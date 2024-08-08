De bästa AI-skrivuppgifterna för marknadsförare och skribenter

Det är 2024 och generativa AI-skrivverktyg är inte längre futuristiska fantasier. De är praktiska verktyg med ett antal arbetsplatsapplikationer som gör våra liv enklare.

Marknadsförare och innehållsskapare använder kanske AI-skrivverktyg mer än andra – enligt en rapport från McKinsey har användningen mer än fördubblats bland marknadsförare.

Om du använder GenAI-verktyg för att komma på idéer, utforma strategier, skriva utkast eller redigera marknadsföringsinnehåll har du förmodligen hört talas om ”generativa förtränade transformatorer”, eller ”GPT” i ChatGPT. GPT är avancerade språkmodeller som tränats på stora mängder textdata, vilket gör att de kan förstå och generera människoliknande text inom ett brett spektrum av ämnen och stilar.

Även om GPT:s tekniska komplexitet är svår att förstå, ligger nyckeln till att utnyttja dess kraft i ett enklare koncept: uppmaningar. Uppmaningar är instruktioner som du ger till AI-skrivverktyg och fungerar som en bro mellan din kreativa avsikt och AI:s resultat.

Och tumregeln för att skapa bra innehåll är enkel: Ju bättre uppmaning, desto bättre resultat.

Välformulerade uppmaningar guidar AI-skrivverktyg att generera relevant och effektivt innehåll genom att tillhandahålla sammanhang, specificera önskade resultat och ställa in parametrar som AI:n ska arbeta inom.

Genom att bemästra konsten att skriva uppmaningar kan du utnyttja AI-skrivverktygens fulla potential och säkerställa att resultatet överensstämmer med dina mål och tilltalar din målgrupp.

I det här blogginlägget utforskar vi några av de bästa AI-skrivuppgifterna som är skräddarsydda för marknadsförare och skribenter.

Förstå AI-skrivuppslag

AI-skrivprompter är användarinmatningar som guidar generativa artificiella intelligensverktyg i att generera specifikt innehåll. En AI-prompt är en uppsättning instruktioner som styr AI:n efter vad du behöver – oavsett om du skapar innehåll, analyserar data eller simulerar en konversation.

Tänk på att skapa AI-prompter som att beställa på en restaurang: du säger inte bara att du är hungrig, utan specificerar vad du vill äta och hur du vill ha maträtten. Du anger förmodligen vilka ingredienser du är allergisk mot och kombinerar maträtten med en dryck eller en dessert. På samma sätt måste du ge tydliga och specifika instruktioner när du interagerar med en AI.

Du kan till exempel skriva in uppmaningen ”Skapa ett vänligt påminnelsemejl om ett teammöte nästa tisdag kl. 10.” Verktyget använder sedan din uppmaning för att skapa ett skräddarsytt svar som uppfyller dina krav.

Typer av AI-prompter

AI-verktyg kan vara otroligt mångsidiga, men det är viktigt att förstå de olika typerna av uppmaningar för att kunna använda dem effektivt. Varje typ av uppmaning riktar sig till en specifik målgrupp och har ett specifikt syfte, från att söka faktainformation till att inspirera till kreativitet:

1. Informationsprompter

Informationsprompter används för att söka specifik information eller faktiska detaljer. De liknar sökningar i en sökmotor, där du ber modellen om specifika data eller förklaringar.

Exempel: ”Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en framgångsrik e-handelsapp?”

2. Kreativa uppmaningar

Kreativa uppmaningar inspirerar till kreativitet och genererar nya idéer. De kan användas för att skriva berättelser, skapa marknadsföringsinnehåll eller brainstorma innovativa koncept.

Exempel: ”Skriv en novell om en futuristisk stad.”

3. Instruktionsprompter

Instruktionsprompter ger steg-för-steg-instruktioner eller processer. De är perfekta för att förklara hur man utför en uppgift eller använder ett verktyg.

Exempel: ”Förklara hur man skapar ett användarvänligt gränssnitt för en mobilapp.”

4. Förtydligande uppmaningar

Förtydligandefrågor uppmuntrar till ytterligare förklaringar eller detaljer. De är användbara när du behöver mer information eller en djupare förståelse för ett visst ämne.

Exempel: ”Kan du utveckla fördelarna med att använda AI inom hälso- och sjukvården?”

