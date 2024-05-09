En guide till användning av AI i innehållsmarknadsföring 2025

Artificiell intelligens förändrar hur marknadsförare skapar och använder marknadsföringsinnehåll. Enligt en undersökning från HubSpot uppgav 83 % av marknadsförarna att AI hjälper dem att producera mer innehåll än utan AI.

De använder AI för att skapa nytt innehåll, redigera eller omformulera befintligt innehåll, förbereda innehållsöversikter, undersöka sökord, analysera data och effektivisera innehållsproduktionen.

Det finns många sätt att använda AI i innehållsmarknadsföring. Den största utmaningen för innehållsmarknadsförare idag är dock att ett AI-verktyg för innehållsskapande inte kan producera lika personligt, konversationsinriktat och korrekt innehåll som människor.

Artificiell intelligens är ändå en värdefull allierad som kan spara tid och arbete för en innehållsmarknadsförare. Läs vidare för att lära dig hur du använder AI i innehållsmarknadsföring på rätt sätt. Vi delar också med oss av några tips och tricks som vårt eget innehållsteam använder för att upprätthålla kvaliteten samtidigt som vi skalar upp innehållsskapandet. Men först ska vi gå igenom grunderna.

Förstå AI i innehållsmarknadsföring

Enkelt uttryckt simulerar artificiell intelligens mänsklig intelligens i programvara eller maskiner. Detta gör det möjligt för maskiner att utföra uppgifter som traditionellt sett bara människor kunnat göra, såsom att lära sig av tidigare beteenden eller fatta strategiska beslut.

Natural Language Processing (NLP) är ett begrepp som används för att beskriva AI:s förmåga att bearbeta och förstå mänskligt språk, både talat och skrivet. Detta gör det möjligt att skapa, redigera, omformulera, anpassa, sammanfatta eller översätta innehåll.

Genom att förstå hur människor talar och skriver kan AI skapa nästan människoliknande innehåll med hög noggrannhet.

En gren av AI som kallas generativ AI används nu i stor utsträckning för att utveckla AI-skapat innehåll.

Verktyg som ChatGPT och Jasper har förenklat processen för att skapa innehåll genom att hjälpa marknadsförare att generera idéer, skapa dispositioner eller till och med skriva innehåll på några sekunder istället för timmar.

Enligt den tidigare nämnda HubSpot-undersökningen är detta de viktigaste sätten som marknadsförare använder AI i marknadsföringskampanjer:

Hur marknadsförare använder generativ AI för att skapa innehåll via HubSpot

Även om det finns många användningsområden väcker AI-genererat innehåll också vissa farhågor, till exempel frågor om originalitet. Eftersom AI använder befintliga data för att skapa innehåll, är AI-innehåll verkligen originellt eller plagierat?

Dessutom finns det många verktyg för AI-innehållsdetektering som nästan exakt kan känna igen AI-innehåll. Betyder detta att det fortfarande finns en betydande skillnad mellan AI-innehåll och mänskligt innehåll? Bör innehållsmarknadsförare använda AI i innehållsmarknadsföring?

Det korta svaret är ”ja”. De flesta marknadsförare är medvetna om dessa problem och använder AI för att öka effektiviteten snarare än att använda 100 % AI-genererat innehåll. Nyckeln är att hitta en balans mellan AI och mänsklig inblandning.

Hur man använder AI i innehållsmarknadsföring

Låt oss titta på olika sätt som innehållsmarknadsförare kan använda AI och några av dess för- och nackdelar. Om du ännu inte är säker på hur du ska använda AI i innehållsmarknadsföring kan detta inspirera dig.

Låt oss komma igång direkt.

Använda AI för innehållsforskning och idégenerering

Ett av de främsta användningsområdena för AI inom innehållsmarknadsföring är att generera idéer till innehåll.

Här är några sätt att använda AI för innehållsforskning:

Be AI att hitta populära ämnen genom att analysera stora mängder online-data från olika källor, såsom sökmotorer och sociala medier.

Låt AI-SEO-verktyg generera ämnesidéer för specifika sökord baserat på användarens avsikt och SERP-analys (sökmotorresultatsidor) för bättre sökmotorranking.

