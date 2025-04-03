10 gratis mallar för försäljningsplaner i Word, Excel och ClickUp

Alla säljteam vill få fler leads och avsluta fler affärer. Men hur uppnår man det? Med en gedigen försäljningsplan, förstås!

En försäljningsplan ger ditt team ett sätt att fokusera på dina mål samtidigt som de endast vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att nå dem. Den innehåller allt du behöver för att lyckas, vilket innebär att den ofta är en omfattande guide – och det tar tid.

Och vi antar att du redan har ont om tid. ⏲️

Lyckligtvis behöver det inte vara komplicerat att skapa en plan – med rätt mall kan du förenkla processen.

Därför delar vi med oss av denna lista över de bästa mallarna för försäljningsplaner. Dessa mallar för försäljningsstrategier är inte bara helt gratis, utan sparar också tid så att du kan börja avsluta affärerna snabbare. ⚡

Vad är en försäljningsplan och varför ska man skapa en?

En försäljningsplan är din vägkarta för hur du kan sälja effektivt. Tänk på den på samma sätt som en affärsplan styr strategin för ditt företag eller en marknadsföringsplan anger hur du ska hitta, nå och betjäna dina ideala kunder.

En bra försäljningsplan fastställer dina försäljningsmål, målsättningar och försäljningsaktiviteter. Den tar hänsyn till din målgrupp, ditt varumärke, dina produkter, tjänster och behov – och täcker vilka försäljningstaktiker och strategier du kommer att använda för att avsluta affärer, samt vilka mått du kommer att använda för att mäta framgång.

Din försäljningsplan är en praktisk plan som beskriver vem som är ansvarig för vad, vilka resurser du behöver och de övergripande målen du arbetar mot. Utan en sådan plan kommer ditt säljteam att känna sig vilsna och ha svårt att nå ut till din kundbas.

Med en strategisk försäljningsplan vet försäljningschefen och hela teamet exakt vad du försöker uppnå och vilka steg som krävs för att nå dit. 📚

Hur du väljer den bästa mallen för försäljningsplan

Det finns så många olika mallar för försäljningsplaner. Vissa är utformade för specifika nischmålgrupper, medan andra är mer generiska och lättare att anpassa. Hur vet du vilken mall som är rätt för dig?

När du funderar på att använda en mall för försäljningsplan bör du tänka på följande:

Användarvänlighet: Är mallen lätt att använda? Kommer alla i Är mallen lätt att använda? Kommer alla i teamstrukturen och försäljningsplaneringsprocessen att kunna förstå den fullt ut?

Anpassning: Kan jag anpassa mallen efter mina försäljningsmål?

Säljsamarbete : Kan mitt säljteam arbeta tillsammans med den här mallen?

Integrationer: När jag skapar en försäljningsplan, kan jag integrera den här mallen med andra delar av min försäljningspipeline eller mitt arbetsflöde, till exempel uppgiftshantering?

Artificiell intelligens: Kan jag använda ett inbyggt Kan jag använda ett inbyggt AI-skrivverktyg eller copywriting-verktyg för att fylla i mallen? Finns det försäljningsautomatiseringsfunktioner som påskyndar processen?

Plattform: Vilken Vilken försäljningsapp är den här mallen avsedd för? Har jag den redan, eller bör jag investera i den? Hur ser prissättningen ut?

Genom att ställa dig själv dessa frågor kan du ta reda på vad du behöver och sedan välja en mall som passar.

10 gratis mallar för försäljningsplaner i Word, Excel och ClickUp

Nu när du har en bättre uppfattning om vad du letar efter kan vi utforska vad som finns tillgängligt. Ta en titt på vårt noggrant utvalda urval av de bästa mallarna för försäljningsplaner som finns tillgängliga idag för Microsoft Word och försäljningsverktyg som ClickUp.

1. ClickUp-mall för försäljningsplan

Ladda ner denna mall Skapa och organisera uppgifter efter team, typ av leverans, prioritet, förfallodatum och godkännandestatus med ClickUp-mallen för försäljningsplan.

Smarta säljteam använder en försäljningsplan för att kartlägga sin väg till framgång. De bästa säljteamen använder försäljningsplanmallen från ClickUp för att förenkla processen och se till att de inte missar något.

