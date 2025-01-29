De 8 bästa CRM-alternativen för att förbättra ditt företag 2025

Det finns en återkommande punkt på din att göra-lista: Hitta ett bättre sätt att hantera kunder.

Efter alla gratis- och betaltester du har gått igenom för femtielfte gången har du fortfarande inte hittat en CRM-programvara ( customer relationship management ) som passar dig. Många dedikerade CRM-programvaror som Zoho CRM är fantastiska verktyg, men de kräver mycket underhåll och är dyra. 💸

Har du övervägt ett CRM-alternativ? Det är en specialbyggd plattform för att hantera kontakter och organisera administrativa projekt så att du får utrymme att vårda kundrelationer.

CRM-alternativ gör kontaktadministrationen smidig så att du inte behöver ändra dina affärsprocesser för att anpassa dem till en viss teknik. Istället kan du fritt anpassa dem efter ditt arbetssätt – utan extra kostnader.

Vi har sammanställt en lista över de bästa (och några välkända) CRM-alternativen för att hjälpa dig att prioritera försäljningsaktiviteter och intäktsmål. Vi har också inkluderat ClickUp-mallar så att du kan få en konkurrensfördel och komma igång redan idag! ⚡️

1. Kanban-tavlor

Försäljningschefer: Om du letar efter det bästa sättet att förenkla översikten över CRM-arbetsflöden och kontaktdatabaser är en Kanban-tavla det bästa agila CRM-alternativet. En Kanban-tavla är ett kodfritt verktyg för visualisering av arbetsflöden som används för att konsolidera information.

Till skillnad från ett kalkylblad med stora mängder data begränsar en Kanban-tavla fokus så att du bara ser den viktigaste informationen på ett ögonblick. Det finns många interna och externa användningsfall för Kanban-tavlor för säljteam, bland annat:

Försäljningshandbokstavla

Daglig/veckovis/månatlig prioriteringstavla

Konton och affärsmöjligheter

Viktiga möten-tavla

Idébank

Försäljningspipeline-tavla

Spåra kundens senaste aktivitet, kontakter, kontoförnyelser och risker i ClickUp.

Bonus: Användningsfall för CRM

2. E-post

För organisationer som använder Google Workspace eller Microsoft Outlook sker hanteringen av kontakter vanligtvis i inkorgarna. Bara Google Workspace Marketplace har en mängd integrationer för att optimera Gmail-inkorgar.

I kombination med Gmail-funktioner som etiketter, kategorier och filter kan säljare delvis anpassa sina inkorgar.

Det finns dock en mörk sida av e-post i affärskommunikation: Överbelastning av aviseringar. Stress över att svara. Längre arbetstider. Detta är produktivitetshämmande faktorer, särskilt för säljorganisationer som främst arbetar på distans.

Sammanfattningsvis, om du beslutar att använda e-post som ett CRM-alternativ, se till att du får det att fungera för dig och inte tvärtom! Använd bästa praxis för svarstider, automatisering, påminnelser och mallar för e-post så att du inte drunknar i arbete.

För alla produktivitetsentusiaster som inte står ut med att öppna och stänga över 40 e-posttrådar har vi en lösning: E-post i ClickUp! Skapa e-postsignaturer, hantera e-postkonton och länka e-postmeddelanden till relaterade arbetsuppgifter – utan att öppna nya flikar. 🤩

Skicka snabba sparade svar i ClickUp

3. Dokument

Någonstans i en säljares inkorg finns en sliten förslagsfilen "v12_Final_FINAL" – så den här är till dig!

Om du har återkommande förslag, kontrakt eller guider kan du lägga in dem i en delad dokumentredigerare online. Skapa så många versioner som behövs för specifika säljare eller kundtyper.

Det viktiga är att du har alla dina data på ett och samma ställe. I ClickUp Docs kan du till exempel skapa dokumentmallar med branding och förinställd formatering så att alla dokument ser enhetliga ut.

Här är allt du behöver veta för att skapa, anpassa och koppla dina dokument till dina uppgifter och planera effektivt! ⬇️

4. Digitala whiteboardtavlor

Om du vill använda din kontaktdatabas på nya sätt kommer du att uppskatta digitala whiteboards!

På en oändlig duk får säljarna en visuell översikt över var en potentiell kund eller befintlig kund befinner sig, utan de begränsningar som finns med en traditionell whiteboardtavla.

Utvecklingen av verktyg för samarbete på arbetsplatsen har gjort det möjligt för digitala whiteboards att bli användarvänliga och mobila. Så alla i ditt team kan komma åt den senaste informationen när som helst!

