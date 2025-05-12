Hitta det bästa alternativet till Google Docs för smidig samverkan

🧠 Kul fakta: Google Workspace har mer än 1 miljard aktiva användare per månad.

Om du är en av dessa miljarder användare har du förmodligen använt Google Docs minst en gång.

Det är ju trots allt det enklaste i världen att skriva docs. new i webbläsarens flik och börja skriva. Men denna bekantskap och bekvämlighet har sitt pris. 🤔

Till exempel är den begränsade offlinefunktionen i Google Docs, eller Google Workspace, ganska frustrerande om du inte har tillgång till en stabil internetanslutning. I vissa fall är funktionen för att spåra ändringar inte så intuitiv. Även med avancerade funktioner som samarbetsredigering lämnar Google Docs mycket att önska. 🥺

Med tanke på detta är det inte konstigt att många användare letar efter alternativ till Google Docs. I samma anda har vi undersökt olika dokumentredigeringsprogram för att ta fram en lista över de bästa alternativen som finns tillgängliga. 😎

Häng kvar medan vi granskar 11 av de bästa alternativen till Google Docs. ✨

⏰60 sekunders sammanfattning ClickUp (Bästa allt-i-ett-verktyget för dokumenthantering och inbyggt live-samarbete)

Microsoft 365 (Bäst för smidig integration med företagsapplikationer)

Dropbox Paper (Bäst för förenklat teamsamarbete och medieintegration)

Coda (Bäst för att kombinera dokument med kraftfull automatisering av arbetsflöden)

Quip (Bäst för gemensam redigering med inbyggda chattfunktioner)

Notion (Bäst för att centralisera anteckningar, dokument och kunskapsbaser)

Zoho Writer (Bäst för dokumentautomatisering och e-signering)

Apache OpenOffice (Bästa open source-alternativet till traditionella Office-paket)

Confluence (Bäst för dokumentation och kunskapsdelning mellan team)

Etherpad (Bästa lätta och öppna källkodsverktyget för redigering i realtid)

Evernote (Bäst för att organisera anteckningar, forskning och idéer på ett och samma ställe)

Vad ska du leta efter i alternativ till Google Docs?

När du utvärderar alternativ till Google Docs är det viktigt att ta hänsyn till funktioner som ökar produktiviteten, stödjer samarbete och erbjuder flexibilitet.

Tänk på följande faktorer när du gör ditt val:

Dokumenthantering : Välj ett alternativ till Google Docs som stöder skapande, delning och organisering av dokument.

Samarbete i realtid : Prioritera ett dokumentredigeringsverktyg med funktioner för live-redigering och kommentarer för smidigt samarbete.

Offlineåtkomst : Leta efter alternativ till Google Docs som gör det möjligt för användare att skapa dokument, arbeta med dem och spara kopior utan internetuppkoppling.

Versionskontroll : Välj ett verktyg som erbjuder : Välj ett verktyg som erbjuder versionskontroll genom funktioner som spårning av ändringar. Det bör också göra det möjligt att återgå till tidigare versioner när det behövs.

Integrationer : Välj ett alternativ till Google Docs som fungerar bra med andra plattformar, verktyg och appar i din teknikstack, till exempel CRM- eller projektledningsplattformen.

Avancerad formatering : Välj ett alternativ till Google Docs som har avancerade formaterings- och designfunktioner för att göra dokumenten professionella och snygga.

Säkerhet: Sök efter alternativ till Google Docs som erbjuder detaljerade behörigheter, rollbaserad åtkomst, end-to-end-kryptering och efterlevnad av dataskyddsstandarder.

De 11 bästa alternativen till Google Docs

Oavsett om du vill centralisera och dela projektdokumentation eller brainstorma idéer med ett dokumentredigeringsprogram för samarbete har vi samlat några av de bästa alternativen till Google Docs för att få jobbet gjort.