Denna mall är utformad med all den struktur du behöver för att skapa en omfattande försäljningsplan som kan ge resultat. Använd denna mall för att sätta upp SMART-mål (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna), planera strategier och taktik samt organisera alla dina försäljningsidéer på ett ställe.

Mallen i listformat är uppdelad i avsnitt som täcker allt från sammanfattningen till specifika taktiker och strategier. Under detta kan du ordna uppgifter och deluppgifter och se framstegen på ett ögonblick. Visa uppgiftstitlar, deadlines, vem som är ansvarig, godkännandestatus och en visuell framstegsbar.

Använd den här mallen om du vill samla alla dina försäljningsuppgifter och initiativ på ett ställe. Lägg till dina försäljningsuppgifter och taktiker, och tagga sedan teammedlemmarna så att du kan se vad som händer och hålla alla ansvariga. ✅

2. ClickUp-mall för försäljnings- och marknadsföringsplan

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för försäljning och marknadsföring för att sätta upp mål och samarbeta kring kampanjer.

Även om försäljnings- och marknadsföringsteam ofta arbetar självständigt kan det ibland vara användbart att samarbeta kring gemensamma mål. Med ClickUps mall för försäljnings- och marknadsföringsplan kan du organisera och driva din försäljning och verksamhet från ett och samma ställe.

Vår samarbetsmall gör det enkelt att sätta upp försäljnings- och marknadsföringsmål, visualisera dina uppgifter, samarbeta kring försäljnings- och marknadsföringskampanjer och följa dina resultat i realtid. Se statusen för dina försäljnings- och marknadsföringsprojekt, justera dina planer och övervaka dina nyckeltal (KPI:er) – allt från en och samma vy.

Med den här mallen för försäljnings- och marknadsföringsplan kan du dela upp dina uppgifter i olika avsnitt. Exemplen i mallen inkluderar intäktsmål, konkurrensanalys och åtgärdspunkter, men du kan anpassa dem så att de passar dina behov exakt.

Visa uppgifterna under dessa kategorier för att snabbt se om det finns några hinder när en uppgift ska slutföras och vem som är ansvarig för den.

Lägg till den här mallen i din samling om du vill samarbeta mer med ditt marknadsföringsteam, särskilt när det gäller att förbereda material för säljsamtal eller marknadsföringsprogram. 📞

3. Mall för ClickUp-försäljningsstrategi

Ladda ner denna mall Mallen ClickUp Sales Strategy Guide kan hjälpa dig att bestämma rätt sätt att marknadsföra din produkt genom att svara på fördefinierade frågor.

Innan du kan planera din försäljningsstrategi måste du först bestämma vilka dina övergripande mål är. Mallen för försäljningsstrategi från ClickUp är din bästa resurs för att fastställa din strategi.

Denna mall för försäljningsprocessen förklarar fördelarna med att ha en väl definierad strategi och ger dig en central plats där du kan skapa, granska och lagra din egen strategi. Alla i ditt team kan sedan få tillgång till din försäljningsstrategiguide för att hjälpa dem att förstå vad de ska göra när de letar efter nya kunder och avslutar affärer.

Vår mall för försäljningsmål och strategiguide presenteras i dokumentformat. Vissa avsnitt och rubriker gör det möjligt att dela upp guiden i olika områden, vilket gör den lättare att läsa och förstå.

Använd anvisningarna för att fylla i din egen strategiguide med information om din målmarknad, försäljningsstrategier och hur du kommer att övervaka framstegen.

Använd denna mall för försäljningsstrategi som en resurs för ditt team. Gör den till den enda källan för allt som dina säljare behöver veta för att genomföra en effektiv försäljningsplan. 📝

4. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Ladda ner denna mall Spåra dina leads och affärer genom att tillämpa ett konsekvent ramverk för affärskvalificering och affärsprocesser för att öka försäljningen.

Försäljningsstrategier är ett måste för alla framgångsrika säljteam, men utöver det behöver du ett sätt att registrera och övervaka specifika uppgifter eller initiativ. Det är där ClickUps mall för försäljningspipeline kommer till nytta, oavsett om du behöver en visuell översikt över försäljningsprognoser eller dina specifika försäljningsmål.

Denna mall för försäljningspipeline ger dig en plats där du kan lagra alla dina dagliga försäljningsrelaterade uppgifter. Med denna mall är det enkelt att arbeta mot dina försäljningsmål, spåra leads, kartlägga varje steg i försäljningsprocessen och organisera alla dina uppgifter på ett ställe.

