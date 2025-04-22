När du hanterar ett projekt eller bara brainstormar kan dina tankar och nya idéer trassla ihop sig som garn efter att en katt lekt med det. En mind map är som en sticknål – den hjälper dig att väva ihop idéer till en vacker tröja av en plan! 🧶

Med mind map-mallar kan du visualisera och organisera begrepp och information genom att använda ett färdigt ramverk som du kan använda direkt. Alla, från studenter till projektledare, kan dra nytta av ett sådant verktyg för planering, beslutsfattande och problemlösning.

I den här artikeln delar vi med oss av 10 av våra favoritmallar för tankekartor. Dra nytta av deras många fördelar och se hur din inlärning, undervisning eller projektplanering blir enklare!

Vad är en mind map-mall?

En mind map-mall är en färdigbyggd digital mind map som ger dig ett ramverk för att starta dina brainstorming-sessioner. Dessa digitala kartor har många fördelar jämfört med de som görs med penna och papper.

ClickUps enkla mall för tankekartor hjälper dig att organisera idéer visuellt, förenkla planeringen och strukturera dina brainstorming-sessioner.

De ger mer utrymme och frihet att göra misstag och ändringar. De erbjuder också ytterligare funktioner, såsom att lägga till media, länkar och andra element.

Mind maps liknar konceptkartor, som är utmärkta för att beskriva komplexa relationer mellan flera huvudkoncept. Ett annat relaterat verktyg är flödesschemat, som är ett diagram som visar ett steg-för-steg-förlopp av en process eller ett system.

Brainstorma bättre med ClickUp Whiteboards Rita kopplingar och länka objekt till varandra för att skapa vägkartor eller arbetsflöden utifrån dina idéer tillsammans med ditt team i ClickUp Whiteboards.

10 gratis mallar för tankekartor

Oavsett om det är för personligt bruk, undervisning i skolan eller projektplanering, en mind map-mall hjälper till att väcka begrepp till liv! 🌱

Vi har valt ut 10 av våra favoriter för att hjälpa dig komma igång. De fungerar i ClickUp, Word och Google Docs, och det bästa är att de flesta av dem är gratis. Ta en titt på vår topplista och välj en mall som passar din tankestil.

1. ClickUp enkel mall för tankekarta

Ladda ner den här mallen ClickUp Enkel mall för tankekarta

Mallen Simple Mind Map från ClickUp lever upp till sitt namn – det är vårt mest enkla verktyg för tankekartläggning för att visualisera idéer och uppgifter.

I den här mind map-mallen kallas huvudkonceptet för rot, medan underämnena kallas noder. Deras relationer representeras av kopplingar, som du kan färgkoda för att lägga till ytterligare ett informationslager.

Mallen finns i två lägen:

Uppgiftsläge: Noderna är interaktiva och representerar uppgifter. Klicka på dem för att öppna uppgiftsfönstret och visa eller lägga till mer information om dem, till exempel ansvariga, checklistor och bilagor. Du kan också lägga till kommentarer och spåra tid. Tomt läge: Noderna är statiska och innehåller ingen ytterligare information. Detta läge är avsett för visualisering snarare än projektplanering.

Denna mind map-mall är så intuitiv som den kan bli – alla alternativ är bara ett klick bort. Dra och släpp noder för att flytta dem och dubbelklicka på dem för att redigera texten. Zooma in och ut och navigera i mallen genom att expandera och minimera lager – för anteckningar, idégenerering och realtidssamarbete med ditt team.

2. ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template

Ladda ner den här mallen ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template

Om du föredrar något mer färgglatt och interaktivt kan du prova denna tomma mind map-whiteboardmall från ClickUp och börja från en tom duk. Det är en mind map i ClickUps whiteboard, vilket ger mer flexibilitet och frihet att uttrycka din kreativitet. 🌈

Med en mind map-design i Whiteboards kan du inte bara skapa flera mind maps utan också dekorera dem med andra element, till exempel:

Text

Bilder

Videor

Klisterlappar

Dokument

Webbplatskort

Mallens visuella element ger ytterligare insikter utan att överbelasta kartan. Känn dig fri att klottra, lägga till andra former och ändra färgschemat – gör vad som helst för att få fram din poäng!

