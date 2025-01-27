De 10 bästa programvarorna och verktygen för grafisk designsamarbete 2025

Är du designer, samarbetar du med designers och försöker du arbeta mer effektivt med ditt team?

Verktyg för designsamarbete är lösningen på detta. Faktum är att användningen av onlineverktyg för samarbete kan öka produktiviteten med upp till 10 % och för alltid förändra sättet på vilket tvärfunktionella team, såsom designers, marknadsförare, säljare och andra avdelningar, arbetar tillsammans, samarbetar i realtid eller asynkront, delar feedback och så vidare.

Oavsett om du är frilansare, ett litet företag eller en stor organisation kommer denna sammanställning av de bästa verktygen för designsamarbete att hjälpa dig att förbättra teamsamarbetet, förenkla ditt designarbetsflöde, påskynda dina nuvarande processer och leverera designarbete av hög kvalitet. ?‍??

Vad är designsamarbetsprogramvara?

Programvara för designsamarbete är ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt för designteam att arbeta tillsammans med projekt, dela feedback och hantera designfiler effektivt. Det erbjuder en plattform där designers, kunder och medarbetare kan kommunicera och arbeta tillsammans i realtid, oavsett var de befinner sig.

Programvara för designsamarbete blir allt populärare inom den kreativa branschen eftersom den hjälper team att hantera sitt arbete bättre, kommunicera effektivt och få reda på alla projektdetaljer när det behövs utan att behöva be om ytterligare förtydliganden genom diskussioner eller möten.

Fördelar med programvara för designsamarbete

De viktigaste fördelarna med verktyg för designsamarbete är:

Förbättra kommunikation och samarbete

Dela idéer, feedback och kommentarer med lätthet

Hantera filer effektivt

Spara tid och kostnader

Öka produktiviteten

Olika typer av användare har nytta av programvara för designsamarbete:

Designers : De kan enkelt samarbeta med andra designers och kunder och förbättra kommunikationen för att slutföra projekt snabbare.

Marknadsförare eller andra personer som är involverade i designprojekt : Ett verktyg för designsamarbete kan ge marknadsförare och designers en centraliserad plattform för alla sina designprojekt, vilket kan leda till bättre : Ett verktyg för designsamarbete kan ge marknadsförare och designers en centraliserad plattform för alla sina designprojekt, vilket kan leda till bättre hantering av marknadsföringskampanjer och se till att de alltid följer varumärkets riktlinjer.

Kunder : Med designsamarbetsverktyg kan kunderna se till att det slutliga resultatet av designen uppfyller deras förväntningar och enkelt ge feedback.

Projektledare: Med hjälp av sådana verktyg kan projektledare tilldela uppgifter och : Med hjälp av sådana verktyg kan projektledare tilldela uppgifter och följa deras framsteg , lägga till deadlines och ge feedback på samma plattform.

Vad kännetecknar en bra programvara för designsamarbete?

De egenskaper du bör ta hänsyn till när du letar efter den bästa samarbetsprogramvaran för dig eller ditt team är:

Samarbete i realtid

Tillgänglighet

Versionskontroll

Feedback och kommentarer

Säkerhet och integritet

Enkel att använda

Integration med andra användbara verktyg

De 10 bästa programvarorna för designsamarbete

Här är en lista över de 10 bästa programvarorna för designsamarbete baserat på deras popularitet och recensioner på olika plattformar som G2 och Capterra.

Bäst för teamsamarbete och programvara för hantering av designprojekt

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp-arbetsyta.

ClickUp är ett molnbaserat verktyg för projektledning och samarbete som hjälper team och företag av alla storlekar att hantera uppgifter, dokument, mål och deadlines. Det erbjuder en mängd olika funktioner, inklusive uppgiftshantering, tidrapportering, kalendrar, projektmallar, teamsamarbete och rapporter.

