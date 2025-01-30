De 15 bästa plattformarna för säljstöd 2025

När säljteam förbereder sig för att nå nya höjder under 2024 är en sak säker: föråldrade metoder räcker inte i dagens föränderliga marknad. Nyckeln till oöverträffad framgång ligger i att anamma branschledande verktyg för säljstöd som ger ditt säljteam möjlighet att prestera på topp.

Tiden för besvärliga manuella processer och missade möjligheter är förbi. Bland dessa 15 bästa verktyg och appar för säljstöd kan dina säljare välja det som passar bäst och blomstra som aldrig förr. Från strömlinjeformade arbetsflöden till datadrivna insikter – gör dig redo att frigöra hela potentialen hos dina säljteam.

Vad är en plattform för säljstöd?

Programvara för säljstöd är ett kraftfullt verktyg som är utformat för att förbättra effektiviteten i ett företags säljprocess. Det överbryggar klyftan mellan marknadsföring och försäljning genom att tillhandahålla en centraliserad plattform som innehåller allt relevant innehåll, data och verktyg som behövs för en framgångsrik försäljning.

Vad ska du leta efter i en plattform för säljstöd?

Letar du efter rätt verktyg för säljstöd som hjälper dig att förenkla dina processer och förkorta din säljcykel? Dessa faktorer hjälper dina säljare att skilja det bästa alternativet för din organisation från andra säljverktyg på marknaden.

Användarvänligt gränssnitt : Ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt är avgörande för att dina säljare snabbt ska kunna ta till sig verktyget. Det säkerställer att säljstödverktyget är lätt att navigera och förstå, vilket minskar inlärningskurvan och förbättrar den övergripande effektiviteten.

Sömlös integration med befintlig teknik: Leta efter säljstödverktyg som erbjuder sömlös integration med din befintliga teknik, såsom CRM-system och kommunikationsplattformar. Integrationen effektiviserar arbetsflöden, säkerställer datakonsistens och sparar tid genom att säljare slipper överföra data manuellt mellan olika applikationer.

Innehållshantering och organisation: Prioritera verktyg för säljstöd som underlättar innehållshantering och organisation, så att dina säljare enkelt kan komma åt relevant säljmaterial. Effektiv innehållshantering säkerställer att ditt säljteam snabbt kan hitta rätt resurser för att stödja sina säljinsatser, vilket leder till bättre kundinteraktioner.

Anpassnings- och personaliseringsalternativ: Välj säljstödverktyg som kan anpassas och personaliseras efter ditt teams specifika behov och arbetsflöden. Alla säljteam arbetar på olika sätt, och flexibiliteten att skräddarsy appen efter dina processer maximerar dess effektivitet.

Funktioner för försäljningsanalys och rapportering: Leta efter försäljningsverktyg som erbjuder robusta analys- och rapporteringsfunktioner för dina säljare. Med dessa verktyg kan du följa ditt säljteams prestationer, identifiera framgångsrika strategier och hitta områden som kan förbättras. Datadrivna insikter möjliggör bättre beslutsfattande och bidrar till att öka den totala försäljningsproduktiviteten.

Säkerhetsåtgärder: Välj säljstödverktyg som prioriterar säkerhet för att skydda känslig försäljningsdata och kundinformation. Säljstödappar kan innehålla proprietär information, kunddata och konfidentiella försäljningsstrategier. Starka säkerhetsåtgärder förhindrar obehörig åtkomst och potentiella dataintrång, vilket garanterar säkerheten för ditt företag och dina kunder.

En användarvänlig och integrerad app med effektiv innehållshantering, anpassningsalternativ, robust analys och förstklassig säkerhet kommer att höja ditt säljteams produktivitet, förbättra försäljningsresultaten och i slutändan ge exceptionella resultat för ditt företag.

De 15 bästa säljstödplattformarna att använda 2024 (gratis och betalda)

Bästa appen för säljstöd med gratis funktioner

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp har visat sig vara en game changer med en omfattande uppsättning funktioner som effektiviserar säljprocesser, förbättrar teamsamarbetet och höjer produktiviteten till oöverträffade höjder. Det intuitiva gränssnittet och de anpassningsbara alternativen tillgodoser de unika behoven hos varje säljare, vilket gör det till ett verktyg som verkligen kan anpassas efter alla teams krav.

