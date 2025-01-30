De 11 bästa rapporteringsverktygen och programvarorna 2025

Som chef är det ditt jobb att inte bara se till att ditt team håller sig till uppgifterna, utan också att skryta om teamets prestationer. Oavsett om du är chef eller teamledare behöver du ett pålitligt rapporteringsverktyg som visar – i svart på vitt – hur effektivt ditt team verkligen är.

Men du är upptagen, och vi är villiga att satsa på att du inte har timmar av ledig tid att skapa rapporter med interaktiva instrumentpaneler från flera datakällor. Uppfinna inte hjulet på nytt: använd bara dessa 11 självbetjäningsrapporteringsverktyg och programvaror för att göra det hårda arbetet åt dig.

I den här guiden ger vi dig en enkel checklista över vad du ska leta efter i ett rapporteringsverktyg, plus våra 11 favoritrapporteringsverktyg för 2024.

Att hitta rätt rapporteringsverktyg är ingen lätt uppgift. Med hundratals alternativ för affärsintelligensprogramvara på marknaden måste du hitta rapporteringsverktyg som kombinerar projektledning med interaktiva rapporter och enkla datavisualiseringar för dina projekt – och det är ingen lätt uppgift.

Håll utkik efter dessa viktiga funktioner:

Programvara för datavisualisering: Excel-ark med rådata är tråkiga. Välj en programvara för affärsrapportering som erbjuder datavisualisering för Excel-ark med rådata är tråkiga. Välj en programvara för affärsrapportering som erbjuder datavisualisering för dina viktigaste KPI:er . Bonuspoäng om den genererar snygga grafer och interaktiva instrumentpaneler.

Analysverktyg: Rätt rapportmallar hämtar data i realtid så att du har den mest uppdaterade informationen. Detta gör det enklare att göra prognoser och fatta datadrivna affärsbeslut – även om du har flera datakällor.

Samarbete: Du ska kunna Du ska kunna dela din rapport med flera intressenter med bara några få klick. Den måste också vara så intuitiv och användarvänlig att vem som helst kan förstå rapporten.

Mångsidighet: Begränsa inte dig själv. Välj rapporteringsprogramvara som hjälper dig med allt från finansiell rapportering till Begränsa inte dig själv. Välj rapporteringsprogramvara som hjälper dig med allt från finansiell rapportering till SEO-marknadsföringsrapporter och till och med projektledningsprogramvara.

Bäst för agil projektledningsrapportering

Få en översiktlig bild av ditt projekts framsteg i Dashboards i ClickUp.

Vi vill inte skryta, men ClickUp erbjuder de mest robusta rapporteringsverktygen för chefer och deras team. Vår rapporteringsprogramvara gör det möjligt för chefer att skapa allt-i-ett-ClickUp-dashboards som deras kontrollcenter.

Det är lika enkelt som att lägga till widgets, lägga in dina data och anpassa grafiken. Du kan se allt arbete på en övergripande nivå för att hantera personer, uppgifter, tid, dokument, inbäddningar och sprints på ett och samma ställe.

ClickUp är det perfekta rapporteringsverktyget för företagsledning. Ställ in dina kvartalsmål och spåra varje anställds tid i en enda instrumentpanel. Resurshantering hjälper dig att visualisera hur väl du utnyttjar ditt team, och arbetsbelastningsanalysen visar hur produktivt ditt team är genom att spåra slutförda uppgifter.

Slutmålet? Att identifiera vad du gör bra och ta bort flaskhalsar i dina processer. Genom att visualisera varje steg i ditt arbetsflöde kommer du att kunna driva mer sammansvetsade team och producera bättre arbete.

ClickUps bästa rapporteringsfunktioner

Arbetsbelastning och Box-vy : Tänk om när det gäller resurshantering med ClickUps unika Team View. Kontrollera ditt teams arbetsbelastning för att se vem som riskerar att bli utbränd och vem som är ledig att ta på sig fler uppgifter. Tänk om när det gäller resurshantering med ClickUps unika Team View. Kontrollera ditt teams arbetsbelastning för att se vem som riskerar att bli utbränd och vem som är ledig att ta på sig fler uppgifter.

