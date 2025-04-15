Topp 10 programvaror för affärsintelligens (BI) 2025

Data är en integrerad del av alla företag, som hjälper dig att förstå vad som händer bakom kulisserna och ger insikter i värdefulla mätvärden. Men att hantera data kan vara överväldigande, särskilt om ditt team inte har datadrivna processer på plats.

Studier visar faktiskt att 74 % av de tillfrågade anställda kände sig missnöjda med att arbeta med data. Det är där verktyg för affärsanalys kommer in i bilden.

De är hjärnan bakom verksamheten. ?

Business intelligence-programvara (BI) tar företagets fakta och siffror, gräver djupt och skapar visuella datarapporter som du kan använda för att styra affärsbeslut. Samma studie som ovan rapporterade att företag som använder BI-programvara ser en femfaldig ökning av sannolikheten att fatta snabbare beslut.

Är du redo att fatta snabbare och mer välgrundade beslut med hjälp av relevant företagsdata? Här är de 10 bästa programvarorna för affärsanalys som hjälper dig att få jobbet gjort.

Dessutom lyfter vi fram ytterligare verktyg, såsom den bästa programvaran för projektledning, och visar dig vad du ska tänka på när du väljer rätt plattform. ?

Varför är programvara för affärsanalys viktig?

Business intelligence-programvara är ett verktyg som samlar in och analyserar företagsdata och presenterar den i lättförståeliga grafer, rapporter och diagram. Denna programvara använder datamining för att skrapa information, använder dataanalys för att utvärdera detaljer och producerar datavisualiseringar för att göra slutsatserna tydliga.

Med dessa verktyg för affärsanalys kan vem som helst samla in databaserad information, inte bara högt kvalificerade analytiker. Denna typ av programvara samlar inte bara in data, utan lagrar också all din data på ett och samma ställe.

Det innebär att du har all den information du behöver på ett ställe – utan att behöva växla mellan olika produkter – vilket gör datavisualisering och åtkomst till flera datakällor mycket enklare.

De flesta BI-verktyg låter dig anpassa datakällorna för att skapa användbara insikter inom de områden som är viktigast för ditt företag. Ta fram anpassade rapporter och fördjupa dig i de mätvärden som kan påverka ditt företags framgång med hjälp av dessa intelligenta verktyg. ?

Vad ska du leta efter i programvara för affärsanalys?

När det gäller verktyg för affärsanalys finns det massor av alternativ på marknaden, men alla är inte lika bra. ?

Här är vad du ska leta efter i BI-verktyg:

Intuitiva och interaktiva instrumentpaneler: Förenkla komplexa data och gör det enkelt att få stöd från viktiga intressenter med anpassningsbara instrumentpaneler och datavisualisering. Inbyggd AI: Verktyg för artificiell intelligens ger djupare insikter och utvärderar data från olika vinklar, vilket gör dem mer omfattande. Integrationer: De bästa Business Intelligence-verktygen fungerar med andra dataplattformar och applikationer för De bästa Business Intelligence-verktygen fungerar med andra dataplattformar och applikationer för optimerade arbetsflöden. Verktyg för datamining: Leta efter programvara som kan analysera ett brett spektrum av datamängder med hjälp av olika avancerade analysverktyg. Smarta datavarningar: Aktivera aviseringar för bra och dåliga datapunkter så att dina rapporter inte snedvrids av felaktiga mätvärden.

De 10 bästa programvarorna för affärsanalys att använda 2025

Börja fatta datadrivna beslut med dessa 10 bästa programvarualternativ för affärsintelligens. Från ETL-motorer och datalager till datavisualiseringsverktyg erbjuder de en rad fördelar för företag som analyserar sina företagsdata.

