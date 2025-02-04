Över 30 gratis mallar för checklistor i Word, Excel och ClickUp Docs

Vi älskar checklistor. Kalla oss nördar, men det finns inget som är så tillfredsställande som att bocka av den första punkten på listan ... förutom kanske att bocka av den sista punkten på listan. ✅

Med rätt checklista kan du organisera allt i ditt liv – från din arbetsvecka till din nästa semester och till ditt husköp.

Men att komma på en checklista, se till att du inte glömmer några steg och ordna dina uppgifter kan vara ett projekt i sig.

Så hur arbetar du smartare, inte hårdare? Genom att använda färdiga mallar för checklistor för att komma igång med dina projekt. Här är över 30 av våra favoritmallar för checklistor som hjälper dig att utföra allt från att slutföra dagliga uppgifter till att nå din nästa stora milstolpe.

Vad är en checklista?

En checklista är en färdig lista med uppgifter eller punkter med kryssrutor så att du kan markera varje punkt som klar när du är färdig med den. Dessa listmallar kan vara mycket specialiserade eller mycket breda, beroende på varför du använder dem.

Om du till exempel behöver en inköpslista bör du börja med en tom mall för en att göra-lista, eftersom de varor du behöver är unika för dig. 🛒

Men om du behöver en packningschecklista kan du börja med en utförlig checklista som redan innehåller de saker du behöver packa (så slipper du den mentala bördan att själv behöva lista dem). De flesta av oss behöver ju liknande saker när vi reser: strumpor, underkläder, tandborste ... du fattar. 🧦

Att använda en färdig checklista är ett av våra favoritknep för att öka produktiviteten. Det gör planering, organisering och genomförande av våra projekt till en barnlek. På så sätt kan vi spara vår hjärnkapacitet till viktigare saker, som att faktiskt utföra arbetet på vår checklista!

Vad kännetecknar ett bra format för en checklista?

Olika mallar för checklistor hjälper dig att organisera olika saker – från din dagliga rutin till din nästa produktlansering. Innehållet i olika mallar kommer därför att skilja sig åt avsevärt. (En mall för inventarielista kommer till exempel inte att likna en mall för bröllopschecklista. )

Alla effektiva mallar för checklistor har dock dessa tre saker gemensamt:

Lätt att redigera: Inga två projekt är likadana, så din checklista ska göra det möjligt för dig att ta bort punkter som inte är relevanta för dig och lägga till punkter som är viktiga för dig.

Mycket noggrann: Det är bättre att börja med en checklista som har för många punkter och sedan ta bort de punkter som inte är viktiga för ditt projekt. På så sätt är det mindre risk att du missar något från din uppgiftslista än om du börjar med en alltför enkel checklista som inte innehåller tillräckligt med information.

Förprioriterade: För komplicerade projekt där du kanske behöver en mall för checklista för nyanställningar måste du utföra uppgifterna i en viss ordning (lägg ut jobbannonsen, granska ansökningarna, boka intervjuer osv. ). Din mall för checklista bör återspegla För komplicerade projekt där du kanske behöver en mall för checklista för nyanställningar måste du utföra uppgifterna i en viss ordning (lägg ut jobbannonsen, granska ansökningarna, boka intervjuer osv. ). Din mall för checklista bör återspegla projektets prioritering med ordningen på dina listade uppgifter. För andra checklistor, som din inköpslista, spelar ordningen kanske ingen roll.

Över 30 mallar för uppgiftslistor

Nu när du har din checklista över vad som ingår i en bra checklista, här är över 30 mallar som uppfyller alla krav. ✅

Alla dessa är gratis mallar för checklistor som finns tillgängliga på ClickUp, Microsoft Word, Excel, Google Docs och Google Sheets. För din information kan du börja använda ClickUp-mallar genom att registrera ett gratis konto på ClickUps prissida.

1. ClickUp-mallar för checklistor

Ladda ner den här mallen ClickUp-mallar för checklistor

Utnyttja kraften i personalisering med ClickUps mall för checklistor. Denna mall kan anpassas efter dina unika behov och erbjuder ett bekvämt sätt att hålla reda på en mängd olika uppgifter. Oavsett om det handlar om att hantera dina dagliga sysslor eller samordna dina krävande arbetsuppgifter, kan denna checklista göra allt. Denna dokumentcentrerade mall gör det möjligt för användare att organisera sina uppgifter på ett sätt som passar deras ärenden, aktiviteter och mål. Säg adjö till standardiserade, universella checklistmallar och välkomna en verkligt personlig approach till produktivitet.