Med ClickUp kan säljchefer enkelt tilldela uppgifter, övervaka framsteg och få värdefulla insikter om sitt teams prestationer. Det centraliserar kommunikationen, säkerställer att alla teammedlemmar är på samma sida och gör det möjligt för dem att avsluta affärer snabbare och mer effektivt. Säg adjö till besvärliga kalkylblad, trassliga e-postkedjor och missade möjligheter – ClickUp tar hand om allt!

Men det som skiljer ClickUp från sina konkurrenter är dess ständiga engagemang för innovation. ClickUp-teamet uppdaterar och förfinar kontinuerligt plattformen, ligger steget före och anpassar sig till de föränderliga behoven hos säljare över hela världen. Från den första lanseringen till sin nuvarande status har ClickUp förtjänat sitt rykte som en pålitlig och innovativ allierad för säljare överallt.

ClickUps bästa funktioner

Med ClickUps CRM kan du hantera alla dina interaktioner och relationer på ett och samma ställe. Det integreras också smidigt med andra befintliga CRM-verktyg.

ClickUps mall för försäljningsstrategi hjälper säljteam att dokumentera sin försäljningsstrategi för att öka intäkterna och effektivisera försäljningsverksamheten.

ClickUp fungerar som en knutpunkt för alla projektledningsbehov, från realtidskommunikation, samarbete , dokumentdelning och mycket mer.

ClickUp har en tidshanteringsfunktion som hjälper till att förbättra effektiviteten på lång sikt och tilldela korrekta tidsramar för olika säljstödjande uppgifter.

Med ClickUp får du tillgång till dussintals försäljningsmallar och CRM-mallar som passar dina affärsbehov, och du kan spara tid med bara ett enda verktyg för försäljningsstöd. Prova ClickUps mall för försäljningspipeline för att komma igång!

Ladda ner den här mallen Hantera varje steg i din försäljningsprocess med hjälp av ClickUp Sales Pipeline Template.

Begränsningar i ClickUp

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen.

Många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassade priser tillgängliga

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Ambition

Bästa produktivitetsverktyget för säljstöd

via Ambition

Ambition är en plattform för säljledning som är skräddarsydd för att öka effektiviteten och produktiviteten hos säljteam. Den är utformad för att skapa transparens och ansvarstagande i säljprocessen och erbjuder ett brett utbud av funktioner som fokuserar på att spåra, analysera och motivera prestationer.

Med Ambition kan säljchefer sätta upp anpassade mål och riktmärken för sina teammedlemmar och visualisera framstegen genom dynamiska dashboards. Plattformens gamification-funktioner tillför ett element av tävling och spänning, vilket uppmuntrar enskilda säljare att nå och överträffa sina mål.

Genom integration med olika CRM-verktyg säkerställer Ambition spårning av data i realtid och erbjuder praktiska insikter som vägledning för säljstöd. Analyskomponenten hjälper också till att identifiera trender och förbättringsområden, vilket främjar en kultur av kontinuerligt lärande och tillväxt.

Sammantaget fungerar Ambition som ett omfattande verktyg för säljorganisationer av olika storlek, som strävar efter att skapa en mer engagerad, driven och framgångsrik säljstyrka.

Ambitions bästa funktioner

Få tillgång till KPI-övervakning, bokningsstatistik och samtalsloggar för att enkelt mäta framsteg.

Realtidsincitament för säljare

Automatiserade coachningsfunktioner

Kommunikation i appen

Ambitionsbegränsningar

Ibland kan det uppstå en tidsfördröjning mellan när en åtgärd initieras och när den visas i appen.

För många filter

Klumpig Salesforce-integration jämfört med andra verktyg för säljstöd

Ambition-prissättning

Kontakta Ambition för prisuppgifter.

Ambition kundbetyg

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (15+ recensioner)

3. EngageBay

Bästa allt-i-ett-verktyget för säljstöd

via EngageBay

EngageBay fungerar som ett allt-i-ett-verktyg för försäljningsstöd, marknadsföring och CRM. Det är ett användbart verktyg för försäljningsstöd för nystartade företag som söker funktionalitet och prisvärdhet i en och samma programvara. Med EngageBay kan små och medelstora företag skaffa, engagera och behålla sina idealkunder.

