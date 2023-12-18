Hur man sätter upp effektiva försäljningsmål (med 5 exempel) 2025

För de flesta företag fokuserar ett typiskt försäljningsmål på att sälja så mycket som möjligt.

Men det är inte de bästa typerna av försäljningsmål.

Det är som att säga att "ha kul" är ditt mål för sommarsemestern.

Men vad är roligt?

Plaska i poolen hela dagen eller dyka?

På samma sätt måste du även inom försäljning definiera hur du ska formulera tydliga mål.

I den här artikeln diskuterar vi vad försäljningsmål är, olika typer av försäljningsmål, fem exempel och hur man sätter upp bra försäljningsmål . Vi berättar också hur du uppnår dina försäljningsmål och svarar på några vanliga frågor.

Redo att tjäna stora pengar? 💸 Kom igen!

Vad är försäljningsmål?

Försäljningsmål är kvantifierbara resultat för ditt säljteam som vanligtvis dokumenteras i din försäljningsplan.

⭐ Utvalda mallar Sätt upp, följ upp och nå dina försäljningsmål med lätthet! Skaffa ClickUps kostnadsfria mall för försäljningsplan för att hålla ordning, följa upp framsteg och nå dina mål snabbare. 🚀 Få en gratis mall ClickUps mall för försäljningsplan är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på en försäljningsplan.

Några realistiska mål kan vara:

Öka intäkterna med 20 % varje år

Förbättra konverteringsgraden med 5 % under andra kvartalet

Öka kundlojaliteten med 8 % till 2024

När du har fastställt målen kan ditt säljteam omsätta dem i mätbara och uppnåbara åtgärder som ger dig intäkter.

Och kanske kan du då köpa det semesterhus med pool som du alltid drömt om.

Är ett mål något annat än ett syfte?

Ta en titt på vår djupgående jämförelse mellan mål och målsättningar för att ta reda på mer.

5 typer av försäljningsmål

Här är fem typer av försäljningsmål som de flesta företag sätter upp:

1. Årliga försäljningsmål

Om det finns ett ultimat försäljningsmål, så är det detta.

Ett årligt mål hjälper dig att skapa en färdplan och bestämma allt från personliga försäljningsmål till professionella mål.

Det kan handla om mål som rör:

Hur mycket pengar vill du tjäna i år?

Hur många enheter av dina produkter eller tjänster vill du sälja?

Alla, inklusive styrelseledamöter och investerare, kommer att ha ögonen på dessa mål, eftersom de är avgörande för ett företags framgång.

2. Försäljningsteamets mål

Ditt säljteam bör inte bara fokusera på det årliga försäljningsmålet, eftersom det kan ta tid att uppnå.

Du vill väl inte demotivera ditt team med långsamma framsteg?

Istället bör ditt teammål vara ett veckovis, kvartalsvis eller månadsvis försäljningsmål. Du kan till exempel ha ett månatligt försäljningsmål som att sälja sommarhattar för 20 000 dollar fram till slutet av augusti.

3. Individuella försäljningsmål

Du vet hur vissa människor blir solbrända, andra inte, och andra blir röda som humrar efter att ha varit på stranden?

Ja, säljare är också så.

Vissa lyckas bra när de säljer till en specifik bransch, andra lyckas bra inom alla områden, medan andra har en genomsnittlig prestation varje dag.

Eftersom de alla har olika framgångsgrader måste du planera och sätta individuella försäljningsmål för varje säljare.

4. Individuella aktivitetsmål

Alla säljare måste sätta upp aktivitetsmål för att ha kontroll över sina övergripande mål. Aktivitetsmål mäter vad säljaren behöver göra för att nå de övergripande försäljningsmålen.

Du kan vanligtvis mäta aktivitetsmål som antalet:

Skickade e-postmeddelanden

Gjorda försäljningssamtal

Antal bokade möten per vecka

Skickade försäljningsförslag etc.

5. Ambitiösa mål

Ibland kommer din säljare eller ditt team att överträffa sina försäljningsmål.

Men innan du planerar att fira dina vinster med en sommarresa till Bali...

