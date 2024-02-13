10 mallar för checklista för introduktion av nyanställda i Excel och ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Väsentliga delar av en effektiv mall för introduktion", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ett tydligt tecken på en högkvalitativ introduktionsmall är dess flexibilitet. Detta säkerställer att din mall enkelt kan anpassas till din organisation, från roll till roll, och av varje nyanställd som använder den. " } } ] }

Att anställa ditt drömlag är bara halva jobbet – nu måste du behålla dem!

... Och vad är det första steget för att minska personalomsättningen och behålla dina bästa medarbetare? En effektiv introduktionsprocess!

Ditt team, din HR-avdelning och din personliga erfarenhet kan säkert bekräfta att introduktionen av nya medarbetare inte är någon enkel uppgift. Det är därför de bästa företagen och cheferna förlitar sig på anpassningsbara mallar för introduktionschecklistor för att allt ska fungera smidigt från den nyanställdes allra första dag.

Med så många olika organisationsstrukturer och checklistmallar att välja mellan kan det vara tröttsamt och tidskrävande att integrera rätt mall i din introduktionsprocess om du inte vet vilka funktioner du ska leta efter.

Men vi är här för att hjälpa dig! Med en fullständig genomgång av allt du behöver veta om introduktion av nyanställda och de viktigaste funktionerna att leta efter i din nästa mall för introduktionschecklista. Dessutom får du tillgång till 10 av de bästa checklistorna och mallarna för introduktion av nyanställda direkt från den här artikeln!

Låt oss dyka in. 🤿

Vad är en mall för introduktionschecklista?

Onboardingprocessen kan kännas lite som att jonglera med olika steg, dokument och personer samtidigt – därför föreslår vi att du börjar med att anpassa en mall för onboarding!

Introduktionsmallarna är färdiga, gemensamma dokument som standardiserar och påskyndar introduktionsprocessen för framtida nyanställda.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Din mall kan komma i form av en checklista, förberedda uppgifter, utbildningsmaterial, bästa praxis och mycket mer för att sätta igång ditt introduktionsprogram. Din mall kan till och med innehålla alla dessa komponenter i ett paket! Målet är att hjälpa dig att skapa en effektiv introduktionsprocess eller förbättra den du redan har. Detta säkerställer att varje nyanställd får en enhetlig och smidig introduktionsupplevelse och att ingen anställd faller mellan stolarna under de första veckorna.

Även om din organisation redan arbetar med andra HR-mallar kan du genom att använda en mall som är specifik för introduktion effektivisera hela processen, upptäcka områden som du kanske har missat och göra upplevelsen mer engagerande för alla.

Viktiga element i en effektiv introduktionsmall

Ett tydligt tecken på en högkvalitativ introduktionsmall är dess flexibilitet. Detta säkerställer att din mall enkelt kan anpassas till din organisation, från roll till roll, och av varje nyanställd som använder den. Din introduktionsmall bör hjälpa dig att snabbt uppnå några (eller alla) av följande mål:

Fastställ tydliga förväntningar och mål för introduktionen så att dina nyanställda förstår den process som väntar dem.

Skapa en standardiserad process och en färdplan som medarbetarna kan använda som resurs och följa i sin egen takt.

Främja tydlig kommunikation mellan den nya medarbetaren , deras chef, andra intressenter i organisationen och dina HR- eller personalavdelningar.

Uppmuntra medarbetarnas engagemang med kollegor utanför deras direkta team. Detta hjälper nyanställda att förstå att du bryr dig om deras utveckling, främjar en sund företagskultur och stimulerar nya mentorskap.

Du kanske inte behöver alla dessa element i din nästa introduktionsmall, men du behöver en etablerad HR-programvara eller projektledningslösning för att uppnå något av dem!

Visualisera dina uppgifter med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Oavsett vilka KPI:er och introduktionsmål du har inom HR finns det flera nödvändiga funktioner att leta efter i din introduktionsprogramvara. Bland annat:

Anpassade statusar för att snabbt kommunicera var varje nyanställd befinner sig i varje introduktionsuppgift.

ClickUp-uppgifter och checklistor för att dokumentera stegen i din introduktionsprocess och markera om de har slutförts.

Automatiseringar som hjälper nyanställda att gå igenom introduktionsprocessen så snabbt som möjligt – även asynkront.

Flera vyer så att nyanställda och chefer kan visualisera introduktionsuppgifter, scheman, arbetsbelastning, framsteg och mycket mer.

Anpassade fält för att bifoga och få tillgång till viktig information som dokument, anställningsdatum, löner, utrustningsbehov, säkerhetsnivåer och mycket mer.

Flera integrationer för att få mer kontext från andra arbetsverktyg till din introduktionsmall.

10 mallar för introduktion

Vi har gått igenom grunderna för introduktion och viktiga delar av en framgångsrik checklista för introduktion. Nu är det dags att sätta kunskapen på prov!

Tänk på din organisations behov, roller och krav när du bläddrar igenom 10 av de bästa mallarna för introduktionschecklistor för alla typer av team.

