10 utmärkta finansiella KPI:er som du behöver följa under 2025

Oavsett om du är ett stort företag eller ett nystartat startup-företag måste alla företag hålla koll på sin ekonomi.

Och även om finansvärlden är mycket oförutsägbar, finns det en sak som alltid är densamma:

Som CFO eller företagsägare måste du hålla koll på din organisations finansiella resultat.

På så sätt kan du planera i förväg och undvika att förlora pengar. 💸

Men hur gör man det?

Genom att använda finansiella KPI:er!

I den här artikeln går vi igenom vad finansiella KPI:er är och lyfter fram tio finansiella KPI:er som alla företagare behöver följa.

Låt oss tjäna pengar på några KPI:er! 💰

Vad är finansiella KPI:er?

En Key Performance Indicator (KPI) mäter hur väl ditt företag presterar när det gäller att uppnå sina centrala affärsmål.

När det gäller ekonomi, vilka är ditt företags huvudmål?

Vill du tjäna mer intäkter än du spenderar på driftskostnader?

Vill du öka ditt kassaflöde?

Eller vill du ha en mer diversifierad intäktskälla ?

Finansiella nyckeltal mäter ditt företags prestanda när det gäller att uppnå dessa mål.

Kort sagt illustrerar finansiella KPI:er ditt företags finansiella hälsa och hjälper dig att avgöra om ditt företag kommer att gå med vinst.

Är du osäker på skillnaden mellan KPI:er och mätvärden?

Kolla in skillnaderna mellan KPI:er och mätvärden .

10 finansiella KPI:er du behöver följa

Här är tio finansiella KPI:er som ditt finansiella team behöver investera i:

1. Operativt kassaflöde

Ditt operativa kassaflöde är en finansiell KPI som mäter den totala likviditeten som genereras av ditt företags dagliga verksamhet.

Så här beräknar du det:

Denna KPI visar ditt företags finansiella hälsa.

Den avgör också om ditt företag kan upprätthålla ett positivt kassaflöde eller om du behöver extern finansiering för att hantera alla utgifter.

Observera: när du använder denna mätvärde är det en bra idé att titta på operativa KPI:er , såsom rörelsemarginal eller rörelseresultat, för att bättre förstå data.

2. Likviditetsgrad

Denna KPI mäter ditt företags förmåga att betala av alla sina skulder inom ett år.

Så här beräknar du det:

En likviditetsgrad på mindre än 1,0 indikerar att ditt företag inte kommer att kunna hantera sina finansiella åtaganden om du inte ökar ditt kassaflöde.

Och om det ligger mellan 1,3 och 5,0 är det goda nyheter!

Det indikerar finansiell stabilitet. 😌

En likviditetsgrad högre än 5 betyder att ditt företag har massor av kontanter (vilket är jättebra), men det betyder också att företaget i stort sett inte gör något användbart med pengarna:

3. Nettovinst

Nettovinst eller nettointäkt mäter hur mycket pengar ditt företag har efter att alla kostnader (ränta, skatter, driftskostnader etc. ) har dragits av från din totala intäkt.

Du kan beräkna det automatiskt med en vinstkalkylator eller genom att använda en enkel formel för att manuellt beräkna denna finansiella mätvärde:

En låg nettovinst betyder att ditt företag kan ha problem med flera faktorer, såsom dålig resurshantering eller ineffektiva prissättningsmodeller.

Å andra sidan indikerar en hög nettovinst att ditt företag presterar bra.

4. Nettovinstmarginal

Denna KPI mäter den procentuella vinst som ett företag genererar från sin totala omsättning.

Din nettovinstmarginal visar lönsamheten för ditt företag.

Så här beräknar du det:

5. Bruttovinstmarginal

Denna finansiella KPI mäter det belopp som återstår av intäkterna efter avdrag endast för kostnaden för sålda varor.

Bruttovinstmarginalen eller bruttomarginalen visar om ditt företag är finansiellt sunt.

Så här beräknar du det:

En hög bruttovinstmarginal betyder att ditt företag kan betala alla sina driftskostnader och fortfarande ha pengar över att investera i innovation och tillväxt.

Du vet vad man säger:

6. Aktuella kundfordringar och leverantörsskulder

Aktuella kundfordringar är en KPI som mäter hur mycket pengar dina kunder är skyldiga ditt företag.

Så här beräknar du det:

Denna prestationsindikator hjälper ekonomiteam att förutsäga hur mycket pengar som kommer in och när.

En hög kundfordringsbalans innebär dock att dina gäldenärer fortfarande är skyldiga dig stora summor pengar.

Varför är det ett problem?

Om det utestående beloppet har funnits där ett tag betyder det att ditt företag kan ha ett inkasseringsproblem eller inte kan hantera långfristiga gäldenärer.

