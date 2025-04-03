10 gratis mallar för 30-60-90-dagarsplaner i PPT och ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en 30-60-90-dagars planmall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En 30-60-90-dagars planmall beskriver alla uppgifter som ska utföras under de kommande tre månaderna, komplett med mål och delmål, med milstolpar efter 30, 60 och 90 dagar. " } } ] }

Att börja ett nytt jobb kan vara stressigt. Vad ska du egentligen göra? Vem kan du be om hjälp? Och hur vet du om du uppfyller förväntningarna? 👀

Ju mer tydlighet och vägledning en nyanställd får, desto större är sannolikheten att hen kommer igång snabbt och kan börja bidra till verksamheten så snart som möjligt. Det är där en 30-60-90-dagars planmall är guld värd, både för nyanställda och rekryteringschefer. ✨

Vad är en mall för en 30-60-90-dagarsplan?

En mall för en 30-60-90-dagarsplan beskriver alla uppgifter som ska utföras under de kommande tre månaderna, komplett med mål och delmål, med milstolpar efter 30, 60 och 90 dagar. 🛠️

En mall för en 30-60-90-dagarsplan kan användas av rekryteringschefer för att övervaka nya medarbetare eller av de nyanställda själva. Men den här typen av mallar är inte begränsade till nya medarbetare – faktum är att en mall för en 30-60-90-dagarsplan kan användas av alla som behöver en projektplan med tydliga milstolpar.

I samband med anställningsprocessen fungerar dessa som mallar för målsättning för att stödja nyanställda så att de snabbt kan acklimatisera sig till sin arbetsmiljö och sin nya företagskultur. En mall för 30-60-90-dagarsplaner kan hjälpa dem att förstå omfattningen av arbetet i sin nya roll.

Sortera dina uppgifter snabbt och enkelt och skapa kaskadvyer med ett enda klick för att ligga steget före och prioritera det som är viktigt.

Denna typ av mall kan också hjälpa nyanställda att lära sig att prioritera uppgifter och få kunskap om vilka de viktigaste intressenterna är i projektledningsstrukturen så att de kan börja bygga relationer. Med tydliga förväntningar på plats vet nya medarbetare exakt vad de ska göra från början, vilket minskar stress och överbelastning, främjar självdisciplin och förbereder dem för framgång.

För rekryteringschefer hjälper en 30-60-90-dagars planmall dem att stärka nya medarbetare under introduktionsprocessen. Den säkerställer att nyanställda arbetar med rätt uppgifter i linje med företagets mål. Den fungerar också som ett verktyg för att övervaka medarbetarna, vilket är mycket användbart när man förbereder prestationsutvärderingar.

I ett bredare sammanhang kan projektledare och entreprenörer också använda en 30-60-90-dagars planmall som ett strategiskt planeringsverktyg för att hjälpa dem att prioritera projekt, skapa ett arbetsomfång, sätta upp mätbara nyckelmål och följa upp framstegen för sina nya initiativ. 📚

Vad kännetecknar en bra gratis mall för en 30-60-90-dagarsplan?

En bra mall för en 30-60-90-dagarsplan är redigerbar och hjälper till att effektivisera arbetsuppgifter och optimera produktiviteten i linje med en affärsplan. Mallen:

Ange företagets mission och hur den nya teammedlemmens roll bidrar till den.

Delar upp långsiktiga mål i kortsiktiga mål som kan uppnås inom de närmaste 30, 60 och 90 dagarna.

Säkerställ att alla mål är SMART-mål, det vill säga specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna.

Gör prioriteringarna tydliga så att medarbetarna kan ta itu med brådskande och viktiga uppgifter först.

Ange viktiga mått som fungerar som prestationsindikatorer, så att resultaten av det nya jobbet blir mätbara.

Namnger viktiga intressenter och klargör vilka roller de har.

Listar resurser som nya medarbetare kan vända sig till för support.

Med andra ord ger det mycket tydliga förväntningar, vilket gör det enkelt för den nya medarbetaren – eller projektledaren eller entreprenören som använder mallen för 30-60-90-dagarsplanen – att uppfylla dem. 🤩

10 kostnadsfria mallar för 30-, 60- och 90-dagarsplaner

Den goda nyheten är att du inte behöver börja från scratch när du sätter ihop din 30-60-90-dagarsplan. Det finns massor av gratis mallar tillgängliga online, var och en med lite olika inriktning.