Detta verktyg är ett av de bästa designsamarbetsverktygen för designteam eftersom hela plattformen är helt anpassningsbar, vilket innebär att den kan konfigureras på valfritt sätt för att stödja nuvarande och växande affärsbehov. Dessutom gör denna flexibilitet det enklare att hantera projekt och gör det möjligt för team att organisera sitt arbete enligt sitt föredragna arbetsflöde: Agile, Scrum, Kanban eller en anpassad process. Det integreras också med andra populära verktyg som Google Drive, Trello eller Slack.

När det gäller funktioner erbjuder ClickUp hundratals anpassningsbara funktioner, inklusive en digital whiteboard-funktion som team kan använda för samarbete – olika teammedlemmar kan arbeta tillsammans i realtid eller asynkront, brainstorma, utarbeta strategier, kartlägga enkla till komplexa designidéer och arbetsflöden och mycket mer.

Anpassa enkelt dina whiteboards genom att lägga till dokument, uppgifter och mycket mer.

ClickUp erbjuder också ett bibliotek med mallar för design- och kreativa team som ger dig möjlighet att skapa ett designarbetsflöde som är perfekt anpassat för att återspegla din ideala designprocess.

Grafisk designmall från ClickUp har tre anpassade vyer som hjälper dig att effektivisera den grafiska designprocessen från början till slut.

Dessutom kan designproffs och kunder använda ClickUp Docs med samarbetsdetektering för objekt som kreativa briefdokument och använda Proofing för bild-, video- och PDF-anteckningar eller appens skärminspelare, Clip by ClickUp, för att förmedla tydliga instruktioner och påskynda designfeedbackprocessen.

Bästa funktionerna

Helt anpassningsbar plattform : Anpassa alla delar av ClickUp efter ditt teams och ditt företags behov.

15+ anpassade vyer : Välj mellan över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive chattvy. : Välj mellan över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive chattvy.

Chattsyn : Skicka snabbmeddelanden till ditt team och håll konversationerna parallellt med ditt arbete.

E-post i ClickUp: Hantera all din e-postkommunikation på ett ställe utan behov av extra program och mjukvara. Skicka företagsnyheter, uppdrag, uppgifter, information och viktiga meddelanden i ClickUp utan att behöva byta flik.

Whiteboards : Skapa visuella hjälpmedel för virtuella möten och kartlägg projekt och idéer för att kommunicera planer med dina team.

Bevakare : När någon tilldelas rollen som bevakare får de automatiskt aviseringar när uppdateringar görs på en uppgift, vilket eliminerar behovet av manuell uppföljning.

Tilldelade kommentarer och omnämnanden : Skapa åtgärdspunkter inom en uppgift och tilldela dem till andra eller till och med dig själv, och använd omnämnandefunktionen för att uppmärksamma dem på punkter inom uppgifter eller i chattvyn.

Uppgiftshantering : ClickUp erbjuder ett kraftfullt system för uppgiftshantering som gör det möjligt för användare att skapa och fördela uppgifter till teammedlemmar, spåra framsteg, sätta deadlines och lägga till bilagor och checklistor.

Samarbetsverktyg : ClickUp erbjuder många samarbetsverktyg, inklusive kommentarer i realtid, fildelning och integration med andra verktyg som Slack och Google Drive.

Designspecifika funktioner: ClickUp har designspecifika funktioner, såsom ett : ClickUp har designspecifika funktioner, såsom ett onlineverktyg för korrekturläsning och ett verktyg för visuell feedback, som är användbara för att designa visuella projekt.

Begränsningar

Inlärningskurva: Eftersom ClickUp erbjuder ett brett utbud av funktioner och anpassningsalternativ kan det ta lite tid att lära sig hur man använder plattformen för att samarbeta effektivt. Detta gäller särskilt för nya användare, men efter att de börjat arbeta på plattformen tillsammans med sitt team och läst instruktionerna : Eftersom ClickUp erbjuder ett brett utbud av funktioner och anpassningsalternativ kan det ta lite tid att lära sig hur man använder plattformen för att samarbeta effektivt. Detta gäller särskilt för nya användare, men efter att de börjat arbeta på plattformen tillsammans med sitt team och läst instruktionerna i hjälpcentret kan de enkelt övervinna detta.

