10 kostnadsfria mallar för konkurrensanalys för 2025

Du har just lanserat en ny marknadsföringskampanj efter veckor av planering, bara för att upptäcka att en konkurrent lanserade en liknande kampanj några dagar före dig. För att ligga steget före krävs mer än kreativitet – det krävs insikter.

Genom att följa konkurrenternas agerande, marknadsföringstaktik och positionering kan du förutse trender, förfina din strategi och attrahera din målgrupp som ett proffs.

Det är här en gedigen mall för konkurrensanalys kommer in i bilden. Utan en strukturerad mall är det lätt att förbise viktiga detaljer eller gå vilse i spridda anteckningar.

För att förenkla denna konkurrensanalysprocess har vi sammanställt 10 kostnadsfria mallar som är utformade för att hjälpa marknadsföringsteam att analysera konkurrenternas styrkor och svagheter, identifiera luckor och upptäcka nya möjligheter.

Vad är mallar för konkurrensanalys?

En mall för konkurrensanalys är ett strukturerat dokument som hjälper företag att samla in, organisera och analysera information om sina konkurrenter. Den ger ett tydligt ramverk för att spåra viktiga faktorer som konkurrenternas produkter, prissättning, marknadsföringsstrategier, styrkor och svagheter.

Dessa mallar förenklar jämförelsen mellan ditt företag och andra företag och hjälper dig att identifiera möjligheter, hot och förbättringsområden. De innehåller ofta avsnitt för att profilera konkurrenter, analysera marknadspositionering och förstå hur konkurrenter kommunicerar med sin målgrupp.

🔍 Visste du att? 90 % av Fortune 500-företagen använder konkurrensinformation (CI) för att ligga steget före. Detta visar att ledande företag prioriterar CI för att fatta välgrundade, strategiska beslut. Så varför skulle du hamna på efterkälken?

Vad kännetecknar en bra mall för konkurrensanalys?

En bra mall för konkurrensanalys ska vara tydlig, praktisk och anpassad efter dina affärsmål. Den ska förenkla processen att samla in och analysera konkurrentdata för att underlätta beslutsfattandet.

Några viktiga element är:

Identifiering av konkurrenter: Listar direkta och Listar direkta och indirekta konkurrenter för att följa marknadsdynamiken.

Produkt- och tjänsteanalys: Jämför funktioner, fördelar, prissättning och värdeerbjudanden.

Marknadsföringsstrategier: Dokumenterar konkurrenternas budskap, kanaler och taktik

SWOT-analys: Identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot för strategiska insikter.

Marknadspositionering: Analyserar hur konkurrenterna positionerar sig för att nå sina målgrupper.

Dataspårning: Innehåller avsnitt för regelbundet uppdaterad information för att upptäcka trender över tid.

Kundinsikter: Spårar hur konkurrenter interagerar med och behåller sina kunder.

Försäljningsstrategier: Beskriver konkurrenternas prissättningsmodeller, kampanjer och försäljningstaktiker.

Innehållsprestanda: Övervakar konkurrenters innehåll på olika plattformar för att identifiera högpresterande strategier.

10 mallar för konkurrensanalys som du måste känna till

Mallar för konkurrensanalys förenklar övervakningen av konkurrenternas aktiviteter och hjälper företag att ligga steget före på en dynamisk marknad. Nedan finns 10 mångsidiga ClickUp-mallar som hjälper dig att få ut mesta möjliga avkastning på dina konkurrensanalyser:

1. ClickUp-mall för konkurrensanalys

Få gratis mall Spåra konkurrenters strategier och upptäck marknadstrender på ett och samma ställe med ClickUps mall för konkurrensanalys.

Kan du hålla dig i täten på en konkurrensutsatt marknad med bara gissningar? Nej, det är omöjligt att vinna utan kalla, hårda fakta som styr dina beslut. ClickUps mall för konkurrensanalys hjälper marknadsföringsteam att spåra konkurrenters strategier, produkter och positionering på ett organiserat ställe för att skapa en solid strategisk grund.