Nyckeln till att maximera värdet av digitala whiteboardtavlor för kontaktadministration är effektiv navigering. När dina objekt, bilder, idéer och uppgifter är strategiskt placerade frigörs ett produktivt flöde så att du kontinuerligt kan bygga vidare i takt med att du växer. 🌱

Skapa ClickUp-uppgifter direkt från din whiteboard

Om du är ny på ClickUp Whiteboards eller om en tom duk känns skrämmande, prova den kostnadsfria mallen Customer Journey Map från ClickUp!

Bonus: SaaS CRM-programvara!

5. Listor

Liksom en katalog är listor ”levande” databaser för att hantera kontakter och spåra interaktioner. Kontoansvariga använder listor för att centralisera information från olika typer av källor, så att det blir deras enda källa till sanning.

Du använder förmodligen listor just nu, men om du vill uppgradera (utan kostnad) kan du prova listorna i ClickUp! Ladda ner den kostnadsfria mallen Client Success Tracking från ClickUp med exempeluppgifter och information för att utforska hur du kan hantera listor på ditt sätt.

Skapa flera databaser för felsäker kontohantering i ClickUp

6. Kalkylblad

När du organiserar samma typ av information från en kund till en annan är det användbart att ha en enkel, välorganiserad tabell. Till skillnad från digitala whiteboardtavlor har kalkylblad en struktur som underlättar smidig datainmatning. Tillsammans med alternativ för gruppering, filtrering och sortering blir ett kontaktkalkylblad ett oumbärligt arbetsverktyg.

Jämfört med andra CRM-alternativ på denna lista, kommer detta verktyg fortfarande att fungera för dig när du växer? Det korta svaret: Inte på egen hand.

Kalkylblad från äldre appar är inte utformade för att lagra konversationer, filer eller personliga anteckningar – saker som du regelbundet behöver för att öka din försäljningsproduktivitet. Men låt inte detta avskräcka dig! Om du känner dig mer bekväm med kalkylblad kommer du att uppskatta tabellvyn i ClickUp, eftersom det är ett superkraftigt kalkylblad som är skapat för att organisera alla typer av arbete.

Bonus: CRM-programvara för Mac!

Här får du en inblick i hur du skapar din perfekta databas i ClickUp! ⬇️

7. Katalog

Vi har redan gått igenom varför fristående kalkylblad inte är utformade för kommunikation och samarbete, så lösningen är en katalog. En katalog liknar ett kalkylblad med kolumner och rader, men dess prestanda med rätt projektledningsprogramvara överträffar ett enkelt kalkylblad.

Kataloger är användbara på många sätt: Säljare kan lagra stora mängder kontaktdata, chefer får tydlig insyn i arbetsförloppet och team kan bygga interna strategiska partnerskap för att avsluta affärer snabbare. Eftersom kataloger är gjorda för att fungera i alla användningsfall, här är några att börja med:

Kundutlåtanden och exempel på kundresor

Katalog över veckovisa/månatliga/kvartalsvisa säljmöten

Katalog över anställda och interna medarbetare

Försäljningsstöd Innehållskatalog

Leverantörskontakter

Produktdemonstrationskatalog

Förteckning över försäljningshandböcker

Företagets SOP-katalog

Team Events-katalog

Kontokatalog

Och listan fortsätter!

Om du vill testa en kraftfull katalog kan du ladda ner den kostnadsfria mallen för medarbetarkatalog från ClickUp! Mallen innehåller exempelinformation som kan inspirera dig till att skapa din egen katalog.

Håll kontakterna organiserade och lättillgängliga i ClickUp

Kolla in dessa försäljningsappar!

8. Kundkartor

Det kanske mest spännande CRM-alternativet på denna lista är att använda en karta för att hantera kontakter! Att plotta kontakter efter deras adresser tar organisationen till en ny nivå om du har platsbaserat arbete. Och i ClickUp behöver du inte offra projektdata eftersom adresser som läggs till i det anpassade fältet Plats är länkade till kontaktuppgiften.

Kolla in ClickUps kartvy!

Är du inte redo för ett CRM-alternativ? Lär dig hur du bygger ett CRM i ClickUp.

Vad händer härnäst?

Om du någonsin har varit nyfiken på ClickUp kan du komma igång gratis på följande sätt:

Förbättra dina färdigheter för att öka din produktivitet och spara tid på ClickUp University.

Titta på live- och on-demand-webinarier om ClickUp för att snabbare bekanta dig med plattformen.

Ladda ner färdiga försäljningsmallar och CRM-mallar i det kostnadsfria ClickUp Template Center.

Importera dina data från en CSV-/Excel-fil eller annan programvara.

Utforska möjligheterna med ClickUp API

Med ClickUp kommer du att samla på dig framgångar och kunna börja och avsluta dagen med orubblig tillit till ditt kontaktadministrationssystem! 🏆