Precis som i den tidigare mallen kan du flytta noderna dit du behöver dem. Välj plustecknet bredvid noden för att lägga till en undernod. Du kan lägga till kopplingar (pilar) för att visa relationen mellan noderna, oavsett deras lager eller position.

Skapa en mind map online i tomt läge som standard, så att noderna inte är kopplade till uppgifter. Du kan skapa uppgifter separat och placera dem runt kartan om du behöver.

3. ClickUp-mall för mind mapping av projekt

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för tankekartläggning av projekt

När du hanterar komplexa projekt är det bra att dela upp dem i mindre delar för att få en tydligare bild av uppgifterna och förstå hur de hänger ihop. ClickUp Project Mapping Template är det perfekta verktyget för detta.

Denna kostnadsfria mind map har flera vyer. Den första är introduktionsguiden, ett dokument som förklarar de olika elementen och hur du använder dem.

Nästa är Idélista-vyn. Här finns alla dina data. I fälten kan du sammanfatta viktig information om varje uppgift, såsom status, ansvarig, team och kommentar. Du kan sedan gruppera, filtrera och sortera uppgifter för att prioritera dem.

Slutligen innehåller mallen en Mind Map-vy i uppgiftsläge. Noder och kopplingar visas i olika färger som anger deras status. Du kan ändra kategorierna och färgerna så att de passar bättre för ditt projekts arbetsflöde. Klicka på de två pilarna bredvid nodtexten för att hantera alla uppgiftsdetaljer.

Observera att du också enkelt kan skapa en mind map för alla andra projekt. Skapa en hierarki av uppgifter i listvyn, lägg sedan till en ny mind map-vy, och voila – kartan dyker upp som genom ett trollslag på några sekunder. ✨

4. ClickUp-mall för tankekarta för byråhantering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för tankekarta för byråhantering

Att leda en byrå är som att dirigera en orkester. Det kräver skicklighet, precision, kreativitet och rytmkänsla för att prestationen ska bli harmonisk och dynamisk.

Denna mind map-mall för byråhantering från ClickUp hjälper dig att samla alla idéer, uppgifter och strategier för att skapa en symfoni av produktivitet. 🎶

Medan de tidigare mind map-mallarna är lätta att använda även för de mest oerfarna användarna, är den här mer avancerad och tar lite tid att vänja sig vid. Lyckligtvis kommer mallen med en omfattande guide som hjälper dig att behärska alla dess funktioner.

Den tar upp hela utrymmet och består av flera mappar, som var och en innehåller flera listor och vyer. Mapparna täcker de viktigaste aspekterna av byråhantering:

CRM : Listor över leads, affärer, konton och kontakter

Arbetsomfattning : Dokument som beskriver det arbete du kommer att utföra för varje kund.

Fakturering : Fakturor och lista för fakturauppföljning

Efterförsäljningsengagemang : Inkommande avslutade affärer, projekt och resurshantering

Små och stora kundprojekt : Projektledning och dokument för online-möten

Kundfeedback: Feedbackformulär och resultat

Mallen levereras med åtta fördefinierade automatiseringar som effektiviserar ditt arbetsflöde. Du kan redigera dem och skapa anpassade automatiserade åtgärder.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla kommentarer, chattar, e-postmeddelanden och whiteboarddiskussioner till praktiska uppgifter – så att ingenting faller mellan stolarna.

5. ClickUp-mall för tankekarta över användarflöde

Med den här mallen för användarkartläggning kan du skapa visuella representationer av komplexa idéer som användarflöden, wireframes och tekniska diagram.

För att skapa bästa möjliga användarupplevelse måste du utforma den noggrant. Med denna användarflödesmall från ClickUp kan du kartlägga processen för att förstå hur den ser ut för användaren. På så sätt kan kreativa proffs upptäcka inkonsekvenser och luckor i logiken och åtgärda dem innan appen eller webbplatsen går live.

Den uppgiften kanske låter tråkig, men den här mind map-mallen är det inte. Den använder roliga former, färger och grafik för att förmedla olika steg och element, vilket gör processen mycket mer dynamisk för att visa din huvudidé.

