Bästa strategier och programvara för kunskapshantering för team

Kunskap kan vara en immateriell tillgång för ditt team, men det är utan tvekan en av de viktigaste tillgångarna i ditt företag. Om Gina är den enda som kan ta fram en komplex rapport, vad ska ditt team göra om hon plötsligt slutar? 🤷🏽‍♀️

Framgångsrik kunskapshantering ger ditt team ett solidt ramverk för att ta denna information från teamets hjärnor, e-postmeddelanden och chattar och dela den med organisationen. Hur du hanterar denna kunskap avgör dock skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Oavsett om du är kunskapshanterare eller teamledare med ansvar för att hantera, registrera och få tillgång till kunskapstillgångar behöver du effektiva strategier för kunskapshantering. I den här guiden förklarar vi varför dessa strategier är viktiga och delar med oss av 10 av de bästa metoderna för kunskapshantering för att mobilisera ditt teams information.

Vad är kunskapshantering?

Kunskapshantering (KM) är en strukturerad metod för att samla in, organisera, dela och använda din organisations kunskap. Tänk på det som en intern kunskapsbas som gör rätt information tillgänglig för rätt personer vid rätt tidpunkt.

Kunskapshantering handlar inte bara om att skapa standardrutiner som ingen kommer att läsa igen. Denna metod kodifierar och delar kunskap i ett enda arkiv. Programvara för kunskapshantering organiserar enkelt kunskap som:

Kundsupportprocesser

Steg för introduktion av nya medarbetare

Teknisk dokumentation för IT , såsom användarhandböcker eller felsökningsguider

Mötesprotokoll och rapporter

Dokumentation av kundkommunikation

Det bästa av allt är att kunskapshantering gör denna information tillgänglig för alla som behöver den. Istället för att skicka Slack-meddelanden fram och tillbaka för att fråga efter vissa filer eller procedurer, kan ditt team hitta allt de behöver med en enkel sökning i ditt kunskapshanteringsverktyg. Om du lagrar känslig information kan du också låsa den med differentierade behörigheter.

De typer av kunskap som finns i ditt företag

Visste du att det finns olika typer av organisatorisk kunskap? Du kanske inte är medveten om det, men ditt team har tillgång till en mängd kunskapsresurser. Det kräver lite arbete, men din kunskapsstyrningsprocess bör samla in dessa tre typer av information:

Explicit kunskap : Denna information är lättast att formalisera och dela med teamet. Den omfattar datablad, manualer, SOP:er, formler och skriftliga dokument. Du har förmodligen redan dokumenterat explicit kunskap någonstans.

Implicit kunskap : Denna typ av information avser en persons hårda färdigheter och know-how. Till skillnad från explicit kunskap kan du inte få denna information från en SOP. Du måste plocka hjärnorna på dina anställda genom intervjuer, skuggning och processkartläggning.

Tyst kunskap: Detta är personlig och kontextspecifik information. Det är mer en "känsla" som en anställd har baserat på år av personlig erfarenhet. Detta är svårt att dokumentera eftersom anställda oftast inte ens är medvetna om att de har tyst kunskap. Du kan försöka dokumentera tyst kunskap genom att be anställda att gå igenom sina beslutsprocesser.

Explicit kunskap är lättast att dokumentera, men det finns också ett verkligt värde i att logga tyst och implicit kunskap i dina system. Lyckligtvis kommer en solid plattform för kunskapshantering att guida dig genom processen att dokumentera alla tre typerna av kunskap.

Vikten av en effektiv strategi för kunskapshantering

I stället för att göra samma misstag om och om igen hjälper kunskapshantering dig att dra nytta av kollektiv kunskap och utnyttja ny kunskap för processoptimering. Från att minska missförstånd till att påskynda utbildning av anställda – det finns mycket att uppskatta med kunskapshantering.

Utnyttja din organisatoriska kunskap på bästa sätt

Ju längre en anställd är i en organisation, desto mer värdefull är hen. Hen har samlat på sig kunskap om företaget över tid som förmodligen inte finns dokumenterad någonstans, vilket innebär att du riskerar att förlora den.

Kunskapshantering ger anställda en strukturerad process för att dokumentera sina erfarenheter och snabbt dela dem med teamet. Istället för att låta denna information ligga och samla damm i en SOP på en delad enhet någonstans, kopplar din kunskapshanteringslösning dessa data till dina arbetsflöden. Det är det bästa sättet att mobilisera kunskap i ditt dagliga arbete utan skrymmande verktyg eller ytterligare processer.

Överbrygga kunskapsluckor

Ingen kan allt. Istället för att fråga sex personer om information kan en anställd snabbt slå upp rutinerna i din kunskapsbas. Denna metod gör att ditt team kommer igång snabbare och minskar antalet e-postmeddelanden med frågan ”Har du sett den här filen?” – det är en riktig vinst för alla.

