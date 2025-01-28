10 programvaruverktyg för kundlojalitet 2025

Programvara för kundlojalitet har blivit en game changer inom CRM-landskapet och spelar en ovärderlig roll när det gäller att vårda kundrelationer och öka lojaliteten och återköpen. Men med så många alternativ att välja mellan 2024, hur vet du vilket verktyg som passar ditt team bäst?

Vänta lite.

Alla programvaror för kundlojalitet har sina unika styrkor, men alla uppfyller inte dina behov. Vissa kan imponera med sina analysfunktioner, men brister när det gäller användarupplevelsen. Andra kan imponera med sina personaliseringsfunktioner, men saknar smidiga integrationsmöjligheter.

Det är en balansgång, och det är viktigt att hitta den perfekta lösningen. Men oroa dig inte – vi hjälper dig.

I den här artikeln tittar vi på de 10 bästa programvaruverktygen för kundlojalitet för att förbättra kundlojaliteten 2024. Vi går igenom deras särskilda funktioner, styrkor, svagheter och priser, samt kundrecensioner, för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Är du redo att utforska? Då sätter vi igång!

Vad är programvara för kundlojalitet?

Programvara för kundlojalitet är en typ av verktyg eller plattform som hjälper företag att behålla sina befintliga kunder genom att förbättra kundnöjdheten och lojaliteten. Dessa verktyg kan erbjuda olika funktioner såsom dataanalys, kundsegmentering, beteendespårning, personlig kommunikation och mycket mer.

Fördelar med programvara för kundlojalitet

Att använda programvara för kundlojalitet kan ha många fördelar för företag av alla storlekar. Här är några av de viktigaste fördelarna:

Förbättrad kundnöjdhet

Genom att förstå kundernas beteende och preferenser kan du skräddarsy dina tjänster för att möta deras behov. Denna personalisering främjar kundlojaliteten och ökar sannolikheten för återköp.

Förbättra kundlojaliteten

När du kan hantera problem och frågor proaktivt minskar risken att du förlorar kunder till konkurrenterna. Programvaran hjälper dig att identifiera potentiella risker för kundbortfall så att du kan vidta förebyggande åtgärder.

Förbättrad kundkommunikation

Med funktioner som automatiserade e-postmeddelanden och personliga meddelanden kan du hålla regelbunden kontakt med dina kunder. Regelbunden, meningsfull kommunikation är en nyckelfaktor för kundlojalitet.

Samla in kunddata

Programvara för kundlojalitet ger värdefulla insikter om kundbeteende och preferenser. Dessa datadrivna insikter kan ligga till grund för strategiska beslut om produktutveckling, marknadsföringsstrategier och mycket mer.

Ökade intäkter

Att behålla befintliga kunder är ofta mer kostnadseffektivt än att skaffa nya. Genom att fokusera på kundbehållning kan du öka kundernas livstidsvärde och därmed intäkterna.

Bättre förståelse för kundernas behov

Genom att samla in och analysera kundfeedback kan du få en djupare förståelse för vad dina kunder behöver och förväntar sig av ditt företag. Denna information kan vara ovärderlig för att förbättra dina produkter eller tjänster.

Vad ska du leta efter i programvara för kundlojalitet?

Den ideala programvaran för kundlojalitet bör vara rik på kunddata, användarvänlig, anpassningsbar efter din specifika kundresa och integrerad för att fungera bra med annan programvara för kundlojalitet.

När CRM-team letar efter programvara för kundlojalitet bör de ta hänsyn till följande faktorer:

Robust analys: Din Din CRM-programvara måste kunna avslöja värdefull kunddata och insikter som underlag för dina datadrivna strategier.

Användarvänliga gränssnitt: Effektivitet och användarvänlighet är också viktigt. Ett effektivt verktyg eller programvara för kundlojalitet automatiserar uppgifter och förenklar Effektivitet och användarvänlighet är också viktigt. Ett effektivt verktyg eller programvara för kundlojalitet automatiserar uppgifter och förenklar hanteringen av marknadsföringsresurser , vilket frigör värdefull tid för strategiska initiativ för nya eller befintliga kunder.