Ange: ambitiösa mål för säljare.

Stretchmål är mål som sätts högre än förväntat för att hjälpa säljarna att prestera lite extra.

Om dina säljare uppnår sina ambitiösa mål kan du erbjuda dem incitament.

Det kan vara pengar eller gratis glass under ett år för att klara värmen. 🍦😋

5 exempel på försäljningsmål

En lista med exempel på försäljningsmål kan vara som en lång sommardag... den tar aldrig slut!

Lyckligtvis behöver du bara sätta upp mål som passar dina behov.

För att ge dig en uppfattning följer här några exempel på försäljningsmål och målsättningar:

Generera mer försäljningsintäkter: du vill tjäna mer pengar genom att öka antalet säljsamtal, förbättra du vill tjäna mer pengar genom att öka antalet säljsamtal, förbättra leadgenereringen osv.

Minska försäljningscykeltiden : din genomsnittliga försäljningscykeltid visar hur lång tid det tar för dina säljare att konvertera en lead och avsluta affären. Att minska den hjälper till att generera mer intäkter. : din genomsnittliga försäljningscykeltid visar hur lång tid det tar för dina säljare att konvertera en lead och avsluta affären. Att minska den hjälper till att generera mer intäkter.

Spåra försäljningstid: beräkna hur mycket tid dina säljare lägger på försäljningsaktiviteter per vecka. Detta hjälper dig att bättre hantera arbetsbelastningen.

Minska kundbortfallet: Kundbortfall är antalet kunder som lämnar ditt företag under en viss period. Minska det för att skapa en lojal kundbas.

Minska kundanskaffningskostnaden (CAC) : det är de kostnader du har för försäljning, marknadsföring, löner etc. för att vinna nya kunder. Lägre CAC innebär fler kunder och bättre avkastning på investeringen. det är de kostnader du har för försäljning, marknadsföring, löner etc. för att vinna nya kunder. Lägre CAC innebär fler kunder och bättre avkastning på investeringen.

Hur man sätter upp försäljningsmål

Nu när du är bekant med några exempel på försäljningsmål kan vi börja sätta upp försäljningsmål direkt.

Steg 1: bestäm vilken typ av försäljningsmål du vill ha

Ett årligt intäktsmål? Ett individuellt kvartalsmål? Eller ett månatligt mål för leadgenerering?

Som säljteamledare eller säljchef måste du sätta upp relevanta försäljningsmål baserade på dina affärsmål.

För att mäta ditt företags framgång kan du till exempel sätta upp ett intäktsmål.

Men om du vill förbättra effektiviteten kan det vara mer meningsfullt att sikta på en högre vinstprocent (den procentandel av dina prospekt som ditt säljteam omvandlar till kunder).

Slutsatsen är att du bör koppla varje uppsatt försäljningsmål till affärssyftet.

Steg 2: Gör dina försäljningsmål SMART

Nej, du klär inte dem i kostym och slips. 👔

SMART-försäljningsmål är istället:

S pecifika: sätt upp mål som tydligt anger vad du vill uppnå.

M ätbara: se till att dina mål är mätbara så att du kan ätbara: se till att dina mål är mätbara så att du kan följa framstegen i en försäljningsrapport.

A chievable (uppnåeligt): sätt upp realistiska försäljningsmål som är uppnåeliga, men det betyder inte att de inte kan vara utmanande mål.

R elevant: ditt försäljningsmål bör stämma överens med alla affärs-, team- och individuella mål.

Tidsbaserat: sätt upp en tydlig tidsplan för att uppnå ditt mål

Använd dessa faktorer som en checklista för att göra varje mål till ett SMART-mål och driva ditt företag mot framgång.

Steg 3: Sätt upp ett ambitiöst mål

Nu kan du fokusera på mål som ger ditt säljteam en extra utmaning.

Se dock till att det inte är omöjligt, som att räkna hur många vattenmelonfrön du har ätit.

Men inte heller för lätt, som att svettas i mitten av juli.

När du sätter upp målet, titta istället på tidigare försäljningsdata och se hur sannolikt det är att dina säljare kommer att uppnå målet. Detta hjälper dig att hitta en balans mellan att göra det utmanande och uppnåeligt.

