7 kostnadsfria mallar för försäljningskontoplanering

Kunderna är livsnerven i vår verksamhet. Därför är det viktigt att ge dem service i världsklass. För att göra det måste du förstå deras behov och problem och göra ditt bästa för att tillgodose dem.

Ett effektivt sätt att säkerställa kundnöjdhet är att använda mallar för kundplanering. De gör det enkelt för strategiska kundansvariga att samla in värdefull information och låter dig skapa skräddarsydda strategier för att vårda befintliga partnerskap och skapa nya.

Kolla in vår lista över de sju bästa mallarna för att förbättra kundkommunikation, kundlojalitet och intäktspotential!

Vad är en mall för kontoplanering?

Kundplanering är en strategi som gör det möjligt för dig att bättre förstå potentiella och befintliga kunder, förbättra interaktionen och främja relationer. En mall för kundplanering är ett färdigt ramverk för att effektivisera denna process, främst genom att hjälpa dig att organisera viktig information. Med en väl utformad mall blir kundplaneringen mer fokuserad och effektiv genom hela processen.

Dessa mallar hjälper nyckelkundansvariga, marknadsförare och säljteam med uppgifter som:

Fastställ KPI:er , mät framgång och optimera framtida insatser för strategisk kontoplanering.

Ta emot nya kunder och förstå deras mål och utmaningar

Undersök kundernas branscher, trender och konkurrenssituation

Utveckla samarbetsstrategier för att maximera det tillhandahållna värdet

Vad kännetecknar en bra mall för kontoplanering?

Här är de viktigaste egenskaperna hos en mall för kundplanering som uppfyller alla krav:

Omfattande struktur : Innehåller avsnitt för att optimera de viktigaste stegen i processen. Dessa inkluderar kontoöversikt, mål, insikter, budget och utvärdering.

Intuitiv design : Lätt att navigera och förstå, lämplig för alla kompetensnivåer och avdelningar.

Anpassningsbar och skalbar: Tillräckligt flexibel för att passa olika typer av kunder och deras nyckelkundplaner.

Integreras med dina favoritverktyg : Lätt att integrera i ditt befintliga arbetsflöde

Handlingsbar: Gör det möjligt för dig att omvandla dina mål och planer till konkreta uppgifter och deadlines.

7 mallar för kontoplanering att använda

Om du behöver en solid grund och vägledning för att revolutionera ditt sätt att interagera med kunder, använd mallarna för kontoplanering nedan för att centralisera information, hantera relationer och processer, fördela resurser och skapa fantastiska affärsplaner – dina kunder kommer att tacka dig!

1. ClickUp-mall för kontoplanering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kontoplanering

ClickUp-mallen för kontoplanering är ett enkelt men kraftfullt verktyg för strategisk kontohantering. Den är nybörjarvänlig, så att vem som helst kan lära sig den på nolltid. Trots sin enkelhet erbjuder den många vyer och funktioner som hjälper dig att förbättra dina kundrelationer.

Kontolistan ger en tydlig översikt över alla dina kunder, komplett med deras grundläggande information. Kontona är som standard grupperade efter status, men du kan sortera dem efter stadium, prioritet eller andra viktiga detaljer för kontoplanering som du själv väljer.

Om matematik inte är din starkaste sida kommer du att bli glad att höra att den här mallen även kan utföra matematiska operationer. Om du behöver beräkna summan eller genomsnittet av exempelvis intäkterna från ett visst konto, håll muspekaren under kolumnen och välj alternativet Beräkna.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformationer förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

ClickUp Gantt-mall för kontoplanering

Ladda ner den här mallen ClickUp Gantt-mall för kontoplanering

Mallens Gantt-vy tar kontoplaneringen ett steg längre genom att hjälpa dig att visualisera alla dina kundrelaterade aktiviteter. Till skillnad från en vanlig kalender är det ett tvådimensionellt diagram som visar uppgiftens tidslinje och dess beroenden. Använd det för att hantera uppgifter och skapa exakta projektplaner för dina konton.