5. Jämförande uppmaningar

Jämförande uppmaningar ber modellen att jämföra två eller flera objekt eller begrepp. Denna typ av uppmaning är utmärkt för att väga olika alternativ och fatta välgrundade beslut.

Exempel: ”Jämför fördelarna och nackdelarna med elbilar och hybridbilar.”

6. Hypotetiska uppmaningar

Hypotetiska uppmaningar utforskar potentiella scenarier eller resultat. De är användbara för att föreställa sig framtida möjligheter eller analysera tänkbara situationer.

Exempel: ”Vad skulle hända om människor kunde bo på Mars?”

7. Analytiska uppmaningar

Analytiska uppmaningar innebär att analysera eller tolka data och situationer. De används för att ge insikter, dra slutsatser eller lösa problem baserat på given information.

Exempel: ”Analysera hur distansarbete påverkar medarbetarnas produktivitet.”

8. Åsiktsbaserade uppmaningar

Åsiktsbaserade uppmaningar söker subjektiva åsikter eller perspektiv. De är perfekta för att samla olika synpunkter eller personliga reflektioner om olika ämnen.

Exempel: ”Vilka är de bästa metoderna för att upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv?”

Att förstå dessa typer av uppmaningar kan hjälpa dig att använda AI-verktyg effektivt och ge de mest exakta, kreativa och insiktsfulla svaren för dina specifika behov.

Hur AI-skrivtips används i innehållsmarknadsföring och SEO

Från brainstorming av kreativa idéer till finjustering av SEO-strategier – AI-skrivverktyg omformar digital marknadsföring.

Så här kan AI-verktyg förbättra din innehållsskapandeprocess och skapa en effektiv SEO-strategi:

1. Generera idéer till innehåll

Att publicera konsekvent innehåll av hög kvalitet är avgörande för alla SEO-strategier. Men det kan vara svårt att komma på nya idéer. AI-skrivtips kan hjälpa dig att brainstorma oändligt med innehållsteman, så att ditt innehåll förblir engagerande och relevant för din målgrupp.

Exempel på uppgift: ”Skriv ett blogginlägg om hållbart liv med huvudnyckelordet ’miljövänlig livsstil’. Ge en lista med unika och kreativa infallsvinklar för att behandla detta ämne samtidigt som du uppfyller läsarens huvudsakliga sökintention.”

2. Skapa intelligenta dispositioner

AI kan hjälpa dig att skapa detaljerade dispositioner som innehåller viktiga element samtidigt som det finns utrymme för din unika synvinkel. Denna balans säkerställer att ditt innehåll sticker ut från konkurrenterna och följer bästa praxis för SEO.

Exempel på uppgift: ”Baserat på titeln ”Fördelarna med en växtbaserad kost” och det huvudsakliga målordet ”växtbaserad näring”, skapa en omfattande disposition för ett blogginlägg på 1500 ord. Inkludera vanliga aspekter av ämnet och förslag på hur det kan förbättras med unika insikter.”

3. Skapa lockande rubriker och metabeskrivningar

Titlar och metabeskrivningar är avgörande för att locka läsare till ditt innehåll. AI-skrivprompter kan generera olika alternativ, vilket gör det lättare att hitta den perfekta kombinationen som fångar uppmärksamhet och förbättrar klickfrekvensen.

Exempel på uppgift: ”Jag vill rikta in mig på sökordet ”digital detox”. Ge mig en lista med intressanta idéer till blogginläggstitlar som innehåller detta sökord och som korrekt återspeglar ämnet.”

4. Utveckla engagerande introduktioner

AI kan skapa koncisa och effektfulla rubriker med hjälp av beprövade ramverk för copywriting, såsom PAS-modellen (problem-agitation-solution).

Exempel på uppgift: ”Baserat på rubriken ”Hur man minskar skärmtiden för bättre sömn” ska du skriva en snärtig och fängslande inledning till ett LinkedIn-inlägg med hjälp av problemlösningsmodellen problem-agitation-lösning. ”

5. Skriva långa texter

En annan utmaning är att producera långa texter. För att få kvalitativa resultat från ett AI-verktyg bör du inkludera all nödvändig information, såsom relaterade nyckelord, bakgrundsinformation och specifika data i din prompt. Genom att ställa in prompts för tonfall, målgrupp och nyckelord säkerställer du att AI genererar relevant innehåll.

