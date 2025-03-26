De 15 bästa flödesschema-programvarorna 2025 (gratis och betalda)

Finns det något mer kraftfullt än det enkla flödesschemat?

Oavsett om du visualiserar komplexa processer och datamängder eller kartlägger en kundresa, låter dessa verktyg dig tänka igenom problem, upptäcka problem och skapa fantastiska produkter som dina kunder kommer att älska. Allt som krävs är rätt idé, lite arbete och ett flödesschemaprogram som passar dig.

Men med så många alternativ på internet idag, hur väljer du vilket som passar bäst för dina behov? I den här artikeln tittar vi på 15 av de bästa flödesschema-programvarorna och utforskar några av deras viktigaste funktioner så att du kan välja ett verktyg som klarar allt du kastar på det.

⏰ 60-sekunderssammanfattning

Verktyg Markera Prissättning ClickUp Bäst för AI-stödda flödesscheman och automatiserade arbetsflöden Gratis; betalda abonnemang från 7 $/månad Miro Bäst för visuellt samarbete Gratis; betalda abonnemang från 10 $/månad Lucidchart Bäst för samarbetsbaserad diagramskapande Gratis; betalda abonnemang från 9 $/månad Canva Bäst för att skapa flödesscheman från mallar Gratis; betalda abonnemang från 12,95 $/månad SmartDraw Bäst för diagram på företagsnivå Betalda abonnemang börjar på 9,95 $/månad. Whimsical Bäst för AI-mindmapping Gratis; betalda abonnemang från 12 $/månad ConceptDraw Bäst för komplexa flödesscheman Betalda abonnemang från 199 $/licens Draw. io Bäst för enkla flödesscheman Gratis Google Docs Bäst för enkla ritningar i Google-appar Gratis; betalda abonnemang från 6 $/månad Cacoo Bäst för enkla diagram online Gratis; betalda abonnemang från 6 $/månad Creately Bäst för projektledning med diagram Gratis; betalda abonnemang från 8 $/månad Microsoft Visio Bäst för att skapa diagram med vektorgrafik Betalda abonnemang från 5 $/månad Mural Bäst för visuellt samarbete Gratis; betalda abonnemang från 12 $/månad FigJam Bäst för samarbete mellan kreativa team Gratis; betalda abonnemang från 5 $/månad FlowMapp Bäst för wireframing och UX-design Gratis; betalda abonnemang från 15 $/månad

Vad är ett flödesschema-program?

Flödesschemaprogramvara är ett verktyg som hjälper dig att skapa visuella representationer av processer, arbetsflöden eller system på ett intuitivt och lättförståeligt sätt. Tänk på det som din digitala assistent för att skapa diagram som förenklar komplexa idéer.

Du kan använda flödesschemaprogram för att:

Skapa processdokumentation, utbildningsmaterial etc. för en enkel kunskapsöverföring.

Visualisera processer så att teamen kan samarbeta mer effektivt utan missförstånd.

Förklara komplexa idéer bättre genom logiska bilder

Kartlägg möjliga alternativ och tillvägagångssätt för att lösa ett problem och förbättra kvaliteten på beslutsfattandet.

Med detta i åtanke ska vi titta på de 15 bästa flödesschema-programvaruverktygen som finns tillgängliga för dig.

Att skapa diagram och flödesscheman är något som ett företag behöver göra varje dag. I denna lista går vi igenom de bästa flödesschema-programvarorna som finns idag, tillsammans med deras för- och nackdelar, så att du kan hitta det verktyg som verkligen passar dig.

1. ClickUp (bäst för AI-stödda flödesscheman och automatiserade arbetsflöden)

Prova ClickUp Whiteboards Omvandla dina idéer till visuella arbetsflöden med ClickUp Whiteboards.

ClickUp är kanske inte det första namnet du tänker på när det gäller att skapa flödesscheman, men vi tycker att det verkligen borde vara det.

