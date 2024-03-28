Hur du optimerar din interna kunskapsbas för ökad medarbetarproduktivitet och framgångsrik projektledning

Ett effektivt kunskapshanteringssystem är en organisations livsnerv – det är ingen överraskning. Oavsett om du centraliserar projektspecifika riktlinjer eller företagsövergripande policyer behöver du en organiserad bas för att lagra dina kunskapstillgångar och stödja teamen i alla processer.

Men den stora frågan är: Hur bygger man den bästa interna kunskapsbasen för sitt team?

Att skapa en välplanerad kunskapsbas kan vara en svår uppgift. Du måste till exempel fokusera på att presentera detaljerad och relevant information i din interna wiki samtidigt som du ser till att allt är tillgängligt och uppdaterat för flera intressenter. Det är en tidskrävande och ohållbar uppgift, även med de bästa verktygen för kunskapsbaser till ditt förfogande.

I den här artikeln utforskar vi begreppet interna kunskapsbaser i detalj och diskuterar stegen som krävs för att skapa en sådan. Vi presenterar också:

Bästa praxis och avancerade metoder för att optimera alla informationsresurser

Den mest funktionsrika och skalbara interna kunskapsbasprogramvaran för team 😍

Vad är en intern kunskapsbas?

En intern kunskapsbas fungerar som ett uppdaterat informationsbibliotek som endast är tillgängligt för organisationens anställda. Det är en centraliserad kunskapsdatabas, helst med en sökfunktion, som gör det möjligt för anställda att hitta intern information om alla processer och tjänster som levereras.

En typisk intern kunskapsbaslagringslösning lagrar sådant som:

Standardrutiner (SOP)

Företagspolicy

Kontrakt och andra juridiska dokument

Digitala tillgångar och företagets immateriella resurser

Projektinformation och riktlinjer

Fallstudier och forskningsdata

Handböcker för kundtjänstteam

För att göra denna information lättillgänglig organiseras interna kunskapsbaser med hjälp av taggar, kategorier och andra typer av hierarkier. 📚

Intern vs. extern kunskapsbas

En intern kunskapsbas erbjuder en enda källa till information som stöd för dina anställda. En extern kunskapsbas har samma syfte, men riktar sig till dina kunder.

Externa kunskapsbaser är utformade för att fungera som ett självbetjäningsmedium för kunder, komplett med produktguider och lösningar på vanliga problem. De kan också användas av kundorienterade team för att ge mer praktisk support under samtal.

Viktiga fördelar med en intern kunskapsbas

Att skapa en intern kunskapsbas underlättar snabbare introduktion av nya medarbetare och förbättrat teamsamarbete. Eftersom alla interna processer dokumenteras på ett och samma ställe behöver du inte lägga timmar på möten med nyanställda eller projektteam. Ge dem helt enkelt tillgång till din interna kunskapsbas så kan de utföra sina arbetsuppgifter utan att behöva slösa tid på att rådfråga andra.

Dessa tillgångar ger andra konkreta fördelar, bland annat:

Färre fel: När korrekt information är lättillgänglig för medarbetarna minskar risken för misstag, vilket leder till högre När korrekt information är lättillgänglig för medarbetarna minskar risken för misstag, vilket leder till högre kundnöjdhet och bättre kundlojalitet. Bättre kostnadsbesparingar tack vare teamets produktivitet: Enligt en Enligt en rapport från McKinsey förlorar en genomsnittlig anställd cirka 20 % av sin arbetstid på att leta efter relevant information. Enkel tillgång till nödvändig kunskap kan förbättra medarbetarnas produktivitet och säkerställa en optimerad användning av dina finansiella och mänskliga resurser. Högre personalbehållning: En intern kunskapsbas tydliggör företagets processer och policyer. Detta gör arbetsupplevelsen smidig och leder till ökad personalnöjdhet och personalbehållning. Skalbar, friktionsfri verksamhet: En intern kunskapsbas gör det möjligt för företag att vara mycket skalbara genom En intern kunskapsbas gör det möjligt för företag att vara mycket skalbara genom effektiviserade SOP:er , medarbetarhandböcker och kunskapsöverföringsprocesser

Hur man skapar en intern kunskapsbas i 7 enkla steg

Att skapa och hantera en kunskapsbas är inte någon enkel sak. Till att börja med behöver du en tydlig organisation och åtkomstdesign, samt en smidig mekanism för att uppdatera dokument efter behov.

