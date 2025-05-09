De 11 bästa programvarorna för brainstorming för samarbete och idémappning

En bra idé kan dyka upp när som helst, men att fånga upp, förfina och vidareutveckla den tillsammans med ett team kan vara svårt.

Post-it-lappar staplas på hög, whiteboardtavlor raderas och e-postkedjor förvandlas till ett virrvarr av spridda tankar. Det är därför många team vänder sig till brainstormingprogram – digitala verktyg som är utformade för att organisera kreativa idéer, uppmuntra samarbete och förvandla spridda tankar till genomförbara planer.

Låt oss ta en titt på några av de bästa alternativen som finns idag. 📝

Vad ska du leta efter i ett brainstormingprogram?

Rätt programvara för brainstorming hjälper dig att fånga upp, strukturera och utveckla idéer på ett smidigt sätt. Här är vad du ska leta efter:

Intuitivt gränssnitt: Lägg till och organisera idéer smidigt utan en brant inlärningskurva.

Samarbetsverktyg: Brainstorma med ditt team i realtid genom delade utrymmen, kommentarer och live-redigeringar.

Flera visualiseringsalternativ: Strukturera idéer med hjälp av tankekartor, Kanban-tavlor, whiteboards eller listor baserat på ditt arbetsflöde.

AI-drivna förslag: Få idéer, automatiskt genererade kopplingar eller innehållsutvidgning för att övervinna kreativa blockeringar.

Funktioner för idéorganisation och uppgiftshantering: Kategorisera, tagga, gruppera eller länka relaterade idéer för enkel återhämtning och förfining.

Färdiga mallar: Kom igång med brainstorming snabbare med Kom igång med brainstorming snabbare med mallar för mind mapping , SWOT-analys, design thinking och mycket mer.

Sömlösa integrationer: Anslut till projektlednings-, molnlagrings- och kommunikationsverktyg för att effektivisera arbetsflödena.

Anpassningsbara arbetsflöden: Anpassa plattformen till olika Anpassa plattformen till olika brainstormingtekniker , från fri idéskapande till strukturerade processer.

Export- och delningsalternativ: Spara och dela brainstormingsessioner i olika format för att hålla idéerna tillgängliga.

📮 ClickUp Insight: AI är inte längre ett futuristiskt koncept – det är redan en del av det dagliga arbetsflödet. Faktum är att 88 % av de tillfrågade i undersökningen använder AI på något sätt. Ännu mer anmärkningsvärt är människors vilja att ta till sig denna teknik – 55 % av de tillfrågade använder AI för brainstorming, innehållsskapande och annat flera gånger om dagen. Och om du letar efter den perfekta AI-drivna plattformen för att förverkliga dessa idéer, har ClickUp lösningen för dig. Här möter fri brainstorming smart organisation, med AI som hjälper till att generera idéer, strukturera tankar och förvandla röriga anteckningar till konkreta planer.

De bästa programvarorna för brainstorming

Stora idéer behöver rätt utrymme för att ta form. Den bästa programvaran för brainstorming hjälper dig att fånga upp tankar, organisera dem enkelt och omvandla spridda idéer till konkreta planer.

Här är de bästa verktygen för att hålla kreativiteten igång och samarbetet smidigt. 🫱🏼‍🫲🏽

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-brainstorming och projektgenomförande)

ClickUp är den ultimata appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Den är fullspäckad med verktyg som är utformade för att stödja brainstorming, vilket gör det enkelt att kartlägga idéer, samarbeta i realtid och omvandla diskussioner till genomförbara planer.

ClickUp Whiteboards

Brainstorma idéer visuellt och håll ordning på allt med ClickUp Whiteboards.

Ett bra ställe att börja på är ClickUp Whiteboards, en digital plats där team kan skissa på koncept, koppla ihop idéer och planera arbetsflöden tillsammans. Till skillnad från fysiska whiteboards som blir röriga eller raderas, håller ClickUp allt redigerbart och organiserat.

Ett marknadsföringsteam som planerar en produktlansering kan använda Whiteboards för att brainstorma kampanjidéer, sortera dem i kategorier och lägga till klisterlappar med feedback. Alla idéer förblir synliga, vilket gör det enklare att förfina och bygga vidare på dem utan att tappa bort något.

ClickUp Brain

Använd ClickUp Brains AI-verktyg i dina dokument för att skriva, generera idéer, sammanfatta, översätta, redigera och mycket mer.