Exempel på prompt: Bloggtema: ”Experttips om hur man skapar exceptionellt innehåll med Ahrefs” Tonfall: ”Professionellt” Målgrupp: ”SEO-proffs, marknadsförare, webbplatsägare”

6. Omvandla nyckelordslistor till ämneskluster

För att förbättra SEO är det viktigt att bygga ämneskluster kring relaterade sökord. AI kan organisera dina sökord i meningsfulla kluster, vilket hjälper dig att planera och strukturera ditt innehåll på ett effektivt sätt.

Exempel på uppgift: ”Jag planerar strukturen för en ny webbplats med fokus på personlig ekonomi. Jag har laddat ner en fil med nyckelord relaterade till ”budgetering”. Organisera dessa nyckelord i ämneskluster och presentera dem i tabellformat.”

7. Förbättra din ämneskompetens

För att uppnå ämnesauktoritet krävs det att man konsekvent publicerar högkvalitativt innehåll om ett specifikt ämne. AI kan utvärdera ditt befintliga innehåll och föreslå förbättringar för att stärka din auktoritet inom din nisch.

Exempel på uppgift: ”Jag vill analysera min webbplats ämnesmässiga auktoritet inom digital marknadsföring. Den bifogade filen innehåller en kopia av hela webbplatskartan. Utvärdera hur varje blogginlägg stämmer överens med kärnämnena SEO och innehållsmarknadsföring. Markera alla inlägg som kan försvaga ämnesfokuset.”

8. Anpassa din skrivstil

Genom att träna AI på dina tidigare arbeten kan du säkerställa att det genererade innehållet stämmer överens med din personliga röst och ton.

Exempel på prompt: ”Jag skriver en artikel om ”produktivitet vid distansarbete”. Jag har skrivit några avsnitt, men behöver hjälp med de återstående delarna. Beskriv stil, röst, ton och struktur och skapa ett nytt avsnitt i samma stil.”

Exempel på AI-skrivuppslag

Oavsett om du vill öka din närvaro på sociala medier eller finjustera dina e-postmarknadsföringsinsatser kan dessa exempel på AI-skrivuppslag hjälpa dig att uppnå önskade resultat:

1. Brainstorming och idégenerering

En av de mest spännande tillämpningarna av AI-skrivverktyg är deras förmåga att hjälpa dig att brainstorma och generera idéer. Du kan till exempel använda några av följande uppmaningar:

Kreativa idéer: ”Ta fram innovativa koncept för ett hållbart stadslivsprojekt som integrerar miljövänlig teknik och samhällsengagemang”.

Produktinnovation: ”Brainstorma nya funktioner för en nästa generations smarta hem-enhet som förbättrar bekvämligheten och energieffektiviteten”.

Idéer för marknadsföringskampanjer: ”Ta fram kreativa idéer för en marknadsföringskampanj för en ny serie miljövänliga modeaccessoarer riktade till en ung, miljömedveten målgrupp.”

2. Lokaliserade innehållsanpassningar

Anpassa uppmaningar för att anpassa innehållet så att det resonerar med specifika regionala marknader eller målgruppers demografi. Du kan till exempel be AI att generera lokaliserade varianter av innehåll som diskuterar trender inom mobilbanker, anpassade efter kulturella preferenser eller geografiska överväganden.

3. Utbildande blogginlägg

Skapa uppslag för informativa blogginlägg som utbildar din publik. Begär till exempel AI-genererat innehåll eller inlägg på sociala medier om AI:s inverkan på förbättrad kundservice inom banksektorn, med praktiska insikter och branschanalyser.

Uppgift: ”Skriv ett informativt blogginlägg med titeln ”AI:s roll i omvandlingen av kundservice inom bankväsendet”. Inkludera fallstudier och expertinsikter om trenderna inom AI-användning.

4. Interaktiva frågesporter och omröstningar

Skapa engagerande frågor för interaktiva frågesporter eller omröstningar som ökar publikens engagemang. Du kan till exempel använda AI för att ta fram frågesportfrågor om tips för personlig ekonomihantering eller omröstningar om kundernas preferenser när det gäller digitala banktjänster.

