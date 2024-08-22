Steg och exempel i design thinking-processen 2025

Det ligger mycket arbete bakom designen av de produkter vi använder varje dag. Från enkla logotyper som talar för våra varumärken till komplexa arkitektoniska konstruktioner och programvaruapplikationer – designprocessen är invecklad. Syftet är att lösa problem, skapa produkter som kunderna kommer att älska och nå marknaden snabbare än konkurrenterna.

Oavsett om du leder ett designteam, arbetar som designer eller ingår i ett team av designers är det viktigt att förbättra din skapandeprocess. En välutvecklad designprocess bidrar till att öka samarbetet och minska arbetsbelastningen och resursproblemen.

Men det kan vara svårt att ta reda på hur man etablerar eller förbättrar en design thinking-process. För det första kan konceptet verka vagt eller komplext. Kanske har du aldrig sett ett exempel i verkligheten som visar hur det går till.

Oavsett vad problemet är kommer den här guiden att guida dig genom förbättringen av din designprocess. Vi börjar med att klargöra vad processen är och delar sedan detaljerade exempel.

Nedan hittar du en översikt över designprocessens olika steg så att du kan skapa en process som passar ditt företag bäst. 🙌

Vad är designprocessen?

Designprocessen är en kreativ metod som tar komplexa problem eller idéer och bryter ner dem i hanterbara steg genom att arbeta baklänges från ett önskat resultat. Detta skiljer sig från problemlösningsmetoder där du överväger ett problem och skapar en lösning. 💪

Design thinking-processen uppmuntrar istället kreativitet och innovation. Den passar bra för projekt och problem som inte har en enda beprövad lösning. Det är inte en linjär process. Istället är det en iterativ metod som är utformad för att du ska kunna gå framåt och bakåt mellan stegen efter behov.

Det finns inte heller någon specifik uppsättning steg som fungerar för alla branscher eller situationer. Processen kan anpassas för att ge ditt team bättre kontroll över den kreativa processen och göra det möjligt för dig att hitta de bästa möjliga lösningarna.

Även om design thinking-processen är vanlig inom hälso- och sjukvård och tillverkning, är den användbar inom en rad olika sektorer, från nystartade företag till multinationella företag. Företag använder den för att förstå användarnas behov för att lansera nya produkter och förbättra befintliga produkter.

Vad är det slutgiltiga målet med design thinking?

Design Thinking kretsar kring principen att hitta användarcentrerade lösningar som inte bara är effektiva utan också innovativa. I grunden kretsar det slutgiltiga målet för design thinking kring tre pelare: önskvärdhet, genomförbarhet och lönsamhet.

Önskvärdhet

Önskvärdhet handlar om att säkerställa att den lösning eller produkt som skapas verkligen uppfyller användarens behov och önskemål. De inledande faserna av designtänkande – empati och definition – går på djupet för att förstå användaren och deras problem. Det är genom detta användarcentrerade perspektiv som en verkligt önskvärd lösning kan identifieras. Detta säkerställer att den slutliga produkten eller lösningen är något som användarna inte bara behöver, utan också vill ha.

Genomförbarhet

Genomförbarhet avser huruvida lösningen kan implementeras på ett realistiskt sätt med tanke på aktuell teknik, resurser och kapacitet. I idéfasen genereras många potentiella lösningar, men de måste vara tekniskt och praktiskt möjliga att förverkliga. Prototypfasen hjälper ofta till att bedöma genomförbarheten av dessa idéer, vilket resulterar i en lösning som är realistisk och genomförbar.

Lönsamhet

Slutligen handlar genomförbarhet om att säkerställa att lösningen är hållbar ur ett affärsmässigt perspektiv. Den slutliga lösningen ska leda till tillväxt, konkurrenskraft och ha en positiv inverkan på resultatet. Detta inkluderar överväganden avseende kostnad, affärsstrategier, konkurrens på marknaden och potentiell avkastning på investeringen. Testfasen av designtänkandet avslöjar ofta lösningens potentiella framgång på marknaden, vilket bidrar till dess genomförbarhet.

Fem steg i design thinking

Designtänkande ger en helhetssyn på designprocessen. Inom denna bredare ram delas processen ofta upp i fem viktiga steg:

Steg 1: Empati

Empati är kärnan i designprocessen. Som utgångspunkt innebär empati-stadiet att du fördjupar dig i användarnas upplevelser och deras värld. Metoder som intervjuer, kundundersökningar eller till och med etnografiska studier kan användas för att samla in information för att börja förstå användarnas behov, problem, önskemål och beteendemönster.