Från e-postkampanjer till inlägg på sociala medier – plattformen gör det möjligt för användare att schemalägga och hantera olika marknadsföringsaktiviteter. EngageBay erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för att hantera försäljning och driva tillväxt. Den är utformad för att ge en tydlig översikt över försäljningspipelines och spåra kundinteraktioner.

CRM-komponenten i EngageBay centraliserar all kundinformation, vilket underlättar kommunikation och främjar relationer.

EngageBays bästa funktioner

Prisvärda prisplaner

Responsiv kundsupport

Uppgiftspanel som även fungerar som projektverktyg

Enkel webbplatsinstallation

Fullt funktionellt CRM

EngageBays begränsningar

Extra kostnad för tilläggsfunktioner

E-postsynkroniseringsfunktionen är inte tillgänglig i planer under pro.

Vissa funktioner är begränsade i mobilversionen.

Få mallalternativ för säljstödjande innehåll

Priser för EngageBay

Gratis: 0 dollar

Grundläggande: 12,74 $/användare/månad

Tillväxt: 42,49 $/användare/månad

Pro: 84,99 $/användare/månad

EngageBay kundbetyg

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Kolla in dessa försäljningsappar!

4. Fision

Bästa verktyget för hantering av försäljningsinnehåll

via Fision

Fision erbjuder en sammanhängande strategi för säljstöd och marknadsföringsautomatisering och fokuserar på att förbättra varumärkets konsistens och påskynda säljprocessen.

Plattformen underlättar skapandet, distributionen och spårningen av anpassat digitalt försäljningsinnehåll, vilket säkerställer samordning mellan marknadsförings- och säljteam.

Med ett omfattande bibliotek av förhandsgodkända varumärkesresurser och mallar hjälper Fision till att upprätthålla ett enhetligt utseende och budskap i all kommunikation.

Dess automatiseringsfunktioner möjliggör riktade kampanjer och personaliserad kommunikation med olika kundsegment och i olika stadier av köpprocessen.

Integration med befintliga CRM-system ger realtidsinsikter om kundengagemang och innehållseffektivitet.

Analysverktygen i Fision stöder kontinuerlig optimering, lyfter fram vad som tilltalar målgruppen och föreslår förbättringsområden. Plattformens övergripande mål är att överbrygga klyftan mellan marknadsföringsteam och säljteam och skapa en strömlinjeformad strategi för att engagera potentiella kunder.

Fisions bästa funktioner

Responsivt supportteam

Anpassningsbar plattform för säljstöd

Tillgång till kampanjanalyser

Lösningar för hantering av digitala tillgångar

Fision-begränsningar

Inga prisplaner är offentligt listade på Fisions webbplats.

Fision-prissättning

Kontakta Fision för prisuppgifter.

Fision kundbetyg

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

5. Dialpad

Bäst för molnkommunikation

via Dialpad

Dialpad är specialiserat på molnbaserad kommunikation och erbjuder en plattform för säljstöd som förenar röst, video, meddelanden och möten mellan olika enheter. Plattformen är utformad för att anpassas till moderna sälj- och marknadsföringsteam och erbjuder flexibilitet och tillgänglighet, både på kontoret och vid distansarbete.

Den AI-drivna röstintelligensfunktionen i Dialpad transkriberar samtal i realtid och erbjuder insikter och analyser som hjälper företag att fatta datadrivna beslut. Med integrationer för populära produktivitets- och samarbetsverktyg syftar den till att effektivisera kommunikationen inom organisationer av alla storlekar.

Säkerhet är också en prioritet, med kryptering och efterlevnadsstandarder på företagsnivå. Dialpads mångsidighet och användarvänliga gränssnitt gör det till ett populärt val för företag som vill förbättra sin kommunikationsinfrastruktur.

Dialpads bästa funktioner

Responsiv kundsupport

Sömlös integration med Microsoft Teams och G Suite

Enkel navigering

Intuitivt användargränssnitt

Begränsningar för Dialpad

Ingen gratisversion

Priser för Dialpad

Företagskommunikation Standard: 15 USD/månad per användare Pro: 25 USD/månad per användare Enterprise: Kontakta Dialpad för prisuppgifter

Standard: 15 USD/månad per användare

Pro: 25 USD/månad per användare

Företag: Kontakta Dialpad för prisuppgifter

AI-möten Gratis : 0 $/månad per användare Business : 15 $/månad per användare

Gratis : 0 $/månad per användare

Företag : 15 USD/månad per användare

AI-kontaktcenter Pro : Kontakta Dialpad för prisuppgifter Enterprise : Kontakta Dialpad för prisuppgifter