5. Innehåll i nyhetsbrev via e-post

Utveckla uppmaningar för nyhetsbrev via e-post som fångar uppmärksamhet och uppmuntrar till interaktion. Begär ämnesrader, förhandsrubriker och innehåll som främjar tips om finansiell kunskap eller annonserar kommande webbseminarier om investeringsstrategier.

Uppgift: ”Skapa ett nyhetsbrev som annonserar kommande webbseminarier om ”avancerade investeringsstrategier”. Inkludera intressanta ämnesrader, preheaders och information om webbseminarierna.”

6. Kampanjer i sociala medier

Skapa uppmaningar för inlägg på sociala medier som förbättrar varumärkets synlighet och engagemang. Till exempel kan du uppmana AI att skapa Instagram-bildtexter med kundernas framgångshistorier eller LinkedIn-inlägg som diskuterar fintech-innovationer och deras inverkan på finansiella tjänster.

7. Idéer till videoskript

Använd AI för att skapa manus till förklarande videor eller produktdemonstrationer. Skapa ett manus som effektivt kommunicerar funktionerna och fördelarna med en budgeteringsapp för hantering av personlig ekonomi.

Uppgift: ”Skissa ett manus för en informationsvideo som visar hur vår AI-drivna chatbot förbättrar kundservicen i finansinstitut.”

8. Utkast till vitbok eller e-bok

Skapa uppmaningar för att skriva eller utforma omfattande vitböcker eller e-böcker om branschspecifika ämnen. Du kan till exempel be AI att skapa utkast som fördjupar sig i nya trender inom digital bankteknik eller forskningsresultat om konsumentbeteende inom finansiella tjänster.

Uppgift: ”Skapa en disposition för en vitbok om ”framtiden för digitala betalningar”. Inkludera avsnitt om blockkedjeteknik, mobila plånböcker och regulatoriska effekter.”

9. SEO-optimerat innehåll

Skapa uppmaningar för att utveckla SEO-vänligt innehåll som förbättrar synligheten i sökmotorer. Begär till exempel AI-genererade artikeltitlar och dispositioner för blogginlägg som fokuserar på praktiska tips för finansiell planering eller investeringsstrategier som är optimerade för relevanta sökord.

Uppgift: ”Skapa SEO-vänliga artikeltitlar och dispositioner för ”de 10 bästa apparna för personlig ekonomi 2024”. Fokusera på användbarhet, funktioner och användarrecensioner.”

10. Kundrecensioner och fallstudier

Använd AI för att skriva autentiska kundrecensioner och fallstudier. Be AI att skapa innehåll som visar verkliga framgångshistorier och illustrerar hur din produkt löser specifika utmaningar.

Uppgift: ”Skapa kundrecensioner som visar hur våra fintech-lösningar har hjälpt företag att öka sin operativa effektivitet och kundnöjdhet.”

11. Korrekturläsning och förfining av innehåll

AI-korrekturläsningsverktyg förenklar granskningen av innehåll genom att snabbt kontrollera grammatik, interpunktion och stil. Vissa av dem går längre än grundläggande stavningskontroller för att förbättra läsbarheten och anpassa tonen till ditt varumärkes röst.

Uppgift: ”Granska följande text med avseende på grammatik, interpunktion och stilfel. Se till att tonen är konsekvent och lämplig för en professionell företagsblogg. Markera komplexa meningar och föreslå enklare alternativ för att förbättra läsbarheten. Kontrollera också att texten är tydlig och sammanhängande.”

Utforska exempel på framgångsrikt AI-genererat innehåll

Låt oss utforska några anmärkningsvärda exempel på framgångsrikt AI-genererat innehåll och belysa hur olika organisationer har använt AI för att uppnå remarkabla resultat:

1. Bankrates finansiella rådgivningsinnehåll

Bankrate, en ledande webbplats för finansiell rådgivning, har använt AI för att generera informativa artiklar. Genom att utnyttja AI för att producera första utkast, som sedan granskas och finslipas av mänskliga redaktörer, säkerställer Bankrate att innehållet är korrekt och relevant.

Denna blandning av AI-effektivitet och mänsklig expertis har resulterat i hundratusentals besök per månad från organiska sökningar. Bankrate-domänens trovärdighet och auktoritet, i kombination med noggrann redaktionell granskning, har varit avgörande för att upprätthålla höga rankningar och trovärdighet.