ClickUp Brain tar detta ett steg längre genom att erbjuda AI-drivna förslag och bildgenerering.

När teamen stöter på kreativa hinder analyserar programvaran diskussionen och ger relevanta idéer. Den kan också generera bilder för att ge liv åt abstrakta begrepp.

Anta att ett produktteam utformar en ny appfunktion. ClickUp Brain kan föreslå potentiella användningsfall baserat på teamets input och skapa en snabb visuell representation av användargränssnittet. Detta håller sessionen dynamisk och hjälper teamen att snabbare gå från grova idéer till tydliga planer.

ClickUp Mind Maps

Organisera och koppla ihop idéer smidigt med ClickUp Mind Maps.

Om du föredrar en mer strukturerad approach kan ClickUp Mind Maps hjälpa dig att organisera dina tankar på ett logiskt sätt.

Med utgångspunkt i ett centralt koncept kan du utveckla idéer, kartlägga kopplingar och visuellt strukturera brainstormingsessioner. En lärare som planerar en läroplan kan skapa tankekartor för att beskriva viktiga ämnen, dela upp dem i lektioner och länka till stödjande resurser.

Allt förblir strukturerat, vilket gör det enklare att navigera och förfina när planen tar form.

ClickUp Docs

Omvandla brainstormingsessioner till strukturerade planer med ClickUp Docs.

När idéerna väl har kartlagts gör ClickUp Docs det enkelt att omvandla brainstormingsessioner till genomförbara planer. Anteckningar, forskning och viktiga slutsatser samlas på ett ställe, och eftersom Docs länkar direkt till ClickUp Tasks och Whiteboards kan teamen smidigt gå från idé till genomförande.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla brainstorming till handling: Omvandla idéer till uppgifter direkt från whiteboards, tankekartor eller dokument, så att ingenting går förlorat i kaoset efter mötet.

Skissa och rita fritt: Använd intuitiva touch-gester på Whiteboards för att ge liv åt idéer, oavsett om du kartlägger koncept eller förfinar detaljer.

Samarbeta i realtid: Lägg till, redigera och förfina idéer tillsammans på whiteboards och i dokument utan att behöva vänta på uppdateringar eller sammanfoga anteckningar i efterhand.

Skapa projekt med ett klick: Använd ClickUp Brain för att omvandla idéer på whiteboardtavlan till strukturerade uppgifter och handlingsplaner på ett ögonblick.

Chatta utan att lämna dina idéer: Starta diskussioner direkt i en whiteboard eller bädda in whiteboards i Starta diskussioner direkt i en whiteboard eller bädda in whiteboards i ClickUp Chat för att hålla konversationer och bilder sammankopplade.

Begränsningar för ClickUp

Det stöder pekinmatning för skissning, men konverterar inte handskrivna anteckningar till text automatiskt.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Enligt min erfarenhet har ingen multiverktygsprogramvara som lovar att ersätta alla andra för projektledning infriat det löftet... förutom ClickUp. […] ClickUp förbättras ständigt: som mångårig användare och administratör har jag sett deras dokument bli mer robusta och kunna konkurrera med Notion-sidor och Google Docs, introduktionen av whiteboards för gemensam brainstorming och den enkla ändringen av deras systemtypsnitt från det breda och tunna Gotham till det mer läsbara Segoe UI-typsnittet. Det finns en tydlig uppmärksamhet på detaljer i utvecklingen av denna app och det gör att jag ser fram emot vad ClickUp 3. 0 har att erbjuda.

🧠 Kul fakta: Reklamchefen Alex Osborn myntade begreppet ”brainstorming” när han försökte förbättra den kreativa problemlösningen på sin byrå. Han skrev senare om det i sin bok Applied Imagination från 1953.

2. Miro (bäst för visuellt samarbete mellan team på distans)

via Miro

Miro förvandlar fjärrsamarbete till en dynamisk visuell upplevelse som efterliknar energin när man står runt en fysisk whiteboard. Den oändliga duken expanderar i takt med att idéerna flödar, vilket ger teamen gott om utrymme att utforska koncept utan begränsningar.

Digitala klisterlappar, diagram och tankekartor samsas på samma tavla och anpassar sig efter olika tankesätt inom ditt team.

