Bästa programvaran för projektledning inom redovisning 2025

Redovisning är tillräckligt komplicerat, så varför inte använda verktyg som är utformade för att underlätta arbetet?

Programvara för projektledning inom redovisning är ett måste för front- och backoffice-rutiner, särskilt för oberoende revisorer, driftschefer och konsulter.

Dessa verktyg hjälper revisorer att beräkna och dela korrekta fakturor, spåra fakturerbar tid, effektivisera personliga arbetsflöden och kommunicera med kunder. Framgången för din programvara för projektledning inom redovisning har allt att göra med ditt slutresultat, så du vill se till att det verktyg du väljer är flexibelt, lättanvänt och tillgängligt för interna och externa intressenter.

Det är viktigt att göra noggranna efterforskningar innan du investerar i nästa projektledningsverktyg för redovisning som dyker upp i dina sökresultat, eftersom det är så mycket som står på spel när du ska välja den perfekta programvaran. Men turligt nog för dig har du kommit till rätt ställe!

Vi har undersökt och testat de bästa projektledningsverktygen för redovisning för att skapa denna lista över våra 10 favoriter. Här hittar du en översikt över viktiga funktioner, nackdelar, prisinformation, betyg och mycket mer!

Vad är programvara för projektledning inom redovisning?

Programvara för projektledning inom redovisning hjälper revisorer att övervaka sina arbetsflöden, hantera kundrelationer, spåra fakturerbar tid, utfärda fakturor och hålla koll på viktiga åtgärder – det är ingen liten bedrift!

Tänk på detta verktyg som en kombination av projektledningsprogram för redovisning och CRM-verktyg. I sann redovisningsanda är det viktigt att ditt projektledningsprogram för redovisning stöder flera vyer för att skapa kalkylblad, tabeller och databaser för budget-, kund- och uppgiftshantering. De bästa verktygen är också lättillgängliga för intressenter och kunder som vill godkänna eller visa kommande fakturor.

Produktivitetsfunktioner som tidrapportering, flera uppdragstagare, tilldelade kommentarer och automatisering av arbetsflöden är viktiga tillgångar i programvara för projektledning inom redovisning, eftersom dessa funktioner hjälper revisorer att effektivisera processer, förbättra samarbetet och i slutändan öka lönsamheten.

Den bästa programvaran för projektledning inom redovisning kan också integreras med massor av andra arbetsverktyg för att ge din plattform mer information och hålla dig uppdaterad hela tiden.

10 programvaror för projektledning inom redovisning

Även med denna kunskap i åtanke kan det vara svårt att välja den bästa programvaran för projektledning inom redovisning, enbart på grund av det stora antalet verktyg som finns på marknaden!

Budget, teamstorlek, bransch och arbetsstil spelar alla en viktig roll när det gäller att hitta den programvara som bäst passar dina behov. Utmaningen är att den personliga processen med att prova sig fram kan vara tidskrävande och i slutändan improduktiv om du inte har en konstruktiv utgångspunkt.

Och det är därför du har oss!

Använd denna detaljerade lista för att komma igång med din programvarusökning. Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa verktygen för projektledning inom redovisning för alla team, inklusive grundliga jämförelser, nackdelar, priser, recensioner och mer.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med hundratals visualiseringsverktyg för att automatisera rutinuppgifter och centralisera kommunikationen från ett enda arbetsutrymme. Oavsett om du leder ett stort företag eller ett litet team gör ClickUp dina projektledningsprocesser enklare. Med funktioner som automatisering och tidrapportering för projekt kan du hålla koll på uppgifterna när de går igenom arbetsflödet. 🧑‍💻

För större företag kan ClickUps effektiva verktyg för arbetsflödeshantering göra det enklare att hålla alla på samma sida med månatliga mål och finansiella KPI:er. Skapa blixtsnabba kalkylblad i tabellvy, skapa övergripande kund- och projektdashboards och få tidsbesparande rapporter om var allas tid går åt. Låt ClickUp göra grovjobbet så att du kan fokusera på det som är viktigast: att växa ditt företag och ge dina kunder bättre service!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Dess omfattande uppsättning funktioner kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Priser för ClickUp

Gratis plan för alltid

Obegränsad plan: 5 $/månad per medlem

Affärsplan: 12 USD/månad per medlem

Business Plus-abonnemang: 19 USD/månad per medlem

Enterprise Plan: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

Capterra : 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 5 400 recensioner)

2. Jetpack Workflow

via Jetpack Workflow

Redovisningschefer vet att det är avgörande för ett framgångsrikt företag att vara organiserad och ha koll på de dagliga uppgifterna. Men alltför ofta kan hanteringen av kundernas ekonomi vara överväldigande och tråkig. Jetpack Workflow förenklar redovisningsprocessen från början till slut.

