De 10 bästa SaaS CRM-programvarorna för B2B-team 2025

För att bygga upp och upprätthålla kundrelationer i den mycket konkurrensutsatta SaaS-branschen vill du att allt ska vara så enkelt som möjligt. Men CRM-system (customer relationship management) är oftast inte så enkla.

Tidigare var CRM-system ofta specialanpassade verktyg som måste installeras lokalt. Det låter kanske avancerat, men det medför många problem – särskilt om företaget som utvecklat systemet inte längre finns kvar.

Alternativet var ett komplicerat nätverk av kalkylblad, vilket inte är idealiskt för något företag. ?️

Lyckligtvis finns det nu många SaaS-CRM-system (Software as a Service) på marknaden som kan effektivisera din försäljningsprocess och bygga bättre relationer med dina kunder. Och de gör allt från molnet, med den stabilitet, tillförlitlighet och tillgänglighet som det medför.

Det kan vara svårt att hitta rätt CRM-system för din SaaS-verksamhet. Därför har vi gjort research åt dig. ?

Här är de bästa SaaS CRM-verktygen 2024 för att hantera all din kundinformation.

Vad är SaaS CRM?

SaaS CRM är ett molnbaserat verktyg som hjälper företag att hantera och analysera sina interaktioner och relationer med kunder. Det gör det möjligt för SaaS-företag att lagra och organisera kundinformation på en central plats, vilket gör den lättillgänglig för säljteam, marknadsförare och kundsupport.

Vad ska du leta efter i ett SaaS CRM?

Alla SaaS-team har olika behov, men det är bra att jämföra olika CRM-program med en uppfattning om vad de bästa verktygen i klassen har att erbjuda.

När du utvärderar olika CRM-plattformar för din SaaS-verksamhet bör du tänka på följande:

Funktioner: Har verktyget de specifika funktioner du behöver, som lead scoring eller marknadsföringsautomatisering?

Funktionalitet över teamgränserna: Behöver du försäljning, service och marknadsföring på ett och samma ställe? Eller outsourcar ditt SaaS-företag vissa av dessa områden?

Pris : Är verktyget prisvärt? Finns det möjlighet till månadsbetalning?

Hastighet: Fungerar Fungerar SaaS-verktyget snabbt och utan laddningsproblem, så att du kan hålla din egen verksamhet igång utan problem?

Kompatibilitet: Integreras SaaS CRM-systemet väl med dina andra verktyg?

Skalbarhet: Kan CRM-verktyget skalas upp i takt med att din SaaS-verksamhet växer?

Som med alla programvaruverktyg börjar du med att överväga dina behov när du letar efter rätt SaaS CRM-leverantör. Om du behöver ett försäljningsinriktat CRM-system bör du överväga ett som är specialiserat på pipelinehantering eller affärsavslut. Om du behöver ha både marknadsföring och kundtjänst på samma plattform bör du leta efter en app som har båda funktionerna. ?

De 10 bästa SaaS-CRM-systemen att använda

Hitta snabbare fram till det bästa CRM-systemet för SaaS med vår noggrant utvalda guide till de bästa SaaS-CRM-systemen för 2024.

Spåra enkelt status, slutdatum och förfallodatum, budgetar, kontostorlekar och mer i ett anpassningsbart CRM-system i ClickUp.

Säg hej till ett bättre tillvägagångssätt för SaaS CRM med ClickUp – den allt-i-ett-arbetsplattformen. ClickUps CRM accelererar kundtillväxten, förbättrar kundnöjdheten och introducerar effektivare affärsprocesser.

Använd ClickUp för att visualisera dina försäljnings- och leadpipelines, effektivisera arbetsflöden och samarbeta med ditt team för att skapa bättre kundupplevelser. Allt du behöver är CRM-mallen från ClickUp för att komma igång.

Använd den här mallen för att få en översikt över dina kundrelationer i mer än tio olika vyer. Spåra framsteg och arbeta på ditt sätt – oavsett om det är med en listvy, kalendervy eller en Kanban-tavla.

