Hur man skriver en designbrief i 8 steg (med mallar, exempel och bästa praxis)

Tror du att det svåraste med ett designprojekt är genomförandet? Du har inte fel, men här är saken: framgången eller misslyckandet med ditt designprojekt beror på något du gör redan innan projektet börjar.

Det beror på om de designkoncept som du så levande föreställt dig kan förstås och återskapas i verkligheten. Vad är lösningen? Att skriva detaljerade och praktiska designbriefs, förstås!

Precis som när du beställer på en restaurang, berättar en designbrief för designern vad du vill ha ut av en förfrågan. Det hjälper dem att förstå projektet, uppgiften och var de ska börja.

Nyckeln till att skriva en mycket effektiv designbrief är att vara både tydlig och koncis – vilket kan vara svårt när du har att göra med komplexa uppgifter eller flera icke-förhandlingsbara projektkrav. Men vi är här för att hjälpa dig med tips och exempel på designbriefs för att göra detta enklare. 💜

Oavsett om ditt designteam vill standardisera era briefs eller om du arbetar på en designbyrå som beställer ett företagsprojekt, så har du allt du behöver i den här artikeln.

Läs vidare för att få en ny syn på hur man skriver effektiva designbriefs, inklusive viktiga element, steg-för-steg-beskrivningar, bästa praxis för designbriefs, en anpassningsbar mall för designbriefs och mycket mer!

Vad är en designbrief?

En designbrief är ett skriftligt projektledningsdokument som fastställer designtänkandet för ett designprojekt med angivna mål, projektomfattning och tillvägagångssätt för förfrågan. I likhet med din projektplan är designbriefen en vägledning för designern när det gäller var, vad, när och varför för en specifik förfrågan.

En välskriven designbrief passerar vanligtvis genom många händer innan den hamnar på designerns att göra-lista. Med godkännanden från alla projektledare och intressenter bör briefen vara grundlig men koncis och ange godkänd tidsplan, slutprodukt och budget (om tillämpligt).

Skapa snyggt formaterade wikis, briefs och resurser för alla typer av designprojekt i ClickUp Docs.

På ett djupare plan är briefs också ett sätt för designern att skapa kontakt och samstämmighet med den som gör förfrågan. I det avseendet bör du försöka använda din projektbrief som ett samarbetsverktyg för att undvika den allmänna förvirring som uppstår när man måste ringa, skicka meddelanden och mejla fram och tillbaka.

Men även om det är viktigt att inkludera centrala detaljer och sammanhang i dina önskemål, bör din designbrief ändå vara, ja, kortfattad. Den ska vara tillräckligt lång för att beskriva projektet och kommunicera dina önskemål utan att överväldiga designern med en flersidig broschyr som fyller hela sidan. 🥵

Vem ansvarar för att skapa en designbrief?

Som vi nämnde tidigare är det bäst att alla inblandade personer samarbetar för att skapa en designbrief. Detta inkluderar:

Designteamet

Kunden eller produktägaren

Projektledaren som ansvarar för designprojektet och dess mål

Viktiga intressenter som kan ge värdefulla synpunkter på de problem som ska lösas, till exempel produktchefer, marknadsförare och slutanvändare.

Vad bör en designbrief innehålla?

En bra designbrief ska vara omfattande men tydlig. Här är de viktigaste komponenterna som den bör innehålla:

Projektöversikt

Designbriefen bör ge så mycket information som möjligt om projektet och verksamheten i stort. Den bör innehålla:

En tydlig redogörelse för designprojektets syfte och mål

Relevant bakgrundsinformation om organisationen

En beskrivning av det problem som ska lösas eller den möjlighet som ska utnyttjas.

Konkurrentanalys för att visa hur de hanterar samma problem.

Målgrupp

Ett designteam måste förstå målgruppen de försöker nå och vad som är viktigt för dessa personer om designen ska ha effekt. Detta är särskilt viktigt för UX-design. Designbriefen bör innehålla:

En detaljerad beskrivning av primära och sekundära målgrupper.