Övervinna informationssilos

Informationssilos uppstår oftare när din organisation utökas med fler avdelningar, team och medarbetare. Innan du vet ordet av talar alla i ditt företag olika språk. Strategier för kunskapshantering ger alla tillgång till samma information och gör att alla är på samma sida.

Skapa en kunskapskultur

Kunskapsrika team är produktiva team. Genom att följa beprövade strategier för kunskapshantering skapas en kultur där teammedlemmarna gärna delar med sig av information. Med tiden stärker detta samarbetet och förtroendet, vilket leder till ökad innovation och kreativitet. 🧠

10 strategier för kunskapshantering för ditt team

Kunskap är en enorm tillgång, men den är inte lätt att hantera. Följ dessa 10 strategier för kunskapshantering för att samla in, organisera, hantera och mobilisera dina intressenters värdefulla kunskap på ett och samma ställe.

1. Stöd en kultur av kontinuerligt lärande

Ju mer ditt team lär sig, desto mer kunskap får de. Tyvärr är det svårt att investera i kontinuerligt lärande, särskilt om ditt team har många tuffa deadlines. Ändå är det att bygga en lärandekultur ett utmärkt sätt att förbättra medarbetarnas upplevelse, öka moralen och uppmuntra kunskapsdelning.

Detta behöver inte ta mycket tid eller distrahera ditt team från deras heltidsarbete. En månatlig utbildningssession, årlig konferens eller veckovis lunch-och-lär-möte är effektiva sätt att dela kunskap.

2. Använd programvara för kunskapshantering

Effektiv kunskapshantering kräver en centraliserad kunskapsbas. Lyckligtvis behöver du inte bygga upp denna från grunden: programvara för kunskapshantering gör allt arbete åt dig.

De flesta verktyg automatiserar faktiskt insamling och distribution av kunskap. Rätt lösning erbjuder funktioner som sökbarhet, samarbetsverktyg och integrationsmöjligheter, vilket gör det enkelt att komma igång med kunskapsdelning.

3. Genomför kunskapsrevisioner

All kunskap är inte värdefull, så det är en bra idé att granska informationen i din kunskapsbas. Kunskapsrevisioner identifierar vilken kunskap ditt team har, vad som saknas och vad som inte längre är relevant. Årliga revisioner uppdaterar och förfinar kontinuerligt din strategi för kunskapshantering och håller ditt KM-program ordnat och användbart. Dessutom är de ett bra tillfälle att förbättra processer som är föråldrade eller helt enkelt inte användbara.

4. Uppmuntra samarbete i arbetet

Det finns tillfällen när ditt team kan arbeta som ensamvargar, men kunskap är mer användbar när den delas. Verktyg som intranät, wikis och interna sociala nätverk underlättar samarbetet genom att göra det enkelt att ställa frågor och dela information. Gruppbrainstorming är också ett utmärkt sätt att sammanfatta olika perspektiv för att få fram starkare och bättre idéer.

5. Skapa tydliga rutiner för dokumentation och innehållshantering

Programvara för kunskapshantering är nödvändig, men du behöver fortfarande officiella policyer som stöder detta verktyg. Utan tydliga policyer kan du hantera kunskap på ett inkonsekvent sätt och riskera att viktig information faller mellan stolarna.

Arbeta tillsammans med ditt team för att skapa gemensamma rutiner för dokumentation och innehållshantering. Du kan behöva policyer för:

Dokumenthantering och skapande

Dela behörigheter, inklusive vem som har tillgång till vad och varför

Filorganisation och taggning

Kunskapsrevisioner

Arkivering av kunskap

Som alltid bör du dokumentera dessa riktlinjer i din kunskapsplattform så att ditt team kan komma åt dem.

6. Utveckla effektiva onboarding-processer

Effektiv introduktion är en bästa praxis inom ledarskap, men också en smart strategi för kunskapshantering. Bra introduktionsprocesser hjälper nya medarbetare att snabbt ta till sig kunskap om organisationen och förstå sina roller. Istället för att säga till nya medarbetare att de ska "bara lista ut det", skapa mallar för dina introduktionsprocesser så att alla nyanställda får samma information i samma format.

7. Lita på ämnesexperter (SME)

Lite allmän kunskap är bra, men expertis är guld värd. Varje person i ditt team är expert på något, så be dem att dela med sig av sin expertis till hela företaget!

Be IT-avdelningen att ta fram bästa praxis för cybersäkerhet eller be kundtjänstpersonalen att ta fram riktlinjer för vad man ska och inte ska göra i kundkontakter.

