De 13 bästa alternativen till Zoho för projekt och CRM (gratis och betalda)

Zoho är fullspäckat med funktioner som revolutionerar ditt sätt att arbeta. Dess unika ekosystem med över 40 appar låter dig organisera, hantera och övervaka alla affärsprocesser, oavsett om det gäller marknadsföring, ekonomi eller kundsupport.

När det gäller projekt- och kundhantering är Zoho Projects och Zoho CRM de två mest eftertraktade apparna under Zoho-paraplyet.

Den förstnämnda är idealisk för att organisera och automatisera arbetsflöden för tvärfunktionella team. Zoho CRM hjälper dig å andra sidan att bygga upp försäljningsprocesser, kommunicera med kunder och hantera leads.

Det är en ganska bra kombination, men det finns många skäl att utforska Zoho-alternativ. Du kanske till exempel är missnöjd med plattformens funktioner för uppgiftsöversikt eller har svårt att navigera i den.

Vi presenterar här de 13 bästa Zoho-alternativen som finns tillgängliga idag. Jämför deras funktioner och priser för att hitta den perfekta lösningen för dig!

Vad ska du leta efter i Zoho-alternativ?

Zoho är en kraftfull programvarusvit med projektledningsverktyg för praktiskt taget alla aspekter av verksamheten. En produkt som kan mäta sig med den bör ha följande nyckelfunktioner:

Integrationer: Det bör fungera bra med populära verktyg för kommunikation, organisation och teamsamarbete. Skalbarhet och anpassningsbarhet: Det bör vara möjligt : Det bör vara möjligt att kartlägga arbetsflöden för olika nischer, företagsstorlekar och projekt. Samarbetsalternativ: Både : Både Zoho Projects och Zoho CRM har utmärkta samarbetsfunktioner, så ett idealiskt alternativ måste stödja smidigt teamarbete. Analys- och rapporteringsverktyg: De bästa : De bästa PM-verktygen erbjuder detaljerade översikter över framgångsmätningar för projekt, processer, försäljning och kundrelationer. Uppgiftshantering och marknadsföringsautomatisering: Det bör kunna automatisera repetitiva processer, vilket hjälper dig : Det bör kunna automatisera repetitiva processer, vilket hjälper dig att spara tid och minimera risken för mänskliga fel. Användarvänligt gränssnitt: Alternativ till Zoho bör erbjuda en smidig upplevelse för att organisera projekt. Högkvalitativ kundsupport: Produktutvecklarna bör erbjuda pålitlig support.

De 13 bästa Zoho-alternativen att använda

Kolla in 13 av de mest imponerande alternativen till Zoho som hjälper dig att utveckla dina projekt och din kundbas. Vissa alternativ på vår lista, som ClickUp, kombinerar CRM och projektledning, medan andra fokuserar på en av de två aspekterna. Låt oss dyka in!

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett -programvara för projektledning med massor av funktioner för att kontrollera alla aspekter av verksamheten, oavsett om det gäller försäljning eller CRM!

Om du ständigt arbetar med komplexa marknadsföringskampanjer kan du utnyttja ClickUps projektledningsfunktioner för att maximera teamets produktivitet. Plattformen låter dig dela upp omfattande mål i mindre delar tack vare sin hierarkiska infrastruktur.

Tilldela uppgifter och deluppgifter, skapa uppgiftsberoenden, kartlägg processer och sätt deadlines för att hjälpa dina projektledningsteam att uppnå sina mål utan problem. Använd plattformens över 100 uppgiftsautomatiseringar för att sluta slösa tid och resurser på rutinuppgifter.

Utnyttja ClickUps imponerande bibliotek med projektmallar för att spara mer tid på vardagliga processer. Du får över 1 000 mallar som hjälper dig att planera, skapa och hantera projekt, spåra milstolpar och leverera kvalitetsprodukter och tjänster.

Låt oss säga att du kämpar för att etablera ett nytt företag – använd ClickUps affärsplanmall för att definiera dina mål, beskriva målmarknader, identifiera risker och rita upp en färdplan med realistiska KPI:er.

Med ClickUps CRM kan du skapa försäljningspipelines, organisera din kundbas, generera försäljningsrapporter och hantera leads och konton från ett ClickUp-dashboard!

ClickUps bästa funktioner

15+ projektvyer i realtid

Över 1 000 integrationer

Enkel automatisering av uppgifter

Över 1 000 anpassningsbara mallar

Skalbar hierarkisk infrastruktur (utrymmen, mappar och listor)

Dashboards med rapportering i realtid

Stöder CRM-arbetsflöden och projektresurshantering

Utmärkta användarhandledningar, guider och kundsupport

Begränsningar med ClickUp

Det kan ta tid att vänja sig vid appen.