Använd AI-verktyg för innehållsmarknadsföring för att skapa detaljerade dispositioner för blogginlägg, e-böcker eller andra typer av innehåll.

Utnyttja AI-verktyg för att studera dina konkurrenters innehållsstrategier och generera insikter.

ClickUp Brain är ClickUps allt-i-ett-AI-lösning som hjälper till med olika aspekter av innehållsmarknadsföring.

Använd ClickUp Content Idea Generator för att få en skattkista full av nya idéer baserade på inmatade parametrar som målgrupp och nyckelord.

Välj sedan de idéer som är mest relevanta för ditt företag och använd ClickUp Content Plan Template för att skapa ett innehållsschema.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Content Plan Template för att hantera din innehållspipeline och planera ett publiceringsschema för innehåll.

Med nio anpassningsbara fält och fyra anpassningsbara vyer kan du organisera ditt innehåll från skapande till publicering. Använd den för att skapa en detaljerad redaktionell kalender.

Efter att ha brainstormat och sammanställt idéer i Docs kan du använda Innehållsplanvyn för att få en översikt över allt innehåll som ska skapas och Innehållskalendervyn för att ha publiceringsschemat till hands. Du kan också använda Godkännandevyn för att dela innehållsidéer med intressenter för godkännande.

Ladda ner den här mallen Planera ditt innehåll enkelt med ClickUp Content Calendar Template.

Alternativt kan du också använda ClickUp Content Calendar och organisera inlägg efter status, till exempel Schemalagt, Under granskning, Publicerat osv. Du kan anpassa den här mappmallen så att den passar ditt teams processer. Den låter dig också visa innehållskalendern i olika format, till exempel kalender-, tidslinje- och tavelvy.

Ladda ner den här mallen Skapa en lista över innehåll som ska publiceras inom en viss period och gör en detaljerad innehållsplan med hjälp av ClickUp Content Calendar Template.

ClickUp-kalendermallen har en listvy som gör att du kan se allt innehåll som är schemalagt för en vecka eller månad på ett ögonblick.

Du kan använda den för att skapa en detaljerad översikt över din veckovisa innehållskalender. Dessutom kan du spåra godkännandestatus, publiceringsdatum och den specifika innehållspelaren som varje artikel hänför sig till.

Läs också: 10 gratis mallar för innehållskalender för sociala medier och bloggar 2024

Skapa innehåll med hjälp av generativ AI

Generativ AI kan skapa olika typer av innehåll, från blogginlägg och e-post till praktiskt taget vilket marknadsföringsinnehåll som helst. Så här kan du skapa en detaljerad bloggplan med ClickUp Brain:

Prova ClickUp Brain Skapa bloggutkast på några sekunder med ClickUp Brain

Många marknadsförare föredrar dock att använda den för att skapa ett första utkast och sedan låta mänskliga skribenter och redaktörer förfina det ytterligare. Detta säkerställer att innehållet skapas snabbt men ändå har en mänsklig touch och är korrekt.

Om du letar efter en AI-innehållsgenerator som skapar korrekt, människoliknande innehåll, då är ClickUp Brain precis vad du behöver.

Al Writer for Work hjälper dig att skapa rollspecifikt innehåll, allt från blogginlägg till engagerande bildtexter för inlägg på sociala medier.

Skapa hela blogginlägg baserade på specifika uppmaningar med hjälp av ClickUp Brain

Den är också användbar för att skapa innehållsmallar som du kan återanvända flera gånger. Detta sparar ytterligare tid eftersom du inte behöver börja om från början varje gång.

Sammanfatta, omformulera eller modifiera innehåll med hjälp av AI

Förutom att skapa nytt innehåll används AI-skrivverktyg också för att modifiera innehåll. Detta kan innebära att sammanfatta, omformulera i en annan ton eller stil, eller till och med skriva om innehåll.

ClickUp Brain sammanfattar till exempel snabbt och noggrant trådar och långa texter till lättsmälta bitar. Det redigerar också innehållet för att korrigera grammatiska fel och förbättra läsbarheten.

Prova AI Summary ClickUp AI-sammanfattning för dokument

Du kan också förfina ditt innehåll med hjälp av ClickUp Brains AI Writer. Här är ett exempel:

Prova ClickUp Brain Bli av med onödig jargong och förfina ditt skrivande med ClickUp Brain.

