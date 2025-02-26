Gratis försäljningsrapporter i Excel-mallar (månads-, dags- och veckorapporter)

Försäljningshantering omfattar olika aktiviteter, från att upprätthålla datakvalitet och noggrannhet till att analysera mätvärden och nyckeltal (KPI). Att dokumentera dessa insikter i informativa försäljningsrapporter är avgörande för denna uppgift.

Att skapa en försäljningsrapport från grunden är dock tidskrävande och överväldigande när man måste hantera olika försäljningsdata, såsom prestanda, prognoser, analyser, CRM-rapportering etc.

En mall för försäljningsrapporter är en enkel och effektiv lösning för försäljningschefer. Den erbjuder en enkel, färdig struktur som gör att du kan samla in och analysera försäljningsdata med minimal ansträngning.

Från att spåra daglig försäljning till att förutsäga försäljningsvolym – vi har flera mallar för försäljningsrapporter som hjälper dig att komma igång! Det bästa av allt är att de är gratis att använda och anpassa. Så, låt oss sätta igång!

Vad är en mall för försäljningsrapport?

En mall för försäljningsrapport är ett fördesignat dokument som hjälper dig att organisera och presentera försäljningsdata i ett strukturerat format. Det är ett ramverk för att spåra, analysera och rapportera viktiga försäljningsmått, såsom försäljningsintäkter, antal sålda enheter, kundinformation och försäljningsresultat, under en väl definierad period.

De standardiserar försäljningsrapporteringsprocessen, vilket gör den mer konsekvent och enklare för dina säljteam eller säljare att övervaka trender, spåra resultat och fatta välgrundade beslut.

Samtidigt är de anpassningsbara och tillräckligt flexibla för att passa dina unika affärsbehov.

Vad kännetecknar en bra mall för försäljningsrapporter?

En bra mall för försäljningsrapporter hjälper dig inte bara att spåra försäljningen – det är en allt-i-ett-integration som ger dig en snabb översikt över viktig information som KPI:er, nettoförsäljning och vinster för praktiska insikter.

Här är en snabb överblick över hur en bra mall för försäljningsrapporter ser ut:

Tydlig och logisk layout för presentation av försäljningsdata

Anpassningsbara fält för olika affärsbehov

Designa estetiska och visuella hjälpmedel som diagram och grafer för att förenkla data och analyser.

Exakta och automatiserade beräkningar för snabba insikter i realtid

Prestationsuppföljning över olika perioder (dagligen, veckovis, månadsvis, kvartalsvis och årligen)

Prognosverktyg för att förutsäga framtida försäljningstrender och vägleda försäljningsplanen

Överskådliga sammanfattningar och detaljerade uppdelningar av försäljningsaktiviteter som stöd för välgrundade beslut.

Anpassa dem till bredare affärsmål för att påverka den övergripande försäljningsstrategin.

De 6 bästa gratis mallarna för försäljningsrapporter i Excel

Nu när du förstår vad som kännetecknar en bra mall för försäljningsrapporter kan vi titta på några kostnadsfria mallar för Microsoft Excel och Google Sheets som uppfyller kriterierna.

1. Försäljningsrapportmall från Salesflare

via Salesflare

Försäljningsrapportmallen från Salesflare är lösningen för dig som prioriterar ett enkelt och effektivt sätt att spåra försäljningsdata. Den tydliga layouten lyfter fram viktiga prestationsmått som leads, total försäljning och intäkter, vilket gör det enklare att identifiera trender och mönster.

Mät försäljningstratten för att hålla koll på din prognos och upprätthålla informationens noggrannhet. Med en tydlig bild av försäljningscykeln och viktiga faktorer kan du anpassa din strategi med välgrundade beslut.

🎯 Varför du kommer att älska det

Organiserar och visar data i ett lättförståeligt format.

Belyser viktiga KPI:er för snabb analys

Anpassas efter behoven hos ett litet företag eller ett stort säljteam.

🏅 Idealiska användningsfall Använd dem för att följa ditt teams totala försäljningsresultat varje vecka eller månad.

Den intuitiva designen gör dem perfekta som en enkel lösning för att övervaka försäljningsstatistik.

2. Mall för försäljningsresultatrapport från WPS

Denna WPS Excel-mall för försäljningsrapporter har två syften. För det första spårar den försäljningsdata i de olika stegen i försäljningstratten och lyfter fram områden som kan förbättras. För det andra övervakar den enskilda försäljningsteamets prestationer.

Med detaljerade avsnitt för försäljningsvolym per anställd, region och produkt ger denna mall detaljerad information om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Dessutom erbjuder de inbyggda diagrammen datavisualisering, vilket ger en tydligare bild av den totala försäljningsprestandan.

🎯 Varför du kommer att älska det

Dela upp försäljningsresultatet efter olika variabler, såsom flera produkter, team, regioner etc.