Pro : Kontakta Dialpad för prisuppgifter

Företag : Kontakta Dialpad för prisuppgifter

AI-försäljningscenter Pro : Kontakta Dialpad för prisuppgifter Enterprise : Kontakta Dialpad för prisuppgifter

Pro : Kontakta Dialpad för prisuppgifter

Företag: Kontakta Dialpad för prisuppgifter

Standard: 15 USD/månad per användare

Pro: 25 USD/månad per användare

Företag: Kontakta Dialpad för prisuppgifter

Gratis : 0 $/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Pro : Kontakta Dialpad för prisuppgifter

Företag: Kontakta Dialpad för prisuppgifter

Pro : Kontakta Dialpad för prisuppgifter

Företag: Kontakta Dialpad för prisuppgifter

Kundbetyg för Dialpad

G2: 4,3/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (490+ recensioner)

6. Showpad

Bästa systemet för hantering av försäljningsinnehåll

via Showpad

Showpad är en plattform som kombinerar försäljningsinnehåll, beredskap och engagemang i ett enda kraftfullt verktyg.

Det strävar efter att överbrygga klyftan mellan verktyg för säljstöd och marknadsföring genom att erbjuda funktioner som gör det möjligt för team att dela innehåll för säljstöd på ett mer effektivt sätt och interagera med kunderna på ett mer personligt sätt.

Med insikter och analyser ger Showpad värdefull feedback om innehållets prestanda, vilket hjälper organisationer att förstå vilket säljstödmaterial som tilltalar deras målgrupp. Plattformens utbildnings- och coachningsmoduler säkerställer att säljteamet är väl förberett och i linje med företagets mål.

Integration med olika CRM- och säljstödssystem för innehållshantering ökar användarvänligheten och möjliggör ett mer enhetligt arbetsflöde för säljstöd.

Genom att förbättra samarbetet och tillhandahålla de verktyg som behövs för en mer dynamisk och välgrundad försäljningsprocess strävar Showpad efter att öka effektiviteten och framgången för säljteam inom alla branscher.

Showpads bästa funktioner

Showpad "SharedSpaces" för realtidssamarbete kring säljstödjande innehåll

Enkel navigering i innehållet

Integreras väl med andra viktiga verktyg för att förbättra arbetsflödet.

Automatiserad onboarding och coaching

Få tillgång till datadrivna insikter om dina säljstödjande material

Showpads begränsningar

Det kan vara lite svårt att hitta taggar.

Begränsade designer för ditt säljstödjande innehåll

Priser för Showpad

Viktigt: Kontakta Showpad för prisuppgifter.

Plus: Kontakta Showpad för prisuppgifter

Ultimate: Kontakta Showpad för prisuppgifter

Showpads kundbetyg

G2: 4,6/5 (över 1600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

7. Cloze

Bäst för hantering av säljrelationer

via Cloze

Cloze är en plattform som är utformad för att effektivisera relationshantering och fungerar som en personlig assistent för dina professionella kontakter. Den håller automatiskt reda på dina interaktioner i olika kanaler, såsom e-post, telefonsamtal och sociala medier, och samlar all information om försäljningsstöd i en enhetlig vy.

På så sätt hjälper Cloze användarna att hantera sina relationer med kunder, klienter och kollegor utan den manuella insats som normalt krävs. Det erbjuder intelligenta påminnelser och praktiska insikter, så att du kan hålla koll på viktiga datum, uppföljningar och andra kritiska uppgifter.

Clozes analys- och rapporteringsverktyg ger en detaljerad förståelse för dina relationer och interaktioner, vilket möjliggör bättre beslutsfattande och prioritering.

Clozes bästa funktioner

Uppföljningspåminnelser så att du kommer ihåg att skicka säljstödjande innehåll vid rätt tidpunkt.

Möjlighet att logga möten

Spårning av e-post och meddelanden

Mobilappsfunktion och integration med Mac

Integration med Evernote och Dropbox

Cloze-begränsningar

För mycket fokus på Google-integrationer samtidigt som andra viktiga verktyg som Asana och Trello försummas.

Priserna kan vara lite höga för små team.

Arbetsflödet är lite klumpigt jämfört med annan säljstödjande programvara.