Djup integration: Programvaran måste integreras sömlöst med befintliga system och plattformar för kundlojalitet för att undvika splittrade upplevelser.

Flexibilitet: Anpassningsbara funktioner, som anpassningsbara instrumentpaneler eller skräddarsydda arbetsflöden, kan avsevärt förbättra användarengagemanget och effektiviteten för kundrelationshanteringsteam.

Datainsamling: Effektiv programvara för kundlojalitet bör också innehålla verktyg för att samla in kundfeedback och spåra kunddata och beteende över flera kontaktpunkter. Dessa funktioner kan ge ovärderlig insikt i kundnöjdhet, behov, problem och preferenser.

Kundkommunikation: Slutligen, leta efter funktioner som stöder riktad kommunikation och personliga meddelanden till befintliga kunder, eftersom dessa är avgörande för att vårda relationer, behålla kunder och öka interaktionen med dina lojala kunder.

De 10 bästa programvarorna för kundlojalitet

Här är våra favoritverktyg för kundlojalitet som stärker relationer och förbättrar kundupplevelsen i din organisation:

Skapa ditt ideala system för att hantera kontakter, kunder och affärer samtidigt som du enkelt lägger till länkar mellan uppgifter och dokument för att effektivisera ditt arbete.

ClickUp revolutionerar kundförvärv och kundlojalitet genom att kombinera avancerade CRM-funktioner med smidig projektledning. Denna allt-i-ett-plattform effektiviserar dina arbetsflöden, kommunikation, samarbete och analyser för att hjälpa dig att bygga långvariga relationer med kunder, från onboarding till expansion, och öka ditt teams produktivitet.

ClickUps bästa funktioner

Övervaka de kundlojalitetsmått som är viktigast för dig, såsom kundens livstidsvärde, genomsnittligt ordervärde och kundbortfall.

Ställ in din instrumentpanel så att den visar kundorder, försäljningspipeline och annan kontoinformation i listor, Kanban-tavlor, diagram, tabeller och mer.

Samla in data från kundformulär och omvandla feedback automatiskt till åtgärdspunkter.

Betygsätt och prioritera leads med hjälp av automatiserade formler och en omfattande lista med försäljningsmallar.

Använd färdiga CRM-mallar för att snabbt komma igång med din strategi för kundlojalitet.

Begränsningar i ClickUp

Mobilappen ClickUp har inte alla vyer tillgängliga... ännu.

Som med all avancerad programvara med många funktioner kan inlärningskurvan vara lite brant.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 6 780 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 660+ recensioner)

Letar du efter sätt att engagera dina kunder? ClickUps ChatGPT-prompter för kundlojalitetsmall kan hjälpa dig att behålla kunder och bygga lojalitet med AI-driven innehåll.

ClickUps ChatGPT-prompt för kundlojalitet

Kolla in dessa AI-promptmallar!

2. KissMetrics

Via Kissmetrics

KissMetrics levererar kraftfulla kundanalyser som underlättar datadrivna beslut och marknadsföringsinsatser. Med dess intuitiva instrumentpanel får du värdefull insikt i användarnas beteende, vilket möjliggör riktade marknadsföringsstrategier som ökar kundlojaliteten och engagemanget.

Bästa funktioner

Segmentera dina kunder och rikta dig till dem med fokuserade marknadsföringsbudskap för att öka kundlojaliteten.

Använd maskininlärning för att förutsäga kundbeteende

Kartlägg kundresan för att se hur användarna interagerar med ditt företag i varje steg av försäljningsprocessen.

Testa versioner av din webbplats eller app och mät prestanda

Begränsningar

Inget intuitivt verktyg

Att sammanfatta data är en utmaning

Vissa viktiga programvaruintegrationer saknas

Trattrapporter är begränsade till fem nivåer av köpflödet.

Du kan endast skicka dataexporter via e-post till en person åt gången.