Prissättning

Gratis för alltid : Funktionsrik gratisplan

Obegränsat : 7 USD per månad/användare

Företag : 12 USD per månad/användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,7 av 5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (3 519+ recensioner)

2. Flipsnack

via Flipsnack

Flipsnack är ett interaktivt designprogram som låter användare skapa och publicera interaktivt innehåll, inklusive tidskrifter, broschyrer och kataloger som blädderböcker. Flipsnack finns med på listan över de bästa verktygen för designsamarbete eftersom det är enkelt för vem som helst att skapa interaktiva designer med det lättanvända redigeringsprogrammet och en mängd mallar och anpassningsalternativ.

Bästa funktioner

Onlinekorrektur och kommentarer: Samarbetspartners kan granska och kommentera design online, vilket gör det enkelt för alla designteam att samla in feedback och göra ändringar i realtid.

Samarbetsyta med versionshistorik: Flera team kan arbeta med samma projekt samtidigt och ha en historik över alla ändringar och versioner.

Anpassningsbara mallar: Flipsnack erbjuder en mängd olika Flipsnack erbjuder en mängd olika grafiska designmallar för olika behov, vilket gör det enkelt att snabbt skapa professionella designer.

Inbäddade publikationer och blädderböcker: Designade projekt och Designade projekt och interaktiva portföljer kan bäddas in på webbplatser eller delas via sociala medier.

Integration med populära molnlagringstjänster: Integreras med populära molnlagringstjänster som Google Drive och Dropbox, vilket gör det enkelt att importera och exportera designfiler.

Begränsningar

Begränsat antal flipbook-sidor och lagringsutrymme för mindre abonnemang: Som gratisanvändare får du endast 30 sidor/flipbook och en total storlek på 100 MB/flipbook. Särskilt om du är förläggare eller arbetar för ett företag behöver du andra abonnemang.

Priser

Gratis (14 dagars gratis provperiod)

Startpaket: 14 dollar per månad

Professional : 35 $ per månad

Företag : 79 $ per månad

Business Plus : 207,50 dollar per månad

Enterprise : 355 USD per månad

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,5 av 5 (104 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (241 recensioner)

3. Marvel

Bäst för prototyputveckling och testning

Via Marvel

Marvel är en webbaserad designplattform som gör det möjligt för användare att skapa interaktiva prototyper och wireframes för webbplatser och mobilappar. Med ett användarvänligt gränssnitt och intuitiva dra-och-släpp-verktyg gör Marvel det enkelt att skapa och dela prototyper med kollegor, designteamet och samarbetspartners.

Bästa funktionerna

Interaktiv designprototyputveckling med animationer och övergångar: Kreativa team kan ge kunder och kollegor en mer exakt bild av slutprodukten.

Samarbetsverktyg för feedback och kommentarer: Teamet kan ge feedback och kommentarer direkt på designprototyper, vilket gör det enkelt att samla in och organisera feedback.

Enkel designorganisation med utvecklarvänliga funktioner: Marvel erbjuder utvecklarvänliga funktioner som kodexport, vilket gör det enkelt att skicka designer till utvecklare.

Integration med andra populära designverktyg som Sketch och Figma: Marvel integreras med populära designverktyg, vilket gör det enkelt att importera och exportera filer. Marvel integreras med populära designverktyg, vilket gör det enkelt att importera och exportera filer.

Användartestning och analys: Marvel erbjuder funktioner för användartestning och analys, vilket gör det enkelt att optimera designen baserat på användarnas feedback och beteende.

Begränsningar

Begränsad versionskontroll: Detta kan göra det svårt att hantera ändringar och revideringar av designen.