Välj din kostnadsfria mall för 30-60-90-dagarsplan utifrån dina mål och hur detaljerad du vill att den ska vara.

Kan du inte bestämma vilken som passar dig bäst? Oroa dig inte, vi är här för att hjälpa dig. Här är vår sammanställning av de bästa gratis mallarna för 30-60-90-dagarsplaner som finns. ✨

1. Mall för 30-60-90-dagarsplan

Ladda ner denna mall ClickUp 30-60-90-dagars planmall

ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplaner är en välsignelse för rekryteringschefer. Den hjälper till att skapa en struktur för introduktionen av nyanställda så att de kommer igång inom de första tre månaderna.

Onboarding-planen ger dem en färdplan att följa, där specifika mål delas upp i uppgifter som de ska utföra under sin första, andra och tredje månad. Samtidigt visar Onboarding-tavlan vänliga påminnelser om vad de strävar efter att uppnå. Och med anpassade fält som anger onboarding-stadiet och vem som ansvarar för varje uppgift kommer nya medarbetare att känna sig stödda redan från första dagen.

Mallen innehåller också en kalender som hjälper till att schemalägga alla introduktionsuppgifter, samt en chattfunktion så att medarbetarna kan komma i kontakt med sina nya teammedlemmar och snabbt få hjälp när de behöver det.

Och för en snabb översikt över alla nyanställdas uppgifter visar fyra färgade flikar vilka uppgifter som är slutförda, pågående, kvar att göra och pausade i väntan på input från någon annan. 📚

2. Mall för dagliga mål för 30–60–90 dagar

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för dagliga mål

Precis som en 30-60-90-dagars planmall hjälper denna nybörjarvänliga ClickUp-mall för dagliga mål dig och din nyanställda att planera deras mål för de kommande 30, 60 eller 90 dagarna – eller hur lång tid du vill – och sedan sätta upp uppgifter som hjälper dem att uppnå dessa mål.

Dessa mål kan vara professionella prestationsmål eller personliga mål. Under tiden påminner mallen dig om att kontrollera att målen är SMART – specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna (med andra ord att de har ett slutdatum).

Uppgifterna visas i Dagliga anteckningar. För varje anteckning kan du lägga till bilagor och ange en anteckningstyp, till exempel om det är en uppgift, en reflektion, en idé eller ett tack.

Du kan också ta ett steg tillbaka för att se helheten i den fullständiga anteckningslistan. Färgade statusikoner ger dig en snabb överblick över vilka uppgifter som har slutförts, vilka som har granskats av andra intressenter och vilka som fortfarande återstår, så att du kan stödja din nya teammedlem på vägen mot målen.

3. Mall för introduktion av nyanställda

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för introduktion av nya medarbetare

ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare gör att hela teamet är på samma sida när ni får en ny medarbetare. Dessutom ser den till att alla är i linje med teamets mål under introduktionsprocessen.

Denna typ av mallar tydligt beskriver den nyanställdes arbetsuppgifter, inklusive uppdraget och visionen för rollen samt de viktigaste ansvarsområdena för den nya tjänsten. Onboarding-mål för den valda tidsramen listas tillsammans med viktiga kommande uppgifter.

Ett anpassat fält låter dig ange vilka uppgifter som måste utföras under varje vecka av introduktionen, medan ClickApps hjälper dig att sätta prioriteringar, uppskatta tidsramar, lista flera ansvariga där det behövs och markera eventuella beroenden relaterade till uppgifterna.

Färgade flikar gör det enkelt att se vilka uppgifter som är slutförda, vilka som är pågående och vilka som fortfarande återstår. Nya medarbetare kan också markera arbete som är klart för granskning eller där de behöver hjälp. 👀

4. Mall för SMART-mål och handlingsplan

Ladda ner denna mall ClickUp SMART Goal Action Plan Template

ClickUps mall för SMART-mål och handlingsplan hjälper dig att sätta upp mål tillsammans med din nya medarbetare och sedan hjälpa dem att följa upp sina mål.

Med anpassade fält kan du ange typ av uppgift, sätta prioriteringar och lista eventuella hinder som kan stå i vägen för dina prestationsmål.

