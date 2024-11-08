De 15 bästa AI-verktygen för sociala medier för marknadsförare

Att bläddra igenom oändliga kommentarer, schemalägga inlägg och spåra mätvärden utan AI-verktyg för sociala medier – allt detta bidrar till kaos.

Mitt team och jag har lagt ned otaliga timmar på att planera inlägg på sociala medier, men ändå hamnat på efterkälken när det gäller att mäta resultaten.

Vi insåg att vi behövde några AI-verktyg för sociala medier för att undvika att känna oss överhopade. Jag testade många och lärde mig att det är viktigt att använda rätt verktyg för olika behov.

För att göra det enklare för dig har jag sammanställt en lista över de 15 bästa AI-verktygen för sociala medier som har hjälpt oss att effektivisera innehåll, spåra analyser och genomföra övergripande strategier. Dessa kommer att göra din marknadsföring på sociala medier mer hanterbar utan att offra kreativiteten. 🙌

Vad ska du leta efter i ett AI-verktyg för sociala medier?

När du väljer rätt AI-verktyg för sociala medier är det lätt att bli överväldigad – det finns så många alternativ! Men alla AI-verktyg för sociala medier passar inte dina behov.

För att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut presenterar vi här några viktiga funktioner som du bör prioritera. 👇

Användarvänlighet och support: Har ett intuitivt gränssnitt som gör det tillgängligt för användare på alla kunskapsnivåer och erbjuder pålitlig kundsupport.

Integrationer: Integreras sömlöst med de största sociala medieplattformarna och din teknikstack.

Hantera flera konton: Hjälper dig att övervaka och kontrollera flera konton från en enda, enhetlig instrumentpanel.

Automatisering: Har robusta automatiseringsfunktioner som schemaläggning och automatisk publicering som hjälper dig att upprätthålla ett konsekvent publiceringsschema och spara tid och ansträngning.

Analys och rapportering: Ger detaljerad inblick i engagemang, målgruppens beteende och prestanda.

AI-funktioner: Har avancerade AI-funktioner såsom generativt innehållsskapande, sentimentanalys och hashtag-rekommendationer.

Vår lista över de 15 bästa AI-verktygen för sociala medier för planering av strategier för sociala medier innehåller både klassiker som Sprout Social och nykomlingar som Albert. ai. Vad har de gemensamt? De är utmärkta på det de gör! 🎯

Låt oss se hur du kan använda var och en av dem för att skapa effektiva marknadsföringskampanjer på sociala medier och kanalisera din marknadsföringsstrategi.

1. ClickUp (bäst för att effektivisera skapande och planering av sociala medier med AI)

ClickUp är en kraftfull plattform för att förenkla skapandet och planeringen av innehåll för sociala medier, särskilt med sina AI-funktioner och över 1000 appintegrationer. Den ligger högst upp på vår lista tack vare sina allt-i-ett-funktioner för hantering av sociala medier som automatiserar arbetsflöden för innehåll, från idégenerering till publicering.

ClickUp Docs

Formatera ditt innehåll för ökad effektivitet med ClickUp Docs

ClickUp Docs är en kraftfull funktion som hjälper dig att skapa innehåll med sina verktyg för att skapa, hantera och samarbeta på dokument. Det gör det enklare för ditt team att producera och förfina högkvalitativt innehåll på ett effektivt sätt.

Du kan organisera allt ditt innehåll på sociala medier på plattformen med dess omfattande formateringsfunktioner, kapslade sidor, stilalternativ och mallar. Det hjälper dig också att planera en bra roadmap för innehåll på sociala medier genom att brainstorma samtidigt med ditt team via ClickUps realtidsdetektering för samarbete.

ClickUp Brain

Prova ClickUp Brain Be ClickUp Brain att skriva innehåll för dina sociala medier och få det direkt.

ClickUp Brain är en AI-driven assistent som ger nya idéer och perspektiv till dina brainstorming-sessioner genom att erbjuda kontextuell, realtidsbaserad och omedelbar support som en sparringpartner. Du kan be den hjälpa dig att ta fram nya innehållsstrategier, förfina målen för sociala mediekampanjer, skapa mötesreferat och skriva rapporter baserade på insamlad data.

Brain är integrerat i Docs och omvandlar viktiga punkter eller förslag direkt till genomförbara uppgifter i de dokument du använder för brainstorming. Dess AI-skrivassistent hjälper dig att förbättra ditt skrivande med inbyggd stavningskontroll och snabba svar som skapar meddelanden med perfekt ton.

ClickUp har också andra utmärkta samarbetsfunktioner som hjälper dig att hålla kontakten med ditt team när som helst och var som helst.

ClickUp Chat

Kommunicera och samarbeta med ditt team med ClickUp Chat

ClickUp Chat förenar teamkommunikation och uppgiftshantering i ett enda smidigt verktyg. Det är perfekt för att hålla alla på samma sida, så att du kan diskutera projekt som kampanjer på sociala medier och skapande av innehåll samtidigt som du länkar direkt till relevanta ClickUp-uppgifter.

Med AI-drivna funktioner kan ClickUp Chat sammanfatta konversationer och föreslå att relaterade uppgifter skapas och kopplas samman automatiskt, vilket gör projektledningen smidigare och effektivare.

Tagga dina teammedlemmar med ett enkelt "@" med ClickUp Assign Comments.

Tilldela kommentarer i ClickUp till teammedlemmar och dig själv för att säkerställa att inget missas i din pipeline. Denna funktion utlöser också en avisering till den utsedda personen, och uppgiften visas i deras uppgiftsfält. Det är ett utmärkt sätt för chefer att delegera uppgifter direkt från diskussioner.

ClickUp Dashboard

Visualisera din kampanjens framsteg med ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards erbjuder ett exceptionellt sätt att visualisera dina kampanjer på sociala medier. De ger dig insikter i viktiga mätvärden och kampanjresultat i realtid. Dessutom är de anpassningsbara, så att du kan anpassa dem efter ditt arbetsflöde.

Genom att implementera ClickUp för hantering av sociala medier och innehållsskapande kunde vi helt slopa all e-postkommunikation i detta projekt.

ClickUp erbjuder också flera mallar för innehållskalendrar som hjälper dig att planera din kalender för sociala medier.

ClickUp Social Media Advanced Template erbjuder ett samarbetsinriktat och effektivt tillvägagångssätt för innehållsplanering. Dess fem olika vyer – Lista, Tavla, Kalender, Inbäddning och Dokument – möjliggör skräddarsydd uppgiftshantering.

På samma sätt optimerar ClickUp Social Media Posting Schedule Template hanteringen av sociala medier för ett konsekvent engagemang från målgruppen med ett strukturerat planeringsramverk, schemaläggning av inlägg och anpassade statusar som Avbruten, Klar och Pågående för tydlig kampanjspårning.

ClickUps bästa funktioner

Uppgiftshantering: Skapa uppgifter för varje innehåll eller kampanj, ange deadlines och tilldela dem till teammedlemmarna.

Anpassade arbetsflöden: Ställ in anpassade arbetsflöden som speglar din process för att skapa innehåll för sociala medier.

ClickUp Automations: Automatisera rutinuppgifter med hjälp av if-then-triggers eller skapa automatiseringssekvenser i naturligt språk med ClickUp Brain.

ClickUp-integrationer: Integrera med populära applikationer som Google Drive, Dropbox, Google Kalender, Chrome, Figma, Vimeo och många fler.

Över 1000 färdiga mallar: Få tillgång till hundratals mallar för olika användningsområden för att spara tid och säkerställa konsekvens mellan olika projekt.

Flera uppgiftsvyer: Visualisera tidslinjerna för dina kampanjer på sociala medier i över 15 anpassade Visualisera tidslinjerna för dina kampanjer på sociala medier i över 15 anpassade ClickUp-vyer , inklusive Gantt-diagram, Kanban-tavla, listvy och tabellvy.

Begränsningar för ClickUp

Den initiala installationen tar tid.

Användare har rapporterat en brant inlärningskurva på grund av dess breda utbud av funktioner.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Lately AI (Bäst för återanvändning av innehåll för sociala medier)

via Lately AI

På senare tid är AI ett av de mest populära AI-verktygen för sociala medier som utnyttjar neurovetenskapligt baserad AI för att effektivisera skapande, planering och analys av innehåll.

Det omvandlar långa innehåll, såsom bloggar, poddar eller videor, till korta inlägg på sociala medier för olika plattformar. Detta gör det särskilt användbart för marknadsförare som vill öka sin räckvidd.

De senaste bästa AI-funktionerna

Skapa en unik och anpassad ”röstmodell” för att nå alla målgrupper på alla kanaler, på alla språk eller regionala dialekter.

Optimera din plattforms algoritm dagar, veckor eller till och med månader i förväg.

Samla alla teammedlemmar under en enhetlig varumärkeshierarki för centraliserad kommunikation.

Senaste begränsningar för AI

Funktioner som köen blir buggiga när du försöker omorganisera inlägg.

Du kan inte markera inlägg från plattformen.

Det går inte att ställa in Instagram-berättelser.

Senaste AI-priser

Gratis

Startpaket: 59 $/månad per användare

Tillväxt: 239 $/månad för 3 användare

Företag: Anpassad prissättning

Senaste AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Agorapulse (Bäst för omfattande hantering av sociala medier)

via Agorapulse

Agorapulse är ett omfattande verktyg för hantering av sociala medier som erbjuder funktioner för att effektivisera hanteringen av flera plattformar.

Jag har använt det för att schemalägga inlägg, övervaka konversationer och analysera prestationsdata. Jag uppskattade särskilt dess funktioner för enhetlig inkorg, som hjälper användare att samla meddelanden och kommentarer från alla plattformar.

Agorapulses bästa funktioner

Använd dess dra-och-släpp-kalender för att schemalägga inlägg och visualisera dem utan ansträngning.

Få tillgång till anpassningsbara mallar för sociala medier för att skapa innehåll.

Spåra omnämnanden av ditt varumärke, konkurrenter och relevanta nyckelord med funktionen "Social Listening".

Få djupgående insikter om din sociala prestanda med omfattande analyser.

Agorapulse begränsningar

Begränsade integrationer – det integreras inte med plattformar som TikTok eller andra nya sociala applikationer.

Det kan vara långsamt, särskilt när man schemalägger inlägg eller laddar upp media.

Du måste betala extra för X (tidigare Twitter) analytics.

Begränsade publiceringsalternativ i gratispaketet

Det konsoliderar inte kommentarer och Instagram-direktmeddelanden på samma plattform, så du måste kontrollera dem manuellt.

Agorapulse-priser

Standard: 69 $/månad per användare

Professionell: 99 $/månad per användare

Avancerat: 149 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Agorapulse-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner) 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Läs också: De 10 bästa verktygen för social lyssnande som stärker din sociala strategi

4. SocialBee (bäst för hantering av evergreen-innehåll)

via SocialBee

SocialBee är ett mångsidigt AI-verktyg för sociala medier som är utformat för att hjälpa dig att hantera, automatisera och optimera skapandet av innehåll på olika plattformar.

En av dess mest framstående funktioner är AI Content Improvement, som gör det möjligt att förbättra inlägg och planera strategier för bättre engagemang. Jag har använt det för att skapa plattformsspecifikt innehåll snabbare, särskilt för Facebook, Instagram, X och LinkedIn.

SocialBees bästa funktioner

Designa visuellt tilltalande innehåll för dina flöden med hjälp av appens integreringar med verktyg som Canva, Unsplash och GIPHY.

Bjud in personer till din arbetsyta, tilldela roller, lämna feedback och godkänn innehåll – allt i en och samma app.

Skapa inlägg med över 1 000 sociala medieprompter, sammanfatta bloggar och skapa högkvalitativt innehåll i olika tonfall.

Återanvänd evergreen-innehåll och dela högpresterande inlägg på nytt för att automatiskt öka deras räckvidd.

SocialBee-begränsningar

Det har ingen inbyggd Pinterest-integration.

Begränsade textformateringsfunktioner, särskilt för längre innehåll

Kopiera-klistra överför inte formateringen särskilt bra, vilket gör det till en tidskrävande uppgift.

Användargränssnittet är inte visuellt tilltalande

SocialBee-priser

Standard

Bootstrap: 29 $/månad per användare

Accelerate: 49 $/månad per användare

Pro: 99 $/månad för 3 användare

Byrå

Pro50: 179 $/månad

Pro100: 329 $/månad

Pro150: 449 $/månad SocialBee-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 400 recensioner) 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner) 4,6/5 (över 30 recensioner)

5. Sprout Social (bäst för insikter och automatisering av uppgifter)

via Sprout Social

På femte plats på min lista finns Sprout Social, en fantastisk plattform som är känd för sina kraftfulla analys- och automatiseringsfunktioner.

En av dess bästa funktioner är AI-driven sentimentanalys, som automatiskt klassificerar meddelanden som positiva, negativa eller neutrala, vilket hjälper dig att mäta publikens uppfattning i realtid.

Sprout Socials bästa funktioner

Utnyttja funktionen "smarta kategorier" för att gruppera och klassificera data och göra det enklare att spåra specifika trender eller ämnen i olika sociala mediekanaler.

Få detaljerade mätvärden med dess rapporteringsverktyg för affärsintelligens för att visualisera och spåra KPI:er genom intuitiva instrumentpaneler.

Bygg upp och hantera partnerskap med influencers och innehållsskapare för att öka varumärkets närvaro.

Begränsningar för Sprout Social

Inga AI-svar för den smarta inkorg

Du kan inte spara ofta använda hashtags.

Ibland kopplas profiler på olika plattformar bort från varandra.

Du kan inte schemalägga publicering av PDF-filer på LinkedIn.

Priser för Sprout Social

Standard: 249 USD/månad per användare

Professionell: 399 $/månad per användare

Avancerat: 499 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sprout Social-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 3 400 recensioner) 4,4/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

6. Emplifi (tidigare Socialbakers) (Bäst för AI-driven kundengagemang)

via Emplifi

Emplifi (tidigare Socialbakers) är ett AI-drivet verktyg för sociala medier som hjälper varumärken att effektivisera sin marknadsföring och kundservice.

Jag är särskilt imponerad av dess användning av AI i flera funktioner. Den har AI-drivna verktyg för social lyssnande som kan upptäcka sentiment och dynamiska ämnen, så att du kan ligga steget före när det gäller trender och konversationer som är relevanta för din målgrupp.

Emplifis bästa funktioner

Mät allmänhetens uppfattning i realtid med hjälp av dess naturliga språkbearbetningsfunktioner för djupare insikter i konsumentbeteende.

Utnyttja historiska publikdata med verktyget PrimeTime för att fastställa optimala tidpunkter för att publicera innehåll.

Sammanfatta stora mängder kundfeedback och analysera den för att fånga upp viktiga frågor.

Emplifi-begränsningar

Integrationer med LinkedIn och Tiktok tillåter inte att du spårar omnämnanden.

Saknar konsekvens i rapporteringsfunktionerna för flera sociala mediekanaler.

Det finns inga anpassningsmöjligheter för innehållssamlingar, såsom massmärkning.

Vissa användare tycker att användargränssnittet är förvirrande. Till exempel finns hanteringen av schemalagda rapporter under användarens profil istället för under "innehåll" eller "instrumentpaneler".

Emplifi-priser

Anpassad prissättning

Emplifi-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner) 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 30 recensioner)

7. Brandwatch (Bäst för social lyssnande och trendanalys)

via Brandwatch

Brandwatch är en kraftfull digital plattform för konsumentinformation som är användbar för social lyssnande och trendanalys.

Dess avancerade AI- och datahanteringsfunktioner hjälper företag att mäta kundernas åsikter, spåra varumärkesuppfattningen och samla in onlinekonversationer över olika plattformar.

Brandwatch bästa funktioner

Övervaka omnämnanden av varumärket i olika sociala mediekanaler och utvärdera den emotionella tonen bakom dessa omnämnanden med hjälp av ”sentimentanalys”.

Få aviseringar om ökningar i negativt sentiment med den smarta varningsfunktionen.

Anpassa sökningar på flera språk med 48 booleska operatorer som förfinar och riktar sökfrågorna.

Upptäck de bästa influencerna för ditt varumärke och hantera relationerna med influencers.

Brandwatchs begränsningar

Nyckelordsbackfilling, vilket innebär att förlorade nyckelord inte laddas, misslyckas även efter många försök.

Små problem som diagram som hämtar data från andra källor eller problem med att flytta element inom en instrumentpanel är vanliga.

Det tar lång tid att ladda data.

Inget enhetligt engagemangsbetyg

Brandwatch-priser

Anpassad prissättning

Brandwatch-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner) 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

8. Tailwind (Bäst för schemaläggning av visuellt innehåll på sociala medier)

via Tailwind

Tailwind är ett populärt verktyg för hantering av visuellt innehåll på plattformar som Instagram, Pinterest och Facebook.

Vi har främst använt det för schemaläggning på sociala medier och tycker att det är särskilt användbart för att planera och optimera strategin för innehåll på sociala medier för plattformar som fokuserar på visuella element. Det skapar visuellt tilltalande och responsiva designer som vi har använt i vårt innehåll på sociala medier.

Tailwinds bästa funktioner

Skapa engagerande inlägg på sociala medier genom att använda det som ett AI-verktyg för bildtexter , beskrivningar och korta videoskript anpassade för specifika målgrupper.

Använd de fördesignade anpassningsbara mallarna med professionell grafik. Verktyget tillämpar automatiskt varumärkets färger, typsnitt och logotyper för att säkerställa enhetlighet i designen.

Maximera engagemanget utan manuellt arbete med funktionen "SmartScheduling" som väljer den bästa tidpunkten för att publicera inlägg baserat på målgruppen.

Förhandsgranska och organisera ditt innehåll med den visuella Instagram-feedplaneraren med 9 rutor.

Tailwinds begränsningar

Begränsade plattformsintegrationer, främst Pinterest och Instagram, vilket inte är idealiskt.

Det är svårt att avsluta sitt konto och kundservicen kan vara dålig.

Begränsad Pinterest-analys

Tailwinds prissättning

Gratis för alltid

Pro: 24,99 $/månad per användare

Avancerat: 49,99 $/månad för 2 användare

Max: 99,99 $/månad för 5 användare

Tailwind-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Loomly (Bäst för samarbete kring skapande och planering av innehåll)

via Loomly

Loomly är ett fantastiskt verktyg för hantering av sociala medier som hjälper till att skapa och planera samarbetsinnehåll. Det effektiviserar aktiviteterna på sociala medier, från idé till publicering och mätning.

Du kan hantera olika sociala mediekonto från ett gränssnitt samtidigt som du använder dess samarbetsfunktioner, såsom godkännandeprocesser och mockups för inlägg.

Loomlys bästa funktioner

Lagra och organisera medietillgångar med hjälp av dess innehållsbibliotek och integrerade verktyg som Canva och Unsplash. Du kan också få tillgång till över fem miljoner royaltyfria foton och videor och redigera dem direkt på plattformen.

Få över 300 dagliga innehållsförslag baserade på trender och helgdagar på sociala medier för att upprätthålla en fräsch och engagerande innehållskalender.

Identifiera högpresterande inlägg och kampanjer och spåra klick med den inbyggda URL-förkortaren Loomly.

Loomlys begränsningar

Det har förekommit fall där applikationen inte har publicerat på en plattform vid den schemalagda tidpunkten.

Vissa inlägg måste publiceras manuellt. Om en användare till exempel måste publicera en reel på Facebook och Instagram kommer reelen endast att publiceras på Facebook.

Det är svårt att dela utkast till inlägg

Loomlys prissättning

Baspris: 42 $/månad för 2 användare

Standard: 80 $/månad för 6 användare

Avancerat: 175 $/månad för 14 användare

Premium: 369 $/månad för 30 användare

Loomlys betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 450 recensioner)

10. Albert. ai (Bäst för automatiserad annonshantering och optimering)

Albert. ai är en AI-driven marknadsföringsplattform som är utformad för att självständigt hantera och optimera digitala kampanjer över olika kanaler som sociala medier, betald sökning och programmatisk visning.

Det använder maskininlärning och prediktiv analys för att hantera uppgifter som medieköp, målgruppsinriktning och kreativ optimering, vilket frigör marknadsförare att fokusera på strategi.

Albert. ai bästa funktioner

Automatisera viktiga aspekter av digitala kampanjer, såsom målgruppsanpassning, budgivning och budgetfördelning.

Använd plattformen för att testa och optimera kreativa tillgångar i realtid, så att annonserna presterar bäst i olika kanaler.

Integrera data från flera plattformar (som Google och Facebook) för att optimera annonsutgifterna över olika kanaler.

Albert. ai begränsningar

Integrationsprocessen kräver betydande support och utbildning, vilket gör det svårt för småföretag att införa utan tekniska resurser.

Det är alltför beroende av kvaliteten och kvantiteten på historiska data och kan få problem om företaget saknar sådana data.

Priser för Albert.ai

Anpassad prissättning

Albert. ai betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

11. QuillBot (Bäst för att förbättra skrivkvaliteten)

via QuillBot

QuillBot är ett avancerat AI-skrivverktyg som är utformat för att förbättra kvaliteten på skriftligt innehåll, vilket gör det användbart för social media-ansvariga och innehållsskapare.

Det har utmärkta omskrivningsfunktioner som hjälper dig att skriva om meningar och stycken så att de blir mer polerade, sammanhängande och engagerande. Du kan använda det för att återanvända innehåll på olika plattformar och spara tid. Jag har upptäckt att dess lägen "Fluency" och "Creative" är till hjälp för att skriva tydligare och använda unika uttryck.

QuillBots bästa funktioner

Kontrollera grammatiken och korrigera fel för att säkerställa att dina inlägg och texter är professionella innan du publicerar dem.

Kondensera långa artiklar eller rapporter till kortfattade sammanfattningar för snabba bildtexter, uppdateringar eller höjdpunkter på sociala medier.

Upptäck plagiering och säkerställ att ditt innehåll är originellt för att upprätthålla trovärdigheten.

QuillBots begränsningar

Grammatikkontrollen är inte lika omfattande som andra AI-verktyg för sociala medier.

Ibland missar det att upptäcka fel i meningsbyggnaden.

Det omformulerar endast ett begränsat antal ord.

QuillBot-priser

Gratis

Premium: 4,17 $/månad per användare (faktureras årligen)

QuillBot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

12. Jacquard (tidigare Phrasee) (Bäst för att skapa marknadsföringstexter)

via Jacquard

Jacquard är ett AI-drivet verktyg för sociala medier som är utformat för att generera och optimera marknadsföringstexter i olika digitala kanaler, inklusive e-post, sociala medier och betalda annonser.

Det använder naturlig språkgenerering (NLG) för att skapa mycket engagerande och prestationsdrivet innehåll, såsom e-postrubriker och annonstexter, som är skräddarsydda för att tilltala dina målgrupper.

Jacquards bästa funktioner

Använd AI för copywriting på flera plattformar, inklusive e-post, sociala medier och betalda annonser.

Anpassa meddelanden baserat på AI:ns lärande från historiska data för att maximera din räckvidd.

Skapa övertygande marknadsföringsbudskap och optimera dem för engagemang och konversation.

Jacquards begränsningar

Saknar kreativa designverktyg, så du kan behöva använda annan programvara för visuella element.

Du kan inte välja den ton du behöver

Jacquard-prissättning

Anpassad prissättning

Jacquard-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

13. PromoRepublic (Bäst för lokal marknadsföring på sociala medier)

via PromoRepublic

Nästa är PromoRepublic. Jag har använt applikationen för att hantera sociala medier för olika företagsplatser. Det är ett utmärkt sätt att förbättra dina lokala marknadsföringsinsatser.

PromoRepublic hjälper företag att effektivisera skapandet av innehåll, schemaläggning av inlägg och hantering av rykte på olika plattformar. Dess AI Composer gör det också möjligt att skapa engagerande inlägg och marknadsföra dem på Instagram och Facebook.

PromoRepublics bästa funktioner

Skapa inlägg på sociala medier med hjälp av AI baserat på användardefinierade parametrar som ton, längd och inkludering av hashtags och emojis.

Mät prestanda och få praktiska insikter för att förbättra strategierna för sociala medier.

Möjliggör hyperlokaliserad reklam och dynamisk anpassning av innehåll på olika platser.

Övervaka hänvisnings trafik och konversationer från inlägg

Begränsningar för PromoRepublic

Användargränssnittet är lite obekvämt; när du till exempel visar inlägg i kalendervyn per vecka måste du bläddra tillbaka flera veckor för att se historiska data.

Det innehåller inte en länk i ett inlägg och förkortar den automatiskt.

Integrationen med LinkedIn kan vara långsam, det uppstår fördröjningar när data hämtas från plattformen och det saknas en Zapier-integration.

Priser för PromoRepublic

Småföretag: 59 $/månad per användare

Byrå: 99 $/månad för 10 användare

Flera platser: Anpassad prissättning

PromoRepublics betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

14. BuzzSumo (Bäst för innehållsforskning)

via BuzzSumo

BuzzSumo är ett fantastiskt AI-drivet verktyg för innehållsforskning, perfekt för marknadsförare och sociala medieansvariga som vill ligga steget före. Det hjälper dig att upptäcka trender, analysera det mest engagerande innehållet och identifiera viktiga influencers på olika plattformar.

Verktyget erbjuder också funktioner som innehållsupptäckt efter socialt nätverk, innehållstyp och domän, så att du kan finjustera din forskning.

BuzzSumos bästa funktioner

Hitta och ta kontakt med över 700 000 journalister och få dubbelt så många nischade ämnesresultat.

Utforska efterfrågade sökord och analysera underrubriker, struktur och innehåll i topprankade rubriker för SEO-insikter.

Undersök kundrecensioner om aktuella och framväxande trender inom din kategori.

Övervaka omnämnanden av varumärket och spåra konkurrenter

BuzzSumo-begränsningar

Det finns främst på engelska, så de flesta trenderna kommer endast från engelsktalande länder.

Mycket av värdet verkar dupliceras av gratistjänster som Google Alerts.

BuzzSumo-priser

Innehållsskapande: 199 $/månad per användare

PR och kommunikation: 299 $/månad för 5 användare

Paket: 499 $/månad för 10 användare

Företag: 999 $/månad för 30 användare

BuzzSumo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

15. ContentStudio (bäst för att upptäcka relevant innehåll)

via ContentStudio

ContentStudio är ett utmärkt val för att upptäcka innehåll och hantera projekt på sociala medier. Det är specialiserat på att hjälpa dig att hitta relevant och populärt innehåll på olika plattformar.

Med sin upptäcktsfunktion gör ContentStudio det möjligt för dig att enkelt övervaka trender. Det samlar innehåll från källor som YouTube, X (tidigare Twitter) och bloggar i ett enda flöde, vilket förenklar processen att identifiera vad som är populärt inom din nisch.

ContentStudios bästa funktioner

Organisera ditt innehåll på sociala medier i en interaktiv innehållskalender med flera vyer för att inspirera till samarbete och spara tid.

Skapa intelligenta innehållspipelines med specialiserade tekniker för innehållskuration, såsom RSS-flöden och anpassade ämnen för framgång på sociala medier.

Skriv övertygande och relevant innehåll med hjälp av AI-skrivassistenten.

Begränsningar för ContentStudio

För icke-tekniska användare är plattformen överväldigande och har en brant inlärningskurva.

Användare klagar över att innehåll på andra språk än engelska inte är användbart.

Instrumentpanelen kan inte anpassas.

Priser för ContentStudio

Gratis

Startpaket: 20 $/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Byrå: 99 $/månad för 5 användare

Betyg och recensioner av ContentStudio

G2: 4,6/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 650 recensioner) 4,7/5 (över 650 recensioner)

Sluta scrolla på sociala medier med ClickUp

När det gäller sociala medier är det viktigaste att fånga uppmärksamhet – och ClickUps AI-drivna funktioner gör det enklare än någonsin att skapa innehåll som fångar uppmärksamheten och genomföra smidiga kampanjer.

Var och en av de 15 AI-verktygen för sociala medier som vi har lyft fram har unika styrkor, men ClickUp utmärker sig som en allt-i-ett-lösning för hantering av din sociala strategi och teamets uppgifter. Med ClickUp kan du organisera din kalender för sociala medier, spåra prestationsmått och effektivisera hela processen för skapande av innehåll på ett och samma ställe.

Gör dig redo att öka ditt engagemang, optimera annonser och fatta datadrivna beslut som driver ditt varumärke framåt – registrera dig på ClickUp idag!