10 gratis mallar för affärsplaner i Word, Excel och ClickUp

Att omvandla din vision till en tydlig och sammanhängande affärsplan kan vara förvirrande och svårt.

Timmar av brainstorming och en skrämmande tom sida kan ge upphov till fler frågor än svar. Har du täckt allt? Vad ska placeras var? Hur gör du varje avsnitt utförligt men kortfattat?

Om dessa frågor har hållit dig vaken om nätterna och bromsat dina framsteg, ska du veta att du inte är ensam. Därför har vi sammanställt de 10 bästa affärsplanmallarna i Word, Excel och ClickUp – för att ge svar, tydlighet och ett strukturerat ramverk att arbeta med. På så sätt kan du vara säker på att få med all relevant information utan att slösa tid.

Och det bästa av allt? Affärsplaneringen blir lite mindre "usch!" och mycket mer "aha!" ?

Vad är en affärsplanmall?

En affärsplanmall är ett strukturerat ramverk för entreprenörer och företagsledare som vill skapa affärsplaner. Den innehåller förutbestämda avsnitt och rubriker som täcker viktiga element som sammanfattning, företagsöversikt, målkunder, unikt värdeerbjudande, marknadsföringsplaner och finansiella rapporter.

Vad kännetecknar en bra affärsplanmall?

En bra affärsplanmall hjälper dig att planera noggrant, dokumentera tydligt och genomföra praktiskt. Här är vad du ska leta efter:

Omfattande struktur: En bra mall innehåller alla relevanta avsnitt för att beskriva en affärsstrategi, såsom sammanfattning, marknadsundersökning och analys samt finansiella prognoser.

Tydlighet och vägledning: En bra mall är lätt att följa. Den innehåller korta instruktioner eller uppmaningar för varje avsnitt, som hjälper dig att tänka igenom din verksamhet noggrant och säkerställer att du inte hoppar över viktiga detaljer.

Ren design: Estetik är viktigt. Välj en mall som inte bara är funktionell utan också professionellt utformad. Detta säkerställer att din plan är presentabel för intressenter, partners och potentiella investerare.

Flexibilitet: Din mall ska enkelt kunna anpassas efter ändringar utan krångel, till exempel genom att lägga till eller ta bort avsnitt, ändra innehåll och stil samt omorganisera delar ?️

Mallen ger strukturen, men det är den information du matar in som ger den liv. Dessa tips hjälper dig att välja en mall som passar dina affärsbehov och tydligt visar din vision.

10 affärsplanmallar att använda

För att förbereda dig för affärsframgångar 2024 (och därefter) krävs en omfattande och välorganiserad affärsplan. Vi har handplockat de bästa mallarna för att hjälpa dig att leda ditt team, attrahera investerare och säkra finansiering. Låt oss ta en titt på dem.

1. ClickUp-mall för affärsplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för affärsplan

Om du vill ersätta ett traditionellt affärsplan-dokument är ClickUps affärsplanmall något för dig!

Denna affärsplanmall på en sida, utformad i ClickUp Docs, är överskådligt indelad i följande avsnitt:

Företagsbeskrivning : Översikt, mission, vision och team

Marknadsanalys : Problem, lösning, målmarknad, konkurrens och konkurrensfördelar

Försäljnings- och marknadsföringsstrategi : Produkter/tjänster och marknadsföringskanaler

Operativ plan : Plats och lokaler, utrustning och verktyg, personal och finansiella prognoser

Milstolpar och mätvärden: Mål och KPI:er

Anpassa mallen med ditt företags logotyp och kontaktuppgifter, och navigera enkelt till olika avsnitt med hjälp av den hopfällbara innehållsförteckningen. De små uppmaningarna under varje avsnitt guidar dig om vad du ska inkludera – med förslag på hur du kan presentera informationen (t.ex. punktlistor, bilder, diagram och tabeller).

Du kan dela dokumentet med vem som helst via en URL och samarbeta i realtid. När affärsplanen är klar kan du välja att skriva ut den eller exportera den till PDF, HTML eller Markdown.

Men det är inte allt. Denna mall är utrustad med grundläggande och avancerade projektledningsfunktioner för att effektivisera processen för att skapa affärsplaner. I vyn Ämneslista finns en lista över alla olika avsnitt och underavsnitt i mallen, och där kan du tilldela den till en teammedlem, ange ett förfallodatum och bifoga relevanta dokument och referenser.