Du kan visa en uppgifts titel, ansvarig, status, förfallodatum, komplexitetsnivå, startdatum och avdelning – eller anpassa upplevelsen med dina egna anpassade fält.

5. ClickUp-mall för försäljnings-KPI

Ladda ner denna mall Försäljnings-KPI:er är viktiga för att mäta framgången för din försäljningsstrategi.

Med ClickUps mall för försäljnings-KPI kan du och ditt team skapa och hantera mål för era försäljningsinitiativ. Se direkt vad som är på gång och när det ska vara klart, tillsammans med uppgiftens påverkan.

Detta gör att du kan identifiera högprioriterade uppgifter att fokusera på och reagera snabbt om det ser ut som om det finns ett hinder.

Denna mall för försäljnings-KPI innehåller:

Anpassade statusar: Skapa uppgifter med anpassade statusar som Öppen och Klar för att hålla koll på framstegen för varje KPI.

Anpassade fält: Använd 15 olika anpassade attribut, såsom försök till merförsäljning, värde på offerter, produktkostnad, antal offerter per enhet, återkommande försäljningsintäkter, för att spara viktig KPI-information och enkelt visualisera prestationsdata.

Anpassade vyer: Öppna fyra olika vyer i olika ClickUp-konfigurationer, till exempel veckorapport, månadsrapport, intäktsöversikt per månad och startguide, så att all information är lättillgänglig och välorganiserad.

Projektledning: Förbättra KPI-spårningen med taggning, beroendevarningar, e-postmeddelanden och mycket mer.

Denna mall ger dig ett enkelt sätt att se vilka uppgifter som är slutförda eller pågående, så att du kan övervaka projektets framsteg och nå dina försäljningsmål. 📈

6. ClickUp B2B-försäljningsstrategimall

Ladda ner denna mall ClickUp B2B-försäljningsstrategimallen guidar dig genom processen att skapa en effektiv plan och lista över mål för ditt säljteam.

Även om det inte finns någon större skillnad i hur vi marknadsför oss mot företagskunder (B2B) eller konsumenter (B2C) idag, är det fortfarande användbart att ha specifika mallar för nischade behov. Om du driver försäljning inom B2B-området behöver du B2B-försäljningsstrategimallen från ClickUp.

Precis som vår första mall för försäljningsplan ger den här mallen dig utrymme att kommunicera dina försäljningsmål och intäktsmål, men den introducerar också andra områden, såsom marknadsundersökningar, intressentanalys, kundrelationer, köparprofil och kundernas smärtpunkter.

Denna dokumentmall är mycket anpassningsbar så att du kan anpassa den efter ditt varumärkes stil och din försäljningsstrategi. Fyll i varje avsnitt och använd de medföljande uppmaningarna för att fylla i ditt B2B-försäljningsstrategidokument ännu snabbare.

Lägg till den här mallen i din samling om du arbetar med B2B-försäljning och vill ha en mer organiserad process. Använd mallen för att skapa en stark försäljningsstrategi och dela den sedan med resten av ditt säljteam så att de vet hur de ska arbeta för att uppnå dina försäljnings- och företagsmål. 🎯

7. ClickUp-mall för säljsamtal

Ladda ner dessa mallar Mallen för säljsamtal erbjuder dig en pipeline för säljsamtal som hjälper dig att konvertera potentiella kunder till faktiska kunder.

ClickUps mall för säljsamtal är utformad för att effektivisera försäljningsprocessen, från att spåra kontakter och samtal till att hantera försäljningsmöjligheter.

Mallen innehåller anpassade statusar för att skapa unika arbetsflöden, vilket säkerställer att varje samtal och kundinteraktion redovisas. Den erbjuder också ett lättanvänt CRM-system för försäljning som du kan använda för att hantera och spåra leads, visualisera försäljningsmöjligheter i försäljningstratten och hålla ordning på alla kontakter.

Med ytterligare funktioner som SOP-mallen för säljsamtal kan säljare ge sina team möjlighet att utnyttja varje samtal och avsluta fler affärer. ClickUps mall för säljsamtal är en mångsidig lösning för säljteam som hjälper till med allt från dagliga samtal till långsiktiga försäljningsprognoser.