Många användare rapporterar att Miro överbryggar avståndet på ett mycket bra sätt – du kan bokstavligen se dina teammedlemmars markörer röra sig när de bygger vidare på idéer i realtid. Whiteboardprogramvaran integreras smidigt med dina befintliga arbetsflödesverktyg, vilket säkerställer att bra idéer faktiskt genomförs istället för att dö i isolering.

Miros bästa funktioner

Förvandla idéer på duken till interaktiva prototyper direkt med AI, vilket gör det enklare att samla in feedback och förfina koncept.

Håll live-samtal direkt på arbetsytan och håll diskussioner och samarbete på samma plats där idéerna tar form.

Få tillgång till över 300 brainstormingmallar för kartläggning av kundresor och designsprints för att spara tid på installation.

Dela insikter enkelt med inspelade video- eller ljudgenomgångar som teammedlemmarna kan komma åt när som helst.

Miro-begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsningar vad gäller tavlor och samarbetsfunktioner.

Ångrafunktionen är inte särskilt robust, vilket kan vara problematiskt när stora ändringar av misstag görs på en tavla och inte kan ångras.

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 8 $/månad per användare

Företag: 16 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (7 685+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (1 620 recensioner)

🔍 Visste du att? Även om brainstorming i grupp kan generera idéer snabbt, har studier visat att individer ofta kommer på mer originella idéer när de tänker ensamma på grund av ett fenomen som kallas produktionsblockering, där människor tvekar att tala eller glömmer idéer medan de väntar på sin tur.

3. Lucidchart (bäst för att skapa diagram över komplexa system och processer)

via Lucidchart

Lucidchart är utmärkt för att omvandla abstrakta begrepp till strukturerade visuella diagram som alla förstår direkt. Dra-och-släpp-gränssnittet gör det förvånansvärt intuitivt att skapa flödesscheman, processkartor och organisationsscheman.

Team uppskattar särskilt hur programvaran bibehåller precision även när diagrammen blir mer komplexa, eftersom relationerna mellan elementen förblir tydliga och organiserade. Om du behöver visualisera logik, system eller hierarkier snarare än fritt associera idéer, erbjuder Lucidchart den perfekta balansen mellan flexibilitet och struktur.

Lucidcharts bästa funktioner

Skapa diagram automatiskt från befintliga datakällor genom att importera data från kalkylblad eller databasstrukturer för att skapa visualiseringar.

Få tillgång till omfattande formbibliotek för olika branscher och användningsområden, inklusive specialiserade symboler för nätverksdiagram, UML-modeller, AWS-arkitektur och mycket mer.

Samarbeta med kommentarer och chattfunktioner i diagram, så att teammedlemmarna kan diskutera specifika element utan att tappa sammanhanget.

Exportera färdiga diagram i flera filformat, inklusive PDF, PNG, Visio och HTML, så att ditt arbete förblir tillgängligt.

Lucidcharts begränsningar

Appens fokus på struktur begränsar ibland den fria idéskapandet.

Lucidchart fungerar helt online och saknar dedikerade desktop-appar för Windows eller macOS.

Lucidcharts priser

Gratis

Individuell: 9 $/månad per användare

Team: 10 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 6 190 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lucidchart?

Även om jag älskar Lucidspark finns det några saker som kunde vara bättre. Mobilversionen känns till exempel lite begränsad jämfört med desktop-appen. Om jag är på resande fot och behöver göra snabba redigeringar är det inte så smidigt som jag skulle önska. Dessutom kan det kännas lite klumpigt att arbeta med riktigt stora diagram på äldre enheter.

🧠 Kul fakta: Steve Jobs trodde att rörelse främjade kreativiteten. Han höll ofta brainstormingmöten medan han promenerade runt på Apples huvudkontor, en praxis som många teknikledare fortfarande följer idag.

4. Coggle (bäst för att snabbt skapa färgglada tankekartor)

via Coggle

Coggle eliminerar komplexiteten och fokuserar på blixtsnabb mind mapping som fångar tankar när de uppstår.

Gränssnittet reagerar omedelbart på dina inmatningar – skriv bara och skapa grenar med enkla tangenttryckningar eller klick. Varje ny gren visas automatiskt i en annan färg, vilket skapar en visuell distinktion som hjälper din hjärna att upptäcka samband och kategorier på ett naturligt sätt.