Mät effekten och spåra kundens livstidsvärde, affärsstorlek och mycket mer med våra inbyggda dashboard-widgets. Se all din kunddata på ett ställe så att du kan fatta bättre beslut och utnyttja nya möjligheter på bästa sätt.

Det är enkelt att lägga till monetära värden till uppgifter för att hålla projektbudgetarna på rätt spår.

Bryt igenom silos och förbättra samarbetet mellan marknadsförings- och säljteamet genom att integrera dina e-postmeddelanden med ClickUp. Skicka uppdateringar till kunder, diskutera leads med teammedlemmar och välkomna kunder från en enda plattform.

ClickUp ger dig inte bara en plats att lagra kontaktuppgifter på, utan också en funktionsrik hubb där du kan fatta smarta beslut om hur du ska använda dem.

Kombinera våra CRM-funktioner med våra verktyg för uppgiftshantering, resurshantering och företagssamarbete för att förbättra din arbetsupplevelse och uppnå bättre resultat. ?

ClickUps bästa funktioner:

Förenklad kontohantering med mappar och listor

Anpassade fält som hjälper dig att spåra order, leads, poängsättning och mycket mer.

Teamsamarbete och chatt för att diskutera leads och möjligheter

Inbyggda dokument för att skapa projektrapporter , förslag, SOP:er och mer

Numeriska fält gör att du snabbt kan summera kontraktsvärden, intäkter och mycket mer.

Inbyggd försäljnings- och pipelinehantering med anpassade statusarbetsflöden

Tilldela kommentarer till teammedlemmar och kunder för snabbare godkännanden

Med anpassade taggar kan du sortera, filtrera och organisera dina uppgifter.

Länka liknande uppgifter och skapa beroenden för att fastställa en tydlig ordning för åtgärderna.

Använd platsdata för att sortera konton och förstå var de är baserade.

Begränsningar för ClickUp:

Med så många funktioner kan det kännas överväldigande för nya användare i början.

Vissa användare rapporterar problem med att matcha formateringen när de importerar data från sitt tidigare CRM-system.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Zendesk Sell

Via Zendesk

Zendesk Sell är företagets svar på en modern SaaS CRM-lösning. Verktyget är utformat för att hjälpa dig att bli mer produktiv, övervaka din försäljningspipeline och öka dina intäkter.

Funktioner som kontaktadministration, leadhantering, aktivitetsuppföljning, leadgenerering och analys ingår. CRM-verktyget för SaaS är också kopplat till Zendesks helpdeskplattform, vilket gör att dina säljare kan hantera leads och betjäna kunder mer effektivt. ✅

Zendesk Sells bästa funktioner:

Grundläggande CRM-funktioner med extra marknadsföringsfunktioner

Möjlighet att spåra användare som besöker webbplatsen tack vare GPS-spårning

Se all information om dina leads och kunddata på en och samma sida.

Begränsningar för Zendesk Sell:

Vissa användare tycker att användargränssnittet är mindre modernt än hos andra konkurrenter.

Det kan finnas vissa utmaningar med att integrera med e-postsystem.

Priser för Zendesk Sell:

Gratis provperiod tillgänglig

Säljteam: 25 USD/månad per agent

Sell Growth: 69 $/månad per agent

Sell Professional: 149 $/månad per agent

Sell Enterprise: från 169 USD/månad per agent (kontakta oss för anpassade priser)

Zendesk Sell – betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (470+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

3. Pipedrive

Via Pipedrive

Pipedrive marknadsför sig som det första SaaS CRM-systemet som är utformat av säljare. Det är inriktat på att visa, hantera och optimera din säljprocess och dina säljtrattar.

Påminnelser och aviseringar hjälper dig att hålla koll på affärer, projektkontroller och försäljningsprognoser uppdateras automatiskt så att din vy alltid är aktuell. Plattformen använder också AI-verktyg för att föreslå möjligheter för nystartade företag i försäljningsprocessen som du kanske inte har tänkt på. ?