På vänster sida av vyn hittar du en lista över kunder och deras tillhörande uppgifter. Denna lista visar även detaljer såsom prioritet, status, ansvarig person och annan information som du väljer. Till höger på skärmen finns ett stapeldiagram vars längd symboliserar den beräknade varaktigheten för uppgifterna. Staplarna är färgade utifrån hur brådskande de är för att underlätta prioriteringen.

Nu när du är bekant med dess grundläggande element kommer det att vara en barnlek att använda Gantt-diagrammet! Klicka och dra för att flytta uppgifterna, eller expandera och förkorta dem genom att dra i kanterna.

Du kan också lägga till beroenden för att koppla ihop uppgifter. När du gör ändringar i någon av två eller flera uppgifter kommer de andra automatiskt att justeras för att bibehålla kopplingen.

Anta till exempel att du planerat ett möte med en kund för att diskutera nästa steg i ert samarbete, men måste flytta mötet till nästa vecka. Du behöver inte flytta hela arbetsflödet uppgift för uppgift. Du kan flytta endast mötet, så följer de beroende uppgifterna med.

ClickUp-mall för kontoplanering

Använd ClickUp-mallen för kontoplanering i tidslinjevyn för att få en snabb översikt över alla kontoplaneringsuppgifter.

Tidslinjevyn liknar Gantt-vyn när det gäller att underlätta tidshantering, men det finns några viktiga skillnader som kundansvariga bör tänka på.

Medan ett Gantt-diagram visar uppgifternas komplexitet är tidslinjevyn enklare och visar en enda kronologisk rad med händelser. Den ger dig en översikt över ditt kommande arbete.

Det är ett visualiseringsverktyg som ger en snabb översikt över uppgifter, deras namn, ansvariga, varaktighet och beroenden. Du kan använda det för att se vad som kommer härnäst, sätta upp milstolpar och skapa projektplaner. Allt detta hjälper dig att effektivt fördela resurser, öka ansvarstagandet och ingjuta förtroende hos intressenterna.

Välj vilka kriterier du vill gruppera och filtrera uppgifter efter. Precis som med Gantt-diagram kan du omplanera och ändra varaktigheten för objekt med några få klick. Genom att klicka på en uppgift visas all information du behöver för att slutföra den.

ClickUp Board-mall för kontoplanering

Använd ClickUp Account Planning Templates Board View för att visualisera allt kundrelaterat arbete.

Om listvyn är för överväldigande för dig, oroa dig inte. ClickUp-mallen för kontoplanering har också en förenklad tavla i Kanban-stil för bättre visualisering och hantering av konton och relaterade uppgifter.

Kunderna representeras med kort som du kan flytta genom att dra och släppa mellan kolumnerna. Enklare än så blir det inte!

Som standard är grupperingkriteriet kontostadiet, men du kan välja ett annat, till exempel prioritet eller komplexitet. Om du aktiverar swimlanes kan du införa en andra dimension för att ytterligare anpassa planeringsprocessen för nyckelkonton.

Korten innehåller information som ansvarig, varaktighet, kontots hälsa, procentuell fullbordande och månatlig intäkt. Som vanligt kan du anpassa deras utseende och klicka på uppgiften för att visa mer information, lägga till kommentarer och spåra tid.

2. ClickUp-mall för kontohantering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kontohantering

Kundplanering och kundhantering är nära relaterade till varandra. Medan planeringen fokuserar på att studera kundernas behov och utarbeta strategier, handlar kundhanteringen om det dagliga arbetet med kunderna. De är som ett lås och en nyckel – den ena är värdelös utan den andra!

För att hjälpa dig med din kontoplanering har vi skapat ClickUp-mallen för kontohantering. Den fungerar som en central databas för all kontoinformation och alla kontoaktiviteter. Använd den för att spåra uppgifter och deadlines och effektivisera kommunikationen.

Mallen finns i mappform och innehåller särskilda listor för viktiga kundplaner och tidigare kunder. De är fyllda med viktig information såsom kontaktuppgifter, vald prisplan och beräknad intäktsmöjlighet.

