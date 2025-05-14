11 biljettsystem för IT-team 2025

Teknikkunniga biljettkrigare är alltid på jakt efter det bästa sättet att hantera ett stort antal kundsupportförfrågningar. Vi har samlat den ultimata uppställningen av 11 helpdesk-biljettsystem som kommer att få ditt IT-team att jubla som om det inte fanns någon morgondag.

Från kraftfull problemspårning till avancerade samarbetsfunktioner – dessa verktyg kan hjälpa dig att hålla din IT-fästning ogenomtränglig.

Gör dig redo att erövra marknaden, ett ärende i taget! ?

Vad är biljettprogramvara?

Biljettprogramvara är ett datorprogram som är utformat för att spåra förfrågningar, uppgifter och tjänster. Det erbjuder ett organiserat sätt att hantera kundtjänstförfrågningar och tekniska supportärenden genom problemspårning och problemlösning. Denna typ av applikation har funktioner som biljettkategorisering, automatisk vidarebefordran, uppdateringar i realtid, meddelandeinställningar och detaljerade rapporteringsmått.

Vad ska du leta efter i en biljettprogramvara?

IT-team använder biljettprogramvara för att hantera olika kundförfrågningar och tekniska problem. När du letar efter den perfekta biljettprogramvaran finns det flera viktiga funktioner och överväganden att tänka på:

Användarvänlighet: Leta efter programvara som är användarvänlig och intuitiv.

Biljettadministration: Se till att programvaran har funktioner som biljetttilldelning, prioritering och statusuppföljning.

Automatisering: Sök efter automatiseringsfunktioner för att effektivisera repetitiva uppgifter, såsom ärendehantering och eskalering.

Använd färdiga automatiseringsrecept i ClickUp eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

Anpassning och skalbarhet: Du kommer att vilja anpassa systemet efter dina specifika arbetsflöden och krav, särskilt när du växer.

Integration : Programvaran ska kunna integreras med dina befintliga plattformar för e-post, CRM eller projektledning.

Rapportering och analys: Tillgång till omfattande rapportering hjälper dig att mäta teamets prestanda, identifiera flaskhalsar och förbättra den övergripande effektiviteten ?

Säkerhet: Se till att programvaran följer branschstandarder och erbjuder datakryptering och säker användaråtkomst ?

Mobil tillgänglighet: Tillgänglighet på resande fot gör det möjligt för teammedlemmarna att hålla koll på ärenden var de än befinner sig.

Kundsupport: Att ha pålitlig support kan vara avgörande när problem uppstår.

Genom att ha dessa faktorer i åtanke och jämföra olika biljettsystem kan du hitta det som passar bäst för ditt IT-team eller supportteam. ?

De 11 bästa biljettprogramvarorna att använda

I den snabba världen som IT- eller kundsupportteamet verkar i är det viktigt att ligga steget före när det gäller ärendehanteringssystem. Efterfrågan på smidiga helpdesk-ärendehanteringssystem har aldrig varit större.

Nedan hittar du en lista över de 11 bästa biljettprogramvarorna att använda 2024. Dessa biljettsystem är redo att höja ditt kundsupportteams kompetens.

Anpassa ett ClickUp-formulär för helpdeskändamål genom att dra och släppa valfritt fält i formuläret.

ClickUps projektledningsprogramvara erbjuder en omfattande lösning som gör det möjligt för IT-team att hantera kundförfrågningar i realtid.

Team kan använda ClickUp Forms för att skapa intagsfält. Kundernas svar konverteras automatiskt till spårbara uppgifter. Standardformulär, som ClickUp Help Desk-biljettmallen, hjälper till att minska svarstiderna och förbättra kundupplevelsen.

Mallen innehåller anpassade statusar som Öppen och Pågående för att spåra biljettens framsteg, samt anpassade fält för enkel kategorisering för supportteam.

Med sex olika vyer kan du effektivt organisera biljettkategorier, prioriteringar och mycket mer med hjälp av desk-programvaran. Mallen förbättrar också projektledningen genom funktioner som taggning, automatiska påminnelser och bifogade filer.

Ytterligare fält kan läggas till via ClickUp Forms för att samla in den information som ditt team behöver.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassade biljettstatusar för att spåra supportbiljetter, till exempel Öppen, Avbokad, Pågående, Väntande och Eskalerad. Användare kan få aviseringar när statusen för en biljett ändras.

