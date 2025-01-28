De 10 bästa programvarorna för produktdesign 2025

Produktdesign är ett krävande arbete som kräver att teamen omvandlar råa idéer till polerade produkter som säljer. Detta är vanligtvis tillräckligt utmanande i ett delat utrymme, men insatserna blir ännu högre när ditt team är fördelat över olika städer, tidszoner och till och med kontinenter.

Välkommen till världen av produktdesignprogramvara, som erbjuder lösningar som gör denna komplexa process mer hanterbar. Dessa verktyg, inklusive plattformar som ClickUp, främjar smidigt samarbete och gör det möjligt för team att effektivt iterera och förfina sina designer, oavsett var de befinner sig.

I den här artikeln tittar vi på 10 av de bästa programvarorna för produktdesign som finns på marknaden idag. På så sätt kan du hitta ett verktyg som kompletterar ditt designteam och gör det möjligt för dem att skapa de fantastiska designer de är kapabla till.

Vad är produktdesignprogramvara?

Produktdesignprogramvara avser datorprogram eller applikationer som är särskilt utformade för att underlätta skapandet och utvecklingen av nya produkter. Dessa programvaruverktyg förser designers, ingenjörer och andra intressenter med de verktyg och funktioner som behövs för att konceptualisera, modellera, simulera och förfina produktdesign.

Vad ska du leta efter i programvara för produktdesign?

Rätt produktdesignprogramvara kan vara avgörande för ditt team. Den hjälper dig inte bara att designa bättre produkter, utan bör också öka teamets effektivitet, kreativitet och totala produktivitet.

Det krävs dock lite ansträngning för att hitta rätt programvara för dina behov. När du jämför olika produkter bör du vara uppmärksam på följande viktiga funktioner:

Intuitivt användargränssnitt : Programvaran ska vara enkel att navigera, oavsett teammedlemmarnas tekniska kunskaper.

Omfattande designverktyg : Leta efter avancerade 2D- och 3D-designverktyg som möjliggör detaljerad produktdesign, inklusive skiss-, modellerings- och redigeringsfunktioner.

Samarbetsfunktioner : Programvaran bör stödja teamarbete och : Programvaran bör stödja teamarbete och tvärfunktionella team med funktioner som redigering av flera användare, versionskontroll och delningsalternativ.

Integrationspotential : Hitta specialiserade verktyg som smidigt kan integreras med andra system i din teknikstack för en mer strömlinjeformad process från design till produktion.

Anpassningsförmåga : Programvaran ska kunna växa med ditt team och hantera mer komplexa designer och anpassade arbetsflöden i takt med att dina behov utvecklas – eventuellt till och med CAD-programvara eller 3D-modelleringsverktyg.

Datahantering : Leta efter robusta datahanteringsfunktioner för säker lagring, enkel åtkomst och stark versionskontroll.

Molnbaserad funktionalitet : Modern produktdesignprogramvara ska göra det möjligt för ditt team att arbeta var som helst, vilket ökar effektiviteten i : Modern produktdesignprogramvara ska göra det möjligt för ditt team att arbeta var som helst, vilket ökar effektiviteten i fjärrsamarbete.

Pris: Priset är inte allt, och vi förespråkar inte att du enbart använder gratis programvara för produktdesign, men det är en faktor att ta hänsyn till när du väljer avancerade verktyg för dina produktdesigners.

Centralisera feedback och påskynda godkännandeprocesser med Proofing genom att lägga till kommentarer direkt i bilagor till uppgifter.

ClickUp är en produktivitetsplattform utformad för team som vill effektivisera sin produktutvecklingsprocess. Dess robusta uppsättning funktioner gör det möjligt för team att brainstorma, tilldela uppgifter och hålla sig uppdaterade om var varje aktuellt projekt befinner sig i designprocessen.

Även om idén om att organisera kanske inte är det roligaste ämnet, är det en viktig del av varje designteam och utvecklingsprocess. ClickUp erbjuder team ett enkelt sätt att organisera allt från arbetsflöden till interna dokument och resursbibliotek.

Kombinera ClickUp med ett designprogram efter eget val, så har du ett starkt team som är redo att erövra världen med designthinking på nästa nivå.

ClickUps bästa funktioner:

Begränsningar för ClickUp:

Det kan ta lite tid att centralisera dina arbetsflöden på ClickUp.

