10 kostnadsfria mallar för varumärkesriktlinjer för ditt marknadsföringsteam

Vill du veta hemligheten bakom ett framgångsrikt företag? Det är viktigt att ha en bra produkt och en genomtänkt marknadsföringsstrategi, men det som verkligen skiljer de bästa från resten är en stark varumärkesnärvaro.

Även om det kan verka som mycket arbete att investera i ditt varumärke kan resultatet bli verkligt banbrytande. Enligt en undersökning bland 452 branschproffs kan varumärkeskonsistens öka intäktstillväxten med upp till 20 %. Dessutom säger 46 % av de amerikanska konsumenterna att varumärkeskännedom är en av de främsta anledningarna till att de väljer ett dyrare produkt framför ett billigare.

Av dessa skäl är det viktigt för alla företag att ha en konsekvent varumärkesnärvaro, men det kan vara svårt att skapa och hantera en sådan. För att underlätta detta har vi skapat gratis mallar för varumärkesriktlinjer som du kan använda.

Med dessa mallar kan du enkelt planera alla aspekter som är viktiga för att skapa ett enhetligt och engagerande varumärke, inklusive logotyper, färgscheman, stil och mycket mer.

Så vad väntar du på? Låt oss börja definiera ett varumärke som gör att ditt företag kan vinna kundernas hjärtan och sinnen.

Vad är en mall för varumärkesriktlinjer?

En mall för varumärkesriktlinjer är ett verktyg som hjälper företag att skapa ett unikt och konsekvent utseende för sin verksamhet. Den kan innehålla saker som logotyper, typsnitt, slogans och allt annat som hjälper människor att känna igen ditt varumärke när de ser det online.

Att bygga ett varumärke är ingen liten uppgift, så en mall gör det enklare för företag av alla storlekar att planera och samordna dessa viktiga detaljer inom teamet. Även om du fortfarande inte är helt säker på alla aspekter av ditt varumärke kan dessa mallar hjälpa dig att fundera över vad ditt varumärke behöver för att sticka ut och lyckas i din bransch.

Vad kännetecknar en bra mall för varumärkesriktlinjer?

Först och främst måste en bra mall för varumärkesriktlinjer ställa rätt frågor. Varje fråga eller tomt fält ska försiktigt guida dig genom varumärkesbyggandet och göra det till en enkel, kreativ övning.

Därefter bör en professionell mall för varumärkesriktlinjer vara till hjälp. En bra mall kan sticka ut genom att erbjuda råd om hur man bäst fyller i den. På så sätt kan även nybörjare planera hur deras varumärke ska visas på olika plattformar eller enheter.

Slutligen bör användbara mallar känna till sina begränsningar. Ett varumärke är något stort, och att förvänta sig att en enda mall ska kunna planera det är ett recept på katastrof.

En bra varumärkesmall hjälper dig istället att organisera och hantera specifika områden. Denna specialisering gör det inte bara möjligt för dig att planera ditt varumärke i mer hanterbara delar, utan får dig också att tänka på alla aspekter som utgör ett starkt, enhetligt varumärke.

10 kostnadsfria mallar för varumärkesriktlinjer

Att hitta rätt mallar för varumärkesriktlinjer kan ofta vara lite besvärligt. Men med denna lista med 10 varumärkesmallar har det arbetet redan gjorts åt dig.

Slösa inte mer tid på att leta efter hjälp för att bygga ditt varumärke. Med dessa resurser kan du börja definiera vem ditt företag är och varför det kommer att göra ett bestående intryck på dina kunder.

1. Mall för varumärkesriktlinjer från ClickUp

Dokumentera tydligt ditt varumärkes utseende och känsla med denna heltäckande mall.

ClickUp-mallen för varumärkesriktlinjer är ett otroligt omfattande och enkelt verktyg för att skapa en varumärkesnärvaro som är helt och hållet din.

Det är särskilt användbart för personer som börjar från noll, eftersom det guidar dig genom alla grundläggande saker du behöver tänka på först. Istället för att gå vilse i den myriad av detaljer som kan hindra dig, kommer du att fokusera på de viktigaste frågorna om varumärkesbyggande.

Dessa element inkluderar saker som logotyper, färger, typsnitt och slogans.

Som en bonus innehåller vår mall expertråd som gör det möjligt för vem som helst att fylla i den. Om du är osäker på hur du ska definiera bästa praxis för din logotyp eller typografi har vi en beskrivning som anger vad du bör inkludera och varför det är bra.

2. ClickUp-mall för varumärkesriktlinjer på whiteboard

Visualisera dina varumärkesriktlinjer i whiteboard-vyn för att enkelt se färger, texter, logotyper och mer.

Denna ClickUp-mall för varumärkesriktlinjer är ett utmärkt sätt att skapa din egen varumärkesbok eller varumärkesmanual på ett roligt och visuellt sätt. En varumärkesbok är den ultimata handboken för ditt varumärke.