Det tar bara några sekunder att dela, vilket gör Coggle perfekt för spontana brainstormingsessioner som inte ska hindras av tekniska problem. Markdown-stödet ger dina kartor en extra dimension, så att du kan betona viktiga punkter utan att det visuella utrymmet blir rörigt av formateringskontroller.

Coggles bästa funktioner

Skapa grenar med ett enda klick eller tangentbordsgenvägar och följ ditt naturliga tankemönster utan att avbryta ditt flöde med komplicerade menyer eller kommandon.

Lägg till bilder direkt till mind map-noder genom att dra och släppa från skrivbordet eller klistra in URL:er, vilket förbättrar den visuella kommunikationen.

Ladda ner kartor som PDF-filer eller bildfiler med anpassningsbara upplösningsinställningar, så att de är redo för presentationer, dokumentation eller utskrift utan att förlora kvalitet.

Spåra ändringar med historikvyn som visar alla redigeringar i kronologisk ordning, så att du kan gå tillbaka till tidigare versioner eller förstå hur idéerna utvecklats under processen.

Coggles begränsningar

Det finns begränsade alternativ för whiteboardmallar jämfört med konkurrenterna.

Den kostnadsfria versionen begränsar användarna till maximalt tre privata diagram, vilket innebär att man måste uppgradera till den betalda Awesome-planen för att få ytterligare privata projekt.

Att designa flödesscheman är begränsat till betalda abonnemang, vilket begränsar funktionaliteten för gratisanvändare.

Priser för Coggle

Gratis

Fantastiskt: 5 $/månad per användare

Organisation: 8 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Coggle-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

🔍 Visste du att? Inkubationseffekten tyder på att det kan leda till bättre idéer att ta en paus från en brainstormingsession. Det är därför många får sina ”eureka”-upplevelser i duschen eller precis innan de somnar.

5. MindMeister (Bäst för intuitiv mind mapping för nybörjare)

via MindMeister

MindMeister gör visuell projektledning tillgänglig för teammedlemmar som normalt undviker diagramverktyg. Den milda inlärningskurvan betonar att fånga upp idéer snarare än att behärska programvarans funktioner.

Många team uppskattar hur smidigt kartor kan omvandlas till presentationsbilder – du kan brainstorma och presentera koncept utan att behöva omarbeta ditt arbete i ett separat presentationsverktyg. Dessutom förvandlar röstningsfunktionen individuell brainstorming till gruppbeslut, vilket hjälper team att prioritera vilka idéer som förtjänar att utvecklas vidare.

MindMeisters bästa funktioner

Lägg till uppgiftsinformation, inklusive prioriteringar, förfallodatum och slutförandestatus, till kartnoder för att överbrygga klyftan mellan planering och genomförande.

Bädda in mediefiler som videor, dokument och länkar i noder för att skapa rika, flerskiktade tankekartor som förmedlar mer information än vad text ensamt kan kommunicera.

Använd emoji-reaktioner för att rösta på idéer gemensamt och samla in teamets synpunkter på vilka koncept som förtjänar vidareutveckling genom ett intuitivt visuellt omröstningssystem.

Få tillgång till kartor på alla enheter med en enhetlig upplevelse, så att du kan fånga inspiration när den slår till.

Begränsningar för MindMeister

Även om plattformen tekniskt sett stöder upp till 10 000 ämnen per tankekarta, kan prestandan försämras med mer än 500 ämnen, vilket leder till långsammare svarstider och potentiella användbarhetsproblem.

Lagringsutrymmet för bilagor är begränsat beroende på prenumerationsnivå, och Pro-kontot tillåter endast upp till 1 GB.

MindMeister-priser

Gratis

Personligt: 4,50 $/månad per användare (faktureras halvårsvis)

Pro: 6,50 $/månad per användare (faktureras halvårsvis)

MindMeister-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (290+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om MindMeister?

MindMeister är av någon anledning väldigt begränsat på Mac-datorer just nu. Mobilappen har inte så många funktioner som den borde och webbversionen av MindMeister kraschar nästan alltid just nu. Det finns också få eller inga integrationer, och även om de har MeisterTask kan man bara integrera via webbversionen, vilket innebär att jag inte kan använda det eftersom det kraschar hela tiden.

🧠 Kul fakta: Albert Einsteins kreativa process innebar kombinationer, där han blandade icke-relaterade idéer, som att spela fiol medan han funderade på fysik, för att få nya insikter.