Steg 2: Definiera

När du har samlat in insikter genom att sätta dig in i användarnas situation är nästa steg i design thinking-processen att definiera problemet. Det är då du tydligt och övertygande redogör för användarnas behov och problem. Det är i detta skede som problemformuleringen som behöver lösas ofta sammanfattas.

Steg 3: Idéer

Idégenereringsfasen är när du brainstormar potentiella lösningar på det definierade problemet. Målet här är att generera så många idéer som möjligt – det är en situation där kvantitet går före kvalitet. Att använda metoder som mind mapping, skissande eller till och med rollspel kan hjälpa till att uppmuntra divergent tänkande och generera innovativa koncept.

Steg 4: Prototyp

I det här skedet börjar du förverkliga dina idéer. En prototyp är en förminskad version av produkten eller lösningen som innehåller de idéer som genererats i föregående skede. Det kan handla om allt från en grov skiss eller en tredimensionell modell till en mer sofistikerad digital version. Syftet med en prototyp är att visualisera en idé så att den kan testas och förbättras.

Steg 5: Testa

Testning är det sista steget i design thinking-processen. I detta steg presenteras prototyperna för de faktiska användarna för att få feedback. Genom att observera hur användarna interagerar med prototyperna, lyssna på deras feedback och lära av deras erfarenheter kan designen förfinas ytterligare. Detta steg kan leda till ytterligare iterationer och revideringar, och till och med leda tillbaka till tidigare steg.

Kom ihåg att designprocess inte alltid är linjär. Beroende på feedbacken kan du behöva gå tillbaka till tidigare steg. Användarnas feedback kan till exempel ge nya insikter som kräver nya idéskapandeomgångar, eller så kan testfasen avslöja nya problem som kräver en ny empati-fas. Det är en dynamisk process som fokuserar på kontinuerligt lärande och förbättring.

Hjälpsamma exempel på designtänkande för att förbättra dina arbetsflöden

För många designteam är vanliga problem arbetsbelastning och resursfrågor, utmaningar i samarbetet och dåliga processer. Genom att lägga till en skräddarsydd designprocess i dina arbetsflöden kan du lösa dessa problem.

Hur den processen ser ut varierar från företag till företag. I vissa fall är planeringsfasen den mest arbetsintensiva delen av processen. I andra fall är det mock-up eller mätning som kräver mest arbete. 👀

En UX-designprocess utgår till exempel från användarupplevelsen. Den syftar till att identifiera var användarna stöter på problem med dina produkter och vad du kan göra för att förbättra dem.

Det innebär att du kommer att ägna större delen av din tid åt att samla in insikter – till exempel genom att göra användarundersökningar för att förstå personlighetstyper – och planera dina potentiella lösningar.

Däremot kommer ett arkitektkontor att lägga mer tid på idé- och byggfaserna i design thinking-processen. De fokuserar mindre på vad användarna behöver och mer på estetik, banbrytande design och att uppfylla byggnormerna.

Vill du få en mer ingående inblick i design thinking-processen i praktiken? Läs vidare för två exempel där vi bryter ner hur design thinking-processen fungerar för olika företag.

Designtänkande inom bankväsendet: Fallstudie om Capital One

När du tänker på design tänker du förmodligen inte på bankväsendet. Men under de senaste åren har banker spenderat miljontals dollar och lagt hundratals timmar på att utforma bättre kundupplevelser och produkter.

Ett exempel är Capital One. De överraskade marknaden 2014 när de köpte webbdesignföretaget Adaptive Path och mobilutvecklingsföretaget Monsoon. Målet med förvärven var att skapa en bättre användarupplevelse genom en förbättrad bankapp. 💰

Deras design thinking-metod innebar att samla in användarinsikter och utvärdera appens befintliga tillstånd. De fann att användarna ville ha mer funktionalitet, förbättrade anslutningar och enklare tillgång till tjänster.

I synnerhet ville unga konsumenter ha mer av banken när det gäller konsumentvänlighet och att inte behöva besöka fysiska kontor.

Med ett kompetent designteam på plats började Capital One generera innovativa idéer och lansera dem på marknaden. Detta inkluderade en chatbot som erbjöd vänlig hjälp med hjälp av emojis.

Dessutom öppnade de flera kaféer i större städer som San Francisco för att bygga upp en relation med konsumenterna.

via Capital One

En annan användarcentrerad lösning var GPS-aktiverad transaktionshistorik, som gjorde det möjligt för användarna att bättre se var och hur de spenderar sina pengar när de budgeterar.