1. ClickUp (Det bästa allt-i-ett-verktyget för dokumenthantering och inbyggt live-samarbete)

Börja använda ClickUp Docs Skapa vackert formaterad, tydlig och omfattande dokumentation på några minuter med ClickUp Docs.

ClickUp är den ultimata appen för arbete, och det finns goda skäl till det. Den ger dig kontroll över dina personliga och professionella projekt och låter dig hantera allt – från budgetar och tidsplaner till resurser och team – på en och samma plattform.

Med tanke på denna mångsidighet är det inte konstigt att ClickUp erbjuder ett inbyggt verktyg för att skapa, redigera och dela dokument!

Vi pratar om ClickUp Docs. ✨

Prova ClickUp Docs Se till att alla teammedlemmar är på samma sida genom live-redigeringsfunktioner med ClickUp Docs.

ClickUp Docs gör det möjligt för användare att enkelt skapa och redigera samarbetsdokument och integrera dem direkt i ClickUp-plattformen.

Team skriver, delar och redigerar dokument i realtid samtidigt som de använder inbyggda kommentarer och @mentions för att förbättra kommunikationen och effektiviteten, vilket gör det till ett kraftfullt alternativ till Google Docs. 🚀

Prova ClickUp Brain Sammanfatta och generera innehållsidéer i ClickUp Docs med ClickUp Brain.

En viktig fördel med ClickUp är möjligheten att organisera och hantera dokument direkt i uppgifter och projekt. Till skillnad från fristående verktyg låter ClickUp teamen länka dokument till specifika uppgifter, vilket ger kontextuell relevans och effektiviserar arbetsflöden.

Dessutom kan du koppla ihop ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, med Docs för att sammanfatta innehåll, generera idéer och förbättra skrivkvaliteten. 🦾

Länka och dela uppgifter i Docs för att få alla teammedlemmar på samma sida, bokstavligen, i ClickUp

Team kan också bädda in dokument i uppgiftsbeskrivningar eller instrumentpaneler, vilket förbättrar tillgängligheten och minimerar behovet av att växla mellan olika verktyg. Denna sammanhängande konfiguration gör ClickUp särskilt lämpligt för organisationer som vill centralisera sina dokumenthanteringsprocesser och samtidigt förbättra teamets produktivitet.

ClickUp förbättrar ytterligare sina dokument- och projektledningsfunktioner med versionshistorikspårning. Team kan visa och återställa tidigare versioner av ett dokument, vilket säkerställer att redigeringar är reversibla och att inget innehåll går förlorat.

ClickUps bästa funktioner

Skapa, organisera och dela dynamiska dokument med avancerade formateringsalternativ.

Lägg till rich media och interaktiva element som bilder, GIF-filer, att göra-listor, flödesscheman etc. till dina dokument.

Skapa dokument från grunden eller välj från ett rikt bibliotek med anpassningsbara ClickUp-mallar.

Samarbeta med flera användare i realtid med kommentarer, omnämnanden och dokumentdelningsfunktioner.

Skapa visuellt imponerande diagram och tabeller med ClickUp Whiteboards

Begränsningar för ClickUp

Nybörjare kan ha svårt att navigera i komplexiteten hos avancerade funktioner.

Mobilappen saknar några funktioner som finns i datorappen.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (9 980+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 350 recensioner)

2. Microsoft 365 (bäst för smidig integration med företagsapplikationer)

via Microsoft 365

Microsoft 365, tidigare känt som Office 365 eller Microsoft Office Suite, är en kraftfull produktivitetsplattform som erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för företagsbehov, från innehållsskapande till kundrelationshantering.

Inom Microsofts ekosystem är Microsoft Word det verkliga alternativet till Google Docs. Till skillnad från Google Docs erbjuder Microsoft Word offline-redigeringsfunktioner. Det överträffar också Google Docs med sin avancerade formatering, omfattande anpassningsbarhet och säkerhet i företagsklass.

