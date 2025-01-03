De 10 bästa allt-i-ett-programvarulösningarna för företag 2025

Att jonglera med flera verktyg och plattformar för att hantera arbete och arbetsflöden har blivit en realitet på den moderna arbetsplatsen, vilket gör det svårt att hålla sig på rätt spår och behålla fokus.

Arbetstagare växlar mellan appar 1 200 gånger om dagen – nästan 4 timmar om veckan går åt till att återställa uppmärksamheten.

Genom att centralisera verktyg, projekt och kommunikation kan team eliminera redundans, minska kontextväxlingar och fokusera på arbete som ger resultat.

Det är uppenbart att rätt allt-i-ett-programvara för företag kan förbättra dina arbetsflöden avsevärt, oavsett om du är ett litet start-up-företag eller ett stort företag.

Med ett sådant verktyg kan dina team fokusera helt på att göra kunderna nöjda och vinna marknadsandelar utan att behöva växla mellan olika appar hela tiden.

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa allt-i-ett-programvarulösningarna som kan förändra ditt arbete. Dessa verktyg förbättrar uppgiftshantering, samarbete och produktivitet genom att eliminera behovet av ständiga kontextbyten mellan olika appar och system.

Från projektledning till teamkommunikation – dessa lösningar erbjuder en rad olika funktioner som uppfyller olika behov, förenklar ditt arbetsliv och ökar effektiviteten.

Låt oss utforska dessa banbrytande allt-i-ett-programvarulösningar som kan revolutionera arbetet för dig och ditt team!

Vad ska du leta efter i en allt-i-ett-lösning?

Med otaliga verktyg kan det vara svårt att välja rätt allt-i-ett-plattform för dig och ditt team. För att underlätta utvärderingsprocessen har vi sammanställt en lista över måste-ha-funktioner i en allt-i-ett-programvara:

Funktionsuppsättning : Utvärdera de funktioner som programvaran erbjuder och se till att de täcker alla väsentliga aspekter av ditt arbete, såsom projektledning, uppgiftsuppföljning, : Utvärdera de funktioner som programvaran erbjuder och se till att de täcker alla väsentliga aspekter av ditt arbete, såsom projektledning, uppgiftsuppföljning, teamsamarbete , kommunikation och rapportering/analys.

Användarvänlighet : Prioritera intuitiv, användarvänlig programvara som kräver minimal utbildning för att ditt team ska kunna använda den. Eftersom verktyget kan ersätta ett antal av dina appar är en bra användarupplevelse avgörande. Fjärråtkomst är ett utmärkt tillägg för hybrid- eller fjärrarbetsplatser.

Anpassning : Leta efter programvara som kan anpassas efter dina specifika arbetsflöden, processer och varumärkeskrav.

Integrationsmöjligheter : Kontrollera om programvaran kan integreras med andra verktyg och plattformar som ditt företag redan använder, till exempel CRM-system, bokföringsprogram, e-postklienter och andra : Kontrollera om programvaran kan integreras med andra verktyg och plattformar som ditt företag redan använder, till exempel CRM-system, bokföringsprogram, e-postklienter och andra produktivitetsverktyg

Skalbarhet : Tänk på programvarans skalbarhet så att den kan anpassas till din verksamhets tillväxt och ökade arbetsbelastning utan att prestanda eller funktionalitet påverkas.

Säkerhet : Se till att programvaran har robusta säkerhetsfunktioner, datakryptering, åtkomstkontroll och uppfyller branschens regler för att skydda känslig information.

Kundsupport : Utvärdera nivån på den kundsupport som programvaruleverantören erbjuder – deras tillgänglighet, responsivitet och kvaliteten på assistansen.

Pris och värde: Jämför prisplaner, licensmodeller och mervärdesfunktioner för att avgöra vad som passar bäst för din budget och vilket värde en allt-i-ett-programvarulösning tillför din organisation.

De 10 bästa allt-i-ett-programvarulösningarna att använda

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa allt-i-ett-programvarorna för företag som kan öka produktiviteten hos dina team på arbetsplatsen.