Hur AI förbättrar sökmotoroptimering

AI-verktyg för innehållsmarknadsföring bidrar också till SEO genom att hjälpa till med sökordsforskning, konkurrentanalys och andra tidskrävande uppgifter som är viktiga för innehållsstrategin.

Prova ClickUp Brain Be ClickUps AI Writer om förslag på sökord.

Här är några av de många användningsområdena för AI inom SEO:

AI-algoritmer går igenom stora mängder data för att identifiera relevanta nyckelord för att skapa innehåll.

AI analyserar och granskar innehåll för att bedöma hur SEO-vänligt det är och om det uppfyller SERP-syftet.

De bästa verktygen för länkbyggande använder AI för att hitta auktoritativa webbplatser, brutna länkar och luckor i sökord för att bygga bakåtlänkar .

SEO-granskningsverktyg utnyttjar också kraften i AI för att genomföra djupgående granskningar av en webbplats och ge skräddarsydda SEO-rekommendationer .

En av de vanligaste användningarna av AI inom SEO är att genomföra konkurrentanalyser, rekommendera SEO-strategier och identifiera luckor i innehållet.

Sammantaget hjälper AI till med nästan alla aspekter av SEO och bidrar till att skapa både användarvänligt och SEO-vänligt innehåll i stor skala.

Utnyttja AI-verktyg för att påskynda din innehållsskapandeprocess och använd ClickUps mall för skalning av innehållsproduktion för att effektivisera den. ClickUps innehållsteam har använt samma mall för att hantera och skala sin bloggproduktion!

Ladda ner den här mallen Skapa uppgifter för varje innehållsdel och organisera ditt innehållsskapande med hjälp av ClickUps mall för skalbar innehållsproduktion.

Använd den här mappmallen i ditt arbetsområde för att planera din innehållsproduktion och publicering. Den innehåller ett brett utbud av anpassade fält, såsom URL för utkast (för enkel redigering och godkännande), URL för bloggbrief (för enkel åtkomst till briefen), författarkälla (för att spåra innehåll från flera författare) etc. Den låter dig visa din innehållsproduktion per månad. När inläggen har publicerats kan de också visas i en separat kalendervy.

Fördelar och utmaningar med AI i innehållsskapande

AI erbjuder innehållsmarknadsförare många fördelar, men väcker också frågor och utmaningar. Låt oss förstå båda aspekterna av att använda AI i innehållsmarknadsföring för att bedöma om fördelarna uppväger nackdelarna.

Fördelar

Här är några av de viktigaste fördelarna med att använda AI i innehållsskapande.

Snabbhet och effektivitet : AI-skrivverktyg påskyndar innehållsutvecklingsprocessen och hjälper till att generera forskningsbaserat innehåll på några sekunder.

Konsistens : AI och maskininlärningsalgoritmer fungerar utifrån fördefinierade regler och historiska data och levererar konsistenta resultat så länge parametrarna förblir desamma.

Skalbarhet: Med sina många tillämpningar inom innehållsskapande och hastighet hjälper AI dig att snabbt öka dina insatser inom innehållsskapande.

Utmaningar

Hittills har vi fastställt att AI gör innehållsskapandet snabbare och bekvämare. Det finns dock också många utmaningar när det gäller att använda AI-verktyg för innehållsskapande. Låt oss diskutera dessa kortfattat.

Förändring i arbetsflödet : Att involvera AI i processen kräver att man ändrar hur saker görs och upprätthåller en balans mellan AI och mänsklig inblandning. Det kan vara svårt att hitta rätt balans och det krävs en del experimenterande för att ta reda på vad som fungerar bäst i ett specifikt scenario.

Säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet : AI kan söka efter information online och skapa innehåll baserat på den, men det krävs ofta mänsklig inblandning för att verifiera den. All information som finns tillgänglig online är inte korrekt, och AI-innehåll är kanske inte 100 % tillförlitligt.

Etiska överväganden : En av de största farhågorna när det gäller att använda AI i innehållsskapande är att det saknar en mänsklig touch. Att se till att AI inte ersätter människor utan hjälper dem bör vara en högsta prioritet för alla som använder AI i innehållsmarknadsföring.