Alla vyer är inte tillgängliga på mobilen, vilket kan vara ett hinder för produktdesigners som är på resande fot.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Inkybay

via Inkybay

Inkybay är en fantastisk programvarulösning för produktdesign för alla som säljer skräddarsydda produkter. Från kläder till visitkort – med Inkybay kan du förvandla dina kunders kreativa visioner till konkreta produkter som de garanterat kommer att älska.

Inkybay är dock en liten nisch, så vi kan inte förvänta oss att det passar alla produktutvecklingsprocesser. Om du tror att det passar ditt företag bör du dock testa den 14-dagars gratis provperioden innan du bestämmer dig.

Inkybays bästa funktioner:

Fördesignade mallar gör det så enkelt som möjligt att erbjuda dina kunder flera anpassade produktalternativ.

Flera designteman innebär att olika branscher och företag kan använda Inkybay.

Det visuella redigeringsverktyget för produktdesign gör det möjligt för kunderna att välja designelement och tryckfärger för personliga produkter.

Inkybays begränsningar:

Fokuserar främst på anpassningsbara konsumentvaror

Priserna kan snabbt bli ganska höga för ett mindre företag som letar efter designprogramvara.

Priser för Inkybay:

Starter : 19,99 $/månad

Advance : 49,99 $/månad

Professional : 99,99 $/månad

Obegränsad: 249,99 $/månad

Inkybay-betyg och recensioner:

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: Inga recensioner

3. Nuxeo

Via Nuxeo

Nuxeo är ett utmärkt program för produktdesign för företag som söker en sofistikerad plattform för skapande och hantering av digitala tillgångar.

Det är särskilt användbart för företag som ofta behöver skapa nya versioner av gamla designer. Det beror på att deras lättöverskådliga digitala biblioteket och dra-och-släpp-systemet gör det möjligt för produktdesigners att snabbt och enkelt skapa mockups.

Nuxeos komplexitet och potentiellt höga pris kanske dock inte passar alla, särskilt mindre företag med enklare behov.

Nuxeos bästa funktioner:

All din Nuxeo-information finns i molnet, så att ditt team kan komma åt den var de än befinner sig.

Ett intuitivt sökfiltreringssystem gör det möjligt att sortera produkter utifrån olika parametrar som material, färger, tillgänglighet och pris.

Det digitala materialbiblioteket gör det enkelt att designa nya prototyper, eftersom designers kan hitta gamla tillgångar och dra och släppa dem i nya designer.

Begränsningar för Nuxeo:

Nuxeo kan vara komplicerat jämfört med andra programvaror för produktdesign och det tar tid att lära sig.

Tillägg kan snabbt göra Nuxeo ganska dyrt för denna specialiserade programvara.

Priser för Nuxeo:

Nuxeo är öppen källkod. Om du är intresserad av deras tjänster och verktyg varierar priset dock beroende på kundsupportnivå och dina systemkrav.

Nuxeo-betyg och recensioner:

G2: 4/5 (76 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (33 recensioner)

4. Onshape

via Onshape

Onshape är det perfekta verktyget för företag som behöver få ut nya designer snabbt. Detta specialiserade verktyg erbjuder CAD-programvara för 3D-modellering, vilket gör det till en utmärkt resurs när du skapar digitala modeller för kunder – särskilt för industriella designprojekt.

Detta digitala skulpteringsverktyg kan skapa digitala modeller i realtid med CAD-programvara för flera användare och ett avancerat produktdatahanteringssystem som helt eliminerar besvärliga filer.

Allt detta innebär att ditt teams arbete kan fortskrida utan hinder, så att de kan fokusera på att få produkterna i mål så snabbt och felfritt som möjligt.

Onshapes bästa funktioner:

Deras molnbaserade CAD-programvara säkerställer centraliserade, säkra och alltid tillgängliga data, vilket eliminerar problemet med förlorade filer och gör det möjligt för dig att hantera design från vilken webbansluten enhet som helst.

Onshapes inbyggda produktdatahanteringssystem möjliggör samtidig redigering av design med uppdateringar i realtid, vilket eliminerar behovet av in- och utcheckningsprocedurer.

FeatureScript hjälper dig att skapa anpassade CAD-funktioner, vilket verkligen kan minska irriterande repetitiva uppgifter.

Begränsningar för Onshape:

Användare med opålitliga internetanslutningar kan uppleva det som frustrerande att använda.

Har inte alla verktyg som ett dedikerat CAD-system bör ha

Denna specialiserade programvara är ett av de dyrare designverktygen på denna lista.

