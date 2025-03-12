10 gratis mallar för försäljningsrapporter (dagliga, veckovisa, månatliga)

Om du gör en fantastisk försäljning och ingen vet om det, har den då verkligen ägt rum? 👀

Visst gjorde det det! Men det är ändå bättre för säljare och alla inblandade om du har en lämplig mekanism för att spåra försäljningen med jämna mellanrum. Inte bara för att det hjälper dig att hålla koll på dina försäljningsmål, utan också för att det hjälper dig att se och upptäcka trender i försäljning och kundbeteenden som du kan använda för att optimera strategier för försäljningstillväxt.

Med andra ord behöver du ett bra sätt att inte bara rapportera dina försäljnings-KPI:er utan också använda dessa rapporter för att få insikter i dina djupare försäljningspipeline-mått. Och du behöver ett sätt att göra den processen så repeterbar och effektiv som möjligt.

Allt börjar med rätt mall för försäljningsrapport. Låt oss fördjupa oss i konceptet och hur det passar in i den större processen för försäljningsprojektledning, innan vi delar med oss av några av våra favoritmallar som du kan använda gratis.

Vad är en mall för försäljningsrapport?

En mall för försäljningsrapporter är en färdig rapport som hjälper team och chefer att lagra och granska försäljningsdata för analys, insikter och försäljningsrapportering. Eftersom formatet på en högkvalitativ mall för försäljningsrapporter är anpassningsbart, flexibelt och innehåller formler för snabba beräkningar kan du övervaka viktiga mätvärden och försäljnings-KPI:er eller dela dem med intressenter utan att det kräver någon större ansträngning.

Dra och släpp uppgifter med hjälp av tabellvyn i ClickUp för enkel organisering i en kalkylbladsliknande struktur.

Element i de bästa mallarna för försäljningsrapporter

Mallar för försäljningsrapporter är utmärkta försäljningsverktyg eftersom de effektiviserar det annars tidskrävande arbetet med att manuellt hämta och analysera data. Men det gäller bara om du hittar den rätta mallen, vilket innebär att den ska ha följande funktioner:

Spåra försäljningsmål genom att integrera med dina andra arbetsverktyg och genom att integrera med dina andra arbetsverktyg och mallar för målsättning för att koppla samman strategi med genomförande.

Arbeta i rätt takt för ditt företag . En . En mall för årsrapport är bra, men kanske inte hjälper dig om du vill skapa dagliga försäljningsrapporter.

Skapa automatiserade arbetsflöden . Oavsett om det handlar om att omvandla rådata till insikter eller tilldela automatiserade uppföljningsuppgifter, är din rapport bara så bra som den tid den sparar dig jämfört med att göra det manuellt. . Oavsett om det handlar om att omvandla rådata till insikter eller tilldela automatiserade uppföljningsuppgifter, är din rapport bara så bra som den tid den sparar dig jämfört med att göra det manuellt.

Gör dig tillgänglig för dina intressenter. Diagram är bättre än råa siffror, och färger kan hjälpa till att förstå trender och koncept på ett ögonblick.

Många försäljningsrapporter kommer i form av ett Excel-kalkylblad eller en arbetsbok, men rätt gratis projektledningsprogramvara erbjuder en jämförbar projektvy – och helst ytterligare arbetsvyer – för att uppnå bättre resultat. Precis som när du går vidare från projektledning i kalkylblad kan du bli förvånad över hur mycket tid du sparar när du utnyttjar de ökade interaktivitets- och automatiseringsmöjligheterna i ett verktyg som ClickUp.

Visualisera dina uppgifter med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

10 kostnadsfria mallar för försäljningsrapporter (dagliga, veckovisa och månatliga)

Tyvärr finns det alldeles för många mallar för försäljningsrapporter för att testa dem genom en typisk process med försök och misstag. Begränsa istället din lista genom att börja med de bästa mallarna för ClickUp och Excel.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen av nedanstående mallar är bättre än de andra på listan. Det handlar istället om att hitta den mall som bäst passar dina behov och din situation. Dessutom är alla mallar gratis! Tveka därför inte att prova flera innan du väljer den mall som passar dig bäst.