Huvudvyn erbjuder upp till sex anpassade vyer:

I riskzonen: En lista över befintliga relationer med lågt engagemang och som sannolikt kommer att upphöra. Engagemang: En lista över alla kunder grupperade efter deras engagemangsnivå. Prioriterade konton: En flexibel tavla som klassificerar konton efter deras prioritetsetikett. Gantt: Ett diagram för att hålla koll på uppgiftsschemat Client Success Playbook: Ett dokument för att dokumentera kritiska processer Registreringsformulär: Ett formulär som potentiella kunder kan fylla i och komma i kontakt med dedikerade nyckelkundansvariga.

3. ClickUp-mall för hantering av stora konton

Ladda ner den här mallen ClickUp Mall för hantering av stora konton

Trots dina bästa ansträngningar och hjälp av en praktisk mall är hanteringen av viktiga konton fortfarande komplex och arbetsintensiv. Det bästa sättet att effektivisera den och skapa konsekvens är att dokumentera varje steg i processen.

Mallen för hantering av stora konton från ClickUp är idealisk för planering på hög nivå. Den hjälper dig att utveckla ett effektivt arbetsflöde för kontohantering och centralisera viktig kontoinformation.

Den är i listform och innehåller flera vyer. Använd processöversiktslistan för att anteckna alla steg och uppgifter i din kontohanteringsprocess. Med några få klick kan du:

Tilldela uppgifter till teammedlemmar Definiera deras prioritet och komplexitet Uppdatera statusen

Lägg till dina egna specifika fält och experimentera med filtrering, sortering och gruppering för att få den översikt du behöver.

När du har definierat uppgifterna kan du använda Gantt- och tidslinjevyerna för att schemalägga och visualisera dem. Detta hjälper dig att identifiera kritiska uppgifter, spåra framsteg och fördela resurser för att optimera produktiviteten.

4. ClickUp-mall för resursplanering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för resursplanering

Kundhantering kräver vanligtvis en del jonglerande mellan kundens önskemål och dina möjligheter. Du vill ge så mycket värde som möjligt utan att överbelasta din personal eller maxa dina resurser. Det handlar om att hitta den perfekta balansen.

Lyckligtvis är det här som resursplaneringsmallen från ClickUp kommer in. Det är som att ha en personlig resurshanteringsassistent som är tillgänglig dygnet runt. Det är ett omfattande system som är utformat för företag av alla storlekar, särskilt de som har resursbegränsningar och kapacitetsbrister.

Mallen finns i listform och innehåller flera vyer:

Kundlista

Projektkoordinatorernas styrelse

Projektkoordinatorers arbetsbelastning

Teamets arbetsbelastning

Aktivitetsdiagram

Tidslinje

Du kan gärna lägga till anpassade vyer för att skräddarsy mallen efter ditt arbetsflöde. Du kan till exempel skapa en ny listvy som är avsedd enbart för budgetering eller utrustning.

Mallen innehåller också många verktyg för tidshantering. I vyn Arbetsbelastning kan du snabbt bedöma teammedlemmarnas tillgänglighet och kapacitet. Fördela uppgifter genom att dra och släppa dem från höger sidofält till diagrammet. Anställda kan också spåra tiden i appen, vilket bidrar till att säkerställa korrekt fakturering.

5. ClickUp-mall för affärsplan

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för affärsplan

Denna ClickUp-mall för affärsplaner är en game changer för nya företag och för dem som vill ta sin befintliga verksamhet till nya höjder. Det är ett användarvänligt verktyg som ger ett strukturerat ramverk för att beskriva dina mål, strategier och handlingsplaner.

Mallen är omfattande, men kan enkelt anpassas till olika scenarier och syften. Det bästa är att den är lätt att skala upp när ditt företag växer.

Mallen finns i flera vyer, bland annat:

Ämnen : En lista över ämnen som bör tas upp när man diskuterar lanseringen av ett nytt företag.

Status : En tavelvy över ämnen, dvs. uppgifter, grupperade efter status.

Gantt : Ett diagram som hjälper dig att planera och hålla koll på tidsplanen.

Affärsplan: Ett dokument där du kan beskriva ditt företag och din vision, redogöra för marknadsförings- och : Ett dokument där du kan beskriva ditt företag och din vision, redogöra för marknadsförings- och försäljningsmål samt definiera mätvärden och milstolpar.