6. Ayoa (Bäst för att kombinera mind mapping med uppgiftshantering)

via Ayoa

Ayoa utmärker sig genom att överbrygga klyftan mellan kreativa brainstormingtekniker och praktisk genomförande.

Programvaran väver in uppgiftshantering direkt i visuell kartläggning, vilket eliminerar den typiska klyftan mellan idégenerering och implementering. De distinkta radiella tankekartorna erbjuder ett nytt perspektiv jämfört med traditionella grenstrukturer och avslöjar ofta oväntade kopplingar mellan begrepp.

Ayoa tillgodoser olika tankesätt – visuella tänkare kan utforska idéer i kartor medan linjära tänkare kan växla till uppgiftstavlor som visar samma information. Denna flexibilitet hjälper tvärfunktionella team att samarbeta utan att tvinga alla att tänka på samma sätt.

Ayoas bästa funktioner

Växla smidigt mellan mind map-vy och uppgiftstavla-vy, så att teammedlemmarna kan arbeta i sitt föredragna format samtidigt som de samarbetar kring samma innehåll.

Ange deadlines för uppgifter inom mind map-grenar och lägg till ansvar och tidsramar för kreativa koncept utan att behöva byta till separata projektledningsverktyg.

Använd filter för att fokusera på specifika kategorier eller teammedlemmar och förenkla tillfälligt komplexa kartor för att lyfta fram relevant information för olika faser i arbetet.

Följ projektets framsteg från den initiala idén till slutförandet med visuella indikatorer som visar utvecklingsstadierna, och omvandla brainstorming till genomförbara projektplaner.

Ayoas begränsningar

Gränssnittet kan initialt förvirra användare som är vana vid traditionella mind map-exempel.

Plattformens unika cirkulära design för uppgiftshantering kanske inte passar alla, vilket kan leda till användbarhetsproblem.

Vissa användare har uttryckt missnöje med kundtjänstens responsivitet och effektivitet.

Ayoa-priser

Gratis

Ayoa Ultimate: 17 $/månad per användare

Ayoa-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

🔍 Visste du att? En brainstormingteknik som kallas 100 Ideas Method tvingar deltagarna att snabbt komma på 100 nya idéer. De första 30 är oftast självklara, men den verkliga kreativiteten kommer från att övervinna mentala blockeringar i de senare idéerna.

7. MindNode (Bäst för ren, distraktionsfri mind mapping på Apple-enheter)

via MindNode

MindNode anammar Apples designfilosofi med ett elegant gränssnitt som tar bort allt som står mellan dig och dina idéer. Programvaran börjar enkelt och vackert – en tom duk och en enda nod – och expanderar sedan organiskt i takt med att dina tankar flödar.

Dess visuella taggsystem gör det enklare att organisera utan att gränssnittet blir komplicerat, vilket gör kartorna överskådliga och informativa.

Apple-entusiaster uppskattar särskilt hur smidigt MindNode synkroniseras mellan olika enheter, vilket möjliggör sömlösa övergångar från att fånga snabba tankar på idétavlan i iPhone till att utveckla dem vidare på Mac eller iPad.

MindNodes bästa funktioner

Fokusera på enskilda noder med en funktion som dämpar distraktioner och tillfälligt tonar ner resten av din mind map, vilket hjälper dig att behålla koncentrationen på specifika tankar.

Vik in grenar för att tillfälligt förenkla komplexa tankekartor, så att du kan dölja avsnitt som inte är relevanta just nu och minska visuellt brus.

Exportera till Markdown-, text- eller bildformat med bibehållen formatering, så att dina brainstormingresultat omedelbart kan användas i andra applikationer.

Begränsningar för MindNode

Tillgängligt exklusivt för användare av Apples ekosystem, vilket innebär att det inte är kompatibelt med Windows eller Android.

Begränsade funktioner för realtidssamarbete jämfört med webbaserade alternativ

Användare kan inte skapa och spara anpassade arbetsflödesmallar , vilket kan hindra effektiviteten.

MindNode-priser

Gratis

Plus: 2,99 $/månad

MindNode-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (30+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Hjärnans standardnätverk (DMN) ansvarar för dagdrömmar och fria associationer. Brainstorming utnyttjar detta nätverk, vilket gör att oväntade kopplingar kan uppstå.