I den här mallen representerar de olika formerna terminaler, aktiviteter och beslutspunkter. Du kan lägga till kopplingar för att ange flödets riktning och bifoga skärmdumpar för att visa hur varje steg ser ut ur användarens perspektiv. Precis som med andra whiteboardmallar kan du infoga ytterligare element, arbeta med olika stilar och vyer för att ge mervärde.

6. ClickUp-mall för mind map för fel- och problemspårning

Ladda ner den här mallen Mind map-mall för fel- och problemspårning

För att säkerställa att deras produkt fungerar och säljer bra måste utvecklare ständigt arbeta med att perfekta den. Eftersom det innebär mycket information behöver de ett sätt att organisera och visualisera den. Det är precis vad ClickUp Bug & Issue Tracking Template handlar om!

Det är ett kraftfullt kommunikationsverktyg som kopplar samman teknik-, support- och produktteam, samt kunder och andra intressenter. Det hjälper till att minska antalet tråkiga och onödiga möten samtidigt som det säkerställer att alla följer rätt steg för att spåra problem och buggar.

Denna mall på mappnivå innehåller flera listor och vyer:

Mallguide

Huvudlista över defekter

Rapporterade buggar

Begränsningar och lösningar

Team Docs (processer och vanliga frågor)

I huvudmappen hittar du också formuläret för felrapportering. Dela ut det till användarna för att samla in feedback. När formuläret är ifyllt omvandlar ClickUp det automatiskt till en uppgift, vilket sparar tid. Du kan också lägga till automatiseringar och integrera med dina favoritverktyg för utveckling, såsom GitHub, GitLab och BitBucket.

Skapa en mind map från någon av listorna för att visualisera arbetet som ligger framför dig eller beskriva processerna för felrapportering och problemlösning. För att göra det, gå till din lista med val och lägg till en ny Mind Map-vy. Välj uppgiftsstrukturen för att använda den befintliga hierarkin och behålla kartan interaktiv.

7. Mall för mind mapping av projektkvalitet i Word från Template.net

Använd Microsoft Word Project Quality Mind Map Template från Template.net för att ta fram en gedigen kvalitetssäkringsplan och säkerställa kundnöjdhet.

Som produkt- eller tjänsteleverantör är det din plikt att se till att dina kunder får valuta för pengarna. Det gör att de kommer tillbaka, främjar långsiktig lojalitet och stärker ditt varumärke. 💪

Det mest effektiva sättet att uppnå detta är genom en gedigen plan för kvalitetssäkring av projektet. Använd mallen Project Quality Mind-Mapping Session Template i Word från Template.net för att utforma planen och visualisera dess struktur.

Mallen har tre huvudgrenar:

Kvalitetshantering: Proaktivt tillvägagångssätt, inkluderar instruktioner för att förebygga problem och främja kvalitet från början. Kvalitetshanteringsplan: Beskriver de strategier och resurser som behöver användas för att säkerställa kvalitet. Kvalitetskontroll: Reaktivt tillvägagångssätt som avser övervakning och inspektion av produkter, tjänster och processer samt upptäckt och hantering av problem.

För att ladda ner denna mall eller andra exempel på tankekartor måste du prenumerera på ett av Template.nets betalda abonnemang.

Prova ClickUp Brain Har du ett specifikt användningsfall i åtanke? Be ClickUp Brain att skapa en översikt för din mind map.

8. Mall för korta berättelser i Word från Template.net

Mallen för korta berättelser i Microsoft Word från Template.net är en pålitlig assistent för alla berättare.

Även om noveller är mindre omfattande än romaner kräver de fortfarande enormt mycket arbete. När allt kommer omkring måste du packa in ett helt universum av kreativitet i en liten konstellation. 🌌

Lyckligtvis finns det många användbara verktyg som hjälper dig att organisera information och skapa en engagerande berättelse. Ett sådant är denna mall för korta berättelser i Word från Template.net.

Diagrammet är uppdelat i fem delar, som var och en representerar en viktig aspekt av berättande:

Inställningar

Plotta

Konflikt

Tecken

Tema

Du kan lägga till fler grenar för att kartlägga specifika idéer. Denna intuitiva Word-mindmap gör det möjligt för dig att visuellt koppla samman och utvidga dina berättelseelement, vilket säkerställer en sammanhängande och fängslande berättelse för marknadsföring eller andra ändamål.