Deras iterativa process var inte begränsad till faktiska konsumentprodukter. De investerade också kraftigt i design genom att bygga ett innovationscenter och stärka sitt interna team av utvecklare och designers genom Capital One Lab.

När de vill samla in information om produkter som användarna vill ha eller testa nya produkter skickar de den informationen till designlabbet. Där delar teamet storyboards och infografik med riktiga kunder för att få feedback och förbättra idéerna eller erbjudandena.

via Capital One

Ett av de största problemen för banker var att skaffa nya kunder. Processen var ofta avskräckande för potentiella kunder och innebar mycket arbete för att registrera sig. De flesta traditionella bankers marknadsföring innebar att man skickade kuvert med dussintals sidor information som måste fyllas i för hand och skickas tillbaka.

Capital One använde designtänkande för att effektivisera denna process och göra den mer användarvänlig. De gjorde det genom att samla in feedback från konsumenter och sedan skapa en SaaS-lösning som heter OneView.

Det hjälpte dem att hantera sitt innehåll och skapa ett digitalt paket som låter användare ansluta sig online, utan krånglet med den gamla onboarding-metoden.

Designtänkande inom matleverans: Fallstudie Uber Eats

När det gäller appar för matleverans handlar design thinking-processen inte bara om appen. Som Uber Eats visar gäller design thinking alla aspekter av verksamheten.

Det innebär att du ska tänka på att skapa en användarvänlig applikation, tillhandahålla produkter som användarna vill ha och bygga en varumärkesrelation som får kunden att känna sig uppskattad och förstådd.

Att verka i tusentals städer över hela världen innebär att företaget måste vara mycket uppmärksamt på sina olika målmarknader. Vad kunderna i Bangkok vill ha skiljer sig från vad New York-borna letar efter.

via Medium

De ville inte bara nå ut till kunderna från sina datorer för att ta reda på vad de ville ha. Istället utformade teamet The Walkabout Program, där medarbetarna får fördjupa sig i dessa städer.

På så sätt får de praktiska insikter från verkliga lokalinvånare och medlemmar i samhället. De får också uppleva platsen själva och se hur människor använder deras design i verkligheten.

Inom ramen för programmet besöker designers en ny stad varje kvartal. De tittar på logistik som transport och infrastruktur. De träffar leveranspartner, kunder och restauranganställda för att förstå varje aspekt av deras erbjudanden och hur de passar in i den lokala miljön.

Uber Eats samlar också in synpunkter från konsumenter och leveransagenter via informella samtal där användarna uppmuntras att besöka kontoren och dela med sig av sina erfarenheter.

Order shadowing gör det möjligt för designers att följa chaufförer, besöka restauranger och observera kunder när de beställer.

via Medium

Med alla dessa värdefulla insikter fokuserar företaget på att snabbt iterera. De kommer på idéer och börjar testa prototyper och mockups i restauranger, hos kunder och i leveransfordon. De kör A/B-tester på alla appdesignfunktioner och genomför driftsexperiment för att testa funktioner innan de lanseras.

Regelbundna innovationsmöten, workshops och konferenser planeras för att hålla design thinking-andan levande.

Dessa integreras i alla delar av verksamheten, från designteamet till drift och ledning, för att generera och bearbeta användartestdata och nya idéer.

Hur man implementerar en design thinking-process

Med dessa exempel i åtanke är det dags att fundera över hur design thinking-processen passar in i dina designteams arbetsflöden. Tänk på att design thinking-processen är en serie anpassningsbara steg. Den är också icke-linjär, så du kan flytta mellan olika steg efter behov.

Beroende på din bransch och ditt företags behov kan du lägga till extra steg eller hoppa över några. Kanske behöver en del av designteamet inte vara involverat i ett tidigt skede, men kommer att spela en viktig roll i senare steg av designprocessen. Kanske behöver du fler steg för användarundersökningar, utveckling eller testning.

Oavsett vad ditt företag behöver, se till att bygga upp din designprocess så att den passar alla komplexa projekt. Här är de vanligaste stegen i en designprocess. Använd dem som utgångspunkt för att utforma din egen process för att uppnå teamets mål.

Planera

Innan du ens börjar fundera på möjliga lösningar för ditt designprojekt måste du identifiera problemet och sätta dig in i målgruppens situation. Denna fas handlar om att samla information och lägga grunden för processen. ✍️

Börja med att anta ett användarcentrerat tillvägagångssätt. Be om feedback från kunderna för att ta reda på vilka typer av produkter de letar efter och vilka problem de har med dina befintliga erbjudanden. Skriv en problemformulering för att komma till botten med problemet. Ställ frågor som:

Vem påverkas av problemet?