Milstolpar : Konvertera uppgifter till milstolpar för att visualisera hur långt du har kommit i ett snyggt diagram i Gantt-stil. Konvertera uppgifter till milstolpar för att visualisera hur långt du har kommit i ett snyggt diagram i Gantt-stil.

Integrationer: Behöver du hämta rapporter från andra plattformar? ClickUp integreras enkelt med lösningar som Tableau. Behöver du hämta rapporter från andra plattformar? ClickUp integreras enkelt med lösningar som Tableau.

ClickUp Goals : Sätt upp mål i ClickUp och skapa tidslinjer, delmål och Sätt upp mål i ClickUp och skapa tidslinjer, delmål och framstegsspårning för varje mål så att du aldrig tappar målet ur sikte.

Pulse : Behöver du en snabb översikt över vem som är online och vad de gör? Pulse-rapporter visar vem som är online per timme och vilka uppgifter de arbetar med. Behöver du en snabb översikt över vem som är online och vad de gör? Pulse-rapporter visar vem som är online per timme och vilka uppgifter de arbetar med.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp kräver en inledande inlärningskurva för nya användare.

Vissa funktioner är endast tillgängliga för betalande prenumeranter.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. MeisterTask

Bäst för rapportering av uppgiftshantering

Via MeisterTask

MeisterTask är i första hand en plattform för uppgiftshantering och samarbete, men den genererar också robusta rapporter som hjälper chefer att leda sina team på ett bättre sätt. MeisterTask samlar automatiskt in data om alla projekt och teammedlemmar. Gå bara till fliken Rapporter i din instrumentpanel för att se:

Öppna uppgifter

Nyligen skapade uppgifter

Slutförda uppgifter

Du kan också ställa in anpassade rapporter för att hämta data om team, enskilda medarbetare eller slutförda uppgifter per tidsperiod (t.ex. Q4). MeisterTask genererar färgglada stapeldiagram högst upp i varje rapport, men du kan zooma in på enskilda datapunkter i den nedre halvan av rapporten – även om det är mycket information att gå igenom manuellt.

MeisterTasks bästa rapporteringsfunktioner

Snabba anpassade rapporter med färdiga filter

Du kan spara anpassade rapporter för att återanvända dem i framtiden.

Rapporter exporteras till Excel (XLS) eller CSV-filer för extern delning.

Begränsningar i MeisterTask

Rapporteringsverktyget visar en överväldigande mängd data, vilket gör det svårt att snabbt dra slutsatser för intressenterna.

De anpassade filtren är användbara, men de erbjuder inte särskilt många anpassningsmöjligheter för rapporteringsverktyg för företag.

MeisterTask-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 11,99 $/månad per användare

Företag: 23,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

MeisterTask-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

3. Datapine

Bäst för Business Intelligence-rapportering

Via Datapine

Datapine har sitt säte i Tyskland, men dess robusta programvara för affärsintelligens (BI) är tillgänglig för alla. Till skillnad från MeisterTask spårar Datapine inte uppgifter åt dig. Istället samlar dess rapporteringsverktyg in marknadsföringsdata från dina databaser, filer, sociala medier, CRM/ERP och helpdesk för robust BI-rapportering.

Detta marknadsföringsanalysverktyg är dock specialiserat på datavisualisering, så om du verkligen vill gräva djupare i dina data är detta ett starkt alternativ. Om du behöver hålla ett öga på ditt teams prestationer flaggar Datapines datameddelanden proaktivt problem åt dig.

Datapines bästa rapporteringsfunktioner

80 professionella mallar för datarapportering att välja mellan

Inbyggd analys

Mobilvänlig

Alternativ för företagsprestationshantering

Datapines begränsningar

Datapine marknadsför sig som nybörjarvänligt, men dess avancerade rapporteringsverktyg är fortfarande överväldigande.

Det är dyrare än andra rapporteringsverktyg.