Att skapa en kunskapsbas är inte en process som passar alla, men vi har strömlinjeformat den till sju standardsteg nedan. För att illustrera detta har vi använt några verktyg och funktioner för kunskapsbaser som stöd för varje steg. 🌸

Steg 1: Skapa en skräddarsydd strategi för kunskapshantering

Innan du börjar bygga upp din interna kunskapsbas är det viktigt att ha en tydlig strategi som vägledning för processen. Skissa upp de viktigaste delarna av din strategi för kunskapshantering, till exempel:

Användningsfall: Skapar du en kunskapsbas för projektspecifik information eller företagsinformation? Vilka kunskapsluckor vill du åtgärda, och för vem?

Roller och åtkomstnivåer: Beskriv rollerna med behörighet att redigera och uppdatera kunskapsbasen. Dessutom kan du också fastställa grupper för: Endast läsbehörighet Företagsomfattande och teamspecifik åtkomst Avdelningsbaserade bidragsgivare och deras åtkomstkontroller

Endast läsbehörighet

Företagsomfattande och teamspecifik åtkomst

Avdelningsbaserade bidragsgivare och deras åtkomstkontroller

Innehållshierarki: Brainstorma hur innehållet ska organiseras inom kunskapsbasen – om du vill strukturera det efter avdelningar, Brainstorma hur innehållet ska organiseras inom kunskapsbasen – om du vill strukturera det efter avdelningar, roller och ansvarsområden eller projekt. Planera nyanserna, inklusive kategorier, taggar och lagringsplats, därefter.

Riktlinjer för innehåll: Definiera processen för skapande och hantering av innehåll. Fundera över vilken detaljnivå som krävs, vilken typ av innehåll (videor, artiklar, infografik osv.), vilken ton som ska användas och vilka godkännandekanaler som ska användas.

Endast läsbehörighet

Företagsomfattande och teamspecifik åtkomst

Avdelningsbaserade bidragsgivare och deras åtkomstkontroller

Att planera dessa detaljer i förväg ger dig klarhet och sparar tid när du bygger upp kunskapsbasen. Det enklaste sättet att brainstorma din strategi är med digitala whiteboardverktyg som ClickUp Whiteboards .

Digitala whiteboards erbjuder vanligtvis en oändlig yta som hjälper dig att utforma din kunskapsstrategi tillsammans med dina teamledare. Med ClickUp Whiteboards kan du till exempel använda kopplingar, klisterlappar, färgade block och andra visuella element för att utforma informationsflöden och åtkomstnivåer som behövs mellan avdelningarna.

Anpassa enkelt dina whiteboards genom att lägga till dokument, uppgifter och mycket mer.

Steg 2: Välj rätt programvara för kunskapsbasen

När du har din strategi för kunskapshantering klar, välj lämplig programvara för kunskapshantering (KMS) för att genomföra dina planer.

Valet av verktyg för den interna kunskapsbasen beror på dina specifika behov, men här är sex funktioner som du bör se till att det finns:

