12 kostnadsfria CRM-mallar: Excel, Google Sheets och ClickUp

Vi har alla hört uttrycket ”kunden har alltid rätt”, och oavsett om du lever efter det eller inte, går det inte att förneka att kunderna, åtminstone, är oerhört viktiga för ditt företags framgång.

Och hemligheten till nöjda kunder? Att upprätthålla goda relationer med alla som stöder din produkt. Detta är det första steget i att utöka din lista över livslånga kunder som i slutändan kommer att ge din produkt ny mening, göra ditt jobb meningsfullt och förhoppningsvis bli förespråkare för ditt företag. 📈

Nöjda kunder är den ultimata källan till genuin och gratis organisk reklam, vilket är en av många anledningar till varför kundrelationshantering (CRM) är så viktigt för alla företag.

Ett välfungerande CRM-system säkerställer att ingen kund faller mellan stolarna och visar att du värdesätter de människor som köper din produkt (och håller ditt företag flytande). Det är därför flexibla och användarvänliga CRM-mallar är ett så värdefullt verktyg.

Användningen av CRM har ökat kraftigt inom alla branscher år efter år. GetBase rapporterade faktiskt att över 90 % av företag med fler än 12 anställda – och till och med 50 % av företag med färre än 10 anställda – investerar i ett CRM-system.

Att skapa och upprätthålla goda relationer är en viktig uppgift, och att hitta den perfekta CRM-mallen är avgörande för att säkerställa att du uppfyller alla krav för kundernas framgång. Följ med när vi går igenom fördelarna med att använda CRM-mallar tillsammans med projektledningsprogramvara, inklusive gratis CRM-mallar för ClickUp, Google Sheets och Excel.

Vilka är fördelarna med att använda CRM-mallar?

Du kan använda CRM för praktiskt taget vad som helst.

Planerar du att flytta? Det finns en CRM-mall för det. Behöver du ett bättre sätt att kontakta dina fastighetskunder? Det finns en CRM-mall för det också!

CRM är ett mer organiserat sätt att se till att du följer upp och vårdar dina kunder eller leads. Att leva på klisterlappar eller dagliga påminnelser är inte rätt sätt att främja långsiktiga kundrelationer, och CRM-programvara är ett utmärkt sätt att se till att alla i din kontaktlista får den uppmärksamhet de behöver när de behöver den.

Alla företag har lite olika uppfattningar om hur man maximerar produktiviteten med hjälp av CRM. Det finns därför otaliga färdiga CRM-mallar tillgängliga online för alla möjliga behov.

Färdiga och anpassningsbara mallar är en utmärkt utgångspunkt för personer som behöver några tips inför sin första CRM-programvaruupplevelse, eller för erfarna experter som helt enkelt vill komma igång snabbare. ⏰

De kan också hjälpa dig att organisera dina leads på sätt som du helt enkelt inte hade tänkt på tidigare!

Se mallarna som din personliga assistent snarare än som stödhjul. Det är verktyg som förbättrar kvaliteten på ditt arbete, oavsett din kompetensnivå.

Men här är grejen: mallarna är skapade för att anpassas av dig! Investera din tid i en flexibel mall som är skräddarsydd för din process.

12 CRM-mallar i Excel, Google Sheets och ClickUp

Även om ett CRM-system är användbart för praktiskt taget alla företag, är inte alla CRM-mallar lika.

Lyckligtvis har vi redan gjort jobbet åt dig och samlat 10 av våra favoritmallar för CRM – utrustade med de funktioner, måste-ha-funktioner och resurser som stödjer alla dina CRM-behov, oavsett vilken bransch du är verksam inom.

Klara, färdiga, gå! 🚦

1. CRM-mall

Hämta denna kostnadsfria mall Hantera dina leads, kundrelationer och försäljning på ett och samma ställe med denna ClickUp CRM-mall.

När du tänker på CRM tänker du förmodligen också på försäljning, och den här mallen förstår verkligen det.