Priser för Onshape:

Gratis

Standard : 1 500 USD per användare/år

Professional : 2500 dollar per användare/år

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Onshape-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

5. SolidWorks

via SolidWorks

SolidWorks är en avancerad designprogramvaruplattform för industridesigners som arbetar med komplex konceptmodellering och 3D-skulptering.

Den fullfjädrade programvaran främjar smidigt samarbete, minskar designtiden och ger flexibel åtkomst till projektdata, vilket gör den perfekt för företag som behöver ett mer kraftfullt CAD-alternativ. Mindre företag eller personer som designar enklare produkter kan dock tycka att denna programvara är överdimensionerad.

SolidWorks bästa funktioner:

Integrationen med plattformen 3DBestExperience gör samarbetet mer effektivt, eftersom teammedlemmarna kan komma åt designinformationen dygnet runt från vilken digital enhet som helst.

Funktionen Body Compare gör det möjligt för användare att jämföra två grupper av kroppar som finns inom samma del eller sammansättning. Detta kan vara särskilt fördelaktigt vid omvänd konstruktion eller vid kvalitetskontroller av tillverkade delar genom att jämföra skanningar med käll-CAD-läget.

SolidWorks produktdatahanteringssystem är utformat för att förbättra responsen vid bläddring och göra mappnavigering snabbare, särskilt för mappar med ett stort antal filer.

SolidWorks begränsningar:

Kräver hög kompetens för dem som använder datorstödd designprogramvara.

Datorbehoven är höga, vilket kan vara svårt för personer med långsamma uppkopplingar eller äldre, underdimensionerade datorer.

Priser för SolidWorks:

Kontakta SolidWorks försäljning för att få information om priserna för de licenser som ditt företag kan behöva.

Solidworks betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)

6. Fusion 360

via Autodesk

Fusion 360 är utformat för företag som behöver ett enda verktyg som tar en produkt från koncept och design till tillverkningsprocessen med avancerade 3D-modelleringsfunktioner.

Genom att kombinera design, teknik och tillverkning i en enda plattform gör Fusion360 det möjligt för team att snabbt iterera designkoncept, validera sina designer och snabbt gå från prototyp till produktion.

Fusion 360:s bästa funktioner:

Erbjuder en kraftfull svit av 3D-modelleringsverktyg, mått och begränsningar som förbättrar designprocessen.

Förenklad CNC-programmering gör det enkelt att implementera högeffektiv grovbearbetning, adaptiv rensning och verktygsorientering.

Färdiga PCB-bibliotek och komponentguider gör att designers kan fokusera på sina konstruktioner istället för att skapa delar från grunden.

Begränsningar för Fusion 360:

En brant inlärningskurva för denna specialiserade programvara

Kan bli betydligt långsammare med större filer eller långsammare internetuppkopplingar.

Ingen gratisversion

Priser för Fusion 360:

Fusion 360-licens: 545 USD/år

Betyg och recensioner för Fusion 360:

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

7. LabView

via National Instruments

När det gäller utveckling av automatiserade system för forskning, validering och produktionstestning är LabView en högt ansedd lösning bland mekaniska ingenjörer världen över. Dess grafiska programmeringsmiljö är specialutvecklad för sömlös integration med kompatibla hårdvaru- och mjukvaruprogram som PXI-, CompactDAQ- och CompactRIO-system och stöder även instrument från tredje part.

Det är dock ett specialiserat verktyg som kanske inte passar alla produktteam. Om ditt team behöver hjälp med testning och validering är LabView ett program för produktdesign som du behöver i din teknikstack.

LabViews bästa funktioner:

Grafisk programmering för intuitiva och effektiva produktutvecklingsprocesser

Möjligheten att integrera kod skriven i andra språk med 3D-modellering

Flera versioner anpassade efter olika användningsbehov

Begränsningar för LabView:

En nischprodukt som inte alla behöver.

En brant inlärningskurva för personer som inte är vana vid denna typ av programvara.

Priser för LabView:

Bas : 580 $/år

Fullständig : 1 830 $/år

Professional: 3 050 $/år

LabView-betyg och recensioner:

G2 : 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (14 recensioner)

8. CATIA

via Dassault Systemes

CATIA är ett avancerat program för design och styling som hjälper ditt team att arbeta med sofistikerade 3D-design eller detaljerade 2D-skisser. CATIA kan användas för alla typer av produkter, men är specialiserat på mer komplexa maskiner, till exempel inom flyg- och bilindustrin.

En utmärkande funktion i CATIA är dess integration med 3DExperience-plattformen. Denna plattform skapar en social designmiljö där ditt team kan arbeta med en enda produkt i realtid. Denna unika kombination av banbrytande teknik och samarbete ökar effektiviteten för alla användare. Denna produktdesignprogramvara hjälper användarna att uppnå överlägsna designresultat med hjälp av rörelsespårning och analysfunktioner.