Tidslinjen ger dig en översikt över hela projektet, medan färgade statusfält visar om en uppgift är i planeringsstadiet, klar att påbörjas men ännu inte påbörjad, under genomförande, slutförd eller i utvärderingsstadiet.

Du kan också se hur välmående ett mål är – om det för närvarande ligger inom tidsramen och budgeten – och spåra uppgiftens slutförandegrad.

5. Mall för åtgärdsplan för anställda

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för åtgärdsplan för anställda

Stöd ditt team i deras professionella utveckling med ClickUps mall för åtgärdsplan för anställda.

Denna enkla mall är ett verktyg för medarbetaruppföljning och kan användas av teamledare eller personalansvariga för att hjälpa teammedlemmarna att sätta upp lärandemål och skapa en handlingsplan för sin karriärutveckling.

Avsnitten Incidentrapport, Slutsatser och Tecken på framsteg är användbara för att logga information om en anställds prestationer eller beteende inför en prestationsutvärdering med direktrapporter. Det finns också ett avsnitt för korrigerande åtgärder som kan användas för att sätta upp realistiska mål och mäta framgång som grund för en prestationsförbättringsplan. 🛠️

6. Mall för handlingsplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för handlingsplan

En annan typ av mall för 30-60-90-dagarsplaner, ClickUp Action Plan Template, är en whiteboardliknande mall som hjälper dig att sätta upp mål och hantera dina projekt, oavsett om det gäller en introduktionsprocess för nyanställda, en försäljningsplan, en marknadsföringsplan eller ditt publiceringsschema för sociala medier.

Lägg till en klisterlapp för varje uppgift och flytta uppgifterna mellan avsnitten Att göra, Pågår och Klar allteftersom din nyanställda arbetar sig igenom dem.

Varje kategori är indelad i sektioner för att tydliggöra om uppgiften ska granskas dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartalsvis. Dessutom kan du zooma in eller ut, beroende på om du vill ha en överblick eller en uppgiftsfokuserad vy.

7. Mall för SMART-mål

Ladda ner denna mall ClickUp SMART-målmall

Du kan använda ClickUp SMART Goals Template som en 30-60-90-dagars planmall eller ställa in din egen tidsram, till exempel ett helt år.

Genom att hålla målen specifika, mätbara, uppnåeliga, realistiska och tidsbundna ökar chansen att din nyanställda uppnår dem, särskilt om du använder en mall som denna för att organisera dem tillsammans.

Anpassade fält hjälper dig att svara på viktiga frågor, till exempel varför du sätter just detta mål just nu, om din nya medarbetare har de färdigheter som krävs för att uppnå det, vem som behöver inkluderas och om det stämmer överens med ditt teams och ditt företags övergripande mål.

För att hålla dina nyanställda motiverade visar färgade statusindikatorer om de ligger efter, ligger i fas eller presterar över förväntan. 🤩

8. Enkel 30-60-90-dagarsmall för PowerPoint från SlideModel

via SlideModel

Denna enkla PowerPoint-mall för 30-60-90 dagar är utformad för att bedöma en kandidats lämplighet för ett jobb under de sista stegen av anställningsintervjun. Den gör det möjligt för kandidaterna att visa sin förståelse för sin potentiella rollbeskrivning och sin förmåga att prioritera, och visar också deras interpersonella färdigheter och deras passion för jobbet.

Den första PowerPoint-bilden presenteras i infografikformat och använder ClipArt-ikoner, medan den andra gör det möjligt för användaren att skapa ett processflödesdiagram med pilar. Varje bild har tre avsnitt så att kandidaten kan lista sina mål för 30-, 60- och 90-dagarsperioder.

Standardfärgschemat för denna kostnadsfria mall för 30-60-90-dagarsplaner för PowerPoint är rosa och blått, men det kan ändras och anpassas efter användarens önskemål.

9. PowerPoint-mall för 30-60-90-dagarsplan av SlideHunter

via SlideHunter

Som en annan gratis mall för 30-60-90-dagarsplaner för PowerPoint är detta ett strategiskt verktyg som är utformat för att presentera 30-, 60- och 90-dagarsmål för en publik.