Låt oss ta en titt på var och en av dem. 🙌

1. ClickUp (Bästa appen för allt som rör arbete)

Hantera uppgifter i ClickUp Få en helhetsbild för att ligga steget före genom att organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och kalenderhändelser i en och samma vy med ClickUp Home.

ClickUp är inte bara ett vanligt produktivitetsverktyg – det är en helhetslösning för allt du behöver för att hålla ordning, vara effektiv och ligga i framkant. ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation i en och samma plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

ClickUp samlar inte bara allt ditt arbete på ett ställe, utan erbjuder också en skalbar, robust arkitektur, ett attraktivt användargränssnitt och många helt anpassningsbara funktioner. Detta gör ClickUp till ett av de mest avancerade allt-i-ett-verktygen för företag idag.

Proffstips: Använd dessa extra produktivitetstips för att få jobbet gjort snabbare!

ClickUps projektledningsfunktioner för teamen närmare varandra med sammankopplade arbetsflöden, samarbetsdokument, realtidsdashboards och mycket mer, vilket hjälper alla att arbeta snabbare, smartare och spara tid och pengar.

Börja med att sätta upp och följa upp mål i ClickUp Goals, och dela upp övergripande mål i hanterbara ClickUp-uppgifter och deluppgifter som är lättare att tilldela, uppdatera och följa upp gemensamt.

ClickUp Views erbjuder över 15 sätt att visualisera ditt projekts framsteg.

Med över 15 ClickUp-vyer, inklusive ClickUps Gantt-diagram (för en översikt över projektets tidsplan) och Kanban-tavlor (för att övervaka uppgiftsstatusen på ett ögonblick), kan du visualisera dina uppgifter och projektets framsteg på det sätt som passar dig bäst.

Behöver du ge dina teammedlemmar en snabb uppdatering eller detaljerad information om uppgifter? Använd det inbyggda skärminspelningsverktyget ClickUp Clips eller skicka ett snabbt meddelande på ClickUp Chat.

Använd ClickUp Clips för att spela in din skärm och enkelt dela information med ditt team.

Men det är inte allt – ClickUp går längre än grundläggande samarbetsverktyg med sin AI-drivna virtuella assistent, ClickUp Brain, som hjälper dig att automatisera repetitiva uppgifter, föreslår relevanta åtgärder baserat på ditt arbetssammanhang och till och med förutsäger projektets tidsplan.

Med detta verktyg kan du sammanfatta projektuppdateringar, hämta svar från företagets kunskapsbas, brainstorma idéer, skriva övertygande innehåll, automatiskt starta specifika arbetsflöden eller skapa deluppgifter och mycket mer.

Du kan också skapa whiteboards i Clickup när du hellre vill brainstorma med ditt team än med AI. Och för att organisera alla de röriga tankarna, fakta och scenarierna i ditt huvud? Det finns inget bättre verktyg än ClickUps Mind Maps.

Använd ClickUp för att skapa snygga dokument, wikis och mycket mer – koppla sedan ihop dem med arbetsflöden för att förverkliga idéer tillsammans med ditt team.

När du är klar med att organisera dina idéer kan du dokumentera dem på ett säkert sätt med ClickUp Docs. Du kan skapa och redigera dokument tillsammans med ditt team, så att alla bokstavligen är på samma sida.

Och när du vill söka i alla anslutna appar i ditt arbetsutrymme kan ClickUps Connected Search vara en livräddare.

Få omedelbar tillgång till all din information och alla dina filer med ClickUps Connected Search.

ClickUps mångsidighet tillgodoser ett brett spektrum av användare och projekt. Marknadsföringsteam kan planera kampanjer, kreativa team kan effektivisera designprocesser och utvecklingsteam kan hantera sprints – allt inom ClickUp. Det är det enda verktyget som ersätter alla andra.

ClickUps bästa funktioner

Gör allt på ett ställe med ClickUps funktioner för projektledning, kunskapshantering och teamkommunikation.

