera flera briefs samtidigt – ibland flera varje dag! Detta gör att det är ett måste att ha ett organiserat ramverk som Design Brief Template från ClickUp för att hålla alla förfrågningar, framsteg och feedback samlade.

Använd den för att beskriva målen, omfattningen och tidsplanen för ditt projekt med flera vyer för att hantera ditt arbete från alla vinklar – till och med tilldela ansvar, delegera åtgärder och ställa in uppgiftsprioriteringar från en enda listvy.

Spåra sedan genomförandet av designprojektet med hjälp av anpassade uppgiftsstatusar och en förkonfigurerad Kanban-tavla för att säkerställa att tidsplanen för leveransen följs och att alla intressenter håller sig informerade om läget vid varje given tidpunkt.

9. Mall för marknadsföringskampanj av ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för marknadsföringskampanj av ClickUp

Mallen för marknadsföringskampanj från ClickUp utmärker sig inte bara genom sin användbarhet, utan också genom sin presentation. Ett presentationsklart omslag gör det enkelt att förmedla din viktigaste information visuellt, medan avsnitten för målgruppen, den föreslagna budgeten och viktiga datum hjälper dig med planeringen.

När du skapar en kreativ brief för marknadsföring kan du också lägga till sammanhang genom att bädda in extra marknadsföringsmaterial och referenser. Enkelt uttryckt är det den perfekta översikten för alla team som arbetar med planering och genomförande av en marknadsföringskampanj.

10. Marknadsföringsprojektbrief av ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för marknadsföringsprojektbrief

Tro det eller ej, men alla marknadsföringsprojekt är inte kampanjer! För mindre projekt eller enskilda förfrågningar är ClickUps mall för marknadsföringsprojekt det rätta valet. Denna fördefinierade uppgift gör det enkelt och strukturerat, så att du kan fokusera på det roliga – att vara kreativ!

Denna uppgift och dess deluppgifter säkerställer att du får all viktig information du behöver för att komma igång med projektet, inklusive målgrupp, översikt, nästa steg och nyckelaktörer.

Vad kännetecknar en bra mall för kreativa briefs?

Behöver du hjälp med att välja en mall för kreativ brief? De mest effektiva mallarna för kreativ brief måste vara tillräckligt standardiserade för att kunna fyllas i snabbt varje gång ett nytt projekt startas, samtidigt som de måste vara tillräckligt allmänna för att lämna utrymme för unik utveckling.

Det är en svår balansgång, särskilt med tanke på de många olika typer av kreativa briefs som du kan behöva. Men det är möjligt! Leta efter briefs som innehåller följande element:

En kort sammanfattning av projektet . På så sätt kan alla förstå projektets huvudsakliga innehåll – särskilt intressenter och . På så sätt kan alla förstå projektets huvudsakliga innehåll – särskilt intressenter och tvärfunktionella teammedlemmar.

Ett avsnitt för målgruppen , med utrymme för att förklara några av nyanserna om målgruppen och de problem de står inför.

Projektets mål . Det är alltid till hjälp när en designer eller skribent vet exakt varför de gör det de gör.

Utrymme för öppen information . Din brief kommer inte att innehålla varje liten detalj. Faktum är att vissa delar av projektet fortfarande kan vara uppe för diskussion – din brief kommer i slutändan att hjälpa dessa delar att ta form.

Projektets tidsplan. Denna fastställer tydliga förväntningar på vad som ska produceras i projektet och när det ska vara klart.

Öppna dokument från var som helst i ditt ClickUp-arbetsområde och lägg till underordnade undersidor, tabeller och formatering för att skapa den perfekta strukturen.

Och naturligtvis måste det vara enkelt att fylla i. Ju mindre tid projektledaren behöver lägga på att fylla i den varje gång det behövs, desto mer tid finns det att fokusera på projektets resultat.

Effektivisera dina kreativa projekt med en mall för kreativa briefs

Att skapa kreativa produkter, kampanjer och leveranser är ett hårt arbete. Så varför göra det svårare än nödvändigt? När du använder rätt mall för kreativa briefs är mycket av organisationen redan gjord åt dig.

ClickUps omfattande mallbibliotek innehåller tusentals mallar för alla användningsområden! Du kan kostnadsfritt använda någon av de 10 mallarna ovan för att snabbt skapa perfekta kreativa briefs. Och när du är redo att sätta igång med ditt kreativa projekt har ClickUp de perfekta funktionerna som hjälper dig att göra det.

Hitta hundratals projektledningsfunktioner, över 1 000 integrationer, en inbyggd whiteboardfunktion, en dokument redigerare för samarbete och mycket mer när du registrerar dig för ClickUp idag.