8. Word-mall för försäljningsplan från Business News Daily

Via Business News Daily

Vi är stora förespråkare för att använda ClickUp som den självklara platsen att lagra allt om ditt försäljningsflöde, men om du är begränsad till att använda Microsoft Word eller Google Docs är den här mallen ett utmärkt alternativ.

Denna mall för försäljningsplan har avsnitt för din sammanfattning, verksamhetsbeskrivning, målkunder, försäljningsmål, riktmärken och mer. Varje avsnitt har användbara tips som hjälper dig att fylla i din nya försäljningsplan.

Använd den här mallen om du är bunden till Microsoft Word och vill ha en omfattande guide om hur du skapar din egen försäljningsplan eller försäljningsstrategi. 📄

9. Word-mall för försäljningsplan från TemplateLab

Via TemplateLab

Om du vill ha en gratis mall för försäljningsplan eller vill välja mellan olika alternativ är denna samling Word-mallar från TemplateLab ett bra ställe att börja på.

Det finns ett brett utbud av alternativ, inklusive försäljningsprocessplaner, planer för leadgenerering, försäljningsåtgärdsplaner och mallar för försäljningsrapporter. Varje mall fungerar med Microsoft Word och du kan anpassa utseendet så att det passar ditt varumärke eller dina försäljningsmål.

Använd den här resursen om du föredrar att se ett urval av mallar på en sida eller om du inte är säker på vad du letar efter förrän du ser det. Du kan enkelt sätta upp dina försäljningsmål och de åtgärder som krävs för att uppnå dem. 📃

Framgångsrika försäljningsstrategier måste integreras med andra team, till exempel marknadsavdelningen, för att säkerställa att dina försäljningsmål är tydliga och eventuellt också överensstämmer med den övergripande marknadsföringsstrategin. Välj dina specifika försäljningsmål, sätt upp intäktsmål och beskriv allt i detalj med dessa Word-mallar för försäljningsplanering och försäljningsprocesser.

10. Excel-mall för försäljningsplan från Spreadsheet.com

Via Spreadsheet.com

Excel-mallen för försäljningsplaner från Spreadsheet.com är ett omfattande och användarvänligt verktyg som är utformat för att hjälpa företag att utveckla effektiva försäljningsstrategier och hantera sina försäljningsaktiviteter.

Denna mall är utformad med syftet att tillhandahålla ett strukturerat ramverk för försäljningsplanering, vilket gör det möjligt för organisationer att sätta upp tydliga mål, följa upp prestationer och optimera sina försäljningsprocesser.

Typer av försäljningsstrategier

Det är viktigt att veta att det inte finns en enda "bästa" strategi som fungerar för alla företag eller alla säljteam. Allt beror på dina affärsmål, vilken typ av produkt eller tjänst du erbjuder, din målgrupps demografi och olika andra faktorer. Här är en översikt över några av de vanligaste typerna av försäljningsstrategier som du kan överväga att införliva i din försäljningsplan:

Lösningsförsäljning: Denna strategi innebär att du identifierar ett problem som din potentiella kund upplever och positionerar din produkt eller tjänst som den bästa lösningen. Detta kräver en djup förståelse för dina kunders problem och hur dina erbjudanden kan lösa dessa problem.

Värdebaserad försäljning: Värdebaserad försäljning är en strategi som ofta används inom B2B-försäljning, där fokus ligger på att kommunicera det totala värdet som en produkt eller tjänst tillför kundens verksamhet. Det handlar om att visa hur funktioner och fördelar kan översättas till betydande avkastning på investeringar, besparingar eller produktivitetsvinster för din kund.

Social försäljning: Med den utbredda användningen av sociala medier i dagens affärsvärld har social försäljning blivit mycket effektivt. Det innebär att man använder sociala nätverk som LinkedIn, Twitter eller Facebook för att hitta och interagera med potentiella kunder. Genom att tillhandahålla användbart innehåll, svara på frågor och delta i konversationer kan säljare bygga relationer och generera leads.

Inbound-försäljning: Inbound-försäljning sätter kunden i första rummet. Det är en försäljningsmetodik som fokuserar på att anpassa försäljningsupplevelsen utifrån var köparen befinner sig i sin resa. Denna strategi anpassar försäljningsinsatserna efter köparens behov för att erbjuda lösningar som passar bäst för deras individuella utmaningar.