Steg 4: Identifiera incitament

Incitament är lika vanliga i försäljningsvärlden som blommiga mönster och flip-flops på stranden.

Men hur utformar du ditt incitamentssystem?

Börja med att samla in synpunkter från dina säljare eller ditt säljteam om incitamentsprogrammets regler, belöningar och andra aspekter. På så sätt kan du skapa ett system som fungerar för alla.

Och kom ihåg att en säljare som når ett ambitiöst mål bör få en bättre bonus än någon som uppnår ett individuellt mål.

Steg 5: klargör målen med ditt team

Vet du vad som inte är motiverande?

Att inte veta varför du överhuvudtaget sätter upp målet!

Diskutera och klargör dina försäljningsmål med ditt team så att de vet vad som förväntas.

Låt oss till exempel säga att du vill att dina säljare ska öka genereringen av leads.

Men du måste ge dem en anledning att göra det, till exempel hur det kommer att bidra till att öka intäkterna, expandera företaget eller få incitament.

Det kommer att motivera dem att nå sina försäljningsmål!

Steg 6: Skapa ett spårningssystem

Du bör kunna spåra framstegen för varje säljare i företaget. Använd mallar för målsättning för att spåra ditt teams framsteg.

Ett spårningssystem visar var du befinner dig och uppdaterar dig om du är på rätt väg eller inte.

Annars kan det vara lika meningslöst att sätta upp mål som att använda solkräm när du sitter inne och tittar på Netflix.

Hur man uppnår försäljningsmål

När du har en försäljningsstrategi på plats kan du uppnå dina försäljningsmål på följande sätt:

1. Prioritera målen regelbundet

Bestäm vilka mål som genererar högst värde eller har störst inverkan.

Sådana uppgifter hjälper vanligtvis säljare med deras professionella mål och bidrar till företagets helhetsbild. Prioriteringar beror också på när du vill uppnå det specifika målet.

Uppmuntra dina säljare att fokusera sin energi på dessa mål. Det hjälper dem att utnyttja sin tid på bästa möjliga sätt.

2. Samla in realtidsdata om försäljningsaktiviteter

Med live-data om varje försäljningsaktivitet kan ditt team visualisera sina insatser och sin väg mot framgång.

Detta hjälper inte bara alla att vara på samma sida, utan kan också motivera dina säljare när de ser hur deras ansträngningar omsätts i intäkter. Och motiverade säljare kan konsekvent överträffa sina kvoter och generera mer intäkter.

Liveförsäljningsdata hjälper också teamen att uppmärksamma sina kollegors prestationer.

Trots allt kan lite offentlig erkännande göra stor skillnad.

Bonus: Mallar för offerter för försäljning!

3. Planera för misslyckanden

Ingen försäljningschef sätter upp mål för att misslyckas.

Men i affärslivet är hinder ibland oundvikliga. Som att gå förbi barn (eller vuxna) som leker med vattenballonger utan att bli träffad. #JustSumerThings

Vad kan du göra?

Ta på dig en regnjacka eller ta med ett paraply för att undvika dem! 😝

I grund och botten gäller det att förbereda sig i förväg.

Utveckla en proaktiv plan för att hantera hinder så att du kan vara bättre rustad att snabbt övervinna dem.

Så här kan du börja:

Avgör om ditt team har rätt kompetens och system för att uppnå sina mål.

Studera din marknad, efterfrågan och konkurrens

Identifiera potentiella hinder och fastställ strategier för att hantera dem.

Bonus: Verktyg för försäljningsstöd!

4. Utveckla stöd och struktur

Förutom att sätta upp och följa upp mål behöver ditt team också rätt stöd.

Och vad är ett bättre stödsystem än en försäljningschef eller teamledare, eller hur?

De kan vägleda säljarna att fokusera på sina personliga och professionella mål och uppmuntra dem att göra sitt bästa. Detta kan ske i veckovisa möten som ger teamet kraft att nå sina mål.

Fråga dessutom teamet:

Känner de sig trygga med de uppsatta målen?