Denna nybörjarvänliga CRM-mall från ClickUp är perfekt för dig som vill komma igång med att hantera dina kundrelationer snabbare. Med sju statusar som ger transparens i dina uppgiftsframsteg och fem funktionella sätt att visualisera ditt arbete hjälper den här mappen dig att organisera dina konton på ett logiskt sätt.

Hitta din kundinformation organiserad i en kalendervy, ClickUp Doc eller listvy med dra-och-släpp-funktionalitet. Med denna mall visas dina kontouppgifter och avslutade affärer i separata listor för att undvika förvirring om var dina kunder befinner sig i pipelinen. Den lägger också till ett Sales Playbook Doc som hjälper dig att hålla koll på och ta ansvar för försäljningsmål, kontomoduler, tidshantering, outreach och mer.

Betrakta denna mall som en guide för att säkerställa att inga detaljer glöms bort. Ditt CRM-system finns till för att maximera din försäljningspotential.

2. CRM-mall för försäljningspipeline

Ladda ner den här mallen Spåra din försäljningspipeline från lead till kund med denna mall från ClickUp.

Sales Pipeline Template från ClickUp visar hur långt du kan komma med CRM. Från potentiella leads till förnyade kunder skapar denna mall en samlingspunkt för alla och allt som har med din pipeline att göra.

Detta är viktigt om du börjar hantera fler konton eller behöver veta exakt var och när kunderna befinner sig i försäljningsprocessen. Denna flexibla mall organiserar alla resurser på ett överskådligt sätt i ett lättnavigerat centrum.

Använd denna kostnadsfria CRM-mall i ditt arbetsområde och få inom några sekunder tillgång till ett anpassat fält, fyra vyer, sju ClickApps och över 30 detaljerade uppgiftsstatusar, inklusive uppförnyelse, demo, onboarding, churned och mycket mer. Dessutom automatiseringar! Se kraften i ClickUp i praktiken med automatiseringar som ändrar uppgiftsansvariga och listor när statusen ändras.

Se denna mall som en introduktion till hur CRM-programvara kan hjälpa dig att öka försäljningen genom funktioner och vyer som är utformade för att driva dina affärer framåt.

3. CRM-mall för provisionsspårning

Ladda ner den här mallen Provisionsspårning har aldrig varit enklare än med denna mall från ClickUp.

CRM, försäljning och provision passar ihop som jordnötssmör, sylt och du – och den här mallen gör det enklare än någonsin att spåra din provision.

Mallen för provisionsspårning är ett utmärkt sätt att ta din kontohantering i ClickUp till nästa nivå. Den är något mer avancerad än de tidigare CRM-mallarna, men innehåller alla resurser du behöver för att få ut det mesta av den, inklusive en detaljerad hjälpdokumentation! Det huvudsakliga syftet med denna mall är att hjälpa dig spara tid genom att automatiskt beräkna din provision åt dig.

Anpassade statusar som Ny lead, Pris Förhandling, Köp Avtal Skickat och Betalat hjälper dig att snabbt förstå ditt kontos framsteg, men det verkliga värdet i denna mall ligger i dess anpassade fält.

Använd rullgardinsmenyn Anpassade fält för att bestämma provisionsprocenten per konto med fältet Aktuellt värde, fältet Provisionsprocent och ett automatiskt beräknat fält som heter Intjänad provision.

Dessutom håller anpassade fält för länkning av webbplatser, fakturor och checklistor alla dina system sammankopplade och organiserade.

Denna mall kräver lite mer arbete för att vänja sig vid, men kommer att spara dig en betydande mängd tid per vecka som du kan ägna åt ditt team istället!

4. CRM-mall för kundtjänsthantering

Ladda ner den här mallen ClickUps CRM-mall för kundtjänsthantering är på väg att bli alla supportmedarbetares nya bästa vän.