Fler nivåer i hierarkin: Du bör kunna organisera ditt kunskapshanteringssystem och dess objekt med hjälp av mappar, breda kategorier, taggar och undersidor. Kraftfull sökfunktion: Sökfunktionen i ditt kunskapsbasverktyg bör hjälpa medarbetarna att snabbt hitta den information de behöver med hjälp av dokumenttaggar och till och med det skrivna innehållet. Samarbetsfunktioner: De bästa KMS-lösningarna fungerar också som samarbetsverktyg, så att du kan arbeta med dina teammedlemmar för att skapa artiklar snabbare. Prioritera programvara som stöder flera medarbetare för att skriva och granska dokument. Rich text-formatering: Rich text-formatering och stöd för multimediainnehåll ökar innehållets läsbarhet och visuella värde, vilket hjälper läsarna att snabbare förstå komplexa ämnen. AI-stöd: De senaste De senaste KMS-lösningarna har AI-funktioner som hjälper till att skapa och formatera innehåll genom uppmaningar och till och med hitta relevanta artiklar i en bas. Webbaserad åtkomst: Den kunskapsbaslösning du väljer bör ge användarna smidig webbaserad åtkomst via en säker portal.

Den goda nyheten är att de flesta kvalitativa kunskapsbasverktyg redan har dessa funktioner. Men om du letar efter något som har alla funktioner men ändå är prisvärt, välj ClickUp . Denna interna kunskapsbasprogramvara har även funktioner för projektsamarbete och uppgiftshantering, vilket gör den idealisk för team av alla storlekar och branscher.

Som en kunskapsbaslösning har ClickUp några utmärkande funktioner, bland annat:

ClickUp Docs , en samarbetsplattform för dokumenthantering

Obegränsad lagringskapacitet på alla betalda abonnemang

Inbyggd AI-assistent för att generera dokument och sammanfattningar

Gäster med läsbehörighet och anpassade behörigheter

Steg 3: Planera och skapa ditt innehåll

Har du valt din kunskapsbasprogramvara? Låt oss börja bygga en bra intern kunskapsbas. Börja med att skapa en plan för vad som ska skrivas och vilka teammedlemmar som ska göra det.

Stressa inte över att skriva alla dokument på en gång – börja med det viktigaste, till exempel:

Grundläggande företagsinformation

Policyer för ledighet och ersättning

Skala och riktlinjer för prestationsutvärdering

Vanliga frågor (FAQ)

Uppförandekod på arbetsplatsen

Organisationsscheman

Utbildningsmaterial för nya medarbetare

Introduktionsmaterial för kunder

Du kan använda ClickUp Docs för att både planera och skapa ditt innehåll. Ladda upp dina befintliga dokument till plattformen eller skapa nya från grunden. Ur ett operativt perspektiv kan du:

Skapa specifika uppgifter för varje artikel i kunskapsbasen som är under produktion.

Tilldela en eller flera teammedlemmar till varje uppgift

Spåra tiden som läggs på att skriva och granska dokumentationen

Formatera varje dokument med hjälp av formateringsfunktioner för rik text – lägg till omslagsbilder, tabeller, bokmärken, rubriker, underrubriker och mycket mer för att förbättra innehållets läsbarhet.

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

För att påskynda processen för att skapa innehåll kan du utnyttja kraften i ClickUps integrerade AI-verktyg, ClickUp Brain. Använd dess anpassningsbara rollspecifika uppmaningar för att snabbt generera dokument som projektbeskrivningar, teststudier och programvarukrav.

Du kan också använda ClickUp Brain för att optimera innehållet i din befintliga kunskapsbas vad gäller grammatik, ton och tydlighet. Dessutom säkerställer de inbyggda funktionerna Översätt och Sammanfatta att dina anställda lätt kan ta till sig innehållet.

Använd ClickUp AI för att redigera, sammanfatta, stavningskontrollera eller justera längden på innehållet i Docs.

📮 ClickUp Insight: Mer än hälften av alla anställda (57 %) slösar tid på att söka igenom interna dokument eller företagets kunskapsbas för att hitta arbetsrelaterad information. Och när de inte hittar det? 1 av 6 tar till personliga lösningar – de letar igenom gamla e-postmeddelanden, anteckningar eller skärmdumpar bara för att pussla ihop informationen. ClickUp Brain eliminerar sökandet genom att tillhandahålla omedelbara, AI-drivna svar hämtade från hela ditt arbetsområde och integrerade tredjepartsappar, så att du får det du behöver – utan krångel.