Samarbeta mellan team, geografiska områden och tidszoner med ClickUp Docs.

Utnyttja det omfattande biblioteket med ClickUp-mallar för att få en flygande start på alla dina arbetsuppgifter.

Ställ in och följ projektets milstolpar enkelt med ClickUp Goals

Brainstorma och samarbeta visuellt med ClickUp Whiteboards

Anslut och organisera arbetsflöden effektivt med över 1000 ClickUp-integrationer

Hantera dina kundrelationer effektivt med ClickUps CRM-funktioner.

Begränsningar för ClickUp

Förstagångsanvändare kan behöva lite tid för att vänja sig vid alla funktioner som ClickUp erbjuder.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/användare per månad

Företag : 12 USD/användare per månad

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per medlem per arbetsyta per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Monday.com (Bäst för hantering av arbetsflöden i småföretag)

Monday är en mångsidig, intuitiv allt-i-ett-programvara för småföretags behov. Den förbättrar projektledning, teamsamarbete och automatisering av arbetsflöden.

Det visuellt tilltalande och anpassningsbara gränssnittet gör det möjligt för användare att skapa dynamiska Kanban-tavlor, tidslinjer och Gantt-diagram som är skräddarsydda efter deras specifika behov.

En potentiell nackdel med att använda Monday är att även om det erbjuder många funktioner, kan vissa användare och företag uppleva att vissa avancerade funktioner eller integrationer är begränsade.

Beroende på din organisations komplexitet och specifika behov kan du behöva utvärdera om Monday:s funktioner helt överensstämmer med dina krav på en allt-i-ett-programvaruplattform.

Måndagens bästa funktioner

Hantera projekt med visuella och intuitiva Kanban-tavlor

Automatisera uppgifter med anpassningsbara arbetsflöden

Samarbeta med verktyg som kommentarer, omnämnanden och fildelning.

Utnyttja integrationer med populära appar som Slack, Zoom och Google Workspace.

Visualisera data med instrumentpaneler och rapporter för insikter

Måndagsbegränsningar

Layouten kan vara förvirrande för förstagångsanvändare.

Mobilappen har inte alla funktioner som finns i desktopversionen.

Måndagspriser

Gratis

Basic : Från 12 USD/användare per månad

Standard : Från 14 USD/användare per månad

Fördel: Från 24 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Måndagens betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 300 recensioner)

3. Zapier (bäst för automatisering av arbetsflöden mellan appar)

via Zapier

Zapier är ett automatiseringsverktyg som organiserar dina arbetsflöden och kopplar samman flera verktyg. Med över 6 000 appar i sitt arsenal ger Zapier företag möjlighet att automatisera nästan allt som går att tänka sig.

Genom att automatisera repetitiva uppgifter och koppla ihop dina favoritappar förenklar Zapier komplexa processer och frigör tid för ditt team att fokusera på innovation och tillväxt.

Oavsett om det handlar om att kombinera användargränssnitt, manipulera datatabeller eller tillämpa logik, gör Zapiers intuitiva plattform automatisering tillgänglig för alla.

Den enda utmaningen är att den är starkt beroende av integration med andra appar och saknar många inbyggda funktioner. Om en app inte har en Zapier-integration eller om integrationen är begränsad kan det hindra arbetsflöden.

Zapier bästa funktioner

Skapa automatiserade arbetsflöden (Zaps) med dess enkla dra-och-släpp-funktion.

Skapa komplexa arbetsflöden med flera åtgärder och villkor inom en enda Zap.

Anpassa utlösare och åtgärder utifrån specifika kriterier, vilket ger flexibilitet och kontroll över automatiserade uppgifter.

Utnyttja färdiga Zap-mallar för vanliga användningsfall, så att användarna enkelt kan komma igång med automatiseringen och spara tid på installationen.

Zapier-begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner och användarna tycker att de betalda versionerna är dyra.

Har en brant inlärningskurva, särskilt för icke-tekniska användare.