Information om deras viktigaste demografiska och psykografiska data

Hjälpsamma tips om användarnas behov , problem och beteenden.

Omfattning och leveranser

En välplanerad designbrief hjälper designers att förstå vad som förväntas av dem och förhindrar flera revisioner och förseningar. Överväg att inkludera:

De specifika resultat som krävs, såsom logotyp, förpackning, webbplats etc.

Eventuella formatspecifikationer och tekniska krav

En lista över allt material som behövs

Eventuella krav på storlek/dimensioner för det material som skapas

Eventuella plattforms- eller teknikbegränsningar

Designkrav

Din brief bör också innehålla en beskrivning av alla designelement du behöver och varumärkesspecifika önskemål. Dessa kan omfatta:

Dina varumärkesriktlinjer och visuella preferenser, såsom typsnitt, färger etc.

Anvisningar om ton och stil

Eventuella obligatoriska element eller begränsningar

Exempel på designstilar som du gillar eller inspireras av

Tidsplan och budget

Som i alla projekt hjälper det att tydligt specificera tillgängliga resurser, såsom budget och tid, för att skapa förväntningar. Inkludera specifika detaljer i designbriefen om:

Viktiga milstolpar och deadlines att tänka på

Gransknings- och godkännandeprocessen

Budgetparametrar och begränsningar

Kriterier för framgång

För att säkerställa att alla är överens, klargör alltid vad ett framgångsrikt designprojekt innebär för dig. Detta inkluderar:

Hur du mäter designens effektivitet

Eventuella specifika mål eller mätvärden som ska uppnås

Hur sammanförs dessa element i en designbrief? Vi visar dig!

Designbrief vs. kreativ brief

Den största skillnaden mellan en designbrief och en kreativ brief är målgruppen. En designbrief riktar sig till designers, medan en kreativ brief fokuserar på marknadsföringsteam eller andra personer som är involverade i den kreativa processen.

En designbrief innehåller mer tekniska detaljer som tidsplaner, budgetbegränsningar och specifika krav för projektet. En kreativ brief kan däremot fokusera mer på varumärkets budskap, tonfall och målgrupp för projektet.

Båda typerna av briefs fyller ett syfte i designprocessen och bör samverka för att ge en fullständig förståelse av projektets mål och syften.

Här är en tabell som jämför designbriefar och kreativa briefar för enkel referens:

Aspekt Designbrief Kreativ brief Huvudsyfte Fokuserar på specifik designutförande och tekniska krav. Översikt över bredare marknadsförings- och kommunikationsstrategi Detaljnivå Bredare, omfattar hela den kreativa strategin Mer konceptuell och fokuserad på meddelandestrategi Målgrupp Främst för designers och designteam. För alla kreativa teammedlemmar (författare, designers, strateger) Innehållsfokus Designelement, visuella krav, tekniska specifikationer Varumärkesbudskap, kampanjmål, marknadspositionering Leveranser Specifika designresultat (logotyper, webbplatser, förpackningar osv.) Övergripande kampanjelement och marknadsföringsmaterial Teknisk information Detaljerade specifikationer för mått, färger, format Allmänna riktlinjer för varumärkets ton och kreativa inriktning Tidsplan Designspecifika milstolpar och produktionsscheman Övergripande kampanjtidplan och viktiga marknadsföringsdatum Mått Designfokuserade mått (användbarhet, visuell attraktionskraft) Marknadsföringsmått (engagemang, medvetenhet, försäljning) Omfattning Begränsad, med fokus på designutförande Omfattande, täcker hela den kreativa strategin Komponenter Designspecifikationer Tekniska krav Visuella referenser Formatdetaljer Produktionsriktlinjer MarknadsföringsmålVarumärkespositioneringNyckelbudskapInsikter om målgruppenKonkurrensanalys

Hur man skriver en designbrief i 8 steg

Det finns inget fast format som du måste följa när du skriver en effektiv designbrief. 🤩

Ditt team kommer att hitta den typ av brief som bäst passar din designprojektledningsstil när det gäller längd, detaljrikedom och arbetsstil. Små förfrågningar eller mindre projekt kräver kanske inte en så omfattande brief, men det finns ändå viktiga element som alla briefs har gemensamt.