Steg 4: Organisera ditt innehåll för att underlätta sökbarheten

När du har skapat ditt innehåll är det dags att organisera det så att det blir lätt att hitta. Tanken är att hjälpa alla att få tillgång till specifika artiklar genom att filtrera kunskapsbasen. Här är några sätt att göra detta:

Märk varje dokument med relevanta taggar (t.ex. ”Onboarding-material” för alla resurser för nyanställda).

Skapa en innehållsförteckning eller ett index

Organisera dokument efter projekt, kunder eller liknande kriterier

ClickUp gör det möjligt att finjustera din kunskapsbas genom fler nivåer av hierarkier. Du kan skapa arbetsytor, mappar, filer, listor och andra underkategorier för att organisera och lagra dina kunskapstillgångar.

Du kan till exempel skapa en mapp för Projekt A eller en checklista för att slutföra Uppgift XYZ – dina medarbetare skulle intuitivt veta var de ska leta.

Andra sätt att organisera dina dokument är färgkodade taggar och prioritetsetiketter. Ditt team kan komma åt alla dokument på några sekunder med funktionen Universal Search.

ClickUp Universal Search gör det möjligt för användare att snabbt hitta uppgifter, dokument, filer, användare, chattar och instrumentpaneler i hela arbetsytan och till och med i andra anslutna arbetsappar.

ClickUp säkerställer också överlägsen organisation genom kapslade undersidor, vilket är idealiskt för att presentera dokument med flera underämnen. Dra och släpp helt enkelt underämnena under huvudsidan, som visas på bilden nedan:

Med hjälp av underordnade undersidor i ClickUp-dokument kan du organisera dina dokument eller wikis på ett bättre sätt.

Snabbtips: Du kan be ClickUp Brain att generera en innehållsförteckning för specifika mappar eller dokumentsatser, generera tabeller för snabbare organisering eller skapa röst-till-text-transkriptioner för skrivande eller indexering.

Steg 5: Implementera åtkomstkontroller för kunskapsbasen

När din interna kunskapsbas är organiserad och klar kan du rikta din uppmärksamhet mot tillgängligheten. Varje programvara har olika inställningar för att definiera behörigheter för kunskapsdelning. Du kan vanligtvis välja detaljerade visnings- och redigeringskontroller baserat på användarroller eller dokumentets plats.

Med ClickUp kan du till exempel anpassa både användar- och arbetsplatsbaserade kontroller. Du kan:

Ge åtkomst till användare inom ett specifikt arbetsområde eller en specifik mapp

Dela individuell åtkomst via privata länkar

Använd en säker offentlig länk för att dela dokument med kunder och externa samarbetspartners.

Du får också ett användarvänligt gränssnitt för att bjuda in gästanvändare att få tillgång till din kunskapsbas eller utvalda dokument via e-post. Ge dem behörighet att redigera och/eller endast visa beroende på vad du vill att de ska göra.

Samarbete är nyckeln med ClickUp 3. 0 Docs så att du snabbt kan dela, ställa in behörigheter eller exportera till interna eller externa användare.

Steg 6: Granska din interna kunskapsbas

Utse en grupp granskare (kan vara nyckelpersoner från olika avdelningar) för att ge din interna kunskapsbas en sista finputs. De kan verifiera aspekter som:

Noggrannhet i dokument som innehåller medarbetarnas kunskap

Upprepning av samma information i olika artiklar (istället för att länka)

Felaktiga åtkomstnivåer

Formaterings- och korrekturläsningsfel

Innehåll och titlar som inte stämmer överens

Revisionsprocessen kan bli enkel med ClickUps omfattande funktioner för dokumentsamarbete. Ditt team kan använda tilldelade kommentarer, livechatt och verktyg för granskning av arbetsflöden inom plattformen för att kommunicera fel till dokumentbidragare och åtgärda dem omedelbart.

Redigera tillsammans med teamet, lägg till kommentarer och delegera uppgifter till andra medlemmar direkt från ditt ClickUp Doc.