2. TV 2 Fyns förbättring av klickfrekvensen (CTR)

En dansk nyhetskanal, TV 2 Fyn, experimenterade med AI-genererade rubriker för att öka engagemanget för artiklarna. Med hjälp av ChatGPT skapade de flera olika rubrikvarianter och genomförde A/B-tester för att jämföra deras prestanda med rubriker som skapats av människor.

via TV 2Fyn

Resultaten var imponerande, med AI-genererade rubriker som uppnådde en 59-procentig ökning av CTR. Denna framgång understryker AI:s potential att skapa övertygande och klickbara rubriker, vilket leder till högre engagemangsnivåer för onlineinnehåll.

3. Bloombergs sammanfattningar av resultatrapporter

Bloomberg använder AI för att förbättra arbetsflödena för innehållsskapande och forskning. De har introducerat AI-drivna sammanfattningar av resultatrapporter och en förbättrad dokumentsökning i sina mobilappar, inklusive Bloomberg Professional-appar på iOS och Android.

Med AI-drivna sammanfattningar av resultatrapporter kan analytiker snabbt extrahera viktiga insikter från komplex finansiell information. I kombination med dokumentsökningsfunktionen, som använder naturlig språkbehandling för att söka igenom miljontals tillförlitliga dokument, minskar dessa verktyg avsevärt den tid som behövs för att hitta viktig information, vilket förbättrar det övergripande forskningsflödet.

4. Grammarlys AI-drivna skrivassistent

Grammarly har blivit ett oumbärligt verktyg för miljontals användare världen över, med hjälp av realtidsassistans för att förbättra grammatik, stavning och tydlighet. Genom att integrera AI-algoritmer hjälper Grammarly användare att skapa polerat och professionellt innehåll på olika plattformar, från e-post och dokument till inlägg på sociala medier. Detta verktyg förbättrar inte bara individuella skrivfärdigheter utan säkerställer också att innehållet är felfritt och lättläst.

Tips för att skriva effektiva AI-prompter

Att skapa effektiva uppmaningar för AI-skrivande innebär flera strategiska tillvägagångssätt för att säkerställa tydlighet, specificitet och relevans i det genererade innehållet. När du skapar uppmaningar för ChatGPT finns det flera steg som säkerställer att de svar du får är användbara och relevanta.

Låt oss utforska dessa steg i detalj:

1. Tilldela en roll

Till att börja med kan du använda tekniken "Agera som om..." och tilldela ChatGPT en roll. Detta hjälper AI-modellen att förstå vilket perspektiv den ska anta. Du kan till exempel säga "Du ska ta rollen som [roll]" och ange om du vill att ChatGPT ska agera som en expert på sociala medier, en medkännande talare, en coach för personlig utveckling eller något annat.

2. Ge en tydlig, beskrivande och korrekt uppgift

Var sedan specifik om vad du vill att ChatGPT ska göra. Istället för att säga "Skriv ett blogginlägg åt mig" kan du till exempel säga "Skriv ett blogginlägg på sex stycken i första person, riktat till en publik av kattälskare, som innehåller en rolig historia, avslutas med en fråga, nämner min rödhåriga katt Orlando och refererar till [varumärke] kattmat. Om det behövs kan du dela upp stora uppgifter i mindre delar, till exempel genom att först be om förslag på rubriker, sedan sammanfattningar och slutligen huvudinnehållet.

3. Ge sammanhang

Inkludera allt i din prompt som kan hjälpa ChatGPT att prestera bättre. Ge detaljer om vad du behöver och inkludera information om din önskade skrivstil, textens syfte och eventuell bakgrundsinformation för att sätta scenen.

4. Ge exempel

Exempel hjälper AI att efterlikna önskad stil och uppfylla dina förväntningar. Om du ber om tweets, dela tweets som tidigare har fungerat bra. För en SOP, inkludera en som passar önskad stil. Exempel kan komma från flera källor och behöver inte vara dina egna.

5. Skapa regler

Ange dina regler tydligt, till exempel att du vill ha resultatet i en tabell med två kolumner, med versaler och gemener, eller att det ska förklaras så enkelt att en 5-åring kan förstå. Ju mer specifika dina regler är, desto mer kreativt kan ChatGPT arbeta inom dem.