Styr din tankeprocess med Google Docs tomma mind map-mall från GDoc.

Om planering är ett problem för dig, prova denna tomma mind map-mall i Google Docs från GDoc. Den ger ett stabilt, mångsidigt ramverk för att strukturera och ordna dina idéer och planer. 🛠️

Av alla mind map-exempel i denna lista är detta det enklaste. Följ nedladdningsinstruktionerna och öppna mallen i Google Docs. Fyll i den ruta för ruta, kryssa i rutorna bredvid uppgifterna när du slutfört dem och se hur allt faller på plats när du lägger till fler idéer i dokumentet.

Med över 12 underrubriker ger mallen dig gott om utrymme att utveckla idéer, men du kan alltid utöka den. Den minimalistiska designen är ren och distraherar inte från viktiga frågor.

10. Mall för tankekarta för projektledning i Google Docs av GDoc

Använd denna Google Docs-mall för projektledning av GDoc för att hantera alla projekt med lätthet.

Början är ofta den svåraste delen av projektledning. Även om du har en exceptionell idé kan det ibland kännas som en oändlig maraton att sätta ord på den och definiera genomförbara mål. 😮‍💨

Det är där GDoc Project Management Mind Map Template i Google Docs kommer in. Det är ditt perfekta verktyg för att strategisera nästa steg i alla projekt och spåra alla viktiga aspekter.

Denna mall är förifylld, vilket ger dig en solid utgångspunkt när du börjar planera och gör det möjligt för dig att infoga ditt varumärkeslogotyp för att göra den till din egen. Mallen innehåller följande projektsteg:

Projektintegration Schemaläggning Kostnadshantering Riskhantering Upphandlingshantering

Du kan alltid ändra mallen så att den passar bättre för det aktuella projektet eller ditt föredragna arbetsflöde.

Bonus: Mind map-exempel för studenter!

Vad kännetecknar en bra mall för tankekartor?

En effektiv mind map ska följa och göra det möjligt för dig att visualisera din tankeprocess. För att uppfylla det syftet måste en bra mall för mind maps:

Ha en tydlig layout : En logisk hierarki som ger mer klarhet och definierar huvudämnen, underämnen och deras relationer.

Väl utformad : Former, färger och andra visuella element gör dokumentet mer tilltalande och estetiskt tilltalande.

Möjlighet till anpassning : Mallen måste kunna anpassas till olika användningsområden och syften.

Underlätta kommunikationen: Funktioner : Funktioner för samarbete i realtid , såsom anteckningar och kommentarer, hjälper dig att brainstorma som ett team.

Välj de bästa mind map-mallarna för ditt projekt

Osäker på vilken mall du ska välja? Kolla in en kort sammanfattning av deras mest anmärkningsvärda fördelar:

Mall Fördelar ClickUp Enkel mall för tankekarta Gör det möjligt att skapa interaktiva eller statiska tankekartor som passar alla ändamål. ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template Uppmuntrar kreativitet genom att tillhandahålla ett flexibelt och färgglatt organisationsramverk. ClickUp-mall för projektkartläggning Hjälper dig att visualisera och bryta ner komplexa projekt för enklare planering och genomförande. ClickUp-mall för tankekarta för byråhantering Ger dig alla verktyg du behöver för effektiv byråhantering ClickUp-mall för användarflödeskartläggning Ger dig en uppfattning om hur användarna upplever din produkt så att du kan förbättra processen. ClickUp-mall för fel- och problemspårning Underlättar effektiv felspårning och problemlösning genom effektiv kommunikation Microsoft Word-mall för kvalitetsmindmap för projekt från Template.net Möjliggör omfattande planering av kvalitetssäkring av projekt i tre steg Microsoft Word-mall för korta berättelser med tankekartor från Template.net Organisera dina tankar för att hjälpa dig att skapa fängslande noveller. Google Docs tom mind map-mall av GDoc Ger dig gott om utrymme att lagra och organisera dina idéer och uppgifter. Google Docs-mall för projektledning med tankekarta av GDoc Effektiviserar projektledning och ger förslag för planering

Oavsett syfte eller projektets omfattning gör mind maps komplexa begrepp och processer tydligare och mer hanterbara. Börja använda dessa mallar idag och kartlägg din väg till framgång! 🦸