Prissättning

Silver: 299 $/månad

Guld: 499 $/månad

Platinum: Kontakta Kissmetrics för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (15+ recensioner)

3. Qualaroo

Via Qualaroo

Qualaroo är en lösning för kundlojalitet som förenklar din kundupplevelse och insamling av feedback med sitt intelligenta undersökningsverktyg. Stärk ditt CRM-team genom att samla in användbara insikter från befintliga eller nya kunder så att du kan förstå kundernas problem och skräddarsy strategier för lojala kunder för maximal lojalitet.

Bästa funktioner

Skicka ut enkäter till kunderna för att få deras åsikter om dina produkter och använd den informationen för att öka kundnöjdheten.

Se var användarna klickar på din webbplats eller app för att förbättra användarupplevelsen.

Titta på inspelningar av användare som interagerar med din webbplats eller app för att öka konverteringsgraden och behålla kunderna.

Begränsningar

Det finns inga branschspecifika mallar och de är okategoriserade, vilket gör det svårt att snabbt hitta den du behöver.

Dashboarden saknar filter- och sorteringsalternativ.

Begränsade möjligheter att exportera data

Inget sätt att märka kundundersökningar

Prissättning

Essentials: 69 $/månad

Premium: 149 $/månad

Företag: 299 $+/månad

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

4. ProfitWell

Via ProfitWell

ProfitWell, programvara för kundupplevelse och kundlojalitet, är utmärkt för att hjälpa dig optimera prenumerationspriser, behålla kunder och minska kundbortfallet. Dess robusta analysverktyg avslöjar trender, analyserar kundbeteende och ger datastödda rekommendationer för att få ditt företag att växa.

Bästa funktioner

Förutse vilka kunder som är mest benägna att lämna företaget med hjälp av maskininlärning

Prognosera dina intäkter så att du kan fatta bättre affärsbeslut

Segmentera och rikta in dig på dina kunder med mer relevanta marknadsföringsbudskap.

Skicka meddelanden i appen till kunderna för att marknadsföra dina produkter och tjänster och öka engagemanget.

Begränsningar

Användarupplevelsen är förvirrande

Brist på anpassnings- och konfigurationsmöjligheter jämfört med andra verktyg för kundlojalitet

Programvaran har svårt att hantera komplexa faktureringssituationer.

Kan inte spåra intäkter som inte kommer från prenumerationer

Inget stöd för PayPal-fakturering

Prissättning

Mätvärden: Gratis

Behåll: Betala baserat på prestation

Erkänt: Kontakta ProfitWell för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

5. Öppen lojalitet

Via OpenLoyalty

Open Loyalty förbättrar din kundlojalitet med anpassningsbara lojalitetsprogram. Dess lojalitetsprogram gör det enkelt att belöna dina kunder med skräddarsydda erbjudanden, anpassade belöningar och incitament, vilket främjar varumärkeslojalitet och varaktiga relationer med återkommande kunder.

Bästa funktioner

Skapa och hantera lojalitetsprogram för att uppmuntra kunderna att fortsätta göra affärer med dig.

Erbjud rabatter, gratisprodukter och presentkort för att göra ditt lojalitetsprogram mer attraktivt för kunderna.

Spåra resultatet av ditt lojalitetsprogram med dataanalys för att säkerställa att du har nöjda kunder.

Begränsningar

Saknar integration med andra viktiga CRM-verktyg som SalesForce och Power BI.

Begränsat värde från rapporteringsverktyg jämfört med andra lösningar för kundlojalitet

Prissättning

Kontakta Open Loyalty för prisuppgifter.

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (4+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (15+ recensioner)

6. Zoho CRM

Via Zoho CRM

Zoho CRM är en lösning för kundrelationshantering som effektiviserar kundengagemanget med en omfattande svit av verktyg för försäljning, marknadsföring och kundsupport. Dess användarvänliga gränssnitt möjliggör effektiv hantering av kundrelationer, vilket driver på företagets tillväxt och kundlojalitet.

Bästa funktioner

Betygsätt leads så att du kan prioritera dina försäljningsinsatser, avsluta fler affärer och öka intäkterna.