Team kan använda våra AI-aktiverade interaktiva whiteboardtavlor för att arbeta tillsammans i realtid och skapa ett diagram som återspeglar deras samlade erfarenheter. Du kan lägga till länkar och bilder och till och med skapa en uppgift direkt från whiteboardtavlan när du är klar med brainstormingen.

Med ClickUps Mind Maps -funktion kan du skapa smarta, samarbetsinriktade och snygga flödesscheman på några minuter.

Använd ClickUp Mind Maps för att skapa visuella representationer av dina projekt.

Du kan även dra nytta av våra många mallar för att få jobbet gjort snabbare. Detta inkluderar ClickUps mall för processflödesscheman, som är perfekt för att kartlägga din affärsverksamhet.

ClickUps bästa funktioner

Lägg till dokument, klisterlappar och länkar till din whiteboard och omvandla insikter direkt till uppgifter i ClickUp.

Skapa och tilldela uppföljningar till teammedlemmar från whiteboardtavlan.

Använd AI-bildgeneratorn för att göra ditt flödesschema mer kreativt.

Kom igång snabbt med massor av mallar och diagram exempel att lära av.

Interaktiva whiteboardtavlor gör det enkelt att arbeta i realtid med kollegor från hela världen.

Ett intelligent system för att skapa flödesscheman innebär att vem som helst snabbt kan skapa professionella visuella tillgångar.

Integreras direkt med vår programvara för uppgiftshantering för ännu bättre arbetsflödeshantering.

Flexibla system och en serie mallar gör att du kan skapa flödesscheman med simbanor, tankekartor och mycket mer.

Här är en kort video som förklarar hur ClickUp Whiteboards fungerar.

Begränsningar

Det är mycket enklare att använda på en stationär dator än på en mobil enhet.

Det tar tid att lära sig alla funktioner i ClickUp.

Prissättning

Betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Miro (bäst för visuellt samarbete)

via Miro

När det gäller att skapa bra flödesscheman anses Miro vara ett av branschens mest pålitliga alternativ.

Med Miro får du tillgång till ett kompetent designsystem, massor av mallar och tillräckligt med funktioner för att tillfredsställa nästan alla företag. Det innebär att du kan skapa ett flödesschema, organisationsschema eller andra visuella tillgångar på några minuter.

En av Miros bästa funktioner är dess samarbetsfunktion. Oavsett om ditt team befinner sig i New York eller Sydney kan de samarbeta för att skapa förstklassiga flödesscheman. Miros whiteboard-system gör det möjligt för flera personer att redigera samtidigt, med tydliga markörindikatorer, så att alla vet vad alla andra gör.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samstämmigt.

Miro har nu också en AI-funktion som du kan använda för att utveckla dina idéer på arbetsytan. Dessutom kan ditt team arbeta och samarbeta från bokstavligen var som helst med Miro-appen. Allt detta gör Miro till ett riktigt attraktivt flödesschema-program.

Miros bästa funktioner

En hel rad mallar för att snabbt komma igång med dina flödesscheman

Dela med ditt team och samarbeta på flödesschemat tillsammans, oavsett var de befinner sig.

Spara tid och skapa omfattande flödesscheman med AI

Integreras med vissa program för uppgiftshantering så att åtgärder kan läggas till i arbetsflöden.

Enkelt att skapa snygga flödesscheman, tankekartor och mycket mer

Intuitivt användargränssnitt gör det enkelt att använda

Begränsningar

Ibland svårt att importera eller exportera innehåll från Miro

Begränsningar i användningen av AI kan störa arbetsflöden

Stora konton kan snabbt bli svåra att navigera i.

Prissättning

Gratis

Startpaket : 10 USD/månad per användare

Företag : 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Läs också: En komplett guide till olika typer av diagram

3. Lucidchart (bäst för samarbetsbaserad diagramskapande)

via Lucidchart

Lucidchart är ett annat kraftfullt verktyg för att skapa flödesscheman som ditt företag bör ta en titt på.