Prissättning

Gratis : 0 $

Pro : 12 dollar per månad

Team : 42 dollar per månad

Företag : 84 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,4 av 5 (224 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (86 recensioner)

Lär dig mer om de bästa CRM-systemen för grafiska designers!

4. Figma

Bäst för att skapa design

via Figma

Figma är ett molnbaserat designverktyg som gör det möjligt för användare att skapa och samarbeta kring digitala designer, inklusive användargränssnitt, wireframes och grafik. Med ett brett utbud av funktioner och ett kraftfullt samarbetssystem är Figma ett populärt val för kreativa team som arbetar med komplexa projekt.

Bästa funktionerna

Samarbetsyta för design i realtid: Team kan samarbeta i realtid på samma design, vilket gör det enkelt att arbeta tillsammans och göra ändringar snabbt.

Designsystem för konsekvent och effektiv design: Detta gör det möjligt för team att skapa konsekventa designer på ett mer effektivt sätt.

Automatisk layout för responsiv design: Detta gör det enkelt att designa responsiva layouter för olika skärmstorlekar.

Verktyg för prototyputveckling och animering: Dessa gör det möjligt för team att skapa interaktiva prototyper.

Plugins och integrationer med populära designverktyg: Figma erbjuder ett brett utbud av plugins och integrationer med populära designverktyg, vilket gör det enkelt att utöka plattformens funktionalitet.

Begränsningar

Begränsad offlineåtkomst: Eftersom Figma är ett molnbaserat verktyg är det kanske inte det bästa valet för användare som behöver arbeta offline eller i områden med begränsad internetuppkoppling.

Prissättning

Startpaket : 0 $

Figma Professional : 12 dollar per månad

Figma Organization : 45 dollar per månad

Figma Enterprise: 75 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,7 av 5 (809 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (617 recensioner)

5. Adobe Creative Cloud Libraries

Bäst för att designa system och bibliotek

via Adobe Creative Cloud Libraries

Adobe Creative Cloud Libraries är en plattform för hantering av digitala tillgångar som är integrerad med Adobe Creative Cloud. Denna plattform gör det möjligt för användare att lagra, organisera och dela kreativa tillgångar som grafik, färger, teckenstilar och logotyper mellan olika Adobe-appar och projekt. Med Creative Cloud Libraries kan designers komma åt och använda sina tillgångar smidigt i flera projekt, vilket sparar tid och effektiviserar deras arbetsflöden.

Bästa funktionerna

Centraliserade designresurser för enkel samverkan : Team kan lagra och dela designresurser som färger, typografi och grafik i ett centraliserat bibliotek.

Delade bibliotek : Bibliotek kan delas mellan team, vilket gör det enkelt att komma åt och använda designresurser i olika projekt.

Integration med andra populära designverktyg som Photoshop och Illustrator: Biblioteken kan integreras med populära designverktyg från Adobe, vilket gör det enkelt att importera och exportera filer.

Anpassningsbar åtkomst och behörigheter för olika användare: Bibliotek kan anpassas för att ge olika användare olika nivåer av åtkomst och behörigheter.

Automatisk synkronisering mellan enheter och plattformar: Detta gör det enkelt att arbeta med design från var som helst.

Begränsningar

Begränsad versionskontroll: Versionskontrollsystemet är något begränsat, vilket kan göra det svårt att hantera ändringar och revideringar av design.

Prissättning

Gratis provperiod : 7 dagars provperiod

Privatpersoner : 52,99 $ per månad

Studenter och lärare : 19,99 $ per månad

Företag: 33,99 $ per månad

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,6 av 5 (34 906 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (7090 recensioner)

Bonus: Prova AI Art Generator Software!

6. Miro

Bäst för brainstorming och visualisering av designidéer

Via Miro

Miro är en online-whiteboardplattform som gör det möjligt för team att arbeta på distans med olika uppgifter, inklusive brainstorming, idéskapande och projektledning.