Vad är problemet?

Var uppstår problemet?

Varför uppstår problemet?

Använd en designbrief för att organisera dina tankar och förvara denna viktiga information på en lättillgänglig plats. Skapa en produktplan för att lägga grunden för uppgifter och projekt som teamet eller projektledarna kommer att arbeta med.

Ett projektledningsverktyg som ClickUp kan hjälpa kreativa personer att hålla koll på olika steg i processen och tilldela uppgifter till relevanta teammedlemmar längs vägen.

Dyk in i användartester och användbarhetstester för att lyfta fram problem med appar och se vad riktiga användare säger om dina produkter. Se till att ta dig tid att identifiera viktiga intressenter och skapa silos för att tillgodose var och en av deras behov.

Idéer

När du har en grundläggande plan på plats är det dags att börja komma på idéer. Fokusera på människocentrerad design och brainstorma sätt att komma åt problemets grundorsak. Nu är det dags att vara kreativ, tänka utanför boxen och utnyttja unika idéskapande tekniker. 💡

Skapa en interaktiv miljö där teamet kan bolla innovativa idéer utan att bli dömda. Uppmuntra fantasin och låt teamet komma med vilda idéer, även om de inte är genomförbara i verkligheten.

Målet här är att generera idéer, oavsett hur okonventionella de än må vara. En del av processen handlar helt enkelt om att vara kreativ. Den där galna idén kan leda till en realistisk approach eller en unik infallsvinkel från en annan teammedlem, vilket i sin tur kan resultera i en lovande lösning som skapar fler möjligheter till samarbete.

Mockup

Nu när du har massor av idéer är det dags att skapa mockups. I det här skedet skapar du layouter, experimenterar med produktdesign, testar prototyper och dyker in i produktutvecklingen (oavsett om det är en ny eller befintlig produkt).

Nu är det dags att ta dina kreativa lösningar och sätta dem på papper. 👨🏽‍💻

Beroende på vad du arbetar med kan mockup-fasen i designprocessen se väldigt olika ut. För ett marknadsföringsdesignteam kanske du arbetar med grafisk design och varumärkesresurser i Photoshop.

Programvaruteam kan bygga appar eller webbplatser, medan företag inom hälsovårdsteknik kan arbeta med scheman för en medicinsk produkt.

Bygg

Denna fas av designprocessen ger liv åt dina skapelser i en verklig kontext. Hittills har allt du arbetat med varit teoretiskt. Du har gjort skisser, skapat mockups och genererat idéer.

Nu är det dags att bygga upp din vision av den färdiga produkten. 🛠️

Beroende på resurser, finansiering och din bransch kan detta steg innebära att du utformar den slutliga produkten eller skapar en förminskad prototyp. Inom hälso- och sjukvård och tillverkning kommer du troligen att skapa en modellversion av din slutliga produkt.

Inom försäljning och marknadsföring kan du skapa det första utkastet till ett varumärkesverktyg eller en kampanj.

Implementera

Av alla steg i design thinking-processen kan detta vara det mest skrämmande. Det beror på att det är dags för testning. Nu är det dags att ta reda på vad som fungerar bra i ditt designarbete och vad som behöver fixas.

I testfasen letar du efter brister i designen, samlar in feedback från användare och får synpunkter från andra intressenter. Vissa företag kanske vill dela upp testfasen i separata steg.

Detta gäller särskilt om du utvecklar komplexa lösningar som behöver flera versioner innan de kan lanseras. 💻

Utvärdera

Det sista steget i design thinking-ramverket är att mäta dina resultat och reflektera. Detta steg handlar om att mäta resultaten från din föreslagna lösning och granska hur väl processen i sig fungerade. 🧪

Här granskar du designbeslut för att se hur väl du har utvärderat slutanvändarnas behov och hur effektiv din slutliga design var. Titta på mätvärden och användarfeedback för att se vad de tycker om den färdiga produkten.

Spela in dessa insikter för framtida workshops om designtänkande.

Planera ett möte med teamet för att gå igenom hur de upplever att designprocessen gick. Lyft fram saker som fungerade bra i processen och diskutera områden som kan förbättras. T

Dessa kan omfatta saker som kortare eller längre tidsplaner, uppdelade etapper för mer detaljerat arbete och mer frekventa avstämningar under hela processen.

Effektivisera designprocessen med ClickUp