För det första har Lucidchart många olika mallar och funktioner. Du kan till exempel importera data eller anpassa diagramformerna för att skapa helt unika flödesscheman för ditt företag.

Lucidchart är också otroligt enkelt att använda. Dess automatiska formateringsfunktion justerar automatiskt designen så att allt ser perfekt ut när du skapar ett flödesschema.

Lucidchart har också några knep i rockärmen när det gäller samarbete. Du kan dela ditt arbete med alla dina teammedlemmar och till och med lägga till kommentarer till varje enskild form så att alla är på samma sida.

Allt detta gör Lucidchart till ett attraktivt alternativ för de flesta team.

Lucidcharts bästa funktioner

Ett enkelt ritverktyg justerar automatiskt objekt, vilket ger hela dokumentet ett mer professionellt utseende.

Tillgängligt på Mac, Linux och Windows.

Arbeta tillsammans med realtidsmedförfattande, chatt i redigeraren, formspecifika kommentarer och samarbetsmarkörer.

Integreras med de stora plattformar du förmodligen redan använder, som Office eller Google Workspace.

Fantastiska funktioner för automatisk formatering gör det till en fröjd att använda.

Kan skapa massor av olika typer av diagram och diagram

Massor av mallar som minskar den tid du behöver för att skapa ett flödesschema.

Begränsningar

Gratis konton kan vara ganska begränsande.

Funktionen för datakoppling är cool men svår att använda.

Prissättning

Gratis

Individuell : 9 $/månad

Team : 10 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 5 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

Lucidchart har ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt och ett omfattande mallbibliotek, vilket gör det enkelt för användare utan tidigare erfarenhet att skapa flödesscheman snabbt och effektivt.

Lucidchart har ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt och ett omfattande mallbibliotek, vilket gör det enkelt för användare utan tidigare erfarenhet att skapa flödesscheman snabbt och effektivt.

Läs också: Jämför Draw.io och Lucidchart!

4. Canva (bäst för att skapa flödesscheman från mallar)

Skapa designer med Canva

Canva är ett annat utmärkt flödesschemaprogram att överväga, särskilt om du letar efter ett mer kreativt alternativ.

Med Canvas intuitiva dra-och-släpp-redigerare kan du skapa vackra flödesscheman från mallar på bara några minuter. Dessutom är det enkelt att anpassa din design och göra den helt unik tack vare det stora biblioteket med illustrationer och ikoner.

Canva fokuserar också på att förenkla samarbetet med ditt team. Du kan lägga till kommentarer, dela designer och till och med skapa versioner av samma design så att alla kan använda dem. Nu med AI i Canva kan du också generera bilder, text och grafik med hjälp av AI.

Sammantaget gör Canvas funktioner det till ett fantastiskt alternativ för att snabbt och enkelt skapa flödesscheman. Eftersom det är ett så populärt program är det dessutom möjligt att du redan har ett Canva-konto som du kan använda direkt.

Canvas bästa funktioner

Ett stort urval av gratisikoner, verktyg och mallar för att skapa valfritt antal diagram.

Använd AI för att snabbt generera text och bilder

Tagga kollegor för att få feedback på dina designer.

Omvandla enkelt presentationer till flödesscheman med ett enda klick.

Perfekt för alla typer av datavisualisering

De flesta har någon erfarenhet av att använda denna plattform.

Begränsningar

Inte lika intuitivt som andra specialutvecklade flödesschemakonstruktörer

Kan vara långsamma att ladda och svåra att hålla ordning på.

AI-funktionerna är ännu inte fullt utvecklade.

Prissättning

Gratis

Pro : 12,95 $/månad per användare

Teams : 29,99 $/månad per användare för 5 användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 200 recensioner)

5. SmartDraw (bäst för diagram på företagsnivå)

via SmartDraw

SmartDraw är ett kraftfullt flödesschema-program som är utformat för personer som behöver skapa många visuella tillgångar för sin verksamhet.

