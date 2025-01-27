De 10 bästa IT-dokumentationsverktygen som sparar tid åt dig 2025

Bra teknisk dokumentation är nyckeln till ökad produktivitet. När ditt team vet hur man använder sina tekniska verktyg och programvaror, samt var man hittar svar på vanliga frågor och problem, spenderar de mindre tid på att söka efter lösningar eller vänta på support.

Att skapa intern och extern dokumentation kan dock vara en mödosam process.

Den goda nyheten är att IT-dokumentationsverktyg hjälper till att påskynda och effektivisera processen genom att ge dina anställda och team tydlig vägledning om företagets system, rutiner, programvara och bästa praxis.

Låt oss titta på 10 av de bästa alternativen för IT-hanteringsplattformar som finns tillgängliga 2024.

Vad är IT-dokumentationsprogramvara?

IT-proffs använder IT-dokumentationsprogramvara för att skapa, hantera och publicera information om sin IT-infrastruktur, inklusive hårdvara, programvara, nätverk och organisatoriska rutiner.

Dokumentationen är en kunskapsbas där alla teammedlemmar kan lära sig om tekniken inom organisationen. Den blir organisationens tekniska wiki där olika teammedlemmar kan lära sig hur man använder programvara, löser IT-problem och förstår bästa praxis för att använda specifika verktyg i din teknikstack.

Att använda rätt plattform för kunskapshantering kan ha stor inverkan på ett företag. Den ger ett centraliserat informationslager som förbättrar kommunikationen mellan IT-avdelningen och andra team.

Eftersom alla vet var de kan hitta den information de behöver ökar effektiviteten. Det kan till och med minska antalet fel genom att erbjuda vägledning om bästa praxis och viktiga funktioner. Slutligen hjälper det organisationer att följa viktiga branschregler.

I dagens digitala värld är nästan alla organisationer beroende av IT-system, vilket gör IT-dokumentationsprogramvara till ett värdefullt verktyg.

När du letar efter de bästa IT-dokumentationsverktygen bör du ta hänsyn till följande funktioner:

Enkla verktyg för att skapa innehåll: Leta efter ett IT-dokumentationsverktyg som låter dig skapa och redigera innehåll i olika format, som markdown, HTML och XML. Det bör också finnas alternativ för att formatera din text, inklusive tabeller, bilder och kodblock.

Åtkomst till versionskontroll: IT-dokumentationsverktyget bör göra det möjligt för dig att spåra ändringar och revideringar av dokumentationsinnehållet och spara en historik över ändringarna. Detta gör att du kan återgå till en tidigare version av din dokumentation om det behövs.

Samarbetsverktyg: Flera teammedlemmar ska kunna arbeta med dokumentationen i realtid. Detta inkluderar redigering, bekräftelse och feedback. Det är också bra att ha ett inbyggt Flera teammedlemmar ska kunna arbeta med dokumentationen i realtid. Detta inkluderar redigering, bekräftelse och feedback. Det är också bra att ha ett inbyggt uppgiftshanteringssystem så att du kan tilldela uppgifter från dokumentationsplattformen.

Smarta organisations- och sökfunktioner: All dokumentation i världen är värdelös om ingen kan hitta den information de behöver. Leta efter dokumentationsverktyg med intelligenta sök- och filtreringsalternativ som du kan organisera efter kategorier, ämnen och avsnitt.

Bra export- och integrationsalternativ: Du kan öka användarnas åtkomst genom att dela online-dokumentation och se till att användarna kan komma åt den offline. Leta efter exportalternativ, såsom HTML, PDF och markdown, för att skapa dokumentation som är tillgänglig med och utan internetåtkomst.

Utöver ovanstående faktorer bör du också tänka på priset. Många av dokumentationslösningarna på vår lista erbjuder kostnadsfria provperioder. Utnyttja dessa provperioder för att testa om produkten är rätt dokumentationsverktyg för din organisations IT-infrastruktur.

De 10 bästa IT-dokumentationsprogrammen att använda

Organisera och komplettera ditt företags IT-guider och resurser med IT-dokumentationsprogramvara från ClickUp.

ClickUp är en produktivitetsplattform med kraftfulla IT-dokumentationsverktyg för att skapa omfattande dokumentation för din organisation. Med ClickUp Docs kan du kapsla in dokument för att utveckla en robust wiki och hantera den med smarta verktyg. Du kan starta ditt projekt med mallar, till exempel ClickUp Software Development Template, och snabba upp skrivandet av programvarudokumentation med hjälp av Clickup AI.