6. Skapa begränsningar

Separera vad du vill att AI ska göra från vad du inte vill att den ska göra. Lista begränsningar för att undvika oönskade resultat. Dessa kan vara så specifika som "Använd inte två ord när ett räcker" eller "Använd inte idiom". Begränsningar hjälper AI att hålla sig inom de önskade parametrarna.

7. Utvärdera och upprepa

Var beredd att förfina dina uppmaningar. Tålamod och iteration är nyckeln. Utvärdera varje uppsättning resultat, gör ändringar och se om resultatet förbättras. Spara dina uppmaningar för att förfina dem över tid tills du hittar det perfekta receptet.

8. Inkorporera nyckelord och nyckelfraser

Använd termer som är direkt relaterade till ditt ämne eller din bransch. I en prompt om digital marknadsföring kan du till exempel inkludera specifika termer som "SEO", "innehållsstrategi" eller "engagemang i sociala medier" för att säkerställa att AI:n förstår sammanhanget och levererar riktade insikter.

9. Kombinera flera uppmaningar

Genom att kombinera flera uppmaningar kan du öka djupet och omfattningen av AI-genererat innehåll. Börja med en bred uppmaning för att fastställa sammanhanget, följ sedan upp med en mer detaljerad uppmaning och specifika instruktioner för att förfina resultatet. Du kan till exempel använda uppmaningen ”Förklara grunderna i blockkedjeteknik. Ge exempel på dess tillämpningar inom finans och hälso- och sjukvård.”

10. Använd ”gör” och ”gör inte” med AI-prompts

Inför tydliga riktlinjer i dina uppmaningar för att styra AI-svaren i önskad ton och riktning. Till exempel: ”Beskriv fördelarna med förnybara energikällor. FRAMHÄV miljöfördelarna. NÄMNA INTE specifika varumärken.”

Det är bra att komma ihåg dessa tips för att skapa bra uppmaningar, men du behöver ett kraftfullt AI-verktyg för att skapa innehåll som är perfekt anpassat efter dina behov.

Till exempel är ClickUps AI-drivna assistent, ClickUp Brain , utformad för att förenkla och förbättra ditt arbetsflöde för innehållsskapande.

Skapa bloggutkast på några sekunder med ClickUp Brain.

Här är några specifika funktioner som kan vara till hjälp:

AI Writer for Work

Skrivassistent : Ger förslag i realtid om grammatik, stil, ordförråd och övergripande sammanhang för att förbättra kvaliteten på ditt skrivande.

Inbyggd stavningskontroll: Kontrollerar automatiskt stavfel i dina dokument och uppgifter, så att ditt innehåll blir felfritt.

Snabba AI-svar: Genererar snabba, kontextuellt lämpliga svar på meddelanden, vilket hjälper dig att upprätthålla den perfekta tonen.

Skapa tabeller: Gör det möjligt att skapa tabeller med omfattande data och insikter, vilket är användbart för att organisera information.

Skapa mallar: Generera omedelbart mallar för uppgifter, dokument och projekt som är anpassade efter dina specifika behov.

Skapa transkriptioner: Omvandlar röst till text och använder AI för att svara på frågor från dina möten och klipp.

AI Knowledge Manager

Omedelbara svar: Ger omedelbara, korrekta svar baserade på sammanhanget från alla arbeten inom och kopplade till ClickUp.

Workspace Q&A: Gör det möjligt för dig att skapa och hitta innehåll som är relevant för din arbetsplats, vilket sparar tid på manuella sökningar.

Du kan också använda ClickUp Docs för att lagra alla dina dokument på ett ställe, vilket gör det enkelt att organisera och komma åt ditt innehåll. För att strukturera dina dokument effektivt kan du skapa kapslade sidor, använda mallar och lägga till avancerad formatering.

Lagra AI-genererat innehåll och samarbeta i realtid med ditt team i ClickUp Docs.

Här är några av de andra funktionerna som ClickUp Docs erbjuder:

Docs Hub: Docs Hub är en central plats där du kan hantera alla dina dokument. Du kan söka, sortera och filtrera dina dokument, vilket gör det enkelt att hitta den information du behöver.