Pipedrives bästa funktioner:

Helhetsbild av hela försäljningsprocessen och pipelinen

Detaljerade rapporterings- och analysfunktioner, inklusive kunddata

Möjlighet att automatisera delar av verksamheten, till exempel e-postmarknadsföring.

Begränsningar med Pipedrive:

Det finns begränsade möjligheter när det gäller att lägga till anpassad branding till plattformen.

Vissa användare önskar att det fanns fler olika supportalternativ för CRM-programvaran.

Pipedrive-priser:

Gratis provperiod tillgänglig

Väsentligt: 21,90 $/månad per användare

Avancerat: 37,90 $/månad per användare

Professional: 59,90 $/månad per användare

Kraft: 74,90 $/månad per användare

Enterprise: 119,00 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

4. Salesforce Sales Cloud

Via Salesforce

Sales Cloud är Salesforces specialutvecklade verktyg för kundrelationshantering som används för att lagra kontaktinformation och optimera försäljningshanteringen.

Liksom alla bra SaaS-CRM-system gör Salesforce Sales Cloud det enkelt att spåra möjligheter, leads och affärer. Verktyget fokuserar på effektivitet, med funktioner som intelligenta insikter, prognoshantering och försäljningsautomatisering som effektiviserar processer och arbetsflöden. ✨

Salesforce Sales Clouds bästa funktioner:

Användarvänlig instrumentpanel och gränssnitt för att spåra hela försäljningscykeln

Påminnelser som hjälper dig att följa upp leads vid optimal tidpunkt med funktioner för försäljningsprognoser.

Få tillgång till en marknadsplats med appar och SaaS CRM-lösningar för att förbättra försäljningsprocesserna och öka kundlojaliteten.

Begränsningar för Salesforce Sales Cloud:

Även om det ofta betecknas som det bästa CRM-systemet, finns det ibland problem med fördröjningar och hastighet.

Vissa användare rapporterar att det är svårt att lära sig systemet på grund av det stora antalet funktioner.

Priser för Salesforce Sales Cloud:

Gratis provperiod tillgänglig

Startpaket: 25 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Professional: 75 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: 150 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 300 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Salesforce Sales Cloud – betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 15 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 17 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Salesforce!

5. Microsoft Dynamics 365

Via Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 är Microsofts svit av verktyg för företagsledning, som inkluderar en försäljningsplattform utformad för att ge dig en bättre överblick över kundresan. Verktyget för försäljningscykeln används av säljare och SaaS-företag för försäljningsprognoser och CRM-strategier.

Med Microsoft Dynamics 365:s försäljningsfunktion kan du hantera och förutsäga pipelines, analysera mätvärden och effektivisera försäljningscykler med AI – alla verktyg du behöver för att vinna nya kunder. ⚒️

Microsoft Dynamics 365 bästa funktioner:

Integreras smidigt med Microsoft Office

Enkel skalbarhet som matchar din verksamhets tillväxt

Sofistikerade rapporterings- och analysverktyg

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365:

Vissa användare tycker att CRM-programvaran saknar alternativ för kundengagemang.

Systemet känns ibland långsamt, rapporterar vissa användare.

Priser för Microsoft Dynamics 365:

Gratis provperiod tillgänglig

Sales Professional: 65 USD/månad per användare

Sales Enterprise: 95 $/månad per användare

Sales Premium: 135 USD/månad per användare

Microsoft Relationship Sales: 162 USD/månad per användare

Microsoft Viva Sales: 40 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Dynamics 365:

G2: 3,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 100 recensioner)

Kolla in dessa SaaS-hanteringsverktyg!

6. Oracle Advertising and Customer Experience

Via Oracle

Oracle Advertising and Customer Experience (CX) är mjukvarujättens svar på ett modernt CRM-system. Sviten innehåller en rad försäljnings-, marknadsförings- och serviceapplikationer som håller dina data sammankopplade så att du kan använda dem mer strategiskt.