SaaS-företag använder CRM för att skapa relationer, och att ha en förstklassig kundservice är ett viktigt steg för att uppnå detta! Men utmärkt kundservice kräver också utmärkt organisation, och denna mall för kundserviceledning från ClickUp har utformats för att hantera alla ärenden, chattar och problem som kan uppstå!

Värdet av ett kraftfullt och omfattande CRM-system är snyggt förpackat i en mapp som kan tillämpas på din arbetsyta på några sekunder. Få tillgång till sex användbara uppgiftsstatusar, fem anpassade fält, sju vyer och automatiseringar för att övervaka dina affärer hela vägen genom pipelinen.

Organisera kunder och feedback som en lista för att visa alla ärenden i ditt CRM-arbetsflöde, eller dra och släpp dem på en Kanban-tavla för att flytta dem till olika statusar. Använd ClickUps formulärvy för att skicka ut en förberedd kundtjänstförfrågan som omedelbart blir en uppgift, och lägg sedan till viktiga detaljer till ditt ärende med anpassade fält.

Kundservice är ingen lätt uppgift, men den här mallen minimerar oredan så att du kan fokusera på dina nuvarande och potentiella kunder.

5. Enkel CRM-mall

Hämta denna kostnadsfria mall Förbättra dina CRM-strategier med ClickUps enkla CRM-mall.

Medan den tidigare mappen organiserade din kontoinformation, går denna enkla CRM-mall från ClickUp djupare in på kontaktadministration. Anpassa dina kontaktstatusar och lägg till ytterligare fält för mer information på ett ögonblick.

Det här är en nybörjarvänlig mall, men den erbjuder ytterligare statusar, vyer och anpassade fält för att maximera din leadorganisation.

I rullgardinsmenyn i list- och tabellvyn visas prioritetsnivå, stadium, uppskattat värde, telefonnummer och mer för varje kund – allt på en och samma skärm. Detta hjälper dig att omedelbart förstå och prioritera dina mest lovande leads och sparar tid som du annars skulle ha spenderat på att öppna uppgifter eller nya flikar för att få samma information.

6. CRM-mall för fastighetsbranschen

Ladda ner den här mallen Spåra kontakter, fastigheter, betalningar, anteckningar, kontrakt och mer med denna ClickUp-mall.

Om du har försökt köpa ett hus under de senaste åren eller helt enkelt njuter av att dagligen surfa på Zillow (skyldig), då vet du hur galen fastighetsbranschen kan vara.

Inom fastighetsbranschen finns det så mycket att hålla reda på även inom en enda affär att CRM är absolut nödvändigt för att säkerställa att varje potentiell kund känner sig bekväm och trygg med det stadium i försäljningsprocessen som du befinner dig i. Dessutom är ett gediget CRM-verktyg för fastighetsbranschen med automatiseringsfunktioner ett måste för mäklare som alltid är på språng.

CRM-mallen för fastighetsbranschen från ClickUp är en värdefull resurs för mäklare och mäklare som behöver fatta välgrundade beslut snabbt, hålla kontakten med värdefulla kunder och organisera sina pågående affärer.

Se vem du har kontaktat, vem som är intresserad, förhandlar och har sålt med 15 fastighetsspecifika uppgiftsstatusar, och ha alla resurser till hands hela tiden med sex visningstyper. Lägg till visningar i din kalender, håll en löpande lista över fastigheter och mycket mer – oavsett om du är köpare eller säljare hjälper den här mallen dig att hålla ordning på dina bostäder.

7. Agency CRM & Client Health Tracker av Zenpilot

Ladda ner den här mallen Ligg steget före kundernas behov och öka kundnöjdheten med denna anpassningsbara mall från ZenPilot och ClickUp.

Som alla byråer vet kan hanteringen av kundrelationer vara en komplex och kontinuerlig process. Det är där ClickUp Agency Client Health Tracker från Zenpilot Template kommer in. Denna anpassningsbara mall fungerar tillsammans med ett CRM-verktyg som ClickUp för att hjälpa företag att hålla koll på sina kunders hälsa och leverera bättre service.

