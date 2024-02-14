10 gratis mallar för branschanalys för att följa konkurrensen

Konkurrensinformation är viktigt i affärslivet, särskilt för ledare. Det är vanligt att använda sökmotoraviseringar för uppdateringar, men det ger ett begränsat perspektiv.

Olika team behöver specifika data. Marknadsföring fokuserar till exempel på kanaler, kampanjer och att uppnå marknadsföringsmål, medan försäljning tittar på GTM-strategier.

Att anpassa strategin efter olika behov är fortfarande avgörande för effektiv konkurrensbevakning.

Att följa konkurrenterna innebär mycket arbete, från datainsamling till dokumentation. Det är också viktigt att se till att informationen kan delas och uppdateras regelbundet. Här kan en uppsättning färdiga mallar för branschanalys eller konkurrensanalys vara till hjälp.

Vad är branschanalysmallar?

Branschanalysmallar hjälper företag att förstå marknadstrender, viktiga aktörer, konkurrens, köparbeteende samt mikro- och makrofaktorer som påverkar den specifika branschen. De informerar viktiga intressenter om marknadsläget och hjälper dem att samla in insikter som ger betydande konkurrensfördelar.

Mallarna ger en översikt över olika aspekter relaterade till marknadsläget, särskilt konkurrensinformation. De hjälper företag att hitta svar på frågor som:

Vilka är konkurrenterna?

Vilka marknadssegment riktar sig konkurrenterna mot?

Vilka marknadsföringsverktyg och taktiker använder de?

Vilka är deras digitala strategier och tillväxtstrategier : SEO-plan, deltagande i evenemang etc.?

Vilka är deras försäljningsfrämjande tekniker?

Vilka är deras mark nadsföringsstrategier?

Vilka nya hot dyker upp på marknaden?

Vad är din konkurrensfördel jämfört med andra aktörer?

Vilka luckor finns det för närvarande på marknaden?

Att besvara ovanstående frågor är avgörande för att förbli relevant på marknaden och utveckla produkter, tjänster och lösningar med ett differentierat värdeerbjudande. Dessa insikter hjälper dig att anpassa eller skapa affärsplaner för att uppnå en högre marknadsandel, hantera konkurrensen och öka antalet kunder.

Vad kännetecknar en bra mall för branschanalys?

En bra mall för branschanalys är insiktsfull och hjälper teamen att hålla sig uppdaterade, organiserade och handlingsinriktade. Här är några parametrar som definierar en bra mall för branschanalys:

Enkelhet: En enkel mall fokuserar på rätt saker i rätt omfattning.

Målorientering: En mall som är utformad med specifika affärsmål i åtanke tenderar att ge bättre praktiska resultat.

Djup: Förmågan att fördjupa sig i detaljerade uppgifter om konkurrenter och marknaden underlättar planeringen.

Tydlighet och användbarhet: En lättförståelig mall hjälper dig att snabbt samla in insikter

Handlingskraft: En bra mall hjälper användarna att fatta datadrivna affärsbeslut.

Anpassning: Möjligheten att anpassa med olika vyer, ställa in fält och spåra status hjälper dig att tillgodose ditt företags specifika behov.

Samarbete: En bra mall hjälper dig att samarbeta med andra intressenter genom att tagga dem, sätta prioriteringar och tilldela uppgifter.

10 branschanalysmallar att använda

Här är en lista över de 10 bästa mallarna för branschanalys som hjälper dig att förstå branschen och fatta bättre affärsbeslut.

1. ClickUp-mall för marknadsanalys

Ta reda på var din produkt står i förhållande till konkurrenterna med ClickUps marknadsanalysmall.

Denna mall är idealisk när du lanserar en ny produkt eller optimerar en befintlig produkt.

Det hjälper dig att förstå befintliga konkurrenter, potentiella konkurrenter, direkta och indirekta konkurrenter, ersättare och nya aktörer. Det ger en välgrundad bild av marknadens tillväxttakt och dina kunders behov, beteenden och preferenser.

ClickUp Market Analysis Template är en användarvänlig mall som erbjuder anpassade statusar, vyer och anpassade fält för att ge dig en djupgående bild av marknadsläget.

Se detaljerad information om konkurrenternas marknadsandelar, resultat, reklam och marknadsföringsstrategier med hjälp av mallens anpassade vyer. Vyn pris kontra kvalitet ger dig insikter om konsumenternas preferenser bland dina konkurrenter.

Med denna helhetsförståelse kan du skräddarsy dina produkter, tjänster, positionering och prissättning för att uppnå konkurrensmässig differentiering.

2. ClickUp-mall för gap-analys

Nå dit du vill från där du är med ClickUps mall för gap-analys.

Med denna whiteboardmall kan du identifiera skillnader mellan dina mål och din nuvarande situation, vilket hjälper dig att effektivt minska eller eliminera dessa skillnader.