Oracle Sales innehåller funktioner som försäljningsautomatisering, försäljningsplanering och försäljningsprestationshantering. Det kan också anslutas till Oracle Service och Oracle Marketing för bättre teamöverskridande funktioner. ?

Oracle Advertising and Customer Experience – bästa funktioner:

En blandning av marknadsföringsautomatisering, kundupplevelse och traditionella CRM-funktioner.

Avancerade analysfunktioner

Mycket anpassningsbara och konfigurerbara administratörs- och användaralternativ för sälj- och marknadsföringsteam.

Begränsningar för Oracle Advertising och Customer Experience:

Vissa av de mer komplexa kampanjfunktionerna kräver specialistkunskaper för att kunna utnyttjas fullt ut.

Vissa användare önskar att det fanns bättre integrations- och API-alternativ för CRM-programvaran.

Priser för Oracle Advertising och Customer Experience:

Kontakta oss för priser

Oracle Advertising and Customer Experience – betyg och recensioner:

G2: 3,9/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: n/a

7. NetSuite CRM

Via NetSuite

Oracle hamnar återigen på listan med ytterligare ett av de bästa CRM-programmen på marknaden. Netsuite är ett SaaS CRM-verktyg som gör det möjligt att bygga och upprätthålla relationer med kunder under hela kundresan för att förbättra kundlojaliteten.

Det har allt du kan förvänta dig av ett traditionellt CRM-system, inklusive automatisering av säljstyrkan, marknadsföring och kundtjänsthantering.

NetSuite CRM:s bästa funktioner:

Högst anpassningsbara anpassade instrumentpaneler och rapporter över hela CRM-plattformen

Inbyggda genvägar för att snabbt hitta de sidor du använder mest

Lätt att integrera med tredjepartsapplikationer

Begränsningar för NetSuite CRM:

Vissa användare önskar att det fanns fler anpassningsalternativ för försäljningsorder.

Långa laddningstider oroar vissa användare

Priser för NetSuite CRM:

Kontakta oss för priser

NetSuite CRM-betyg och recensioner:

G2: 4/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 300 recensioner)

8. SugarCRM

Via SugarCRM

SugarCRM kombinerar försäljnings-, service- och marknadsföringsverktyg för att ge dig en plattform som gör det möjligt att öka effektiviteten, driva intäkter och skapa bättre kundupplevelser.

På försäljningssidan hjälper SugarCRM dig att fokusera på rätt möjligheter, hantera dina försäljnings- och lead-pipelines och förbättra resultaten med hjälp av AI-baserade prognoser i sin CRM-lösning.

Tillägget av deras service- och marknadsföringsverktyg skapar en allt-i-ett-plats för att sköta dina kund- och marknadsföringsaktiviteter.

SugarCRM:s bästa funktioner:

Anpassningsbara för att passa just dina affärsbehov

Spåra hela användarresan med en tydlig tidslinje över kundinteraktioner.

Lätt att använda på mobila enheter

Begränsningar med SugarCRM:

Vissa användare rapporterar att det saknas förväntade CRM-funktioner.

Mer avancerade rapporteringsfunktioner skulle uppskattas, enligt vissa användare.

Priser för SugarCRM:

Försäljningsplan: 49 USD/månad per användare (minst 3 användare, faktureras årligen)

Tjänsteplan: 80 USD/månad per användare (minst 3 användare, faktureras årligen)

Enterprise-plan: 85 USD/månad per användare (minst 3 användare, faktureras årligen)

Marknadsplan: 1 000 USD/månad (för upp till 10 000 kontakter)

SugarCRM-betyg och recensioner:

G2: 3,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 300 recensioner)

9. Freshsales

Via Freshworks

Freshsales är Freshworks kraftfulla CRM-verktyg för försäljning. Denna plattform gör det enklare att öka intäkterna och produktiviteten.

Du får intelligenta försäljningsinsikter, automatiseringsfunktioner och ett enhetligt CRM-system för dina försäljnings-, kundsupport- och marknadsföringsteam.

Freshsales drar också nytta av Freddy AI som hjälper dig att prioritera leads och kunder med AI-driven lead scoring.