Dessutom integreras Microsoft Word enkelt med andra Microsoft-tjänster som Teams, SharePoint och Planner, samt externa appar som Google Drive och Salesforce. Detta gör det idealiskt för personligt bruk och stora företagsmiljöer, med inbyggda verktyg för att hantera arbetsflöden effektivt samtidigt som känslig data skyddas.

Microsoft 365:s bästa funktioner

Redigera och öppna dokument offline utan att kompromissa med alla funktioner och all funktionalitet.

Samarbeta i realtid i Microsoft Office Online med teammedlemmar genom att dela filer via OneDrive, spåra ändringar och föreslå redigeringar.

Förbättra skrivprocessen med AI-drivna insikter i Word för intelligenta förslag och upptäck mönster i data.

Spåra och återställ tidigare versioner av filer, så att ändringar granskas eller återställs vid behov.

Begränsningar i Microsoft 365

Begränsad gratis funktionalitet för privatpersoner och småföretag

Kompatibilitetsproblem försvårar dokumentdelning med användare som inte använder Microsoft-produkter.

Priser för Microsoft 365

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/månad

Microsoft 365 Family: 9,99 $/månad

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Microsoft 365 Apps för företag: 9,90 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft 365

G2 : 4,6/5 (över 5 190 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 730 recensioner)

💡 Proffstips: Med rätt tillvägagångssätt kan rätt AI-verktyg för innehållsskapande hjälpa ditt team att arbeta snabbare och smartare med dokumentredigering i realtid, producera högkvalitativt skriftligt innehåll, fantastiska bilder och till och med videor – samtidigt som du bibehåller ditt varumärkes integritet.

3. Dropbox Paper (bäst för förenklat teamsamarbete och medieintegration)

via Dropbox

Från den populära fildelningsplattformen Dropbox kommer Dropbox Paper.

Dropbox Paper är ett gratis, webbaserat verktyg för gemensam dokumentredigering som integreras smidigt med Dropbox molnlagringstjänst. Med dokumentredigeraren kan användare skapa, redigera och dela dokument i realtid, vilket gör det till ett bra alternativ till Google Docs för team som vill ha en optimerad arbetsyta.

Dropbox Paper har ett intuitivt gränssnitt och stöder olika typer av innehåll, inklusive text, bilder, videor och kodsnuttar, vilket gör det möjligt att tillgodose olika projektbehov.

Dropbox Papers bästa funktioner

Få skräddarsydda dokumentmallar för olika användningsområden, inklusive projektplaner, mötesanteckningar och kreativa briefs.

Samarbeta med ditt team med hjälp av kommentarer, omnämnanden och checklistor.

Organisera projekt över en tidslinje och håll deadlines med hjälp av funktioner för uppgiftsuppföljning.

Bädda in olika medietyper, till exempel YouTube-videor och SoundCloud-ljud.

Begränsningar för Dropbox Paper

Har begränsade formateringsalternativ jämfört med en traditionell ordbehandlare.

Kräver tillgång till internet för full funktionalitet och stöder inte offline-redigering.

Priser för Dropbox Paper

Dropbox Paper är gratis med alla Dropbox-abonnemang:

Basic: Gratis för 2 GB

Plus: 11,99 $/månad per användare

Essentials: 19,99 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Business Plus: 30 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Dropbox Paper

G2 : 4,1/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 230 recensioner)

4. Coda (bäst för att kombinera dokument med kraftfull automatisering av arbetsflöden)

via Coda

Coda är en allt-i-ett-samarbetsplattform som kombinerar funktionerna i dokument, kalkylblad och applikationer i en enda plattform. Samtidigt kan du automatisera arbetsflöden i dokument med hjälp av anpassade regler.

Till skillnad från traditionella ordbehandlingsprogram erbjuder Coda en flexibel arbetsyta där användarna kan skapa dynamiska dokument integrerade med interaktiva element som tabeller, diagram och knappar. Denna mångsidighet gör det till ett attraktivt alternativ till Google Docs, särskilt för team som vill centralisera sina arbetsflöden och öka produktiviteten.