1. Försäljningsrapportmall från ClickUp

Ladda ner den här mallen Mall för försäljningsrapport från ClickUp

Försäljningsrapportmallen från ClickUp tillämpar en detaljerad guide på din arbetsyta i form av en dynamisk lista. Det är ett utmärkt verktyg för att få en översikt över dina försäljningsinsatser genom att skapa en sammanfattning av din årliga, kvartalsvisa och månatliga försäljning – du kan till och med jämföra olika år med varandra.

Spåra din faktiska försäljning mot prognoser eller dela upp din försäljning efter servicetyp. Spåra säsongsvariationer med variabeln försäljningsmånad eller jämför hur olika regioner presterar mot varandra.

Denna nybörjarvänliga mall innehåller också två anpassade statusar och fem visningstyper för att visualisera dina individuella försäljningsuppgifter och framsteg på en övergripande nivå, men det är de anpassade fälten som verkligen gör denna mall så bra. Med 10 anpassade fält för att identifiera försäljningsorsak, resultat, år, prognos och mer kan du snabbt sortera, filtrera och komma åt information direkt från din uppgiftslista.

2. Mall för veckorapport för försäljning från ClickUp

Ladda ner den här mallen Mall för veckorapport för försäljning från ClickUp

Är du redo att gå in på detaljerna? Särskilt i ett företag med många mindre försäljningar räcker det troligen inte med en årlig översikt, men med ClickUps mall för veckoförsäljningsrapport kan du och ditt team snabbt och enkelt gå in på detaljerna i de senaste veckoförsäljningsrapporterna och -uppgifterna.

Kontrollera mätvärden som totalt antal kallanrop under en vecka, antal bokade möten, personliga besök, uppföljningssamtal och faktiskt sålda produkter. Analysera även andra prestationsvariabler som konverterade samtal.

Detta är en användbar resurs för att hålla koll på framstegen mot ditt inkomstmål, din faktiska inkomst och hur de två avviker från varandra.

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att skräddarsy ett personligt försäljningsmejl med rätt ton och struktur.

3. Mall för daglig försäljningsrapport från ClickUp

Ladda ner den här mallen Mall för daglig försäljningsrapport från ClickUp

Ja, du kan få ännu mer detaljerad information än en veckovisning! I denna mall för daglig försäljningsrapport från ClickUp kan du se ditt säljteams resultat för varje dag i veckan.

Denna mall är lättare att fylla i och integrera i dina befintliga försäljningsprocesser eftersom den är avsedd att uppdateras varje dag. Istället för ett antal vyer, anpassade fält och uppgifter att hålla reda på, använder denna mall ett formaterat ClickUp Doc som underlag. Dela upp din dagliga försäljning med en allmän beskrivning av teamets totala prestanda och en specificerad lista över de produkter som presterade bäst under dagen.

Den största fördelen med denna mall är att den dokumenterar de viktigaste slutsatserna från varje arbetsdag för att fastställa potentiella trender. Tack vare sin enkelhet är detta den perfekta rapportmallen för nybörjare. Du får inte automatiskt genererade djupgående insikter, men om du letar efter en snabb översikt över den dagliga försäljningen behöver du inte leta längre.

4. Mall för månatlig försäljningsrapport från ClickUp

Ladda ner den här mallen Mall för månatlig försäljningsrapport från ClickUp

Särskilt inom försäljningsverksamheter som är starkt beroende av kalla samtal och uppföljningssamtal är månatliga samtalsrapporter avgörande. De hjälper relevanta intressenter i företaget att snabbt förstå samtalsaktiviteten och hur den har påverkat försäljningskvoten. Denna mall för månatlig försäljningsrapport från ClickUp förenklar processen för alla inblandade.

Denna rapport är en annan mall som är specifikt avsedd för ClickUp Docs och hjälper organisationer att föra en lista över alla samtal under månaden tillsammans med resultaten. När den används konsekvent fungerar den som den officiella dokumentationen av alla samtal som gjorts av enskilda medlemmar i försäljningsteamet under den månaden.