Växla från listvy till tavelvy för att spåra och uppdatera uppgiftsstatus enligt följande: Att göra, Pågår, Behöver revideras och Klar.

Denna mall är ett omfattande verktyg för att dokumentera de olika delarna av din affärsplan och effektivisera skapandeprocessen så att den blir klar i tid. ?️

2. ClickUp-mall för försäljningsplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för försäljningsplan

Om du letar efter ett verktyg för att komma igång med eller uppdatera din försäljningsplan är ClickUps mall för försäljningsplan något för dig. Denna mall för försäljningsplan innehåller en sammanfattande lista över projekt med uppgifter som hjälper dig att utforma en omfattande och effektiv försäljningsstrategi. Några av dessa uppgifter är:

Fastställ försäljningsmål och målsättningar

Utkast till positioneringsuttalande

Gör en konkurrensanalys

Skapa en idealisk kundprofil

Skapa en strategi för att generera leads

Tilldela varje uppgift till en specifik person eller ett specifikt team, ange prioritetsnivåer och lägg till förfallodatum. Ange vilken del av försäljningsplanen varje uppgift tillhör (t.ex. sammanfattning, intäktsmål, teamstruktur etc.), typ av leverans (t.ex. dokument, uppgift eller möte) och godkännandestatus (t.ex. väntande, behöver revideras och godkänd).

Och i ClickUp-stil kan du växla mellan flera vyer: Lista för en lista över alla uppgifter, Tavla för visuell uppgiftshantering, Tidslinje för en översikt över uppgifters varaktighet och Gantt för att få en översikt över uppgifters beroenden.

Denna enkla affärsplanmall är perfekt för alla typer av företag som vill skapa en vinnande försäljningsstrategi samtidigt som teamets roller klargörs och uppgifterna hålls organiserade. ✨

3. ClickUp-mall för affärsutvecklingsplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för affärsutvecklingsplan

Funderar du på att utöka ditt företags räckvidd och verksamhet, men är osäker på var eller hur du ska börja? Det kan utan tvekan kännas överväldigande – du behöver en tydlig vision, mätbara mål och en genomförbar plan som alla i ditt team kan ställa sig bakom.

Tack och lov är ClickUps mall för affärsutvecklingsplan utformad för att använda automatiseringar för att förenkla denna process, så att varje steg mot din affärstillväxt är tydligt, spårbart och genomförbart.

Börja med att utvärdera din nuvarande situation och bestämma ditt huvudsakliga tillväxtmål. Vill du öka intäkterna, ta dig in på nya marknader eller introducera nya produkter eller tjänster? Med ClickUp Whiteboards eller Docs kan du brainstorma och samarbeta med ditt team om detta beslut.

Ställ in och följ upp dina kort- och långsiktiga tillväxtmål med ClickUps målfunktion, dela upp dem i mindre delmål och tilldela dessa delmål till teammedlemmarna, komplett med förfallodatum. Lägg till dessa delmål i en ny ClickUp-instrumentpanel för att följa upp framstegen i realtid och fira små framgångar. ?

Oavsett om du är en start-up eller småföretagare som vill nå nästa stora milstolpe eller ett etablerat företag som utforskar nya vägar, hjälper denna mall ditt team att hålla sig samstämmigt, engagerat och informerat under hela processen.

📮 ClickUp Insight: 78 % av respondenterna i vår undersökning gör detaljerade planer som en del av sin målsättningsprocess. Men överraskande nog följer 50 % inte upp dessa planer med särskilda verktyg. 👀 Med ClickUp kan du smidigt omvandla mål till genomförbara uppgifter, så att du kan uppnå dem steg för steg. Dessutom ger våra kodfria instrumentpaneler en tydlig visuell representation av dina framsteg, vilket ger dig mer kontroll och översikt över ditt arbete. För att "hoppas på det bästa" är ingen tillförlitlig strategi. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare säger att de kan ta på sig ~10 % mer arbete utan att bli utbrända.

4. ClickUp-mall för affärsplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för affärsplan

ClickUps mall för affärsplan är perfekt för att kartlägga viktiga strategier och initiativ inom områden som intäktsökning, varumärkeskännedom, engagemang i samhället och kundnöjdhet.