Med sitt användarvänliga grafiska gränssnitt blir det enkelt att se uppgifter i realtid, tilldela deadlines, automatisera godkännanden och skicka fakturor. Dessutom integreras det med din befintliga redovisningsprogramvara som QuickBooks och Xero, så du behöver inte lära dig att använda ett nytt system. Och eftersom Jetpack Workflow hjälper dig att hålla koll på uppgifterna snabbare kan du minska förseningar och fel i faktureringen.

Jetpack Workflows bästa funktioner

Anpassningsbar schemaläggningsfunktion för att automatisera deadlines

Kundprojektvy med filter, sortering och sökning

Min sida Arbete för att visa arbetsbelastningskapacitet

Över 2 000 appar som använder Zapier-integration

Fakturering synkroniserad med QuickbooksOnline

Obegränsat antal kunder och dokument

70 arbetsflödesmallar

Jetpack Workflow-begränsningar

Om du inte är försiktig när du använder sökfunktionen kan du råka ange information om fel kund. Sökrutan (tills du klickar på den) visar ett kundnamn och den nedre datainmatningsskärmen visar fortfarande den tidigare informationen. — Capterra-recension

Jag önskar att man kunde märka en kund med en etikett i deras fil, precis som man kan göra med mallar. Jag skulle också vilja se ett lösenordsskyddat område för att förvara känslig kundinformation, såsom användarnamn och lösenord till deras konton, som inte ens JetPack-anställda har tillgång till av säkerhetsskäl. — Capterra-recension

Priser för Jetpack Workflow

Organize : 36 USD/månad per användare, faktureras årligen

Skala: 39 USD/månad per användare, faktureras årligen

Jetpack Workflow – betyg och recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

G2: 4,1/5 (10+ recensioner)

3. QuickBooks

via QuickBooks

QuickBooks är ett bokföringsprogram för skatterådgivare som effektiviserar bokföring och lönehantering. Det hjälper företag att förenkla sin ekonomi och fatta välgrundade beslut. Med QuickBooks lagras all din finansiella information på ett ställe, vilket gör det enkelt att snabbt komma åt och analysera informationen.

Du kan även använda det för att spåra dagliga försäljningar, skapa fakturor och hantera kundfordringar. Dessutom erbjuder QuickBooks användbara funktioner som att spåra förfallna fakturor, skapa betalningsplaner och skapa korrekta finansiella rapporter.

QuickBooks bästa funktioner

Inkomstspårning och automatisk sortering av utgifter

Automatisk spårning av affärsresor

1099 entreprenörshantering

Professionell fakturagenerator

Analys av jobbkostnader

Mobilapp

Huvudböcker

Kvittoinscanning

Begränsningar i QuickBooks

Ofta många fel och krångel när man försöker utföra vissa aktiviteter. Det är komplicerat att nå supporten. Abonnemangspriset är dyrt och oflexibelt (till exempel kan man inte längre nedgradera sitt abonnemang om man väl har tecknat ett högre abonnemang och aktiverat vissa funktioner). — G2-recension

Jag tycker att rapporteringsfunktionerna kunde vara mer robusta. Dessutom tycker jag att det finns vissa funktioner som saknas ur ett företagsperspektiv. Det råkar också vara det dyraste alternativet på marknaden. — Capterra-recension

Priser för QuickBooks

Enkel Start : 30 $/månad

Essentials : 55 $/månad

Plus : 85 $/månad

Avancerad: 200 $/månad

Betyg och recensioner av QuickBooks

Capterra: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

G2: 4/5 (över 2 000 recensioner)

via OfficeTools

OfficeTools är ett program för praktikhantering som är utformat för små till medelstora redovisningsteam. Det hjälper teamen att organisera kunder och deras redovisningsinformation. Med OfficeTools kan du enkelt skapa fakturor, spåra tid och projektets framsteg samt säkerställa korrekt finansiell rapportering – samtidigt som du automatiserar de flesta av dina dagliga projektledningsuppgifter.