Att använda en mall, en enkätliknande förfrågan eller en standardiserad dokumentstruktur är alla bra sätt att samla in den information som behövs för att skapa en designbrief. Det viktigaste är att vara konsekvent! Här är vår steg-för-steg-guide för att skriva effektiva designbriefs med exempel från verkligheten. ✏️

Följ dessa åtta steg – eller hoppa till nästa avsnitt för en gratis mall för designbrief som gör designprocessen ännu enklare! 🤓

Steg 1: Samla dina tankar

Betrakta din designbrief som en pålitlig källa till sanning – ett dokument som du kan återkomma till när som helst för att få den mest exakta informationen och uppdateringar om framstegen när du hanterar ditt designprojekt.

Skapa alltså ett enda dokument som innehåller all information om din designbrief. Du kan göra detta i ett enkelt Word- eller Google-dokument, men genom att använda en programvara som är skapad för att stödja designteam kan du se till att designbriefen är strömlinjeformad och alltid uppdaterad.

Verktyg för designprojektledning som ClickUp gör det möjligt för dig och ditt team att gemensamt komma på idéer och sammanställa era tankar för designprojektet. Kraftfulla designverktyg minskar också en del av stressen i ditt designarbetsflöde genom att du kan organisera, redigera, dela och hantera projekt av alla storlekar.

💡Proffstips: Ett dokumentationsverktyg som ClickUp Docs erbjuder en mängd funktioner som AI, kapslade sidor, slashkommandon, formateringsalternativ, inbäddning och avancerade inställningar för att anpassa ditt designbriefdokument. Du kommer också att uppskatta hur långt du kan ta dina designbriefs med realtidsredigering, @mentions i kommentarer och säker delning och behörigheter via en enkel länk. Dessutom kan Docs kopplas till dina arbetsflöden, så att alla uppdateringar som görs i ditt dokument automatiskt återspeglas i relaterade uppgifter och andra delar av din arbetsyta.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Steg 2: Skriv ner beskrivningen av designprojektet

Kontexten är allt, och just det är vad denna del av din designbrief ska ge!

Ge en kort men beskrivande projektöversikt som förklarar ditt projekt och dess syfte. Den behöver inte vara särskilt detaljerad, men en eller två meningar som tydligt anger din förfrågan och dess syfte är en bra utgångspunkt för designern.

Detta avsnitt kan också innehålla lite information om företaget eller kunden som beställer designen. Vanliga detaljer är vad företaget gör, dess huvudsakliga tjänster, värderingar och varumärkesidentitet.

Exempel:

Vår byrå för marknadsföring i sociala medier håller på att omdesigna vår webbplats med en ny startsida, bloggsektion och portfolio. Vi är ett litet team på åtta medlemmar som arbetar med 50 företag i vårt område, och allt vårt arbete är för närvarande samlat på vår föråldrade webbplats. Vi har mognat som varumärke sedan vi skapade vår första webbplats och vuxit som företag, och vi vill att vår nya webbplats ska spegla det.

Steg 3: Slutför målet för designprojektet

Beskriv det problem som projektet ska ta itu med och den övergripande idén som du hoppas uppnå med det. Var tydlig med syftet med projektet och använd detta avsnitt för att samordna designteamet med kundens övergripande vision och mål genom SMART-mål.

SMART står för Specific (specifik), Measurable (mätbar), Attainable (uppnåelig), Relevant (relevant) och Time-bound (tidsbestämd).

Skapa SMART-mål i ClickUp med flera olika sätt att följa framstegen i ditt designprojekt.

Exempel:

Vi vill att vår omdesignade webbplats ska spegla vår varumärkesidentitet bättre, driva mer trafik till våra tjänster och öka antalet anmälningar till vårt nyhetsbrev med 25 % före slutet av nästa kvartal.

💡Proffstips: ClickUp Goals är ett utmärkt verktyg för team som vill skapa, dela och följa upp mål tillsammans.