Använd listvyn för att fylla i uppgifter under varje initiativ. Med anpassade fält kan du ange vilken affärskategori (t.ex. produkt, drift, försäljning och marknadsföring etc.) uppgifterna tillhör och vilket kvartal de är planerade för. Du kan också länka till relevanta dokument och resurser och utvärdera uppgifter efter insats och påverkan för att säkerställa att de viktigaste uppgifterna får den uppmärksamhet de förtjänar. ?

Beroende på ditt fokus erbjuder denna mall olika vyer som visar just det du behöver. I vyn Alla initiativ per kvartal kan du till exempel fokusera på vad som väntar genom att se vilka uppgifter som måste slutföras inom ett visst kvartal. Detta säkerställer att uppgifterna utförs i tid och hjälper dig att effektivt anpassa resurserna på kort sikt.

Denna mall är idealisk för företagsledare och ledningsgrupper som behöver samordna flera kort- och långsiktiga initiativ och affärsstrategier.

5. ClickUp-mall för kontinuitetsplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för affärskontinuitetsplan

Säkerställ en smidig verksamhet med en proaktiv kontinuitetsplan med hjälp av denna detaljerade mall.

I affärsvärlden kan oväntade hot mot verksamheten uppstå när som helst. Oavsett om det handlar om ekonomisk turbulens, en global hälsokris eller störningar i leveranskedjan måste alla företag vara beredda. Med ClickUps mall för kontinuitetsplanering kan du förbereda dig proaktivt för dessa oförutsedda utmaningar.

Mallen delar upp uppgifterna i tre huvudkategorier:

Prioriteringar: Uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet

Kontinuitetstäckning: Uppgifter som måste fortsätta trots utmaningar

Vägledande principer: Resurser och protokoll för att säkerställa smidig drift

I tavelvyn kan du enkelt visualisera alla uppgifter under var och en av dessa kategorier. Och i prioriteringslistan sorteras uppgifterna efter försenade, kommande och senare förfallna.

I osäkra tider är det bästa du kan göra att vara förberedd. Denna mall hjälper ditt företag att inte bara överleva utan även blomstra i utmanande situationer, så att dina kunder, anställda och investerare förblir nöjda. ?

6. ClickUp Lean affärsplanmall

Ladda ner denna mall ClickUp Lean affärsplanmall

Vill du genomföra din affärsplan på ett ”lean” sätt? Använd ClickUps mall för lean affärsplan. Den är utformad för att hjälpa dig optimera resursanvändningen och eliminera onödiga steg – så att du får bättre resultat med mindre ansträngning.

I vyn Plan Summary List (Planöversikt) listar du alla uppgifter som behöver göras. Lägg till specifika detaljer som vem som utför varje uppgift, när den ska vara klar och vilken del av Business Model Canvas (BMC) den tillhör. Vyn By Priority (Efter prioritet) sorterar listan efter prioriteringar som Urgent (Brådskande), High (Hög), Normal och Low (Låg). Detta gör det enkelt att hitta de viktigaste uppgifterna och ta itu med dem först.

Dessutom ger Board-vyn dig en översikt över uppgiftens framsteg från start till slut. Och BMC-vyn omorganiserar dessa uppgifter baserat på de olika BMC-komponenterna.

Varje uppgift kan delas upp i deluppgifter och flera checklistor för att säkerställa att alla relaterade åtgärder utförs. ✔️

Denna mall är en ovärderlig resurs för nystartade företag och stora företag som vill maximera processeffektiviteten och resultaten på ett strömlinjeformat och kostnadseffektivt sätt.

7. ClickUp-mall för handlingsplan för småföretag

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för handlingsplan för småföretag

Mallen för handlingsplan för småföretag från ClickUp är skräddarsydd för småföretag som vill omvandla sina affärsidéer och mål till genomförbara steg och, i slutändan, till verklighet.

De ger ett enkelt och organiserat ramverk för att skapa, tilldela, prioritera och spåra uppgifter. Och i praktiken säkerställer de att målen inte bara sätts upp utan också uppnås. Genom den inbyggda instrumentpanelen och funktionerna för målsättning kan du övervaka uppgifternas framsteg och hur de för dig närmare dina mål.