Undvika partiskhet: Eftersom AI är beroende av träningsdata är en av de största farhågorna med AI-användning att den kan vara mottaglig för partiskhet. Om detta inte kontrolleras kan det leda till att befintliga fördomar i samhället sprids.

Sammanfattningsvis kan man säga att om du förstår och hanterar utmaningarna med AI är det ett kraftfullt verktyg för att stärka dina innehållsmarknadsföringsinsatser.

AI-innehållsstrategi: användningsfall och exempel

Vi har redan gått igenom olika sätt som AI kan vara användbart inom innehållsmarknadsföring. Nu ska vi diskutera några praktiska tillämpningar och exempel som kan hjälpa dig att skapa din strategi för innehållsmarknadsföring.

Idéer till innehåll

Några praktiska användningsfall för AI i innehållsskapande är:

Undersöka relevanta sökord och populära ämnen för att skapa innehåll

Förbereda innehållsbriefingar för skribenter eller influencers

Skapa detaljerade innehållsöversikter baserade på SERP-forskning

Analysera konkurrenternas strategier och innehåll för att rekommendera innehållsidéer

Övervaka trender online och i sociala medier för att hitta populära ämnen eller hashtags med hjälp av AI-verktyg för sociala medier

Genomföra målgruppsundersökningar för att skapa skräddarsydda innehållsstrategier

Sammanställa innehåll från flera källor för nyhetsbrev eller listor

Exempel: AI-innehållsbriefar för innehållsplanering (Kasasa) Kasasa, ett finansiellt tjänsteföretag, hade svårt att effektivisera innehållsskapandet och bygga upp webbplatsens auktoritet. Företaget samarbetade med AI-företaget MarketMuse för att skapa högkvalitativt, auktoritativt innehåll baserat på AI-drivna innehållsbriefingar. Resultatet? 92 % mer organisk trafik jämfört med föregående år, 83 % tillväxt i sökordsrankningar och 28 % mer tid spenderad på sidan.

Slutsats: Använd mallar för innehållsmarknadsföringsstrategier med AI-verktyg för att snabbt skapa en solid innehållsplan som ger fantastiska resultat.

Innehållsskapande

Här är några verkliga exempel på hur AI används i innehållsskapande.

Automatisk generering av djupgående blogginlägg, artiklar, fallstudier och annat långformat innehåll

Skriva engagerande e-posttexter och ämnesrader

Skapa bilder och videor baserade på AI-prompter

Konvertera text till video med hjälp av AI-verktyg

Använda uppmaningar för att låta AI-copywritingverktyg generera marknadsföringstexter och innehåll för sociala medier

Använd AI för att generera sammanfattningar, bildtexter och transkriptioner

Exempel: AI-videoproduktion (Dixa) Dixa, ett företag som utvecklar kundtjänstprogramvara, använder AI-videogenereringsverktyget Synthesia för att skapa introduktionsvideor för att utbilda nya kunder. Genom att använda AI kunde företaget spara en tredjedel av den tid som tidigare gick åt till att skapa traditionella videor med voiceover. Istället använder företaget nu AI-avatarer och mallar för att skapa videor i stor skala.

Sammanfattning: Använd AI-genererade innehållsmallar för att förenkla och påskynda din innehållsskapandeprocess.

Innehållsoptimering

Här är några praktiska sätt att använda AI för att optimera befintligt innehåll.

Korrigera skiljetecken och vanliga grammatiska fel

Förbättra läsbarhet, ton, struktur och sökordsoptimering

Bildoptimering, inklusive beskrivningar och alt-texter som är rika på nyckelord, samt bildkomprimering.

A/B-testning för att jämföra olika element och förstå vad som fungerar bäst för en specifik målgrupp

Göra innehållet längre eller kortare, ändra tonen eller omformulera

Översätta text- eller videoinnehåll till flera språk

Exempel: AI-testning och optimering av e-postmeddelanden av Goosehead Insurance Försäkringsbolaget använde AI-innehållsverktyget Jasper för att skapa personliga e-postmeddelanden och testa dem för att förbättra engagemanget och konverteringsgraden. Resultatet blev en ökning av klickfrekvensen för e-postmeddelanden med 22 %.

