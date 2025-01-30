De 10 bästa kunddatabasprogrammen 2025

En stark kundbas är grunden för alla framgångsrika företag. Lojala kunder genererar direktförsäljning och organiska rekommendationer – vilket båda leder till vinst för ditt företag – och gör allas jobb på företaget enklare och mer tillfredsställande.

Så hur skapar vi lojala kunder? Genom att bygga relationer med dem. Och för att göra det behöver vi kunddata.

Som rådata är kundinformation inte värd mycket. Men när du kan hantera den... Ah, då händer magin. ?

För småföretag och stora företag – och allt däremellan – är kunddatabashantering grunden för kundrelationshantering.

Och det är därför du behöver kunddatabasprogramvara.

Vad är kunddatabasprogramvara?

Kunddatabasprogram samlar in och lagrar all din kundinformation. Detta kan inkludera deras namn, kontaktinformation som e-postadress och telefonnummer, deras kontouppgifter och köphistorik.

De insamlade uppgifterna matas in i ett kundrelationshanteringssystem ( CRM-system ), som gör det möjligt att automatisera kundkommunikation, marknadsföring och engagemang.

Det gör det också möjligt för alla i ditt företag, från säljteamet, projektteamet och kundsupporten, att i realtid se exakt var varje kund befinner sig i försäljningsprocessen.

Programvara för kundrelationshantering gör affärsprocesser som kontaktadministration, leadgenerering, försäljning, e-postmarknadsföring och kundsupport mycket mer effektiva och kostnadseffektiva. Den förbättrar också kundupplevelsen och främjar starka, långsiktiga relationer med dina kunder, så att de kommer tillbaka för mer.

Nu dyker vi in!

Låt oss vara ärliga, det finns ingen brist på CRM-programvara på marknaden. Tricket är att veta vilken som fungerar bäst för din organisation. Varje plattform för kunddatahantering har specifika funktioner och begränsningar och passar för olika användningsområden.

Men var inte orolig. Vi är här för att hjälpa dig att göra ett bra val för ditt företag med våra 10 bästa kunddatabasprogram.

1. ClickUp – Bästa CRM för hantering av kunddatabaser

Skapa ditt ideala system för att hantera kontakter, kunder och affärer samtidigt som du enkelt lägger till länkar mellan uppgifter och dokument för att effektivisera ditt arbete.

ClickUp är en produktivitetsplattform som hjälper dig att organisera alla dina kontouppgifter, försäljningsprocesser, arbetsflöden och kundinteraktioner på ett och samma ställe. Den är idealisk som projektledningsprogramvara och CRM-plattform för nystartade företag, småföretag och stora organisationer, och även den kostnadsfria versionen tillåter ett obegränsat antal användare.

ClickUps bästa funktioner

Pipelinehantering : Spara tid genom att tilldela och automatisera uppgifter för varje steg i din försäljningstratt.

Uppgiftshantering : Prioritera uppgifter för ditt team och skapa beroenden mellan dem.

Anpassningsbar instrumentpanel: Skapa din egen ClickUp-projektinstrumentpanel efter dina exakta behov så att du enkelt kan se dina analyser på ett ögonblick.

Mångsidig CRM-databas: Skapa din egen ClickUp CRM med hjälp av ClickUps CRM-mallar.

Andra CRM-alternativ: Om du inte vill installera ett traditionellt CRM-system för försäljning kan du prova ett Om du inte vill installera ett traditionellt CRM-system för försäljning kan du prova ett CRM-alternativ

Användbara databasmallar: Det finns även en Det finns även en ClickUp-mall för alla dina andra affärsprocesser.

Flera vyer: Se dina data i olika layouter, till exempel en lista, tabell eller Kanban-tavla.

E-posthantering: Skicka och ta emot e-postmeddelanden från ClickUp-uppgifter Skicka och ta emot e-postmeddelanden från ClickUp-uppgifter

API-funktion: Integrera med verktyg som Outlook, Google-appar, Dropbox, Slack och Zoom.

Ladda ner den här mallen Kom igång med relationshantering genom att använda den färdiga CRM-mallen.

Begränsningar för ClickUp

Om du arbetar från en mobil enhet kanske du inte kan se alla ClickUp-vyer ... ännu.

Det finns så många CRM-verktyg tillgängliga i ClickUp att det kan ta lite tid att lära känna dem alla.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Airtable – Bäst för databaser i kalkylblad

via Airtable

Airtable är som en kombination av ett kalkylblad och en kundtjänstdatabas på steroider, med vissa projektledningsfunktioner i de dyrare versionerna. Bland annat kan du hantera konton genom din försäljningspipeline, hela vägen till kundonboarding, och genomföra marknadsföringskampanjer baserade på insikter från dina data.