Det effektiviserar processen att samla in insikter, jämföra resultat och identifiera tillväxtmöjligheter. Med anpassningsbara fält och vyer gör denna mall det enklare att upptäcka trender, förstå marknadsdynamiken och utveckla strategier för konkurrensfördelar.

Här är varför du kommer att älska det: Spåra konkurrenternas marknadsföringstaktik och budskap i flera kanaler.

Identifiera luckor i produktutbudet för att hitta tillväxtmöjligheter.

Samarbeta med teammedlemmar för att effektivisera konkurrentanalysen.

Organisera konkurrentdata med anpassningsbara vyer för bättre insikter.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam och affärsstrateger som vill ha ett tydligt, organiserat system för konkurrentanalys.

2. ClickUp-mall för konkurrensanalys av priser

Få gratis mall Jämför konkurrenternas priser och optimera din strategi med ClickUps mall för konkurrensanalys och prissättning.

Prissättningen spelar en avgörande roll för marknadspositioneringen. Att förstå hur konkurrenterna prissätter sina produkter kan ge dig en betydande fördel om du lämnar pengar på bordet. ClickUps mall för konkurrensanalys av prissättning hjälper team att spåra, jämföra och analysera konkurrenternas prissättningsmodeller på ett och samma ställe.

Här är varför du kommer att älska det Spåra konkurrenternas prisstrategier för olika produkter och tjänster.

Analysera prissättningsmodeller för att identifiera luckor och potentiella möjligheter. Använd dessa detaljer för att justera dina kostnader och priser så att du förblir konkurrenskraftig.

Organisera prisinformation med anpassningsbara fält för bättre överskådlighet.

Samarbeta mellan team för att effektivisera prissättningsbeslut

🔑 Perfekt för: Marknadsförings- och produktteam som vill fatta välgrundade prissättningsbeslut baserade på insikter om konkurrenterna.

💡 Proffstips: Använd AI-verktyg för att automatisera konkurrentbevakning, analysera SEO-prestanda och förutsäga marknadstrender – spara tid och få samtidigt djupare, datadrivna insikter för att förfina din strategi. 🚀

3. ClickUp-mall för konkurrentbevakning

Få gratis mall Få ett försprång genom att spåra konkurrenternas aktiviteter i realtid med ClickUps mall för konkurrentbevakning.

ClickUps mall för konkurrentbevakning erbjuder ett optimerat sätt att bevaka konkurrenters produkter, marknadsföringsstrategier och positioner. Mallen hjälper team att centralisera konkurrentdata, identifiera mönster och proaktivt anpassa strategier för att ligga steget före i sin bransch.

Här är varför du kommer att älska det Följ konkurrenternas lanseringar av nya produkter, marknadsföringsinsatser och prisändringar.

Organisera insikterna i tydliga, anpassningsbara fält för enkel analys med hjälp av konkurrenternas instrumentpaneler

Övervaka viktiga nyckeltal för att upptäcka trender och förutse marknadsförändringar.

Schemalägg regelbundna uppdateringar för att hålla konkurrentdatabasen aktuell.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam och strateger som behöver ett pålitligt system för att spåra konkurrenternas aktiviteter.

🧠 Kul fakta: Forskning tyder på att konkurrens ökar uppmärksamheten och ansträngningen i situationer med höga insatser, men ibland kan det hindra minnesförmågan. Detsamma gäller marknadsföring – att hålla ett öga på konkurrenterna skärper din strategi, men att förlita sig för mycket på deras taktik kan distrahera från långsiktig tillväxt. En strukturerad konkurrensanalys hjälper dig att hitta rätt balans och säkerställer att du ligger steget före utan att tappa din unika positionering ur sikte.

4. ClickUp-mall för marknadsanalys

Få gratis mall Analysera marknadstrender för att identifiera nya tillväxtmöjligheter med ClickUps marknadsanalysmall.

Att förstå marknadstrender och kundbeteende är avgörande för att kunna fatta smarta affärsbeslut som stärker din konkurrenskraft, optimerar kampanjer och anpassar produkterna efter den faktiska efterfrågan.

