De 10 bästa verktygen för processförbättring för ditt arbetsflöde 2025

Från vårt morgonkafferitual till projektintagningar – processer finns överallt. De ger struktur, organisation och kvalitet åt de uppgifter vi ägnar vår tid åt.

Processer hjälper oss också att förbättras över tid för att uppnå ökad produktivitet. ✨

Genom att använda verktyg för processförbättring kan teamen utvärdera områden där processerna behöver omformas för att öka effektiviteten och transparensen. De hjälper också företag att förstå hur deras avdelningar interagerar med varandra, så att de kan göra förändringar som gynnar hela organisationen.

I den här guiden går vi igenom olika verktyg för processförbättring som hjälper ditt team att mäta nuvarande prestationsnivåer och skapa planer för framtida förbättringar. ?

Verktyg för processförbättring är tekniker och resurser som hjälper organisationer att effektivisera affärsprocesser och minska kostnaderna. Dessa verktyg ger ledare insikter som hjälper dem att fatta datadrivna beslut, förstå resursanvändningen och identifiera slöseri. De ger också organisationer tydliga mål, hjälper dem att följa upp prestationer och möjliggör jämförelser med branschens bästa praxis!

Projektledare bör leta efter videoguider, realtidsanalyser, avancerad anpassning, funktioner för realtidssamarbete, automatisering och integrationer i sina verktyg för processförbättring.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Och om ditt team använder processförbättringsmetoder, inklusive Agile och värdeströmskartläggning, tänk på dina befintliga processer under din sökning. Alla förändringar i verktyg eller processer kan leda till en tillfällig minskning av produktiviteten och en inlärningskurva för teammedlemmarna.

Kolla in vår visuella guide till processkartläggning med strategier!

Det kan vara svårt att hantera effekterna av nya programvaruverktyg, men ett proaktivt engagemang från intressenterna maximerar processförbättringsinsatserna! ?

För att undvika problem i arbetsflödet bör du involvera intressenterna så tidigt som möjligt för att sålla bort verktyg som inte klarar den första urvalsomgången. Intressenterna omfattar vanligtvis projektägare, teammedlemmar, ledning, IT-personal, tvärfunktionella team och ämnesexperter (SME).

Att använda verktyg för processförbättring kan ge teamen många fördelar. Här är några av de viktigaste fördelarna:

Ökad effektivitet : Verktyg för processförbättring hjälper team att effektivisera sina arbetsflöden, eliminera flaskhalsar och minska slöseri med tid och resurser. Detta leder till förbättrad produktivitet och snabbare slutförande av uppgifter.

Förbättrad kvalitet : Dessa verktyg gör det möjligt för team att identifiera och hantera kvalitetsproblem i sina processer. Genom att implementera effektiva kvalitetskontrollåtgärder kan team leverera produkter eller tjänster av högre kvalitet till sina kunder.

Förbättrat samarbete : Verktyg för processförbättring innehåller ofta funktioner som främjar samarbete och kommunikation inom team. Detta främjar bättre lagarbete, : Verktyg för processförbättring innehåller ofta funktioner som främjar samarbete och kommunikation inom team. Detta främjar bättre lagarbete, kunskapsdelning och samordning, vilket i slutändan leder till bättre resultat.

Datadrivet beslutsfattande : Verktyg för processförbättring ger teamen tillgång till realtidsdata och analyser. Detta gör det möjligt för teamen att fatta välgrundade beslut baserade på korrekt och aktuell information, vilket leder till effektivare problemlösning och strategisk planering.

Kontinuerlig förbättring : Genom att använda dessa verktyg kan teamen skapa en kultur av kontinuerlig förbättring. De kan regelbundet utvärdera och förfina sina processer, vilket säkerställer att de förblir relevanta och effektiva i en ständigt föränderlig affärsmiljö.

Ökad kundnöjdhet : Genom att implementera verktyg för processförbättring kan teamen leverera produkter eller tjänster som bättre uppfyller kundernas behov och förväntningar. Detta leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet.

Kostnadsbesparingar: Effektiva processer, förbättrad kvalitet och minskat slöseri bidrar alla till kostnadsbesparingar för teamen. Verktyg för processförbättring gör det möjligt för teamen att identifiera områden med slöseri och ineffektivitet och implementera strategier för att eliminera dem.

Låt oss utforska de bästa verktygen för processförbättring som hjälper team att förbättra sina arbetsflöden och sin effektivitet! ?