Det kan användas som en del av anställningsprocessen för att utvärdera kandidaternas strategiska planerings- och prioriteringsförmåga eller för att beskriva målen och åtgärderna för den potentiella nyanställda för dina intressenter.

Du kan välja mellan tre olika designer med olika bakgrundsfärger, och även om de är utformade som PowerPoint-presentationer kan de också användas för presentationer på papper. 📚

10. Google Docs 30-60-90-dagars plan för nya chefer Mall av Sample. net

Denna kostnadsfria mall för 30-60-90-dagarsplaner är utformad för nya chefer och hjälper dig att skapa en handlingsplan för att introducera en ny teammedlem. Mallarna guidar dig genom processen, från att fokusera på inlärning under den första månaden till att öva och börja bidra under den andra månaden och slutligen tillämpa det man lärt sig under den tredje månaden.

Du kan fastställa prioriteringar, skapa SMART-mål och målsättningar i olika kategorier samt sätta upp mätvärden för att följa upp framstegen under hela processen.

Med mer än 73 exempelplaner finns det garanterat en mall som passar dig. Välj mellan flera format, såsom Microsoft Word, Google Docs inklusive Google Slides och Apple Pages.

Exempel på 30-60-90-dagarsplaner

Nu när du har tillgång till alla dessa mallar kan vi titta på några exempel på hur de kan användas i olika scenarier och branscher.

30-60-90-dagarsplan för en säljare

De första 30 dagarna:

Förstå produkten och marknaden (vecka 1–2): Fördjupa dig i förståelsen av den produkt eller tjänst du kommer att sälja. Bekanta dig med de unika försäljningsargumenten, användarfördelarna och konkurrenterna. Delta i utbildningar, produktdemonstrationer och konkurrentanalyser.

Lär känna kunderna (vecka 3–4): Börja interagera med potentiella kunder för att förstå deras behov och problem. Delta i introduktionssamtal och möten för att bygga relationer.

Nästa 30 dagar (30–60 dagar):

Formulering av försäljningsstrategi (vecka 5–6): Utveckla en personlig försäljningsstrategi baserad på den produktkunskap och de kundinsikter som samlats in. Denna strategi bör beskriva dina försäljningsmål, de taktiker du kommer att använda för att nå dem och tidsplanen för att uppnå dina mål.

Inleda försäljning (vecka 7–8): Börja implementera din försäljningsstrategi. Börja med initiala försäljningsinsatser, uppföljningar och förhandlingar.

Sista 30 dagarna (60–90 dagar):

Optimering av försäljningsprocessen (vecka 9–10): Samla in försäljningsdata, analysera dina resultat och identifiera områden som kan förbättras. Optimera din försäljningsprocess baserat på datadrivna insikter.

Uppnå försäljningsmål (vecka 11–12): Vid slutet av de 90 dagarna bör du vara i stånd att uppnå dina preliminära försäljningsmål. Fortsätt att optimera din försäljningsprocess och strategi för bättre resultat.

30-60-90-dagarsplan för nya teammedlemmar

De första 30 dagarna:

Förstå företagskultur och processer (vecka 1–2): Ta dig tid att förstå företagets värderingar, kultur och processer. Delta i introduktionskurser och träffa teammedlemmar för att få en bättre förståelse för din roll inom organisationen.

Lär känna ditt team (vecka 3–4): Bygg relationer med dina teammedlemmar och chefer. Planera in enskilda möten för att lära känna deras roller, ansvarsområden och förväntningar.

Nästa 30 dagar (30–60 dagar):

Lära sig jobbet (vecka 5–6): Fördjupa dig i din roll och dina ansvarsområden. Gå igenom alla utbildningsmaterial och manualer som företaget tillhandahåller. Träffa din chef för att diskutera eventuella frågor eller funderingar.

Bidra till projekt (vecka 7–8): Börja delta aktivt i teamprojekt. Kom med dina insikter och förslag och ta på dig uppgifter som passar dina färdigheter och intressen.

Sista 30 dagarna (60–90 dagar):

Ta på dig nya ansvarsområden (vecka 9–10): När du har fått en bättre förståelse för din roll kan du ta på dig nya ansvarsområden och uppgifter. Detta hjälper dig att vidareutveckla dina färdigheter och bidra till teamet.