Vissa användare rapporterar långa uppsägningstider

Priser för Datapine

Grundläggande: 249 USD/månad per användare

Professional: 449 $/månad för två användare

Premium: 799 $/månad för tre användare

Branding & Embedded: 1 099 $/månad för tre användare

Datapine-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9 (över 20 recensioner)

4. Whatagraph

Bäst för visuell marknadsföringsanalysrapportering

Marknadsförare lever och andas data, och det är därför digitala marknadsföringschefer flockas till Whatagraph. Detta marknadsföringsrapporteringsverktyg inkluderar datavisualisering och anpassad branding. Om du har en anställd som deltar i ett prestationsförbättringsprogram inkluderar detta rapporteringsverktyg även spårning av anställdas prestationer.

Whatagraph integreras med flera marknadsföringsplattformar som Google Ads, Twitter, Mailchimp, Shopify, Google My Business och till och med Snapchat. Om du behöver en anslutning som den inte har, hjälper Whatagraph dig att ansluta till valfri datakälla.

Whatagraphs bästa rapporteringsfunktioner

Marknadsföringsspecifika rapportmallar

Anpassad branding gör det till ett utmärkt val för marknadsförings- eller reklambyråer.

Färdiga API-integrationer påskyndar den normalt tidskrävande rapporteringsprocessen för affärsanvändare.

Whatagraphs begränsningar

Vissa användare säger att det finns inkonsekventa dataanslutningar med rapporteringsprogramvaran.

Kundsupporten är inte alltid responsiv

Priser för Whatagraph

Professional: 223 $/månad, faktureras årligen för 5 användare

Premium: 335 $/månad, faktureras årligen för 10 användare

Anpassad prissättning: För obegränsat antal användare

Whatagraph-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

5. Tableau

Bäst för storskalig datavisualisering

Via Tableau

Tableau är en visuell analys- och rapporteringslösning från Salesforce. Om du redan använder Salesforce för kundrelationshantering (CRM) hämtar Tableau automatiskt data från Salesforce för att effektivisera din analys ännu mer och möjliggöra bättre CRM-rapportering.

Tableaus rapporteringsprogramvara inkluderar integrationer med Google Sheets, Excel, Salesforce (naturligtvis) och Google för att samla dina data på ett ställe. Detta rapporteringsverktyg är bättre för affärsanalys som analyserar ett företag som helhet istället för att fördjupa sig i varje teammedlems uppgifter eller prestationer.

Men vi gillar deras nya funktion, Tableau GPT. Den använder generativ AI för att snabbt analysera flera datakällor, upptäcka mönster och föreslå nästa steg.

Tableaus bästa rapporteringsfunktioner

Prediktiv AI-funktion påskyndar analysen

Integreras med datakällor från de flesta större databaser och analysplattformar.

Tableau har kapaciteten att hantera komplexa datavisualiseringar.

Tableaus begränsningar

Det finns så många finesser på dess interaktiva instrumentpaneler att det är svårt att hantera för nybörjare.

Du kan behöva fler lösningar om du inte använder Salesforce.

Tableaus komplexitet gör det svårt att anpassa formateringen för dess rapporteringsprogramvara.

Priser för Tableau

Tableau Viewer: 15 USD/månad per användare, faktureras årligen

Tableau Explorer: 42 USD/månad per användare, faktureras årligen

Tableau Creator: 70 USD/månad per användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Tableau

G2: 4,3/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

6. ProWorkflow

Bäst för rapportering av arbetsflöden och tidsspårning

Via ProWorkflow

ProWorkflow är specialiserat på fjärrsamarbete, vilket gör det populärt bland chefer på företag med distans- och hybridverksamhet. Använd detta rapporteringsverktyg för att se alla projekt, uppgifter, tidsloggar, kontakter, arbetsflöden och resurser på ett och samma ställe. Det har även funktioner för fakturering, meddelanden, fildelning och tidslinjer, så det är ett bra alternativ om du behöver ett allt-i-ett-verktyg för arbetsflödeshantering.