Hierarkifunktioner kan vara förvirrande för vissa användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Salesforce

Salesforce är ett annat värdigt alternativ till Zoho CRM. Den kraftfulla plattformen ger dig fullständig kontroll över din kontakthantering tack vare funktioner som gör det enkelt att organisera kunddatabaser och relationer.

Det som placerar Salesforce i toppen av CRM-pyramiden är dess skalbarhet. Plattformen tillhandahåller infrastrukturen för hantering av stora datamängder från olika källor. Med dess kraftfulla analysalternativ kommer du utan problem att kunna sätta dig in i dina kunders situation och erbjuda högkvalitativ service.

När det gäller anpassningar låter Salesforce dig skapa fält och använda färger och designer som speglar ditt varumärke.

Du får också tillgång till ett öppet ekosystem för att utveckla dina egna appar genom Salesforce App Cloud. På så sätt kan du finjustera och utöka ditt projektledningsverktyg så att det passar ditt företag perfekt.

Salesforces bästa funktioner

Med Salesforce App Cloud kan du skapa anpassade CRM-appar

Över 3 000 integrationer

Lämplig för hantering av stora och komplexa datamängder

Stöder hela CRM-processen

Lättnavigerad instrumentpanel

Begränsningar med Salesforce

Vissa användare tycker att plattformen är dyr.

Användargränssnittet kunde vara enklare

Priser för Salesforce

Starter : 25 $/månad per användare

Professional : 75 $/månad per användare

Enterprise : 150 USD/månad per användare

Begränsat: 300 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Salesforce-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 15 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 17 500 recensioner)

3. Scoro

Scoro kombinerar försäljning, finansiell information och projektleverans i en och samma miljö, så att du kan hantera alla projektrelaterade aktiviteter utan att behöva hoppa mellan olika appar.

Spåra uppgifter och beroenden i realtid, hantera budgetar, jämför planerade och uppnådda mål och skapa prognoser.

Scoro brister inte heller när det gäller CRM. Det ger dig en unik 360-gradersvy av dina kunder, från kontaktuppgifter och kommunikationshistorik till fakturering. Den organiserade layouten gör det enkelt att hitta leads och avsluta affärer snabbare.

Använd Scoros kraftfulla funktioner för offerter och fakturering för att skapa personliga fakturor på några sekunder. Det låter dig spåra ditt teams försäljningsmål och kontrollera framstegen mot de finansiella målen när som helst.

Scoro bästa funktioner

Funktioner för försäljning, fakturering och CRM

Spårning av beroenden i realtid

360-graders vy av kunderna

Kraftfulla analysalternativ för att spåra mål och målsättningar

Stöder resursplanering

Scoro-begränsningar

Den inbyggda sökmotorn kan ibland vara långsam.

Användargränssnittet kan verka trångt

Scoro-priser

Essential : 26 $/månad per användare

Standard : 37 $/månad per användare

Pro : 63 $/månad per användare

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Scoro-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

4. Pipeliner CRM

Behöver du en CRM-plattform inriktad på försäljning? Då är Pipeliner CRM något för dig!

Pipeliner är inte ett allt-i-ett-verktyg för projektledning, utan specialiserar sig på att övervinna utmaningar inom försäljning. Använd plattformen för att hantera leads och konton, automatisera arbetsflöden, organisera och hantera försäljningsdokumentation och generera försäljningsrapporter.

Robust leadhantering är ett område där Pipeliner utmärker sig.

Du kan mata in dina leaddata manuellt, importera CSV-filer och webbformulär eller använda webbklippare för att skapa leads. När du har matat in data kan du använda Lead View för att dela leads med teammedlemmar, identifiera konverteringsmöjligheter och anpassa din pipeline.

Pipeliner CRM har anpassningsbara vyer, formulär och fält, så att du kan skapa unika kundregister som överensstämmer med ditt företags riktlinjer. Plattformen låter dig också ställa in specifika användarroller för att kontrollera vem som har tillgång till vad.

Pipeliner CRM:s bästa funktioner

Specialiserat på leadhantering

Användarvänligt gränssnitt

Organiserad försäljningspipeline

Stöder över 50 integrationer

Begränsningar med Pipeliner CRM

Frekventa plattformsuppdateringar kan ibland störa processerna.

Systemet stöder inte dokument som är större än 30 MB.