Rådgivande försäljning: Denna strategi innebär att du agerar som en betrodd rådgivare till potentiella kunder. Fokus ligger på att bygga relationer, förstå kundens behov och problem och sedan rekommendera lösningar. Det handlar mer om dialog och mindre om att sälja.

Kontobaserad försäljning: Kontobaserad försäljning är en strategisk metod som behandlar enskilda konton som egna marknader. Det innebär att man skapar personliga köpupplevelser som tillgodoser de unika behoven och utmaningarna hos högvärdiga konton.

Var och en av dessa försäljningsstrategier kan göra din försäljningsprocess mer effektiv. Nyckeln till framgång är dock att förstå och välja vilken strategi som bäst passar din affärsmodell och kundbas. Inkorporera sedan strategin i din försäljningsplan och stöd den med rätt mall för försäljningsplan.

Tips och strategier för försäljningsplanering

Planering är en avgörande faktor för en framgångsrik försäljningsstrategi. Här är några värdefulla tips och strategier för att förbättra din försäljningsplanering:

1. Sätt upp tydliga mål: Beskriv tydligt vad du vill uppnå. Dina mål är din ledstjärna och ger riktning åt din försäljningsplanering. Dessa mål bör stämma överens med bredare affärsmål.

2. Förstå din målgrupp: Gör omfattande research om din målgrupp. Förstå deras behov, önskemål och problem. Ju mer du vet om dina potentiella kunder, desto bättre kan du positionera din produkt eller tjänst på ett effektivt sätt.

3. Implementera SMART-mål: Din försäljningsplan bör baseras på SMART-mål (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna). På så sätt blir dina mål tydliga, realistiska och spårbara.

4. Håll dig informerad om marknadstrender: Affärsmiljön förändras ständigt. Håll dig uppdaterad om de senaste branschtrenderna och konkurrenternas strategier för att hålla din försäljningsplan flexibel och effektiv.

5. Använd försäljningsverktyg: Effektiv användning av teknik kan helt förändra din försäljningsprocess. Bygg upp din försäljningsteknik med CRM-programvara, dataanalys och plattformar för försäljningsprojektledning som ClickUp för att automatisera processer och ge ditt säljteam en kraftfull boost.

6. Granska och justera din plan regelbundet: Din försäljningsplan bör vara ett dynamiskt dokument. Genom att regelbundet se över och justera din plan utifrån prestationsmått, marknadsförändringar eller förändringar i företagets mål säkerställer du att din försäljningsstrategi förblir relevant och effektiv.

7. Utbilda och stärk ditt säljteam: Framgången för alla planer ligger i genomförandet. Ge ditt säljteam rätt utbildning och resurser som de behöver för att effektivt genomföra försäljningsplanen. Uppmuntra dem också att komma med innovativa idéer.

8. Kundlojalitet: Fokusera inte bara på att skaffa nya kunder. Implementera strategier i din försäljningsplan för att behålla befintliga kunder, eftersom det ofta är mer kostnadseffektivt att behålla en lojal kundbas än att ständigt söka efter nya kunder.

9. Förfina ditt säljargument: Se till att ditt värdeerbjudande är starkt och övertygande. Ditt säljargument bör lyfta fram de unika värdena och fördelarna med din produkt eller tjänst.

10. Mät prestanda: Använd nyckeltal (KPI) för att mäta effektiviteten i din försäljningsplan. Detta kan ge värdefulla insikter om vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Genom att införliva dessa tips och strategier för försäljningsplanering i dina processer kan du förbättra effektiviteten i din försäljningsplan och öka dina chanser att lyckas. Var som alltid öppen för justeringar och förbättringar längs vägen!

Nå dina försäljningsmål med gratis mallar för försäljningsstrategier

En strategisk försäljningsplan gör det lättare att uppnå dina mål. Ge ditt team den vägledning och det stöd de behöver med hjälp av en väl utformad gratis mall för försäljningsplan.

Om du funderar på att förbättra ditt arbetssätt ytterligare kan du prova ClickUp gratis. Vi har inte bara fantastiska mallar för försäljningsprocesser: Vårt utbud av funktioner och AI-verktyg för försäljning gör det enkelt för dig att optimera och driva hela din försäljningstratt och ditt CRM-system från ett och samma ställe. ✨