👉🏼 Ta Netflix som exempel. I början av 2000-talet, medan Blockbuster satsade på uthyrning i butik, upptäckte Netflix övergången till digital konsumtion. Genom att analysera marknadstrender och förändrat kundbeteende gick de från DVD-skivor till streaming och satsade sedan på originalinnehåll när de såg konsumenternas efterfrågan på exklusivitet. Resultatet? Blockbuster blev ett typexempel på missade möjligheter, medan Netflix omdefinierade en hel bransch.

ClickUps marknadsanalysmall hjälper team att samla in, analysera och tolka marknadsdata för att upptäcka tillväxtmöjligheter och potentiella risker.

Det ger en tydlig struktur för att identifiera kundbehov, utvärdera konkurrenter och följa branschförändringar.

Här är varför du kommer att älska det Följ viktiga marknadstrender och kundpreferenser för bättre målgruppsanpassning.

Analysera konkurrenternas resultat för att identifiera styrkor och svagheter.

Organisera marknadsdata i anpassningsbara fält för enkel referens.

Övervaka förändringar i branschen och anpassa strategierna därefter.

Samarbeta med teammedlemmarna för att samordna marknadsinsikter och planerade åtgärder vid marknadsförändringar.

🔑 Perfekt för: Företagare och marknadsföringsteam som behöver ett pålitligt ramverk för marknadsundersökningar och strategisk planering.

5. ClickUp SEO-mall för konkurrentanalys

Få gratis mall Få konkurrenternas SEO-taktiker för att förfina din sökstrategi med ClickUp SEO Competitor Analysis Template.

ClickUps mall för SEO-konkurrentanalys effektiviserar spårningen och analysen av dina konkurrenters SEO-prestanda och ger dig den insikt du behöver för att förbättra din egen SEO-strategi. Denna mall hjälper dig att effektivt jämföra viktiga mått, såsom sökordsrankningar, webbplatstrafik, innehållskvalitet och bakåtlänksprofiler.

Det hjälper dig att upptäcka dina konkurrenters styrkor och svagheter samtidigt som det ger dig en tydlig färdplan för att få ut maximalt värde av dina SEO-insatser. Det bästa av allt? Denna mall gör det superenkelt att spåra trender och ta tillvara SEO-möjligheter.

Här är varför du kommer att älska det Analysera konkurrenternas sökordsstrategier och innehållsstrukturer.

Använd anpassade fält för att spåra viktiga SEO-mått som domänpoäng, innehållspoäng och värdet av organisk trafik.

Visualisera konkurrentdata genom sex anpassningsbara vyer, inklusive trafiksynlighet och innehållskvalitet.

Sätt upp mätbara mål och skapa uppgifter för att hålla koll på framstegen i din konkurrentanalys.

Samarbeta med teammedlemmar genom att organisera uppgifter i anpassade statusar som Klar, Pågående och Att göra.

🔑 Idé för: Marknadsföringsteam, SEO-specialister och digitala strateger som vill förbättra sina insatser inom sökmotoroptimering.

🤓 Tips: Använd ChatGPT för att snabbt sammanfatta konkurrenternas innehåll, skapa SWOT-analyser och upptäcka luckor i deras budskap – så kan du utforma en mer målinriktad, datadriven marknadsföringsstrategi på kortare tid. Om du hellre vill behålla dina befintliga verktyg kan du istället prova ClickUp Brain, ClickUps inbyggda konversationsbaserade AI-verktyg!

6. ClickUp-jämförelsemall

Få gratis mall Jämför produkter, leverantörer eller strategier sida vid sida för att fatta smartare beslut med ClickUps jämförelsemall.

ClickUps jämförelsemall är ett kraftfullt verktyg för konkurrensanalys som låter dig jämföra flera alternativ sida vid sida. Oavsett om du utvärderar produkter, leverantörer, strategier eller tjänster kan du med den här mallen bedöma varje alternativ utifrån olika kriterier, såsom kostnad, funktioner och kvalitet.

Det gör att du snabbt kan samla in viktig information på ett ställe, vilket påskyndar beslutsprocessen. Dessutom kan du visualisera alla relevanta faktorer för beslutet på en skärm, säkerställa att dina val stämmer överens med dina mål och gå vidare med självförtroende.

