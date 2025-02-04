Topp 10 programvaror för kontaktadministration för professionella tjänster 2025

Letar du efter det perfekta verktyget för att hålla dina professionella kontaktuppgifter snyggt organiserade?

Programvara för kontaktadministration hjälper byråer och företag inom professionella tjänster att hantera kontaktuppgifter, lagra kontaktregister, spåra interaktioner med kontakter och automatisera relaterade uppgifter.

I den här artikeln förklarar vi exakt vad kontaktadministrationsprogram är och går igenom de 10 bästa kontaktadministrationsprogrammen för professionella tjänsteföretag 2024.

Dessa kontaktadministrationslösningar erbjuder en rad olika funktioner som kan hjälpa dig att förbättra kundrelationerna, effektivisera verksamheten och öka försäljningen. ?

Kontaktadministrationsprogram är ett verktyg som hjälper företag att lagra, organisera och spåra kontaktuppgifter eller information om kunder, potentiella kunder och andra viktiga personer.

Den bästa programvaran för kontaktadministration kan användas för att lagra grundläggande kontaktinformation såsom namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser. Du kan också använda den för att lagra mer detaljerad kundinformation och företagsuppgifter, inklusive jobbtitlar, företagsanknytningar och köphistorik.

Dessutom fungerar kontaktadministrationsverktyg på samma sätt som CRM-programvara. Tillsammans med kontaktuppgifterna kan teamen använda denna information i försäljningsprocessen och logga all kommunikationshistorik, interaktioner och uppdateringar.

Programvara för kontaktadministration och CRM-system (customer relationship management) är båda utmärkta för att hålla reda på dina kunder och klienter. Men vad är skillnaden mellan dessa två verktyg för kundhantering?

Programvara för kontaktadministration handlar om att lagra och organisera grundläggande kontaktuppgifter, nämligen dina kontaktuppgifter och information som namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser. Det är ett utmärkt sätt att samla alla dina kontakter på ett ställe och göra det enkelt att hitta den information du behöver.

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från valfri enhet.

Ett CRM-system för försäljning går ett steg längre genom att spåra och analysera kunddata. De kan hjälpa dig att spåra möjligheter, kundtjänstinteraktioner och allt annat i din försäljningstratt.

CRM-system automatiserar också uppgifter som att skicka uppföljningsmejl och boka möten. Detta kan frigöra tid för ditt säljteam så att de kan fokusera på viktigare saker, som att avsluta affärer i säljprocessen och ge utmärkt kundservice.

Här är några av de viktigaste funktionerna som professionella tjänsteföretag bör leta efter i den bästa affärsprogramvaran, kontaktadministrationsprogramvaran och kundadministrationsprogramvaran:

Robust kontaktdatabas som kan lagra alla dina kontakter och organisera dina prospekt- och kunddata i försäljningstratten, samt annan viktig kontaktinformation, på ett och samma ställe.

Interaktionsspårning för att spåra alla dina interaktioner med kontakter, inklusive e-post, telefonsamtal och möten

Uppgiftsautomatisering för att automatisera grundläggande uppgifter som att boka möten och skicka uppföljningsmejl – helst med hjälp av projektledningsverktyg.

Omfattande rapportering som ger insikter i dina kontaktuppgifter och interaktioner så att du kan följa dina framsteg och identifiera områden som kan förbättras i din försäljningsprocess.

Den bästa programvaran för kontaktadministration är den som hjälper din byrå eller ditt företag att odla bättre kundrelationer, öka försäljningen och förbättra den övergripande effektiviteten i dina affärsdata.

Letar du efter den bästa programvaran för kontakt- och leadhantering för att effektivisera din digitala byrås rapporteringsprocess? Här är våra val av de bästa CRM-systemen och programvarorna för kontaktadministration för byråer, företag och säljteam.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp CRM är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att hantera en kontaktlista, spåra din försäljningspipeline och avsluta fler affärer.

Använd ClickUp Tasks för att se till att ditt team följer upp efter säljsamtal. ClickUps AI-skrivassistent kan hjälpa dig att skriva e-postmeddelanden som bidrar till att upprätthålla en stark kundrelation.

För att göra det enklare att hålla reda på all denna information kan du använda en av ClickUps mallar, till exempel mallarna för kontaktadministration, kontoadministration eller CRM.

Affärshantering

Uppgifter och anteckningar

Anpassade fält

AI-assistent

ClickUp CRM integreras också med ClickUp Docs, så att du enkelt kan skapa och lagra dokument relaterade till dina kontakter och affärer. Du kan spåra all denna information med ClickUp Project Dashboards.