Detta redovisningsverktyg underlättar också samarbetet med dina teammedlemmar genom att lagra finansiella dokument på en säker plats. På så sätt kan du snabbt granska viktiga dokument utan att behöva söka igenom flera mappar. Dessutom eliminerar det manuell datainmatning, så att du kan ägna mer tid åt mer värdefulla aktiviteter som konsultation eller strategisk rådgivning.

Kreditkortsbetalningar och ACH-transaktioner via OfficeTools Cloud

Inbyggd maskininlärning för automatisk taggning och kategorisering av dokument

Funktioner för projektuppföljning

Integration med Microsoft Exchange

Kundfaktureringsstatus och priser

Kalendervyer för dag, vecka och månad

Obegränsat antal kontakter

Den största utmaningen för vår organisation är att vissa av de funktioner som finns inbyggda i kontorsverktygen inte är kompatibla med de stora leverantörerna, vilket innebär att vår personal måste lära sig nya genvägar. — G2-recension

Denna programvara fryser hela tiden och visar felmeddelanden. — Capterra-recension

Från 49 USD/användare per månad

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

G2: 3,7/5 (över 80 recensioner)

5. Microsoft To Do

via Microsoft To Do

Microsoft To Do är ett verktyg för uppgiftshantering som är utformat för att göra det enkelt för växande redovisningsbyråer att hålla ordning och ha koll på arbetet. Med sina strömlinjeformade funktioner och intuitiva design kan användarna lägga till uppgifter, ange förfallodatum, bifoga filer och komma åt sin information varifrån som helst.

Programmet har kraftfulla sökfunktioner för att snabbt hitta viktig information, så att revisorer kan fokusera på det som är viktigt och få mer gjort. Det synkroniseras också smidigt med andra Microsoft-program som Outlook och Office 365, vilket skapar en enda arbetsyta som effektivt effektiviserar revisorernas dagliga arbetsflöde.

Upptäck gratis programvara för projektledning som hjälper dig att hantera virtuella team!

Microsoft To Do – bästa funktioner

Påminnelser och förfallodatum i dagliga checklistor

iPhone, Android, Windows och webbappar

Smart dagbok

Integration med Outlook-uppgifter

Snabbåtkomst-sidfält

Anpassade bakgrunder

Delning av att göra-listor

Begränsningar i Microsoft To Do

Att inte kunna flytta objekt från en lista till en annan är ett riktigt huvudbry för mig. Dessutom borde det finnas en inställningsalternativ som man kan markera för att automatiskt flytta oavslutade uppgifter till efterföljande dagar. — Capterra-recension

Vissa versioner tillåter kategorier, men inte alla, vilket jag skulle föredra. Även om detta inte är något avgörande problem för mig, skulle jag ändå önska att jag kunde använda kategorier för att organisera och visa mina uppgifter på olika enheter. — Capterra-recension

Priser för Microsoft To Do

Microsoft To Do är gratis med ett Microsoft-konto.

Betyg och recensioner av Microsoft To Do

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)

6. Microsoft Excel

via Microsoft Excel

Microsoft Excel är ett kalkylbladsbaserat projektledningsverktyg som är utformat för att hjälpa revisorer att skapa och presentera finansiella rapporter. Det gör det möjligt för användare att skapa kalkylblad som innehåller data, formler, visualiseringar, makron, analysverktyg och mycket mer.

Med Excel kan revisorer snabbt och noggrant skapa komplexa rapporter på ett sätt som är både lättförståeligt och estetiskt tilltalande. Excel ger revisorer ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att tolka finansiella rapporter och effektivisera sitt arbetsflöde.

Microsoft Excel – bästa funktioner

Tabeller för anslutning till data från Power BI (Business Intelligence)

Formatering, sparklines och tabeller för att skapa visuellt innehåll

Integrationer med andra Microsoft 365-produkter

Samarbete i realtid i kalkylblad

Formler för att utföra beräkningar

Mobil-, dator- och onlineappar

Mallbibliotek

Begränsningar i Microsoft Excel

Det är ofta svårt att växla mellan Excel och dess olika versioner. — Capterra-recension

Microsoft Excel kan ibland vara svårt att använda på grund av bristen på detaljerade instruktioner och handledningar för vissa av dess funktioner. Mer tydliga förklaringar skulle hjälpa mig att bättre förstå programmets alla funktioner. — G2-recension

Priser för Microsoft Excel

Microsoft Excel finns som fristående version för 159,99 dollar eller med ett Microsoft 365-abonnemang.