2. ClickUp-mall för veckochecklista

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för veckolista

Med ClickUps mall för veckolista slipper du måndagsdepressionen. Det här är en nybörjarvänlig mall för veckolista som hjälper dig att organisera dina dagliga uppgifter. Den innehåller fyra statusar: avbruten, klar, pågående och att göra.

Du kan ändra vyn så att den visas som en veckolista i en kalender eller en daglig att göra-lista. Oavsett vilket kommer du att kunna slutföra dina uppgifter på nolltid med din uppdaterade att göra-lista.

3. ClickUp-mall för internrevisionschecklista

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för internrevisionschecklista

Även om ditt företag inte har ett internt revisionsteam kan du organisera en grundlig granskning av dina kvalitetsstandarder och arbetsplatssäkerhet med ClickUps mall för internrevisionschecklista.

Den innehåller en introduktionsguide och låter dig organisera viktiga uppgifter efter din granskning med listor över förbättringsmöjligheter och mallar för hantering av avvikelser. Den är perfekt för att skapa en arbetsplats där säkerhet och efterlevnad kommer i första hand! ⛑️

4. ClickUp-mall för checklista för produktlansering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för checklista för produktlansering

När du organiserar en produktlansering (eller nylansering) finns det många rörliga delar. ⚙️

ClickUps mall för produktlansering hjälper dig att hålla koll på allt med ett Gantt-diagram, en visuell tidslinje, milstolpar och checklistor med alla uppgifter du behöver för just din lansering. Använd anpassade fält för att skapa en specifik uppgiftslista för din produktlansering – eller lägg till en förloppsindikator för att visualisera statusen för din uppgiftslista.

Kombinera den med din RACI-matris för att definiera roller för projektet och se till att alla i ditt team vet vilka uppgifter de ansvarar för så att alla är på samma sida.

5. ClickUp-mall för anställningschecklista

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för anställningschecklista

Hjälp dina nyanställda att känna sig bekväma med företaget och sin roll med hjälp av ClickUps mall för anställningschecklista. Det här är en nybörjarvänlig mall för anställningschecklista som effektiviserar din onboarding-process för nya medarbetare.

Din HR-avdelning kan använda listan för att aktivt hantera processen, eller så kan du ge den ifyllda uppgiftschecklistan till nyanställda så att de själva kan hantera sina introduktionsuppgifter. Detta kan inkludera deras initiala veckouppgifter eller deras egen checklista för att granska alla introduktionsdokument.

6. ClickUp-mall för checklista för förändringshantering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för checklista för förändringshantering

Utan rätt checklista kan förändringar vara skrämmande. Men med ClickUps mall för förändringshantering är det enda "eek!" du hör när du geekar över en av de många funktionerna i en av de bästa gratis mallarna för checklistor. 🤓

Den innehåller en startguide, checklista, kalendervy, tidslinje, teamprestationsgranskning och sju anpassningsbara fält som hjälper dig att implementera nya policyer. Använd den som din månatliga checklista eller i en boxvy för att få en överblick över uppgifterna.

7. ClickUp-mall för möteschecklista

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för möteschecklista

Om det finns något som får hela ditt team att stönande, så är det meningslösa möten. Ja, möten kan vara en viktig del av ditt arbetsflöde som hjälper till att samordna tvärfunktionella team, men vi har alla varit med om tidskrävande möten som kunde ha ersatts av ett e-postmeddelande. 📩

Undvik detta öde på arbetsplatsen och gör dina möten meningsfulla med ClickUps mall för möteschecklista. Den innehåller alla steg du behöver för att planera och hålla effektiva möten – och för att skapa åtgärdspunkter som ditt team kan ta med sig in i sin arbetsdag.

Alla teammedlemmar i ditt möte kommer att uppskatta att du är väl förberedd, organiserad och undviker misstag genom att hålla reda på vem som sagt vad.