Versionskontroll: ClickUp Docs stöder versionshistorik, så att du kan spåra ändringar och återgå till tidigare versioner om det behövs.

Samarbete i realtid: Redigera dokument i realtid tillsammans med ditt team. Du kan tagga andra med Redigera dokument i realtid tillsammans med ditt team. Du kan tagga andra med kommentarer , tilldela åtgärder och konvertera text till spårbara uppgifter så att alla är på samma sida.

Delbara länkar: Skapa länkar till dina dokument så att du kan dela innehåll med personer utanför din arbetsplats. Du kan styra vilken åtkomstnivå de har, från endast visning till fullständiga redigeringsrättigheter.

Integration med uppgifter: Länka dina dokument till uppgifter , projekt och arbetsflöden i ClickUp. Denna integration säkerställer att ditt innehåll alltid är kopplat till relevant arbete, vilket gör det enklare att genomföra idéer.

Vad mer? Använd ClickUps ChatGPT-prompter för skrivmallar för att enkelt skapa engagerande och fängslande innehåll.

Ladda ner den här mallen Förbättra din innehållsskapandeprocess med ClickUps ChatGPT-prompter för skrivmallar.

Med den här mallen kan du:

Generera idéer: Kom snabbt på nya idéer för artiklar, bloggar och olika typer av innehåll.

Skapa fängslande berättelser: Utveckla unika och engagerande berättelser som fångar dina läsares uppmärksamhet.

Brainstorma nya ämnen: Utforska nya ämnen och innovativa tillvägagångssätt för att förbättra ditt skrivande.

Här är de viktigaste funktionerna i denna mall:

Uppmaningar : Få tillgång till 200 allmänna skrivuppmaningar i ett inbäddat ClickUp Doc.

Anpassade vyer: Organisera och hantera dina berättelser med hjälp av olika Organisera och hantera dina berättelser med hjälp av olika ClickUp-vyer som Board eller Calendar, vilket gör det enkelt att komma åt och spåra dina texter.

Projektledning: Förbättra dina skrivprojekt med funktioner som tidsspårning, påminnelser, relationer och tidsuppskattningar.

Läs också: Hur man använder AI för dokumentation

Framtida tillämpningar och potential för AI-skrivuppslag

AI-skrivprompter står inför en omvälvande utveckling, vilket framgår av ChatGPT:s rekordartade användartillväxt. Användningen av generativ AI inom företag har nyligen ökat från 54 % till 72 %. Denna teknik är inte bara utbredd utan också mycket populär, med ett stort engagemang från millenniegenerationen och generation Z.

Utöver sina nuvarande funktioner lovar de att bli sofistikerade verktyg för innehållsskapande. Vi kan förvänta oss framsteg inom:

Hyperpersonliga uppmaningar: AI skräddarsyr uppmaningar baserat på individuella användarpreferenser, skrivstilar och målgrupper.

Flerspråkig och kulturell anpassning: Förslagna navigerar smidigt mellan språkliga och kulturella nyanser, vilket möjliggör skapandet av globalt innehåll.

Kreativ utforskning: AI genererar innovativa och okonventionella uppmaningar som utvidgar de kreativa gränserna.

Datadrivna insikter: AI kommer att erbjuda datastödda förslag genom att analysera stora datamängder och optimera innehållets prestanda.

Branschspecifika uppmaningar: Skräddarsydda uppmaningar för områden som juridik, medicin och ekonomi förbättrar noggrannheten och effektiviteten.

Denna utveckling gör det möjligt för innehållsskapare att producera mer relevant innehåll av högre kvalitet i snabbare takt.

AI:s roll i omvandlingen av innehållsskapande

AI förändrar snabbt landskapet för innehållsskapande. Genom att automatisera de inledande stegen, föreslå idéer och förbättra skrivkvaliteten gör AI det möjligt för kreatörer att fokusera på strategi och kreativitet på högre nivå.

Verktyg som ClickUp Brain, med sina AI-drivna funktioner, visar hur du kan integrera dessa framsteg för att förenkla arbetsflöden och öka produktiviteten. I takt med att AI utvecklas kan vi förutse en framtid där mänsklig uppfinningsrikedom och artificiell intelligens samverkar sömlöst för att producera exceptionellt innehåll i stor skala.

Registrera dig på ClickUp idag för att snabbare gå från idé till publicering!