Coda bästa funktioner

Designa anpassade lösningar med hjälp av byggstenar, såsom sidor med oändlig djup, sammankopplade tabeller och åtgärdsknappar.

Anslut och synkronisera Coda-dokument med externa verktyg som Slack, Jira och GitHub.

Integrera med AI-verktyg som Coda Brain och Coda AI.

Automatisera repetitiva uppgifter genom att ställa in regler och utlösare i dokumenten.

Coda-begränsningar

Omfattande anpassningsfunktioner har en brant inlärningskurva.

Stora dokument tenderar att fördröja laddningstiderna och påverka plattformens prestanda.

Coda-priser

Gratis

Pro: 12 $/månad per Doc Maker

Team: 36 $/månad per Doc Maker

Företag: Anpassad prissättning

Coda-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

5. Quip (Bäst för gemensam redigering med inbyggd chattfunktion)

via Quip

Quip är ett alternativ till Google Docs som fokuserar på teamsamarbete. Detta gör det till ett utmärkt val för att skapa en interaktiv och enhetlig arbetsmiljö.

Som ett dotterbolag till Salesforce integreras Quip sömlöst med Salesforce-miljön för att stärka dina sälj- och kundrelationshanteringsteam. Använd Quip för att skapa dokument, kalkylblad och presentationsmaterial samt för kundengagemangsaktiviteter.

Quips bästa funktioner

Centralisera arbetsflöden och data med hjälp av Salesforce-integration

Diskutera ändringar och idéer direkt i dokumenten med den inbyggda chattfunktionen.

Använd färdiga anpassningsbara mallar för projektledning, mötesanteckningar och mycket mer.

Öppna och redigera dokument när du är på språng med Quips mobilapp, så att du kan behålla produktiviteten oavsett var du befinner dig.

Quips begränsningar

Saknar vissa avancerade funktioner som finns i andra ordbehandlingsverktyg.

Högre kostnader är avskräckande för små team och nystartade företag.

Quip-priser

Quip Starter: 12 $/månad per användare

Quip Plus: 25 $/månad per användare

Quip Advanced: 100 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Quip

G2 : 4,2/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

6. Notion (Bäst för att centralisera anteckningar, dokument och kunskapsbaser)

via Notion

Notion positionerar sig som ett mångsidigt alternativ till Google Docs och erbjuder en samlad arbetsyta där anteckningar, dokument, uppgifter och kunskapsbaser centraliseras.

Det blockbaserade gränssnittet gör det möjligt för användare att skapa och organisera innehåll på ett flexibelt sätt, genom att integrera text, bilder, databaser och mer på en enda sida. Dessutom gör Notions flexibilitet när det gäller att skapa anpassade layouter det särskilt användbart för processdokumentation, skapande av wikis eller andra applikationer som kräver informationsstrukturering.

Notions bästa funktioner

Samarbeta i realtid med online-dokumentdelning, kommentarer och versionshistorik.

Skapa databaser i dokument som stöder olika vyer, såsom tabeller, tavlor, kalendrar och listor.

Använd tavlor i Kanban-stil för att skriva och hantera uppgifter och projekt.

Få dubbelriktad länkning mellan sidor och databaser

Begränsningar i Notion

Kräver internetuppkoppling för åtkomst till alla funktioner och egenskaper.

Tenderar att bli långsammare och lagga med större eller innehållstunga dokument.

Notion-priser

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI: Lägg till i din arbetsyta för 10 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 5 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 410+ recensioner)

7. Zoho Writer (bäst för dokumentautomatisering och e-signering)

via Zoho Writer

Zoho Writer är ett molnbaserat ordbehandlingsprogram som är utformat för teamsamarbete. Det erbjuder avancerade formateringsalternativ, integration av elektroniska signaturer och AI-drivna skrivverktyg, vilket gör det till ett utmärkt alternativ till Google Docs.