Här är varför du kommer att älska det Skapa anpassade statusar som Accepterad, Pågående och Ej accepterad för att spåra framstegen i dina jämförelser.

Välj mellan tre olika vyer, till exempel varumärkeslistan eller statuspanelen. Använd startguiden för att snabbt komma igång.

Organisera uppgifter och samarbeta med ditt team genom att uppdatera status och spåra beslut i realtid.

Samla in och analysera jämförelsedata snabbt med hjälp av ClickUp Table View.

🔑 Perfekt för: Projektledare, inköpsteam och beslutsfattare som utvärderar olika alternativ för programvara, leverantörer eller tjänster.

🧠 Kul fakta: Konkurrensanalys handlar inte bara om att identifiera luckor – det handlar också om att förstå var du ligger i linje med konkurrenterna och var du sticker ut. Det är där jämförelsepunkter (POP) och skillnadspunkter (POD) kommer in i bilden. POP säkerställer att ditt varumärke uppfyller branschstandarder, medan POD differentierar dig från konkurrenterna. Det är viktigt att hitta rätt balans – för mycket likhet och du smälter in i mängden, för mycket skillnad och kunderna kanske inte litar på ditt erbjudande.

7. ClickUp-mall för produktfunktioner

Få gratis mall Utvärdera och prioritera produktfunktioner för att förbättra ditt erbjudande med ClickUps mall för produktfunktionsmatris.

ClickUps mall för produktfunktioner är perfekt för produktchefer som behöver utvärdera, jämföra och prioritera funktionerna hos olika produkter. Den gör det möjligt att spåra och analysera funktioner för att säkerställa att de överensstämmer med produktens mål och uppfyller kundernas behov.

Med hjälp av denna mall kan du effektivisera produktutvecklingen och fokusera dina resurser på det som verkligen är viktigt.

Här är varför du kommer att älska det Spåra produktfunktioner med hjälp av anpassade statusar som Komplett, Hårdvarufunktioner och Programvarufunktioner för att övervaka framstegen.

Prioritera och kategorisera funktioner med anpassade fält för att visualisera och hantera din produktportfölj.

Använd flera vyer, inklusive programvarufunktioner, produkter och bilder, för att snabbt hitta och jämföra funktioner.

Utnyttja projektledningsverktyg som automatisering, uppgiftsberoenden och samarbetsredigering för att optimera arbetsflöden.

🔑 Perfekt för: Produktchefer, team som utvärderar produkter och beslutsfattare som vill spåra och prioritera produktfunktioner på ett effektivt sätt.

🔍 Visste du att: Harvardprofessorn Michael Porter introducerade Five Forces Framework 1979, och det är fortfarande ett populärt verktyg för strategisk planering. Varför? För att det hjälper företag att förstå konkurrenstrycket från alla håll – konkurrenter, nya aktörer, leverantörer, köpare och substitut – vilket gör det till ett måste för alla konkurrensanalyser.

8. ClickUp-mall för jämförande marknadsanalys

Få gratis mall Få värdefulla insikter om konkurrenternas positionering och marknadsandelar med ClickUps mall för jämförande marknadsanalys.

ClickUps mall för jämförande marknadsanalys (CMA) hjälper företag att utvärdera marknadstrender, jämföra produkter eller tjänster och få insikter om konkurrenssituationen.

Med den här mallen kan du analysera viktiga mått som prissättning, funktioner och kundpreferenser för konkurrerande produkter och tjänster för att fatta smartare marknadsförings- och prissättningsbeslut. Dessutom ersätter den röriga kalkylblad och hjälper dig att snabbt samla in och visualisera data för snabbare och bättre val.

Här är varför du kommer att älska det Analysera och jämför produkt- eller tjänstefunktioner med direkta och indirekta konkurrenter.

Utvärdera styrkor, svagheter och marknadspositionering för olika konkurrerande erbjudanden.

Få insikter om kundernas behov och preferenser för att optimera marknadsföringsinsatserna.

Skapa omfattande rapporter med en lättförståelig struktur.