Pipeliner CRM-priser

Starter : 65 $/månad per användare

Företag : 85 $/månad per användare

Enterprise : 115 USD/månad per användare

Obegränsat: 150 USD/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Pipeliner CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

5. NetSuite

NetSuite från Oracle är en enhetlig svit för företagsledning.

Deras CRM-lösning ger dig fullständig kontroll över hela kundens livscykel, från att hitta leads till uppfyllande och bibehållande.

Automatisera försäljningsfunktioner för att ge ditt team insikter om kundrelationer och definiera kundernas förväntningar utan större ansträngning.

Utnyttja plattformens robusta rapporterings- och analysalternativ för att samla in korrekt information om pågående verksamhet. Granska dem regelbundet för att öka kundnöjdheten, produktiviteten och effektiviteten.

Med NetSuite kan du hantera flera projekt samtidigt, även om priset på lösningen kan variera beroende på storleken och komplexiteten på ditt företag.

Om du hanterar en stor portfölj med flera deadlines kan du skaffa NetSuites app Project 360 Dashboard för att smidigt växla mellan projekt och övervaka och justera arbetsflödena för varje projekt. Lagra information om kunder, tilldela resurser och hantera budgetar i projektdashboards.

NetSuites bästa funktioner

Interaktivt, intuitivt gränssnitt

Automatiserar försäljningsfunktioner

Kraftfulla analys- och rapporteringsalternativ

Project 360 Dashboard-appen för centraliserad hantering

NetSuite-begränsningar

Lösningen passar kanske inte alla budgetar.

Kundsupportteamet kunde vara mer lyhört

NetSuite-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

NetSuite-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 300 recensioner)

6. Oracle Sales

Vill du ha en mer omfattande lösning än NetSuite? Du kanske vill välja ett annat produkt i moderbolagets ekosystem, Oracle Sales.

Denna lösning erbjuder alla kärnfunktioner i en PM-plattform i ett enkelt, lättanvänt gränssnitt. Med Oracle Sales kan du:

Planera dina projekt

Tilldela uppgifter och följ deras framsteg

Samarbeta med ditt team

Skapa projektbudgetplaner

Genomför analys

Skapa rapporter

Plattformens mest utmärkande funktion är att man kan använda text- eller röstkommandon för att utföra uppgifter, vilket kan öka produktiviteten och effektiviteten.

Du får också en CRM-lösning inom Oracle Sales. Det är en omfattande samling verktyg som driver din försäljningsprocess, från att generera leads till att samla in intäkter.

Plattformen möjliggör även konkurrentbevakning – lägg till information som produktnamn och affärsmöjligheter för att se om ditt företag vinner eller förlorar mark på olika marknader.

Oracle Sales bästa funktioner

Projektledningsfunktioner på ett och samma ställe

Text- och röstkommandon för att slutföra uppgifter

Värdefulla funktioner för projektplanering, uppföljning, organisering och rapportering

Överskådligt gränssnitt

Konkurrentbevakning

Oracle Sales begränsningar

Vissa funktioner kan vara för komplexa för att användas av säljteamets medlemmar.

Att arbeta med komplexa projekt eller stora datamängder kan leda till prestandaproblem.

Oracle Sales prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Oracle Sales betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 60 recensioner)

7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Planview AdaptiveWork (tidigare känt som Clarizen) har allt du kan förvänta dig av en förstklassig arbetshanteringslösning – mallar, tillägg av milstolpar, generering av rapporter, tidsspårning och mycket mer.

Men i grund och botten handlar plattformen om adaptiv planering och flexibel resurshantering. Du kan anpassa dig till nya trender och prognoser med minimal eller ingen störning av viktiga arbetsflöden, så agila team kommer att uppskatta det!

Planview AdaptiveWork stöder samarbete med interna och externa medarbetare. Du kan skapa anpassade vyer för externa medarbetare som är involverade i specifika projekt.

Vi rekommenderar att du lägger till ett godkännandesystem för utgifter och tidrapporter för externa medarbetare, så att de kan komma åt projektinformation utan att behöva logga in!

Plattformen erbjuder inte CRM-alternativ, men den integreras med populära CRM-plattformar som Salesforce. Den har ett enkelt gränssnitt, så det borde vara enkelt att förstå integrationer och andra funktioner.

Planview AdaptiveWork (Clarizen) bästa funktioner

Lämplig för adaptiv planering

Hantera stora företags projektledningsbehov

Stöder extern samverkan

Integreras med olika CRM-, tidrapporterings-, organisations- och samarbetsverktyg

Intuitiva instrumentpaneler

Planview AdaptiveWork (Clarizen) begränsningar

Systemet kan ibland uppvisa tekniska problem.