Genom att använda ClickUp Agency Client Health Tracker tillsammans med ClickUps CRM-funktioner kan byråer spåra en rad viktiga datapunkter, inklusive kundnöjdhet, kontaktpunkter och feedback.

📮ClickUp Insight: Endast 8 % av arbetstagarna använder projektledningsverktyg för att spåra åtgärdspunkter. Enligt en undersökning av ClickUp riskerar cirka 92 % av arbetstagarna att missa viktiga beslut på grund av att informationen är utspridd på flera olika plattformar som inte är kopplade till varandra.

Denna information är avgörande för att upprätthålla starka kundrelationer och säkerställa att dina kunder är nöjda med de tjänster du tillhandahåller. Med all denna data lagrad på ett ställe är det enkelt att hålla koll på viktig information och se till att inget faller mellan stolarna.

8. CRM-mall för jobbsökning

Ladda ner den här mallen Effektivisera din jobbsökning och håll koll på dina ansökningar med denna CRM-mall i ClickUp.

Minns du när vi sa att ett CRM-system kan användas till praktiskt taget vad som helst? Här är ett exempel på det!

Att söka jobb är ett jobb i sig. Jobbsökningsmallen från ClickUp hjälper dig att hålla dig fokuserad under den hektiska jobbsökningen så att du kan koncentrera dig på de erbjudanden som passar dig bäst!

Håll koll på ansökningar du har skickat, potentiella möjligheter, företagsundersökningar, betyg, förmåner och intervjuresurser i en organiserad lista som kan sorteras eller kategoriseras efter taggar, vyer eller status! Dessutom, när rekryteraren frågar om din uppmärksamhet på detaljer, kommer den tid du lagt ner på denna mall för jobbsökning att imponera stort på dem.

9. CRM-mall för Google Sheets

Håll det enkelt och överskådligt med denna CRM-mall för Google Sheets från Close

Om du för närvarande leder ett team av säljare eller ansvarar för att hitta nya försäljningsmöjligheter, kan denna SalesTable CRM-kalkylbladsmall från Close hjälpa dig att få insyn i viktiga försäljningsstatistik, såsom antalet öppna, stängda och vunna affärsmöjligheter.

Denna mall är enkel att redigera direkt i Google Sheets och har en visuell instrumentpanel som visar framstegen mot dina huvudsakliga försäljningsmål. Du kan inte bara se de leads du har på gång, utan också tilldela, spåra och fastställa värdet på nya möjligheter i din pipeline.

10. Excel CRM-mall

Håll koll på dina försäljningsmöjligheter med denna CRM-Excel-mall från Salesflare

Det är omöjligt att skriva ett helt inlägg om CRM utan att länka till en Excel-mall!

Sales Funnel Template från Salesflare innehåller fyra ark för att komma igång:

Checklista

Försäljningstratt

Inställningar och instruktioner

Insikter

När du har matat in dina kunddata kan du anpassa ditt kalkylblad i arkmet Inställningar och instruktioner och ställa in anpassade steg – liknande ClickUps anpassade statusar – för att visa försäljningsstegen i din pipeline. I ditt ark Försäljningstratt kan du lagra företags- och kontaktnamn, e-postinformation, försäljningssteg, totalt värde, sannolikhet, framsteg mot vinst, förväntad intäkt och mer. Du kan även ställa in påminnelser för teamet om uppföljning för att hjälpa till att driva affärer vidare i tratten och se din Insights-sida uppdateras automatiskt.

11. CRM-mall för lägenhetssökning

Ladda ner den här mallen Organisera kommande lägenhetsvisningar och bekvämligheter för att snabbt hitta den perfekta lägenheten med denna ClickUp-mall.

Fastighetsbranschen kan vara en riktig mardröm, men att leta lägenhet är inte heller någon lek!