8. ClickUp-mall för checklista för leverantörshantering

Hantera dina leverantörsrelationer och välj de bästa leverantörerna

ClickUps mall för leverantörshantering är din bästa resurs för att hålla koll på dina leverantörsrelationer och upprätthålla konsekvens. Samla dina leverantörers kontaktuppgifter på ett ställe och skapa leverantörsbedömningar för att analysera deras punktlighet, användarvänlighet och servicekvalitet.

Denna mall hjälper dig att granska dina relationer och välja de bästa leverantörerna för ditt företag.

9. ClickUp-mall för kvalitetskontroll

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kvalitetskontroll

Håll koll på kvaliteten med ClickUps mall för kvalitetskontroll. Denna mall innehåller en process för att testa dina produkter så att de alltid uppfyller dina standarder.

Om du upptäcker några problem med denna mall för kvalitetskontroll kan du markera dem som mindre, större eller kritiska, vilket hjälper dig att prioritera ditt arbete. Du kan också markera uppgifter som godkända eller avvisade så att du vet när det är dags att gå ut på marknaden och när det är dags att gå tillbaka till ritbordet. 🧑

Prova dessa mallar för riskregister!

10. ClickUp SEO-checklista

Ladda ner den här mallen ClickUp SEO-checklista

ClickUp SEO-checklista hjälper dig att hålla din innehållsstrategi på rätt spår så att du får en helhetsbild. Den innehåller en checklista som säkerställer att allt från dina titeltaggar till dina interna länkar följer bästa praxis och processer för SEO.

Dessutom kan du kategorisera dina SEO-projekt utifrån om de ingår i din hemsida, FAQ-sida, produktsidor eller bloggsidor. Du kan också organisera uppgifter efter vikt och hantera ditt teams kapacitet inifrån mallen.

11. ClickUp Digital produktchecklista mall

Ladda ner den här mallen ClickUp Digital produktchecklista mall

Planera din digitala produktutveckling och lansering med ClickUps mall för digital produktchecklista. Denna detaljerade projektchecklista guidar dig genom design, paketering och försäljning av din nya digitala produkt från start till mål. Det är i princip hela din projektledningsprocess i ett nötskal. 🎁

12. ClickUp-mall för semesterchecklista

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för semesterchecklista

Kan vi få ett "yay!" för din nästa semester?! ClickUps mall för semesterchecklista ser till att du är redo att koppla av maximalt. 🏝️

Med listor över saker att köpa och packa, plus en plats där du kan ange hur många du behöver, behöver du inte oroa dig för att glömma något. Denna packningschecklista gör det enkelt för alla att använda och märka andra för packningsansvar.

Du är redo att sätta fart! ✈️

13. ClickUp-mall för flyttchecklista

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för flyttchecklista

Innan du byter hus eller stad kan du använda ClickUps mall för flyttchecklista för att göra flytten smidig. Denna digitala planerare guidar dig genom städningen av ditt hus, bokningen av flyttfirma, packningen och planeringen för dina husdjur.

Den beskriver alla uppgifter du behöver utföra för att flytta från ditt nuvarande hem till ditt nya – för det finns inget som hemmet! 🏡

14. ClickUp-mall för checklista för fastighetsaffärer

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för checklista för fastighetsaffärer

Om du är fastighetsmäklare vet du hur svårt det är att slutföra en fastighetsaffär – och du lägger större delen av din tid på att försöka underlätta för dina kunder. Med ClickUps checklista för fastighetsaffärer kan du också underlätta för dig själv.

Håll koll på marknadsföringskostnaderna för fastigheten, låneansökningsfasen, besiktningen, måldatum för tillträde och undertecknade tillträdeshandlingar på ett och samma ställe. Denna mall hjälper dig att hantera försäljningsprocessen från det första erbjudandet till dess att nycklarna är i dina kunders händer. 🗝️

15. ClickUp-mall för pensionschecklista

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för pensionschecklista

Vi arbetar varje dag med ett mål: att sluta arbeta. Pensionering är det ultimata målet för alla framgångsrika karriärer, men det kräver mycket planering.