Med SmartDraw kan du skapa över 70 olika typer av diagram, från flödesscheman till schematiska diagram. Dessutom har det kraftfulla anpassnings- och samarbetsfunktioner, så det är enkelt att skapa dessa ritningar.

En av SmartDraws mest framstående funktioner är möjligheten att skapa CAD-ritningar. Dessa gör det möjligt för ditt företag att designa planritningar eller arkitektoniska ritningar. De flesta företag som letar efter flödesschemaprogramvara behöver förmodligen inte dessa funktioner, men om du gör det kan SmartDraw vara det flödesschemaprogram du har letat efter.

SmartDraws bästa funktioner

CAD-funktionen möjliggör professionella designfunktioner.

Designade mallar som PERT-diagram ser snygga och moderna ut.

Skapa diagram direkt från dina data med inbyggda tillägg.

Fantastisk kundservice finns till hands för att hjälpa dig med dina frågor.

Kraftfull motor möjliggör professionella diagram och scheman

Flödesscheman skapas praktiskt taget av sig själva, eftersom diagrammet automatiskt justeras när mer information läggs till.

Begränsningar

Innehåller många funktioner som inte behövs om du bara behöver ett verktyg för att skapa flödesscheman.

Avancerade funktioner kan vara svåra att lära sig för icke-tekniska användare.

Prissättning

Individuell : 9,95 $/månad (faktureras årligen)

Team : 8,25 $/månad per användare (faktureras årligen)

Webbplats: 5 $/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (110+ recensioner)

Läs också: Kolla in dessa alternativ till SmartDraw!

6. Whimsical (bäst för AI-mindmapping)

Via Whimsical

Whimsical är ett flödesschema-verktyg som fokuserar på att ge användarna möjlighet att skapa verkligt originella och kreativa flödesscheman.

De har alla grundläggande funktioner du kan förvänta dig, som dra-och-släpp-redigering, realtidssamarbete med teammedlemmar och integrationer med andra populära appar.

Det har dock också några unika funktioner som inte finns i andra produkter. Whimsical har till exempel ett integrerat AI-verktyg för mind mapping som föreslår nya ämnen som du kan lägga till i din mind map. Det är kanske inte den viktigaste funktionen, men det är definitivt en trevlig extrafunktion som hjälper denna produkt att sticka ut från andra på listan.

Whimsicals bästa funktioner

Många färdiga ikoner gör det enkelt att skapa snyggare flödesscheman.

Gör det möjligt att enkelt skapa wireframes för nya produkter

Integreras med verktyg som Figma, Slack och mycket mer.

Otroligt intuitivt

Det är praktiskt att du kan göra din brainstorming, flödesscheman och wireframes på ett och samma ställe.

Anpassningsbara mallar sparar dig massor av tid.

Begränsningar

Brist på projektledningsfunktioner innebär att du måste hitta något annat för att göra detta.

Du kan inte skapa egna färger.

Prissättning

Starter : Gratis

Pro : 12 $/månad per redaktör

Organisation: 20 $/månad per redaktör (faktureras årligen)

Betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Läs också: Kolla in dessa fantasifulla alternativ!

7. ConceptDraw (bäst för komplexa flödesscheman)

Via ConceptDraw

Om du letar efter ett mer seriöst och professionellt flödesschema-verktyg är ConceptDraw rätt val för dig.

ConceptDraw Diagram erbjuder funktioner som vektorgrafikverktyg, detaljerade designmallar och till och med stöd för populära filformat som SVG, PDF och PNG. Det kommer också med många samarbetsalternativ så att team kan arbeta tillsammans för att skapa komplexa flödesscheman.