Tack vare ClickUps robusta kommunikationsfunktioner som chatt, kommentarer och @mentions är det enkelt att få alla teammedlemmar på samma sida och snabbt ta itu med frågor eller problem.

Använd denna handlingsplanmall för att nå dina affärsmål genom att effektivisera dina interna processer och samordna teamets insatser.

8. ClickUp Strategisk affärsplanmall

Ladda ner denna mall ClickUp Strategisk affärsplanmall

För större företag och växande företag kan det vara en utmaning att få olika avdelningar att samarbeta mot ett stort mål. ClickUps mall för strategisk affärsplan gör det enklare genom att ge dig en tydlig plan att följa.

Denna mall är förpackad i en mapp och uppdelad i olika listor för varje avdelning i ditt företag, såsom försäljning, produkt, marknadsföring och aktivering. På så sätt kan varje team fokusera på sina uppgifter samtidigt som de gemensamt bidrar till det större målet.

Det finns flera visningsalternativ tillgängliga för teammedlemmar. Dessa inkluderar:

Progress Board: Visualisera uppgifter som är på rätt spår, de som är i riskzonen och de som ligger efter.

Gantt-vy: Få en översikt över Få en översikt över projektets tidsplaner och beroenden.

Teamvy: Se vad varje teammedlem arbetar med så att du kan balansera arbetsbelastningen för maximal produktivitet.

Även om den här mallen kan kännas överväldigande i början, erbjuder startguiden en steg-för-steg-genomgång som hjälper dig att navigera i den med lätthet. Och precis som alla ClickUp-mallar kan du enkelt anpassa den efter dina affärsbehov och preferenser.

9. Microsoft Word-mall för affärsplan från Microsoft

via Microsoft

Microsofts 20-sidiga mall för traditionella affärsplaner förenklar processen att utarbeta omfattande affärsplaner. Den består av olika avsnitt, bland annat:

Sammanfattning : Höjdpunkter, mål, verksamhetsbeskrivning och nycklar till framgång

Beskrivning av verksamheten: Företagets ägarförhållanden och juridiska struktur, öppettider, produkter och tjänster, leverantörer, finansiella planer etc.

Marknadsföring: Marknadsanalys, marknadssegmentering, konkurrens och prissättning

Bilaga: Startkostnader, kassaflödesanalyser, resultaträkningar, försäljningsprognoser, milstolpar, break-even-analyser etc.

Innehållsförteckningen gör det enkelt att hoppa mellan olika avsnitt i dokumentet. Och textplatshållarna under varje avsnitt ger tydlighet om vilka specifika detaljer som krävs, vilket underlättar processen för användare som kanske inte är bekanta med viss affärsterminologi.

10. Excel-mall för affärsplan från Vertex42

via Vertex42

Ingen sammanställning av affärsplaner är komplett utan en Excel-mall. Med denna affärsplanmall kan du arbeta med din affärs ekonomi i Excel. Den innehåller anpassningsbara tabeller, formler och diagram som hjälper dig att granska följande områden:

Markera diagram

Marknadsanalys

Milstolpar

Startkapital och startkostnader

Försäljningsprognoser

Resultaträkning

Balansräkning

Prognoser för kassaflödet

Budget

Break-even-analys

Denna Excel-mall är särskilt användbar när du vill skapa en tydlig och visuell finansiell del för din affärsplan – ett viktigt element för att attrahera investerare och långivare. Det kan dock vara svårt att lära sig använda denna mall om du inte är bekant med finansiell planering och Excel.

Prova en gratis affärsplanmall i ClickUp

För att starta och driva ett framgångsrikt företag krävs en väl genomtänkt och noggrant utformad affärsplan. Affärsplaneringsprocessen behöver dock inte vara komplicerad, tråkig eller ta för mycket tid. Använd någon av de 10 kostnadsfria affärsplanformaten ovan för att förenkla och påskynda processen.

ClickUp-mallarna erbjuder mer än bara en solid grund för att bygga dina affärsplaner. De har omfattande projektledningsfunktioner som hjälper dig att förverkliga din vision. Och det är inte allt – ClickUps mallbibliotek erbjuder över 1 000 ytterligare mallar som hjälper dig att hantera olika aspekter av ditt företag, från beslutsfattande till produktutveckling och resurshantering.

Registrera dig för ClickUps gratisplan idag för att påskynda din verksamhets tillväxt!