Airtables bästa funktioner

Enkel samverkan: Dela data mellan andra Airtables och team

Flera vyer: se dina data i olika format, till exempel formulär, tabell, kalender eller galleri.

Projektledning : Använd kalendrar och Gantt-diagram för att planera och schemalägga kundrelaterade uppgifter.

Användbara mallar : Välj från ett bibliotek med olika användningsfall

Anpassade rapporter : Skapa dina egna projektrapporter med dra-och-släpp-funktion

API -funktion: Integrera med sociala medier och andra verktyg, som Twitter, Facebook, Slack och Google Workspace.

Automatiseringsfunktion: Skapa din egen automatisering för projekt

Airtables begränsningar

Tid- och uppgiftsuppföljning Gantt-diagram är endast tillgängliga i Pro- och Enterprise-planerna.

Mobilappen erbjuder en begränsad version med färre funktioner.

Eftersom Airtable är ganska komplex kan det ta lite tid att lära sig hur det fungerar.

Priser för Airtable

Gratis plan

Plus: 10 USD/månad per licens

Pro: 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

3. Zendesk – Bäst för säljteam

via Zendesk Sell

Zendesk Sell är en CRM-lösning som ingår i den bredare Zendesk-verktygssviten. Fokus ligger på försäljningshantering genom pipelinen med automatisering av arbetsflöden och samarbete mellan team.

Zendesk Sells bästa funktioner

Robust mobilapp : Hantera din pipeline när du är på språng

Samarbete: Ge alla dina team samma överblick över kunddata för att Ge alla dina team samma överblick över kunddata för att skapa en smidig kundupplevelse.

Automatisering : Försäljningsprocessen automatiseras med triggers för varje steg i tratten, till exempel för att skicka uppföljningsmejl till potentiella kunder.

Avancerad rapportering: Fördjupa dig i dina rapporter och analyser för att få insikter som hjälper dig att göra korrekta prognoser.

Sömlös integration: Integrera med resten av Zendesk, samt appar som Trello, Jira och Google Play-recensioner.

Begränsningar för Zendesk Sell

Zendesk Sell förvärvades, istället för att utvecklas av Zendesk, och integrationen med Zendesk Support är ännu inte så stabil och omfattande som den kunde vara.

Vissa användare har rapporterat att supportteamet inte kunde hjälpa dem med deras problem.

Priser för Zendesk Sell

14 dagars gratis provperiod

Team: 19 $/månad per användare

Tillväxt: 49 $/månad per användare

Professional: 99 $/månad per användare

Enterprise: Från 150 USD/månad per användare

Zendesk Sell – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

4. HubSpot CRM – Bäst för nystartade företag

via HubSpot

HubSpot CRM är en del av den större plattformen HubSpot Sales Hub. Den riktar sig främst till nystartade företag och har begränsade funktioner, men är gratis. Den fokuserar också på att hantera din pipeline och tillhandahåller försäljningsverktyg som hjälper dig att göra det.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Centraliserade kunddata: Alla dina team ser samma kundinformation.

Pipelinehantering : Planera din försäljningsprocess och se lead-poäng

Kundkontakt och spårning: Logga samtal och e-postkontakter direkt från kunddatabasprogramvaran.

Innehållshantering: Skapa landningssidor och skicka och spåra försäljningsinnehåll på ett enkelt sätt.

Integration: Integrera med appar som Slack, Jira och Microsoft Dynamic.

Begränsningar i HubSpot CRM

Det kostnadsfria alternativet tillåter endast fem e-postmallar och fem dokument per användare och månad, samt 15 minuters samtalstid och 200 aviseringar.

För att få tillgång till analyser och försäljningsmanualer behöver du ett betalt abonnemang.

Priser för HubSpot CRM

14 dagars gratis provperiod

HubSpot Sales CRM : Gratis med begränsade funktioner

Starter CRM Suite: Från 18 $/månad

Professional CRM Suite: Från 450 $/månad

Enterprise CRM Suite: Från 1 200 USD/månad

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

5. Zoho CRM – Bästa programvaran för kunddatabaser med full service

via Zoho

Zoho CRM är ett väletablerat program som erbjuder helhetslösningar för både små och stora företag.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Användbara instrumentpaneler: Ställ in långsiktiga nyckeltal och övervaka säljteamets prestationer för att uppmuntra tillvaratagna kundrelationer.