Om du redan använder ClickUp kommer du att uppskatta att du kan utöka din användning och dra nytta av plattformens utmärkta samarbets- och integrationsalternativ. Och om du är ny på ClickUp kommer du att uppskatta att du kan börja använda det idag gratis och utnyttja hundratals verktyg för detaljerad dokumentation.

ClickUps bästa funktioner:

Med AI-skrivverktyg kan du skapa intern och extern dokumentation på nolltid.

Ett användarvänligt gränssnitt gör det möjligt att skapa detaljerade användarhandböcker med inbäddade sidor och många formateringsalternativ.

Utmärkta samarbetsfunktioner hjälper dig att koppla din dokumentation till arbetsflöden och uppgiftshanteringssystem.

Ett stort antal dokumentmallar som är anpassade efter IT-teamets behov hjälper dig att komma igång med IT-dokumentationsprocessen.

Begränsningar för ClickUp:

Delningsalternativen kan vara för svartvita för organisationer som behöver mer nyanserade alternativ för dokumentdelning.

Användarupplevelsen i mobilappen kan kännas besvärlig.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsad : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Enterprise : kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Finns att köpa i alla betalda paket till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2 : 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. ProProfs kunskapsbas

Via ProProfs kunskapsbas

ProProfs Knowledge Base är en molnbaserad IT-dokumentationsprogramvara som hjälper dig att hantera din IT-kunskapsbas för interna och externa kunder. Det är enkelt att skapa och hitta information med hjälp av solida versionskontrollalternativ och intuitiv dokumentorganisation. Plattformen erbjuder också säkerhetsfunktioner för att skydda information och förhindra oönskade ändringar.

ProProfs Knowledge Base bästa funktioner:

Med en rich text-redigerare kan du skapa och redigera dokumentationsinnehåll samt lägga till tabeller, bilder och kodblock.

En lättanvänd plattform innebär att användare utan tidigare erfarenhet av IT-dokumentationsprogramvara ska kunna skapa omfattande kunskapsbasartiklar.

Bra kundsupportalternativ finns tillgängliga

Begränsningar i ProProfs Knowledge Base:

Vissa användare kan uppleva prestandaproblem med större kunskapsbaser.

Priser för ProProfs Knowledge Base:

Gratis: för upp till 25 artiklar

Företag: 29,99 $ per månad (för 100 artiklar per månad)

Anpassad domän och white label: 30 dollar per månad

ProProfs Knowledge Base-betyg och recensioner:

G2 : 4,6/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (25+ recensioner)

3. Document360

Via Document360

Document360 är en AI-driven kunskapsbasplattform. Med IT-dokumentationsprogramvaran kan du skapa omfattande dokumentation för dina anställda och kunder, som du kan dela offentligt eller privat. Du kan anpassa den efter dina dokumentationsbehov med hjälp av ett intuitivt redigeringsverktyg.

Document360:s bästa funktioner:

Avancerade sökalternativ gör det enkelt för interna och externa kunder att hitta det de behöver.

Ett författarverktyg erbjuder omfattande anpassningsalternativ så att du kan märka din dokumentation , använda mallar och skräddarsy innehållet efter dina behov.

Det finns många integrationsalternativ för att koppla samman kunskapsbasen med din helpdesk, chattbottar, analysverktyg och mycket mer.

Begränsningar för Document360:

Det finns ingen mobilapp tillgänglig för tillfället, så du måste arbeta på din stationära dator.

Priser för Document360:

Gratis

Standard : 199 USD per projekt och månad

Professional : 399 USD per projekt och månad

Business : 529 USD per projekt och månad

Enterprise: 599 USD per projekt och månad

Betyg och recensioner av Document360:

G2 : 4,7/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)

4. Confluence

Via Confluence

Confluence kommer från Atlassian-teamet och är ett populärt dokumentationsverktyg för team som vill skapa, dela och samarbeta kring kunskapsbaser. Även om det är ett projektledningssystem har det några starka funktioner som gör det till ett utmärkt verktyg för IT-dokumentation.

Confluence bästa funktioner:

Det gör att du kan skapa ett strukturerat innehållshanteringssystem för olika projekt, team, avdelningar eller programvarupaket.