8. XMind (Bäst för strukturerad brainstorming med flera diagramtyper)

via Xmind

XMind anpassar sig till olika tankemönster genom att erbjuda olika diagramstrukturer utöver traditionella tankekartor. AI-verktyget för tankekartor är utmärkt för att hjälpa användare att organisera idéer utifrån logiska samband snarare än bara associationer.

Det inkluderar Gantt-diagram, logikträd, fiskbensdiagram och standardmindmapping. Zen-läget döljer tillfälligt alla verktygsfält och alternativ, vilket skapar en distraktionsfri miljö där idéer kan flöda utan avbrott.

XMinds bästa funktioner

Använd fördesignade teman med matchande färger, typsnitt och stilar som förändrar utseendet på hela ditt diagram.

Använd Pitch Mode för att omvandla dina tankekartor till engagerande presentationer, vilket underlättar tydlig kommunikation av dina koncept.

Lägg till relationslinjer mellan noder i olika grenar för att illustrera kopplingar mellan separata idéhierarkier som annars skulle förbli dolda i traditionella trädstrukturer.

Begränsningar för XMind

Gränssnittet känns mer tekniskt än vissa alternativ.

Alla exporterade filer har en vattenstämpel, vilket begränsar deras professionella användning.

Xmind kan ibland vara långsamt och kan uppleva prestandaproblem vid hantering av stora filer.

Priser för Xmind

Gratis

Premium: 15 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Xmind-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (110+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Xmind?

Xmind hamnar verkligen efter andra leverantörer när det gäller datakontroll; det har relativt svagt stöd för filformat och verkar inte stödja OPML- eller Markdown-export, vilket är avgörande för att kunna använda tankekartor som en del av ett sofistikerat arbetsflöde för dokumenthantering.

🔍 Visste du att? I Japan avser Chindōgu (bokstavligen ”ovanliga verktyg”) brainstorming av opraktiska men roliga uppfinningar. Även om de flesta är avsiktligt meningslösa, inspirerar de till kreativ problemlösning och nytänkande.

9. Zoom (bäst för audiovisuell brainstorming med omedelbar feedback)

via Zoom

Zoom har utvecklats från att vara ett enkelt videokonferensverktyg till en kapabel brainstormingplattform med whiteboard- och breakout room-funktioner. Kombinationen av att se ansiktsuttryck samtidigt som man samarbetar i ett gemensamt visuellt utrymme skapar unikt produktiva idéskapande sessioner.

Funktionen för breakout-rum gör det möjligt att dela upp större grupper i fokuserade mini-brainstormingsessioner innan alla samlas igen för att dela med sig av sina upptäckter. Det välbekanta gränssnittet minskar tekniska problem, eftersom de flesta teammedlemmar redan vet hur man använder Zoom.

För team som tänker bättre genom samtal än genom att skriva, erbjuder Zoom den perfekta interaktiva miljön.

Zoom bästa funktioner

Spela in brainstormingsessioner med automatisk molnlagring, så att både ljuddiskussioner och visuell whiteboardutveckling bevaras.

Dela skärmar för att granska referensmaterial under idéskapandet och få med viktig kontext i brainstormingsessionerna utan att tappa samtalets momentum.

Gör anteckningar direkt på delade dokument eller bilder, vilket möjliggör samarbete på arbetsplatsen samtidigt som man diskuterar potentiella förbättringar.

Zoom-begränsningar

Användare med en Basic-licens (gratis) för Zoom är begränsade till tre redigerbara whiteboards.

Whiteboards som inte har modifierats på över 120 dagar flyttas automatiskt till papperskorgen.

Zooms gratisversion begränsar mötets längd till 40 minuter.

Zoom-priser

Gratis

Pro: 15,99 $/månad per användare

Företag: 21,99 $/månad per användare

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 56 130 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (14 220 recensioner)

🧠 Kul fakta: LEGO har en metod som kallas LEGO Serious Play, där deltagarna använder klossar för att fysiskt modellera idéer. Denna praktiska metod hjälper till att öppna upp för nya sätt att tänka.

10. ConceptDraw (Bäst för professionell diagramskapande)

via ConceptDraw

ConceptDraw levererar diagramfunktioner på företagsnivå med enastående precision och djup. Verktyget för datavisualisering kommer till sin rätt när brainstormingsessioner behöver producera visuell dokumentation av professionell kvalitet snarare än att bara fånga upp idéer.