Anpassning av arbetsflöden: Skapa automatiserade arbetsflöden som passar ditt företag

Lead- och kontakthantering : Automatisera uppföljningsmejl och svara från verktyg som Outlook, Gmail och Yahoo inom kunddatabasprogramvaran.

AI-assistans: Zia, deras AI-assistent, hjälper dig att hitta den information du söker.

Integrationer: Tillåter både inbyggda integrationer och API-integrationer.

Begränsningar i Zoho CRM

Den kostnadsfria versionen tillåter endast 100 000 poster i din databas.

Vissa användare har haft svårt att få teknisk support när de stött på problem.

Priser för Zoho CRM

15 dagars gratis provperiod

Standard: 14 $/månad per användare

Professional: 23 $/månad per användare

Enterprise: 40 $/månad per användare

Ultimate: 52 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

6. Pipedrive – Bästa fristående CRM

via Pipedrive

Pipedrive är ett fristående CRM-verktyg. Det integreras med andra appar, men är främst utformat för att hjälpa säljteam att hålla kontakt med kunder och avsluta affärer.

Pipedrives bästa funktioner

Målsättning: Sätt upp mål för individer och team

Visuell instrumentpanel: Håll enkelt koll på ditt teams framsteg med hjälp av rapporter och en visuell representation av din pipeline.

Segmentering av leads: Sortera leads så att du kan anpassa kommunikationen

Uppgiftshantering : Se dina uppgifter i en lista eller kalendervy och ställ in påminnelser för dem.

E-postintegration: Använd färdiga e-postmallar eller skapa egna och skicka direkt från kunddatabasprogramvaran.

Begränsningar i Pipedrive

Supportens svarstid kan ibland vara långsam.

Vissa användare tycker att tekniken är föråldrad och inte helt stabil.

Pipedrive-priser

14 dagars gratis provperiod

Essential: 14,90 $/månad per användare

Avancerad: 24,90 $/månad per användare

Professional: 49,90 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

7. Salesforce – Bäst för försäljningsteam i stora företag

via Salesforce

Salesforces kunddatabasprogram heter Salesforce Sales Cloud. Det är utformat för att hjälpa dig hantera och övervaka varje steg i din försäljningspipeline och är idealiskt för företagsmiljöer.

Salesforce Sales Clouds bästa funktioner

Datahantering: Hantera dina leads och kontakter i hela företaget

Omfattande anpassningsmöjligheter: Ställ in allt från startskärmen till automatiserade arbetsflöden så att det passar just ditt företag.

Detaljerad rapportering: Få tillgång till insikter från försäljningsrapporter och din instrumentpanel.

Omfattande integrationer: E-postintegration samt integration med många olika backoffice-appar

Begränsningar i Salesforce Sales Cloud

Med så många funktioner kan det ta tid att förstå och konfigurera systemet så att det fungerar för dig.

Vissa användare har klagat på att kundsupporten inte håller måttet.

Priser för Salesforce Sales Cloud

30 dagars gratis provperiod

Essentials: 25 $/månad per användare

Professional: 75 $/månad per användare

Enterprise: 150 $/månad per användare

Obegränsat: 300 $/månad per användare

Salesforce Sales Cloud – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 16 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 17 000 recensioner)

8. Monday.com – Bästa CRM-systemet för samarbete

Monday.com:s Sales CRM är känt för sin transparenta och samarbetsinriktade approach och hjälper små och medelstora företag att hantera sin försäljningspipeline. Funktionaliteten är ganska enkel och passar perfekt om du inte är ute efter en omfattande marknadsföringsplattform.

Monday Sales CRM:s bästa funktioner

Pipelinehantering : Använd anpassade formulär för att samla in leads på din webbplats och dina landningssidor, och flytta dem sedan genom din pipeline.

Marknadsföringsfunktioner: Planera, genomföra och spåra marknadsföringsuppgifter

Samarbete: Kommunicera och samarbeta enkelt mellan team

Användarvänlighet: Designen är intuitiv, även för förstagångsanvändare.

Begränsningar i Monday Sales CRM

Du kan inte exportera information från CRM-systemet.

Integrationen av butikslager är inte alltid tydlig

Priser för Monday Sales CRM:

14 dagars gratis provperiod

Grundläggande: 10 USD/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Monday Sales CRM – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

9. Freshworks – Bäst för små till medelstora företag

via Freshworks

Freshworks CRM heter Freshsales. Det är ett överskådligt, färdigt system som är utformat för att hjälpa små och medelstora företag att hantera sina pipelines.