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för team i alla branscher för att hantera processer, procedurer, uppgifter och mycket mer. Med ClickUp kan team skapa detaljerade rapporter om alla mätvärden, visualisera komplexa arbetsflöden och centralisera processdokumentation för delning inom hela företaget.

Det bästa av allt är att ClickUps dra-och-släpp-funktioner för arbetsflödeshantering och automatisering underlättar teamkommunikationen, så att alla kan agera på idéer om processförbättringar med självförtroende. Oavsett om ditt team föredrar listor, Kanban-tavlor eller whiteboards har ClickUp över 15 anpassningsbara vyer för att organisera arbetet i en samarbetsplattform!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Dess omfattande uppsättning funktioner kan skapa en inlärningskurva för vissa användare.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per användare och månad

Företag : 12 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

Är du redo att börja med processförbättring för ditt team? Prova ClickUp-mallen för processer och procedurer för att organisera uppgifter och dokument på ett effektivt sätt!

2. Kissflow

via Kissflow

Kissflow är en molnbaserad arbetsplattform med flera verktyg för processförbättring som hjälper team att effektivisera sin verksamhet. Den har ett användarvänligt gränssnitt för att skapa anpassade arbetsflöden, automatisera manuella processer och övervaka projektens framsteg.

Verktyget erbjuder funktioner som uppgiftshantering, teamsamarbete, integrationer och mycket mer. Med dess omfattande rapporteringsfunktioner kan team generera mätbaserade rapporter för djupgående insikter om processer, användning och användare.

Kissflows bästa funktioner

Automatiserade uppdrag, eskaleringar och aviseringar för projektprioritering

Dynamisk fördelning av uppgifter till teammedlemmar

Kodfria arbetsflödesformulär

Uppgiftshantering

Dokumentdelning

Kissflows begränsningar

Det kan vara svårt att introducera en nybörjare jämfört med andra processhanteringsverktyg.

Användare kan inte tilldela uppgifter till flera användare utan att skapa extra grupper.

Kissflow-priser

Småföretag : 15 dollar per användare och månad

Företag : 20 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta Kissflow för mer information

Kissflow-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (över 30 recensioner)

3. Scribe

via Scribe

Scribe är ett verktyg för processförbättring som hjälper team att dokumentera processsteg och arbetsflöden med skärmdumpar, text, musklick, länkar och mycket mer. Användare kan skapa anpassade arbetsflöden och diagram som hjälper till att bryta ner komplexa steg till lättförståeliga bilder.

Scribe tillhandahåller också kraftfulla analysverktyg via en enda instrumentpanel på startsidan där du kan se statistik om dokumentation och totala visningar. Detta gör det enklare för team att snabbt identifiera flaskhalsar och förbättra affärsprocesser!

Scribe bästa funktioner

Scribe Sidebar Editor för att utföra dokument- och stegåtgärder

Verktyg för processautomatisering för steg-för-steg-guide

Innehållsförteckning för längre Scribes

Skärmdumpjusteringar för att zooma in och ut

Skriv av kopian för att skicka till andra team

Begränsningar för Scribe

Kräver integration med andra verktyg för att kunna utnyttja plattformens fulla potential.

Desktop-applikationen är en betalfunktion.

Priser för Scribe

Grundläggande : Gratisversion

Pro Personal : 23 dollar per användare och månad

Pro Team : 12 USD per användare och månad (minst 5 platser)

Företag: Kontakta Scribe för mer information

Scribe-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (5+ recensioner)

4. Quixy

via Quixy

Quixy är en kodfri plattform som är utformad för att effektivisera utvecklingen av digitala lösningar. Den hjälper team att minska tiden de lägger på att skapa mjukvarulösningar genom att tillhandahålla ett användarvänligt gränssnitt för att bygga molnapplikationer, webbplatser och mobilappar med enkla dra-och-släpp-åtgärder.

Low-code-plattformen har en inbyggd simulator som hjälper användarna att testa sina applikationer smidigt i alla möjliga arbetsflöden. Simulatorn erbjuder flexibilitet att testa appen på både stationära och mobila versioner, vilket gör det enklare att kontrollera kompatibilitetsproblem!