Automatisera supportförfrågningar och skapa formulär som ditt team kan använda, vilket är särskilt användbart vid ett stort antal ärenden.

ClickUp uppfyller kraven i GDPR, PCI DSS Service Provider Level 1 och CCPA.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp erbjuder ett stort antal funktioner, men inlärningskurvan kan vara brant och utmanande för vissa.

Det kostnadsfria abonnemanget inkluderar inte tillgång till formulärvy.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Deskpro

via Deskpro

Deskpro är ett molnbaserat verktyg för tjänstehantering som utmärker sig med en rad framstående funktioner. Dess multikanalsupport samlar alla kundförfrågningar från e-post, chatt, sociala medier och mer i en centraliserad plattform och ett IT-ärendehanteringssystem.

Ingen fråga kommer att förbli obesvarad.

Deskpro är en utmärkt lösning för samarbete mellan flera team. Kundsupportteam, interna supportteam och säljteam kan alla använda Deskpro genom automatiserad kommunikation och uppgiftshantering.

Team kan också skapa integrationer med plattformar som Google Suite, Slack och Trello. Ytterligare integrationer är tillgängliga via Zapier.

Deskpros bästa funktioner

Kunderna kan när som helst växla mellan molnbaserad och lokal distribution.

Flera datacenter över hela världen håller din information säker.

Ett intuitivt gränssnitt gör det enkelt för kunderna att hitta lösningar på egen hand.

Begränsningar för Deskpro

Teamen måste betala för tillägg för saker som onboarding, agentutbildning och agentcertifiering.

Integrationer kan vara svåra för supportärendesystemet.

Priser för Deskpro

Team: 29 $ per agent/månad

Professional: 59 $ per agent/månad

Enterprise: 99 $ per agent/månad

Deskpro-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (35+ recensioner)

3. Intercom

via Intercom

Intercom är en helpdesk-programvara som har en imponerande uppsättning av de bästa funktionerna i sin klass. En av dess främsta styrkor är livechattfunktionen. Chatbots möjliggör interaktioner med kunder i realtid, svarar på frågor och ger omedelbar support.

Servicedeskens biljettsystem har ett intuitivt hjälpcenter som ger användarna självbetjäningsalternativ.

Intercoms avancerade rapporterings- och analysfunktioner ger värdefull insikt i kundbeteende och agenters prestanda, samt viktiga prestationsmått. Den smidiga integrationen med olika tredjepartsappar förenklar IT-hanteringen, vilket gör det till en mångsidig och anpassningsbar lösning för företag av alla storlekar.

Intercoms bästa funktioner

Fin, Intercoms AI-drivna chatbot, hjälper till att effektivisera incidenthanteringen.

Minskar administrativa uppgifter för teamen, vilket gör att de kan tillföra mervärde till sin kundservice.

Enkelt att skala supporten utan att det påverkar kundupplevelsen eller slutanvändaren

Begränsningar för Intercom

Vissa användare tyckte att gränssnittet var lite klumpigt jämfört med andra biljettsystem.

Användarna angav att prissättningssystemet var svårt att förstå.

Priser för Intercom

Starter: 74 $/månad

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Intercom

G2: 4,5/5 (över 2 750 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 950 recensioner)

4. Zoho Desk

via Zoho Desk

Zoho Desk har en rad fantastiska funktioner som gör det till en av de främsta aktörerna på marknaden för biljettsystemprogramvara. Dess flerkanaliga biljettsystem samlar in kundfrågor från olika kanaler.

Plattformens AI-drivna assistent, Zia, förbättrar agenternas produktivitet med smarta förslag och automatiserade svar, vilket påskyndar lösningen av frågor. Zoho Desks anpassningsbara kunskapsbas gör det möjligt för användare att hitta lösningar på egen hand.

Detta minskar supportteamets arbetsbelastning och ökar kundnöjdheten. Med mer än 100 inbyggda fördefinierade rapporter kan företag få värdefull insikt i kundtrender och agenters prestanda i hela biljettsystemets programvara.

Zoho Desks bästa funktioner

Företaget tror på att bygga långsiktiga kundrelationer, vilket gör att du kan spåra kundernas nöjdhetsbetyg.

Prediktiv intelligens gör det enkelt att hantera kundproblem innan de uppstår.

Prisalternativen inkluderar installationsavgifter för att snabbt integrera supportbiljettsystemet.

Begränsningar i Zoho Desk

Begränsad anpassningsbarhet och integrationer för biljettsystemet

Brist på funktioner för e-postformatering kan göra supportärenden svårare att hantera.