De olika modulerna, såsom ConceptDraw Diagram för flödesscheman, ConceptDraw Mindmap för problemlösning och ConceptDraw Project för Gantt-diagram och projektkommunikation, kompletterar varandra.

Den enda nackdelen med att använda ConceptDraw är att det kan vara lite komplicerat för nybörjare. Men om du är bekväm med tekniska verktyg och har lite tid att lära dig grunderna är ConceptDraw ett utmärkt val för att skapa professionella diagram för ditt företag.

ConceptDraws bästa funktioner

Fullt fungerande programpaket som låter dig skapa flödesscheman, komplexa diagram, infografik och i stort sett alla andra visuella tillgångar.

Exporterar till flera filtyper och program

Engångsköp istället för återkommande prenumerationskostnader

Inkluderar en helt inbyggd MacOS- och Windows-version.

Högkvalitativ grafik hjälper det att sticka ut från mängden.

Fler funktioner än många av konkurrenterna

Begränsningar

Vissa människor gillar inte prisstrukturen.

Inte webbaserat

Prissättning

ConceptDraw PROJECT 13: 299 $ per licens

ConceptDraw DIAGRAM 16: 199 $ per licens

ConceptDraw MINDMAP 14: 199 dollar per licens

ConceptDraw OFFICE 9: 299 $ (inkluderar Project, Diagram och Mindmap)

Betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

8. Draw. io (Bäst för enkla flödesscheman)

Draw. io är det mest grundläggande gratis flödesschemaprogrammet på denna lista. Det fina med detta open source-program är dock dess enkelhet.

Du behöver varken logga in eller betala – starta bara programmet och skapa ett fantastiskt litet flödesschema direkt.

Det innehåller alla grundläggande ikoner och funktioner du kan önska dig, och om du letar efter ett gratisalternativ är Draw.io det bästa gratisprogrammet för diagram på marknaden. Det är också enkelt att exportera det du skapar till din dator eller andra program som Google Drive.

Den största nackdelen med Draw.io är att det saknar funktioner som finns i andra programvarualternativ. Det gör det perfekt för personer som bara behöver skapa ett grundläggande flödesschema en gång i månaden, men det är ett mindre idealiskt val om ditt team behöver lite mer än så.

Draw. io:s bästa funktioner

Webbaserad, öppen källkod, gratis diagramprogramvara

Med anteckningsbladsfunktionerna kan du importera dina egna former.

Spara på flera platser eller i program som Drive eller GitHub.

Ingen inloggning krävs och det är helt gratis.

Så enkelt att nästan vem som helst kan använda det

Tillräckligt flexibla för att du ska kunna skapa i stort sett vad du än behöver.

Begränsningar

Färre funktioner än andra alternativ

Ser mindre professionellt ut än många företag skulle önska

Prissättning

Gratis

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Läs också: Kolla in dessa alternativ till Draw.io!

9. Google Docs (bäst för enkla ritningar i Google-appar)

via Google Docs

Var ärlig, visste du ens att du kan skapa flödesscheman i Google Docs?

Trots att det är så populärt är det inte många som använder flödesschemaprogramvaran, vilket är synd eftersom den har sina fördelar.

Det här ritverktyget är till exempel praktiskt eftersom det redan ingår i Google Docs, så du behöver inte ladda ner något för att komma igång. Dessutom är det en plattform som de flesta redan vet hur man använder, så du kan enkelt sätta igång och låta andra använda den utan någon eller med mycket lite utbildning.

Men i slutändan är Google Docs inte ett dedikerat verktyg för att skapa flödesscheman. Av denna anledning saknar det många av de avancerade funktioner och anpassningsalternativ som du får med andra produkter. Men om du letar efter ett bekant och enkelt alternativ kan du prova Google Docs.

De bästa funktionerna i Google Docs

Gratis mallar från ett stort antal tillägg gör det enkelt att skapa flödesscheman.

Enkelt att placera dessa diagram direkt i dina Google Docs.