Många tekniska team uppskattar de omfattande biblioteken med branschspecifika former och symboler som gör diagrammen lätt igenkännliga för intressenterna. Ännu bättre? De intelligenta kopplingarna upprätthåller perfekta relationer mellan objekten även när diagrammen utvecklas genom flera revisioner.

ConceptDraws bästa funktioner

Skapa perfekta kopplingslinjer som förblir kopplade till objekt även när de flyttas, vilket bibehåller logiska relationer under hela redigeringsprocessen.

Konvertera mellan olika diagramtyper samtidigt som datarelationer bevaras, så att team kan visualisera samma information genom olika strukturella ramverk.

Integrera med ConceptDraw Office-paketet för utökad funktionalitet och koppla brainstormingresultat direkt till projektlednings- och presentationsverktyg.

Begränsningar för ConceptDraw

Till skillnad från vissa konkurrenter saknar ConceptDraw DIAGRAM avancerade funktioner för samarbete i realtid, vilket kan hindra teamets arbete med diagram.

Det anses vara ett av de dyrare alternativen, vilket kan vara ett hinder för vissa användare.

Användargränssnittet känns föråldrat jämfört med nyare programvarualternativ.

Priser för ConceptDraw

ConceptDrawOFFICE 11: 499 dollar per licens

ConceptDraw DIAGRAM 18: 199 dollar per licens

ConceptDraw PROJECT 15: 299 dollar per licens

ConceptDraw MINDMAP 16: 199 dollar per licens

ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJECT 15: 399 $ per licens

Betyg och recensioner av ConceptDraw

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ConceptDraw?

Programvaran är mycket resurskrävande och kommer att göra din dator långsam om du försöker multitaska. Dessutom finns det många buggar i programvaran där grafiken inte visas korrekt på skärmen. […] Grafiken/formerna är mycket rena och skarpa, men det kan ibland vara lite svårt att få dem att fungera tillsammans.

🔍 Visste du att? Vissa brainstormingsessioner börjar med att man listar de sämsta idéerna man kan komma på. Detta minskar rädslan för att bli bedömd och leder ofta till överraskande användbara idéer när de dåliga idéerna omarbetas.

11. Stormboard (Bäst för att organisera brainstormingresultat till genomförbara planer)

via Stormboard

Stormboard förvandlar kaotiska anteckningar i form av tankekartor till organiserade handlingsplaner genom sin unika kombination av klisterlappar och stormsektioner.

Röstningsmekanismen hjälper stora grupper att nå konsensus utan ändlösa diskussioner – deltagarna anger helt enkelt sina preferenser visuellt. Många facilitatorer uppskattar att Stormboard tillhandahåller mallar som är särskilt utformade för olika brainstormingmetoder, såsom SWOT-analys eller design thinking-workshops.

För team som kämpar med frågan "vad nu?" efter att ha genererat idéer skapar Stormboard naturliga vägar från kreativt tänkande till praktisk genomförande.

Stormboards bästa funktioner

Organisera klisterlappar i anpassningsbara sektioner som förvandlas från initiala brainstormingkluster till strukturerade kategorier, arbetsflöden eller prioriterade grupper.

Rösta på idéer med hjälp av ett flexibelt system som gör det möjligt att tilldela olika poängvärden för att representera olika prioriteringar, vilket hjälper teamen att nå konsensus.

Skapa rapporter som sammanfattar resultaten av brainstormingen, inklusive alla idéer, omröstningsresultat och tilldelade åtgärder, och få en omfattande dokumentation som är redo att distribueras.

Stormboards begränsningar

Programvarans gränssnitt känns mindre intuitivt än hos vissa konkurrenter.

Gratisversionen har kraftigt begränsade funktioner och deltagare.

Mobilupplevelsen är mer begränsad än desktopversionen.

Vissa användare rapporterar om sporadiska synkroniseringsfördröjningar under aktivt samarbete.

Priser för Stormboard

Gratis

Företag: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Stormboard

G2: 4,4/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Stormboard?

Om du behöver ha kontroll över dina möten och få alla att följa sina krav och ansvarsområden, samt spåra hur långt alla har kommit, kommer Stormboard att vara till stor hjälp. Problemet med att inte ha integration med SalesForce och ZenDesk är att du måste lägga till all information för varje leverantör eller kund, istället för att systemet hämtar den från de andra system vi använder.