Steg 4: Identifiera målgruppen

Nästa avsnitt i din brief behandlar vem som är inblandad.

Här beskriver kunden som beställer projektet sin ideala kund, målgrupp, användarpersonligheter och användningsfall.

Det är avgörande för designern att förstå kundens målgrupp genom denna förfrågan för att på ett meningsfullt sätt kunna möta kundernas behov.

Exempel:

Vår målgrupp är kvinnliga entreprenörer i San Diego-området i åldersgrupperna 25–34 och 35–44. Dessa kunder vill växa sina företag genom att investera i betalda annonser på sociala medier och behöver resurser för att förbättra och öka sin närvaro online.

Steg 5: Fastställ din budget och tidsplan

Nu börjar vi gå in på detaljerna och logistiken i din designbrief. ⏰💸

Se till att tidsplanen är realistisk och genomförbar för det som efterfrågas i briefen. Om det finns några budget- eller resursbegränsningar är det nu dags att redogöra för dem.

Designers behöver veta när projektet ska genomgå sin första redigeringsomgång, när de kan förvänta sig feedback från kunden och alla viktiga milstolpar, uppgiftsberoenden eller deadlines som är kopplade till förfrågan.

Detta hjälper till att skapa tydlig kommunikation mellan designern och kunden så att alla förväntningar uppfylls och potentiella flaskhalsar undviks under projektets gång.

💡Proffstips: Designprojektteam kan använda verktyg som Gantt-diagram för att spåra milstolpar och identifiera hinder i god tid.

Visa relationer mellan uppgifter och milstolpsuppgifter i Gantt-vyn i ClickUp

Exempel:

Vår ideala tidsplan från start till mål är sex månader. Vi kommer att presentera vår nya webbplats vid ett evenemang i mars, men vill lansera webbplatsen i tysthet en månad tidigare. Den extra månaden ger oss lite spelrum om det skulle uppstå några förseningar. Vi vill godkänna mockups och wireframes och genomföra två omgångar av redigeringar innan vi lanserar.

Steg 6: Specificera de förväntade resultaten av designprojektet

Det här avsnittet handlar om filinformation och formatering för det projekt du vill ta emot. Ange vid behov storlek, filtyp, namngivningsprocess och vilka projektresultat du förväntar dig. Vilken typ av video, bild eller programvara föredrar du att arbeta med, och hur ska de dela den med dig?

Exempel:

Vi kommer att godkänna initiala idéer och designer från vår digitala whiteboard-programvara och granska alla wireframes i Figma. Alla bilder och ikoner måste vara i SVG-format.

Steg 7: Ge referenser, inspiration och andra detaljer

För att säkerställa att alla detaljer är klara, lägg till annan relevant information i slutet. Detta kan inkludera viktiga kontaktpersoner att kontakta om designern har några brådskande frågor, detaljer om godkännandeprocessen, viktiga datum, kundmodeller och mer!

Det här är ett utmärkt tillfälle att specificera allt du inte vill se i projektet och inspirationsbilder för att ge designern en tydlig bild av vad hen ska utgå ifrån.

Exempel:

Kolla in vår virtuella whiteboard för att se de senaste arbeten vi har gjort med våra kunder, grova skisser av hur vi föreställer oss vår nya webbplats, lite research, media och mycket mer!

💡Proffstips: Det bästa verktyget för att brainstorma och dela designidéer? ClickUp Whiteboards! Med verktyg för att rita, ladda upp media, bädda in, styla och redigera i realtid är ClickUp Whiteboards skapade för att fånga dina idéer i samma ögonblick som de uppstår, så att du kan agera på dem direkt. Med integrerad chatt, dokument och uppgifter är Whiteboards varje designers dröm. ✨ Dessutom hålls din whiteboard uppdaterad hela tiden, vilket eliminerar behovet av flera flikar, ständig uppdatering och förvirring orsakad av långa textbaserade beskrivningar. 🎨

Skissa enkelt upp mockup-ritningar och wireframe-idéer på ClickUp Whiteboards.