Använd anpassningsbara vyer som tavla, tabell och Gantt för att organisera och analysera data.

🔑 Perfekt för: Företag som vill förstå marknadstrender, optimera prisstrategier och identifiera möjligheter eller hot i en konkurrensutsatt miljö.

9. ClickUp-mall för gap-analys

Få gratis mall Identifiera prestationsbrister och vidta åtgärder för att förbättra effektiviteten med ClickUps mall för gap-analys.

En annan utmärkt mall för konkurrensanalys, ClickUps Gap Analysis Template, hjälper dig att identifiera prestationsgap, utvärdera befintliga processer och sätta upp mätbara mål för att förbättra effektiviteten. Den låter dig analysera skillnaden mellan aktuell prestation och önskade resultat, så att du kan identifiera styrkor och svagheter i din verksamhet.

Denna whiteboardbaserade mall hjälper dig att spåra luckor, prioritera dem och skapa handlingsplaner. Den främjar också teamsamarbete, erbjuder strategiska insikter och optimerar resurser.

Här är varför du kommer att älska det Identifiera skillnader mellan nuvarande resultat och önskade resultat.

Sätt upp mätbara mål för att minska prestationsskillnaderna.

Förstå organisationens styrkor och områden som behöver förbättras.

Visualisera och följ framstegen med hjälp av ClickUps intuitiva whiteboards

🔑 Perfekt för: Team som vill utvärdera och förbättra processer, säkerställa strategisk samordning och optimera prestanda.

10. ClickUp-mall för marknadsanalys

Få gratis mall Samla in och visualisera marknadsdata för datadrivna beslut med ClickUps mall för marknadsanalys.

Vill du fatta välgrundade beslut genom att förstå marknadstrender, kundbeteende och konkurrenters strategier? Prova ClickUps mall för marknadsanalys.

Använd den här mallen för att samla in data, analysera den effektivt och utvärdera din produkts eller tjänsts framgångspotential på marknaden. Dessutom förenklar den marknadsundersökningar, vilket hjälper dig att upptäcka möjligheter och fatta smarta, datastödda beslut om produktlanseringar eller uppgraderingar.

Här är varför du kommer att älska det Upptäck nya trender och förändringar genom att identifiera branschmönster, kundbeteenden och kommande trender för att ligga steget före konkurrenterna.

Jämför priser, budskap, varumärkesbyggande och kundengagemangstaktiker för att analysera konkurrenternas positionering och strategier.

Organisera och visualisera marknadsdata med hjälp av anpassningsbara vyer som tabeller, diagram och rapporter för att tolka viktiga insikter på ett ögonblick.

Följ tillväxt och resultat genom att övervaka nyckelindikatorer som marknadsandel, försäljning och kundbehov för att utvärdera din position.

🔑 Perfekt för: Företag som vill lansera nya produkter eller optimera befintliga produkter baserat på konkurrensanalyser.

Ta initiativ och ligg steget före med ClickUp

I början av 2000-talet dominerade BlackBerry mobilmarknaden med sina fysiska tangentbord, som var anpassade för affärsfolk. Men Apple såg en förändring i konsumenternas beteende – människor ville ha mer än bara e-post och samtal, de ville ha en allt-i-ett-multimediaupplevelse. Genom att lansera iPhone 2007 revolutionerade Apple mobiltekniken, medan BlackBerry misslyckades med att anpassa sig och så småningom försvann i glömska.

För att överträffa dina konkurrenter måste du förutse förändringar och anpassa dig till dem i tid. En gedigen mall för konkurrenslandskapet är som en GPS för ditt företag, som guidar dig till smartare strategier och en vinnande position på marknaden!

ClickUps produktivitetsverktyg, inklusive kostnadsfria, anpassningsbara mallar för konkurrentanalys, gör det möjligt för team att smidigt följa konkurrenter, övervaka marknadstrender och fatta datadrivna beslut. Oavsett om du analyserar prisstrategier eller förfinar dina marknadsföringsinsatser erbjuder ClickUp en intuitiv, samarbetsinriktad plattform för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Är du redo att skaffa dig en konkurrensfördel? Registrera dig på ClickUp idag!