Du måste reda ut din ekonomi och bestämma vad du ska göra med all din lediga tid – för om du planerar att tillbringa din pension med djuphavsdykning behöver du mycket mer sparade pengar än om du planerar att ägna dig åt trädgårdsarbete. 👩‍🌾

ClickUps checklista för pensionering hjälper dig att planera allt så att du kan bestämma när du ska gå i pension och hur du ska planera ditt nästa kapitel.

16. Mall för checklista för introduktion till Google Docs och Word från Template.net

Denna checklista för introduktion av nya medarbetare från Template.net är idealisk för HR-team som använder Google Docs och Microsoft Office. Den hjälper dig att organisera en tvärfunktionell att göra-lista för att introducera nya medarbetare, med en översikt över uppgifter för dina avdelningar för HR, löner, administration samt utbildning och utveckling.

Denna checklista är ett enkelt sätt att skapa en introduktionsprocess om du inte redan har en.

17. Google Docs & Word Checklist Sample Template av Template. net

Denna redigerbara mall för Google Docs och Microsoft Word låter dig skapa alla listor du behöver. Förvandla den till en checklista för städning av huset eller en checklista för bröllop – och ladda ner den i PDF-format.

Ja, du måste lägga ner lite tid på att planera och komma på vad du vill ha med på listan, men den är redan formaterad och är en lättutskriven mall för checklistor. 🖨️

18. MS Word-mall för checklista för affärsresor

via Microsoft Word

När du använder denna checklista för att förbereda dig inför din nästa affärsresa kan du vara säker på att allt hemma och på kontoret är ordnat – och du kan fokusera på dina arbetsmål.

Denna mall innehåller fyra avsnitt: ett för att förbereda kontoret, ett för att förbereda ditt hem, ett för att packa och ett för information att lämna till vårdgivare. Det ger dig sinnesro medan du är borta. ✌️

19. Mall för byggchecklista i Google Docs från Template.net

Förbered dig för ditt nästa byggprojekt med denna checklista. Den omfattar allt från kontraktssignering till slutbesiktning av bostaden och täcker alla steg däremellan. Den kan användas som en daglig checklista eller som dokument för allt i projektet från start till mål.

Oavsett om ditt byggteam arbetar med en nybyggnation eller en omfattande renovering, hjälper denna lista dig att hålla koll på varje steg och den entreprenör som ansvarar för det. 👷

Kolla in dessa kontraktsmallar!

20. MS Excel-mall för att-göra-lista

via Microsoft Excel

Denna Microsoft Excel-mall hjälper dig att skapa en att göra-lista och kategorisera den utifrån förfallodatum, prioritet och det område i ditt liv där den är mest relevant.

Få en översikt över dina personliga, familje-, hem- och arbetsprojekt på ett och samma ställe och följ dina dagliga och veckovisa framsteg med färgglada stapeldiagram i Excel-format. För vem gillar inte att se sin dagliga checklista eller veckouppgifter i ett diagram! 📊

21. Checklista i Google Sheets av BenCollins

via BenCollins

Denna enkla mall för att-göra-lista är ett enkelt sätt att hålla koll på dina dagliga uppgifter med kryssrutor och redigerbara listobjekt. Du måste skapa dina egna uppgifter, men det gör det till en flexibel mall för att hålla koll på dina sysslor, skapa en inköpslista eller genomföra ett projekt där du måste slutföra en uppgift innan du går vidare till nästa.

Det är inte den bästa mallen för organiserade komplexa projekt, men den fungerar bra som daglig checklista.

10 fler Excel-mallar för checklistor

Letar du fortfarande efter fler mallar för uppgiftslistor? Prova dessa andra Excel-alternativ:

Kryssa av det på din lista med dessa mallar för checklistor

Gå direkt från att organisera till att få det gjort med en checklista. 📝

Det finns massor att göra när du startar ett nytt projekt. Att sitta och organisera små kryssrutor är inte en av dem. Lyckligtvis finns det många effektiva mallar för checklistor som hjälper dig att komma igång med projektledningen.

Välj den checklista som är mest relevant för ditt projekt och kasta dig sedan in i det arbete som verkligen betyder något. 🏊

ClickUp kan hjälpa dig att organisera allt i ditt liv så att du kan spara din hjärnkapacitet till att slutföra fler projekt. 🧠

Kom igång med ett gratis ClickUp-konto idag.