Å andra sidan mäter löpande skulder hur mycket pengar ditt företag är skyldigt leverantörer, banker och fordringsägare.

Så här beräknar du det:

7. Rörelsekapital

Ditt rörelsekapital är de pengar som är direkt tillgängliga för att tillgodose ditt företags kortsiktiga behov.

Denna KPI visar ditt företags aktuella finansiella ställning.

Rörelsekapitalet omfattar bland annat tillgängliga likvida medel, kortfristiga placeringar och kundfordringar.

Denna finansiella KPI indikerar om ditt företag har de tillgängliga tillgångar som behövs för att reglera kortfristiga finansiella åtaganden.

Så här beräknar du det:

8. Kundanskaffningskostnad

Denna finansiella KPI mäter hur mycket pengar och resurser ditt företag investerar i att skaffa nya kunder.

Den innehåller resurser som:

Reklamkostnader

Marknadsföringskostnader

Kreativa kostnader

Löner

Kundanskaffningskostnaden är ett mått på ett företags hälsa.

Det är faktiskt en mycket användbar finansiell KPI för att fastställa ett företags framtida lönsamhet.

Så här beräknar du det:

9. Skuldkvot

Denna KPI mäter hur effektivt ditt företag använder sina aktieägares investeringar.

Så här beräknar du det:

En hög skuldsättningsgrad indikerar att ditt företag har finansierat sin tillväxt med skulder.

Problemet?

Ditt företag kan hamna i betalningssvårigheter om räntorna plötsligt stiger. Hjälp!

Å andra sidan kan en låg skuldsättningsgrad tyda på att ditt företag är rädd för att använda sina pengar för att investera i tillväxtmöjligheter.

Så vad är en bra skuldsättningsgrad att ha?

Vanligtvis anses en skuldsättningsgrad under två vara hanterbar.

10. Intäktstillväxt

Denna finansiella KPI mäter ökningen och minskningen av ett företags försäljningsintäkter mellan två perioder.

Så här beräknar du det:

Om du är ett innovativt startup-företag är det en bra idé att följa denna affärsmätare.

Varför?

En hög omsättningstillväxt indikerar att ditt företag kan expandera, rekrytera ny talang och locka investerare!

Intresserad av fler exempel? Här finns över 50 exempel på KPI:er och en mall för att följa upp dem.

Hur man spårar och mäter KPI:er med ClickUp

Funderar du på att följa upp dina finansiella mål med penna och papper?

Eller Excel-kalkylblad, för den delen?

Det räcker inte!

Varför?

Penna och papper kommer inte att automatisera och effektivisera processerna åt dig.

Dessutom får du inte kraftfulla automatiska påminnelser eller målspårningsfunktioner med kalkylblad.

Allt du behöver är KPI-hanteringsprogram som ClickUp.

ClickUp hjälper dig att sätta upp strategiska mål och enkelt följa dina framsteg mot dina viktigaste affärsmål.

Oroa dig inte, vi står för vad vi säger. 🤑

Så här gör ClickUp det enkelt att följa finansiella KPI:er:

Eftersom KPI:er fokuserar på viktiga affärsmål måste du först sätta upp några mål.

Mål i ClickUp är övergripande behållare som du kan dela upp i mindre, mätbara delmål.

Uppnå de mindre delmålen, så är du på god väg att nå ditt slutmål!

Är du osäker på om du gör framsteg?

Ingen fara. ClickUp spårar dina måls framsteg i realtid för att hjälpa dig att förstå hur nära du är att uppnå dem.

Varje gång du uppnår ett mål ökar din procentuella framsteg automatiskt.

Du kan även välja mellan olika måltyper, till exempel:

Valuta: hantera dina vinster, utgifter och budgetar

Siffror : numeriska värden såsom genomsnittlig intäkt från försäljning

Uppgifter: se om ditt redovisningsteam gör saker på rätt sätt

Utforska hur du använder ClickUp för att sätta upp ambitiösa mål för ditt team.

Dashboards i ClickUp ger dig en översiktlig bild av allt som händer med dina finanser.

Hantera dina finansiella mål, spåra dina utgifter, se dina vinster och budgetfördelningar... Dashboards ger dig exakta insikter om din finansiella prestanda så att du kan förutsäga var ditt företag kommer att befinna sig i framtiden.

För att få en ännu mer detaljerad bild kan du lägga till flera anpassade widgets till din finansiella KPI-instrumentpanel, till exempel:

Beräkning: beräkna numeriska data som återkommande intäktsgrad

Linjediagram: skapa ett anpassat linjediagram för att övervaka dina netto- och bruttovinstmarginaler 📈

Stapeldiagram: designa anpassade stapeldiagram för att spåra dina intäkter, utgifter och vinster 📊

Cirkeldiagram: använd ett anpassat cirkeldiagram för att kartlägga ditt företags månatliga utgifter.