Om du arbetar i en Microsoft-organisation integreras ProWorkflow med Microsoft Teams och Outlook – det har dock inte lika många integrationer som andra rapporteringsverktyg, så du kan behöva mata in vissa data på nytt.

ProWorkflows bästa rapporteringsfunktioner

Med ett pris på 20 dollar för obegränsat antal användare är ProWorkflow mycket prisvärt jämfört med andra datarapporteringsverktyg i denna lista.

ProWorkflow innehåller en rad funktioner utöver rapporter, vilket gör det användbart för chefer som behöver många verktyg i en och samma kontrollpanel.

Utmärkt för hantering och sortering av affärsdata

Begränsningar i ProWorkflow

Eftersom ProWorkflow inte är ett rent rapporteringsverktyg saknar det kraften hos andra rapporteringsprogram.

Entreprenörer har inte lika stor tillgång till ProWorkflows verktyg, vilket kan snedvrida dina affärsdata.

Anpassning är svårt att konfigurera – särskilt från flera datakällor.

Priser för ProWorkflow

Professional: 20 $/månad per användare, ingen användarbegränsning

Avancerad: 30 USD/månad per användare, för minst 5 användare

ProWorkflow-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 240 recensioner)

7. Thoughtspot

Bäst för sökdriven analys

Via Thoughtspot

Thoughtspot marknadsför sig som en kraftfull rapporteringsplattform som drivs av AI. Använd denna plattform för att söka efter svar om ditt företag, visualisera dina data och övervaka prestanda.

Thoughtspot är inte för nybörjare, så du behöver gedigna kunskaper om data för att kunna använda denna plattform. Om du är en dataproffs kan du använda denna plattform för att koppla samman molndataset, modellera data och ställa in AI-dataautomatisering.

Thoughtspots bästa rapporteringsfunktioner

Thoughtspot AI kan upptäcka avvikelser och varna dig om problem så fort som möjligt.

Liveboards erbjuder interaktiva rapporter för snabba insikter

Med mobilappen kan du kontrollera dataanalyser när som helst och var som helst.

Begränsningar för Thoughtspot

Med så många komplexa funktioner passar den bäst för dataexperter.

Saknar flexibilitet och anpassningsmöjligheter för visuella element

Thoughtspot-priser

Team: 95 $/månad för 5 användare

Pro: 2 500 USD/månad för obegränsat antal användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Thoughtspot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4/5 (2 recensioner)

8. Looker Studio

Bäst för anpassad datamodellering

Via Looker Studio

Google-organisationer, gläd er: Looker Studio är en rapporteringsprogramvara som skapats av Google för Googles företag. Looker Studio skapar datamodeller i realtid, vilket innebär att du kan övervaka dina data inom flera områden av verksamheten i en enda interaktiv instrumentpanel. Denna programvara för affärsintelligens erbjuder också proaktiva varningar för att påskynda beslutsfattandet.

Även om Looker Studio är en Google-produkt (precis som Google Analytics ) är den definitivt inte för nybörjare. Du måste kunna SQL och grunderna i programmering för att kunna förstå denna plattform.

Looker Studios bästa rapporteringsfunktioner

Looker Studio integreras med Google-data, så det är perfekt om ditt företag arbetar i Google Cloud.

Looker Studio levereras med fördefinierade datamallar.

Detta rapporteringsverktyg integreras med Looker Actions för att automatisera arbetsflöden.

Begränsningar för Looker Studio

Looker Studio är komplex, så det passar bäst för programmerare eller dataforskare.

Tredjepartsdataintegrationer är lite ojämna

Vissa företagsanvändare rapporterar fördröjningar och prestandaproblem.

Anpassningsmöjligheterna är bristfälliga

Priser för Looker Studio

Anpassad prissättning: Kontakta oss för en offert

Betyg och recensioner av Looker Studio

G2: 4,4/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 190 recensioner)

9. GoodData

Bäst för rapportering på företagsnivå

Via GoodData

GoodData är en molnbaserad BI- och analysplattform som utvecklare använder för att lägga till datadashboards till applikationer. Men även chefer använder GoodData för att skapa mycket anpassningsbara dashboards i realtid.