Från brister i drift och behovsanalys till kapacitetsbrister mellan dig och dina konkurrenter – varje brist påverkar den totala prestandan för dina produkter eller tjänster. Visualisera bristerna och få en djupare inblick med hjälp av ClickUps mall för gap-analys.

När du har identifierat målet och samlat in relevant data kan du använda den här mallen för att skapa ett diagram för gap-analys. En kolumn är för din nuvarande prestanda och den andra är för önskad prestanda, vilket hjälper dig att identifiera luckorna.

När du åtgärdar bristerna kan du hålla koll på dem med hjälp av anpassade statusar och kategorisera dem med anpassade fält.

3. ClickUp personlig SWOT-analysmall

Lär känna styrkor, svagheter, möjligheter och hot med ClickUps mall för personlig SWOT-analys.

SWOT-analysmallar är praktiska verktyg som fungerar som en bra verklighetskontroll gentemot konkurrenterna genom att ge en objektiv bild av dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

ClickUps mall för personlig SWOT-analys gör denna analys mycket mer användbar genom att du kan brainstorma och lista åtgärder. Den gör det möjligt för dig att gruppera och organisera anpassade uppgifter. Följ upp framstegen för dessa uppgifter med hjälp av anpassade statusar från tid till annan.

Lägg till anpassade fält som inkluderar länk till kalkylblad, slutförandegrad, mål och tidsplan. Dessutom kan du med mallen ställa in anpassade vyer som listvy, Gantt-diagramvy och uppgifter i en kalendervy baserat på arbetsbelastning.

En av höjdpunkterna i denna mall är dess förmåga att hjälpa dig att samla in feedback internt för din SWOT-analys och förbättringsplan genom att involvera andra användare eller uppdragstagare, sätta prioriteringar samt ta emot och ge kommentarer eller reaktioner.

Ta din personliga SWOT-analys till en ny nivå genom att göra den mer samarbetsinriktad och praktiskt tillämpbar.

4. ClickUp-mall för konkurrentbevakning

Håll dig uppdaterad för att ligga steget före konkurrenterna med hjälp av ClickUps mall för konkurrentbevakning.

Att spåra konkurrentdata är ganska svårt trots att det finns flera verktyg för konkurrentanalys, med tanke på den stora mängden information som finns tillgänglig.

Mallen ClickUp Competitor Tracking hjälper dig att följa konkurrenterna på en övergripande nivå och fördjupa dig i detaljer som produkttyp, prissättning och lanseringsdatum. Dessa detaljer ger en helhetsbild av konkurrenternas agerande utan att viktig information faller mellan stolarna.

Använd anpassade fält i den här mallen för att spåra viktig information som enhetspris, produktbetyg, funktioner, produkttyp och lanseringsår. Använd också anpassade vyer för att spåra olika produktkategorier, såsom bärbara datorer, smartphones, smartklockor och surfplattor.

Med den här mallen kan du konfigurera och spåra statusuppdateringar, vilket underlättar framstegen. Den låter dig också hålla dig uppdaterad med hjälp av tidsspårning, taggar, beroendevarningar och mycket mer. Förbättra din konkurrensbevakning med djupgående och uppdaterad spårning.

5. ClickUp SEO-mall för konkurrentanalys

Skapa vinnande SEO-strategier med hjälp av ClickUps mall för SEO-konkurrentanalys

En framgångsrik SEO-strategi beror i hög grad på medvetenheten om konkurrenternas strategier.

ClickUp SEO Competitor Analysis Template hjälper dig att utveckla en djup förståelse för konkurrenternas SEO-strategier, så att du kan skapa en vinnande SEO-strategi.

Spåra och visualisera viktig information om konkurrenterna med hjälp av mallens 27 anpassningsbara attribut, såsom trafiksynlighet, innehållspoäng, uppskattat värde av organisk trafik, genomsnittligt antal bilder i artiklar och domänpoäng.

Fördjupa dig i information om konkurrenternas webbplatsprestanda, inklusive tillgänglighet, trafiksynlighet och innehållskvalitet med hjälp av anpassade vyer. Håll dig informerad och organiserad med statuspanelen och förbättra genomförbarheten med hjälp av startguiden.

Med den här mallen kan du utforma rätt innehållsstrategi. Överträffa dina konkurrenter med en detaljerad analys av konkurrenternas SEO-strategier.

6. ClickUp-mall för konkurrensanalys

Analysera och jämför konkurrenternas resultat med ClickUps mall för konkurrensanalys.

Det bästa med den här mallen är kvadrantvyn av konkurrenssituationen, som gör att du kan jämföra dig med konkurrenterna och identifiera nya tillväxtområden.

ClickUps mall för konkurrensanalys hjälper dig att visualisera din konkurrenssituation. Som nästa steg kan du också skapa uppgifter med anpassade statusar som Öppen och Klar.

Kategorisera och hantera dina uppgifter bättre med hjälp av anpassade fält. De anpassade vyerna gör att du kan öppna två vyer: Whiteboard och Kom igång-guide.