För varje verktyg har vi lyft fram viktiga funktioner, potentiella nackdelar, priser och betygsinformation så att du kan välja det som bäst passar dina affärsbehov. ✨

1. SAP BusinessObjects Business Intelligence

via SAP BusinessObjects

SAP BusinessObjects är en BI-svit som erbjuder en skalbar plattform och kontroll över datainsikter på ett och samma ställe. Den flexibla designen gör att du kan samla in data oavsett om du är ett litet företag med några få anställda eller ett stort företag med tusentals medarbetare. ?‍♀️

Dess affärsintelligensfunktioner används av några av de största företagen och branscherna över hela världen, vilket gör det till ett av de bästa BI-verktygen för företagskunder.

SAP BusinessObjects Business Intelligence – de bästa funktionerna

Realtidsdata ger dig aktuella insikter och avancerade analyser av de mätvärden som är viktigast för ditt företag.

Rapporteringen går utöver siffrorna för att utvärdera grundorsaker och ad hoc-frågor för att snabbt få de svar du behöver (även från flera datakällor).

Självbetjäningsfunktioner för affärsintelligens och verktyg för datavisualisering ger dig kontroll över data och hur du vill se den.

Delningsbehörigheter gör att du kan samarbeta med olika avdelningar eller inom ditt eget team för bättre beslutsprocesser.

Begränsningar för SAP BusinessObjects Business Intelligence

Priserna är anpassade, men tenderar att ligga i den högre prisklassen.

Vissa användare önskade att integrationerna var smidigare och mer sömlösa.

Priser för SAP BusinessObjects Business Intelligence

Kontakta oss för anpassade priser

SAP BusinessObjects Business Intelligence – betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

2. Microsoft Power BI

via Power BI

Power BI, som erbjuds av Microsoft, är ett dataanalysverktyg som låter dig visualisera mätvärden för att fatta beslut som tar ditt företag till nya höjder. Genomför dataanalys genom att ansluta mätvärdeskällor och lägga till dem i OneLake-datahubben med dess verktyg för affärsanalys.

Därefter kan du anpassa instrumentpaneler för att se dina data och generera insikter.

Microsoft PowerBI:s bästa funktioner

Inbyggda AI-funktioner svarar på frågor, genererar rapporter direkt och lyfter fram mönster i data för snabbare analys.

Dela och bädda in rapporter i Microsofts verktygssvit, inklusive Excel-kalkylblad, PowerPoint och Teams

Microsofts funktioner för styrning, säkerhet och efterlevnad skyddar dina data och erbjuder fullständig insyn.

Gratis utbildningsresurser innebär att alla i teamet kan lära sig att använda verktyget och fördjupa sig i analyserna.

Begränsningar i Microsoft PowerBI

Vissa användare upplevde att verktyget hade svårt att hantera komplexa eller extremt stora datamängder.

Det är inte en lokal lösning eftersom det är ett molnbaserat verktyg.

Priser för Microsoft PowerBI

Power BI i Microsoft Fabric: Gratis

Power BI Pro: 10 USD/månad per användare

Power BI Premium: 20 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft PowerBI

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

3. Zoho Analytics

via Zoho

Zoho är ett pålitligt mjukvaruföretag som erbjuder en mjukvarusvit som inkluderar CRM, verktyg för processautomatisering och IT-produkter. Deras dataverktyg, känt som Zoho Analytics, upptäcker dolda insikter från anslutna data.

Analysera resultaten och skapa rapporter tack vare anpassade visualiseringsverktyg som enkelt kan delas med hela teamet. ?

Zoho Analytics bästa funktioner

Koppla samman rådata med hjälp av ett stort urval av integrationer, affärsappar och olika filer och datakällor med dess verktyg för affärsanalys.

Använd självbetjäningsverktygen för datapreparering för att anpassa rapporter, rensa data och katalogisera information.

Förbättra dina data med insikter från verktyg för maskininlärning som förutsäger framtida trender och erbjuder vad-händer-om-analyser.

Bädda in analyser utan behov av SQL-stöd tack vare kodfria och lågkodade modeller.

Begränsningar för Zoho Analytics

Vissa användare upplevde att datasynkroniseringen tog flera timmar att slutföra.