Bästa funktionerna

Samarbetswhiteboard i realtid för brainstorming och idéskapande: Detta Detta designverktyg har en online-whiteboard som gör det enkelt för team att brainstorma idéer och samarbeta i realtid.

Anpassningsbara mallar: Miro erbjuder en mängd olika mallar för olika designuppgifter, vilket gör det enkelt att snabbt komma igång med ett projekt.

Integration med populära designverktyg som Figma och Sketch : Miro integreras med populära designverktyg, vilket gör det enkelt att importera och exportera filer.

Enkel delning och kommentering för feedback och samarbete: Alla teammedlemmar kan enkelt samla in feedback och göra ändringar.

Video och ljud: Det erbjuder möjligheten att lägga till interaktiva medier.

Begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter för objekt och element: Detta kan begränsa kreativiteten hos designers och medarbetare.

Priser

Gratisversion : Tillgänglig

Team : 10 dollar per medlem och månad

Företag : 20 USD per medlem/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,8 av 5 (4448 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (1194 recensioner)

7. InVision

via InVision

InVision är en digital design- och samarbetsplattform som gör det möjligt för team att skapa och dela prototyper, animationer och designer för webb- och mobilapplikationer. Med funktioner som kommentarer och samarbete i realtid gör InVision det enkelt att arbeta tillsammans på projekt var du än befinner dig.

Bästa funktionerna

Realtidsdesignsamarbete med kommentarer och feedback: Detta gör det möjligt för team att lägga till kommentarer och feedback på projekt.

Verktyg för designprototyper och animationer: Detta gör det möjligt för team att skapa interaktiva prototyper.

Designsystemhantering: Detta hjälper till att skapa en enhetlig design.

Integration med populära designverktyg: Kan integreras med Sketch och Photoshop.

Användartestning och analys för designoptimering: Detta gör det enkelt att optimera design baserat på användarfeedback och beteende.

Begränsningar

Begränsade funktioner för versionshantering och filhantering, vilket kan göra det svårt för designers att hålla reda på ändringar och uppdateringar.

Prissättning

Gratisversion : Tillgänglig

Starter : 15 dollar per månad

Professional : 25 $ per månad

Team : 99 $ per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,4 av 5 (671 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (722 recensioner)

8. Frame. io

Bäst för feedback och recensioner från teammedlemmar och kunder

via Frame. io

Frame.io är en plattform för videosamarbete som gör det möjligt för team att samarbeta i videoprojekt i realtid. Med funktioner som versionskontroll, anteckningar och säker delning är det ett utmärkt verktyg för granskningar och feedback.

Bästa funktionerna

Kommentarer och feedback i realtid: Gör det möjligt för teammedlemmar att lämna kommentarer och feedback på specifika delar av en video eller bild.

Versionskontroll: Detta hjälper teamet att enkelt jämföra olika versioner av en video eller bild, se ändringar och återgå till tidigare versioner om det behövs.

Samarbetsarbetsflöden: Denna programvara gör det enkelt att fördela uppgifter, spåra framsteg och underlätta godkännandeprocessen.

Säker delning: Det gör det enkelt att dela video- och bildmaterial med kunder och andra teammedlemmar, samtidigt som det säkerställer att de förblir privata och säkra.

Integration med andra verktyg: Frame.io kan integreras med en rad andra verktyg och plattformar, inklusive Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro och Slack.

Begränsningar

Beroende av höghastighetsinternet: Detta kan göra det svårt för medarbetare på distans med långsammare internethastigheter att samarbeta effektivt.

Prissättning

Gratisversion : Tillgänglig

Pro : 15 dollar per månad

Team : 25 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,5 av 5 (60 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (73 recensioner)

9. Milanote

Bäst för forskningsprojekt och skapande av moodboards

via Milanote

Milanote är en plattform som gör det möjligt för team att samarbeta kring en rad olika uppgifter, inklusive brainstorming, anteckningar och projektledning, samt att skapa moodboards och göra research för sina projekt.