Om du letar efter en kraftfull och lättanvänd CRM-lösning är ClickUp CRM och CRM-mallar bra alternativ att överväga.

ClickUps bästa funktioner

Skalbar för att möta tillväxt

Erbjuder en rad olika prisplaner som passar olika budgetar.

Mer än 1 000 integrationer tillgängliga

Välj bland mer än 1 000 mallar

Hantera dina kontakter och din försäljningspipeline

Integreras med ClickUp Docs, så att du enkelt kan skapa och lagra dokument relaterade till dina kontakter och affärer.

Begränsningar i ClickUp

Komplext program som kräver utbildning och tålamod för att lära sig

Mobilappen har inte lika många funktioner som datorversionen (men det kommer snart!).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: tillägg på 5 dollar till alla betalda abonnemang

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (8 566+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 796+ recensioner)

2. Vcita

via Vcita

Vcita är ett molnbaserat kontaktadministrationsprogram och CRM för småföretag som tillhandahåller tjänster. Det hjälper dig att hantera kundrelationer, möten och fakturering. Det låter dig också automatisera uppgifter och frigöra tid så att du kan ge dina kunder bättre service.

Vcita kan automatisera saker som att boka möten, skicka fakturor och spåra betalningar.

CRM-programmet underlättar också kundernas onboarding så att de kan boka möten, se sin kontoinformation och betala fakturor via en självbetjäningsportal.

Vcita bästa funktioner

Mycket vänlig och hjälpsam kundtjänst

Prisvärda priser som passar småföretag

Den huvudsakliga plattformen för kontaktadministration har en ren och användarvänlig design.

Begränsningar för Vcita

Frekventa tekniska problem och fel som påverkar funktionaliteten och tillgängligheten

Begränsade e-postintegrationer kan vara restriktiva för vissa personer.

Priser för Vcita

Essentials : 24 $/månad för en användare

Företag : 49 $ per månad för en användare

Platinum: 83 $/månad för en användare

Vcita-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (63+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (249+ recensioner)

3. Outreach

via Outreach

Outreach hjälper företag att automatisera och anpassa sin försäljning.

Denna plattform för säljengagemang och kontaktadministrationsverktyg integreras med en rad av de bästa B2B-CRM-lösningarna, såsom Salesforce, HubSpot CRM och Zoho CRM. Outreach-användare kan importera sina kontaktuppgifter från sin kontaktadministrationsprogramvara till Outreach.

När data från kontaktadministrationslösningen har importerats kan Outreach användas för att automatisera och anpassa kontakterna med dessa kontakter.

Outreach kan vara ett bra val för säljteam och kundtjänstteam, men det är inte ett dedikerat kontaktadministrationssystem för byråer eller tjänsteföretag.

Outreach bästa funktioner

Skickar automatiska e-postmeddelanden till potentiella kunder

Organiserar och effektiviserar försäljningsprocessen

Sekvenser, mallar och snuttar är mycket användarvänliga.

Begränsningar i räckvidden

Komplicerad installation och utmanande för utbildningsgrupper, enligt vissa recensenter.

Recensenterna tyckte att vissa funktioner, såsom personalisering, inte fungerade smidigt.

Kan vara svårt för engångssekvenser jämfört med andra kontaktadministrationssystem

Priser för Outreach

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Outreach

G2 : 4,3/5 (3 233+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (289+ recensioner)

4. Nextiva

via Nextiva

Nextiva är som en one-stop-shop för alla dina kommunikationsbehov i företaget.

Kontaktadministrationslösningen erbjuder VoIP-telefoni, videokonferenser, meddelanden, SMS, chatt, enkäter och samarbetsverktyg som hjälper dig att bygga djupare relationer med dina kunder.

Nextiva har en rad andra verktyg och funktioner för kontaktadministration som gör att du kan lagra och hantera kontaktinformation, spåra interaktioner och skapa anpassade rapporter.

Om du letar efter en dedikerad programvara för kontaktadministration eller CRM finns det dock ett antal andra alternativ som erbjuder ett bredare utbud av funktioner för kontaktadministration.

Nextivas bästa funktioner

Utmärkta tilläggsalternativ som förbättrar tjänsten

Lätt att använda med hjälpsam kundsupport

Enastående ljudkvalitet för telefonsamtal

Begränsningar för Nextiva

Tjänsten kan ibland vara ojämn med avbrutna samtal och avbrott.

Tjänsten är utsatt för tekniska problem i hela sin programvara för kontaktadministration.