Quixys bästa funktioner

Regelmotor för att hantera affärsregler och valideringar utan att skriva kod

Färdiga mallar för de flesta målprocesser

Över 40 diagram- och rapporttyper för praktiska insikter

Uppgiftsmeddelanden, påminnelser och eskaleringar

Dokumentgenerator med varumärkesalternativ

Quixys begränsningar

Hosting på en offentlig/privat molntjänst är endast tillgängligt i Enterprise-planen.

Brant inlärningskurva för att hitta och anamma verktyg för daglig användning

Quixy-priser

Plattform : Kontakta Quixy för mer information.

Lösning : 20 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta Quixy för mer information

Quixy-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

5. Appian

via Appian

Appian är en low-code -programvara för automatisering av affärsprocesser som hjälper organisationer med datahantering, processmodellering, design av användarupplevelser, applikationsutveckling och analys.

Plattformen gör det möjligt för användare att snabbt skapa kraftfulla applikationer med minimal kodning och konfiguration, vilket resulterar i snabbare time-to-market! Dessutom erbjuder Appian omfattande dataintegrationsfunktioner så att företag kan koppla samman system inom hela organisationen och utnyttja befintliga datakällor.

Appians bästa funktioner

Knappen Visa objekt för att snabbt öppna en sidas underliggande objekt

Verktyg för processflödesdiagram och värdeflödeskartläggning

Anpassningsbara designformulär

Intuitiv automatiseringsdesign

Misslyckade synkroniseringsvarningar via e-post

Appians begränsningar

Begränsat antal användare på gratispaketet jämfört med andra verktyg för processförbättring

Ej lämpligt för små och medelstora företag.

Appians prissättning

Gratis version

Applikation : Från 2 dollar per användare och månad för enbart inmatning

Plattform : Kontakta Appian för mer information.

Obegränsat: Kontakta Appian för mer information.

Appians betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 70 recensioner)

6. Pipefy

via Pipefy

Team kan använda Pipefy som ett verktyg för processförbättring på olika sätt. Plattformen tillhandahåller verktyg som hjälper team att definiera tydliga och effektiva affärsprocesser, som sedan enkelt kan övervakas och förbättras. Med Pipefy kan team skapa checklistor, tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar och ställa in automatiska aviseringar när vissa mål uppnås.

Utöver processhanteringsfunktionerna erbjuder Pipefy även funktioner som en visuellt tilltalande instrumentpanel, verktyg för analysspårning och anpassade rapporter för att utvärdera effekten av processförbättringar.

Pipefys bästa funktioner

Anpassningsbar kalkylblad för att organisera data från fältet för alla rörkort

Portaler för att gruppera och organisera olika formulär på ett enda ställe

Plug-n-play-mallar för processförbättringar

Delbara startformulär för att skapa nya förfrågningar i en pipeline

Automatiseringar för att utlösa åtgärder i pipan

Pipefys begränsningar

Begränsade inbyggda integrationer jämfört med andra verktyg för processförbättring

Begränsad funktionalitet för extern kommunikation med icke-användare

Pipefy-priser

Starter : Gratisversion

Företag : 25 dollar per användare och månad

Företag : Kontakta Pipefy för mer information

Obegränsat: Kontakta Pipefy för mer information.

Pipefy-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 290 recensioner)

7. TIBCO

via TIBCO

TIBCO:s automatiseringslösningar hjälper organisationer att effektivisera verksamheten, minska kostnaderna och förbättra den övergripande kundupplevelsen. Den integrerade plattformen erbjuder ett enda arbetsflöde, en regelmotor och analysverktyg för alla applikationer för att säkerställa enhetlig processförbättring i hela organisationen.

Med funktioner som drag-and-drop-processkartläggning förenklar TIBCO processen att bygga automatiserade arbetsflöden så att teamen kan fokusera mer på att lösa komplexa affärsproblem. Dessutom ger TIBCO:s analysfunktioner organisationer värdefulla insikter i sina affärsprocesser och verksamheter för att förbättra effektiviteten och användarupplevelsen.

TIBCO:s bästa funktioner

TIBCO Universal Process Notation (UPN) för att göra processer tillgängliga

Prediktiv driftspanel med TIBCO Spotfire-analys

Processkartläggning i verktyget TIBCO Cloud Nimbus

API Explorer med interaktiv API-dokumentation

Samarbete och godkännande

TIBCO:s begränsningar

Saknar ett intuitivt gränssnitt för att navigera på plattformen jämfört med andra verktyg för processförbättring på denna lista.