Zapier-priser

Gratis

Professional : Från 29,99 $/användare per månad

Team : Från 103,50 $/månad för obegränsat antal användare

Företag : Anpassad prissättning

Tillägg: Tabeller, gränssnitt och chatbots kostar från 20 dollar per användare och månad för varje tillägg.

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 900 recensioner)

4. Airtable (bäst för arbetshantering i databasstil)

via Airtable

Airtable är en low-code-plattform avsedd för att bygga moderna appar. Det som gör Airtable speciellt är dess användarvänliga gränssnitt, flexibla design och omfattande anpassningsmöjligheter, som gör det möjligt för användare att skapa skräddarsydda lösningar för olika användningsområden.

Med Airtable kan du göra allt: från att utforma rich text-dokument, wikis och kunskapsbaser med multimediainnehåll och interaktiva element till att hantera projekt med funktioner för uppgiftsuppföljning och schemaläggning.

Airtable gör det också möjligt för team att arbeta smartare och effektivare med avancerade automatiseringar som använder anpassade triggers, åtgärder och villkor.

Större team kan dock tycka att prissättningen är ohållbar och föredra mer prisvärda Airtable-alternativ.

Airtables bästa funktioner

Anpassa databaser och tabeller med unika fälttyper som bilagor, kryssrutor och länkade poster.

Använd samarbetsfunktioner som redigering i realtid, kommentarer och omnämnanden för effektivt teamarbete.

Använd filtreringsalternativ, gruppering och sortering för att organisera och analysera data effektivt.

Integrera med ett brett utbud av appar och verktyg med hjälp av inbyggda och tredjepartsintegrationer.

Njut av offlineåtkomst och inbyggda mobilappar för att arbeta med projekt var som helst, när som helst.

Airtables begränsningar

Användare rapporterar ibland att programmet blir långsamt när databasen blir större.

Även om det är en populär allt-i-ett-programvara för småföretag kan den bli relativt kostsam för större team.

Airtable-priser

Gratis

Team : 24 $/användare per månad

Företag: 54 $/användare per månad

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

5. Coda (Bästa flexibla arbetsplatsprogramvaran för företag)

via Coda

Coda erbjuder en blandning av dokumenthantering, kalkylbladsfunktioner och appintegrationer. Detta gör Coda till en verkligt anpassningsbar och flexibel allt-i-ett-programvara för arbetsplatser där team kan hantera projekt, arbetsflöden och data på ett och samma ställe.

Med Coda kan användare skapa interaktiva dokument som kallas ”docs” och som kombinerar text, tabeller, bilder och interaktiva element som knappar, formler och automatiseringar, vilket gör det möjligt för team att skapa skräddarsydda lösningar för sina specifika behov.

En av Codas unika funktioner är dess skalbara och flexibla "byggsten"-strategi, som låter dig skapa anpassade mallar, arbetsflöden och applikationer. Du kan använda färdiga byggstenar eller designa dina egna från grunden.

Coda bästa funktioner

Samarbeta i realtid med teammedlemmarna på dokument och projekt

Automatisera repetitiva affärsprocesser med formler och villkorlig formatering

Organisera och spåra uppgifter, projekt och deadlines med anpassningsbara vyer.

Designa anpassade applikationer och lösningar som är skräddarsydda för specifika affärsbehov

Coda-begränsningar

Användare rapporterar om sporadiska problem med laddningen.

Kan ha begränsad funktionalitet när det gäller att utnyttja färdiga mallar och dokumentens mobilitet.

Coda-priser

Gratis

Pro : 12 USD/användare per månad

Team : 36 $/månad för obegränsat antal användare

Företag: Anpassad prissättning

Coda-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

6. Notion (Bästa allt-i-ett-lösningen för kunskapsdelning)

via Notion

Företag förlitar sig på Notion för att centralisera projektledning, samarbete, kunskapsdelning och uppgiftsorganisation på en enda plattform, vilket eliminerar behovet av flera verktyg och förbättrar teamets effektivitet.