Skapa inte bara en intern kunskapsbas och glöm sedan bort den! En föråldrad kunskapsbas kan vilseleda dina teammedlemmar, så det är absolut nödvändigt att hantera och uppdatera den regelbundet.

Ett smart knep för att rensa upp i din kunskapsbas är att gallra bort dokument som du inte längre behöver, till exempel äldre policyer och föråldrade manualer för kundsupportteamet. På samma sätt kan du lägga till de senaste kunskapstillgångarna i basen och meddela berörda intressenter.

4 bästa metoder för att skapa en intern kunskapsbas

Nu när du känner till processen för att skapa en intern kunskapsbas kan du ta en titt på de fyra bästa metoderna som kan hjälpa dig att förbättra dess kvalitet och tillförlitlighet.

1. Använd mallar

Att bygga upp en kunskapsbas kan vara tråkigt och tidskrävande, särskilt om du börjar med ett tomt dokument. Därför förlitar sig produktiva team på mallar för kunskapsbaser för att skapa dagliga kunskapsbasresurser.

ClickUp har över 1 000 mallar som snabbar upp skapandet av dokument för olika användningsområden, inklusive företagspolicyer, SOP:er och projektriktlinjer. Det bästa är att du också får dedikerade mallar för att skapa interna och externa kunskapsbaser – våra favoriter är:

ClickUp Knowledge Base Template : Perfekt för att skapa ett mångsidigt digitalt informationsbibliotek för alla företag eller projekt. Perfekt för att skapa ett mångsidigt digitalt informationsbibliotek för alla företag eller projekt. ClickUp HR Knowledge Base Template : Lämplig för hantering av HR-policyer och -rutiner Lämplig för hantering av HR-policyer och -rutiner ClickUp-mall för processer och procedurer : Gör det möjligt att skapa steg-för-steg-guider och organisera procedurer via Kanban-tavlor. Gör det möjligt att skapa steg-för-steg-guider och organisera procedurer via Kanban-tavlor.

Spara tid när du skapar din kunskapsbas med ClickUps fördesignade mallar.

Dessa mallar har standardiserade, välformaterade strukturer och avsnitt – allt du behöver göra är att fylla i information som är relevant för ditt team. 😎

2. Samla in feedback från medarbetarna regelbundet

De flesta teamledare kan inte identifiera alla kunskapsluckor på egen hand. De måste ta hänsyn till sina medarbetares feedback och uppdatera kunskapsbasen för att hantera upptäckta problem, som kan vara allt från fler frågor till otydliga processer.

Ett sätt att samla in vanliga frågor från varje avdelning är att använda ClickUp Forms . Skräddarsy ett internt formulär med specifika frågor för att identifiera vad som fungerar och vad som inte fungerar. Analysera medarbetarnas svar enkelt i plattformens tabellvy, identifiera kunskapsluckor och planera sätt att åtgärda dem.

Starta en undersökning för att samla in feedback med hjälp av anpassningsbara formulär på ClickUp.

3. Fokusera på läsbarhet

Tänk på presentation och läsbarhet när du behandlar omfattande ämnen i den interna kunskapsbasen. Se först till att du skriver på ett språk utan jargong som är förståeligt för alla teammedlemmar. Om du till exempel förklarar kundanskaffningskostnad (CAC) för ett team som inte arbetar med marknadsföring, kan det vara bättre att använda hela termen istället för CAC.

Andra bästa praxis för skrivande och redigering för en kunskapsbaslösning inkluderar:

Använd tabeller och punktlistor istället för långa stycken

Använda grafik eller animationer

Att ha relevanta, informativa titlar

Förklara hur man gör i steg för steg där det är möjligt

4. Använd analysverktyg

Vid första anblicken kan det verka malplacerat att använda analysverktyg för en kunskapsbas, men data är avgörande för att förbättra vad som helst. Användningsanalysen av din interna kunskapsbas kan hjälpa dig att upptäcka läsarmönster och dokumentera trender, till exempel:

Mest lästa artiklar

Mest sökta nyckelord

Ämnen som kommenteras mycket (vilket kan tyda på bristande tydlighet)

Denna information kan hjälpa dig att optimera din kunskapsbas för slutanvändarna och öka produktiviteten när det gäller navigeringstider.