Inkludera diagram och grafer för att granska försäljningsdata mot försäljningsmål.

Få detaljerad insikt i försäljningsresultatet utifrån parametrar som faktisk försäljning, produktintäkter, avslutade affärer och andra mått för att kunna fatta bättre beslut.

🏅 Idealiska användningsfall: Denna mall är perfekt för att zooma in och utvärdera teamets och enskilda säljares prestationer. Den är också särskilt användbar för prestationshantering och kvartalsvisa utvärderingar.

3. Mall för kvartalsvis försäljningsrapport från Microsoft

via Microsoft

Som namnet antyder spårar Microsofts mall för kvartalsförsäljningsrapport försäljningen under ett kvartal. Den hjälper dig att jämföra och kontrastera resultat mellan olika perioder, identifiera trender och förutsäga framtida försäljning.

Med ett särskilt utrymme för en uppdelning av försäljningsintäkter, kostnader och kundförvärv är denna mall bäst om du vill utforska kvartalsrapporterna i detalj.

🎯 Varför du kommer att älska det

Spåra kvartalsresultat med anpassade fält som visar en uppdelning av viktiga nyckeltal.

Gör en djupgående jämförande analys av olika kvartal.

Inkorporera lättförståeliga visuella ledtrådar i form av grafer och tabeller.

🏅 Idealiska användningsfall: För att spåra och analysera kvartalsvisa försäljningsdata, särskilt när du jämför år över år eller kvartal över kvartal.

4. Försäljningsprognosmall från Hubspot

Hubspots mall för försäljningsprognoser hjälper dig att förutsäga framtida försäljningsintäkter och volym för en specifik period baserat på historiska data. Denna framåtblickande information underlättar resursfördelning och finansiell planering.

Mallen fördelar den förväntade försäljningen per teammedlem, region eller produkt, vilket underlättar målinriktad planering som är anpassad efter dina affärsmål.

🎯 Varför du kommer att älska det

Gör flexibla försäljningsprognoser per team, region eller produkt.

Prognosera framtida försäljning för en viss period med hjälp av tidigare resultatdata.

Genomför strategisk resurshantering och försiktig finansiell planering

🏅 Idealiska användningsfall Perfekt för att prognostisera framtida försäljningstrender för smartare beslutsfattande och resurshantering.

När de färdiga försäljningsrapporterna integreras med andra verktyg, såsom mallar för försäljningspipeline , underlättar det hanteringen av leadprogression och konverteringsgrader.

5. Mall för daglig försäljningsrapport från Template.net

Denna mall från Template.net för daglig försäljningsrapport i Excel hjälper dig att följa den dagliga prestationen i ett enkelt och strukturerat format. Den är bäst lämpad för att följa den dagliga försäljningen och ge insikter om försäljningssiffror, kassaflöden, budgetar och lagernivåer.

Denna Excel-mall är användbar om ditt företag verkar i en dynamisk bransch som hotell- och restaurangbranschen eller fastighetsbranschen, där trenderna förändras över en natt och de dagliga försäljningsinsatserna måste övervakas.

🎯 Varför du kommer att älska det

Följ en logisk struktur för att snabbt och effektivt övervaka den dagliga försäljningsprestandan.

Dela dem med teammedlemmarna och få omedelbara uppdateringar på ett enkelt sätt.

Fatta snabba beslut baserat på dagliga försäljningsrapporter.

🏅 Idealiska användningsfall: Använd denna mall för Excel i snabbrörliga miljöer som hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln eller livsmedelsbranschen för att rapportera om den dagliga försäljningen, eftersom den hjälper dig att snabbt reagera på förändringar i försäljningsmönster eller trender.

6. Mall för försäljningsprognos baserad på affärsmöjligheter från Template.net

Denna Excel-mall för försäljningsprognoser baserade på affärsmöjligheter hjälper dig att prognostisera försäljningen utifrån affärsmöjligheterna i försäljningspipeline. För att underlätta detta utvärderar den leads och tilldelar sannolikheter för att förutsäga förväntade intäkter, vanligtvis om du har längre försäljningscykler.

Genom att förutsäga sannolikheten för att affären kommer att avslutas och det potentiella slutdatumet kan du förutse framtida intäktsströmmar.

🎯 Varför du kommer att älska det

Prioritera leads baserat på sannolikheten för intäktsgenerering

Spåra försäljningen i de olika stegen i försäljningstratten samtidigt som du behåller flexibiliteten.

Följ en strukturerad metod för att upprätta försäljningsprognoser baserade på försäljningsmöjligheter och motsvarande affärssannolikheter.

🏅 Idealiska användningsfall: Om din bransch har komplexa försäljningscykler, där prognoser beror på antalet möjligheter och sannolikheten för att avsluta affärer, kommer denna Excel-mall att vara till stor nytta för dig.