Steg 8: Dela den med teamet

Designprojekt är samarbetsprojekt, och detsamma gäller designbriefs!

Se till att du delar dina designbriefs med alla berörda intressenter, förutom teamet som genomför projektet. På så sätt kommer hela teamet snabbt att vara på samma sida (bokstavligen) och hålla sig till målet. 🎯

💡Proffstips: Dela, redigera och uppdatera dina designbriefs snabbt via anpassade behörigheter i ClickUp och praktiska delningsalternativ som en enkel länk.

Dela din designbrief offentligt eller privat via en enkel länk i ClickUp Docs.

Exempel på designbriefs

Exempel på designbrief 1: Omprofilering av ett lokalt kafé

Bakgrund:

Ett lokalt kafé vill byta varumärke för att attrahera en bredare kundbas samtidigt som man behåller sin lojala kundkrets. Kaféet vill betona sitt engagemang för hållbarhet, samhällsengagemang och högkvalitativa, lokalt producerade produkter.

Mål och SMART-mål:

Vårt mål är att förnya caféernas varumärkesidentitet så att den återspeglar deras värderingar om hållbarhet och samhällsengagemang. Vi strävar efter att öka kundtrafiken med 30 % och öka vårt engagemang i sociala medier med 50 % inom sex månader efter lanseringen av det nya varumärket.

Målgrupp:

Vår primära målgrupp är miljömedvetna personer i åldern 20–35 år som bor i stadsområdet nära kaféet. Dessa kunder värdesätter hållbarhet, gemenskap och kvalitet i sin kaffe- och kaféupplevelse.

Budget och tidsplan:

Vi har avsatt 10 000 dollar för omprofileringen och hoppas kunna slutföra projektet under de kommande fyra månaderna. Tidsplanen omfattar initial konceptutveckling, designiterationer och slutlig implementering på alla plattformar.

Förväntade resultat:

En ny logotyp som speglar caféets engagemang för hållbarhet och gemenskap

Uppdaterade förpackningsdesigner för våra takeaway-produkter, med fokus på miljövänliga material.

Förnyad menydesign som lyfter fram våra lokalt producerade råvaror

Digital grafik för kampanjer i sociala medier som marknadsför varumärkesförändringen

Vänligen se vår virtuella whiteboard för inspiration, varumärkesresurser och kontaktuppgifter till projektledaren. Vi vill inte att varumärkesförändringen avviker för mycket från vårt ursprungliga färgschema för att säkerställa varumärkeskännedom bland våra nuvarande kunder.

Exempel på designbrief 2: Design av mobilapp för uppgiftshantering

Bakgrund:

Ett startup-företag som fokuserar på produktivitetsverktyg söker en innovativ och användarvänlig design för en mobilapp. Appen syftar till att hjälpa yrkesverksamma att hantera sina uppgifter och projekt på ett effektivt sätt, med unika funktioner som möjliggör samarbete och prioritering.

Mål och SMART-mål:

Målet är att designa en mobilapp som sticker ut på den konkurrensutsatta produktivitetsmarknaden genom att fokusera på användarvänlighet, samarbete och anpassningsbarhet. Vi siktar på att få 10 000 aktiva användare inom de första tre månaderna efter lanseringen.

Målgrupp:

Våra målgrupper är yrkesverksamma i åldern 25–45 år som hanterar flera uppgifter och projekt samtidigt. De söker en omfattande men enkel lösning för att förbättra sin dagliga produktivitet och sitt samarbete på jobbet.

Budget och tidsplan:

Vår budget för appdesignprojektet är 15 000 dollar, med en tidsram på fem månader från koncept till slutlig designleverans. Detta inkluderar faser för användargränssnitt och upplevelsedesign, med feedbackcykler efter varje större milstolpe.

Förväntade resultat:

Kompletta UI/UX-design för mobilappen, inklusive alla skärmar och interaktiva element.

En stilguide som specificerar typografi, färgscheman och UI-komponenter.