Avancerade metoder för moderna interna kunskapsbaser

Kunskapsbaser handlade tidigare om arkivskåp och indexerade dokument. Under de senaste decennierna har dock många avancerade metoder påverkat hur vi gemensamt skapar och navigerar i data.

Den samarbetsinriktade miljön i wiki eller intern kunskapsbasprogramvara

Framväxten av wikiprogramvara med samarbetsfunktioner har utan tvekan haft den största inverkan på hur kunskap hanteras och distribueras inom organisationer.

Genom att tillåta flera bidragsgivare blir det möjligt att skapa sammankopplade kunskapssidor snabbare och med större noggrannhet. Dessutom ger inbyggda knappar för att kontrollera redigeringshistorik och återställa ändringar bättre översikt över dokument som ändras snabbt.

Förutom att fungera som ett centralt arkiv för företagsdata har modern wiki-programvara också skapat möjligheter för större kunskapsskalbarhet i organisationer. 🗄️

AI:s inverkan på kunskapshantering

Införandet av generativa AI-verktyg har avsevärt förändrat hur kunskap skapas och delas via interna kunskapsbaser. AI-verktyg som Scribe och ClickUp Brain förkortar processen för att skriva, formatera och granska kunskapsdokument.

Dessutom, istället för att tillhandahålla en lista med sökresultat, svarar många AI-drivna kunskapsbasprogram nu direkt på läsarnas frågor baserat på innehållet som finns tillgängligt i kunskapsbasen.

Du kan till exempel använda ClickUp Brain som en AI-kunskapshanterare. Det är ett neuralt nätverk som fungerar som ett arkiv för dina dokument, uppgifter och team i din arbetsyta – dina anställda kan ställa frågor direkt till det för att hämta svar från företagets kunskapsbas. Till exempel:

Hur fungerar vår process för felrapportering?

Vad är målet med uppgift XYZ?

Svara på arbetsrelaterade frågor med ClickUps AI Knowledge Manager™.

Kunskapsbaser baserade på internetforum

Allt fler interna kunskapsbaser innehåller ett diskussionsforum där medarbetarna kan utbyta idéer om ett dokument. Detta gör det möjligt att snabbare identifiera problem och spontant klargöra oklarheter kring vissa kunskapsområden. Det ger också en kommunikationskanal för medarbetarna att bättre förstå logiken bakom SOP:er och bästa praxis som beskrivs i kunskapsbasen.

Realtidsredaktörers roll i moderna kunskapsbaser

Realtidsbaserade textredigerare för samarbete som ingår i modern intern kunskapsbasprogramvara har revolutionerat hur du skapar och redigerar innehåll.

ClickUp gör det till exempel möjligt för flera medarbetare att redigera ett dokument i realtid. Dessa redigerare hjälper dig att skapa kunskapsbaser på rekordtid tack vare teamets insatser. Detta har varit en game changer för dokument med medarbetare från flera avdelningar. Istället för arbetsflöden med flera steg för skrivande och granskning kan du arbeta live med alla intressenter och undvika fel eller överflödigt arbete.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

Maximera teamets effektivitet med ClickUp: den bästa programvaran för kunskapsbaser

Genom att se till att alla är på samma sida är en intern kunskapsbas en viktig förutsättning för att säkerställa organisationens effektivitet. Dessutom, i takt med att företagen blir alltmer digitaliserade, avgör kvaliteten på din kunskapsbas hur snabbt du kan utbilda medarbetarna och minska deras inlärningskurva.

Lyckligtvis finns det verktyg som ClickUp som effektiviserar hela processen med att bygga upp och hantera en kunskapsbas. Registrera dig gratis idag och driv din organisation mot kunskapsdriven produktivitet och effektivitet. 💃