Freshsales bästa funktioner:

Få aviseringar om affärsmöjligheter från kunder i realtid

Funktioner som inbyggda e-signaturer gör det snabbare att slutföra affärer.

Enkel tillgång till supportteamet

Begränsningar för Freshsales:

Med så många filtreringsalternativ kan vissa användare uppleva det som överväldigande.

Vissa användare upplever att de traditionella CRM-funktionerna är begränsade.

Priser för Freshsales:

Gratis CRM: Gratis

Tillväxt: 18 USD/månad per användare

Fördel: 47 USD/månad per användare

Enterprise: 83 $/månad per användare

Freshsales betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

10. Zoho CRM

Via Zoho CRM

Zoho CRM påstår sig vara det snabbaste systemet på marknaden för CRM-lösningar för företag, vilket ger teamen möjlighet att använda funktionerna snabbare.

Plattformen är utformad för att hjälpa team att bygga starkare relationer med kunder genom segmentering, prediktiv intelligens och KPI:er.

Det främjar också produktiviteten genom automatisering av arbetsflöden, processer och kampanjer. ✨

Zoho CRM:s bästa funktioner:

Användarvänligt gränssnitt och instrumentpaneler

Anpassa upplevelsen med automatiseringar, anpassade fält och arbetsflöden.

Få tillgång till alla Zoho-appar på ett och samma ställe med Zoho One.

Begränsningar för Zoho CRM:

Det kan krävas en brant inlärningskurva för nya användare.

Vissa användare önskar att rapporteringsfunktionerna var mer robusta.

Priser för Zoho CRM:

Gratis provperiod tillgänglig

Standard: 20 $/månad per användare

Professional: 35 USD/månad per användare

Enterprise: 50 USD/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho CRM:

G2: 4/5 (över 2 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 300 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Zoho!

Fördelar med att använda ett SaaS CRM för att hantera kunddata

Att använda ett SaaS CRM-system kan ge dig många fördelar. Några av de viktigaste fördelarna är:

Centraliserade data: Med ett SaaS CRM lagras alla dina kund- och försäljningsdata på ett ställe, tillgängligt för alla i ditt team.

Förbättrad kommunikation: Möjligheten att spåra interaktioner och konversationer med kunderna möjliggör bättre kommunikation och samarbete inom ditt team.

Effektiviserade processer: Automatiseringsfunktionerna i SaaS-CRM-system kan hjälpa till att effektivisera manuella uppgifter, vilket frigör tid för ditt team att fokusera på andra viktiga uppgifter.

Insikter i realtid: Med rapporterings- och analysfunktioner kan du få insikter i realtid om din försäljningsprestanda och fatta datadrivna beslut.

Ökad effektivitet: Med allt lagrat på ett ställe och automatiseringsfunktioner kan ett SaaS CRM-system förbättra effektiviteten inom ditt team.

Skalbarhet: När din verksamhet växer kan ett SaaS CRM enkelt skalas upp i takt med dig, vilket möjliggör fler användare och mer datalagring efter behov.

Skillnaden mellan CRM och SaaS CRM

Den största skillnaden mellan ett traditionellt CRM-system och ett SaaS-CRM-system är leveransmetoden. Traditionella CRM-system installeras lokalt, vilket kräver hårdvara och IT-resurser för implementering. SaaS-CRM-system är däremot molnbaserade, vilket innebär att de kan nås via en webbläsare eller mobilapp utan att någon installation krävs.

Upptäck ett bättre alternativ till traditionella CRM-system för SaaS-plattformar

Det finns uppenbarligen ett överflöd av SaaS CRM-alternativ på marknaden. Men om du letar efter ett framtidsinriktat alternativ till SaaS CRM, prova ClickUp gratis.

Vår produktivitetsplattform ger dig allt som ett traditionellt CRM-system gör. Dessutom får du den extra fördelen att du kan hantera alla dina uppgifter, dokument, kunder, marknadsföring och mål på ett och samma ställe. ?