Prototyp som visar viktiga funktioner och användarflöde

Resurspaket redo för utveckling

För mer information om appens funktioner och egenskaper, besök vår sektion Digital whiteboard. Vi är öppna för innovativa idéer, men måste se till att appen förblir intuitiv för nya användare.

Mall för designbrief

Precis som i ett dåligt telefonspel, förvränger inkonsekventa designprojektbeskrivningar viktiga idéer och förlorar till slut projektets huvudpoäng helt. Men anpassningsbara mallar är ett säkert sätt att garantera att varje detalj anges tydligt.

Tänk på färdiga mallar för designbriefar som ett sätt att standardisera hur du skriver dina designbriefar. De är skapade för att förenkla processen med designbriefar så att alla inblandade kan fokusera på det viktigaste – själva projektet.

Designbeskrivningsmallen från ClickUp är din kompletta lösning för att skriva grundliga och värdefulla kreativa beskrivningar. Denna mall tillämpar en särskild lista på din arbetsyta med separata vyer för hantering av uppgifter, tidslinjer och din övergripande inriktning.

Ladda ner denna mall Designbrief-mallen från ClickUp är din lösning för att skriva grundliga designbriefs.

I listvyn för din designbrief hittar du färdiga anpassningsbara uppgifter för allt från kundmöten till insamling av tillgångar, samt sju anpassningsbara statusar för total transparens. Men den coolaste funktionen i denna mall är definitivt den kreativa briefen Whiteboard med färgade avsnitt, klisterlappar och diagram för att konkretisera din projektvision, varumärke, resurser, anteckningar och mycket mer.

Anpassa din förkonfigurerade whiteboard med mallen för designbrief från ClickUp.

Denna mall levereras också med en utförlig ClickUp Doc-guide som går igenom alla funktioner så att du kan utnyttja den till fullo.

💡Proffstips: Hjälpdokumentet i mallen för designbrief visar massor av stil- och formateringsfunktioner som du kan använda som inspiration när du skriver din designbrief i ClickUp. Placera banners högst upp i dokumentet och på hela sidan för att få en tydlig översikt över informationen, bädda in videor, lägg till en innehållsförteckning och mycket mer. Eller lägg till en annan av ClickUps färdiga mallar ovanpå ditt dokument för att hålla processen igång.

Bästa praxis för att skriva en designbrief

Genom att följa vissa rutiner och regler när du skapar en designbrief kan du säkerställa att den blir så effektiv och användbar som möjligt. Här är våra förslag:

1. Var tydlig och ge rätt sammanhang

Använd ett precist och entydigt språk

Undvik jargong om det inte är nödvändigt.

Definiera tekniska termer när de används

Ange krav tydligt istället för att antyda dem.

Inkludera relevant bakgrundsinformation

Förklara aktuella utmaningar eller problem

Dela marknadsundersökningar eller användarinsikter som kan vara till hjälp.

2. Fokusera på målen, inte på lösningarna

Ange tydligt vad som behöver uppnås

Förklara ”varför” bakom kraven

Lämna utrymme för kreativa lösningar

Balansera riktlinjer med kreativ frihet

Var öppen för innovativa tillvägagångssätt

Undvik att föreskriva specifika designlösningar om det inte är absolut nödvändigt.

3. Ställ in realistiska parametrar

Ange tydliga budgetbegränsningar

Skapa realistiska tidsplaner

Definiera omfattningens gränser

Inkludera alla nödvändiga leveranser

4. Känn din målgrupp

Definiera målgruppens demografi tydligt

Ge insikter om användarupplevelsen

Inkludera användarnas problem, preferenser och behov.

5. Inkludera mätbara framgångskriterier

Definiera tydliga framgångsmått och specifika, mätbara mål

Fastställ utvärderingskriterier och prestationsmål

6. Dokumentera allt

Inkludera varumärkesriktlinjer och allt relevant referensmaterial.

Bifoga exempel eller inspiration

Dokumentera tekniska krav

7. Granska och förfina

Få godkännande från intressenterna

Verifiera tekniska krav

Säkerställ tydliga förväntningar

Granska briefens format regelbundet för att säkerställa att den uppfyller aktuella krav.