Begränsningar vid användning av Excel för försäljningsrapportmallar

Även om ovanstående Excel-mallar genererar utmärkta försäljningsrapporter kan de behöva uppdateras på grund av begränsningarna i Microsoft Excel eller Google Sheets-plattformen.

Här är några utmaningar som du kan stöta på:

Manuell datainmatning : De flesta Excel-mallar kräver att du matar in data manuellt. Denna brist på automatisering hindrar produktiviteten, tar tid och ökar risken för fel – särskilt när dina data växer.

Skalbarhetsproblem : Jämfört med : Jämfört med försäljningsspårningsprogram med full funktionalitet fungerar Excel och Google Sheets bra för mindre datamängder. De klarar inte av att skala upp när dina data växer, vilket resulterar i långsammare prestanda och svårigheter att arbeta med stora datamängder.

Brist på samarbete i realtid : Visst, ditt säljteam kan samarbeta i Google Sheets eller Excel via Microsoft 365. Dessa verktyg stöder dock endast grundläggande samarbete, och du kan stöta på problem på grund av inkonsekvenser i data eller versionskontroll. : Visst, ditt säljteam kan samarbeta i Google Sheets eller Excel via Microsoft 365. Dessa verktyg stöder dock endast grundläggande samarbete, och du kan stöta på problem på grund av inkonsekvenser i data eller versionskontroll.

Begränsad datavisualisering: Även om ett kalkylblad har alternativ för diagram och grafer kan det inte skapa avancerade visualiseringar. Även om du är en avancerad användare saknar genereringen av visuella element intuitivitet.

Alternativa kostnadsfria Excel-mallar för försäljningsrapporter

Med tanke på ovanstående begränsningar kanske du vill leta efter mallar för försäljningsrapporter som går utöver kalkylbladsmiljön.

Lyckligtvis har vi samlat några av de bästa mallarna från ClickUp för att hjälpa dig att hålla ordning och fokusera på större affärsmål. ClickUp är en app för allt som rör arbete och hjälper till med projektledning, leadhantering och mycket mer.

Biblioteket med över 1000 mallar gör det enkelt att komma igång. Låt oss ta en titt på dem.

1. Mall för daglig försäljningsrapport från ClickUp

Ladda ner denna mall Spåra dagliga transaktioner och försäljningssiffror med hjälp av mallen för daglig försäljningsrapport i ClickUp.

ClickUps mall för daglig försäljningsrapport är fantastisk för att få realtidsinsikter om dina dagliga försäljningssiffror. Med denna mall kan du övervaka den dagliga totala försäljningen, transaktionerna, intäkterna och resultatet.

Det gör det enklare att upptäcka trender eller hantera problem direkt. Därför fungerar de utmärkt i snabba miljöer där den dagliga prestationen styr den totala framgången.

🎯 Varför du kommer att älska det

Övervaka teamets prestationer och försäljningstrender dagligen

Utför detaljerad spårning av dagliga försäljningsrelaterade aktiviteter och tillhörande mätvärden.

För dagliga register över prestationer och motsvarande framsteg och tillväxt.

Anpassa dem efter dagliga försäljningsrelaterade aktiviteter och behov.

🏅 Idealiska användningsfall Passar om du arbetar i dynamiska miljöer, till exempel inom snabbrörliga konsumentvaror eller detaljhandel, där daglig försäljningsuppföljning är avgörande.

Om du har flera försäljningskanaler och vill ha förenklad spårning på ett och samma ställe

2. ClickUp-mall för veckoförsäljningsrapport

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för veckoförsäljningsrapport för att övervaka veckovisa framsteg och resultat och göra snabba justeringar.

ClickUps mall för veckovis försäljningsrapport har anpassningsbara fält för att spåra intäkter, avslutade affärer och genererade leads under sju dagar.

Denna mall för veckoförsäljningsrapport hjälper dig att snabbt och flexibelt anpassa din försäljningsstrategi. Den innehåller även funktioner för uppgiftsuppföljning, vilket gör den till en utmärkt lösning för att kombinera försäljningsaktiviteter med projektledning.

🎯 Varför du kommer att älska det

Effektivisera hur du skapar veckovisa försäljningsrapporter och spårar mätvärden.

Skapa snabba, periodiska försäljningsanalyser för kortsiktig planering, strategiarbete och justeringar.

Integrera försäljningsaktiviteter med ett verktyg för uppgiftshantering

Anpassa dem efter olika teamstrukturer och försäljningsmått.

🏅 Idealiska användningsfall Perfekt för att följa upp resultatet varje vecka och snabbt anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden eller kundbeteenden.

Användbara för att övervaka kortsiktiga försäljningsmål eller bättre målinriktning.