Priser för Zoho Desk

Standard: 14 USD per användare/månad

Professional: 23 dollar per användare/månad

Enterprise: 40 dollar per användare/månad

Betyg och recensioner av Zoho Desk

G2: 4,4/5 (över 4 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 050 recensioner)

5. Zendesk

via Zendesk

Zendesk, en pionjär inom kundtjänstprogramvara, har en imponerande uppsättning funktioner som befäster dess position som en förstklassig lösning för företag över hela världen. Dess omnikanalsupport samlar kundinteraktioner från olika kanaler.

Zendesks ärendehanteringssystem, utrustat med intelligent dirigering och automatisering, effektiviserar ärendehanteringen och möjliggör effektiv och snabb problemlösning för högre kundnöjdhet. Agenter kan också mata in kunddata var som helst längs kundresan, tack vare både kod- och kodfria integrationsalternativ.

Zendesks omfattande marknadsplats för integrationer säkerställer sömlös anslutning till andra viktiga affärsverktyg, vilket förbättrar den totala produktiviteten och samarbetet i hela ärendehanteringssystemet.

Slutligen, med sin anpassningsbara kunskapsbas och självbetjäningsportal, kan kunderna själva hitta svar på sina frågor, vilket gör det möjligt för supportteamet att skapa mervärde på andra områden.

Zendesks bästa funktioner

Stöder mer än 1 000 integrationer för att hjälpa till med supportärenden.

Robusta analyspaneler ingår som standard.

Erbjuder starkt stöd och utbildning för kundtjänstmedarbetare

Begränsningar i Zendesk

Dyrare jämfört med några av de andra alternativen på vår lista.

Det finns farhågor om Zendesks interna kundtjänst.

Desk-ärendehanteringssystem kan vara överdrivet för små företag

Priser för Zendesk

Suite Team: 69 dollar per agent/månad

Suite Growth: 115 dollar per agent/månad

Suite Professional: 149 USD per agent/månad

Suite Enterprise Plus: Kontakta säljavdelningen

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (3 675+ recensioner)

6. ProProfs Help Desk

ProProfs Help Desk är en erkänd ledare inom biljettprogramvaror. Företaget har funnits i mer än 100 år och tror starkt på att erbjuda bra kundservice. Supporttjänsterna är tillgängliga dygnet runt.

Help Desk-plattformen är utformad för att fungera på samma sätt som Gmail, vilket gör det enkelt att komma igång. Plattformen kombinerar verktyg för biljettsystem, chatt, kundundersökningar och kunskapsbas i en enda kundsupportlösning.

Team kan anpassa arbetsflöden efter sina exakta behov. ProProfs Help Desk integreras med marknadsföringsplattformar, CRM-plattformar och projektledningsplattformar.

ProProfs Help Desk – bästa funktioner

Enkelt och lättförståeligt gränssnitt för servicedesk

Kundtjänst är tillgänglig via chatt, e-post och telefon dygnet runt.

Kunskapsbasen minskar antalet ärenden med upp till 80 %.

Begränsningar för ProProfs Help Desk

Begränsade integrationsalternativ för supportärenden

Det finns ingen mobilapp.

Priser för ProProfs Help Desk

30 dollar per användare/månad

ProProfs Help Desk – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

7. HappyFox Help Desk

via HappyFox

HappyFox erbjuder ett intuitivt ärendehanteringssystem som gör det möjligt för användare att effektivt spåra och hantera kundförfrågningar över olika kanaler.

HappyFox har en kunskapsbasbyggare så att ditt team kan skapa organiserade, sökbara FAQ-databaser. Vi älskar den här funktionen eftersom den gör det möjligt för kunderna att hitta svar på egen hand, vilket minskar arbetsbelastningen för supportagenterna och samtidigt ökar kundnöjdheten.

Biljettsystemet har robusta rapporterings- och analysfunktioner som ger värdefull insikt i teamets prestationer och kundtrender. Dessutom skapar HappyFox integrationer med populära affärsverktyg ett enhetligt ekosystem.

För företag som söker en omfattande helpdesk-lösning med kraftfulla funktioner för ärendehantering, automatisering, kunskapsbas och rapportering är HappyFox ett utmärkt val. ?

HappyFox bästa funktioner

Alla prisplaner erbjuder obegränsat antal postlådor och biljetter.

Integreras med Slack och Microsoft Teams för att hantera intern support.