Betyg och recensioner av Microsoft Excel

Capterra: 4,8/5 (över 18 000 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

7. Xero Practice Manager

via Xero Practice Manager

Xero Practice Manager är ett program för hantering av redovisningsbyråer som är utformat för att hjälpa skatte- och redovisningsbyråer att bättre hantera sina kundrelationer och finanser. Det effektiviserar processer som bokföring, fakturering och finansiell rapportering, vilket ger revisorer möjlighet att erbjuda bättre tjänster till sina kunder samtidigt som de ökar byråns produktivitet.

Med sin användarvänliga design gör Xero Practice Manager det enkelt för teamet att förbättra effektiviteten och lönsamheten. Genom att eliminera tråkig manuell datainmatning kan de koncentrera sig på att ge sina kunder bästa möjliga råd och vägledning, vilket leder till starkare kundrelationer.

Xero Practice Managers bästa funktioner

Förslag på matchningar för att kategorisera och stämma av bankkontotransaktioner

Verktyg för utgiftshantering för att skicka in eller ersätta utgiftsersättningar

Integration med Xeros programvara för praktikhantering

Anpassningsbara mallar och exempelrapporter

Lagerverktyg för att fylla i fakturor och order

Uppgifts- och filhantering

Tidrapportering

Begränsningar i Xero Practice Manager

En nackdel med Xero är att det kan vara lite dyrt för småföretag. Det saknar också vissa mer avancerade funktioner som dyrare bokföringsprogram erbjuder. — Capterra-recension

Något jag inte gillar med Xero Practice Manager är att gränssnittet ser lite gammaldags ut. Det är visserligen lätt att använda, men jag hoppas att designen kan förbättras inom en snar framtid. Jag hoppas också att det kommer att finnas ett filteralternativ när man söker efter enheter som har en viss egenskap. — G2-recension

Priser för Xero Practice Manager

Tidig : 13 $/månad

Växande : 37 $/månad

Etablerat: 70 $/månad

Betyg och recensioner av Xero Practice Manager

Capterra: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

G2: 4,1/5 (över 20 recensioner)

8. TaxWorkFlow

via TaxWorkFlow

TaxWorkFlow är ett arbetsflödesbaserat redovisningssystem som är utformat för att hjälpa revisorer att snabbt och enkelt upprätta skattedeklarationer. Plattformen gör det enkelt att organisera dokument och samla in information. TaxWorkFlow eliminerar tidskrävande uppgifter som manuell datainmatning, vilket gör det möjligt för revisorer att leverera korrekta skattedeklarationer snabbare än någonsin tidigare.

Med TaxWorkFlow kan revisorer snabbt skapa korrekta skatteberäkningar, ta fram korrekta blanketter och generera rapporter på en bråkdel av den tid det traditionellt tar, vilket gör det enklare för dem att betjäna sina kunder och optimera sina vinster.

TaxWorkFlows bästa funktioner

Molnbaserad eller intern datalagring för dokumenthantering

Välkomstmejl med instruktioner till ny personal

Inbyggda eller anpassade filter för omedelbar åtkomst till viktig information

Kalendervy för att ordna kundmöten

Dokument- och kundhanteringssystem

Översikt över tid och fakturering

Inbyggd Windows-applikation

Begränsningar i TaxWorkFlow

Gränssnittet är föråldrat jämfört med andra programvaror för projektledning inom redovisning.

Inga månatliga prisplaner

Priser för TaxWorkFlow

Kontakta TaxWorkFlow för information om prisplaner.

Betyg och recensioner av TaxWorkFlow

Capterra: N/A

G2: N/A

9. Karbon

via Karbon

Karbon är ett program för projektledning inom redovisning som är utformat för att hjälpa växande företag och redovisningsbyråer att samarbeta bättre, föra samman kunder och system och samordna sina data på ett och samma ställe. Det effektiviserar kommunikationen, förenklar projektledningen och erbjuder integrerade lösningar som enkelt kan integreras med befintliga system.