3. ClickUp-mall för försäljningsrapport

Ladda ner denna mall Spåra anpassningsbara försäljningsmått och öka teamsamarbetet med ClickUps mall för försäljningsrapporter.

ClickUp-försäljningsrapportmallen erbjuder ett mångsidigt ekosystem för att spåra och rapportera försäljningsstatistik, vilket gör det enkelt för dig att hantera dina data.

Använd de anpassade fälten för att registrera försäljnings-KPI:er, prestanda, prognoser och andra variabler utan ansträngning! Integrationen med ClickUps verktyg för uppgiftshantering stärker försäljning, marknadsföring och kundsamordning, vilket berikar upplevelsen. Dessa verktyg hjälper team att planera, spåra och organisera sitt arbete effektivt.

🎯 Varför du kommer att älska det

Spåra prestanda med hjälp av anpassningsbara mätvärden som leadkonvertering, samtalsaktivitet, kundförvärv etc.

Skapa rapporter i realtid och importera data automatiskt för att minska manuella ingrepp.

Anpassa dem efter olika affärsbehov.

Integrera med ClickUp-plattformen för uppgiftshantering, teamsamarbete, realtidsdataanalys och mycket mer.

🏅 Idealiska användningsfall Passar bäst om du letar efter en flexibel mall för försäljningsrapporter som kan anpassas till olika försäljningsmått.

Hjälper dig att identifiera förbättringsområden så att du kan skala upp genom att förstå kundbeteendet.

4. ClickUp-mall för månatlig försäljningsrapport

Ladda ner denna mall Analysera långsiktiga försäljningsdata och förfina affärsstrategier med ClickUps mall för månatlig försäljningsrapport.

ClickUps mall för månatlig försäljningsrapport är perfekt för relativt långa och komplexa försäljningscykler. Den gör det möjligt att genomföra omfattande månatliga granskningar, vilket underlättar identifieringen av trender och långsiktiga strategiska beslut.

Det är särskilt användbart om du behöver integrera månatliga försäljningsrapporter med bredare affärsmätvärden som kostnader och intäkter, eftersom dessa, tillsammans med analysmallar, har en sammansatt effekt och ger en översikt över organisationens försäljningshälsa.

🎯 Varför du kommer att älska det

Gör djupgående analyser med hjälp av detaljerade månatliga försäljningsrapporter.

Identifiera medellånga trender och affärsmöjligheter

Anpassa dem efter dina specifika behov för månatlig försäljningsrapportering.

Integrera med ClickUp för smidig uppgiftshantering och automatisering.

🏅 Idealiska användningsfall: De är perfekta för djupgående månadsöversikter, eftersom du kan koppla dina insikter till långsiktiga trender och förfina affärsstrategier.

5. ClickUp-mall för säljrapport

Ladda ner denna mall ClickUp Salesman Report Template är en fokuserad lösning för att spåra individuella försäljningsresultat och sätta upp SMART-mål.

ClickUp Salesman Report Template är skräddarsydd för att spåra varje säljares individuella prestationer. Den bryter ner försäljningsdata per teammedlem, vilket ger dig en omfattande översikt över teammedlemmarna och målen för alla inblandade.

Oavsett om du är säljare eller chef är det ett utmärkt verktyg för att kartlägga dina framsteg. Använd det tillsammans med en CRM-instrumentpanel för att se hur dina prestationer och försäljningsstrategier resulterar i kundframgångar!

🎯 Varför du kommer att älska det

Spåra prestanda på individnivå – från team till säljare.

Sätt upp mål och följ upp framstegen mot att uppnå dessa mål.

Identifiera högpresterande teammedlemmar och områden som kan förbättras

Reflektera över dina resultat och justera dina strategier.

🏅 Idealiska användningsfall: Utmärkt för att få insikt i enskilda försäljningsresultat och identifiera förbättringsområden som hjälper dig att nå dina affärsmål snabbare.

Uppnå försäljningsmål med ClickUps mall för försäljningsrapporter

Vi har tagit upp en rad olika mallar för försäljningsrapporter. Du har en mall för Excel för dagliga försäljningsrapporter och en mall för månads- och kvartalsrapporter.

Det viktigaste är att alla dessa mallar är gratis och uppfyller dina specifika behov. Oavsett om du vill skapa en rapport över företagets utgifter eller spåra dina e-postmarknadsföringskampanjer, så hjälper dessa användarvänliga mallar dig att få jobbet gjort.

Excel är ett lättillgängligt alternativ, men kan brista i vissa avseenden, såsom automatisering och samarbete i realtid. Letar du efter ett mer dynamiskt verktyg med praktisk försäljningshantering? ClickUp är ett säkert val!

Är du redo att uppgradera din försäljningsprocess med en intuitiv mall för försäljningsrapporter? Kom igång med ClickUp gratis och gå längre än att bara uppfylla din försäljningskvot.