Spåra varje konkurrensanalys med hjälp av kapslade deluppgifter, flera ansvariga och prioritetsetiketter.

När du har förstått var du befinner dig i konkurrenslandskapet kan du bestämma nästa steg, sätta prioriteringar, fördela uppgifter och följa upp dem.

7. ClickUp-mall för prissättning av konkurrensanalys

Mästare på 4P med ClickUps mall för konkurrensanalys och prissättning

Prissättningen påverkar i hög grad en potentiell kunds beslut på en marknad full av identiska alternativ.

ClickUps mall för konkurrensanalys av prissättning hjälper dig att bättre förstå dina konkurrenters prissättningsstrategier och planer. Baserat på dessa insikter kommer du att kunna erbjuda dina kunder attraktiva alternativ.

Få en omfattande översikt över prissättningen med hjälp av anpassade vyer. Ställ in aviseringar för att få uppdateringar.

Använd anpassade fält för att enkelt hantera uppgifter genom att lägga till olika attribut till konkurrenternas prissättning. Om du måste ändra din prissättning kan du hålla koll på den med hjälp av konfigurerbara statusuppdateringar för att undvika att missa någon modul eller tjänst.

Öka din medvetenhet om konkurrenternas prissättning för att kunna erbjuda dina kunder attraktiva priser med hjälp av ClickUps mall för konkurrensanalys och prissättning.

8. ClickUp-mall för marknadsföringsstrategi

Formulera en vinnande GTM-plan med hjälp av ClickUps mall för marknadsföringsstrategi.

Du behöver en effektiv marknadsföringsstrategi innan du lanserar en ny produkt eller tjänst på marknaden och driver efterfrågan. Din steg-för-steg-plan är resultatet av marknadsundersökningar om konkurrenter, målgrupp, försäljningsstrategi och prissättning.

ClickUp Go to Market Strategy Template hjälper dig att lansera din produkt eller tjänst på marknaden genom rätt kanaler med rätt budskap.

Denna mall hjälper dig att samla in relevant data och få en översikt över marknaden så att du kan planera de steg som krävs för att lansera produkten på ett framgångsrikt sätt. Den gör det möjligt för dig att nå din målgrupp och positionera dina produkter på rätt sätt. Detta ökar dina chanser till en framgångsrik produktlansering.

9. ClickUp Soar-analysmall

Nå nya höjder med ClickUps analysmall Soar

Ambitioner är en bra utgångspunkt. Men framgång uppnås när de möter rätt möjligheter.

En tydlig förståelse av styrkor, möjligheter, ambitioner och resultat är avgörande för att maximera dina styrkor och omvandla dem till resultat som betyder något.

SOAR-analys (Strengths, Opportunities, Aspirations, Result) hjälper organisationer att utvärdera sin prestanda genom att bedöma faktorer som påverkar deras framgång. Den hjälper sedan till att skapa en plan för att arbeta med förbättringsområdena.

Använd ClickUp Soar Analysis Template för att visuellt presentera denna information i en enda vy. Baserat på detta kan du skapa uppgifter och checklistor, tilldela prioriteringar och sätta deadlines med hjälp av mallen.

Använd mallen för att uppnå imponerande resultat med rätt identifiering, analys och samarbetsåtgärder.

10. ClickUp Porters 5-kraftsmodell

Hantera konkurrenstrycket med lätthet med hjälp av ClickUps mall för Porters fem krafter.

Porters 5 krafter har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att förstå konkurrenstrycket.

Använd denna mall för att kartlägga de fem krafter som utgör tryckkällorna i din bransch:

Konkurrens Leverantörens makt Köparnas makt Hot om substitution Hotet från nya aktörer

ClickUps mall för Porters 5 krafter hjälper dig att skapa anpassade vyer, whiteboard och dokument för att göra analysen enklare och effektivare. Markera också statusen för uppgifter som öppna och slutförda. En legend finns tillgänglig som vägledning.

Gör din analys användbar med hjälp av ClickUps mall för Porters femkrafter.

Överträffa konkurrenterna med mallar för branschanalys

För att bekämpa dina konkurrenter behöver du effektiva verktyg och mallar som ger dig en helhetsbild.

Dessa 10 kostnadsfria mallar är utformade med viktiga affärsmål och resultat i åtanke. De gör det möjligt för dig att få en fullständig bild av din konkurrenssituation och hjälper dig att förstå dess bredd och djup från flera olika perspektiv.

Dessutom hjälper de dig att vidta åtgärder, sätta in insatser samt pausa och omvärdera dina strategier.

Säg adjö till konkurrensanalyser i kalkylblad och frigör din konkurrensinformation från isolerade silos. Utnyttja dessa ClickUp-mallar för att samordna alla dina interna intressenter. Erbjud dina interna intressenter kontextuell information som är relevant för deras respektive funktioner.

Prova ClickUp idag! ?