Svårt att lösa tekniska problem, även med support

Nextivas priser

Business Communication Essential: 26 $/månad per användare

Business Communication Professional: 31 $/månad per användare

Business Communication Enterprise: 41 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Nextiva-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (2 496+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (229+ recensioner)

5. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign CRM & Sales Automation ökar försäljningen genom att förbättra sättet du når, granskar och engagerar potentiella kunder.

Med programvaran för kontaktadministration kan du hålla reda på alla dina kundkontakter och kunduppgifter samt automatisera repetitiva uppgifter. Du kan automatiskt skicka personliga e-postmeddelanden till varje ny potentiell kund, skapa uppföljningar av möten eller skapa en Salesforce-kontakt när någon besöker en sida.

ActiveCampaign kan vara ett utmärkt val för B2C-företag som vill kombinera kunddata med pipelines och automatiseringar för optimal effektivitet.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Många anpassningsalternativ i programvaran för kontaktadministration

Omfattande funktionalitet för affärsutveckling

Robusta automatiseringsalternativ, möjlighet att ställa in flera scenarier

Begränsningar för ActiveCampaign

Vissa användare tycker att gränssnittet inte är användarvänligt.

Kräver en brant inlärningskurva och det finns mycket att komma ihåg.

Integreras med flera e-postadresser för personer som arbetar för mer än ett företag.

Ingen gratisversion

Priser för ActiveCampaign

Plus : 19 $/månad per användare

Professional : 49 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 254+ recensioner)

6. Zendesk Sell

via Zendesk Sell

Zendesk Sell är en CRM-lösning för säljare som hjälper till att hantera kunddata, spåra interaktioner och automatisera uppgifter.

Plattformen för kundrelationer erbjuder en rad olika funktioner för kontakt- och kundreshantering, såsom kontaktdatabas, interaktionsspårning och automatisering av uppgifter.

Om du vill förbättra din kontaktadministration med ett kunddatabasprogram eller CRM kan Zendesk Sell vara ett utmärkt val!

Zendesk Sells bästa funktioner

Priset är överkomligt för vad programmet erbjuder jämfört med andra kontaktadministrationsprogram på denna lista.

Utmärkt för säljteam eller kundkommunikation som behöver koncis kontaktinformation.

Intuitivt system som är enkelt att använda

Begränsningar för Zendesk Sell

Vissa användare rapporterar svårigheter med att integrera e-post- och telefonappar.

Begränsad anpassning och visningar med svårigheter att filtrera

Begränsade rapporteringsfunktioner för administratörer

Priser för Zendesk Sell

Sell Team: 19 $/månad för 5 agenter

Sell Growth: 55 $/månad för 5 agenter

Sell Professional: 115 $/månad per agent

Zendesk Sell – betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (477+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

7. HubSpot

via HubSpot

HubSpot är ett kraftfullt CRM-system som hjälper företag av alla storlekar att hantera och engagera kunder.

Det erbjuder också ett gratis program för kontaktadministration som gör att du kan spara kontaktuppgifter. Du kan enkelt skapa kontakter och kontaktposter, logga relaterade försäljningsaktiviteter och visa kundens kommunikationshistorik.

Med HubSpot CRM kan du lagra all din kundkontaktinformation på ett ställe, spåra interaktioner med kunder, automatisera uppgifter och generera rapporter.

HubSpots bästa funktioner

Integrerar smidigt kundrelationshantering och försäljningsautomatisering

Användarvänlig plattform med ett omfattande utbildningsbibliotek, blogg och hjälpsamma resurser

Fantastiska automatiseringar med arbetsflöden som är lätta att skapa

HubSpots begränsningar

Vissa användare klagar på integrationsmöjligheterna och funktionaliteten i hanteringsprogramvaran.

Kan bli dyrt om du behöver fler funktioner och uppgraderingar

Vissa verktyg har begränsade anpassningsmöjligheter.

HubSpot-priser

Gratis

Starter : 20 $/månad

Professional : 1 600 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (10 624+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 788+ recensioner)

8. Pipedrive

via Pipedrive

PipeDrive erbjuder en visuell försäljningspipeline som gör det enkelt att se var varje affär befinner sig i försäljningsprocessen just nu. Det innehåller också funktioner för att hantera uppgifter, ställa in påminnelser och generera rapporter.

PipeDrives visuella pipeline gör det enkelt att se var varje affär befinner sig i processen så att du kan hantera uppgifter, ställa in påminnelser och spåra dina framsteg.

PipeDrive genererar också rapporter som hjälper dig att spåra dina försäljningsresultat och identifiera trender.