Inkommande ärenden kan kategoriseras i olika grupper

Begränsningar för HappyFox

Kunderna uppskattade den inledande onboardingprocessen, men tyckte att det saknades ytterligare support för ärendehanteringssystemet.

Smarta regler och automatiseringar kan inte konfigureras för att inkludera flera åtgärder.

Priser för HappyFox

Mighty: 39 dollar per agent/månad

Fantastiskt: 59 dollar per agent/månad

Enterprise: 79 dollar per agent/månad

Enterprise Plus: 99 $ per agent/månad

HappyFox betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (125+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

8. Help Scout

via Help Scout

Help Scout erbjuder en rad funktioner som gör det till ett förstahandsval för företag som fokuserar på att leverera enastående kundservice. Dess delade inkorg centraliserar alla kundförfrågningar från olika kanaler, vilket möjliggör smidigt samarbete mellan supportagenter och effektiv biljettadministration. Med sin intuitiva kunskapsbasbyggare ger Help Scout kunderna möjlighet att hitta självbetjäningslösningar, vilket minskar belastningen på supportteamet.

Help Scouts integrationer med populära affärsverktyg skapar ett enhetligt ekosystem som förbättrar produktiviteten och främjar smidiga arbetsflöden. Användare kan till exempel dra nytta av Beacon Builder för att designa anpassningsbara widgets som smälter in sömlöst på deras webbplats.

För organisationer som söker en kundsupportlösning med delad inkorg, självbetjäningskunskapsbas, automatisering och insiktsfulla analyser är Help Scout det bästa valet.

Help Scouts bästa funktioner

Förberedda svar kan innehålla länkar, uppmaningar till handling, bilder och mycket mer.

Med meddelandedashboarden kan kundtjänstteamet enkelt se vilka ärenden som har hanterats.

Hög kundlojalitet, med över 80 % av medelstora företag som börjar använda Help Scout och fortsätter att använda plattformen i minst fyra år.

Begränsningar för Help Scout

Användarna tyckte att det var för enkelt att växla mellan automatiskt och manuellt läge, vilket ibland orsakade problem.

Det kan vara svårt att formatera dokument, och vissa användare uppger att dokumenten inte ser så snygga ut.

Priser för Help Scout

Standard: 25 USD per användare/månad

Plus: 50 dollar per användare/månad

Fördel: Kontakta säljavdelningen, endast årspriser

Help Scout for Good : Priser för ideella organisationer, kontakta säljavdelningen

Help Scout för nystartade företag: Priser för nystartade företag, kontakta säljavdelningen

Help Scout-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (390 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

9. ServiceDesk Plus

via ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus utmärker sig tack vare sitt omfattande ärendehanteringssystem, som gör det möjligt för användare att skapa, spåra och hantera supportförfrågningar på ett effektivt sätt. Plattformens integrerade funktion för tillgångshantering förbättrar tillgångarnas synlighet och personalhanteringen.

Med Service Desk Plus problem- och förändringshanteringsmoduler kan företag proaktivt identifiera och hantera IT-problem och implementera förändringar på ett smidigt sätt.

Plattformen erbjuder en integrerad IT-servicedesk som fungerar som en bro mellan verksamheten och IT-avdelningen.

Service Desk Plus bästa funktioner

Kombinerar IT-tillgångshantering och IT-tjänstehantering i en enda plattform

Enkla att anpassa tack vare lågkodsfunktioner

Företaget äger sina egna datacenter och eliminerar spårare och underprocesser, vilket håller kunddata säkra.

Begränsningar för Service Desk Plus

Prispåslag för implementering på plats

Användare klagade på implementeringsproblem

Priser för Service Desk Plus

Standard: 10 dollar per tekniker/månad

Professional: 21 dollar per tekniker/månad

Enterprise: 50 dollar per tekniker/månad

Betyg och recensioner av Service Desk Plus

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Inga recensioner

10. Front

via Front

Front är en förstklassig biljettlösning för moderna företag som söker effektiv kundkommunikation och samarbete. Dess delade inkorg centraliserar kundtjänstförfrågningar från olika kanaler, vilket möjliggör smidigt teamarbete och effektiv biljettadministration.

Front låter dig hantera e-post, livechattar, SMS och mycket mer i ett samarbetscenter, vilket ger en enhetlig plattform för alla kundinteraktioner.

Fronts samarbetsverktyg, såsom interna kommentarer och uppdrag, möjliggör samarbete i realtid mellan supportagenter.