Slutsats: Använd AI inte bara för att skapa nytt innehåll utan också för att förbättra befintligt innehåll. Använd AI-verktyg för språkförbättring, konverteringstestning, bildkorrigering, översättning och mycket mer

Framtiden för AI inom innehållsmarknadsföring

I takt med att AI-tekniken utvecklas kommer den att användas i allt större utsträckning och bli en integrerad del av arbetsflödet för innehållsskapande.

Framsteg inom naturlig språkbehandling och maskininlärning kommer att göra AI-innehåll mer likt mänskligt innehåll. De flesta marknadsförare använder AI för att skapa första utkast eller förfina innehåll snarare än för att skapa innehåll från början till slut.

Detta kommer sannolikt att förändras i takt med att AI-innehållet blir bättre och mer människolikt.

Vissa andra nya AI-tekniker kan komma att revolutionera innehållsskapandet i framtiden. Låt oss kort diskutera några av dessa.

Prediktiv analys och rekommendationsmotorer : AI kommer att förutsäga innehållstrender och användarnas surfmönster med hög precision. Detta hjälper företag att ge besökarna på webbplatsen högst personliga innehållsrekommendationer.

Visuell AI : AI-tekniken kommer att förbättras när det gäller att analysera och förstå visuellt innehåll. Detta kan användas för att extrahera insikter från bilder och videor och optimera visuellt innehåll för bättre prestanda.

Generativa AI-modeller : Verktyg som ChatGPT kommer att fortsätta utvecklas och svara på frågor för att skapa innehåll med högre noggrannhet och tillförlitlighet.

Optimering för röstsökning: Med den ökande populariteten för röstsökningar blir det allt viktigare att optimera innehållet för dessa. AI-teknik för optimering och skapande av röstinnehåll kommer att bli den nya gränsen för användningen av AI inom innehållsmarknadsföring.

Skala upp dina innehållsmarknadsföringsinsatser med AI och ClickUp

AI erbjuder många fördelar för innehållsmarknadsförare. Det hjälper dig att skapa eller optimera innehåll snabbt och effektivt, vilket gör att du kan skala upp dina innehållsmarknadsföringsinsatser.

Det är dock viktigt att förstå och mildra farhågorna kring användningen av AI-drivna verktyg i innehållsmarknadsföring. När vi beslutar hur AI ska användas i innehållsmarknadsföring måste vi ta hänsyn till bristen på mänsklig kreativitet, tillförlitligheten hos den information som tillhandahålls och etiska frågor.

Framtiden för AI-innehållsverktyg. Framsteg inom naturlig språkbehandling, prediktiv analys och andra AI-tekniker kommer att revolutionera processen för att skapa innehåll.

Om du ännu inte har integrerat artificiell intelligens i din innehållsmarknadsföringsstrategi är det dags att göra det nu.

Letar du efter ett allt-i-ett-verktyg för AI som fungerar som ett andra hjärna och hjälper dig med alla aspekter av innehållsmarknadsföring? Prova ClickUp Brain idag. Det hjälper dig att effektivisera skapandet av innehåll och skala upp dina processer för innehållsmarknadsföring.

Registrera dig gratis och kolla in funktionerna för att se allt det kan hjälpa dig med.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Hur kan AI användas för marknadsföring?

AI kan användas för olika marknadsföringsändamål, från att studera marknadstrender till att ge personliga rekommendationer. Förmågan att snabbt och noggrant analysera stora datamängder och generera mänskliga svar gör AI-drivna verktyg extremt användbara för att skapa datastödda marknadsföringsstrategier och förbättra innehållsmarknadsföringsprocesser.

2. Hur kan AI användas som innehållsskapare?

Verktyg för AI-innehållsskapande som använder generativ AI-teknik kan användas som skrivassistenter. Från att förbereda innehållsbeskrivningar och dispositioner till att skriva färdiga artiklar – artificiell intelligens är till hjälp i alla aspekter av AI-innehållsskapande.

3. Hur kan marknadsförare använda generativ AI för att skapa innehåll?

Generativ AI, en typ av artificiell intelligens, använder naturlig språkbehandling för att förstå och replikera mänskligt språk. Verktyg för att skapa AI-innehåll används i stor utsträckning för olika ändamål, till exempel: