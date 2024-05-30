Hur man använder AI för copywriting (med exempel på uppmaningar)

Processen att skapa den perfekta texten för dina marknadsföringskampanjer är inte så smidig som det slutliga resultatet ger intryck av.

Från att brainstorma idéer och planera innehåll till att skriva, strukturera och ibland till och med omstrukturera tills det blir precis rätt – att producera det slutgiltiga, polerade utkastet kräver tid och ansträngning.

Men det är okej, eftersom det finns en lösning som kan effektivisera processen: AI-verktyg för copywriting.

AI-verktyg för copywriting kompletterar dina färdigheter och din expertis och ökar din produktivitet utan att ta bort den mänskliga kreativiteten och förståelsen.

De sparar dig värdefull tid, särskilt under de nervösa stunderna med korta deadlines, och blir din räddning när skrivkrampen slår till.

I den här bloggen har vi sammanställt de bästa AI-verktygen för copywriting som hjälper dig att nå framgång. Vi har också lagt till exempel på AI-prompter med resultat och exempel på hur du använder dessa verktyg.

Låt oss dyka in!

Vad är AI-copywriting?

Under de senaste åren har AI-copywriting blivit en game changer inom innehållsskapande och marknadsföring. Men vad är egentligen AI inom copywriting, och hur fungerar det?

AI-copywriting är användningen av artificiell intelligens för att skapa övertygande texter. Det använder algoritmer för maskininlärning (ML) och tekniker för naturlig språkbehandling (NLP) för att generera innehåll.

Fördjupa dig: Hur imiterar AI människor för att generera människoliknande text? AI använder flera tekniker för att generera text som efterliknar mänskligt språk: Analyserar stora mängder data på webben

Identifierar skrivmönster

Lär sig nyanserna i språk, stil och tonfall

Ett AI-verktyg för copywriting kan anpassas till olika skrivstilar och tonfall eftersom det tränas på stora mängder textdata. Detta gör att du kan skapa texter som passar ditt varumärkes preferenser och målgrupper.

Oavsett om du strävar efter en professionell och självsäker ton för en företagswebbplats eller en lekfull och vänlig atmosfär för ett inlägg på sociala medier, kan AI generera texter som överensstämmer med dina krav.

För- och nackdelar med att använda AI för copywriting

AI-copywriting erbjuder många fördelar, men det finns också en del utmaningar. Låt oss ta en titt på några av för- och nackdelarna med att använda AI för att skriva texter:

Fördelar med att använda AI för copywriting

Ökad effektivitet: AI kan generera innehåll snabbt, vilket sparar tid, hjälper dig att hålla snäva deadlines och upprätthålla en konsekvent leveransplan.

Förbättrad personalisering: AI-verktyg kan snabbt analysera användardata och skräddarsy innehåll baserat på din målgrupps preferenser. Att använda AI för personalisering av innehåll kan hjälpa dig att inte bara öka användarnas engagemang utan också få fler leads.

Bättre konsistens: Med hjälp av AI kan du säkerställa en konsekvent ton och stil i flera projekt efter behov. Detta kan hjälpa dig att bygga upp en solid och enhetlig röst och identitet för dina kunders varumärke.

Översättningsfunktioner: Ett pålitligt AI-verktyg kan översätta innehåll till flera språk på nolltid. Detta är en stor fördel som kan hjälpa dig att bygga upp en global publik för dina texter genom att säkerställa att ditt innehåll är tillgängligt för personer som inte talar engelska.

Nackdelar med att använda AI för copywriting

Kvalitetsproblem: AI-verktyg kan inte förstå känslor eller finare nyanser i mänsklig natur på samma sätt som mänskliga skribenter kan. Detta kan leda till felaktigheter eller bristande djup i innehållet. Se därför till att revidera och anpassa innehållet där det behövs för att undvika att din trovärdighet påverkas.

Brist på originalitet och kreativitet: AI har ofta svårt att skapa originella och kreativa koncept, vilket gör att innehållet låter repetitivt eftersom det i hög grad bygger på befintliga användardata och skrivmönster. För att övervinna detta, glöm inte att kombinera dina egna idéer och kreativitet med AI för att skapa unikt och engagerande innehåll.

Felaktig tolkning av sammanhanget: Ibland kan AI tolka sammanhanget i din uppmaning felaktigt och generera irrelevant innehåll. Granska därför AI-genererat innehåll noggrant varje gång för att kontrollera dess relevans, särskilt när det gäller komplexa eller känsliga ämnen.

Etiska frågor: Det är viktigt att verifiera äktheten hos AI-genererat innehåll, eftersom plagiering kan medföra etiska risker, såsom intrång i immateriella rättigheter. Kontrollera därför alltid AI-genererat innehåll med hjälp av robusta verktyg för plagieringskontroll för att säkerställa originalitet och upprätthålla etiska standarder.

Hur använder man AI-programvara för copywriting?

AI-skrivverktyg hanterar nu enkelt många copywriting-uppgifter på några minuter, vilket sparar författare, redaktörer och marknadsförare betydande tid och ansträngning.

Så här kan du använda AI för copywriting:

1. Välj ämne och typ av text du vill skriva

Identifiera först vilken typ av text du behöver. Är det ett fängslande inlägg på sociala medier, en övertygande produktbeskrivning eller ett omfattande blogginlägg? Att känna till ditt mål hjälper AI-verktyget att generera det mest relevanta innehållet.

2. Ange en uppmaning

Ge AI-verktyget för copywriting ett specifikt kommando som kallas en "prompt". Vissa verktyg har alternativ som hjälper dig att ge en specifik och detaljerad prompt. Din prompt kan vara så detaljerad som behövs, men se till att all viktig information ingår på ett strukturerat sätt i samma meddelande. Markera till exempel alla SEO-nyckelord som är relevanta för din produkt/tjänst, ditt varumärke eller din bransch i prompten.

Proffstips: Gör denna uppmaning så detaljerad som möjligt för att få mer exakta resultat

3. Vänta och se

På några sekunder genererar verktyget resultat som du kan använda direkt eller redigera efter dina önskemål.

Använd ClickUp Brain Använd AI för att generera allt från e-posttexter och bildtexter för sociala medier till bloggidéer och rapportutkast.

4. Övervaka och slutför

Kom ihåg att dessa verktyg bygger på att analysera befintligt webbinnehåll för att generera nytt innehåll. Det innebär att det genererade innehållet inte är helt originellt, utan produceras av AI-verktyget baserat på information som finns tillgänglig online. Du måste därför kontrollera resultaten och dubbelkolla innan du slutför texten.

Se till att du redigerar det AI-genererade innehållet genom att faktagranska, finslipa och göra justeringar för att lägga till en touch av originalitet. Se också till att den genererade texten inte saknar känslighet och inkludering.

Använd ClickUps hjärna för AI-copywriting

ClickUp, en allt-i-ett-mjukvarulösning, är utvecklad för att effektivisera din skrivprocess med ökat samarbete så att du sparar tid. Det är en funktionsrik plattform, inklusive stjärnan i showen – ClickUp Brain – en svit av AI-drivna verktyg.

Att skriva innehåll för flera kunder med dessa "vänliga påminnelser" om närmande deadlines kan vara överväldigande, tråkigt och tidskrävande. ClickUp Brain kan dock vara din pålitliga AI-skrivassistent som förenklar dina uppgifter och gör dem mer hanterbara.

Skriv med ClickUp Brain Skriv ett blogginlägg på några sekunder med ClickUp Brain

Med ClickUp Brain kan du skapa innehåll snabbare och bättre, utan att behöva kämpa med skrivkramp. Lämna manuella processer bakom dig med ClickUp Brain och få följande saker gjorda och mycket mer:

Sammanfatta långa texter

Formatera bloggar

Generera innehållsidéer

Skriv SEO-optimerade landningssidor, e-postmeddelanden, artiklar, biografier för sociala medier etc.

Skapa högkvalitativt innehåll för försäljning och marknadsföring

Skriv metatitlar och metabeskrivningar

Skapa dispositioner

Kör automatiska stavningskontroller

Skriv om innehållet för att undvika oavsiktligt plagiering

Omstrukturera innehållet och korrekturläsa det

Skapa produktbeskrivningar, innehållssammanfattningar etc.

Skapa mallar för dokument som du använder ofta

Dessutom kan du med ClickUp skapa innehåll, med eller utan AI, genom att använda det inbyggda dokumentverktyget ClickUp Docs. Detta är möjligt eftersom ClickUp Brain är integrerat i ClickUp Docs, vilket gör det enklare för dig att skapa och redigera dina texter direkt på plats.

Dessutom sparas dina dokument bekvämt i ditt arbetsområde i ClickUp Docs, så att du enkelt kan komma åt dem när du behöver dem.

Samarbeta med teammedlemmar och kunder för att redigera och slutföra ett dokument i realtid i ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan du till och med samarbeta med dina kollegor eller kunder i realtid. Tillsammans kan ni göra ändringar, markera text och lämna kommentarer, utbyta feedback och omvandla era texter till praktiska uppgifter.

Med ClickUp Brain kan du skapa innehåll i valfri ton eller stil. Dessutom kan du transkribera videor och översätta dina anteckningar till olika språk utan ansträngning.

Vad är unikt: ClickUp Brain har en dedikerad AI-författare som hjälper dig att komma igång med din copywriting genom att ge dig diskussionspunkter och ställa in tonen och kreativitetsnivån.

Prova ClickUp Brain Skräddarsy dina texter med hjälp av ClickUp Brains AI Writer.

Användningsfall och exempel på AI-copywriting (med uppmaningar)

Låt oss nu utforska några användningsfall och exempel på AI-copywriting för att hjälpa dig att få en bättre förståelse.

Produktbeskrivningar

Om du har en lång lista med produkter kan det vara tidskrävande att skapa en övertygande produktbeskrivning för var och en av dem. Ett AI-verktyg för copywriting kan dock förenkla denna process genom att generera beskrivningar snabbt och konsekvent.

Mata AI-verktyget med specifika produktspecifikationer och kundpreferenser, så kommer det att göra underverk och spara tid åt dig.

Uppmaning: Skriv tre produktbeskrivningar för en e-handelswebbplats för mode. Produkterna är en svart halterneckklänning, en grön lång trenchcoat och en färgblockerad axelremsväska. Beskriv dem på ett kreativt sätt och fokusera på viktiga egenskaper, material och stylingalternativ. Håll beskrivningarna koncisa men detaljerade så att kunderna kan fatta välgrundade köpbeslut.

Resultat:

Prova ClickUp Brain Skapa träffande produktbeskrivningar med ClickUp Brain

Inlägg på sociala medier

Det ständiga behovet av nytt och engagerande innehåll på sociala medier är krävande och utmanande för copywriters. Men du kan be ett AI-verktyg att göra jobbet åt dig och upprätthålla en aktiv närvaro på sociala medier utan ansträngning.

AI-drivna verktyg kan analysera trender på sociala medier och varumärkesbudskap för att föreslå relevanta innehållsidéer och till och med generera bildtexter automatiskt på några sekunder.

Uppmaning: Skriv Instagram-bildtexter för att öka medvetenheten och användningen av AI-verktyg för tidshantering och produktivitet. Gör dem fängslande och se till att de tilltalar upptagna yrkesverksamma, entreprenörer och småföretagare.

Resultat:

Prova ClickUp Brain Skapa fängslande bildtexter och kampanjer för sociala medier med ClickUp Brain.

SEO-optimering

Det går inte att förneka vikten av att optimera ditt innehåll för sökmotorrankningar för att öka synligheten och driva trafik till din webbplats. Det kan dock vara svårt att hålla sig à jour med de senaste bästa metoderna inom SEO.

Här kan AI-verktyg för copywriting analysera din målgrupp, undersöka och föreslå SEO-nyckelord, bedöma innehållets läsbarhet och erbjuda värdefulla insikter för att optimera ditt befintliga innehåll.

Uppmaning: Skriv en metatitel (under 60 tecken) och en metabeskrivning (under 160 tecken) för ett blogginlägg med ämnet: 10 sätt att inreda ditt vardagsrum.

Resultat:

Använd ClickUp Brain Skapa metatitlar och beskrivningar för dina blogginlägg via ClickUp Brain.

Marknadsföringsmejl

Personliga marknadsföringsmejl hjälper dig att fånga prenumeranternas uppmärksamhet, öka engagemanget och generera leads. Med verktyg för automatisering av e-postmarknadsföring kan du effektivisera din process – skriva, redigera och skicka riktade kampanjer – allt på ett och samma ställe. Dessa verktyg analyserar kunddata, beteendemönster och tidigare interaktioner för att utforma mejl till enskilda mottagare.

Från ämnesrader till brödtext kan AI-genererade texter förbättra e-postkampanjer, vilket leder till ökade öppnings- och klickfrekvenser.

Uppmaning: Skriv ett marknadsföringsmejl för [företagsnamn], ett kosmetikföretag som lanserar en multifunktionell BB-kräm med solskydd, i två stycken (under 150 ord) och använd en positiv och informativ ton. Lyft fram fördelarna och använd en CTA som uppmuntrar prenumeranterna att prova produkten innan den tar slut med en länk.

Resultat:

Använd ClickUp Brain Skapa engagerande marknadsföringsmejl med ClickUp Brain

Reklamtexter

Alla copywriters vill att deras reklamtexter ska sticka ut från mängden och bidra till att driva organisk trafik och konvertering. Men det som tidigare bara verkade vara en önskan är nu möjligt med hjälp av AI-programvara för copywriting.

AI analyserar annonsprestanda, målgruppens demografi och specifika branschtrender för att föreslå optimerade varianter av annonstexter. Med hjälp av en AI-skrivassistent kan du testa olika meddelandestrategier och förfina dina marknadsföringstexter för att maximera avkastningen på investeringen.