Cloze-prissättning

Cloze Pro: 17 USD/månad per användare

Business Silver: 21 USD/månad per användare

Business Gold: 29 $/månad per användare

Business Platinum: 42 USD/månad per användare

Cloze kundbetyg

G2: 3,75 (30+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (10+ recensioner)

8. Outreach

Bästa plattformen för säljengagemang

via Outreach

Outreach är en ledande plattform för säljengagemang som erbjuder mer än bara kommunikation med potentiella kunder. Med unika säljstödjande funktioner som sekvensplanering, A/B-testning av meddelanden och inbyggda samarbetsverktyg kan ditt säljteam utforma mer personliga och effektiva engagemangsstrategier.

Plattformens praktiska analyser ger en djupgående förståelse för potentiella kunders beteende och försäljningsresultat, vilket möjliggör ständig förfining och förbättring av försäljningsstrategier.

Dessutom skapar Outreachs förmåga att integreras med annan säljstödjande programvara, inklusive CRM-system och plattformar för marknadsföringsautomatisering, en enhetlig och strömlinjeformad säljprocess. Specialiserade utbildnings- och supporttjänster som erbjuds av plattformen hjälper säljare att uppnå sina mål, vilket gör Outreach till en mångsidig lösning för organisationer som vill förbättra sin säljutbildning.

Outreach bästa funktioner

Flera tidszonalternativ för kundrelationshantering med potentiella kunder över hela världen.

Intuitivt användargränssnitt

Fungerar bra tillsammans med andra lösningar

Möjlighet att skapa drip-kampanjer och automatisera sekvenser för försäljningsinnehåll

Enkelt att skapa e-postscheman

Begränsningar i räckvidden

Kan vara lite svårt att söka i systemet

Inlärningskurvan är hög jämfört med annan programvara för säljstöd.

Popup-påminnelsefunktionen fördröjs ibland

Du kan inte skapa massmejl så enkelt som du kanske hoppas

Priser för Outreach

Standard: Kontakta Outreach för prisuppgifter

Professionell: Kontakta Outreach för prisuppgifter

Kundbetyg för Outreach

G2: 4,3/5 (över 3100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (280 recensioner)

9. Salesloft

Bäst för automatisering av försäljningsprocesser

via Salesloft

Genom att fokusera på automatisering av arbetsflöden gör Salesloft det möjligt för säljare att skapa personliga interaktionssekvenser, vilket sparar värdefull tid och säkerställer konsekvens.

Saleslofts realtids-e-postspårning och analys ger säljare insikt i kundengagemang och responsivitet, vilket gör det möjligt för säljteam att finjustera sin strategi efter behov.

Integrationer med stora CRM-system och andra affärsverktyg säkerställer ett smidigt informationsflöde genom olika stadier av försäljningscykeln.

Plattformen erbjuder dessutom coaching- och utvecklingsfunktioner som bidrar till försäljningschefernas professionella utveckling.

Med fokus på att förbättra din försäljningsstrategi och effektivitet genom en kombination av automatisering, analys och säljutbildning är Salesloft en värdefull tillgång för moderna försäljningschefer.

Saleslofts bästa funktioner

Tillgång till förinställda mallar för offerter och CRM

Calendly-länkintegrationer för möten med potentiella kunder

Skapa enkelt drip-kampanjer

Importera e-postmall

Möjlighet att spåra samtal och e-post

Sömlös integration med andra appar

Begränsningar för Salesloft

Telefonuppringaren hänger sig ibland

SalesForce-integrationen är inte den smidigaste.

Vissa användare rapporterar problem med webbläsartillägget.

Priser för Salesloft

Väsentligt: Kontakta Salesloft för prisuppgifter

Avancerat: Kontakta Salesloft för prisuppgifter

Premier: Kontakta Salesloft för prisuppgifter

Salesloft kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 3600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

10. Highspot

Bästa utbildningsprogramvaran för säljstöd

via Highspot

Highspot erbjuder en rad funktioner som hjälper ditt säljteam att kommunicera med kunderna på ett mer effektivt sätt. Det innehåller verktyg för innehållshantering, säljutbildning, coaching och kundrelationshantering för att skapa en enhetlig plattform för framgångsrik försäljning.

Highspots funktion för innehållsoptimering säkerställer att säljare har tillgång till det mest relevanta och effektiva innehållet för säljstöd, vilket möjliggör mer engagerande interaktioner med potentiella kunder.