CATIA:s bästa funktioner:

Felupptäckt identifierar fel i dina konstruktioner, vilket gör det möjligt att göra förbättringar innan du går vidare till produktionsfasen.

Med Color and Trim Designer kan designers skapa produktelement med fokus på färger, material, ytbehandlingar och strukturer, vilket ger designprocessen mer djup och precision – något som är till stor hjälp när man arbetar med komplexa former.

Human Posture Evaluation är särskilt användbart för fordonsdesigners, eftersom ditt team kan utvärdera hur människans kroppshållning påverkar deras design med organiska former i användargränssnittet.

Begränsningar för CATIA:

Mer komplex än kanske något annat på denna lista

Verkligen endast avsedd för ganska unika branscher och produkter.

Priser för CATIA:

Kontakta säljavdelningen för att få en offert för ditt företag.

CATIA-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

9. Autodesk Inventor

via Autodesk

Autodesk Inventor är ett professionellt 3D-CAD-program som är känt för sina verktyg för mekanisk design, dokumentation och produktsimulering. Det skiljer sig från andra CAD-program genom sitt integrerade system, som kombinerar fullständig parametrisk modellering med direkt, fritt och regelbaserat designarbete. Detta gör det idealiskt för företag som söker ett mångsidigt och robust designverktyg.

Oavsett om du skapar dokumentation för industriell design för att säkerställa produktkvalitetsstandarder eller möjliggöra designautomatisering, erbjuder Autodesk Inventor en mångsidig plattform för alla dina designbehov.

Autodesks bästa funktioner:

Specialiserade branschverktygssatser möjliggör effektiva designprocesser som är skräddarsydda för den bransch du arbetar i.

Design Automation gör det möjligt att automatisera rutinuppgifter och standardkonfigurationer av delar, vilket förbättrar produktiviteten och minskar tiden till marknaden.

DWG-kompatibilitet innebär att dina konstruktioner enkelt kan delas och öppnas med alla andra program som stöder DWG-formatet.

Autodesk-begränsningar:

Kan drabbas av krascher, vilket kan frustrera användarna.

Saknar det intuitiva användargränssnitt som man kan förvänta sig av en förstklassig produkt som denna.

Autodesk-priser:

Inventor: 300 $/månad

Autodesk-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

10. Adobe Creative Cloud

via Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud erbjuder en omfattande uppsättning design- och produktionsverktyg med över 20 applikationer för att skapa och finjustera dina kreativa projekt. Oavsett om du arbetar med wireframing eller 3D-produktdemonstrationer har Adobe Creative Cloud de verktyg du behöver.

Förutom sina mångsidiga verktyg erbjuder Creative Cloud även generösa 100 GB molnlagringsutrymme. Kombinera detta med deras mobilappar för Android och iOS så får du en kraftfull kombination för ett team som är mycket på resande fot.

Adobe Creative Clouds bästa funktioner:

Välkänd produkt som många designers redan bör vara bekanta med.

Adobe Stock erbjuder användarna en samling färdiga 3D-modeller.

Kombinationen av kraftfulla webbläsare och mobilappar gör det möjligt för människor att arbeta var de vill.

Begränsningar för Adobe Creative Cloud:

Inte lämplig för tekniska designbehov

Kan vara kostsamt, särskilt om du egentligen bara behöver en eller två av Adobes produkter.

Priser för Adobe Creative Cloud:

Privatpersoner : 54,99 $/månad

Studenter och lärare : 19,99 $/månad

Teams: 84,99 $/månad

Betyg och recensioner av Adobe Creative Cloud:

G2: 4,6/5 (över 35 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

Ta kontroll över produktdesignprocessen med ClickUp

ClickUp är ett viktigt verktyg för din produktdesignresa. Det är inte bara ett användbart instrument, utan också den centrala punkten som håller ihop ditt distribuerade produktteam, perfekt samordnar arbetsflöden och säkerställer en felfri produktlansering varje gång.

Oavsett om ditt team är spritt över olika tidszoner eller samarbetar på en och samma plats är ClickUp din nyckel till att främja samarbete, öka produktiviteten och driva framgång.

Det är dags att lämna utmaningarna med produktdesign bakom sig och välkomna en ny era av strömlinjeformade samarbetsverktyg och effektiv projektgenomförande.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och låt din produktdesignresa börja.