Alla rapporter innehåller inte aktivitetsloggar, vilket kan vara begränsande för revisionsändamål.

Priser för Zoho Analytics

Grundläggande: 24 $/månad, faktureras årligen

Standard: 48 $/månad, faktureras årligen

Premium: 115 $/månad, faktureras årligen

Enterprise: 455 $/månad, faktureras årligen

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Zoho Analytics

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

4. Tableau

via Tableau

Tableau från Salesforce låter dig visualisera analyser med integrerade rapporteringsverktyg och AI-stödda produkter. När det gäller verktyg för affärsanalys sticker Tableau ut eftersom det tar big data och KPI:er, omvandlar dem till rapporter och skapar användbara insikter.

Välj bland dussintals produkter, från datahantering och inbyggd analys till CRM-analys, för att generera den information du behöver för att fatta affärsbeslut.

Tableaus bästa funktioner

Datavisualiseringar är mer kraftfulla än andra verktyg med hög grad av anpassning.

Med dra-och-släpp-funktionen kan du hämta exakt de data du vill se, medan inbyggda skyddsmekanismer förhindrar felaktig datavisualisering som strider mot bästa praxis.

En mindre inlärningskurva gör det enklare att komma igång och använda plattformen för affärsanalys.

Tableau är utmärkt för att samla in och analysera stora datamängder, även om ditt företag använder komplexa mätvärden.

Tableaus begränsningar

Vissa användare önskar att det fanns fler anpassningsmöjligheter när det gäller formatering.

Priserna kan ligga i den högre delen av spektrumet, och du måste betala för visare.

Priser för Tableau

Skapare: 75 $/månad per användare

Explorer: 42 $/månad per användare

Visare: 15 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Tableau

G2: 4,4/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

5. Oracle Business Intelligence

via Oracle

Denna plattform för affärsintelligens erbjuder centraliserad datahantering tillsammans med ett brett utbud av BI-tjänster, inklusive ad hoc-frågor, instrumentpaneler och finansiell rapportering. Verktygssviten gör det enkelt att analysera data, dela den i rapporter och utlösa praktiska insikter och nästa steg för snabbare affärsprocesser.

Oracle BI:s bästa funktioner

Anslutning till webbaserade applikationer som J2EE och . NET erbjuder omfattande dataintegration och åtkomst till stora datamängder.

Oracle BI Answers gör det enkelt att skapa diagram, pivottabeller och instrumentpaneler för datamodellering och interaktiv visuell analys.

BI Delivers är en specialfunktion som omedelbart skickar ut databaserade aviseringar och varningar för optimering av arbetsflödet.

Verktyget Publisher gör det enkelt att dela affärsdata med intressenter, investerare, kunder och det interna teamet.

Begränsningar för Oracle BI

Systemkrav, inklusive minne och diskutrymme, kan vara begränsande.

Begränsad anpassning av instrumentpanelen jämfört med andra verktyg för affärsanalys

Priser för Oracle BI

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Oracle BI-betyg och recensioner

G2: 3,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 80 recensioner)

6. Qlik Sense

via Qlik Sense

Detta molnbaserade analysverktyg är utformat för affärsanvändare med alla kunskapsnivåer och erbjuder AI-drivna insikter och genererar rapporter baserade på ditt företags data. Verktyg för maskininlärning och artificiell intelligens erbjuder datapreparering, interaktioner i naturligt språk och prediktiv analys. ✅

Qlik Sense bästa funktioner

Med olika SAP-anslutningar kan du integrera OLAP, BEx, ETL och frågeverktyg för djupare dataanalys.

Data Warehouse Automation skrapar kontinuerligt affärsdata, förfinar modeller och bygger en pålitlig datakatalog.

Med automatiska varningar och åtgärder kan du skicka meddelanden och skapa uppgifter baserat på datainsikter.

Den enda SaaS-plattformen erbjuder ett hybridmolngränssnitt som ger större kontroll över säkerhet, delning och datalagring.