Dess AI-drivna sökfunktion och rekommendationer förenklar ytterligare upptäckten av innehåll och säkerställer att rätt försäljningsinnehåll alltid finns till hands.

Highspot tillhandahåller även detaljerade analyser av användningen av försäljningsinnehåll och köparengagemang, vilket möjliggör en kontinuerlig förfining av din strategi för säljstöd.

Med interaktiva säljutbildningsmoduler och support i realtid är Highspots plattform utformad för att ge ditt säljteam de verktyg de behöver för att lyckas i dagens konkurrensutsatta marknad.

Highspots bästa funktioner

Skärmdelning

Import av innehåll

Skapa en anpassad rapport om interaktion med potentiella kunder

Tillgång till uppdaterat resursbibliotek

AI-drivna rekommendationer

Internt samarbete

Highspots begränsningar

Det kan ta lite tid att lära sig hur det fungerar.

Priser för Highspot

Kontakta Highspot för prisuppgifter.

Highspots kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 1000 betyg)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

11. Gong

Bäst för försäljningsproduktivitet

via Gong

Gong är ett verktyg för säljstöd som är utformat för att förbättra säljens effektivitet och produktivitet. Det använder konversationsanalys för att ge insikter om resultatet av säljsamtal och möten, vilket hjälper till att förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar i kundinteraktioner.

Gongs bästa funktioner

Gong erbjuder realtidsinspelning, transkribering och analys av säljsamtal och möten, vilket ger insikter och effektiv coaching av säljteam.

Gong integreras med populära CRM-system.

Plattformen erbjuder en funktion för att spåra affärer som hjälper säljteam att förstå var de befinner sig i försäljningscykeln.

Gongs begränsningar

Integration med vissa populära försäljningsverktyg saknas.

Vissa användare har rapporterat att transkriptionerna inte är 100 % korrekta.

Gongs prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Gongs kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 5 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 520 recensioner)

12. LeadLoft

Bäst för leadgenerering

via LeadLoft

LeadLoft är ett omfattande verktyg för säljstöd som hjälper företag att påskynda sin leadgenereringsprocess. Det erbjuder en integrerad plattform där team kan upptäcka och vårda leads, från den första kontakten till affärens slutförande.

LeadLofts bästa funktioner

LeadLoft tillhandahåller en databas med miljontals företag för marknadsföring, som kan begränsas med hjälp av specifika filter.

Det gör det möjligt för användare att skicka ut personliga och automatiserade e-post kampanjer till potentiella kunder.

Programvaran integreras också med ditt befintliga CRM-system för att ge detaljerad analys av dina marknadsföringskampanjers framgångar.

LeadLofts begränsningar

Vissa användare har rapporterat att plattformen kräver en inlärningskurva för att förstå alla funktioner och möjligheter.

Plattformen erbjuder inte telefonsupport, vilket vissa användare kanske föredrar.

LeadLoft-priser

All-Access: 100 $/månad (inkluderar 2 användare – ytterligare användare kostar 100 $/månad per användare)

Hanterad tjänst: Kontakta oss för prisuppgifter

LeadLoft kundbetyg

G2: 5/5 (10+ recensioner)

Capterra: n/a

13. Fireflies. ai

Bästa AI-verktyget för säljstöd

Fireflies. ai är ett AI-baserat verktyg för säljstöd som automatiskt spelar in, transkriberar och extraherar åtgärder från möten. Det är ett utmärkt verktyg för säljteam som vill fokusera på själva mötet, snarare än att ta anteckningar eller manuellt registrera beslut och åtgärdspunkter.

Fireflies. ai bästa funktioner

Diskussioner och beslut från möten transkriberas automatiskt och viktiga insikter markeras.

End-to-end-kryptering garanterar hög säkerhet och konfidentialitet.

Det stöder integration med de flesta populära verktyg för videokonferenser, såsom Zoom, Google Meet och Microsoft Teams.

Plattformens AI kan konfigureras för att automatiskt delta i möten och ta anteckningar, samtidigt som den förblir tyst under mötet.

Fireflies. ai begränsningar

Vissa användarrecensioner tyder på att AI-transkriptionen kan förbättras och ibland kräver manuell korrigering.