1. Mall för introduktionschecklista från ClickUp

Mall för introduktionschecklista från ClickUp

Onboarding Checklist Template från ClickUp är en enkel och smidig mall som tillämpar en grundlig, fördefinierad uppgiftslista på din arbetsyta. Uppgiftsmallar är utmärkta resurser för att skapa återanvändbara dagliga processer, och med nio anpassningsbara fält håller denna mall också varje kandidats information välorganiserad och lättillgänglig.

Det här är en utmärkt mall för introduktionsteamet och cheferna att använda för varje nyanställd, där varje uppgift kan döpas om för att följa medarbetarens framsteg under introduktionsprocessen.

När du öppnar den här uppgiftsmallen ser du omedelbart introduktionsguiden i uppgiftsbeskrivningen, tillsammans med en beskrivning av varje anpassat fält som du hittar nedanför och alla relevanta hjälpdokument.

Därifrån delas uppgiften upp i nio deluppgifter som täcker allt från teampresentationer till utrustningschecklistor – till och med en påminnelse om att skicka en enkät till den anställde efter introduktionen!

Bonus: Möt teamet-mallar

2. Mall för introduktion av nyanställda från ClickUp

Mall för introduktion av nyanställda från ClickUp

Medan den tidigare checklistan för introduktion är enkel och nybörjarvänlig, är mallen för introduktion av nyanställda från ClickUp där det börjar bli mer detaljerat. I denna detaljerade mapp hittar du:

Tre anpassade statusar

25 anpassningsbara fält

Sju arbetsflödesvyer

Och mycket mer för att grundligt introducera din nyanställda till företagets bästa praxis, policyer, kultur, värderingar och processer. Med mer avancerade funktioner – inklusive automatiseringar för att skapa nya deluppgifter när anpassade fält ändras – kan chefer effektivisera kommunikationen mellan teamen under introduktionsprocessen.

I din introduktionsmapp hittar du separata listor för HR-, juridik-, IT- och säkerhetsteamen samt motsvarande uppgifter för varje nyanställd, organiserade på en Kanban-tavla med hjälp av tavelvyn i ClickUp. Separata listor hjälper medlemmarna och cheferna att hålla reda på de saker som andra avdelningar ansvarar för under introduktionen, såsom leveranser av utrustning, tilldelning av skrivbord, löner, förmåner och mycket mer.

Och med fördefinierade anpassade fält för medarbetarens avdelning, titel, startdatum, e-postadress och introduktionsfas kan chefer, observatörer och ansvariga enkelt få tillgång till grundläggande men viktig information med ett ögonkast – utan att behöva klicka på en uppgift eller lämna din Kanban-tavla.

3. Mall för introduktionsdokument för anställda från ClickUp

Mall för introduktionsdokument för nyanställda från ClickUp

ClickUps mall för introduktion av nyanställda tar det hela ett steg längre och guidar dig genom processen att bygga upp en veckolång introduktionsprocess, praktiskt taget från grunden. Den största skillnaden mellan denna mall och de vi sett tidigare? Denna mall är mindre av en resurs för chefer och mer av en guide för nyanställda att följa själva.

Denna mall tillämpar ett helt utrymme på din plattform med separata listor för varje nyanställd. I sin individuella lista hittar de uppgifter uppdelade vecka för vecka, som guidar dem genom varje åtgärd – från att skapa en e-postsignatur till att utveckla sina kvartalsmål.

Denna mall är utformad för att planera dina nyanställdas första 90 dagar och har många användbara funktioner. Med åtta anpassade statusar, anpassade fält, fem ClickApps och tre arbetsflödesvyer säkerställer du att dina anställda har allt de behöver för att hålla koll på sina introduktionsuppgifter.

Osäker på var du ska börja med en så omfattande mall? Börja med den omfattande introduktionsguiden ClickUp Doc för att göra din installationsprocess så effektiv som möjligt.

4. Allmän mall för introduktion av nyanställda från ClickUp

Allmän mall för introduktion av nyanställda från ClickUp

Den allmänna mallen för introduktion av nyanställda från ClickUp är en utökad version av den mall för introduktionschecklista som vi såg tidigare. Med ytterligare anpassade statusar, arbetsflödesvyer, hjälpdokument och anpassade fält ger denna mall en grundlig översikt över hela introduktionsprocessen för att garantera ett gott första intryck.

Särskilt om du hanterar flera nyanställningar samtidigt i olika avdelningar kommer denna utförliga lista att hjälpa introduktionsansvariga att skapa realistiska tidsplaner för ett obegränsat antal aktiviteter – plus en färdig Kanban-tavla för att övervaka alla uppgiftsframsteg.

5. Mall för introduktion av nyanställda från ClickUp

Mall för introduktion av nyanställda från ClickUp

Mallen för introduktion av nyanställda från ClickUp är den introduktionschecklista du önskar att du hade haft på din första dag. Mallen är utformad för medarbetaren och hjälper nya medarbetare att ta ansvar med anpassningsbara uppgifter under sin första månad. Den visar dem vad som behöver göras, hur mycket tid de har på sig att slutföra det och vad som händer därefter.