Ge kundsupport med Zohos helpdeskverktyg

Begränsningar

Lider av ett föråldrat användargränssnitt

Kräver en komplicerad installationsprocess

Erbjuder begränsad anpassningsbarhet

Prissättning

Gratis

Standard: 14 $/användare

Professional: 23 $/användare

Företag: 40 $/användare

Betyg och recensioner

G2: 4/5 (2 370+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (6 250 recensioner)

7. Hotjar

via Hotjar

Hotjar avslöjar användarbeteende genom värmekartor och sessionsinspelningar, vilket ger dig värdefulla insikter för att ytterligare förbättra kundernas webbplatsupplevelser. Av de verktyg för kundlojalitet som finns i denna lista tar Hotjar itu med kundernas problemområden för att öka kundlojaliteten och se lojalitetsgraden skjuta i höjden.

Bästa funktioner

Skicka Net Promoter Score (NPS)-enkäter till kunderna för att få deras åsikter om din produkt.

Använd Hotjars dataanalys för att hitta konverteringsmöjligheter

Få detaljerad information om användarnas beteende med mus- och klickövervakning.

Begränsningar

Hotjar är ett tungt verktyg, och webbplatsens prestanda kan påverkas negativt.

Instrumentpanelen är svår att navigera i.

Saknar många integrationer jämfört med vissa andra verktyg för kundlojalitet.

Prissättning

Observe Basic: Gratis

Observe Plus: 32 dollar

Observe Business: 80 dollar

Observera skala: 171 dollar

Ask Basic: Gratis

Ask Plus: 48 dollar

Ask Business: 64 dollar

Fråga Scale: Kontakta Hotjar för prisuppgifter

Engage Basic: Gratis

Engage Plus: 280 dollar

Engage Business: 440 dollar

Engage Scale: Kontakta Hotjar för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (490+ recensioner)

8. Mixpanel

Se alla dina viktigaste mätvärden på ett ögonblick med Mixpanel

Mixpanel ger dig avancerad kundanalys och djupgående insikter om användarnas interaktioner och beteenden. Använd datadrivna insikter för att få nya kunder, skapa personliga marknadsföringskampanjer och öka kundengagemanget.

Bästa funktioner

Använd A/B-testning, värmekartor och verktyg för trattanalys för att optimera konverteringsgraden.

Mät webbtrafik och engagemang, och presentera sedan data i snygga rapporter.

Spåra användaraktiviteter och förbättra kundlojaliteten

Samla in data i realtid

Identifiera trender med historiska data

Segmentera användare baserat på åtgärder, enheter, tid och mer

Matcha användardata mellan olika enheter

Begränsningar

Det spårar inte icke-händelsedata som laddningstider.

Brant inlärningskurva jämfört med vissa verktyg för kundlojalitet i denna lista

Kommer till korta när det gäller appintegrationer

Prissättning

Gratis

Tillväxt: 25 $/månad

Företag: Kontakta Mixpanel för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (960+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (110+ recensioner)

9. Optimove

Via Optimove

Optimove finns med på vår lista över verktyg för kundlojalitet eftersom det erbjuder en sofistikerad mjukvaruplattform för kundlojalitet som på ett intelligent sätt segmenterar kunder, förutsäger beteenden och automatiserar marknadsföringsåtgärder.

Det är ditt hemliga vapen för personliga strategier för kundlojalitet och ökat kundvärde. Verktyget fokuserar på att samla in allt du behöver för att förbättra kundupplevelsen genom kundfeedback.

Bästa funktioner

Rekommendera produkter till kunder baserat på tidigare beteende

Samla all kunddata under ett tak. Filtrera, sortera och organisera sedan data för att upptäcka trender och insikter.

Automatisera kundresan med en oändlig uppsättning fördefinierade, anpassningsbara regler.

Få förslag på marknadsföringsoptimeringar från Optimoves AI-drivna bots.

Anpassa din marknadsföring med finfördelad segmentering och multikanalkommunikation.

Begränsningar

Det tar mycket tid att lära sig alla funktioner.

Inte idealisk för småföretag

Inställningarna för åtkomst och behörigheter är inte tillräckligt nyanserade för vissa team.

Prissättning

Kontakta Optimove för prisuppgifter.