Begränsningar för Qlik Sense

Stora dataanalyser och datamängder kan göra verktyget långsammare.

Vissa tillägg och plugins kostar extra och planpriserna är höga, vilket är en utmaning för mindre budgetar.

Priser för Qlik Sense

Standard: 20 $/månad per användare

Premium: 2 700 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Qlik Sense

G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

7. Yellowfin BI

via Yellowfin BI

Visualisera och förstå data tack vare fantastiska instrumentpaneler och möjligheten till självbetjäning eller AI-stödd analys med Yellowfin BI. Verktyget är utformat för alla användare, så du behöver inte vara tekniskt kunnig för att komma igång.

Yellowfin BI:s bästa funktioner

Inbyggda operativa arbetsflöden gör det enkelt att generera åtgärdspunkter baserade på affärsdata och rapportering.

Ställ in varningar baserade på tröskelvärden eller använd AI-insikter för att övervaka din verksamhet och automatisera aviseringar när kritiska signaler utlöses.

Drag-and-drop-datavisualiseringar minskar tiden det tar att skapa engagerande rapporter.

Välj mellan olika rapportskapare och diagram för att göra det enkelt för alla i teamet att skapa instrumentpaneler och visualiseringar.

Begränsningar för Yellowfin BI

Dataextraktion kan ta tid, särskilt med större datamängder.

Vissa integrationer skulle kunna fungera smidigare

Priser för Yellowfin BI

Kontakta oss för anpassade priser och planer

Yellowfin BI-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

8. Dundas BI

via Insightsoftware

Dundas BI går utöver visuella instrumentpaneler med integrationer och datastrukturverktyg som erbjuder bättre synlighet och förbättrade analysfunktioner.

Det här premiumverktyget fokuserar på användarupplevelsen och ser till att data är lätt att dela med teammedlemmarna och i verktyget du använder varje dag.

Dundas BI:s bästa funktioner

Stöd för datakonnektivitet och integration minskar tiden som går åt till att växla mellan verktyg, så att du får datainsikter snabbare.

Interaktiva visualiseringsverktyg låter dig styra hur du ser och reagerar på data.

Det användarvänliga gränssnittet erbjuder anpassningsmöjligheter och självbetjäning så att du kan borra dig ner till de data som är viktigast.

Flexibel datalagring ger större kontroll över lagring, extrahering och indexering av information.

Begränsningar för Dundas BI

Vissa användare vill ha fler filter för dataanalys vid segmentering.

Stora datamängder kan göra systemet långsammare och orsaka tekniska problem.

Priser för Dundas BI

Kontakta oss för prisuppgifter

Dundas BI-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Datapine

via Datapine

Denna moderna plattform för affärsanalys erbjuder datasäkerhet samtidigt som den gör det enklare att skapa rapporter, instrumentpaneler och insikter baserade på företagets mätvärden. Den är utformad med ett användarvänligt gränssnitt och är enkel att använda för hela teamet. Det innebär att alla vet hur man samlar in data, analyserar den och skapar rapporter som underlag för beslutsfattande på alla nivåer i verksamheten. ?️

Datapines bästa funktioner

Välj mellan olika mallar för instrumentpaneler baserade på funktion, bransch och plattform för att skapa mer målinriktade bilder.

Enkla datakopplingar gör det enkelt att samla data på ett ställe utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Prediktiva analysverktyg omvandlar data till verkliga scenarier så att du kan planera i förväg.

AI-baserade datavarningar håller dig uppdaterad om förändringar som kan påverka din verksamhet.

Datapines begränsningar

Den mobila instrumentpanelens design är inte lika interaktiv som desktopversionen.

Det finns en inlärningskurva för att utforska alla funktioner i programvaran.

Datapine-priser

Gratis provperiod : 14 dagar

Kontakta oss för prisuppgifter

Datapine-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 20 recensioner)

10. Sisense

via Sisense

Sisense är ett dataanalysverktyg som är utformat för utvecklare som vill bygga in data i produkter med hjälp av API:er och SDK:er. Inbyggda verktyg för artificiell intelligens och maskininlärning gräver sig ner i mätvärdena för att erbjuda datadrivna insikter. Använd anpassade instrumentpaneler och visualiseringar för att dela åtgärdspunkter och viktiga slutsatser baserade på hårda siffror.