Ladda upp dina egna former eller ikoner för framtida bruk.

Förmodligen ett verktyg som du redan använder

Fantastisk gratisprodukt som uppdateras regelbundet av Google.

Begränsningar

Ser inte särskilt snyggt ut

Det finns enklare verktyg på denna lista att använda.

Prissättning

Dessa planer gäller för hela Google Workspace-paketet, som inkluderar Google Docs, Gmail, Drive och mycket mer.

Gratis

Business Starter : 6 $/månad per användare

Business Standard : 12 $/månad per användare

Business Plus : 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner:

G2 : 4,6/5 (över 42 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 28 200 recensioner)

Läs också: Kolla in dessa alternativ till Google Docs!

10. Cacoo (bäst för enkla diagram online)

Via nuLab

Cacoo är för företag som vill att deras flödesschema skapande process ska vara problemfri. Detta molnbaserade program har alla standardfunktioner du kan förvänta dig i en flödesschema plattform, plus några extrafunktioner som videochatt i appen för samarbete och smarta teamhanteringsalternativ för organisationer.

Dessutom är de otroligt enkla att använda och har massor av handledningar, så att du och ditt team snabbt kan bli experter.

Det som skiljer Cacoo från konkurrenterna är dess organisation. Med Cacoo kan du skapa teamgrupper och redigera delningsinställningar så att du kan hitta alla dina teams diagram på ett och samma ställe.

Detta är utmärkt för större företag som behöver extra organisation för att kunna utnyttja ett verktyg fullt ut.

Cacoo bästa funktioner

Importera data och skapa automatiskt visuella diagram med funktionen Dynamic Charts.

Samarbeta med teammedlemmarna i full video

Ett smart organisationssystem gör ditt teams flödesscheman lättillgängliga.

Diagram gör komplexa processer smarta och moderna.

Inbyggda videoklipp i appen underlättar verkligen samarbetet.

Teamhanteringsfunktioner hjälper till att hålla diagrammen organiserade på teamnivå.

Begränsningar

Brant inlärningskurva för att upptäcka alla dess funktioner

Innehåller inte så många integrationer som du skulle önska

Prissättning

Gratis

Pro: 6 $/månad

Team: 6 $/månad per användare

Betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (210+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

11. Creately (Bäst för projektledning med diagram)

via Creately

Om du letar efter ett kraftfullt och lättanvänt verktyg för att skapa flödesscheman behöver du inte leta längre än Creately. Creately har alla funktioner du kan önska dig i ett bra flödesschemaprogram, med massor av designmallar och anpassningsalternativ så att du kan skapa precis rätt diagram.

En utmärkande funktion är möjligheten att smidigt integrera rik text i ett diagram. Detta gör att ditt team enkelt kan lägga till extra detaljer och sammanhang i ett diagram så att alla vet exakt vad som händer.

Sammantaget erbjuder Creately en omfattande upplevelse för att skapa flödesscheman som ditt team kommer att älska. Så om du letar efter ett pålitligt och kraftfullt verktyg, prova Creately.

Createlys bästa funktioner

Realtidskursorer förenklar skapandet av dokument med flera personer.

Över 8 000 mallar och 200 000 exempel

Lägg till rik text i ditt diagram utan problem

Anpassningsbara flödesschemamallar

Fantastiskt värde för sitt kostnadsfria konto

Diagrammen ser mycket professionella ut.

Begränsningar

Det kan vara svårt att upptäcka allt som detta verktyg kan göra.

Sökfunktionen kan förbättras för en bättre upplevelse.

Prissättning

Gratis

Personligt: 8 dollar per månad

Team: 8 USD per användare/månad

Företag: 149 USD per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

12. Microsoft Visio (bäst för att skapa diagram med vektorgrafik)

via Visio

Microsoft Visio är ett kraftfullt program för att skapa diagram.