Förväntar de sig några utmaningar?

Var vill de ha ditt stöd?

Du bör också investera i rätt programvara, till exempel ett CRM- eller projektledningsverktyg, för att underlätta hanteringen av försäljningsprocessen. Detta hjälper försäljningschefer och säljare att effektivisera processer och enkelt följa upp resultatet.

Bonus: Mallar för försäljningsplaner!

5. Belöna ditt team

Låt oss säga att du springer en runda trots att det är miljon grader varmt ute och sedan unnar dig en färskpressad vattenmelonsaft. 🍉

En välförtjänt belöning!

Bonusar och incitament baserade på försäljningsresultat är självklara om du vill få ut bästa möjliga resultat från ditt team. Men det behöver inte alltid vara vattenmelonsaft eller pengar.

Fundera på sätt att uppmärksamma mindre mål som merförsäljning och kundbevarande. Detta bör inspirera ditt team att förbättra sina prestationer kontinuerligt.

Den bästa programvaran för försäljningsmål

Vill du ha en lösning som faktiskt låter dig sätta upp, följa upp och hantera dina försäljningsmål?

Gå in på ClickUp.

ClickUp är ett av världens högst rankade verktyg för försäljningsprojektledning och CRM som används av flera team i små och stora företag.

Så här gör ClickUp hanteringen av försäljningsmål lika behaglig som en sommarbris:

1. Sätt upp försäljningsmål

Med ClickUps mål kan du enkelt sätta upp dina försäljningsmål.

Du kan sätta upp mål med tydliga tidsramar, OKR (mål och nyckelresultat) och automatiskt följa dina framsteg.

Mål är övergripande målsättningar som du kan dela upp i mindre delmål för att underlätta hanteringen.

Mål är mätbara målsättningar som du kan koppla till:

Uppgift slutförd

Pengar

Numeriska värden

Enkla ja/nej-fält

När dina säljteam uppnår dessa mål kan du visualisera framstegen mot målet.

Sätt upp mål och se framsteg med ClickUps målfunktion

2. Analysera försäljningsaktiviteter och potentiella flaskhalsar med hjälp av instrumentpaneler

Dashboards är det bästa sättet att se allt som händer i ditt arbetsområde i ClickUp.

Du kan anpassa dem med widgets som hjälper dig att visualisera de försäljnings-KPI:er du vill spåra.

Du kan till exempel använda Sprint Widgets som Cumulative Flow, Burnup, Burndown och Velocity Charts för att mäta hur väl du har planerat ditt arbete.

Du får också flera andra widgets, såsom:

3. Automatisera dina försäljningsprocesser

Med ClickUps automatiseringar kan du effektivisera monotona försäljningsaktiviteter så att ditt team kan fokusera sina ansträngningar på att nå försäljningsmålen.

Med ClickUp kan du till exempel:

Tilldela automatiskt leads till dina säljutvecklingsrepresentanter

Ändra prioriteringar för leads eller flytta dem till en ny lista när deras status ändras.

Skapa en uppgift för varje schemalagt samtal (via Calendly ) osv.

Allt du behöver göra är att sätta upp:

Trigger : det som ska hända för att starta en automatisering

Villkor : detta måste vara uppfyllt för att automatiseringen ska fortsätta.

Åtgärd : vad händer efter att en automatisering har aktiverats

Ställa in en automatisering i ClickUp

Ställa in en automatisering i ClickUp

Börja krossa dina försäljningsmål med ClickUp

Att sätta upp försäljningsmål hjälper dig att uppnå företagets och individuella mål.

Det är bara möjligt om du sätter upp och följer upp dem.

Men att göra det manuellt?

Aldrig i livet! Om du inte vill svettas över siffror och skapa diagram istället för att sälja.

Oroa dig inte.

Du har ju ClickUp, eller hur?

Du kan använda denna kraftfulla programvara för att hantera försäljningsmål, genomföra försäljningsplanering, skapa ett CRM-system, automatisera försäljningsprocesser och mycket mer.

Gå med i ClickUp gratis och gör din försäljningsframtid lika ljus som en sommardag. 🌞