Att skapa rapporter kan vara förvirrande

Kan vara för dyrt för mindre företag

Priser för Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Kontakta oss för prisuppgifter

Planview AdaptiveWork (Clarizen) betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 150 recensioner)

8. Sage

Sage är i grunden ett verktyg för bokföring och företagsledning, men det kan också fungera som ett bra stöd för CRM-verksamhet.

Med Sage CRM kan du kontrollera ditt säljteams prestanda, identifiera områden som behöver förbättras, förenkla befintliga processer och förkorta säljcyklerna med ökad effektivitet.

Plattformen erbjuder insikter om hela verksamheten som hjälper dig att anpassa livekampanjer och nå rätt leads.

En av Sages bästa funktioner är automatisering av uppgifter. Den tar hand om tråkiga sysslor som att följa upp leads, förutsäga försäljning och generera offerter och order medan du kan fokusera på mer värdecentrerade, kognitiva uppgifter.

Plattformen stöder tvärfunktionellt teamsamarbete , vilket förhindrar dubbelarbete mellan avdelningar med kommunikationsblockeringar. Marknadsföringsteam kan använda Sage för att skapa riktade e-postkampanjer baserade på insamlad kundinformation.

Sages bästa funktioner

Robusta alternativ för automatisering av CRM-uppgifter

Ökar teamets prestanda med förstklassiga samarbetsfunktioner

Hjälper till att förkorta försäljningscyklerna

Realtidsinsikter i kundrelationer

Intuitiva, lättanvända kundprofiler

Sage-begränsningar

Molnversionen skulle kunna dra nytta av fler integrationer.

Begränsade instrumentpaneler och ibland krångliga anpassningsalternativ

Sage-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Sage-betyg och recensioner

G2 : 3,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 3,5/5 (över 50 recensioner)

9. Basecamp

Vill du ha en praktisk projektledningsplattform med robusta funktioner i ett enkelt, överskådligt gränssnitt? Slå dig ner i Basecamp!

Basecamp kan verka enkelt, men underskatta det inte! Plattformen stöder projektledning för alla företagsstorlekar inom alla branscher.

Med Basecamp kan varje projekt blomstra på en enda sida tack vare funktioner som:

Meddelandeforum: Ett utrymme för brainstorming, presentation av projektrelaterade idéer och uppdateringar om gjorda framsteg. Dokument och filer: Här delar du bilder, videor, dokument och kalkylblad. Att göra-lista: Avsnittet där du tilldelar uppgifter, sätter deadlines och håller ett vakande öga på pågående processer. Schema: Ett utrymme för : Ett utrymme för att hantera ditt teams arbetsbelastning Campfire: Basecamps särskilda ”roliga utrymme” där teammedlemmar kan chatta om vardagliga, icke-arbetsrelaterade saker för att lätta upp stämningen. Kortbord: En : En Kanban-liknande tavla för hantering av arbetsflöden inom hela företaget.

Basecamp har inga kundfokuserade funktioner, men du kan integrera det med utvalda CRM-plattformar som Enchant och Akita.

Basecamps bästa funktioner

PM-funktioner på en enda sida i instrumentpanelen

Meddelandeforum för smidig kommunikation

Mycket skalbar

Stöder vissa CRM-integrationer från tredje part

Basecamps begränsningar

Kanske inte tillräckligt med anpassningsalternativ

Ingen videokonferensfunktion ännu

Basecamp-priser

Basecamp : 15 USD/månad per användare

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/månad per användare (obegränsat antal användare)

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Basecamp-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

10. QuickBooks

Med QuickBooks kan du skapa fakturor, skicka betalningspåminnelser, organisera kvitton, generera rapporter, spåra utgifter och mycket mer. Låter det som ett typiskt bokföringsprogram? Det är för att det är just det!

Så, vad gör ett bokföringsprogram på den här listan? Det är inget misstag!

Det här verktyget erbjuder kanske inte fullfjädrade PM- och CRM-funktioner, men det kan vara precis vad växande företag behöver! När du startar ett nytt företag med en tight budget kan du tveka att investera i en tung plattform.

Om allt du behöver är ett program för att hantera kassaflöden kan QuickBooks hjälpa dig med sina enkla redovisningslösningar.

När du utfärdar fakturor via QuickBooks lagrar du dina kunders information – vilket är tillräckligt för dina tidiga CRM-insatser. Senare, när ditt företag växer, kan du gå vidare till mer avancerade lösningar.