Du behöver ett kompetent datateam för att skapa rapporteringsverktyget, men när det väl är igång har du en 100 % anpassad rapporteringspanel som är skräddarsydd efter ditt teams exakta behov. Den goda nyheten är att GoodData har en low-code/no-code-konfiguration, så du kan ställa in datavisualiseringar med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt.

GoodData bästa rapporteringsfunktioner

GoodData förenklar inbyggd analys

Du kan helt anpassa rapporterna efter dina behov.

White label-programvara tillgänglig

GoodData-begränsningar

Dyrt rapporteringsverktyg

Vissa användare säger att det är för komplicerat.

Brist på utbildning och resurser

Priser för GoodData

Professional: 1 000 USD/månad för obegränsat antal användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

GoodData-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (20 recensioner)

10. Datadog

Bäst för IT- och DevOps-rapportering

Via Dat adog

Datadog är en allt-i-ett-plattform för datahantering och ett rapporteringsverktyg som hanterar allt från DevOps till säkerhetsanalyser och IoT-övervakning. Dess funktionalitet är definitivt mer avancerad, men det kan vara en fördel om du leder ett företagsteam eller en IT-avdelning.

När det gäller rapporteringsfunktioner erbjuder Datadog realtidsbaserad affärsinformation till alla användare i din organisation. Du kan spåra bokstavligen allt: knapptryckningar, åtgärder i tredjepartssystem och till och med lagerförändringar.

Datadogs bästa rapporteringsfunktioner

Du kan kombinera IT- och affärsresultatdata i en enda instrumentpanel.

Skapa anpassade varningar och handlingsplaner för varje varning.

Förfina dina mätvärden med beteendeanalyser

Datadogs begränsningar

Datadog saknar användbar projektdokumentation och utbildning.

Plattformen saknar ett intuitivt användargränssnitt.

Datadog-priser

Gratis

Pro: 15 $/månad per användare

Företag: 23 $/månad per användare

Datadog-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (215+ recensioner)

11. Zoho Analytics

Bäst för integrerad rapportering av affärsdata

via Zoho Analytics

Zoho Analytics är en självbetjäningsplattform för affärsintelligens och analys som gör det möjligt för användare att analysera sina affärsdata och skapa insiktsfulla rapporter och dashboards. Den kan bearbeta stora mängder data och skapa effektfulla visualiseringar för att förenkla tolkningen av data.

Zoho Analytics bästa rapporteringsfunktioner

Enkelt dra-och-släpp-gränssnitt för att enkelt skapa rapporter och instrumentpaneler

AI-driven assistent Zia som kan svara på dina frågor i form av rapporter.

Möjlighet att kombinera data från olika källor för att skapa tvärfunktionella rapporter

Förbättrade samarbetsfunktioner för att dela och samarbeta kring rapporter och dashboards

Robusta säkerhetsåtgärder inklusive rollbaserade åtkomstkontroller

Begränsningar för Zoho Analytics

Vissa användare rapporterar att det är svårt för nybörjare att lära sig programmet.

Begränsade anpassningsmöjligheter i gratisversionen

Priser för Zoho Analytics

Zoho Analytics har fyra prisplaner. Betalda planer börjar på 24 dollar per månad.

Användarbetyg för Zoho Analytics

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Skaffa den starkaste rapporteringsprogramvaran för ditt växande företag

Oavsett om du vill ha ett plug-and-play-rapporteringsverktyg eller helt anpassa rapporterna kommer våra 11 bästa val för rapporteringsprogramvara att ta ditt team till nästa nivå.

Problemet är att de flesta av dessa verktyg inte är billiga och att de är komplexa att använda. Enligt vår ödmjuka åsikt är ClickUp det mest robusta alternativet för pengarna. Spara tid, minska krånglet och gör bättre affärer med ClickUps inbyggda rapporteringsverktyg och mallar.

Är du osäker på om ClickUp är något för dig? Testa oss. Registrera dig på ClickUp och börja skapa din första rapport – helt gratis!