Granska framstegen (vecka 11–12): Boka ett möte med din chef för att granska dina framsteg och diskutera eventuella förbättrings- eller utvecklingsområden. Ta hänsyn till feedbacken och fortsätt att arbeta för att utmärka dig i din roll.

Hur skriver man en 30-60-90-dagarsplan?

Du kan skriva världens bästa arbetsbeskrivning, men nya medarbetare kan ändå känna sig överväldigade utan en ordentlig introduktionsplan. Därför är en strategisk 30-60-90-dagarsplan avgörande för att hjälpa dem att komma igång från dag ett. Så här skapar du en effektiv plan:

1. Definiera tydliga mål för varje fas

De första 30 dagarna: Fokusera på inlärning. Målet är att förstå företaget, teamstrukturen, verktygen och processerna.

Andra 30 dagarna: Övergång till att bidra. Börja tillämpa det du lärt dig för att utföra specifika uppgifter och ta ansvar.

Tredje 30 dagarna: Gå vidare till att bemästra. Sträva efter full integration, ta ansvar för större projekt och föreslå förbättringar.

2. Identifiera viktiga mått för framgång

Sätt upp mätbara mål för varje fas (t.ex. att slutföra utbildningsmoduler, uppnå en mindre milstolpe i ett projekt eller få feedback från kunder).

3. Skapa en tidsplan

Dela upp aktiviteterna vecka för vecka för att säkerställa tydlighet och uppföljning av framsteg.

4. Inför feedbackloopar

Inkludera regelbundna avstämningar med chefer eller mentorer för att ta itu med utmaningar och justera målen vid behov.

Digitala verktyg kan förenkla skapandet, delningen och uppdateringen av planen samtidigt som alla intressenter hålls informerade.

Hur man använder ClickUp för att skapa en 30-60-90-dagarsplan

ClickUp Brain är en kraftfull funktion för kunskapshantering som hjälper till att centralisera och organisera information, vilket gör den till ett idealiskt verktyg för att utforma och genomföra en 30-60-90-dagarsplan. Så här kan den hjälpa till:

Centraliserad informationshub: Lagra alla introduktionsresurser, företagsdokumentation och utbildningsmaterial på ett ställe för enkel åtkomst.

Idéorganisation: Använd ClickUp Brain för att skissa upp och brainstorma viktiga mål, resultat och mätvärden för varje fas i planen.

Enkelt samarbete: Dela planen med teammedlemmar och chefer för att samla in synpunkter och säkerställa samstämmighet.

AI-drivna förslag: Med ClickUp AI kan du förfina din plan genom att generera idéer, skriva sammanfattningar eller skapa anpassade mallar för målsättning.

Följa framsteg: Dokumentera uppdateringar, anteckningar och prestationer direkt i ClickUp så att alla kan hålla sig informerade om medarbetarens framsteg.

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att skapa en checklista för ett SOP-dokument för introduktion.

Genom att integrera ClickUp Brain i din planeringsprocess säkerställer du att både skapandet och genomförandet av 30-60-90-dagarsplanen blir smidigt och effektivt.

En gratis mall för 30-60-90-dagarsplaner är nyckeln till en lyckad introduktion

Nya medarbetare behöver mycket stöd under sina första tre månader på jobbet när de lär sig vad de behöver göra och anpassar sig till kulturen i sitt nya företag. Gör processen mycket enklare för alla inblandade – den nya medarbetaren, andra teammedlemmar och deras chef – genom att upprätta en tydlig plan.

En kostnadsfri mall för 30-60-90-dagarsplaner hjälper dig att klargöra målen, sätta upp SMART-mål, skapa uppgifter och följa hela processen. Den ser också till att din introduktionsstrategi är i linje med företagets och teamets mål, samtidigt som den stärker och stöder din nyanställda under de första 90 dagarna. 🙌

Bestäm exakt vad du letar efter i en mall för en 30-60-90-dagarsplan och välj sedan bland de kostnadsfria alternativ som finns tillgängliga online.

För maximal flexibilitet i din strategiska planering och projektledning är det svårt att slå ClickUp.

ClickUp erbjuder ett brett utbud av mallar för alla affärsprocesser, inklusive introduktion av nya medarbetare. Det är en one-stop-shop som hjälper dig att förbättra planering, produktivitet och teamwork – och ta ditt företag till en helt ny nivå. 🤩