Dessutom visar Custom Fields nyanställdas viktigaste information från ett övergripande perspektiv, inklusive vilka avdelningar som ansvarar för vilka uppgifter, deadlines, prioriteringar, framsteg i procent och mycket mer.

6. Mall för distansintroduktion från ClickUp

Mall för distansintroduktion från ClickUp

Övergången från att arbeta på plats till att arbeta på distans kan vara lång och ibland ojämn – den kräver också en egen introduktionsprocess! Även om du kommer från en liten organisation där alla har arbetat tillsammans länge måste varje medlem följa de rätta stegen för att säkerställa att de arbetar effektivt och produktivt hemifrån från första början.

Mallen för distansintroduktion från ClickUp är ett utmärkt sätt att hjälpa nya och befintliga teammedlemmar att komma igång med ett dynamiskt produktivitetsverktyg som ClickUp, lära sig dess funktioner och skapa nya digitala processer så snabbt som möjligt.

Denna mall är enkel med en mapp med fördefinierade uppgifter som hjälper dig att lära dig ClickUps viktigaste funktioner, tillsammans med tre anpassade statusar, anpassade fält och vyer som guidar medlemmarna genom de viktigaste åtgärderna i din introduktionsprocess.

7. Mall för 30-60-90-dagarsplan från ClickUp

Mall för 30-60-90-dagarsplan från ClickUp

Att introducera en ny medarbetare kräver mer tid, ansträngning och åtgärder än du kanske tror – och det är definitivt mer än en enda punkt på din lista. Det krävs regelbunden uppmärksamhet, planering och uppföljning för att säkerställa att dina nyanställda har genomfört de nödvändiga stegen och kommer in i arbetet på ett bra sätt.

Den nybörjarvänliga mallen för 30-60-90-dagarsplan från ClickUp skapades för att lösa just detta problem. Med sju unika vyer, inklusive Kanban-liknande tavelvy, chattvy och kalendervy, kan medlemmar och chefer använda denna listmall för att övervaka framstegen under hela introduktionsprocessen och schemalägga avstämningar under de första tre månaderna för att säkerställa att nyanställda kommer in i arbetet på rätt sätt.

Kolla in dessa mallar för 30, 60 och 90 dagar!

8. Mall för utbildningsplan från ClickUp

Mall för utbildningsplan från ClickUp

Lön, juridik och förmåner är viktiga delar av introduktionsprocessen, men det är även allmän utbildning! Oavsett om det gäller specifika kunskaper för den nyanställdes kommande roll eller organisationen som helhet, kan utbildning ta mycket tid och kräva stor uppmärksamhet på detaljer för att säkerställa att den genomförs korrekt.

Mallen för utbildningsplan från ClickUp har en detaljerad och stegvis approach för att lära sig allt från grundläggande till avancerad utbildning. Denna listmall börjar med förberedda orienteringsuppgifter och går vidare till professionella certifieringar och utbildning på högre nivå, och kan följa en nyanställd genom hela sin anställning på företaget.

I den här mallen hittar du också anpassningsbara fält för att ange utbildningstyp, metod, resurser och deadlines för varje utbildningsuppgift, anpassningsbara statusar för att visa framsteg och flera vyer för att hantera dina utbildningsscheman.

9. Mall för åtgärdsplan för anställda från ClickUp

Mall för åtgärdsplan för anställda från ClickUp

En viktig del av en korrekt introduktion är ett genuint intresse för din nyanställdes framtid inom företaget. Mallen för åtgärdsplan för anställda från ClickUp är ett enkelt och effektivt sätt att uppnå detta med ett anpassningsbart ClickUp-dokument för att identifiera förbättringsområden och sätta upp professionella mål för arbetet.

10. Mall för introduktion i Excel

Introduktionsmall från Duke University

Om du är en ivrig Excel- användare kan denna introduktionsmall vara din utgångspunkt! Denna checklista i kalkylbladsformat laddas ner direkt till din webbläsare och delar upp grunderna för introduktionen i sex avsnitt:

Acceptera erbjudandet i förväg

Förberedelser inför anställningen

Introduktion av nyanställda (under den första veckan)

Orientering för nyanställda (under den första månaden)

Avdelningsorienteringar (under de första 90 dagarna)

Löpande introduktion (under anställningen)

Inom varje avsnitt finns mer detaljerade åtgärdspunkter med särskilda kolumner för att notera vem som ansvarar för varje uppgift och när den ska vara klar.

Få teamet med på tåget med anpassade introduktionsmallar

Det här är inte bara 10 av de bästa mallarna för introduktion – de är också helt gratis att prova.

Med hundratals produktivitetsfunktioner, över 1 000 integrationer och ett omfattande mallbibliotek är ClickUp din första anhalt när du vill skapa den perfekta introduktionsupplevelsen för team och organisationer inom alla branscher.

Få tillgång till mallarna som länkas ovan tillsammans med massor av ytterligare gratisresurser när du registrerar dig för ClickUp idag.