Zoho Writer stöder faktiskt offline-redigering och dokumentautomatisering, vilket gör det till en värdig uppgradering från Google Docs. Dessutom integreras det smidigt med andra Zoho Suite-applikationer och är kompatibelt med olika filformat, vilket garanterar flexibilitet i dokument- och projektledning.

Zoho Writers bästa funktioner

Använd kraftfulla automatiseringsmallar för att fylla i formulär, underteckna dokument och skapa brevfusioner.

Dela dokument, lämna kommentarer och gör redigeringar i realtid med hjälp av funktioner för dokumentsamarbete i realtid.

Förbättra kvaliteten på ditt skrivande med kontextanpassade förslag på grammatik och stavning.

Skapa och redigera dokument offline med Zoho Writers skrivbordsapp.

Begränsningar för Zoho Writer

Vissa användare har rapporterat problem vid konvertering av dokument till vissa format.

Har ett klumpigt användargränssnitt jämfört med andra alternativ till Google Docs.

Priser för Zoho Writer

Zoho Writer ingår i Zoho WorkDrive-prenumerationen, som ser ut enligt följande:

Gratis: För lagring upp till 5 GB

Startpaket: 3 $/månad per användare

Team: 6 $/månad per användare

Företag: 11 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Zoho Writer

G2 : 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

8. Apache OpenOffice (bästa open source-alternativet till traditionella Office-paket)

via Apache OpenOffice

Apache OpenOffice är ett kontorsprogram med öppen källkod där Writer fungerar som ett alternativ till Google Docs.

Det som saknas i realtidssamarbete kompenseras av offline-stöd, avancerad formatering, desktop publishing och omfattande filkompatibilitet. Offline-funktionaliteten garanterar användarnas flexibilitet mellan olika operativsystem, såsom Windows, macOS och Linux.

Om du är beredd att offra dokumentsamarbete får du en omfattande kontorssvit till praktiskt taget ingen kostnad!

Apache OpenOffice bästa funktioner

Redigera dokument offline via ett öppet källkodsprogram för datorer.

Säkerställ långsiktig åtkomst till data utan proprietära begränsningar genom att använda ISO/IEC-standarden OpenDocument Format (ODF).

Exportera filer i olika format, inklusive PDF- och Microsoft Word-filer.

Utöka funktionaliteten med öppen källkodsplugins och tillägg.

Begränsningar i Apache OpenOffice

Har ett föråldrat och icke-intuitivt användargränssnitt

Erbjuder inte någon inbyggd molnlagringsfunktion.

Priser för Apache OpenOffice

Gratis och öppen källkod

Betyg och recensioner för Apache OpenOffice

G2 : 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (490+ recensioner)

9. Confluence (Bäst för dokumentation och kunskapsdelning mellan team)

via Confluence

Confluence, utvecklat av Atlassian, är en samarbetsplattform som är utformad för att hjälpa team att skapa, dela och hantera innehåll på ett effektivt sätt. Till skillnad från Google Docs, som främst fokuserar på dokumentredigering, erbjuder Confluence en mer omfattande plattform för kunskapshantering och projektsamarbete.

Verktyget gör det möjligt för team att organisera arbetet i utrymmen och sidor, vilket underlättar strukturerad innehållsskapande och smidigt samarbete mellan olika projekt via ett tillgängligt och intuitivt gränssnitt.

Confluence bästa funktioner

Underlätta realtidssamarbete med kommentarer och feedback direkt i dokumentet.

Säkra data med detaljerade åtkomstkontroller och behörigheter

Skala, organisera, samarbeta och dela information över strukturerade utrymmen och sidor.

Integrera med andra Atlassian-produkter som Jira för projektuppföljning och uppgiftshantering.

Begränsningar i Confluence

Den initiala installationen och konfigurationen är komplex och kräver teknisk expertis.

Priset stiger med tillägg av flera användare och plugins från tredje part.