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (3+ recensioner)

10. Zendesk

Via Zendesk

Zendesk är ett program för kundlojalitet som samlar kundinteraktioner från flera kanaler på en och samma plattform, vilket underlättar arbetet för ditt CRM- och kundserviceteam. Med sina omfattande supportfunktioner och responsiva gränssnitt stärker Zendesk kundrelationerna och upprätthåller kundlojaliteten.

Detta verktyg är idealiskt för dem som vill utnyttja kundfeedback och i slutändan förbättra kundnöjdheten med den kunskap som erhållits.

Bästa funktioner

Lagra interna processer och dela information med kunderna via kunskapsbaser.

Kunskapsbaser hjälper kunderna att snabbt hitta svar på sina frågor och minskar antalet supportärenden.

Skapa chatbots för att svara på kundfrågor och ge support till kunder, vilket minskar antalet problem som eskaleras till dina supportmedarbetare.

Ge kundsupport på sociala medier med Zendesk-integrationer

Begränsningar

Kunskapsbasredigeraren behöver förbättras – det finns ingen autosparfunktion, du kan inte förstora bilder i dokument och det saknas vissa grundläggande formateringsverktyg.

Otillräckliga anpassningsmöjligheter

Inget sätt att arkivera inaktiva fält utan att skada historiska data

Svårt att hitta och uppdatera data i stor skala, till exempel ett nytt telefonnummer för en kund.

Prissättning

Endast support (Team): 19 $/användare

Endast support (Pro): 49 $/användare

Endast support (Enterprise): 99 $/användare

Suite Team: 49 $/användare

Suite Growth: 79 $/användare

Suite Pro: 99 $/användare

Suite Enterprise: 150 $/användare

Betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (3 640+ recensioner)

Typer av programvara för kundlojalitet

Är du fortfarande osäker på vilket verktyg för kundlojalitet som passar bäst för ditt team? Lär dig mer om varje typ av programvara för kundlojalitet och hur de kan gynna olika team:

Programvara för kundrelationshantering (CRM)

Programvara för kundrelationshantering (CRM) hjälper team att spåra kunddata, interaktioner och kommunikation. Den kan användas för försäljning, marknadsföring, kundservice och support. Den ger också insikter i kundbeteende för att hjälpa team att bättre betjäna sina kunder och maximera lönsamheten.

Verktyg för övervakning och analys av sociala medier används för att spåra kundernas konversationer på flera plattformar. Dessa verktyg kan användas för att mäta kundernas åsikter, upptäcka trender i kundernas feedback och identifiera personer som påverkar varumärket.

Programvara för beteendemässig målgruppsanpassning

Programvara för beteendemässig målgruppsanpassning använder prediktiv analys för att förstå kundernas intressen och beteenden. Den kan användas för att anpassa meddelanden och erbjudanden till kunderna utifrån deras intressen och tidigare beteenden.

Programvara för lojalitets- och belöningshantering

Programvara för lojalitets- och belöningshantering hjälper team att skapa kundlojalitetsprogram och hantera poängbaserade kundbelöningar. Den kan också användas för att spåra kundengagemang, utvärdera lojalitetsprogrammens framgång och identifiera möjligheter att förbättra dem.

Välj den kundlojalitetsprogramvara som kan växa med ditt företag

Med kunskapen om de bästa CRM-programvarorna för kundlojalitet är nästa steg att omsätta denna information i praktiken. Utvärdera ditt teams specifika behov, befintliga utmaningar och mål. Gör en kortlista över de programvaror för kundlojalitet som uppfyller dessa kriterier och testa dem sedan med gratis provversioner eller demos.

Engagera ditt team i processen och samla in deras feedback om användarupplevelse och funktionalitet. Skynda inte på beslutet, ta den tid du behöver för att hitta den kundlojalitetsprogramvara som verkligen optimerar dina insatser för att behålla kunder.

Kom ihåg att rätt verktyg ska uppfylla dina nuvarande behov för att förbättra kundlojaliteten och vara skalbart för framtida tillväxt. Resan mot bättre kundupplevelse och kundlojalitet börjar nu – utnyttja den till fullo.