6. Mall för strategisk försäljningsplan av Template.net

via Template.net

Om du vill optimera dina försäljningsinsatser och anpassa dem efter dina kunders behov och mål, ta en titt på denna mall för strategisk försäljningskontoplanering från Template.net. Med all viktig information samlad i ett enda dokument kan du skapa en vinnande strategi för försäljningstillväxt och bygga en långvarig, ömsesidigt fördelaktig relation med dina kunder.

I mallen finns avsnitt som täcker alla viktiga aspekter av försäljningskontoplanering. Börja med att lägga upp en sammanfattning, mål och kontouppgifter. I nästa avsnitt gör du en SWOT-analys för kunden och deras konkurrenter och jämför sedan resultaten för att få värdefulla insikter.

Det sista avsnittet, som är handlingsplanen, definierar de steg som krävs för att nå de önskade målen. Avsluta med nyckeltal och en rapportplan för försäljningen, så har du en perfekt färdplan för framgång.

Denna mall fungerar i Google Docs, Word, PDF-läsare och Apple Pages. Du måste prenumerera på Template.net för att ladda ner dokumentet, men du kan redigera det direkt på webbplatsen utan kostnad.

7. Mall för affärsplan i Google Docs

via Google Docs

Denna affärsplanmall i Google Docs kan vara en ovärderlig resurs för alla nykomlingar i affärsvärlden. Att kalla den omfattande vore en kraftig underdrift – den är 45 sidor lång!

Dokumentet täcker allt – från sekretessavtal och sammanfattning till utgifter och bilagor. Det innehåller tabeller, diagram och listor för att underlätta läsbarheten.

Det är enkelt att konfigurera och använda mallen. När du har öppnat dokumentet skapar du en kopia så att du kan redigera det. Ersätt sedan, avsnitt för avsnitt, den fylltext som finns med din egen text och följ de angivna riktlinjerna för bästa resultat.

Typer av mallar för kontoplanering

Mallar för kontoplanering finns i olika former, var och en utformad för att tillgodose olika aspekter av kontohantering. Här är några vanliga typer av mallar för kontoplanering som du kan stöta på:

Mall för strategisk kundplan: Denna typ av mall fokuserar på långsiktiga strategier och mål för en specifik nyckelkund. Den innehåller vanligtvis avsnitt för målsättning, förståelse för kundens verksamhet och behov, identifiering av tillväxtmöjligheter och utformning av en strategisk handlingsplan.

Mall för försäljningskonto: En mall för försäljningskonto är avsedd för säljteam. Den innehåller ofta avsnitt för att identifiera viktiga beslutsfattare, analysera konkurrenter, spåra försäljningsmål och beskriva strategier för att öka försäljningen inom kontot.

Mall för kundframgångsplan: Denna mall är utformad för att hjälpa kundframgångsteam att hantera sina konton effektivt. Den innehåller vanligtvis avsnitt för att förstå kundresan, identifiera kundernas problem, sätta upp mål för kundnöjdhet och planera initiativ för att förbättra kundframgången.

Mall för kontohanteringsplan: En mall för kontohanteringsplan är ett omfattande verktyg för att hantera ett konto på alla fronter. Den kan innehålla avsnitt för att sätta upp mål, identifiera viktiga intressenter, göra SWOT-analyser, utveckla en handlingsplan och följa upp framsteg.

Mall för nyckelkundsplan: Denna typ av mall används för att hantera större kunder som står för en betydande del av företagets intäkter. Den innehåller vanligtvis avsnitt för att förstå kundens strategiska mål, identifiera möjligheter till merförsäljning eller korsförsäljning och skapa en skräddarsydd serviceplan.

Mall för kontoutvecklingsplan: En mall för kontoutvecklingsplan används när målet är att utveckla kontot. Den innehåller ofta avsnitt för att identifiera tillväxtmöjligheter, sätta upp tillväxtmål, beskriva en försäljningsstrategi och följa utvecklingen.

Hur man använder en mall för kontoplanering

En mall för kundplanering är ett värdefullt verktyg för att effektivisera dina försäljningsstrategier och förbättra kundrelationerna. Men hur använder man den egentligen? Nedan beskriver vi stegen för att effektivt använda en mall för kundplanering.