Batteridiagram: skapa ett batteridiagram för att visa dina KPI-mått 🔋

Bonus: Mallar för huvudbok

3. Rapporter

Precis som du har finansiella rapporter behöver du också medarbetarrapporter för att se om ditt finansiella team arbetar mot dina KPI:er.

Lyckligtvis låter ClickUp dig lägga till tabellwidgets till din finansiella KPI-instrumentpanel, till exempel:

Färdig rapport: spåra antalet uppgifter som varje teammedlem har slutfört

Arbetat med: få insikt i hur många uppgifter varje teammedlem arbetat med under en specifik dag, vecka eller månad

Workspace Points: gör dina finansiella uppgifter mer spännande genom att gamifiera dina finansiella processer.

Vem står bakom: se vilka teammedlemmar som har oavklarade meddelanden och försenade uppgifter

4. Beräkningar

Säg adjö till din miniräknare, för nu kan du göra beräkningarna direkt i ClickUp!

Med ClickUp kan du utföra kraftfulla kolumnberäkningar med hjälp av numeriska data i dina uppgifter. Du kan göra detta i listvyn och tabellvyn.

Dessutom kan du använda formelfält för att beräkna kostnaden för en ny produktorder eller vinsten du gjort på försäljningen.

Du kan till och med snabbt beräkna KPI:er som rörelsekapital och kundanskaffningskostnader!

På så sätt har du alla dina mätvärden på rad, bokstavligen. 🤩

Ställ in återkommande uppgifter för processer som du upprepar dagligen, veckovis eller till och med kvartalsvis.

Du kan till exempel ställa in en återkommande uppgift för kvartalsvisa deklarationsfrister eller till och med fakturaförfrågningar.

Är du fortfarande inte övertygad?

Oroa dig inte, du kan till och med använda återkommande uppgifter för att betala dina räkningar!

Du får ett meddelande när betalningar förfaller och efter att du har betalat räkningen markerar du den som slutförd, så skapas automatiskt en ny uppgift för följande månad.

I de flesta fall kan uppgifter som rör pengar inte bara markeras som "klar" eller "inte klar".

Det finns många olika steg i den finansiella processen, såsom fakturering, kostnads- och intäktsbudgetering, finansiell rapportering och mycket mer.

Det är därför ClickUp låter dig skapa egna anpassade statusar så att du kan se dina framsteg på det sätt du vill.

Känner du igen dig i situationer som denna?

Vi vet att det kan vara tidskrävande att organisera fakturor, samla in kundinformation och spåra fakturor.

Lyckligtvis kan mallar i ClickUp hjälpa dig att hantera dina inkomster, kunder, försäljning och mycket mer på några sekunder.

Här är några av de mallar du får:

Men detta är bara början.

Läs mer om hur ClickUp kan hjälpa dig med finans projektledning .

Vanliga frågor om finansiella KPI:er

Här är svaren på några brännande frågor om finansiella KPI:er:

1. Vad är eftersläpande indikatorer?

Efterhängande indikatorer kommunicerar händelser som redan har inträffat. Några vanliga exempel är vinst- och intäktstillväxt.

Eftersom eftersläpande indikatorer bekräftar trender som redan är på gång är de otroligt användbara när du vill sälja eller köpa tillgångar.

2. Vad är ledande indikatorer?

Ledande indikatorer är prestationsindikatorer som förutsäger framtida händelser och trender i ekonomin. Till exempel antalet produkter som du förväntar dig att varje kund kommer att köpa.

3. Vad är kvantitativa indikatorer?

Dessa indikatorer kan mätas i form av siffror, procent eller kvoter.

Till exempel ditt företags konverteringsgrad eller rörelsemarginal.

4. Vad är kvalitativa indikatorer?

Kvalitativa indikatorer är icke-numeriska faktorer (åsikter eller uppfattningar) som avgör hur långt man har kommit mot ett mål.

Kvalitativa indikatorer mäter vanligtvis icke-finansiella KPI:er som medarbetar- och kundnöjdhet.

Stänga böckerna 📗

Finansiella KPI:er avgör om ditt företag är på rätt väg för att generera intäkter och vinst.

Men att välja några finansiella KPI:er från vårt KPI-bibliotek är bara första steget.

Säger du bara att du vill tjäna pengar och hoppas på det bästa?

För att nå dina mål måste du följa upp och hantera de KPI:er du har satt upp.

Och för att göra det effektivt behöver du ClickUp.

Från anpassade instrumentpaneler som hjälper dig att spåra dina finanser till formelfält som låter dig utföra beräkningar på ett ögonblick, ClickUp har A-L-L-T du behöver för att nå dina KPI:er.

Skaffa ClickUp gratis idag för att nå alla dina finansiella mål. 👊