Priser för Confluence

Gratis:

Standard: Från 6,40 dollar per användare och månad

Premium: Från 12,30 dollar per användare och månad.

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Confluence

G2 : 4,1/5 (3 780+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 520+ recensioner)

💡 Proffstips: Att hitta rätt programvara för dokumentsamarbete är nyckeln till att förbättra ditt teams arbetsflöde. Välj ett verktyg som möjliggör samarbete i realtid, ökar produktiviteten och främjar kreativitet och innovation.

10. Etherpad (bästa open source-verktyget för redigering i realtid)

via Etherpad

Om du letar efter ett öppet källkodsalternativ till Google Docs med funktioner för samarbete i realtid är Etherpad ett bra val.

Med detta verktyg kan ditt team arbeta på samma dokument samtidigt, där varje deltagares bidrag markeras med olika färger. Dessutom har Etherpad en inbyggd chattfunktion som gör det möjligt för medarbetarna att kommunicera direkt i redigeringsgränssnittet.

Etherpads bästa funktioner

Exportera filer i olika format, från HTML och ren text till PDF, MS Word-dokument och Google Doc.

Använd tidsreglaget för att spåra ändringar i realtid och använd versionshistoriken för att hålla koll på revideringar.

Anpassa funktionaliteten med plugins och tillägg för ytterligare funktioner.

Värd privat för att säkerställa datasäkerhet och efterlevnad

Etherpads begränsningar

Saknar avancerade funktioner som finns i andra dokumentredigeringsverktyg.

Kräver implementering av adekvata säkerhetsåtgärder vid egenhosting.

Priser för Etherpad

Gratis och öppen källkod

Etherpad-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

11. Evernote (bäst för att organisera anteckningar, forskning och idéer på ett och samma ställe)

via Evernote

Evernote är ett anpassningsbart program för anteckningar och organisering som erbjuder funktioner utöver Google Docs traditionella dokumentredigeringsfunktioner. Evernote är utformat för att samla och organisera idéer, uppgifter och att göra-listor och låter användare skapa anteckningar som innehåller text, bilder, ljudinspelningar och bifogade filer.

Evernotes synkronisering mellan flera enheter, såsom stationära och mobila appar, säkerställer att användarna kan komma åt sina anteckningar när som helst och var som helst, vilket gör det till ett omfattande verktyg för personligt och professionellt bruk.

Evernotes bästa funktioner

Sök efter text i bilder och skannade dokument med optisk teckenigenkänning (OCR).

Organisera anteckningar och dokument i ett anteckningsboksformat för enkel organisering.

Fånga idéer i form av text, bilder, ljud, handskrift och webbklipp.

Integrera med olika applikationer, såsom Google Drive, Slack och Microsoft Teams.

Evernotes begränsningar

Den kostnadsfria versionen tillåter endast 50 anteckningar och en anteckningsbok.

Användare upplever ibland synkroniseringsproblem, vilket leder till inkonsekvenser i data.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 14,99 $ per månad

Professional: 17,99 $ per månad

Teams: 24,99 $ per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Evernote-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 200 recensioner)

Använd ClickUp för att dokumentera din väg till framgång

Om du har läst så här långt är budskapet tydligt: ClickUp är det bästa alternativet till Google Docs. Och vi är inte partiska! 🤭

ClickUp är ett kraftfullt operativsystem för arbete som går utöver dokumentredigering och centraliserar projektledning, automatisering av arbetsflöden samt intern och extern kommunikation på en enda plattform.

Med funktioner som ClickUp Docs kan du skapa innehållsrika och estetiskt tilltalande dokument för olika behov, från SOP:er och guider till projektplaner och mötesdagordningar. ClickUp Brain förbättrar produktiviteten och effektiviteten ytterligare med sin mångsidiga AI-assistans. Från att generera innehåll till att extrahera information från dokument hjälper ClickUp Brain ditt team att arbeta smartare.

Är du redo att skapa dokument som är utformade för framgång? Registrera dig för ClickUp idag! 🌱