SME:er är specialiserade inom dessa områden och har värdefull förstahandsinformation som resten av företaget kanske inte känner till. Till exempel kanske dina kunder föredrar vissa fraser – logga in det i kunskapsplattformen så att alla är på samma sida, tack vare SME:n. 🤝

8. Integrera kunskapshantering i affärsprocesser

Kunskap utan tillämpning är inte särskilt värdefull, så integrera din kunskapsbas i dina affärsprocesser. Om ditt säljteam till exempel sammanställer en utförlig rapport om en kunds relation till ditt företag, läs den innan ditt nästa kundsamtal. Ännu bättre är att integrera den i dina projektledningsarbetsflöden så att teamet granskar denna information varje gång.

9. Sätt upp tydliga organisatoriska mål och mått

Denna strategi för kunskapshantering är ett måste för alla datadrivna projektteam. Sätt upp ett tydligt mål för din KM-strategi och fastställ mått som stöder det målet. Oavsett om du förlitar dig på programvara för kunskapshantering för produktivitet eller förnuft är det viktigt att kontrollera dina mått och se om kunskapshantering hjälper – eller skadar – ditt team.

De flesta programvaror för kunskapshantering har inbyggda mätvärden i plattformen. Spåra dessa nyckeltal (KPI) över tid för att se hur väl allt fungerar:

Användningsstatistik

Hastighet för skapande av innehåll

Sökningseffektivitet

Personalbehållning och medarbetarnöjdhet

Svarstider

10. Använd AI och maskininlärning

Psst, vi ska avslöja en liten hemlighet: Du behöver inte skriva eller organisera all denna kunskap manuellt. Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kompletterar alla strategier för kunskapshantering och hjälper till med uppgifter som:

Skapande av innehåll

Redigering

Organisation

Analysera användningsstatistik

Även om din kunskapsplattform inte inkluderar AI, leta efter triggerbaserade automatiseringar. Dessa drag-and-drop-automatiseringar gör det enkelt att agera på kunskap utan att tappa bollen.

Använd programvara för kunskapshantering

Strategier för kunskapshantering ligger till grund för alla aspekter av kunskapshanteringsprocessen. Du behöver dock fortfarande ett sätt att integrera denna kunskap i ditt arbetsflöde, och det är här KM-verktyg som ClickUp kommer in i bilden.

Visst, vi är universums favoritprogramvara för projektledning, men vi är också ett kunskapshanteringssystem för att skapa och hantera alla typer av dokument, databaser och anpassade wikis. 🙌

Kombinera projekt med organisatorisk kunskap

Projektledning är vårt levebröd, men det är bara toppen av isberget. Projektledare förlitar sig på ClickUp för att lägga till kommentarer till alla uppgifter eller dokument, tilldela åtgärder i realtid och dela bilagor från kunskapsbasen. Brainstorma i en mind map, whiteboard, dokument eller wiki och koppla det till dina uppgifter och projekt med ett enda klick.

Samarbeta i realtid

Varför be en teammedlem att skapa en sida för din interna wiki när du kan be hela teamet att hjälpa till? ClickUp Docs stöder realtidssamarbete, taggar, kommentarer och åtgärdspunkter. Du kan till och med konvertera text till uppgifter med ett enda klick för att mobilisera din kunskap utan krångel.

Du behöver förresten inte skapa dessa dokument från grunden. Välj en ClickUp-mall, lägg till dina data och du är redo att sätta igång. ClickUp Wiki-mallen innehåller till exempel allt du behöver för att skapa en komplett wikisida med iögonfallande formatering.

För mer praktisk hjälp, prova ClickUp AI. Snabba upp dina strategier för kunskapshantering genom att be AI-chatboten att sammanfatta mötesanteckningar eller formatera tabeller.

Spåra användningsstatistik i en anpassad instrumentpanel

Är du nyfiken på hur ofta ditt team använder tillgångar och dokument? Med ClickUp Dashboards kan du enkelt se alla KM-mått på en övergripande nivå. Välj bara de mått som är viktigast för dig, så spårar systemet data åt dig. Se vilka wikis som får flest träffar, vilka anställda som bidrar mest till kunskapsbasen och hur effektivt kunskapsbasen effektiviserar arbetsflödena. Allt är 100 % anpassningsbart, så du kan justera instrumentpanelen efter behov.

ClickUp: Din allt-i-ett-kunskapsbasprogramvara

Kunskap är en immateriell men otroligt värdefull tillgång för ditt företag. Istället för att låta kunskapen försvinna i tomma intet, följ dessa strategier för kunskapshantering för att få kontroll över din interna kunskap.

Strategier för kunskapshantering är ett måste, men du behöver fortfarande en solid KM-programvara som stöd för dina stora planer. Välj ClickUp för att kombinera projektledning med kunskapshantering. Vår allt-i-ett-arbetsplattform sparar ditt team besväret med att växla mellan plattformar genom att samla allt – inklusive din kunskap – på ett enda ställe. ✨