En av Notions främsta styrkor är dess anpassningsbara arbetsyta, som gör det möjligt för team att skapa skräddarsydda databaser, wikis, uppgiftslistor och projektpaneler efter sina behov.

Denna flexibilitet gör det möjligt för team att strukturera information, samarbeta i projekt, följa framsteg och främja transparens och samordning mellan avdelningar.

Notions bästa funktioner

Utnyttja det flexibla blockbaserade redigeringssystemet som gör det möjligt för användare att blanda och matcha olika typer av innehåll (text, bilder, filer etc.) på samma sida.

Skapa relationsdatabaser , organisera data och skapa dynamiska vyer och filter för datahantering och analys.

Använd Notion som en centraliserad hubb för lagring och delning av kunskap, dokument och resurser för att samarbeta mellan team och avdelningar.

Få saker gjorda snabbare med omfattande kortkommandon

Begränsningar i Notion

Det kan ta tid för nya användare att lära sig

Mobilappen är mindre intuitiv och något besvärlig.

Priser för Notion

Gratis

Plus : 12 USD/användare per månad

Företag : 18 $/användare per månad

Företag : Anpassad prissättning

Notion AI 10 dollar per medlem/månad

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

7. Wrike (bäst för att effektivisera arbetsflöden)

via Wrike

Wrike erbjuder en rad funktioner som hjälper team att effektivisera arbetsflöden, följa projektets framsteg och uppnå mål på ett effektivt sätt.

Från planering och organisering av uppgifter till genomförande av projekt och rapportering av resultat – Wrike täcker allt du kan önska dig av en mjukvarulösning. Detta gör Wrike till en effektiv allt-i-ett-mjukvara för företag av alla storlekar.

Wrike utmärker sig genom sin förmåga att centralisera projektledningsverktyg och samarbete på en och samma plattform. Wrike ser till att teamen förblir organiserade och fokuserade på att leverera resultat med anpassningsbara instrumentpaneler, Gantt-diagram och funktioner för prioritering av uppgifter.

Wrikes bästa funktioner

Samarbeta säkert med kunder, entreprenörer och intressenter utanför dina interna team genom extern delning av uppgifter och projekt.

Skapa anpassade arbetsflöden med automatiserade uppgiftsstatusar, godkännanden och aviseringar.

Fördela resurser, spåra arbetsbelastning och optimera resursanvändningen i olika projekt.

Fatta datadrivna beslut med avancerade rapporteringsfunktioner som anpassningsbara instrumentpaneler och visuell analys.

Wrike-begränsningar

Användare kan ha begränsad offlineåtkomst till sina uppgifter och projekt.

Relativt dyra. Mindre team kanske föredrar mer prisvärda alternativ till Wrike

Wrike-priser

Gratis

Team : 10 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Företag : 24,80 $/användare per månad (faktureras årligen)

Företag : Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 700 recensioner)

8. Trello (bäst för uppgiftshantering i Kanban-stil)

via Trello

Med Trello kan användare skapa tavlor, listor och kort för att visualisera sina projekt, sätta prioriteringar och tilldela uppgifter till teammedlemmar. Denna visuella representation gör det möjligt att snabbt och enkelt förstå projektstatus och arbetsflöde, vilket främjar transparens och ansvarstagande inom teamen.

Oavsett om du hanterar en marknadsföringskampanj, organiserar en produktlansering eller samordnar teamuppgifter, gör Trellos anpassningsbara funktioner, såsom etiketter, förfallodatum och checklistor, det möjligt för användare att skräddarsy tavlor efter sina specifika behov.

Trellos bästa funktioner

Lås upp "Power-Ups" för ytterligare funktioner och integrationer.

Automatisera arbetsflöden med ”Butler-kommandon”

Organisera uppgifter utan ansträngning med Trellos dra-och-släpp-gränssnitt.

Samarbeta med verktyg som kommentarer, bilagor och [@]omnämnanden.

Hantera uppgifter på språng med mobilappen

Använd aktivitetsövervaknings- och meddelandesystemet för uppdateringar i realtid.