Begränsade rapporteringsfunktioner jämfört med andra säljstödverktyg på marknaden

Fireflies. ai-prissättning

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Fireflies. ai kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4/5 (5 recensioner)

14. Dropbox Sign

Bäst för hantering av kontrakt

via DropBox Sign

Dropbox Sign erbjuder ett enkelt sätt att skicka, underteckna och hantera kontrakt, avtal och andra juridiskt bindande dokument. Detta verktyg för säljstöd förenklar signaturprocessen för dig och dina kunder, vilket gör det enkelt att hantera även stora volymer av försäljningskontrakt.

Dropbox Signs bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt för att skapa och skicka dokument för signering

Användarvänliga verktyg för hantering och spårning av dokumentstatus

Sömlös integration med andra Dropbox-verktyg och -applikationer samt stöd för olika filformat, inklusive PDF, Word och Excel.

Administrativa kontroller säkerställer en högre säkerhetsnivå, och plattformen fortsätter att uppfylla viktiga branschregler och standarder.

Begränsningar för Dropbox Sign

Vissa användare har rapporterat begränsningar i anpassningsfunktionaliteten.

Det finns ingen gratis provperiod eller gratisversion, vilket kan avskräcka mindre företag från att prova produkten.

Priser för Dropbox Sign

Gratis för alltid

Essentials : 15 $/månad

Dropbox + eSign : 24,99 $/månad

Standard : Från 25 $/månad

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

Dropbox Sign kundbetyg

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

15. SalesRabbit

Bäst för dörrförsäljningsteam

via SalesRabbit

SalesRabbit är en mjukvara för säljstöd som fokuserar på att hjälpa fält- och dörr-till-dörr-säljteam att förbättra sin produktivitet. Den tillhandahåller verktyg för att spåra leadgenerering, hantera och tilldela territorier samt analysera säljresultat.

SalesRabbit bästa funktioner

Plattformen erbjuder ett effektivt system för hantering av leads.

Erbjuder funktioner för att tilldela försäljningsområden och spåra försäljningsteamets platser i realtid.

Ger effektiv analys av säljteamets prestanda och erbjuder insikter som hjälper till att förbättra säljstrategierna.

Begränsningar för SalesRabbit

Vissa användare har rapporterat att mobilappen ibland är långsam och inte svarar.

Begränsade integrationsmöjligheter med annan försäljningsprogramvara kan vara ett hinder för vissa användare.

Priser för SalesRabbit

Lite : Gratis för alltid

Team : 25 $/månad

Pro : 35 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

SalesRabbit kundbetyg

G2 : 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Effektiviserad försäljningsprocess

Genom att automatisera repetitiva uppgifter och organisera viktigt försäljningsmaterial minskar försäljningsverktygen avsevärt den tid som säljarna lägger på administrativa uppgifter, vilket gör att de kan fokusera mer på försäljningen.

Förbättrad samordning mellan försäljning och marknadsföring

Dessa verktyg hjälper till att överbrygga klyftan mellan sälj- och marknadsföringsteam genom att säkerställa att alla parter har tillgång till samma uppdaterade material och data, vilket främjar en enhetlig strategi för att engagera potentiella kunder och befintliga kunder.

Förbättrad utbildning och introduktion

Med omfattande funktioner som inkluderar utbildningsmoduler och prestationsuppföljning påskyndar säljstödprogramvaran introduktionsprocessen för nyanställda och främjar kontinuerlig utveckling bland erfarna säljare.

Datadrivna insikter

Försäljningsplattformarna är utrustade med analys- och rapporteringsfunktioner och ger värdefulla insikter om köparbeteende och försäljningsresultat, vilket gör det möjligt för teamen att förfina sina strategier och förbättra resultaten.

Ökade vinstmarginaler

Genom att förse säljare med rätt verktyg och information vid rätt tidpunkt kan säljstödjande programvara avsevärt förbättra effektiviteten i säljargumentationen, vilket ökar sannolikheten för att affärer avslutas.

Genom att implementera dessa mycket anpassningsbara verktyg för säljstöd öppnar du upp en värld av möjligheter för att effektivt hantera säljteam och katapultera dina försäljningssiffror till nya höjder.

ClickUp är den obestridda mästaren bland verktyg för säljstöd, och dess inverkan på ditt säljteam kommer att vara oundviklig. Starta ett gratis ClickUp-arbetsutrymme och upplev framtiden för verktyg för säljstöd på egen hand!