Bästa funktionerna

Verktyg för visuellt samarbete: Det gör det enkelt för designteam att samarbeta kring idéer och koncept, med möjlighet att lägga till anteckningar, bilder, länkar och mer till en delad tavla. Det gör det enkelt för designteam att samarbeta kring idéer och koncept, med möjlighet att lägga till anteckningar, bilder, länkar och mer till en delad tavla.

Samarbete i realtid: Det gör det möjligt för hela teamet att arbeta tillsammans i realtid på samma tavla, med möjlighet att se ändringar och uppdateringar.

Enkel fildelning: Det gör det enkelt att dela filer och Det gör det enkelt att dela filer och samarbeta kring design , med möjligheten att ladda upp och dela filer direkt på tavlan.

Integrationer: Denna programvara kan integreras med en rad verktyg och plattformar, inklusive Adobe Creative Cloud, Figma och Sketch.

Mallar: Erbjuder en rad anpassningsbara mallar för alla typer av designprojekt, inklusive wireframes, moodboards och designbriefar, vilket gör samarbetet mer effektivt.

Begränsningar

Begränsade exportalternativ för design kan begränsa möjligheten att dela eller presentera arbete som gjorts på plattformen utanför verktyget.

Prissättning

Gratisversion : Tillgänglig

Pris per person : 12,50 dollar per månad

Uppgradera ditt team: 49 $ per månad för upp till 10 personer

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,5 av 5 (40 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (52 recensioner)

10. Notion

Bäst för att samla referenser

Notion är en programvara som gör det möjligt för team att samarbeta kring olika uppgifter. Det är också ett projektledningsverktyg som kan användas för anteckningar och kunskapsdelning.

Bästa funktionerna

Kraftfull databasfunktionalitet : Notions databasfunktionalitet gör det möjligt för team att spåra och hantera designresurser, feedback och framsteg på ett och samma ställe.

Samarbete i realtid: Gör det möjligt för hela teamet att arbeta tillsammans i realtid på samma dokument, vilket gör det enkelt att få feedback och göra ändringar snabbt.

Anpassningsbar arbetsyta: Lägg till uppgifter, sidor, anteckningar och mer

Inbäddad multimedia: Notion låter användare bädda in multimediefiler, såsom bilder, videor och ljud, direkt i sina projekt.

Integration med andra verktyg: Integrera Notion med Figma, Sketch och Adobe Creative Cloud

Begränsningar

Begränsade funktioner för designspecifika uppgifter kan göra det svårt att använda plattformen för mer komplexa designprojekt.

Prissättning

Gratisversion : Tillgänglig

Plus : 10 dollar per månad

Företag : 18 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,7 av 5 (2 097 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (1542 recensioner)

Jämför Notion och Confluence!

Leverera framgångsrika projekt med designsamarbetsprogramvara

Moderna designsamarbetsverktyg med funktioner för teamsamarbete gör det möjligt för flera team att arbeta tillsammans på ett smidigt sätt i komplexa designprojekt. De förbättrar teamkommunikationen, ökar produktiviteten, stimulerar kreativiteten, gör informationen mer tillgänglig och, viktigast av allt, ser till att alla dina team är på samma sida.

Verktyg som ClickUp, Flipsnack, Marvel, Figma och annan programvara för designsamarbete kan användas för att ge ditt designteam de verktyg som behövs för att leverera framgångsrika projekt i tid. Och med verktyg som ClickUp kan du hantera hela ditt produktdesignarbetsflöde för att förenkla din designprocess och använda de avancerade samarbetsfunktionerna för att hålla dina team anslutna, samordnade och informerade hela tiden.

Gästskribent:

Isabela Boncila är marknadsföringsspecialist på Flipsnack, ett program som omvandlar PDF-filer till interaktiva blädderböcker. Hon brinner för marknadsföring, skrivande och teknik.