Du kan integrera den med andra Atlassian-produkter, såsom Jira och Trello, för ännu mer funktionalitet.

De omfattande behörighetsfunktionerna gör att du kan kontrollera vem som kan visa, redigera eller kommentera din IT-dokumentation på en detaljerad nivå.

Begränsningar i Confluence:

Denna programvara har höga hårdvarukrav, så du kan behöva avsätta betydande IT-resurser för att hålla den igång.

Priser för Confluence:

Gratis : för upp till 10 användare och 2 GB fillagring

Standard : 5,75 dollar per användare och månad

Premium : 11 dollar per användare och månad

Enterprise: ring för ett anpassat pris

Betyg och recensioner av Confluence:

G2 : 4,1/5 (över 3 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

5. Whatfix

Via Whatfix

Whatfix är en digital adoptionsplattform som kan komplettera dina IT-dokumentationseffekter. Med Whatfix kan du skapa vägledning på skärmen och interaktiv hjälp för att hjälpa användare att sätta igång ny programvara, hårdvara eller IT-system. Det kan öka acceptansen genom att hjälpa användare att utnyttja verktygen i sin teknikstack fullt ut.

Whatfix bästa funktioner:

Du kan skapa interaktiva genomgångar som lär användarna hur de använder programvara och verktyg i sin teknikstack.

Du kan skapa en självbetjäningsbaserad kunskapsbas i dina programvaruapplikationer, inklusive vanliga frågor, felsökningsguider och instruktionsvideor.

Den tillhandahåller analyser av hur användarna interagerar med dina guider, vilket kan hjälpa din IT-avdelning att identifiera var användarna behöver mer support.

Whatfix begränsningar:

Whatfix är bäst för att vägleda programvaruimplementering, men kanske inte fungerar lika bra för IT-avdelningar som behöver dokumentera lösningar för hårdvara och annan IT-infrastruktur.

Whatfix-priser:

Kontakta oss för ett anpassat pris

Whatfix-betyg och recensioner:

G2 : 4,6/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (75+ recensioner)

6. SuperOps. ai

SuperOps. ai är ett nytt IT-dokumentationsprogram som smidigt integreras i ditt befintliga PSA-RMM-ekosystem. Det överskådliga gränssnittet gör att du kan skapa dokumentation med smarta åtkomstkontrollalternativ så att alla har den information de behöver till hands.

SuperOps. ai bästa funktioner:

Den integreras med befintliga PSA-RMM-produkter för att ge dig ett kraftfullt dokumentationsverktyg utan att du behöver hantera ytterligare ett program.

Utmärkt efterlevnad av SOC 2-säkerhetsramverket skyddar känslig information

Anpassade dokumentstrukturer gör att du kan organisera din IT-dokumentation utifrån ditt arbetsflöde, dina team eller dina processer.

SuperOps. ai-begränsningar:

Vissa funktioner är fortfarande under utveckling, så användare kan stöta på problem i systemet.

SuperOps. ai-priser:

Endast standard PSA : 59 dollar per månad

Endast standard RMM : 79 USD per månad

Pro : 99 dollar per månad

Super: 129 dollar per månad

SuperOps. ai betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (75+ recensioner)

7. Nuclino

Via Nuclino

Nuclino är en molnbaserad samarbetsplattform som också är en användbar dokumentationslösning. Team kan skapa, organisera och samarbeta i projekt, till exempel kunskapsbaser, IT-dokumentation och wikis. Den har en överskådlig design som är enkel att lära sig och snabb att använda.

Nuclinos bästa funktioner:

Utmärkta verktyg för samarbete i realtid gör det möjligt för flera teammedlemmar att arbeta med dokumentationen samtidigt, vilket är utmärkt för kunskapsdelning.

Versionshistoriken gör det möjligt att spåra ändringar, inklusive samarbetsaktiviteter, och se vem som har gjort ändringar eller kommentarer.

Imponerande sökfunktioner gör att du snabbt kan hitta den information du behöver i din kunskapsbas.

Nuclinos begränsningar:

Integrationsmöjligheterna är mindre robusta med Nuclino än med andra dokumentationsprogram.

Nuclinos priser:

Gratis

Standard : 5 dollar per användare och månad

Premium: 10 dollar per användare och månad

Nuclino-betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

8. ClickHelp

Via ClickHelp

ClickHelp är ett webbaserat dokumentationsverktyg för att skapa, hantera och organisera teknisk dokumentation. Det erbjuder en robust webbaserad plattform där team kan samarbeta för att skapa dokumentation, inklusive utmärkta migreringsverktyg för att importera befintlig information.