Front bästa funktioner

Den delade inkorg ökar samarbetet mellan teammedlemmarna.

Handledning och resurser hjälper dig under introduktionsprocessen.

Nästan 100 färdiga integrationer

Kraftfull rapportering av prestationsmått för kundnöjdhet och servicenivåavtal (SLA)

Begränsningar i Front

Enligt recensionerna är inlärningskurvan brant.

Saknar möjlighet att anpassa meddelandescheman för vardagar respektive helger.

Frontpriser

Tillväxt: 59 dollar per plats/månad

Skala: 99 dollar per plats/månad

Premier: 229 USD per plats/månad

Frontbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 250 recensioner)

11. TeamSupport

via TeamSupport

TeamSupport är ett avancerat ärendehanteringssystem som är särskilt utformat för B2B-kundtjänstteam. Dess omfattande paket med funktioner hjälper till att hantera kundförfrågningar från olika kanaler, inklusive sociala medier, webbchattar och e-post.

TeamSupports bästa funktioner

Inbyggda verktyg för kundnödsindex hjälper till att övervaka och förebygga kundbortfall.

Integreras med kundsupport- och teamverktyg, inklusive Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot och Azure DevOps.

Produktdatabasens viktigaste funktioner möjliggör spårning av kunddata och produkter på biljettnivå för snabbare lösning och informerad spårning av problem för supportteam.

Begränsningar för TeamSupport

Det finns ingen kostnadsfri provperiod.

Regler för automatisering av ärenden körs endast en gång på ett ärende för att förhindra loopar, men det innebär att man måste skriva flera regler manuellt för att hantera mer komplicerade helpdeskärenden.

Har inte lika robusta projektledningslösningar som andra verktyg för kundtjänst.

Priser för TeamSupport

Essential Support: 49 $/månad per agent

Företagsstöd: 69 $/månad per agent

Komplett kundsupportpaket: 119 USD/månad per agent

TeamSupport-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 840 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 830 recensioner)

Fördelar med att använda biljettsystemprogramvara

Användningen av biljettprogramvara har blivit allt populärare i takt med att företag strävar efter att förbättra sin kundservice. Från att effektivisera kommunikationsprocesser till att främja samarbete mellan supportagenter kan biljettsystem leda till enorma förbättringar av kundnöjdheten och företagets resultat.

Här är några exempel på hur biljettprogramvara kan gynna ditt team:

Ökar produktiviteten : Genom att automatisera manuella uppgifter och effektivisera biljett hanteringsprocessen kan företag öka sin personalproduktivitet med upp till 20 %.

Förbättrar samarbetet : Med funktioner som teaminkorgar, delade arbetsflöden och integrerade instrumentpaneler kan teamen samarbeta mer effektivt för att lösa kundernas frågor.

Förbättrar säkerheten: Genom att centralisera kundinformationen på en säker plattform kan företag säkerställa att känslig kunddata förblir säker och skyddad.

Kostnadsbesparingar: Tack vare sina automatiseringsfunktioner eliminerar biljettprogramvaran behovet av manuell hantering, vilket resulterar i betydande kostnadsbesparingar.

Insiktsfulla analyser: Med inbyggda analyspaneler kan team snabbt identifiera trender och få insikter om kundbeteende.

Kundnöjdhet: Genom att ge snabba och effektiva svar på kundernas frågor kan biljettsystem bidra till att öka kundnöjdheten.

Sammantaget är biljettsystem ovärderliga för att hjälpa företag att hålla koll på sin kundservice och förbättra den övergripande kundupplevelsen.

Förbättra din IT-support med ett robust ärendehanteringssystem

Biljettbranschen vimlar av förstklassiga programvarualternativ som är skräddarsydda för att förbättra ditt IT-supportarbete. Med funktioner som är utformade för enkel användning, smidig biljettadministration och effektivt samarbete kan biljettprogramvara hjälpa ditt IT-team att glänsa som aldrig förr.

Om du är redo att verkligen revolutionera din biljettupplevelse, behöver du inte leta längre än ClickUp! Med ett användarvänligt gränssnitt, kraftfulla funktioner för biljettadministration och smidiga integrationer är ClickUp den ultimata projektledningsprogramvaran för att höja nivån på din IT-support.

Prova ClickUp idag för att uppleva framtidens projektledningsprogramvara i praktiken. Ditt IT-team kommer att tacka dig och dina kunder kommer att älska dig för det. ?