Freshsales bästa funktioner

Samarbete mellan team: Försäljning, marknadsföring och kundsupport har alla tillgång till samma information.

Kontaktpoängsättning: Identifiera leads med hög köpintention för uppföljning

Beteendesegmentering: Fyll automatiskt i dina kontakter med deras information från sociala medier.

Engagemangsspårning: Interagera med kunderna i affärerna och spåra kundkonversationer för framtida referens.

AI-assistans: Freddy, AI-assistenten, analyserar försäljningsdata och markerar kontakter som är i riskzonen.

Begränsningar i Freshsales

Freshsales är inte särskilt anpassningsbart, så du är begränsad i vad du kan göra.

Supporten kan vara långsam att svara och kan inte alltid hjälpa till att lösa problem.

Priser för Freshsales

21 dagars gratis provperiod

Tillväxt: Gratis för upp till tre användare, därefter 15 USD/månad per användare

Pro: 39 $/månad per användare

Enterprise: 69 $/månad per användare

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

10. Keap – Bäst för samarbete inom försäljning och marknadsföring

via Keap

Keap hjälper försäljnings- och marknadsavdelningar att samarbeta för att förbättra effektiviteten och avsluta fler affärer. På nybörjarnivå är det utformat för nya företag och egenföretagare, och dess erbjudande på företagsnivå – tidigare känt som Infusionsoft – heter nu Keap Max Classic.

Keaps bästa funktioner

Leadgenerering : Bädda in anpassade formulär för att samla in leads på din hemsida och dina landningssidor.

Anpassningsbara arbetsflöden : Använd ett enkelt dra-och-släpp-system för att skapa dina arbetsflöden och visuella pipelines.

Automatisering : Automatisera din marknadsföring, inklusive e-post, för att minska repetitiva uppgifter.

Kundengagemang: Skicka SMS och e-postmeddelanden från mallar, ring telefonsamtal och boka möten direkt från kundkontaktuppgifterna.

Rapportering: Ställ in månatliga, veckovisa och till och med dagliga rapporter för att följa dina framsteg.

Keaps begränsningar

Vissa funktioner, som fakturor och rapporter, kan inte anpassas efter dina behov.

Det kan ta lite tid för nya användare att lära sig navigera i programmet.

Keap-priser

14 dagars gratis provperiod

Classic: 149 dollar per månad för upp till två användare

Max: 199 dollar per månad för upp till tre användare

Max Classic: Kontakta oss för prisuppgifter

Keap-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

Vad ska man leta efter i kunddatabasprogram?

När du är på jakt efter kunddatabasprogramvara för ditt företag finns det några saker att tänka på.

Användarvänlighet : Användargränssnittet ska vara användarvänligt, göra det enkelt att identifiera potentiella kunder för uppföljning och automatisera kontakterna.

En kundvy: Alla i ditt företag bör kunna se samma vy av kunddata för att kunna erbjuda en smidig kundservice.

Automatisering av arbetsflöden: Uppgiftshantering inom försäljning och marknadsföring bör vara enkel, smidig och så automatiserad som möjligt, med möjlighet att prioritera och skapa beroenden.

Marknadsföringsautomatisering: Marknadsföringsverktygen bör göra det möjligt för dig att skapa en marknadsföringskampanj och sedan köra den smidigt utan att du behöver göra mycket mer.

Insiktsfulla rapporter: Du bör ha tillgång till rapporter och instrumentpaneler som spårar mätvärden, tillhandahåller användbara analyser och gör det möjligt för dig att prognostisera försäljningen.

Välj det bästa kunddatabassystemet för ditt team

Att hantera dina kontakter och din försäljningspipeline hjälper dig att öka försäljningen, men det är viktigt att hitta rätt programvara. Du behöver ett system som är användarvänligt och anpassningsbart och som gör det möjligt att automatisera försäljning och marknadsföring. Det måste också ge dig detaljerade rapporter och analyser som hjälper dig att fatta de bästa besluten för ditt företag.

Vi hoppas att vår lista över de bästa betalda och kostnadsfria kunddatabasprogrammen har hjälpt dig att fatta ett beslut – eller åtminstone gett dig några punkter att fundera på.

Med ClickUp får du alla CRM-funktioner du behöver och mycket mer. Spara tid, öka produktiviteten och öka försäljningen med ditt perfekta ClickUp CRM. Kom igång med ClickUp gratis idag. Sedan kan du se försäljningen rulla in.