En stor manual kan dock vara lite för mycket att läsa igenom. Med vår mall för varumärkesriktlinjer på whiteboard kan du skapa en visuellt tilltalande TLDR för din varumärkesidentitet så att alla snabbt kan förstå vad ditt varumärke är och inte är.

Vår mall för varumärkesriktlinjer innehåller alla fält du behöver för att skapa din egen varumärkesbok. Den guidar dig genom olika avsnitt, såsom företagets historia, mission, typografival och mycket mer.

Det bästa är att mallen innehåller användbara tips om vad du bör och inte bör göra, så att du inte behöver oroa dig för att hamna på fel spår när du skapar en unik varumärkesnärvaro.

Om du letar efter ett fantastiskt sätt att ge liv åt det varumärke du vill skapa är detta mallen för dig.

3. ClickUp-mall för varumärkeshantering

Med denna mall för varumärkeshantering kan du spåra alla aktiviteter för dina kunder samt dokumentera stilguider och interna processer.

När ditt företag växer blir det allt mer komplicerat att hålla koll på varumärkeshanteringen . Du kanske har flera avdelningar som måste samarbeta för att skapa en enhetlig närvaro i dina sociala medier, din kommunikation och dina kundkontakter.

Med ClickUps mall för varumärkeshantering kan du enkelt hålla koll på kundaktiviteter, interna processer och designbriefar på ett och samma ställe. På så sätt kan du organisera allt som har med varumärkeshantering att göra.

I den här mallen finns plats för alla dina uppgifter, och du kan dessutom ange förfallodatum, utse en ansvarig person och lämna anteckningar om vad som behöver göras. Med bara lite arbete för att fylla i dokumentet blir det snabbt en bas för allt ditt varumärkesarbete.

Du behöver inte längre springa runt och försöka lista ut vad som händer. Denna mall ger dig ett enda dokument som håller alla internt synkroniserade, så att ingenting glöms bort eller förbises.

Att organisera allt detta sparar inte bara tid, utan hjälper dig också att uppnå viktiga marknadsföringsmål, eftersom du kan leverera projekt på ett mer konsekvent sätt för att förbättra ditt varumärkes närvaro. Börja finslipa din varumärkeshantering med mallen nedan.

4. Mall för varumärkesidentitet från ClickUp

Lär dig hur du definierar ditt varumärke med denna allt-i-ett-mall.

Om du vill skapa en stark varumärkesidentitet som banar väg för framgång är ClickUps mall för varumärkesidentitet precis vad du behöver. Oavsett om du lanserar en omprofilering eller startar från scratch med en ny varumärkesidentitet kan den här mallen hjälpa dig att nå dina mål på rekordtid.

Denna mall är lämplig för nybörjare och innehåller fem sidor: Varumärkets grund, Varumärkesidentitet, Min identitet jämfört med konkurrenterna, Varumärkesbeskrivning och Varumärkesresurser och riktlinjer. Varje sida ger dig en mer omfattande förståelse för var ditt varumärke befinner sig just nu och hur det kan förbättras.

Sidan ”Min identitet jämfört med konkurrenterna” hjälper dig till exempel att förstå var ditt varumärke befinner sig just nu och uppmuntrar dig sedan att fundera över hur du kan förändra detta för att överträffa dina konkurrenter.

Om du vill komma igång snabbt med omfattande riktlinjer för varumärkesidentitet är ClickUp Brand Identity Template ett perfekt val för ditt företag.

5. Mall för ClickUp-varumärkesbok

Skapa en varumärkesbok från grunden med plats för dina ikoner, tillgångar och mycket mer.

Att ha en varumärkesbok är viktigt för alla företag, men att skapa och hantera en sådan kan vara tidskrävande. Med ClickUp Brand Book Template får du en allt-i-ett-mall som du enkelt kan använda för att skapa din egen varumärkesbok.

Det här klickbara dokumentet hjälper dig att planera allt från företagets historia och mission statement till val av typografi och varumärkesregler. Mallen beskriver inte bara alla aspekter som du behöver inkludera för att skapa en fullt fungerande guide, utan innehåller även en video som guidar dig genom processen.

Dessutom finns det utrymme för dina varumärkestillgångar i dokumentet, så det blir ännu enklare att hålla reda på allt som ditt team redan har skapat. Det innebär att du sparar tid på att söka efter resurser och kan ägna mer tid åt att imponera på dina kunder.

Om du letar efter ett enkelt sätt att skapa och hantera din varumärkesbok är detta mallen för dig.

6. Mall för omprofilering av ClickUp

Håll din omprofilering enligt schemat med vår tidslinjevy.

Att omprofilera ditt företag kan vara en ganska stor uppgift, även för personer som har gått igenom processen en eller två gånger tidigare. Därför finns ClickUp Rebranding Template till hjälp! Det är en omfattande mall som ger dig alla designelement du behöver för en effektiv omprofilering.

Denna mall innehåller en mängd uppgifter som du troligen behöver utföra för din omprofilering, till exempel att ändra dina varumärkestillgångar och uppdatera dina innehållskalendrar. Dessutom kan du fritt anpassa mallen med de uppgifter som är viktigast för din framgång.