Förstå mallen: Varje mall för kontoplanering kan variera i utformning och struktur, men de innehåller i allmänhet avsnitt för målsättning, SWOT-analys, viktiga intressenter, handlingsplaner och uppföljning av framsteg. Bekanta dig med dessa avsnitt för att förstå vilken information som krävs. Sätt upp tydliga mål: Börja med att sätta upp tydliga mål för ditt konto. Vad vill du uppnå? Det kan handla om att expandera din verksamhet inom kontot, förbättra kundnöjdheten eller öka kontots lönsamhet. Skriv ner dessa mål i den avsedda delen av mallen. Gör en SWOT-analys: SWOT-analysen (styrkor, svagheter, möjligheter, hot) hjälper dig att förstå kontots aktuella status. Identifiera dina styrkor och svagheter inom kontot, samt eventuella tillväxtmöjligheter eller potentiella hot som kan hindra din utveckling. Identifiera viktiga intressenter: Varje konto har viktiga intressenter eller beslutsfattare. Det är viktigt att identifiera vilka dessa personer är, förstå deras behov och förväntningar och dokumentera denna information i mallen. Utveckla en handlingsplan: Efter att ha satt upp mål och genomfört en SWOT-analys utvecklar du en strategisk handlingsplan. Denna plan bör beskriva de steg du kommer att vidta för att uppnå dina mål, med tydliga åtgärder, ansvariga parter och tidsplaner. Spåra framsteg: De flesta mallar innehåller ett avsnitt för att spåra framsteg mot dina mål. Uppdatera detta avsnitt regelbundet för att hålla koll på dina prestationer och justera dina strategier efter behov. Granska och uppdatera regelbundet: En kundplan är inte ett dokument som man skapar en gång och sedan glömmer bort. Det bör vara ett levande dokument som du granskar och uppdaterar regelbundet. Detta säkerställer att planen förblir relevant och anpassad efter eventuella förändringar i kundrelationen eller din affärsstrategi.

Kom ihåg att en mall för kundplanering är ett verktyg som hjälper dig att styra din strategi och dina åtgärder. Det handlar inte om att fylla i varje avsnitt perfekt, utan om att använda mallen som ett ramverk för att fördjupa din förståelse för kunden, samordna ditt team och driva strategiska åtgärder mot dina mål.

En översikt över de bästa mallarna för kontoplanering

Ta en titt på tabellen nedan för att jämföra mallarna på vår lista och deras fördelar:

Mall Hur du kan använda det ClickUp-mall för kontoplanering (listvy) Håll koll på all information som rör dina konton och prioritera uppgifter. ClickUp-mall för kontoplanering (Gantt-vy) Hantera schemat för dina konto-relaterade uppgifter till perfektion med all relevant information nära till hands. ClickUp-mall för kontoplanering (tidslinjevy) Få en bred översikt över schemat, framstegen och milstolparna för dina konto-relaterade aktiviteter. ClickUp-mall för kontoplanering (tavlevy) Planera och visualisera uppgifter och relaterad information i en praktisk, smidig tavelvy. ClickUp-mall för kontohantering Effektivisera kontohanteringen, spåra uppgifter och underlätta kundkommunikationen. ClickUp Mall för hantering av stora konton Utveckla ett effektivt arbetsflöde för hantering och lagra information som är viktig för beslutsfattandet. ClickUp-mall för resursplanering Fördela resurser, tilldela uppgifter och optimera produktiviteten. ClickUp-mall för affärsplan Skissera mål, strategier och handlingsplaner för din nya verksamhet. Strategisk försäljningsplan för konton från Template.net Utveckla professionella strategier för försäljningstillväxt och hjälp kunderna att expandera sina verksamheter. Google Docs-mall för affärsplan Skapa en detaljerad affärsplan med vägledning för varje avsnitt.

Förbättra din kontoplanering med ClickUp-mallar

Med sin flexibilitet och användarvänlighet kommer dessa mallar garanterat att ta din kontoplanering till nästa nivå. Använd dem för att stärka dina kundrelationer och i slutändan driva tillväxt och skapa ömsesidiga fördelar. Starta ett gratis ClickUp-arbetsutrymme idag!