ClickHelps bästa funktioner:

Den webbaserade författarplattformen gör det möjligt att samarbeta i realtid för att skapa och redigera IT-dokumentation.

Med publiceringsalternativ från en enda källa kan du skapa din onlinedokumentation en gång och sedan publicera flera projekt som webbplatser, PDF-filer eller ett onlinehjälpsystem.

Brandingalternativ säkerställer att din onlinedokumentation matchar ditt företags estetik.

Begränsningar för ClickHelp:

Det finns många fantastiska verktyg inom plattformen, men det krävs också en hel del inlärning för att förstå hur man använder dem alla.

Priser för ClickHelp:

Starter : 175 dollar per månad

Tillväxt : 285 dollar per månad

Professional: 580 dollar per månad

ClickHelp-betyg och recensioner:

G2 : 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (15+ recensioner)

9. Doxygen

Via Doxygen

Doxygen är kanske inte en traditionell dokumentationslösning, men det är ett utmärkt verktyg för dokumentation av källkod. Förutom att generera dokumentation i mjukvaruutvecklingsprojekt kan det vara till hjälp för andra mjukvarurelaterade aspekter av din IT-infrastruktur.

Doxygen bästa funktioner:

Den genererar automatiskt dokumentation för olika kodningsspråk, såsom C++ och Java, vilket är användbart för dokumentation av applikationsprogrammeringsgränssnitt (API).

Med hjälp av dess korsreferensfunktioner kan du skapa hyperlänkar i din dokumentation för att erbjuda mer omfattande resurser.

Utvecklare kan kommentera dokumentationen med beskrivningar och användningsexempel för att göra API-dokumentationen tydligare.

Begränsningar för Doxygen:

Doxygen är ett verktyg för att dokumentera källkod, så det kanske inte passar för andra interna dokumentationsbehov.

Priser för Doxygen:

Gratis

Doxygen-betyg och recensioner:

Inga tillgängliga

10. GitHub och Jekyll

Via GitHub

Du kanske inte tänker på GitHub som ett dokumentationssystem, men det kan vara ett utmärkt IT-dokumentationsverktyg när du använder det tillsammans med Jekyll.

GitHub är en webbaserad plattform som utvecklare främst använder för gemensam programvaruutveckling, spårning av ändringar och lagring av kod. Jekyll är en webbplatsgenerator som kan omvandla text till en webbplats eller blogg med hjälp av mallar och markdown-filer. Genom att använda de två tillsammans kan team som arbetar inom GitHub snabbt skapa en användarvänlig webbplats för sin IT-dokumentation.

GitHub och Jekylls bästa funktioner:

Båda plattformarna stöder markdown, som du kan använda för att skapa teknisk dokumentation.

Eftersom GitHub Pages erbjuder gratis webbhotellstjänster kan du publicera din IT-dokumentation utan att betala för ytterligare webbhotell.

Jekyll automatiserar stora delar av processen, så att du kan omvandla markdown-filer till HTML på några minuter.

Begränsningar för GitHub och Jekyll:

Användarna behöver en hel del teknisk kunskap för att omvandla GitHub-aktiviteter till användbar IT-dokumentation.

Priser för GitHub och Jekyll:

Gratis

Team : 4 dollar per användare och månad

Enterprise: 21 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av GitHub och Jekyll:

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5 800 recensioner)

Skapa IT-dokumentation på ett enkelt sätt

Att välja rätt IT-dokumentationsprogramvara hjälper till att säkerställa att interna och externa användare har den information som behövs för att din IT-infrastruktur ska fungera. Det finns många alternativ att utforska för att hitta det IT-dokumentationsverktyg som passar ditt arbetsflöde.

Om du letar efter en mångsidig, allt-i-ett-lösning som förenklar IT-dokumentationen är det dags att prova ClickUp. Med ClickUp kan du smidigt integrera en dokumenthanteringslösning i ditt projektledningsflöde. Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att skapa, organisera och samarbeta kring dokumentation.

Effektivisera din IT-verksamhet och registrera dig för ett gratis ClickUp-konto för att utforska mallar, utrymmen och AI-verktyg som gör dina dokumentationsuppgifter till en barnlek.