Det är svårt för små och medelstora företag att bygga upp ett hållbart ramverk för processförbättring.

TIBCO-prissättning

Kontakta TIBCO för mer information.

TIBCO-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (4 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (30+ recensioner)

8. Bizagi

via Bizagi

Bizagi är en ledande mjukvaruplattform för affärsprocesshantering (BPM) som gör det möjligt för organisationer att snabbt utveckla, implementera och optimera sina processer. Den har ett intuitivt grafiskt användargränssnitt med automatiserade arbetsflöden och analysfunktioner som hjälper användarna att fatta bättre beslut.

Verktyget integreras också med befintliga system, vilket gör det möjligt för användare att komma åt data från flera källor. Med sitt breda utbud av funktioner och tjänster gör Bizagi det enklare för organisationer att effektivisera sin verksamhet och hantera sina processer.

Bizagis bästa funktioner

Sju-stegs processguide för att utföra affärsprocesser

Anpassade profiler baserade på användarkunskap eller roll

No-code, low-code och pro-code affärsregler

Anpassa gränssnitt för olika personlighetstyper

Förkonfigurerade integrationskopplingar

Begränsningar för Bizagi

Inga funktioner för uppgifts- eller projektledning jämfört med andra verktyg för processförbättring.

Saknar omfattande användarhandböcker

Bizagi-prissättning

Kontakta Bizagi för mer information.

Bizagi-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 130 recensioner)

9. Creatio

via Creatio

Creatio är en omfattande plattform för automatisering av affärsprocesser som hjälper organisationer att effektivisera kundengagemang, marknadsföring, försäljning, personalhantering och drift. Den hjälper företag att eliminera manuella processer, minska driftskostnaderna och öka organisationens effektivitet.

Med Creatios enhetliga plattform för hantering av kundupplevelser kan företag skapa kraftfulla kundresor som håller kunderna engagerade och driver konverteringar. Genom att skapa personliga kundupplevelser kan företag effektivt differentiera sina produkter och tjänster på marknaden, vilket ökar försäljningen och kundnöjdheten.

Creatios bästa funktioner

Teamsamarbete med fjärrvisning och kommenteringsfunktioner

Kodfria designverktyg för processresultat

SOAP- och REST-tjänsteintegrationer

Bibliotek med vyer, widgets och mallar

Mobilapp

Begränsningar för Creatio

Saknar funktioner för projekt- och uppgiftshantering

Inte skalbart för icke-tekniska team

Priser för Creatio

Process Designer : Gratis

Studio Enterprise: 25 dollar per användare och månad

Creatio-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (5+ recensioner)

10. beSlick

via beSlick

BeSlick är ett processhanteringsverktyg med mallar för att lägga till video, dokumentation och vägledning för utbildning och standardisering av verksamheten inom en organisation. Dessa mallar fungerar som vanliga processflödesscheman, men har extra funktioner som gör dem ännu effektivare. Med mallarna kan ett projektteam kontinuerligt utbildas och hållas till samma standard så att affärsprocesserna följs korrekt.

När mallarna har skapats kan användarna skapa dynamiska checklistor utifrån dem, som automatiskt meddelar personer när en uppgift behöver utföras. Detta hjälper till att effektivisera arbetsflöden och säkerställer att alla vet vad de ska göra och när.

beSlick bästa funktioner

Formulär och automatisering för förbättring av affärsprocesser

Grupper för att organisera teammedlemmar för uppgiftsfördelning

Verktyg för uppgiftshantering för resursplanering

Tidstämplade revisionsspårrapporter

Integrationer med Outlook och Gmail

beSlick-begränsningar

Begränsade rapporterade möjligheter att hantera kontinuerliga förbättringsarbetsflöden och individuell produktivitet

Saknar ett intuitivt gränssnitt jämfört med andra processförbättringsverktyg på denna lista.

beSlick-prissättning

Gratisversion

Standard : 10 dollar per användare och månad

Pro : 14 dollar per användare och månad

Hanterad: Kontakta beSlick för mer information

beSlick-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

ClickUp är inte ett vanligt verktyg för processförbättring. Plattformens kraftfulla integrations- och teamsamarbetsfunktioner gör den till den perfekta lösningen för team som vill implementera processförändringar för långsiktig framgång. ?

Skapa ett gratis ClickUp-konto idag och utforska plattformens intuitiva funktioner, anpassningsbara mallar och kraftfulla rapporteringspaneler!