Sisense bästa funktioner

Visualisera data med interaktiva diagram som är kopplade till KPI:er och andra viktiga mätvärden för användare och kunder.

AI-genererade insikter belyser trender, identifierar problemområden och lyfter fram viktiga framgångar.

Varningar och prognoser gör att du kan ligga steget före potentiella problem och vara redo för innovation.

Med datakopplingar kan du styra vilka typer av datakällor som används för att sammanställa rapporter.

Sisense-begränsningar

Vissa användare upplevde buggar när de använde widgets och anslutningar.

Det finns flera olika abonnemang att välja mellan, men prissättningen kan vara begränsande för små team.

Priser för Sisense

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar

Sisense-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Medan dessa verktyg erbjuder stöd för affärsintelligens, erbjuder programvara som ClickUp mer omfattande funktioner som förenklar samarbetet, effektiviserar arbetsflöden och ger större kontroll över projektledning.

Uppdatera och justera tidsintervall för inkommande förfrågningar eller ärenden automatiskt med Rolling Time Period i ClickUp Dashboards.

ClickUp är ett visuellt projektledningsverktyg som låter dig styra hur du delar datainsikter och bygger arbetsflöden baserade på åtgärdspunkter. Använd ClickUp Dashboards för att skapa diagram och rapporter som återspeglar ditt företags data. Med dessa visuella hjälpmedel kan du spåra måluppfyllelsen i realtid, hantera resurser och analysera tabeller för datadrivna beslut. ??‍?

Ta sedan steget vidare med ClickUp Views, som låter dig gå bortom dataanalys. Automatisera uppgifter direkt baserat på datainsikter och skapa intuitiva arbetsflöden.

Använd listvyn för att få en översikt över uppgifter och vem som arbetar med vad. Hoppa till tavelvyn för en Kanban-visualisering av uppgifter, eller växla till kalendervyn för att se en tidslinje över databaserat arbete.

Anslut alla dina favoritverktyg på ett ställe med ClickUp Integrations. Synkronisera dina favoritverktyg för dataanalys för att fatta bättre affärsbeslut och länka kommunikationsappar för att hålla teamet uppdaterat om förändringar.

ClickUps bästa funktioner

Ett användarvänligt gränssnitt gör det enkelt att utnyttja organisationens kraft.

Realtidssamarbete gör att du kan arbeta med teamet direkt när du har nya datainsikter eller vill gå igenom diagram och rapporter.

Mer än 1 000 mallar, inklusive mallar för beslutsfattande , sparar tid och arbete när det gäller att dela data.

Integrationer låter dig koppla ihop de verktyg du använder varje dag för en smidig arbetsmiljö.

ClickUp AI erbjuder förslag och idéer när det gäller att implementera data i arbetsflöden.

Begränsningar för ClickUp

Det stora antalet funktioner innebär att det tar lite tid att utnyttja verktyget fullt ut.

ClickUp AI är endast tillgängligt med betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

Skapa datadrivna beslut och arbetsflöden med ClickUp

Med dessa verktyg för affärsanalys är det enklare än någonsin att fatta datadrivna beslut och generera värdefulla insikter som hjälper ditt företag att utvecklas. Men de flesta är begränsade till insikter, så du behöver ett annat verktyg för att faktiskt schemalägga uppgifter och skapa arbetsflöden för att få saker gjorda.

Det är där projektledningsverktyg som ClickUp kommer till hjälp. Registrera dig för ClickUp idag för att omvandla dina datainsikter till praktiska uppgifter för varje medlem i ditt team. Inbyggda dashboards och visuella verktyg gör det enkelt att fördjupa sig i analyser och skapa en plan för att skala upp din verksamhet. ?