Det gör också att du kan gå längre. Avsnittet Top Sales Performers (Bästa säljare) innehåller en enkel guide för att lista de säljare som du tycker förtjänar erkännande under en viss månad, vilket ökar engagemanget och moralen i processen. 🙂

📮ClickUp Insights: Nästan 42 % av kunskapsarbetare föredrar e-post för teamkommunikation. Men det har ett pris. Eftersom de flesta e-postmeddelanden endast når ett begränsat antal personer förblir kunskapen fragmenterad, vilket hindrar samarbete och snabba beslut. För att förbättra synligheten och påskynda samarbetet inom din försäljningsverksamhet kan du använda en app för allt som ClickUp, som omvandlar dina e-postmeddelanden till genomförbara uppgifter på några sekunder!

5. Mall för försäljningsprovisionsblad från ClickUp

Ladda ner den här mallen Mall för försäljningsprovisionsblad från ClickUp

Det är viktigt att hålla koll på provisioner som ditt säljteam tjänar in när du beräknar både företagets intäkter och teamets belöningar. Mallen för försäljningsprovisionsblad från ClickUp är utformad för att automatiskt beräkna provisionen, oavsett vilken struktur din organisation har.

Mallen är i stort sett färdig när den har tillämpats på din plattform – allt som krävs är några specifika försäljningsdata, inklusive total försäljning, intjänade provisioner och bonusar. Därefter använder den informationen för att beräkna totala provisioner tillsammans med andra mått och KPI:er, såsom din avkastning på investeringen och kostnaden för varje genomförd försäljning.

Du har också flera sätt att sortera uppgifterna i din prislista. Kontrollera provisioner per säljteam, status eller funktionsområde. På så sätt har du alltid den översikt du behöver, från planering till utbetalningar. Det låter enkelt, men den här mallen är också otroligt detaljerad och fullspäckad med resurser som hjälper dig att lyckas när du använder den, inklusive:

Två anpassade statusar

Nio anpassningsbara fält

Tre projektvyer

Dessutom får du flera hjälpdokument och tips för att använda mallen på ett så produktivt sätt som möjligt redan från början.

6. Mall för spårning av försäljningsprovisioner från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för provisionsspårning

För mer aktiva användare och försäljningschefer kan spårning av provisioner kräva fler variabler. Och den goda nyheten är att mallen för spårning av försäljningsprovisioner från ClickUp är precis vad du behöver för att hålla koll på och optimera alla variabler som ingår i processen.

Precis som med den tidigare mallen måste du fylla i några variabler i den befintliga mallstrukturen, såsom faktiskt värde, slutdatum och provisionsprocent för din försäljning. Därefter kan du övervaka allt från intjänade provisioner till betalningsstatus, fakturastatus, betalningstyp och mycket mer i en enda organiserad mapp.

Dessutom kan alla in- och utdatavariabler sorteras och dras in i en rapport. Visa dina provisioner i en lista eller tidslinje, eller skapa en färgkodad tabell för en bättre översikt.

7. Försäljnings-CRM-mall från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för försäljnings-CRM

Dina kunder behöver veta att du finns där för dem – inte bara så att de vet statusen på försäljningen och vad de gör, utan också för att uppfylla och överträffa deras förväntningar. Strategin för kundrelationshantering (CRM) har blivit så populär inom försäljningsbranschen just på grund av det behovet.

I grunden är ett CRM ett verktyg som du kan använda för att spåra din relation med potentiella och befintliga kunder. Det innehåller allt från grundläggande användardemografi till försäljningskontaktpunkter och var i försäljningsprocessen varje medlem i din databas befinner sig just nu.

Men den typen av databas skapas inte av sig själv. Använd istället en särskild CRM-mall som hjälper dig att noggrant följa variablerna och koppla ihop dem med dina andra planeringsverktyg för att driva dem framåt i kundresan. Försäljnings-CRM-mallen från ClickUp är en användarvänlig men ändå omfattande resurs för att skapa ditt ideala CRM.

CRM är ett unikt fall eftersom det är så mycket mer komplext än en försäljningsrapport. Men samtidigt skulle alla diskussioner om mallar för försäljningsrapporter vara ofullständiga utan det. I den här mallen får du ett organiserat utrymme i din plattform med 20 färdiga anpassade statusar, sex ClickApps, fem anpassade vyer och automatiserade arbetsflöden som guidar din CRM-utvecklingsprocess.