Uppmaning: Skriv en annons för en matleveransapp på 100 ord och med en övertygande ton. Marknadsför tjänstens bekvämlighet och kvalitet till potentiella kunder. Beskriv menyalternativen och lyft fram erbjudanden och rabatter som finns att utnyttja. Uppmuntra till CTA med tydliga instruktioner för beställning och leverans.

Resultat:

Prova ClickUp Brain Skriv övertygande annonstexter för Google, Facebook eller YouTube med ClickUp Brain.

Idégenerering

Om du söker inspiration för nya och innovativa idéer kan du överväga att använda AI för att effektivisera din idéskapandeprocess. AI kan enkelt identifiera trender, relevanta nyckelord och målgruppens intressen.

Det är inte möjligt att ägna en hel timme åt brainstorming när deadlines närmar sig. AI-drivna verktyg genererar snabbt idéer som kan användas i din innehållsstrategi.

Uppmaning: Generera tio bloggämnen för ett fitnessföretag för nyckelordet ”livsstilsvanor”.

Resultat:

Prova ClickUp Brain Få obegränsat med bloggämnen med hjälp av ClickUp Brain

Webbplatsinnehåll

En webbplats genererar fler leads om texterna på landningssidorna är engagerande, uppdateras regelbundet för att återspegla aktuella branschtrender och uppfyller målgruppens förväntningar. Använd AI-verktyg för copywriting för att skapa, finslipa och förfina texterna på din webbplats. Verktygen kan också generera blogginlägg och vanliga frågor baserat på sökordsanalyser och branschinsikter.

Uppmaning: Skriv en CTA för webbplatsinnehåll med unika försäljningsargument för en miljövänlig vattenflaska tillverkad av [företagsnamn] som uppmuntrar besökare att besöka produktsidan med en angiven länk. Använd övertygande språk för att lyfta fram produktens fördelar.

Resultat:

Börja använda ClickUp Brain Leverera omedelbart och effektivt webbplatsinnehåll med ClickUp Brain

Strukturera och förfina innehållet

När du vill organisera ditt innehåll på ett effektivt sätt kan du lita på AI för att säkerställa att ditt innehåll är välstrukturerat och lätt att ta till sig.

Istället för att brottas med utmaningen att strukturera stora mängder information kan du låta AI göra jobbet åt dig. AI kan automatiskt organisera och kategorisera ditt innehåll, oavsett om det är ett blogginlägg eller en marknadsföringskampanj.

Tycker du att vissa texter behöver förbättras men kan inte sätta fingret på vad som är fel? De bästa författarna och redaktörerna har varit där. Låt AI göra jobbet åt dig.

Uppmaning: Förbättra denna text: Är du redo att ge ditt hem en touch av glädje och personlighet? Bläddra bland vårt sortiment av lekfulla neonskyltar eller släpp loss din kreativitet med en egen design. Med vårt fokus på kvalitet, prisvärdhet och exceptionell kundservice är våra neonskyltar det enda du behöver för att lysa upp ditt liv med en touch av neonmagi.

Resultat:

Börja använda ClickUp Brain Förfina dina texter med ClickUp Brain

På samma sätt kan du också skapa relevanta frågor för ditt arbete och be AI-verktyg för copywriting, som ClickUp Brain, att generera svar på dem. Många AI-program för copywriting kan hjälpa dig med detta. Förutom ClickUp Brain kan du också använda Google Gemini, ChatGPT osv. Du kan till och med be verktyget att skriva om texten tills du är nöjd med resultatet.

Svaren kan vara färdiga att användas redan efter första försöket, eller så kanske du behöver justera dem lite för att förbättra läsbarheten. Oavsett vilket kan ClickUp Brain vara din AI-skrivassistent för alla typer av skrivuppgifter, såsom inlägg på sociala medier och längre texter som blogginlägg och e-böcker.

Skriv bra texter med ClickUp

Oavsett om du är frilansande copywriter eller arbetar på en byrå kan du bli superproduktiv och effektivisera din innehållsskapande process genom att använda AI-drivna verktyg.

Som copywriter har du dock fler uppgifter än att bara skriva. Vad sägs om redigering, organisering av dagliga uppgifter, hantering av e-post och samarbete med kunder och kollegor? ClickUp kan hjälpa dig med allt detta och mycket mer.

Med sitt intuitiva gränssnitt och kraftfulla funktioner kan du smidigt hantera alla aspekter av ditt arbetsflöde på ett och samma ställe. Du kan tilldela uppgifter, dela dokument för granskning och godkännande, samarbeta i realtid och säkerställa smidig kommunikation med ditt team och dina kunder.

Registrera dig gratis hos ClickUp idag och börja din resa mot ökad produktivitet inom copywriting!