Med Microsoft Visio kan du snabbt och enkelt skapa flödesscheman, organisationsscheman, nätverksdiagram, planritningar, tekniska ritningar osv. Det innehåller även mallar som hjälper dig att komma igång. Du kan också anpassa former och lägga till egna textetiketter eller bilder för att skapa det perfekta diagrammet.

Microsoft Visio bästa funktioner

Omvandla Excel-kalkylblad till diagram

Färdiga nätverksdiagram och mallar

Anpassningsbara former, färger och kopplingar

Du kan använda tusentals symboler från olika kategorier, såsom enheter, flöden etc.

Det har flera funktioner som är lätta att använda.

Integrationen med andra Office-produkter är utmärkt.

Det är enkelt att hitta Visio-resurser online.

Begränsningar

Formatering är en utmaning när du har stora projekt, och det är svårt att se alla.

Kostnaden är högre jämfört med konkurrerande verktyg.

Har färre integrationer än andra diagramverktyg

Priser

Visio i Microsoft 365

Visio Plan 1: 5 USD per användare/månad

Visio Plan 2: 15 USD per användare/månad

Betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3000 recensioner)

Läs också: Kolla in dessa Visio-alternativ!

13. Mural (bäst för visuellt samarbete)

via Mural

Mural är ett kraftfullt onlineverktyg som specialiserar sig på visuellt samarbete. Det är särskilt användbart för team som vill skapa flödesscheman, diagram och kartor tillsammans i realtid.

Verktyget är ett bra alternativ för online-brainstorming och diagramskapande med distansarbetande team. Med ett stort utbud av former, klisterlappar och mallar är det ett populärt gratisprogram för idéskapande och problemlösning.

Mural AI sparar dessutom tid åt dig genom att sammanfatta innehåll och insikter, gruppera klisterlappar efter tema och utvidga tankekartor.

Mural bästa funktioner

Ett brett utbud av flödesschemamallar för brainstorming, planering, strategi och mycket mer, vilket gör det enklare att börja skapa dina flödesscheman.

Möjliggör samarbete i realtid med möjlighet att se andra användares markörer och åtgärder.

Integrationsmöjligheter med appar som DropBox, Google Drive och Slack möjliggör ett smidigt arbetsflöde.

Funktioner som timers, omröstningar och sammankallningar kan underlätta dina brainstorming- och beslutsmöten.

AI-assistans för idégenerering och analys

Begränsningar

Användargränssnittet kan vara lite överväldigande för förstagångsanvändare, och det tar lite tid att lära sig navigera i programvaran.

Det finns inget offline-läge, vilket innebär att du alltid behöver en internetanslutning för att komma åt dina arbetsytor.

Priser

Gratis

Team+: 12 dollar per användare/månad

Företag: 17,99 $ per användare/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (1370+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Läs också: Kolla in dessa alternativ till Mural!

14. FigJam (Bäst för samarbete mellan kreativa team)

via Figma

FigJam är ett online-whiteboardverktyg som skapats av Figma för att främja samarbete mellan designteam. Det är idealiskt för brainstorming, skapande av flödesscheman och ritande av diagram i en interaktiv online-miljö.

Med integrerade kommentarer och chatt kan team samarbeta mer effektivt. Dessutom sparar AI-assistenten tid genom att omedelbart skapa mallar, gruppera klisterlappar efter ämne och sammanfatta teamets resultat.

FigJams bästa funktioner

Erbjuder ett intuitivt gränssnitt med lättanvända ritverktyg

Skapa mötesmallar, visualisera tidslinjer, gruppera och analysera idéer och mycket mer med AI.

Funktioner för samarbete i realtid gör det möjligt för teammedlemmarna att arbeta tillsammans på ett smidigt sätt.

Användbara funktioner som klisterlappar , stämplar och markörchatt uppmuntrar teaminteraktion.

Det finns en gratisversion, vilket är perfekt för mindre team eller företag med en tight budget.