8. Mall för försäljnings-KPI från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för försäljnings-KPI

Ingen försäljningsverksamhet kan vara framgångsrik utan en stark uppsättning KPI:er som alla kan arbeta för att uppnå och spåra. Med försäljnings-KPI-mallen från ClickUp kan du spåra valfritt antal försäljnings-KPI:er i en enkel översikt.

Mallen innehåller 15 anpassningsbara fält som täcker de vanligaste försäljnings-KPI:erna, inklusive:

Uppförsäljningsförsök

Produktkostnad

Upprepade försäljningsintäkter

Nettovinst

Antal nya leads

Total försäljningsintäkt

Uppsäljningsframgång

Nya försäljningsintäkter

Och mer! Därifrån kan du spåra varje KPI du väljer att fokusera på i en vecko- eller månadsrapport. Men den här mallen har ännu fler funktioner – med hjälp av tavelvyn kan du visualisera dina intäkter per månad på en dynamisk Kanban-tavla.

9. Mall för försäljningsspårning från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för försäljningsspårning

Tala om en omfattande översikt. Med denna försäljningsspårningsmall från ClickUp kan du enkelt hålla koll på och analysera varje rörlig del av hela försäljningsprocessen. De insikter du får kommer att vara ovärderliga för att optimera och effektivisera din försäljningsstrategi över tid.

De anpassade fälten visar hur omfattande denna mall för försäljningsspårning är. Du kan ange allt från frakt- och enhetskostnader till avgifter, antal returer och mycket mer. Lägg till din målvinst och enhetskostnader tillsammans med de enheter som ska säljas, och beräkna sedan allt från din vinstmarginal till faktiska intäkter.

Ett statusfält visar om dina mål har uppnåtts, medan månatliga kategorier hjälper dig att förstå trender över tid. Navigera från din försäljningsspårare till listvyerna Försäljningsvolym per månad och Försäljningsstatus per månad för ännu djupare analyser och insikter.

10. Mall för försäljningsdatarapport för Excel

Försäljningsrapportmall för Excel via Microsoft365

I denna Excel-mall för försäljningsrapporter från Microsoft kan du ange en rad olika produkter tillsammans med kvartalsvisa försäljningssiffror. Mallen omvandlar sedan försäljningsdata till ett modernt stapeldiagram som är lättare att granska och analysera.

Rapportmallen innehåller anpassningsbara kolumner som lägger till dina individuella säljares poster i en slutgiltig summa. Den hjälper dig också att ta fram specifika försäljningsrapporter för var och en av de produkter du anger.

Det är ett enkelt men potentiellt effektivt verktyg. Dessutom kan du enkelt integrera alla Excel-animationer och övergångar, tillsammans med grafik, för att göra rapporten mer intressant att granska. Du kan dela rapporten med intressenter, chefer och andra medlemmar genom att exportera rapporten som en Excel- eller PDF-fil när som helst.

Effektivisera dina försäljningsrapporter med en mall från ClickUp

Låt oss vara ärliga – att leda ditt säljteam och samtidigt hålla koll på deras försäljningsresultat kan kännas som en balansgång. Ändå är det ett viktigt steg om du verkligen vill optimera din verksamhet för maximal intäkt.

Det innebär att skapa effektiva försäljningsrapporter som visar exakt hur ditt säljteam presterat, var kostnaderna ökat och vilka områden som kan förbättras. Det är det första logiska steget i att hantera hela försäljningspipeline på ett mer effektivt och datadrivet sätt.

Och det är där ClickUp kommer in. ClickUp är den enda produktivitetsplattformen som är tillräckligt kraftfull för att samla allt ditt arbete från olika appar på en enda samarbetsplattform. Med sitt omfattande mallbibliotek, mer än 1 000 integrationer och hundratals projektledningsfunktioner är ClickUp den ultimata resursen för säljteam som vill hantera hela säljtratten.

Börja automatisera dina försäljningsprocesser och skapa starkare kundrelationer genom att välja ClickUp idag.