QuickBooks integreras med PM-plattformar som Workflow och Projectworks, så du kan klara dig utan att behöva köpa dyr PM-programvara!

QuickBooks bästa funktioner

Fokus på redovisning

Funktionell CRM-lösning för nya företag

Enkel, tilltalande design

Utmärkt supportdokumentation för varje funktion

Omfattande integrationsmöjligheter

QuickBooks begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Mobilappen saknar funktioner och kan vara klumpig.

Priser för QuickBooks

Simple Start : 194,40 $/år

Essentials : 291,60 $/år

Plus: 410,40 $/år

Betyg och recensioner av QuickBooks

G2 : 4/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

11. Keap

Via Keap

Keap, tidigare känt som Infusionsoft, är en robust programvara för kontakt- och kundrelationshantering (CRM) som specialiserar sig på automatisering. Småföretag och egenföretagare använder Keap för att organisera sina kontakter, förbättra kundkommunikationen och öka försäljningsproduktiviteten.

Keaps bästa funktioner

Applikationen gör det möjligt för företag att lagra tusentals kontakter och samtidigt hålla detaljerade register över varje interaktion.

Automatiseringsfunktioner effektiviserar din försäljning och marknadsföring, vilket minskar tidsåtgången och arbetsinsatsen.

Programvaran erbjuder även e-handel och betalningshantering på ett och samma ställe.

Keaps begränsningar

Vissa användare har upplevt det som svårt att konfigurera och navigera på plattformen.

Integrationen med vissa externa plattformar kan vara begränsad.

Keaps prissättning

Fördel: 199 $/månad för två användare

Max: 289 $/månad för tre användare

Max Classic: Kontakta oss för prisuppgifter

Keap-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (1 445 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (1 220 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Keap

12. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet är en webbaserad programvara som är idealisk för tjänstebaserade företag som behöver flexibla och robusta projektledningsverktyg med funktioner för planering, samarbete och schemaläggning. Denna programvara kombinerar element från projektledning, samarbetshantering och processautomatisering, vilket gör det möjligt för företag att driva sin verksamhet mer effektivt.

Smartsheets bästa funktioner

Den centrala instrumentpanelen ger användarna en fullständig översikt över projekt och uppgifter.

Automatiska aviseringar, påminnelser och statusuppdateringar för att hålla intressenterna informerade

Kraftfulla integrationer med affärsverktyg som Google Workspace, Microsoft 365 och Slack

Smartsheets begränsningar

Användargränssnittet är inte så intuitivt som vissa användare skulle önska, och det kan finnas en inlärningskurva för nya användare.

Det kan bli dyrt för större team eller för användare som behöver tillgång till avancerade funktioner.

Priser för Smartsheet

Gratis

Pro : 6 $/månad per användare

Företag : 22 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Smartsheet-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

13. Airtable

Via Airtable

Airtable är ett molnbaserat projektlednings- och samarbetsverktyg som erbjuder ett otroligt enkelt och användarvänligt gränssnitt i form av ett kalkylblad. Det har lättnavigerade vyer som rutnät, galleri, formulär, kalender och Kanban-tavla. Dess unika databasorienterade funktionalitet gör det möjligt för team att koppla samman sina data på en mängd olika sätt.

Airtables bästa funktioner

Avancerad filtrering, sortering och gruppering ger teamen möjlighet att anpassa sina vyer och arbetsflöden.

Record linking möjliggör skapandet av komplexa relationsdatabaser utan kodning.

Samarbetet underlättas av möjligheten att kommentera en specifik produkt, uppgift eller anställd samt dela åsikter och underlag.

Airtables begränsningar

Vissa användare tycker att prissättningen är förvirrande och att de betalda versionerna är lite dyra.

Saknar vissa avancerade funktioner, och programvaran kan bli långsam vid hantering av stora datamängder.

Airtables prissättning

Gratis för alltid: Gratis

Plus: 10 $/månad per användare

Pro: 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Zoho är en ledande plattform för CRM- och PM-support, men som du har sett är det inte den enda. Från ClickUps allt-i-ett-projektledningsfunktioner till Salesforces skalbara CRM-lösning finns det en spännande värld av Zoho-alternativ att utforska!

Varje alternativ vi har diskuterat har unika styrkor och begränsningar, så jämför noggrant deras funktioner och priser för att hitta det som passar dig bäst. Ta tillvara möjligheterna och välj ett alternativ till Zoho för att revolutionera din projektledning och CRM-verksamhet under 2024 och framåt!