Och med ClickUps intuitiva gränssnitt och hjälpsamma resurser kan du se till att alla dessa uppgifter hålls enligt schemat och organiseras på ett och samma ställe.

Låter det bra? Sätt igång ditt omprofileringprojekt med ClickUp Rebranding Template.

7. Mall för varumärkeslansering från ClickUp

Gör din varumärkeslansering till en succé genom att se till att alla uppgifter slutförs i tid.

Tre, två, ett, vi lyfter!

Åtminstone är det vad du vill höra. Men det finns mycket planering som måste göras innan ditt varumärke lanseras, och den här mallen kan hjälpa dig med just det.

Med ClickUp Brand Launch Template kan ditt team organisera alla projektuppgifter som ingår i lanseringen av ditt varumärke. Detta inkluderar att tilldela roller, fastställa deadlines och lista alla viktiga leveranser som behövs.

De är också nybörjarvänliga och hjälper dig att hålla ordning med en lista över uppgifter som måste slutföras, en möteskalender och till och med en tidslinje som visar när du är redo för den stora dagen.

Känner du dig lite osäker? Vi hjälper dig! Vi har skapat en detaljerad guide för denna mall så att du vet hur du får ut mesta möjliga av din lanseringsplanering.

Du behöver inte vänta längre. Gör lanseringen av ditt varumärke till en minnesvärd dag med ClickUps mall för varumärkeslansering.

8. Mall för ClickUps varumärkesstilguide

Planera din nya varumärkesstilguide in i minsta detalj

Att vilja ha en stilguide och att skapa en är två helt olika saker. Ibland kan det kännas som en enorm uppgift att skapa en enhetlig stilguide. Men med rätt mall som hjälper ditt team är det enkelt att skapa stilriktlinjer som är värdiga din produkt.

Med ClickUps mall för varumärkesstilguide kan ditt team enkelt skapa en plan för att ta fram en ny varumärkesstilguide. Med den här mallen kan du automatiskt importera, lägga till och organisera alla uppgifter som behövs för att få jobbet gjort.

Du kan också lägga till uppgifter som arbetsinsats, komplexitet, granskare och tillgångar som ingår i varje uppgift och sedan visa dem i en organiserad uppgiftslista eller ett Gantt-diagram.

Är du redo att definiera din varumärkespersonlighet? Använd våra mallar för stilguide för att börja planera ditt perfekta stil- och röstdokument.

9. ClickUp-mall för varumärkesstilguide

Skapa dina varumärkesriktlinjer i ett lättläst dokument

Att planera din stilguide är bara halva arbetet. Du måste också se till att din stilguide innehåller tydliga instruktioner om alla aspekter av ditt varumärke.

ClickUp Brand Style Guide Doc Template gör denna process enklare än någonsin genom att lägga upp alla viktiga områden som utgör en enhetlig varumärkesstil. Dessa inkluderar:

Varumärkets röst

Företagets mission

Kultur och värderingar

Visuell identitet och stil

Det är oerhört viktigt att fastställa din varumärkesstilguide, eftersom den hjälper dig att förbättra framtida marknadsföringskampanjer. Med hjälp av denna mall kan du se till att allt ditt arbete hänger ihop och ger en bättre upplevelse för dem som interagerar med ditt varumärke.

Oavsett om kunderna läser ett blogginlägg, tittar på en infografik eller läser ett pressmeddelande är det uppenbart att det är du som har skapat det.

Klicka på länken nedan för att börja planera din varumärkesstilguide.

10. Mall för ClickUp-logotypstilguide

Skapa en logotyp som är unik för dig med vår mall för logotypskapande.

En logotyp är hörnstenen i varje varumärke och det ansikte du visar upp för omvärlden. Därför är det viktigt att alla varianter av din logotyp och ikonografi på din webbplats är perfekta.

Mallen för ClickUp-logotypstilguide ser till att du täcker allt som behövs för att designa en minnesvärd varumärkeslogotyp. Denna mall guidar dig genom alla viktiga beslut du behöver fatta, såsom varumärkets färgpalett, val av typografi och logotypvarianter.

De innehåller också användbara resurser som hjälper dig att se till att dina varumärkeselement används korrekt på olika plattformar och enheter.

Börja skapa en unik logotyp med vår mall för logotypstilguide.

Bygg ett varumärke steg för steg

Varumärken är verkligen omfattande saker som kräver mycket tid och ansträngning för att skapa och hålla uppdaterade. Men med hjälp av mallar för varumärkesriktlinjer är denna process enklare än någonsin.

Oavsett om du designar ett företagsvarumärke eller ett varumärke för ett litet företag kan du skapa en effektiv varumärkesstrategi som gör ditt företag redo för framgång. Från att skapa logotyper till att planera lanseringsdagar – våra 10 kostnadsfria ClickUp-varumärkesmallar tar ditt företags varumärkesarbete till nästa nivå.

Skapa ditt kostnadsfria ClickUp-konto idag så kan du börja välja bland tusentals mallar som hjälper dig att definiera ditt varumärke och bygga upp din verksamhet.