Sammantaget är PipeDrive ett kraftfullt CRM-program för försäljning som kan hjälpa företag av alla storlekar att avsluta fler affärer.

Pipedrives bästa funktioner

Ger mycket valuta för pengarna

Plattformen är snabb och enkel att använda

Enastående visuell metod för hantering av pipelines

Begränsningar i Pipedrive

Begränsade avancerade anpassningsalternativ

Mobilappens gränssnitt och prestanda behöver förbättras

Flera recensenter klagar på att utseendet behöver uppdateras.

Pipedrive-priser

Avancerad : 15 $/månad per användare

Företag : 28 $/månad per användare

Professionell : 50 $/månad per användare

Power : 65 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (1 662+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (2 866+ recensioner)

9. Freshworks

via Freshworks

Molnbaserad och AI-driven CRM- programvara Freshworks hjälper företag att hantera kundinteraktioner mer effektivt.

Freshworks erbjuder också en serie produkter som är utformade för att hjälpa företag av alla storlekar att förbättra sin kundservice, IT-support och HR-processer.

Dess CRM erbjuder en rad olika funktioner för att skapa ett kontaktadministrationssystem, inklusive en kontaktdatabas, interaktionsspårning och automatisering av uppgifter.

Freshworks är ett populärt val för företag av alla storlekar eftersom det erbjuder ett brett utbud av funktioner, är lätt att använda och är prisvärt. Det har också erkänts av ett antal organisationer, inklusive Gartner, Forrester och Capterra.

Freshworks bästa funktioner

Automatiseringsfunktioner hjälper till att förbättra effektiviteten och säkerställa snabba svar till kunderna.

Integreras med andra populära verktyg och plattformar

Intuitivt och lättnavigerat användargränssnitt gör det enkelt att komma igång

Begränsningar i Freshworks

Ibland långsam respons från kundtjänstteamet

Mobilversionen kan behöva förbättras vad gäller funktionalitet.

Begränsad anpassning vid användning av en kombination av Freshworks-appar

Priser för Freshworks

Tillväxt : 29 $/månad per agent

Pro : 69 $/månad per agent

Enterprise: 109 $/månad per agent

Freshworks betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (7 310+ recensioner)

Capterra: N/A

10. Copper

via Copper

Copper är en lättanvänd CRM-plattform som är utvecklad för företag som använder Google Workspace.

Kontaktadministrationsverktyget är utformat för att vara enkelt att använda, även om du inte är bekant med CRM-programvara.

Copper integreras med Gmail, Google Kalender, Google Kontakter och Google Drive, så att du enkelt kan hålla koll på dina kontakter, affärer och aktiviteter.

Copper bästa funktioner

Lätt att använda och integreras med alla Google Workspace-verktyg

Kan automatisera uppgifter som att skicka uppföljningsmejl och boka möten

Hjälper till att skapa starka relationer med kunderna

Begränsningar för Copper

På grund av de många funktionerna kan det initialt vara lite överväldigande att använda.

Begränsade alternativ för rapportgenerering

Känner inte alltid igen dubbla affärskontakter

Copper-priser

Basic : 29 $/månad per användare

Professional : 59 $/månad per användare

Företag : 99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Copper

G2 : 4,5/5 (1 111+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (574+ recensioner)

Den bästa kontaktprogramvaran för ditt företag beror på dina specifika behov och krav.

Vi har granskat de 10 bästa programvarorna för kontaktadministration ovan och presenterat ett brett utbud av funktioner och funktionalitet som hjälper dig att förbättra dina kundrelationer. Nu är det din tur. Prova dem genom att registrera dig för en kostnadsfri testperiod och se vad som fungerar bäst för ditt företag.

När det gäller grundläggande kontaktadministrationsbehov behöver sälj- och marknadsföringsteam ofta mer än ett kontaktadministrationssystem. För att spåra försäljningsmöjligheter, automatisera kontaktadministration och e-postmarknadsföring, stödja en försäljningstratt, skapa automatisering av arbetsflöden och hantera datahantering och kontaktspårning med lätthet är ett CRM-system till stor hjälp.

Vill du stärka dina relationer ännu mer? Överväg andra affärsverktyg som programvara för kundlojalitet, mallar för försäljningsrapporter, OKR-programvara och mallar för framstegsrapporter som komplement till din CRM-programvara eller dina kontaktadministrationsverktyg!

ClickUp är det bästa kontaktadministrationsprogrammet för professionella tjänsteföretag och byråer som förväntar sig att växa i takt med sin utveckling. Prova ClickUp gratis idag och se hur det kan hjälpa dig att förbättra din kontakt- och projektadministration!