Använd denna CRM-mall för lägenhetssökning i ClickUp för att organisera dina potentiella nya lägenheter, se platserna på en karta, schemalägga dina visningar i en kalender och anteckna dina frågor.

De kontrakt som krävs för att säkra en lägenhet är kanske inte lika omfattande som processen för att köpa ett hus, men det är ändå här du kommer att bo under det kommande året – åtminstone. Se till att du hittar ditt drömboende (att hyra) med fem mycket visuella sätt att strukturera din lägenhetsinformation och sex statusar för att organisera träffarna i din sökning med denna detaljerade mapp i ClickUp.

12. CRM-whiteboardmall

Denna CRM-whiteboardmall från ClickUp gör det möjligt för ditt team att samarbeta kring hanteringen av din försäljningspipeline, spårning av leads, affärer, konton och kontakter. Att ha ett CRM i whiteboardvy är ett utmärkt sätt att se till att hela teamet är medvetet om leads, teamets framgångar och potentiella nya kunder.

Använd denna CRM-whiteboardmall för att förbättra samarbetet och synligheten i ditt säljteam.

Vanliga frågor om CRM-mallar

Hur anpassar jag en CRM-mall efter mina affärsbehov?

Det är enkelt att anpassa ett CRM-system efter ditt företags behov. Du måste bestämma vilka funktioner du behöver i mallen och vilka datafält som krävs. När du har identifierat de väsentliga elementen i din mall kan du anpassa den genom att justera färger, teckensnitt, bilder och mer.

Vilka är begränsningarna med att använda en Excel CRM-mall?

Excel är ett kraftfullt verktyg, men det har sina begränsningar när det används som CRM. Excel CRM-mallar kan bara lagra begränsade mängder data och saknar de funktioner på företagsnivå som vanligtvis finns i dedikerad CRM-programvara som ClickUp. Att använda Excel som CRM är också ofta mindre tidseffektivt eftersom Excel inte erbjuder några automatiseringsverktyg eller integrationer med andra system, vilket innebär att du måste importera och exportera data manuellt mellan olika system om det behövs.

Kan jag använda en CRM-mall istället för en dedikerad CRM-programvara?

Ja! CRM-mallar är ett utmärkt sätt att få alla funktioner i ett komplett CRM-system utan att behöva investera i ett fullskaligt system. Med CRM-mallar kan du snabbt och enkelt skapa en skräddarsydd version av CRM-systemet som uppfyller dina specifika behov. Du kan också använda en mall som utgångspunkt och anpassa den ytterligare med ytterligare funktioner eller integrationer efter behov. I slutändan är användningen av en mall ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att få tillgång till fördelarna med en CRM-lösning på företagsnivå utan besväret med anpassad utveckling.

Och när du är redo att använda ett CRM-program har ClickUp allt du behöver!

Om du gillar CRM-kalkylbladsmallar, låt mig höra dig sCRM!

CRM bör vara ditt förstahandsval för bättre övergripande kunddatahantering, samordning mellan avdelningar och förbättring av dina leveranser. Och genom att använda dynamisk CRM-programvara sparar du massor av tid när du kommer igång. 💨

CRM-mallar kan användas till nästan vad som helst. Därför är det viktigt att din mall är anpassningsbar så att den passar oändligt många användningsfall! Alla dessa 10 mallar tillför stort värde till din CRM-process, men i slutändan handlar det om dina personliga preferenser och företagets processer.

ClickUp är utformat för att användas av team av alla storlekar och inom alla branscher. Det är fullspäckat med funktionella verktyg för att bygga ditt CRM från grunden eller helt enkelt välja en mall från vårt mallbibliotek. Men det bästa av allt? Det är gratis! 💸

Få tillgång till massor av CRM-mallar plus 100 MB lagringsutrymme, obegränsat antal uppgifter och medlemmar, över 1 000 integrationer, samarbetsdokument och mycket mer gratis, för alltid i ClickUp! 🦄