Trellos begränsningar

Användare rapporterar om begränsade tidsregistreringsfunktioner som är viktiga för projektledning.

Det kan vara svårt att stänga av upprepade uppgifter när de inte längre behövs.

Du kan inte arbeta på Trello när du är offline.

Priser för Trello

Gratis

Standard : 6 $/användare per månad

Premium : 12,50 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 300 recensioner)

9. Asana (Bäst för affärs- och projektplanering)

via Asana

En annan allt-i-ett-programvara, Asana, erbjuder en rad funktioner som är skräddarsydda för projektledning och samarbete. Plattformen gör det möjligt för användare att skapa detaljerade projektplaner och följa framstegen på en enda instrumentpanel.

En av Asanas bästa funktioner är projektets tidslinjevy, som gör det möjligt för användarna att visualisera projektets tidsplaner och beroenden, vilket underlättar planering och resursfördelning.

Med funktioner som prioritering av uppgifter, deluppgifter och uppgiftsfördelning ger Asana teamen möjlighet att samarbeta effektivt och uppnå projektmålen på ett smidigt sätt.

Asana erbjuder en robust uppsättning funktioner, men vissa användare kan tycka att inlärningskurvan är brant i början, särskilt när det gäller att navigera i komplexa projektstrukturer och anpassningar.

Asanas bästa funktioner

Integrera med viktiga verktyg som Slack, Google Workspace och Microsoft Teams för att skicka uppgifter och uppdateringar fram och tillbaka.

Synkronisera olika Asana-kort med varandra; markera och meddela intressenter om hinder.

Tagga teammedlemmar för att meddela dem i realtid i kommentarsfältet.

Prioritera enkelt uppgifter, deluppgifter och uppgiftsfördelningar för effektivt samarbete.

Anpassa projektplaner och arbetsflöden för team av alla storlekar och branscher.

Asanas begränsningar

Vissa funktioner är endast tillgängliga för användare med dyrare, högre nivåer av abonnemang.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/användare per månad

Avancerad : 30,49 $/användare per månad

Företag : Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 200 recensioner)

10. Todoist (Bästa allt-i-ett-verktyget för att hantera uppgifter)

via Todoist

Todoist erbjuder en rad funktioner, såsom projektpaneler, uppgiftsetiketter, påminnelser, checklistor och återkommande uppgifter, vilket gör det möjligt för användarna att anpassa sina arbetsflöden och hålla koll på sitt arbete.

Todoists integration med andra appar och plattformar gör det unikt och till en central knutpunkt för hantering av uppgifter i olika verktyg.

Todoist integreras med kalenderappar för schemaläggning av uppgifter och synkroniseras med projektledningsverktyg för samarbetsprojekt, vilket effektiviserar uppgiftshanteringen genom att samla allt på ett ställe.

Todoists bästa funktioner

Samarbeta i projekt genom att dela uppgifter, tilldela ansvar och lägga till kommentarer.

Ställ in påminnelser och deadlines för uppgifter så att de blir klara i tid och utan stress.

Synkronisera mellan enheter och plattformar så att användarna kan komma åt uppgifter och uppdateringar var som helst och när som helst.

Integrera med ett brett utbud av appar och verktyg, såsom kalendrar, e-postklienter och projektledningsplattformar.

Spåra produktivitetsmått och insikter, såsom andelen slutförda uppgifter och sträckor.

Todoists begränsningar

Det kan ta lite tid för en oerfaren användare att förstå alla funktioner.

Ett komplicerat gränssnitt kan få användare att leta efter alternativ till Todoist.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro : 5 $/användare per månad

Företag: 8 $/användare per månad

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2500 recensioner)

Banta din teknikstack med allt-i-ett-programvarulösningar för företag

En allt-i-ett-programvaruplattform är ett utmärkt sätt att slippa växla mellan flera appar. Det hjälper också till att minska distraktioner, så att du kan fokusera helt på dina viktiga uppgifter.

Med så många verktyg tillgängliga är det viktigt att välja det som ger mest värde för pengarna. Välj därför noggrant.