Begränsningar

FigJam erbjuder en ren och enkel användarupplevelse, men vissa användare kan tycka att det saknar avancerade funktioner som finns i andra flödesschema-verktyg.

För närvarande finns det ingen möjlighet att arbeta offline, så en internetanslutning krävs för att komma åt dina projekt.

AI-funktioner och chatt är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Priser

Starter: Gratis

Professionell: 5 $/månad per plats

Organisation: 5 $/månad per plats (faktureras årligen)

Enterprise: 5 $/månad per plats (faktureras årligen)

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (440+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Läs också: Kolla in dessa alternativ till FigJam!

15. FlowMapp (bäst för wireframing och UX-design)

via FlowMapp

FlowMapp är ett UX-planeringsverktyg för att skapa visuella webbplatskartor, användarflöden, diagram och mycket mer. Det passar för designers och kreatörer som behöver planera sina projekt visuellt.

Det AI-drivna verktyget hjälper dig att skapa projektbeskrivningar och rita upp hela webbplatsens informationsarkitektur. Med den inbyggda smarta redigeraren och mallbiblioteket kan team snabbt skapa wireframes, dela och kommentera dem samt bygga prototyper.

FlowMapps bästa funktioner

Gör det möjligt för användare att visuellt anpassa sina webbplatsers arkitektur efter sina affärsmål.

Det har ett intuitivt gränssnitt som passar icke-tekniska användare, och det är enkelt att skapa, dela och samarbeta kring användarflödesdiagrammen.

Erbjuder integrationer med Slack och Google Sheets som förbättrar arbetsflödet.

Spara tid och ansträngning med AI

Begränsningar

Plattformens projektledningsfunktioner är begränsade jämfört med liknande programvara.

Vissa användare kan tycka att prisplanerna är något dyra om de bara använder ett begränsat antal av funktionerna.

Priser

Gratis

Pro : 15 USD/månad per användare

Team : 35 $/månad för ett arbetsutrymme med upp till 15 teammedlemmar

Agency: 99 $/månad för obegränsat antal arbetsytor

Läs också: Projektledningsdiagram

Vad kännetecknar ett bra flödesschemaprogram?

Flödesschema-verktyg kan variera från grundläggande till mycket avancerade. Trots detta finns det några gemensamma funktioner som du kan förvänta dig. Här är de viktigaste faktorerna att tänka på när det gäller flödesschema-programvara

Lätt att använda: Verktyget bör ha ett enkelt och användarvänligt gränssnitt.

Mångsidigt: Det bör ge dig möjlighet att lägga till bilder, former och text för att skapa snygga designer.

Anpassningsbar: Den bästa flödesschemaprogramvaran låter dig redigera en mall för att skapa flera diagram ( Den bästa flödesschemaprogramvaran låter dig redigera en mall för att skapa flera diagram ( som affinitetsdiagram ).

Samarbete: Plattformen bör stödja samarbete och delning i realtid inom ett team.

Integrationer: Flödesschemalösningen ska hjälpa dig att arbeta effektivt genom att integreras med andra verktyg.

Mallar: Det bör ha inbyggda bibliotek med symboler, Det bör ha inbyggda bibliotek med symboler, flödesschemamallar och teman.

Hitta den bästa flödesschemaprogramvaran för ditt team

Sammantaget är denna lista bara en liten del av alla fantastiska alternativ som finns när det gäller att skapa flödesscheman. Oavsett vilka funktioner du letar efter finns det ett program som passar dina behov – du behöver bara hitta det.

Ett sätt att se om en flödesschema-plattform fungerar för dig är att prova den. ClickUp är perfekt för att skapa flödesscheman, hantera projekt och spåra teamuppgifter. Prova ClickUps interaktiva Whiteboard & Mind Map-funktioner gratis idag och se hur ClickUp kan vara din one-stop-shop för alla dina flödesschema-behov.