Den samarbetsinriktade projektledningsplattformen erbjuder säker, molnbaserad lagring och åtkomstkontrollfunktioner som gör det enkelt att hålla allas data säkra och uppdaterade. Med sin intuitiva design och kapacitetsdashboards gör Karbon det enkelt att få insikt i organisationens prestanda och snabbt reagera på snabba förändringar.

Karbon bästa funktioner

Massuppladdningar och nedladdningar till arbetsuppgifter eller kontakter

Mallar för kundhantering och onboarding

Integrationer med Dropbox och Microsoft OneDrive

Work Scheduler för resurshantering

Kanban-tavlor och aktivitetsplaner

Kunduppgifter och automatiska påminnelser

Topplistor

Karbon-begränsningar

Att göra massändringar i arbetet, teamen eller den allmänna konfigurationen är inte effektivt och inte helt tillgängligt för administratörer. Jag förstår varför, men ibland kan detta vara ett hinder. Om det fanns fler behörighetsnivåer för användare skulle kanske teammedlemmar med högre tillgänglighet kunna få möjlighet att göra mer omfattande ändringar på ett mer effektivt sätt. — G2-recension

I My Week kan jag inte tilldela vissa uppgifter/arbetsuppgifter för idag. Ibland måste jag bläddra igenom hela veckan för att hitta vad jag fortfarande behöver göra idag. Att flytta det till Working On Now är inte heller den bästa lösningen, eftersom jag arbetar med många projekt varje dag. — G2-recension

Karbon-priser

Team : 59 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag : 79 USD/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta Karbon för prisuppgifter

Karbon-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

G2: 4,8/5 (över 300 recensioner)

10. Canopy

via Canopy

Canopy är ett molnbaserat projektledningsprogram som är utformat för att hjälpa revisorer att hålla ordning och maximera sin tid. Det sköter det tråkiga pappersarbetet som är förknippat med kundhantering, automatiserar repetitiva uppgifter och ger en samlad översikt över alla kundregister.

Plattformen ger också realtidsinsikter om både enskilda kunders och företagets totala prestanda, vilket kan användas för att fatta mer välgrundade beslut och identifiera områden som kan förbättras. Med Canopy är redovisningsbyråer bättre rustade för att ligga steget före i sitt kundarbete.

Canopys bästa funktioner

Kalendersynkronisering med Microsoft och Google

Engångsfakturor, återkommande fakturor och schemalagda fakturor

Global inkorg för att visa och hantera e-post

Fördefinierade formulär för kundförfrågningar

Onboarding av handlare i appen

Verktyg för massåtgärder

Sparade filter

Canopys begränsningar

De har några nackdelar, såsom oförmågan att skicka textmeddelanden (vi använder ett tredjepartssystem), brist på komplex rapportering (även om det enkelt kan skapas på användarsidan genom CSV-export och lite Excel-trolleri) och några andra mindre problem, men Canopy är medvetna om dessa (kolla in forumet!) och arbetar på att bygga in dessa funktioner över tid. — Capterra-recension

Det enda jag inte gillar med Canopy är att jag inte har möjlighet att ändra färgteman i programmet. Jag tror att jag skulle uppskatta Canopy ännu mer om jag kunde anpassa Canopy till vårt företags färger. Jag tycker att Canopy kunde ha några fler designfunktioner. — G2-recension

Canopy-priser

Canopy erbjuder ett gratisabonnemang för upp till 500 kontakter med valfria tilläggspaket.

Betyg och recensioner av Canopy

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 220 recensioner)

Du kan alltid lita på ClickUp

Det krävs mycket för att skapa ett effektivt program för projektledning inom redovisning, därför är det viktigt att hitta ett verktyg som är både flexibelt och kraftfullt!

ClickUp är det enda produktivitetsverktyget som kan centralisera ditt arbete mellan olika appar och skala upp i takt med att du växer. Dess dynamiska tabellvy gör det möjligt att enkelt och effektivt skapa intuitiva och detaljerade databaser för att hantera uppgifter, fakturor och kunder – allt från samma arbetsyta.

Dessutom kan den göra allt detta i alla prisplaner.

Oavsett storleken på ditt team eller din budget har ClickUp alla funktioner som behövs för att effektivisera ditt redovisningsprojekt och förbättra kundrelationerna från start.

